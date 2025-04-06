Apple Notes vs. Evernote: Vilken anteckningsapp är bäst?

Kan du inte bestämma dig mellan Apple Notes och Evernote för dina anteckningsbehov? Det är ett vanligt dilemma. Oavsett om du skriver ner snabba idéer, sparar webblänkar eller organiserar ditt liv i snyggt strukturerade anteckningsböcker kan valet av rätt anteckningsapp avgöra din produktivitet.

Apple Notes känns som hemma om du är djupt inne i Apples ekosystem, men Evernote har länge varit förstahandsvalet för avancerade användare som behöver funktionsrika anteckningsfunktioner på flera plattformar.

Så, vilken vinner egentligen? Vi går igenom skillnaderna i synkronisering, anteckningsorganisation, webbklippning och prissättning – så att du kan sluta fundera och börja anteckna.

Om ingen av dem passar dig, stanna kvar till slutet – vi presenterar ClickUp och dess exceptionella AI Notetaker-ver ktyg, ett överraskande kraftfullt alternativ som du kanske inte har övervägt ännu.

Vad är Apple Notes?

Apple Notes är en gratis, förinstallerad anteckningsapp från Apple Inc. Den låter användare skapa, organisera och hantera anteckningar på alla sina Apple-enheter.

Inledningsvis var det en enkel textredigerare för att fånga upp slumpmässiga tankar och påminnelser. Med lanseringen av iOS 9 år 2015 utvecklades den till en fullfjädrad anteckningsapp. Den inkluderade formatering av rik text, stöd för Apple Pencil och delningsalternativ.

Idag kan du bädda in foton och videor, färgkoda text, konvertera röstanteckningar (till Siri) till skriven text, känna igen handskrift (i iPadOS) och till och med generera grafer från ekvationer.

🧠 Rolig fakta: Apple Notes använde en skeuomorfisk design – som imiterade den fysiska anteckningsbokens estetik, komplett med det välbekanta gula linjerade papperet. Det var först 2013, med iOS 7, som den övergick till det rena, minimalistiska utseendet vi ser idag.

Apple Notes-funktioner

Apple Notes har kommit långt som en av de första anteckningsapparna med en 18-årig historia. Den har många superanvändbara funktioner som gör det intuitivt att organisera dina anteckningar. Låt oss utforska de bästa:

Funktion nr 1: Smarta mappar för intelligent organisering

via Apple

I grunden fungerar Apple Notes i ett mappbaserat organisationssystem. Men du får också en rad andra funktioner som mappöverskridande taggar, nyckelord och sortering som ger dina mappar mer sammanhang.

Apples Smart Folders-funktion låter dig ställa in ett filter så att alla relevanta anteckningar som matchar det filtret automatiskt sorteras in i mappen. Anta att du har en mapp som heter "Recept" och att du lägger till taggarna #bakverk, #förrätter och #huvudrätter till den. Varje gång du lägger till dessa taggar till en anteckning kommer den anteckningen att hamna i mappen "Recept".

Funktion nr 2: Integration med Apple-enheter

via Apple

Precis som resten av Apples produkter och tjänster integreras Apple Notes också sömlöst i Apples ekosystem.

Du kan till exempel diktera dina anteckningar till Siri, som sedan omvandlar dem till text. Du kan också spara dina samtalsinspelningar som ljudfiler i appen Anteckningar för enkel åtkomst. En annan funktion är att använda delningsfunktionen från nästan vilken app som helst för att skicka innehåll till Anteckningar, oavsett om det är ett foto, ett dokument eller till och med en plats från Kartor.

Funktion nr 3: Alternativ för delning av anteckningar

via Apple

Apple Notes har en robust uppsättning samarbetsfunktioner. Dessa inkluderar behörigheter, redigering i realtid och aktivitetsuppföljning – i stort sett vad du får i ett grundläggande dokumenthanteringsverktyg.

Du kan dela anteckningar via Meddelanden, Mail eller länkar och bjuda in upp till 100 medarbetare per anteckning. Det finns också två behörighetsnivåer: "kan göra ändringar" och "endast visa".

Obs! Du kan omvandla anteckningar till Word-dokument eller PDF-filer, men du kan inte dela dem online med en offentlig länk.

Funktion nr 4: Apple Intelligence

via Apple

Apple har förbättrat sin Notes-app med funktionen Writing Tools. Med den kan du:

Korrekturläs text och korrigera grammatiska fel och stavfel

Anpassa tonen i ditt skrivande efter olika sammanhang

Analysera långa anteckningar för att skapa koncisa sammanfattningar eller punktlistor

Konvertera ostrukturerad text till snyggt formaterade tabeller för bättre organisation

Skapa bilder direkt från texten i dina anteckningar

Priser för Apple Notes

Gratis att använda (Obs: Apple Notes använder iCloud-lagring. Du får 5 GB gratis, men för ytterligare lagringsutrymme krävs en månadsprenumeration som kostar från 0,99 dollar för 50 GB).

🧠 Rolig fakta: Den första klisterlappen uppfanns 1974 av en slump när 3M-forskaren Spencer Silver försökte skapa ett superstarkt lim. Lustigt nog är digitala anteckningsappar som Apple Notes bara klisterlappar som blivit virtuella.

Vad är Evernote?

Evernote, som lanserades 2008, låter dig skapa och lagra olika typer av anteckningar, inklusive text, bilder, ljudinspelningar och skannade dokument.

En av de främsta anledningarna till dess popularitet är att den är känd för sin plattformsoberoende kompatibilitet och stödjer en rad olika operativsystem och enheter. Mobil- och webbapparna är funktionsrika, vilket gör Evernote till ett utmärkt val för plattformsoberoende användare.

Evernote-funktioner

Evernote arbetar aktivt med att lägga till funktionsförbättringar till sin plattform och har släppt över 100 uppgraderingar bara under 2024. Låt oss nu utforska några av dess bästa funktioner.

Funktion nr 1: Anteckningsblock för organisering

via Evernote

Evernote har en strukturerad, hierarkisk approach till organisation. Du har mappar (eller anteckningsblock i Evernote-universumet), filter och taggningsalternativ för att organisera dina anteckningar och grupprelaterade anteckningar. Men det är inte allt – du kan också länka anteckningar till kalenderhändelser.

Det innebär att varje gång du länkar en anteckning kommer alla händelsedetaljer, såsom datum, tid och så vidare, automatiskt att läggas till i den nya anteckningen (och uppdateras om händelsen ombokas).

Evenotes startsida kan också anpassas med olika widgets – fästa anteckningar, anteckningsmallar, sparade sökningar, anteckningsblock och mycket mer – så att du enkelt kan hitta information.

🧠 Rolig fakta: Leonardo Da Vinci skrev sina anteckningar i ”spegelskrift”, vilket innebär att han skrev sina tankar baklänges så att bara han kunde läsa dem. Detta kan ha varit hans sätt att kryptera texten – för att hålla sina idéer privata.

Funktion nr 2: Anteckningsupplevelse

via Evernote

Evernote täcker alla grundläggande funktioner, inklusive redigering av rik text, stöd för handskrift på pekskärmsenheter, multimediaintegration och till och med optisk teckenigenkänning (OCR), som känner igen text i bilder och skannade dokument.

Den har också en webbläsarintegration som gör att du kan kopiera och spara text från webbsidor. Webbläsaren är ganska exakt, inkluderar alla länkar och matchar till och med webbsidans formatering så nära som möjligt.

Det är ett utmärkt sätt att skapa ett digitalt arkiv för din forskning. Med Scratch Pad (Evernotes version av Apple Notes Quick Capture-funktion) kan du anteckna de där "ifall att"-ögonblicken.

Det är dock tillfälligt. Du måste konvertera det till en anteckning, och det finns också en teckenbegränsning (600 tecken). Och det stöder endast ren text.

Funktion nr 3: Funktioner för teamsamarbete

via Evernote

Du kan dela enskilda anteckningar eller hela anteckningsböcker med andra och ge dem olika åtkomstnivåer (visning eller redigering).

Evernote stöder inte lösenordsskydd för enskilda Evernote-anteckningsböcker eller anteckningar, men du kan kryptera textblock med en lösenfras – perfekt för team som hanterar känslig information.

Evernote erbjuder ett särskilt abonnemang, ”Evernote Teams”, som är utformat för företag och organisationer. Det inkluderar ”delade utrymmen” för lagring av delad information, åtkomstbehörigheter för olika teammedlemmar och till och med funktioner för kommentarer och redigering i realtid för teamsamarbete.

Evernote integreras också med andra populära samarbetsverktyg, såsom Slack och Gmail, så att du kan konvertera dina Slack-konversationer och e-postmeddelanden till anteckningar med bara ett klick.

Funktion nr 4: Evernote AI

via Evernote

Evernote har två AI-funktioner: Sök och Redigera. Den första låter dig hitta information från dina anteckningar, så att du inte behöver bläddra igenom dem manuellt. Den är tillgänglig i alla abonnemang (inklusive det kostnadsfria), men du måste välja en AI-driven sökfunktion.

Som standard fungerar sökfunktionen i standardläget. För att aktivera "AI-driven sökning" kan du klicka på "AI-driven" ovanför sökfältet. Detta gör att du kan kontrollera dina anteckningar (och data), eftersom Evernote delar viss information med tredjeparts-API:er som OpenAI.

Den andra låter dig manipulera text. Du kan skapa sammanfattningar, korrigera stavfel och ändra tonfallet. Den kan också skriva inledningar, slutsatser och titlar baserat på anteckningarnas innehåll.

Priser för Evernote

Gratis plan

Personligt : 14,99 $ per användare och månad

Professional : 17,99 $ per användare och månad

Teams : 24,99 $ per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

Apple Notes vs. Evernote: Jämförelse av funktioner

Låt oss nu analysera Evernote och Apple Notes för att hjälpa dig att avgöra vilket verktyg som bäst passar dina behov. Till att börja med, här är en tabell som sammanfattar deras funktioner:

Funktioner Apple Notes Evernote Organisation Mappar, taggar, smarta mappar Anteckningsböcker, taggar Samarbete Grundläggande delning med läs- eller redigeringsbehörighet, redigering i realtid, aktivitetshistorik Samarbete i realtid med delade anteckningsböcker och utrymmen Teamfunktioner Ingen Delade utrymmen, centraliserad hantering, företagets äganderätt till data Avancerade funktioner Röstanteckningar, transkriptioner, lösenordsskyddade anteckningar, bildgenerering Röstanteckningar, webbklippare, grundläggande uppgiftshantering AI Redigering Sökning och redigering Integrationer Med Apple-produkter Över 1000 integrationer om du inkluderar via Zapier. Prismodell Gratis Prenumerationsbaserad

Funktion nr 1: Anteckningsupplevelse

De båda plattformarna har olika tillvägagångssätt.

Apple Notes är enkelt, vilket gör det perfekt för användare som värdesätter enkel funktionalitet och sömlös integration inom Apples ekosystem. Det intuitiva gränssnittet minimerar komplexiteten och möjliggör både snabba anteckningar och grundläggande organisering med mappar och taggar.

Evernote tar det hela ett steg längre med en mer sofistikerad organisationsstruktur som är utformad för användare som hanterar stora mängder Evernote-anteckningar inom olika projekt eller ämnen.

Visst, inlärningskurvan är lite brantare, men det är värt det för de avancerade sökfunktionerna, inklusive OCR.

🏆 Vinnare: Det blir oavgjort. Apple Notes enkla app är rätt val för dig som föredrar enkelhet och är djupt inne i Apples ekosystem. Om du letar efter en mer komplex och avancerad lösning är Evernote rätt val för dig.

Funktion nr 2: Kompatibilitet mellan olika plattformar

Apple Notes håller allt tätt integrerat inom Apples ekosystem – iPhones, iPads och Mac-datorer. Även om webbåtkomst är tillgänglig via iCloud är den mindre robust än inbyggda appar.

Evernote har däremot en plattformsoberoende strategi och erbjuder dedikerade appar för iOS, Android, macOS, Windows och en ganska smidig webbläsarplattform. Användarupplevelsen kan variera något mellan plattformarna, men det är värt det för flexibiliteten att kunna komma åt dina importerade anteckningar från praktiskt taget vilken enhet som helst.

🏆 Vinnare: Evernote. Eftersom Apple Notes inte är lättillgängligt på något annat operativsystem än Apples eget är Evernote den klara vinnaren.

Funktion nr 3: Samarbetsfunktioner

Apple Notes erbjuder grundläggande samarbete genom delade anteckningar. Du kan bjuda in andra att visa eller redigera en anteckning, vilket gör den lämplig för enkel, gemensam anteckning inom Apple-ekosystemet.

Den saknar dock avancerade funktioner som delade arbetsytor, detaljerade behörigheter eller robust delegering av uppgifter.

Evernote ger dig mer omfattande samarbetsfunktioner. Du kan dela enskilda anteckningar eller hela anteckningsböcker, och med Evernote Teams får du tillgång till delade utrymmen, centraliserad administration och robust uppgiftshantering.

🏆 Vinnare: Evernote, eftersom den går utöver grundfunktionerna med sina teamfunktioner.

Apple Notes erbjuder en ren och enkel redigeringsupplevelse. Den innehåller grundläggande formateringsalternativ som fetstil, kursivstil, listor och checklistor. Du kan infoga bilder, skisser och tabeller, vilket gör den lämplig för enkla anteckningar.

Den saknar dock avancerade formateringsalternativ, robust multimediehantering och sofistikerade textredigeringsverktyg.

Evernote stöder rich text-formatering, integrering av olika multimediaformat (inklusive ljudinspelningar, skannade dokument och PDF-filer) och avancerade funktioner som OCR för sökbara bilder.

🏆 Vinnare: Evernote för sina avancerade redigeringsfunktioner.

Funktion nr 5: AI-funktioner

Både Apple Notes och Evernote integrerar AI, men deras styrkor ligger inom olika områden.

Apple Notes, som drivs av Apple Intelligence, förbättrar produktiviteten genom funktioner som korrekturläsning i realtid, tonjustering, sammanfattning, konvertering av text till tabell och ljudtranskription. Det erbjuder också ChatGPT-integration för brainstorming och bildgenerering.

Evernote prioriterar AI-driven organisation och avancerad redigering. Dess AI-verktyg sammanfattar anteckningar, förbättrar skrivandets tydlighet och mycket mer, och de erbjuder även AI-driven sökning.

🏆 Vinnare: Apple Notes för sin ChatGPT-integration och AI-drivna ljudtranskriptionsfunktioner.

Funktion nr 6: Prisvärdhet

Apple Notes ingår redan i din Apple-enhet och i ditt iCloud-lagringsabonnemang. För många användare, främst de som redan har investerat i Apples ekosystem, erbjuder denna integration mervärde utan extra kostnad.

Evernote fungerar enligt en prenumerationsmodell och erbjuder olika nivåer med olika funktionsuppsättningar. Även om den erbjuder kraftfulla organisations- och AI-funktioner är den överdimensionerad för de flesta användare, särskilt eftersom gratisversionen begränsar dig till en enhet och en anteckningsbok.

🏆 Vinnare: Apple Notes. För användare som inte använder Apple är Apple Notes kanske inte det bästa valet. Men om man jämför kostnad och värde, särskilt när det gäller gratisversionen, erbjuder Apple Notes utan tvekan mer än Evernote.

Apple Notes vs. Evernote på Reddit

Och nu till det bästa: vad tycker verkliga användare om Apple Notes och Evernote? Här är en före detta Evernote-användare som berättar varför de tyckte att Apple Notes passade bättre på r/Evernote:

En Reddit-användare säger :

En 10-årig EN-användare (-6200 anteckningar) som gick över till en gratisversion av EN. Bytte till AN och är mycket nöjd. Enkel importprocess, taggarna kom över, innehållet stämde och AN gör allt jag behöver. Den är tillgänglig från MBP och iPhone, mycket snabb och gratis. Jag är mycket nöjd. Jag har inte hittat något användningsfall som AN inte kan hantera.

En 10-årig EN-användare (-6200 anteckningar) som gick över till en gratisversion av EN. Bytte till AN och är mycket nöjd. Enkel importprocess, taggarna kom över, innehållet stämde och AN gör allt jag behöver. Den är tillgänglig från MBP och iPhone, mycket snabb och gratis. Jag är mycket nöjd. Jag har inte hittat något användningsfall som AN inte kan hantera.

En annan Redditor påpekar en funktion i Evernote som hindrar dem från att byta till Apple:

Jag har funderat på att byta. Jag behöver inte många av Evernotes funktioner och föredrar ett enklare, minimalistiskt gränssnitt. Det enda som får mig att fortsätta använda Evernote är vidarebefordran av e-post. För mig är det viktigt för projektledning. Jag önskar att det fanns en delningsknapp från Apple Mail till Notes.

Jag har funderat på att byta. Jag behöver inte många av Evernotes funktioner och föredrar ett enklare, minimalistiskt gränssnitt. Det enda som får mig att stanna kvar hos Evernote är vidarebefordran av e-post. För mig är det viktigt för projektledning. Jag önskar att det fanns en delningsknapp från Apple Mail till Notes.

Apple Notes är dock ett populärt alternativ till Evernote för den genomsnittliga antecknaren, särskilt med tanke på det senare programmets höga pris.

En Reddit-användare säger:

Jag är så glad att jag slutade vara betalande prenumerant efter att ha betalat i flera år. Jag var frestad att välja rabatterade priset för att inte säga upp prenumerationen, men jag visste att de skulle fortsätta höja priserna. Det är inte värt det nuvarande priset alls. Jag bytte till Apple Notes och det är mer som det gamla, avskalade Evernote. Och det har noll kunskapskryptering. Jag betalar mindre för det än jag skulle betala för Evernote och det kommer med en massa tjänster.

Jag är så glad att jag slutade vara betalande prenumerant efter att ha betalat i flera år. Jag var frestad att välja rabatterat pris för att inte säga upp prenumerationen, men jag visste att de skulle fortsätta höja priserna. Det är inte värt det nuvarande priset alls. Jag bytte till Apple Notes och det är mer som det gamla, avskalade Evernote. Och det har noll kunskapskryptering. Jag betalar mindre för det än jag skulle betala för Evernote och det kommer med en massa tjänster.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Apple Notes och Evernote

Apple Notes och Evernote har många fördelar, men båda har också betydande nackdelar. Det finns ett tredje alternativ som kanske är precis den anteckningslösning du har letat efter.

Med robusta samarbets- och anpassningsalternativ är ClickUp den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Med ClickUp som din primära anteckningsprogramvara kan du spara, skapa och hantera alla dina anteckningar i ett enda integrerat gränssnitt.

Plattformen är lika ren som Apple Notes och har lika många funktioner som Evernote – utan onödiga tillägg och höga priser. Låt oss gå igenom några funktioner som gör den till ett utmärkt alternativ till Apple Notes och Evernote.

ClickUps One Up #1: Ta anteckningar på vilket sätt du vill

Ta anteckningar från vilken enhet som helst med ClickUp Notepad

Låt oss först tala om ClickUp Notepad – den är lika minimalistisk som Apple Notes, och om du vill ha något extra kan du konvertera varje anteckning till en ClickUp-uppgift (till skillnad från Evernote, där du spårar uppgifter i anteckningar).

ClickUp Notepad har alla grundläggande funktioner – avancerad formatering, mappbaserad organisation och mobilappar – allt som den genomsnittliga användaren behöver.

Och när du vill ha något mer, oavsett om det gäller anteckningar eller uppgifter, kan du byta till ClickUp Docs eller ClickUp Projects – verktyg som är specialutvecklade för den funktionen, istället för att tvinga din anteckningsapp att göra något den inte är avsedd för.

ClickUp-mall för mötesanteckningar

ClickUp erbjuder också ett bibliotek med färdiga mallar i olika kategorier som du kan använda för att bygga vidare på dina anteckningar när du är redo.

Och om du tillbringar mycket tid på möten kan du använda något som ClickUp Meeting Notes Template för att strukturera dina anteckningar och plocka ut åtgärdspunkter.

Få gratis mall Håll koll på läget och få ut det mesta av varje möte med mallen ClickUp Meeting Notes.

Denna mall är ett utmärkt verktyg för nybörjare. Den organiserar dagordningar, anteckningar och åtgärdspunkter för produktiva, väl dokumenterade diskussioner.

ClickUps One Up #2: AI-driven anteckningsapp för att göra anteckningar

Lås upp den verkliga potentialen i dina konversationer med ClickUps AI Notetaker. Den ger dig 10 gånger fler användbara insikter från dina anteckningar.

Gör anteckningar och konversationer enkla med ClickUp AI Notetaker

Och låt oss vara ärliga, ibland är konversationer otydliga. AI Notetaker löser det:

Registrerar varje beslut, så att du kan berätta för dem som inte var där (eller var där men dagdrömde) exakt vad de missade ✅

Omvandlar vaga uttalanden som "vi tar itu med det" till faktiska uppgifter och tilldelar dem till relevanta personer ✅

Länkar alla bitar och delar, så att du inte behöver återuppleva hela mötet varje gång du behöver hitta en liten detalj. I grund och botten förhindrar det mötesinducerad Groundhog Day ✅

Jag brukade leva efter mina anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig.

Jag brukade leva efter mina anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig.

Läs också: Populära metoder för anteckningar

ClickUps One Up #3: Gå från anteckningar till dokument till böcker

Ta anteckningar och organisera information mer effektivt med över 10 textblock i ClickUp Docs.

ClickUp Docs kan fungera som din centrala kunskapsbank om du behöver mer än bara spridda anteckningar. Till skillnad från Apple Notes eller Evernote, som främst fokuserar på individuella anteckningar, kombinerar ClickUp dokumenthantering och organisatoriska funktioner, vilket ger dig ett komplett system för kunskapshantering.

Du kan fånga flyktiga tankar, utveckla detaljerade forskningsdokument och mycket mer utan att behöva växla mellan flera appar.

Lägg in dina uppgifter i ClickUp Docs för bättre organisation

Med ClickUp Docs får du dessutom verktyg för dokumentsamarbete i realtid, såsom kommentarer, länkindikatorer och samtidig redigering, vilket gör det perfekt för teamarbete.

Du kan också:

Länka och bädda in ClickUp-uppgifter i Docs och skapa en sammankopplad arbetsyta.

Bädda in ClickUp-uppgifter och vyer i dokument

Spåra ändringar och återgå till tidigare versioner för att förhindra oavsiktlig förlust.

Konvertera delar av dina dokument till genomförbara uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar.

ClickUp Knowledge Base-mall

Om du till exempel arbetar med en teamguide kan du sammanställa alla dina anteckningar i en omfattande wiki (komplett med vanliga frågor) med hjälp av ClickUp Knowledge Base Template.

Få gratis mall Skapa en smartare kunskapsbank med ClickUp Knowledge Base Template

ClickUp är det perfekta systemet för att ta anteckningar och bygga vidare på dem utan att behöva jonglera mellan flera appar, för att inte tala om prenumerationer.

📮 ClickUp Insight: 21 % av de tillfrågade vill utnyttja AI för att prestera bättre i sitt arbete genom att använda det i möten, e-post och projekt. De flesta e-postappar och projektledningsplattformar har AI integrerat som en funktion, men det är kanske inte tillräckligt smidigt för att samordna arbetsflöden mellan olika verktyg. Men vi har knäckt koden på ClickUp! Med ClickUps AI-drivna möteshanteringsfunktioner kan du enkelt skapa dagordningspunkter, anteckna från möten, skapa och tilldela uppgifter från mötesanteckningar, transkribera inspelningar och mycket mer – med vår AI-anteckningsfunktion och ClickUp Brain. Spara upp till 8 mötestimmar per vecka, precis som våra kunder på Stanley Security!

ClickUps fördel nr 4: Optimera med AI-driven sökning och redigering

Nästa aspekt där ClickUp utmärker sig är dess egenutvecklade genAI-motor – ClickUp Brain. Den har det bästa från både Apple Notes och Evernote (och lite till).

ClickUp Brain kan hjälpa dig med dina anteckningsbehov på två sätt: textmanipulation och sökning.

Till att börja med kan ClickUp Brain generera och korrekturläsa text, ändra tonen och till och med översätta den till över 10 språk. Sedan kan du omvandla text till tabeller, skriva kod och göra mycket mer.

Sammanfatta dina anteckningar, förvandla dem till ett blogginlägg, hitta relevant information och gör mer med ClickUp Brain.

Sedan finns det den AI-drivna funktionen ClickUp Connected Search, som kan hitta information från alla dina dokument och till och med sammanfatta information från olika anteckningar. Detta hjälper dig att snabbt förstå viktiga punkter utan att behöva läsa hela dokument.

💡 Proffstips: AI-mötesantecknare som ClickUp kan automatiskt transkribera ljud från möten och skapa mötesanteckningar. När det är klart kan du använda en av ClickUps många mallar för uppgiftshantering för att flytta åtgärdspunkter från dina mötesanteckningar till ett projekt.

Läs också: Hur kan produktivitetsdagboksskrivande öka din koncentration?

Organisera dina anteckningar (och ditt liv) med ClickUp

Både Apple Notes och Evernote är utmärkta anteckningsappar. Apple Notes utmärker sig genom sin enkelhet och smidiga Apple-integration, medan Evernote erbjuder avancerade funktioner för användare som använder flera plattformar.

Men vad händer om du vill ha det bästa av två världar – och mer?

ClickUps anteckningsfunktioner, omfattande dokumentsamarbete och projektledningsfunktioner gör det till ett allt-i-ett-verktyg för produktivitet. Det ger dig flexibilitet, anpassningsmöjligheter och automatisering så att dina anteckningar passar perfekt in i ditt arbetsflöde.

Registrera dig för ClickUp nu och skapa strukturerade system för att förvandla dina idéer till verkliga projekt.