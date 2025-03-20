De 11 bästa AI-enkätgeneratorerna för smart insamling av feedback

Du är värd för ett stort evenemang och behöver feedback från alla, men du ogillar att skapa enkäter.

Det är här AI-enkätgeneratorer kommer in i bilden. Dessa smarta verktyg förenklar processen för att skapa enkäter, så att du kan utforma engagerande frågor och enkelt analysera svaren!

Men med så många AI-enkätgeneratorer på marknaden, hur väljer du rätt?

För att hjälpa dig har vi sammanställt de 11 bästa AI-enkätverktygen som gör datainsamlingen enkel samtidigt som de håller din målgrupp engagerad.

👀 Visste du att? Marknadsundersökningsbranschen har vuxit betydligt, med en global omsättning som överstiger 84 miljarder dollar, vilket är en fördubbling sedan branschens tidiga skede.

⏰ 60-sekunderssammanfattning Från användarvänliga gränssnitt till anpassningsbara mallar – dessa AI-verktyg är utformade för att göra din insamling av feedback smartare och effektivare. ClickUp : Bäst för feedbackhantering och samarbete Bäst för feedbackhantering och samarbete Jotform: Bäst för att skapa högst anpassade och komplexa enkäter Typeform: Bäst för att poängsätta leads från enkäter SurveyMonkey Genius: Bäst för prediktiv AI-analys och forskning Forms. app: Bäst för småföretag och egenföretagare Tally: Bäst för team med begränsad budget SurveySparrow: Bäst för sentimentanalys och känsligenkänning QuestionPro: Bäst för akademiska undersökningar och marknadsundersökningar Formshare: Bäst för att skapa flerspråkiga enkäter Fillout: Bäst för utvecklare som behöver API-integration Formstack: Bäst för HIPAA-kompatibla undersökningar och undersökningar inom hälso- och sjukvården

Vad ska du leta efter i en AI-enkätgenerator?

Att välja rätt AI-enkätgenerator handlar inte om tur, utan om att hitta det verktyg som passar dina behov. Här är de viktigaste funktionerna att prioritera:

Villkorlig logik och förgrening : Välj en AI-enkätgenerator som gör det möjligt att anpassa enkäterna utifrån tidigare svar, vilket håller respondenterna engagerade och hjälper dig att samla in mer omfattande data. : Välj en AI-enkätgenerator som gör det möjligt att anpassa enkäterna utifrån tidigare svar, vilket håller respondenterna engagerade och hjälper dig att samla in mer omfattande data.

Automatiserade data och prediktiv analys : Leta efter en plattform som kan upptäcka mönster, förutsäga trender och föreslå justeringar i realtid medan din undersökning pågår.

Sentimentanalys och känsligenkänning : Välj ett verktyg som kan analysera känslorna bakom öppna svar, identifiera negativa reaktioner och till och med föreslå bättre ordval för uppföljningsfrågor.

Naturlig språkbehandling : Dina enkäter ska kännas som en konversation, så välj en AI-enkätgenerator som förstår och anpassar sig till talat språk.

Anpassningsalternativ : Se till att AI-enkätgeneratorn låter dig justera utseende, ton och struktur så att den passar ditt varumärkes personlighet och målgrupp.

Integrationer : Leta efter en plattform som smidigt kan kopplas ihop med dina befintliga affärsverktyg, vilket underlättar dataflödet.

Kostnad: Hitta en lösning som är både prisvärd och ger en solid avkastning utan att göra hål i budgeten.

Välj klokt och se hur en smart AI-enkätgenerator kan förbättra din feedback!

De 11 bästa AI-enkätgeneratorerna

Det är dags att hitta ditt perfekta verktyg! Här är de 11 bästa AI-enkätgeneratorerna:

1. ClickUp (bäst för feedbackhantering och samarbete)

Samla in feedback från kunder, klienter och anställda genom att skapa engagerande enkäter med hjälp av ClickUp Form View

ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, låter dig inte bara skapa intelligenta, chattliknande enkäter utan kopplar också ihop dem med dina produktivitets- och samarbetsverktyg, så att allt finns på ett och samma ställe.

Det verkliga kraftfulla duon i denna process är ClickUp Form View och ClickUp Brain, två funktioner som kopplar samman insamling av undersökningsdata med automatisering av uppgifter och omvandlar användarnas feedback till handling.

Spara tid genom att automatisera hela undersökningsprocessen, från insamling av svar till tilldelning av uppgifter, med ClickUp Automations.

Med Form View kan du snabbt samla in feedback från anställda, kunder, potentiella kunder och andra intressenter. Till skillnad från rigida, universella undersökningsverktyg använder det villkorade svar för att justera undersökningsfrågorna i realtid baserat på användarens inmatningar.

Detta gör dina enkäter mer naturliga och engagerande – som en konversation snarare än ännu ett formulär att fylla i.

När svaren har kommit in kan du ställa in en av ClickUps över 1 000 automatiseringar med appar som Zapier och Slack för att omvandla dem till spårbara uppgifter och lägga till dem direkt i ditt arbetsflöde.

Be ClickUp Brain att skapa färdiga undersökningsutkast och mallar på några sekunder

ClickUp Brain, ClickUps pålitliga AI-assistent, kan skapa personliga enkäter utifrån frågor, automatiskt tilldela uppgifter direkt från svaren och analysera insamlade data för att skapa anpassade rapporter och diagram.

Skapa frågebanker för olika typer av undersökningar med ClickUp Brain och anpassa dem för att få den information du behöver

💡 Proffstips: Du kan be ClickUp Brain att generera en databas med enkätfrågor baserade på kommande eller tidigare projekt, kampanjer och evenemang på några sekunder!

AI-assistenten tillhandahåller även realtidsrapporter av undersökningsdata, som du enkelt kan visualisera med hjälp av diagram och grafer. Om du har ont om tid eller energi kan ClickUps bibliotek med lättanvända, anpassningsbara mallar vara till hjälp.

Behöver du genomföra en undersökning om medarbetarnas engagemang? ClickUps mall för undersökning om medarbetarnas engagemang förenklar livet med anpassningsbara fält, anpassningsbara statusar och relevanta frågor. Den är utformad för att samla in realtidsinformation om ditt teams tillfredsställelse och engagemang och erbjuder värdefull data för att främja en transparent arbetsplatskultur.

Om du behöver en mer mångsidig feedbackmall är ClickUp Feedback Form-mallen perfekt för att samla in synpunkter från kunder, användare eller partners. Den låter dig skapa anpassade enkäter för specifika behov. Med redigerbara fält och olika frågetyper är det enkelt att samla in användbar feedback.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till 9 eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den ultimata appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

ClickUps bästa funktioner

Gör enkäterna dynamiska med villkorlig logik som anpassar sig efter tidigare svar

Lagra och organisera alla undersökningsdata på ett ställe, inklusive svar och deltagaruppgifter

Automatisera distributionen av enkäter baserat på målgruppens egenskaper och tidigare interaktioner för bättre räckvidd

Anpassa undersökningar efter deltagarnas preferenser eller tidigare feedback

Skapa detaljerade rapporter om undersökningsresultat, trender och viktiga mått som engagemang och svarsfrekvens

Begränsningar i ClickUp

För många funktioner kan överväldiga nya användare

Det har en liten inlärningskurva

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per arbetsplatsmedlem och månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4300 recensioner)

Vad verkliga användare säger om ClickUp

ClickUp har gjort det möjligt för mig att samla alla mina uppgifter, projekt, kunder och teamhantering i ett enda verktyg! Automatiseringsfunktionerna är otroliga, formulärfunktionen har varit en game changer och möjligheten att anpassa hur jag använder det med anpassade fält (som till och med kan matcha mina varumärkesfärger om jag vill) gör det till det bästa verktyget jag hittat hittills.

ClickUp har gjort det möjligt för mig att samla alla mina uppgifter, projekt, kunder och teamhantering i ett enda verktyg! Automatiseringsfunktionerna är otroliga, formulärfunktionen har varit en game changer och möjligheten att anpassa hur jag använder det med anpassade fält (som till och med kan matcha mina varumärkesfärger om jag vill) gör det till det bästa verktyget jag hittat hittills.

2. Jotform (bäst för att skapa högst anpassade och komplexa enkäter)

via Jotform

Det som gör Jotform till ett bra AI-undersökningsverktyg är hur det använder AI under hela processen för att skapa undersökningar.

Den föreslår relevanta frågor baserat på ditt ämne, anpassar automatiskt designen efter ditt varumärke och förutsäger till och med var människor kan tappa intresset. Detta gör det enkelt att skapa anpassade, detaljerade och visuellt tilltalande enkäter som håller människor engagerade och förbättrar svarsfrekvensen – utan att några tekniska kunskaper krävs.

Funktioner som AI Form Builder och PDF Editor är praktiska för att skapa enkäter från enkla textbeskrivningar och automatiskt konvertera enkätsvar till professionella PDF-filer.

Jotforms bästa funktioner

Skapa automatiskt anpassade enkäter (med frågor, fält och layouter) från textprompter

Anpassa med över 100 teman, CSS-stilar och mycket mer för att matcha ditt varumärke

Acceptera säkra betalningar från över 30 betalningsgateways

Skicka automatiska bekräftelsemejl och aviseringar

Välj bland över 10 000 mallar för olika ändamål

Integrera med över 150 verktyg från tredje part, såsom HubSpot och Zapier

Jotforms begränsningar

Gratisversionen har begränsade funktioner

Vissa användare tycker att mobilversionen är mindre intuitiv

Jotform-priser

Starter: Gratis

Brons: 39 $/månad

Silver: 49 $/månad

Guld: 129 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jotform-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Jotform

Jotform ger mig alla funktioner jag behöver och lite till, samt möjligheten att signera elektroniskt. Det är så enkelt att använda och uppfyller mina behov perfekt, så att jag snabbt kan skapa alla formulär jag behöver.

Jotform ger mig alla funktioner jag behöver och lite till, samt möjligheten att signera elektroniskt. Det är så enkelt att använda och uppfyller mina behov perfekt, så att jag snabbt kan skapa alla formulär jag behöver.

Läs också: De bästa alternativen till Jotform att prova

3. Typeform (bäst för att poängsätta leads från enkäter)

via Typeform

Typeforms AI-enkäter analyserar svaren för att identifiera engagerade potentiella kunder, vilket gör dem idealiska för leadkvalificering och användarundersökningar.

Den spårar mått som svarhastighet, svarförändringar och engagemang. AI tilldelar högre lead-poäng till genuint intresserade prospekt baserat på dessa signaler.

Typeform anpassar frågevägar och upptäcker inkonsekvenser, såsom motstridiga svar om budget eller tidsplan, och justerar lead-poäng för mer exakta insikter.

Typeforms bästa funktioner

Skapa automatiskt undersökningar med ditt varumärke genom att analysera företagets webbplats

Anpassa frågorna med hjälp av hoppa över- och förgreningslogik baserat på tidigare svar

Använd AI för att analysera känslor i öppna svar och justera frågornas formuleringar

Lägg till animationer och multimedia för att göra enkäterna mer interaktiva

Välj bland över 3000 anpassningsbara mallar, såsom kundnöjdhet (CSAT), kundinsatsbetyg (CES) och nettopromotorbetyg (NPS).

Anslut till över 120 tredjepartsappar som Calendly och Slack

Begränsningar för Typeform

Begränsad anpassning

Dyrt för småföretag

Priser för Typeform

Grundläggande planer:

Gratis för alltid

Grundläggande: 29 $/månad

Plus: 59 $/månad

Företag: 99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Tillväxtplaner:

Growth Essentials: 199 $/månad

Growth Pro: 349 $/månad

Growth Custom: Anpassad prissättning

Typeform-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 850 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Typeform

Använd Typeform om du vill att din undersökning ska spegla ditt varumärke! Om du är mer intresserad av att snabbt genomföra en intern undersökning, använd Google Forms.

Använd Typeform om du vill att din undersökning ska spegla ditt varumärke! Om du är mer intresserad av att snabbt genomföra en intern undersökning, använd Google Forms.

🧠 Kul fakta: NPS-metoden har funnits sedan 2003, då Frederick F. Reichheld introducerade den i sin artikel i Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow.

4. SurveyMonkey Genius (bäst för prediktiv AI-analys och forskning)

via SurveyMonkey Genius

Många marknadsforskare förlitar sig på SurveyMonkey Genius för dess omfattande analyser, förmåga att förutsäga trender och förmåga att flagga ovanliga mönster.

Plattformen analyserar svarsmönster och urvalsstorlek och rekommenderar hur många fler svar du behöver för att få korrekta resultat.

SurveyMonkey föreslår frågor inspirerade av verkliga situationer och avslöjar dolda samband i dina data, samt upptäcker subtila statistiska avvikelser för att ge korrekta resultat.

SurveyMonkey Genius bästa funktioner

Välj mellan över 25 frågetyper och över 400 mallar för att anpassa enkäterna

Spåra kundnöjdhetspoäng med en NPS-kalkylator

Visa specifika frågor för rätt målgrupp med hjälp av hoppa över- och förgreningslogik

Nå en global publik med enkäter tillgängliga på över 70 språk

Integrera med över 200 verktyg som Microsoft Power BI, Salesforce och Marketo

Begränsningar för SurveyMonkey Genius

Användargränssnittet kan vara svårt att navigera i

Avancerade analyser är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för SurveyMonkey Genius

Grundläggande: Gratis

Premier Annual: 1 428 $/år

Advantage Annual: 468 $/år

Standard månadsavgift: 99 $/månad

Teamfördel: 25 $/månad (faktureras årligen)

Team Premier: 75 $/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

SurveyMonkey Genius-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 22 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SurveyMonkey Genius?

Mycket imponerad av vissa AI-funktioner som är så smarta att de väljer svarstyp åt dig (radioknapp, kryssruta, skjutreglage etc.) baserat på frågans formulering. En stark modell överlag, som täcker grunderna och dessutom erbjuder många innovationer.

Mycket imponerad av vissa AI-funktioner som är så smarta att de väljer svarstyp åt dig (radioknapp, kryssruta, skjutreglage etc.) baserat på frågans formulering. En stark modell överlag, som täcker grunderna och dessutom erbjuder många innovationer.

Läs också: Alternativ och konkurrenter till SurveyMonkey

5. Forms. app (Bäst för småföretag och egenföretagare)

De flesta småföretag och egenföretagare föredrar framför allt enkelhet och prisvärdhet. Därför väljer de ett verktyg som forms.app för att skapa enkäter utan en brant inlärningskurva.

Dess AI är tillräckligt kraftfull för att generera en komplett, anpassad enkät från ett enkelt röstkommando eller en textprompt på mindre än 30 sekunder. Den kan också skapa enkätfrågor från befintligt innehåll.

Om du till exempel laddar upp ett e-postmeddelande med kundfeedback kan forms. app:s AI identifiera viktiga ämnen och omvandla dem till relevanta frågor.

Forms. appens bästa funktioner

Generera automatiskt enkätfrågor och svarsalternativ genom att ange ett ämne

Använd villkorlig logik för att automatiskt skapa uppföljningsfrågor baserat på tidigare svar

Omvandla enkätsvar till detaljerade rapporter och upptäck trender och mönster

Få tillgång till över 2 000 formulär och enkätmallar för olika behov

Integrera med över 500 verktyg som HubSpot, Slack och Stripe

Formulär. Appens begränsningar

Tekniska problem kan göra appen buggig

Begränsad anpassning

Gratisversionen saknar avancerade funktioner

Forms. app-prissättning

Gratis

Grundläggande: 5 $/månad

Pro: 10 $/månad

Premium: 25 $/månad

Formulär. Appbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (470+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 240 recensioner)

💡Proffstips: Optimera dina enkäter för mobila enheter genom att använda stora knappar, korta frågor och en intuitiv layout. Testa dina enkäter på både stationära och mobila enheter innan du lanserar dem.

6. Tally (Bäst för team med begränsad budget)

via Tally

En av de bästa sakerna med Tally är att dess bästa funktioner inte är dolda bakom en betalvägg, vilket gör det till ett självklart val för budgetmedvetna team.

Du kan använda avancerade AI-funktioner som villkorlig förgrening, svarspiping och förifyllda fält för att skapa obegränsat med interaktiva och personliga formulär gratis. Tally gör det också möjligt att samla in betalningar och signaturer, visa beräkningar och ladda upp filer i dina enkäter för en effektiv upplevelse.

Tally bästa funktioner

Skapa onlineenkäter från grunden eller välj en färdig enkät från det omfattande biblioteket med mallar

Anpassa formulär efter ditt varumärke med hjälp av CSS och inbäddat innehåll

Översätt enkäter till över 50 språk för en global publik

Dela med hjälp av inbäddningar, popup-fönster, länkar och anpassade domäner

Anslut till tusentals verktyg från tredje part med Zapier, Make och Pipedream

Begränsningar för räkning

Begränsad personalisering

Anpassade domäner och CSS är tillgängliga i de betalda abonnemangen

Prissättning för Tally

Gratis

Pro: 29 $/månad

Företag: 89 $/månad

Sammanställ betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Vad verkliga användare säger om Tally

Jag älskar Tally, jag tycker att formulärfälten och formulärlogiken är så flexibla och att det är enkelt att bädda in i en webbplats (även om jag får TypeScript-varningar, vilket är irriterande…). Obegränsat antal formulär och inlämningar också!

Jag älskar Tally, jag tycker att formulärfälten och formulärlogiken är så flexibla och att det är enkelt att bädda in i en webbplats (även om jag får TypeScript-varningar, vilket är irriterande…). Obegränsat antal formulär och inlämningar också!

7. SurveySparrow (Bäst för sentimentanalys och känsligenkänning)

via SurveySparrow

HR-team väljer ofta SurveySparrow för medarbetarfeedback och engagemangsundersökningar eftersom dess AI levererar en detaljerad analys av svaren.

Funktionen CogniVue kan dela upp skriftlig och transkriberad text från video- och ljudsvar för att leta efter dolda känslor. Den mäter den övergripande tonen i respondentens feedback och kategoriserar den som positiv, negativ, blandad eller neutral.

SurveySparrows bästa funktioner

Engagera respondenterna med interaktiva, chattliknande konversationsundersökningar

Schemalägg återkommande enkäter som skickas automatiskt med bestämda intervall

Hantera undersökningar över flera kanaler från en enda kontrollpanel

Mät kundupplevelsen med NPS-, CSAT- och CES-enkäter för att spåra lojalitet, nöjdhet och ansträngning

Välj bland över 1 000 fördesignade mallar för att skapa professionella enkäter

Begränsningar för SurveySparrow

Plattformen kan ibland vara buggig

Grundläggande rapporteringsfunktioner

Priser för SurveySparrow

Grundläggande: 39 $/månad (kvartalsvis fakturering)

Startpaket: 59 $/månad (fakturering kvartalsvis)

Företag: 149 $/månad (kvartalsvis fakturering)

Professional: 399 $/månad (kvartalsvis fakturering)

Företag: Anpassad prissättning

SurveySparrow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

8. QuestionPro (Bäst för akademiska undersökningar och marknadsundersökningar)

via QuestionPro

QuestionPro, med sin AI-assistent QxBot, skapar detaljerade marknadsundersökningsenkäter och utför avancerade statistiska tester som regressionsdataanalys. InsightsHub identifierar mönster, genererar forskningsrapporter med källhänvisningar och säkerställer korrekta forskningsmetoder.

AI-tekniken flaggar problem, föreslår kontrollfrågor för att undvika partiskhet och beräknar nödvändiga svar för tillförlitliga resultat.

QuestionPros bästa funktioner

Anpassa enkätsflödet med över 10 logiska alternativ, inklusive förgrening, fördröjd logik och dataextraktion

Välj mellan över 50 frågetyper, såsom öppna frågor, flervalsfrågor, betygsskala och matristabeller

Generera automatiskt konversationsbaserade enkäter baserade på forskningsämnen med hjälp av AI

Utforska över 350 mallar för snabb skapande av enkäter

Integrera med verktyg från tredje part via Zapier och API

Begränsningar för QuestionPro

Anpassningsbara diagram och grafer är begränsade

Användargränssnittet är buggigt och inte särskilt användarvänligt

QuestionPro-priser

Grundläggande: Gratis

Avancerad: 99 $/användare per månad

Team Edition: 83 $/användare per månad

Research Suite: Anpassad prissättning

QuestionPro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 450 recensioner)

9. Formshare (bäst för att skapa flerspråkiga enkäter)

via Formshare

Formshare är det enda verktyget på vår lista som låter dig skapa obegränsat antal formulär gratis.

Men det som skiljer den från andra är dess förmåga att skapa konversationsbaserade enkäter på över 120 språk, vilket gör att du kan nå en global målgrupp. Du kan helt enkelt be dess AI att skapa dessa enkäter genom att skriva in frågor och dela dem via länkar eller bädda in dem direkt på din webbplats.

Formshares bästa funktioner

Anpassa formulär med olika färger och stilar för att matcha ditt varumärke

Integrera med appar för tidsbokning som Calendly och Cal.com

Säkerställ en säker datainsamlingsprocess med inbyggda krypteringsfunktioner

Formshares begränsningar

Flera avancerade funktioner är fortfarande under utveckling.

Formshare-priser

Gratis för alltid

Formshare-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

🧠Rolig fakta: Studier visar att nästan 80 % av människor föredrar varumärken som aktivt samlar in och använder kundfeedback.

10. Fillout (Bäst för utvecklare som behöver API-integration)

via Fillout

Många utvecklare och produktteam vill ha formulär som känns som en naturlig del av deras programvara, inte som ett externt verktyg. Och Fillout är utmärkt på att skapa just sådana.

De promptbaserade enkäterna levereras med REST API-ändpunkter, webhook-inställningar och kodsnuttar som hjälper dig att smidigt integrera dem i din webbplats eller applikation. Plattformen integreras med över 2 000 tredjepartsappar via verktyg som Zapier och Make.

Fillouts AI är också bra på att generera opartiska frågor och automatiskt utforma undersökningar som passar ditt varumärke.

Fillouts bästa funktioner

Generera automatiskt enkätfrågor och introduktioner med hjälp av enkla uppmaningar

Välj mellan över 50 frågetyper, inklusive kryssrutor, bilder och rankningar

Visa undersökningsresultaten på en sammanfattningssida med visuella data och anpassningsbara diagram

Spåra realtidsanalyser som färdigställda inlämningar och svarsfrekvenser

Acceptera betalningar direkt genom att integrera med appar som Stripe och Paypal

Begränsningar för ifyllande

Beräkningarna är mindre intuitiva och långsamma

Funktionerna är för grundläggande och behöver uppdateras

Priser för Fillout

Gratis

Startpaket: 19 $/månad

Pro: 49 $/månad

Företag: 89 $/månad

Fyll i betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

11. Formstack (bäst för HIPAA-kompatibla undersökningar och undersökningar inom hälso- och sjukvården)

via Formstack

Med Formstack är efterlevnad av HIPAA och SOC2 en högsta prioritet. Plattformen lägger automatiskt till kryptering för känslig hälsoinformation. Den skannar svaren i realtid, upptäcker felplacerad hälsoinformation och varnar administratörer.

Detta garanterar säkra, användarvänliga formulär samtidigt som det hjälper företag inom hälso- och sjukvården att upprätthålla sekretessen och följa strikta sekretesslagar.

Formstacks bästa funktioner

Dra-och-släpp-verktyg som automatiskt identifierar känsliga hälsouppgifter

Skydda data och blockera spam med SSL-kryptering och reCAPTCHA

Skapa smarta uppföljningsfrågor baserade på hälsotillstånd eller behandlingar

Automatisera arbetsflöden och ställ in eller tilldela anpassade behörigheter

Anslut till över 260 verktyg, inklusive EHR-system, via öppet API

Formstacks begränsningar

Avancerade funktioner finns tillgängliga i de bästa abonnemangen.

Kan ibland vara buggig

Formstack-priser

Formulär: 99 $/månad

Paket: 299 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Formstack-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4/5 (över 100 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Formstack

Formstack har varit avgörande för att öka effektiviteten i vårt team – vi använder det för en mängd olika ändamål, men de två mest användbara är datainsamling (anmälan till ett evenemang eller inlämning av ett intresseformulär) och enkäter efter evenemang (insamling av feedback och uppföljning med kunder).

Formstack har varit avgörande för att öka effektiviteten i vårt team – vi använder det för en mängd olika ändamål, men de två mest användbara är datainsamling (anmälan till ett evenemang eller inlämning av ett intresseformulär) och enkäter efter evenemang (insamling av feedback och uppföljning med kunder).

Förvandla enkäter till konversationer med den bästa AI-enkätgeneratorn

Att samla in feedback är avgörande, men traditionella undersökningsmetoder håller inte längre måttet. AI-undersökningsgeneratorer effektiviserar processen genom att anpassa frågor, analysera svar i realtid och automatisera uppföljningar. Det innebär att du får bättre insikter med mindre ansträngning och samlar in data som leder till välgrundade beslut.

Inget av de verktyg vi har granskat integrerar enkäter i projektarbetsflöden på samma sätt som ClickUp.

Plattformen omvandlar feedback till uppgifter, organiserar svar och ger användbara insikter för kund-, medarbetar- och marknadsundersökningar. Det är inte bara ett undersökningsverktyg, utan en heltäckande lösning för arbets- och datahantering.

Registrera dig på ClickUp idag och upptäck hur rätt enkäter kan hjälpa dig att bättre förstå din målgrupp!