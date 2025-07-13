De 11 bästa alternativen till Brandfolder för digital tillgångshantering

Kampanjen ska lanseras, logotypen saknas och ingen minns var den senaste versionen finns.

Låter det bekant? 📁

Någon svär på att det finns i en delad mapp. En annan person har en föråldrad version. Designern är "ute på tjänsteresa". Nu börjar deadline närma sig.

Ett bra system för digital tillgångshantering (DAM) ska förenkla samarbetet, inte bidra till kaoset. Brandfolder är ett populärt val, men det är inte det enda alternativet. Om du vill ha bättre automatisering, smidigt samarbete eller mer flexibel prissättning finns det många Brandfolder-alternativ som är värda att utforska.

Låt oss gå igenom de bästa alternativen för att hålla dina tillgångar organiserade och ditt team igång. 🙌🏼

Varför välja alternativ till Brandfolder?

Brandfolder är ett gediget DAM-verktyg, men det kanske inte uppfyller alla teams behov.

Här är Brandfolders brister – och vad ett modernt DAM-system istället bör kunna erbjuda.

Prisfrågor: Brandfolders priser kan vara höga, särskilt för småföretag eller nystartade företag som letar efter kostnadseffektiva lösningar.

Begränsad automatisering av arbetsflöden: Även om det erbjuder grundläggande automatisering, erbjuder vissa alternativ mer avancerad Även om det erbjuder grundläggande automatisering, erbjuder vissa alternativ mer avancerad optimering av arbetsflöden för smidig godkännande av tillgångar och samarbete.

Begränsningar för anpassning: Användare som behöver mycket skräddarsydda metadatastrukturer eller varumärkesalternativ kan uppleva Brandfolders anpassningsalternativ som begränsande.

Avancerade sökfunktioner: Vissa alternativ erbjuder AI-driven sökning, bättre taggning eller mer detaljerad filtrering för snabbare upptäckt av tillgångar.

Skalbarhetsproblem: Växande team eller företag kan behöva mer flexibel lagring, behörigheter och integrationer som bättre passar deras föränderliga behov.

Kundsupport: Beroende på ditt abonnemang kan supportens svarstider vara långsammare eller mindre omfattande än hos konkurrenterna.

Integrationsbehov: Om ditt team förlitar sig på specifika Om ditt team förlitar sig på specifika verktyg för design, projekt eller innehållshantering kan ett alternativ med djupare integrationer vara ett bättre val.

🧐 Visste du att? 92 % av anställda erkänner att de lägger (eller slösar) upp till åtta timmar per vecka på att söka efter filer. Verktyg för hantering av data kan enkelt åtgärda denna produktivitetsförlust.

Brandfolder-alternativ i korthet

Rätt verktyg för digital tillgångshantering gör det enkelt att organisera och dela tillgångar. Här är en snabb överblick över de bästa alternativen och vad de gör bäst.

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp – Allt-i-ett-projekt- och tillgångshantering – AI-driven sökning – Anpassad metadataspårning – Automatisering för tillgångar Team som behöver både projekt- och tillgångshantering på ett och samma ställe, med AI-driven automatisering och arbetsflöde. Gratis för alltid; anpassningsbar för företag Canto – AI-driven visuell sökning – Samlingar och organisering av metadata – Portaler för varumärkesinnehåll Organisationer som behöver AI-drivna funktioner och enklare tillgångsorganisation med inbyggd analys Anpassade priser Filecamp – Anpassningsbar branding – Säker fildelning – Samarbetsbehörigheter Team som vill ha anpassad branding och kontroll över vem som kan komma åt och redigera tillgångar Basic: 29 $/månad per användare; Advanced: 59 $/månad per användare; Professional: 89 $/månad per användare Bynder – Centraliserad lagring av tillgångar – Anpassningsbara mallar – AI-driven metadatataggning Företag som hanterar strukturerade varumärkestillgångar och behöver godkännandeprocesser Anpassade priser Nuxeo – Hantering av innehålls livscykel – AI-driven klassificering – Skalbar lagring Företag med innehåll som kräver hög efterlevnad och avancerad automatisering av arbetsflöden samt hantering av innehållets livscykel. Anpassade priser Frontify – Integration av varumärkesstilguide – Samarbete i realtid – Skalbara arbetsflödesmoduler Marknadsföringsteam som fokuserar på att upprätthålla varumärkeskonsistens och samarbeta effektivt kring innehåll Anpassade priser Adobe Experience Manager – Integration med Adobe Creative Cloud – Personlig innehållsleverans – Hantering av flera kanaler Stora organisationer som behöver en heltäckande lösning för hantering av innehåll och digitala tillgångar Anpassade priser Acquia DAM (Widen) – AI-driven automatisk taggning – Robust analys – Skalbar lagring och åtkomstkontroll Företag som utökar sina behov av tillgångshantering med kraftfulla analys- och AI-funktioner Anpassade priser MediaValet – Samarbetsbaserad tillgångshantering – AI-driven taggning – Anpassningsbara användarbehörigheter Team som behöver smidig samverkan och fildelning med kraftfulla sökfunktioner för tillgångar Anpassade priser Aprimo – Hantering av marknadsföringsresurser – Automatisering av arbetsflöden – Centraliserade varumärkestillgångar Marknadsföringsteam som hanterar budgetar, tillgångar och projekt med starka funktioner för arbetsflödeshantering Anpassade priser Lytho – Automatisering av kreativa arbetsflöden – Samarbete i realtid – AI-driven taggning och sökfunktion Kreativa team som behöver tillgångshantering, varumärkeskonsistens och automatisering av arbetsflöden Anpassade priser

🎉 Rolig fakta: Föremål i spel som Fortnite och CS:GO har ett verkligt värde, och sällsynta skins säljs för tusentals dollar.

De 11 bästa alternativen till Brandfolder

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Brandfolder är inte det enda alternativet för digitala tillgångshanteringssystem. Oavsett om du letar efter bättre priser, mer anpassningsmöjligheter eller avancerade funktioner finns det många alternativ som kan uppfylla dina behov.

Låt oss utforska de bästa alternativen att överväga. 📑

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projekt- och tillgångshantering)

Digital tillgångshantering bör inte bara handla om lagring – den bör effektivisera hela ditt innehållsflöde. Oavsett om du lanserar en ny kampanj eller hanterar varumärkets konsistens mellan olika team, hjälper ClickUp dig att gå från skapande av tillgångar till genomförande utan att byta verktyg.

Som allt-i-ett-appen för arbete är ClickUp det bästa alternativet till Brandfolder. Den kombinerar fillagring, dokumentation, uppgiftshantering och AI-driven sökning i en enda plattform, så att dina tillgångar finns där arbetet faktiskt utförs.

📝 Samarbete i realtid med ClickUp Docs

Prova ClickUp Docs gratis! Samarbeta, dokumentera och utför – allt på ett ställe med ClickUp Docs.

De flesta DAM-verktyg lagrar tillgångar, men hur är det med briefs, utkast eller strategidokument som hör till dem? Med ClickUp Docs kan du skapa, redigera och samarbeta kring innehåll i realtid – direkt i ditt projektutrymme.

Behöver du utarbeta en strategi för sociala medier? Öppna ett dokument, lägg till ditt innehåll, infoga designmodeller och tagga kollegor för snabb feedback. Dokumenten förblir kopplade till relaterade uppgifter, så varje uppdatering är sammanlänkad med sitt sammanhang.

Du kan också göra dokument tillgängliga för allmänheten, perfekt för att dela varumärkeskit eller kampanjbeskrivningar med kunder eller frilansare. Dessutom, eftersom de finns i ClickUps strukturerade hierarki, går det snabbt och intuitivt att hitta rätt innehåll.

ClickUp fungerar också som ett kunskapshanteringssystem, vilket gör det enkelt att skapa wikis, onboarding-hubbar och tillgångsordlistor med kapslade sidor och smarta länkar.

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

📮ClickUp Insight: Vi har nyligen upptäckt att cirka 33 % av kunskapsarbetare skickar meddelanden till 1–3 personer dagligen för att få den information de behöver. Men tänk om du hade all information dokumenterad och lättillgänglig? Med ClickUp Brains AI Knowledge Manager vid din sida blir kontextväxling ett minne blott. Ställ bara frågan direkt från din arbetsyta, så hämtar ClickUp Brain informationen från din arbetsyta och/eller anslutna tredjepartsappar!

🔎 Hitta vad som helst direkt med ClickUp Connected Search

Hitta filer och tillgångar direkt med ClickUp Connected Search

Trött på att söka igenom spridda mappar, chattar och e-postmeddelanden bara för att hitta en enda resurs?

ClickUp Connected Search eliminerar kaoset genom att indexera hela ditt arbetsområde – från dokument och uppgifter till kommentarer och bilagor. Skriv bara in ett nyckelord så får du omedelbart upp det du behöver – även om du har glömt var det var lagrat.

Detta gör ClickUp till mycket mer än en lagringslösning – det är ditt teams interna sökmotor.

🧠 AI-drivna arbetsflöden och innehåll med ClickUp Brain

Hämta relevanta dokument, skapa tydliga insikter och håll koll på hela din kunskapsbas med ClickUp Brain.

Även de bäst organiserade systemen bryter samman när arbetsflödena är manuella. Det är där ClickUp Brain kommer in.

ClickUp Brain tar det ett steg längre genom att hantera innehållsskapande och automatisering åt dig. Det förstår naturligt språk, så du kan generera innehåll, sammanfatta information och automatisera arbetsflöden med enkla instruktioner.

Anta att du behöver ett lanseringsmejl för en ny produkt. Du kan skriva: ”Skriv ett professionellt mejl som meddelar lanseringen av XYZ Corps nya produkt.” ClickUp Brain genererar omedelbart ett strukturerat utkast, vilket sparar tid åt dig.

Det hjälper också till att konfigurera ClickUp Automations.

Du kan till exempel säga: ”När en designtillgång har godkänts, flytta uppgiften till ”Slutförd” och meddela marknadsföringsteamet.” AI-assistenten konfigurerar detta arbetsflöde automatiskt, vilket eliminerar manuella uppdateringar.

🏷️ Organisera och automatisera med ClickUp Custom Fields

Metadata är livsnerven i alla DAM-system. Med ClickUp kan du gå längre än enkel taggning med anpassade fält som är skräddarsydda för ditt arbetsflöde.

Spåra användningsrättigheter, godkännandestatus, kampanjrelevans eller tillgångstyp – allt inom din arbetsyta. Du kan även filtrera, automatisera eller visualisera dessa attribut i instrumentpaneler och rapporter.

En kreativ chef kan till exempel automatiskt visa alla tillgångar som är godkända för sociala medier och som ska levereras denna vecka, och starta överlämningsarbetsflöden.

📦 Effektiviserad tillgångshantering med mallar

Få en gratis mall ClickUps mall för tillgångshantering är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på ditt företags tillgångar.

ClickUp Asset Management Template hjälper team att organisera filer, spåra tillgångars status och minska manuella överlämningar – utan att behöva bygga system från grunden.

Reparationskalender: Planera och spåra underhållsuppgifter med en tydlig tidslinje.

Reparationskostnadsvy: Logga reparationskostnader för bättre budgetering

Listvy: Håll alla dina tillgångar organiserade på en sökbar plats

Det är ett färdigt system som gör att du kan börja hantera tillgångar och relaterade arbetsflöden omedelbart.

ClickUp är utformat för att ersätta flera verktyg med en enda, enhetlig plattform och hjälper team att hantera digitala tillgångar, spåra projekt och samarbeta över olika innehåll – allt drivet av AI som kopplar samman allt.

ClickUp är utformat för att ersätta flera verktyg med en enda, enhetlig plattform och hjälper team att hantera digitala tillgångar, spåra projekt och samarbeta över olika innehåll – allt drivet av AI som kopplar samman allt.

ClickUps bästa funktioner

Håll relaterade tillgångar sammankopplade: Länka uppgifter, filer och dokument med Länka uppgifter, filer och dokument med ClickUp Relationships så att teamen alltid har den senaste versionen av stilguider, logotyper eller kampanjmaterial.

Effektivisera godkännanden: Granska bilder, PDF-filer och videor direkt med Granska bilder, PDF-filer och videor direkt med Proofing i ClickUp genom att lägga till kommentarer och markeringar, vilket gör feedbacken tydlig.

Kontrollera vem som kan komma åt och redigera filer: Begränsa redigeringsrättigheter, ge frilansare läsbehörighet och skydda känsliga varumärkestillgångar.

Hantera filer var du än befinner dig: Kom åt, godkänn och dela tillgångar när du är på språng med mobilappen, vilket gör det enkelt för team på distans att hålla kontakten.

Begränsningar för ClickUp

Planen Free Forever erbjuder begränsad lagringskapacitet, vilket kanske inte passar team som arbetar med högupplösta designfiler eller stora videofiler.

De omfattande anpassningsalternativen och funktionsuppsättningen kan kännas överväldigande i början och det kan ta tid att konfigurera arbetsflödena för digital tillgångshantering på ett effektivt sätt.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 040 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-användare delade med sig av sin erfarenhet av ClickUp:

ClickUp gör det möjligt för oss att samla alla våra projekt på ett och samma ställe. Varje projekt kan innebära problem eller hinder som teamet måste övervinna, men ClickUp gör det möjligt för oss att snabbt kommunicera med dem vi behöver nå. Automatiseringar har gjort det möjligt för oss att ta en mycket föråldrad och tidskrävande process och göra den snabbare och mer precis.

ClickUp gör det möjligt för oss att samla alla våra projekt på ett och samma ställe. Varje projekt kan innebära problem eller hinder som teamet måste övervinna, men ClickUp gör det möjligt för oss att snabbt kommunicera med dem vi behöver nå. Automatiseringar har gjort det möjligt för oss att ta en mycket föråldrad och tidskrävande process och göra den snabbare och mer precis.

2. Canto (bäst för AI-driven organisation av digitala tillgångar)

via Canto

Canto gör det enklare att spåra dina digitala tillgångar utan att behöva leta igenom oändliga mappar. AI-driven visuell sökning hjälper dig att hitta bilder, videor och dokument med hjälp av enkla beskrivningar, färger eller objekt.

Behöver du dela filer? Med detta verktyg för hantering av varumärkesresurser kan du enkelt distribuera resurser till team, kunder eller partners. Det integreras också med Adobe Creative Suite, WordPress och andra marknadsföringsverktyg, så att ditt innehåll passar perfekt in i befintliga arbetsflöden.

Canto bästa funktioner

Hitta tillgångar direkt med en sökfunktion som känner igen bilder, videor och dokument baserat på nyckelord, färger och objekt.

Dela filer enkelt med hjälp av varumärkesportaler som gör distributionen av tillgångar smidig samtidigt som varumärkets enhetlighet bibehålls.

Håll ordning med samlingar genom att kategorisera tillgångar, lägga till metadata och ställa in åtkomstbehörigheter för bättre kontroll.

Använd inbyggd tillgångsanalys för att spåra vem som visar, laddar ner och delar innehåll.

Canto-begränsningar

Användare har rapporterat oväntade siduppdateringar under sökningar, vilket orsakar besvär och potentiell förlust av framsteg.

Anpassad branding och integrationer är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Canto-priser

Anpassade priser

Canto-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 470+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 680 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Canto?

En recension på G2 lyder:

Canto gör det enkelt att organisera många tillgångar från dynamiska källor, och sökfunktionen är mycket enkel. Jag gillar att jag kan vara extremt detaljerad när det gäller hur och var tillgångarna lagras, och att det är mycket enkelt att anpassa metadatafält.

Canto gör det enkelt att organisera många tillgångar från dynamiska källor, och sökfunktionen är mycket enkel. Jag gillar att jag kan vara extremt detaljerad när det gäller hur och var tillgångarna lagras, och att det är mycket enkelt att anpassa metadatafält.

3. Filecamp (bäst för anpassningsbar digital tillgångshantering)

via Filecamp

Filecamp gör det enkelt att hantera digitala tillgångar. Filerna lagras överskådligt på ett ställe, vilket gör dem lätta att hitta med hjälp av smart sökning, taggar och metadata.

Det är lika enkelt att dela tillgångar. Anpassad branding ger kundportalerna ett snyggt utseende, och detaljerade behörigheter säkerställer att endast rätt personer har åtkomst. Inbyggda samarbetsverktyg organiserar feedback så att godkännanden inte går förlorade i e-posttrådar.

Filecamps bästa funktioner

Dela filer säkert via lösenordsskyddade länkar och anpassningsbara behörigheter.

Samarbeta smidigt genom att låta teammedlemmar och externa partners komma åt, granska och godkänna tillgångar inom plattformen.

Övervaka användningen av tillgångar med detaljerade analys- och rapporteringsverktyg som ger insikt i hur och när filer används.

Få tillgång till dina digitala tillgångar när du är på språng med Filecamps mobilapp.

Filecamps begränsningar

Vissa användare tycker att sökfunktionen är frustrerande och påpekar att det kan ta lång tid att hitta specifika filer.

Avsaknaden av en robust dra-och-släpp-funktion gör redigeringen långsammare.

Även om det är funktionellt beskrivs användargränssnittet av vissa som föråldrat.

Filecamp-priser

Basic: 29 $/månad per användare

Avancerat: 59 $/månad per användare

Professional: 89 $/månad per användare

Filecamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Filecamp?

En recension på Capterra lyder:

Prisvärd programvara med fantastiska funktioner och stor lagringskapacitet. Uppladdningen är lite frustrerande, men det har varit min erfarenhet även med andra filhanterare. Filminbilderna är en gudagåva för att snabbt hitta det dokument/den fil du letar efter.

Prisvärd programvara med fantastiska funktioner och stor lagringskapacitet. Uppladdningen är lite frustrerande, men det har varit min erfarenhet även med andra filhanterare. Filminbilderna är en gudagåva för att snabbt hitta det dokument/den fil du letar efter.

4. Bynder (bäst för strukturerad hantering av varumärkesresurser)

via Bynder

Bynder erbjuder ett effektivt sätt för företag att lagra, hantera och distribuera digitala tillgångar samtidigt som varumärkesriktlinjerna följs. Plattformen ger marknadsföringsteam kontrollerad åtkomst till godkänt innehåll, vilket säkerställer varumärkeskonsistens i alla kanaler.

Dess arbetsflödesverktyg förenklar godkännanden och hjälper kreativa team att gå från koncept till publicering utan onödiga fram- och återgångar.

Bynders bästa funktioner

Lagra och kategorisera tillgångar på en central plats så att varumärkesmaterialet alltid är uppdaterat och lätt att hitta.

Minska produktionstiden med anpassningsbara mallar som gör det möjligt för marknadsföringsteam att skapa material som överensstämmer med varumärket.

Automatisera godkännanden för feedback i realtid, versionskontroll och strukturerade innehållsgranskningar.

Förbättra tillgångarnas synlighet genom AI-driven metadatatagging som förbättrar sökresultaten baserat på innehållstyp och användning.

Bynder-begränsningar

Mallalternativen och anpassningsfunktionerna är ganska begränsade.

Det finns en inlärningskurva för användare som inte är bekanta med strukturerade tillgångshanteringssystem.

Den initiala installationen kan ta tid på grund av behovet av att konfigurera arbetsflöden och behörighetsinställningar.

Bynder-priser

Anpassade priser

Bynder-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (920+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 220 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bynder?

En recension på Capterra lyder:

Även om Bynder fungerar bra i alla avseenden saknas vissa funktioner som finns i andra DAMS-system. Till exempel kan man inte söka efter text i bilder (för taggning) i Bynder, och Bynder Studio stöder inte InDesign-filer. Hur viktiga dessa små funktioner är för dig är en fråga om personlig preferens.

Även om Bynder fungerar bra i alla avseenden saknas vissa funktioner som finns i andra DAMS-system. Till exempel kan man inte söka efter text i bilder (för taggning) i Bynder, och Bynder Studio stöder inte InDesign-filer. Hur viktiga dessa små funktioner är för dig är en fråga om personlig preferens.

5. Nuxeo (bäst för hantering av komplexa innehållscykler)

via Nuexo

Nuxeos främsta styrka ligger i dess förmåga att automatisera arbetsflöden för innehåll, vilket säkerställer att tillgångar flyttas smidigt från skapande till lagring, distribution och arkivering.

Verktygets modulära arkitektur gör det möjligt för företag att anpassa plattformen efter branschspecifika krav, inklusive sektorer med höga krav på regelefterlevnad, såsom finans och hälso- och sjukvård. Systemet integreras också med ERP- och dokumentsamarbetsprogramvara, vilket gör det till ett naturligt val för företag med komplexa innehållsekosystem.

Nuxeos bästa funktioner

Automatisera hanteringen av tillgångars livscykel genom att definiera arbetsflöden som styr godkännanden, lagring och utgångsdatum.

Använd AI-driven klassificering för att på ett intelligent sätt tagga filer baserat på visuell igenkänning, textinnehåll eller tidigare användningstrender.

Konfigurera metadatafält så att de överensstämmer med branschregler och säkerställer att digitala tillgångar uppfyller lagar och säkerhetskrav.

Skala lagringskapaciteten för att rymma omfattande mediebibliotek utan att kompromissa med systemets prestanda.

Begränsningar för Nuxeo

Kräver teknisk expertis för fullständig anpassning, vilket gör det mindre tillgängligt för icke-tekniska team.

Användargränssnittet prioriterar funktionalitet framför enkelhet, vilket kan göra det svårare för nya användare att komma igång.

Vissa integrationer kräver anpassad utveckling, vilket förlänger installationstiden för organisationer med unika programvarustackar.

Nuxeos priser

Anpassade priser

Nuxeo-betyg och recensioner

G2: 4/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nuxeo?

En recension från Gartner lyder:

Plattformen är pålitlig, flexibel och skalbar. Navigeringen kan ibland vara inkonsekvent, och vi behöver ofta anpassa den genom utveckling istället för att kunna anpassa den själva.

Plattformen är pålitlig, flexibel och skalbar. Navigeringen kan ibland vara inkonsekvent, och vi behöver ofta anpassa den genom utveckling istället för att kunna anpassa den själva.

🧐 Visste du att? Twitter-grundaren Jack Dorseys allra första tweet, ”Just setting up my twttr”, såldes på auktion för 2,9 miljoner dollar som en digital tillgång.

6. Frontify (Bäst för varumärkeskonsistens och innehållssamarbete)

via Frontify

Frontify erbjuder en strukturerad metod för varumärkeshantering genom att tillhandahålla en central plats för lagring, delning och tillämpning av varumärkesriktlinjer. Det kopplar digitala tillgångar direkt till varumärkets stilguider, vilket säkerställer att teamen alltid refererar till de senaste godkända materialen.

Interaktiva godkännandeprocesser hjälper designers, marknadsförare och varumärkeschefer att samarbeta i realtid, vilket minskar risken för missförstånd.

Frontifys bästa funktioner

Bevara varumärkets integritet genom att länka digitala tillgångar till en centraliserad stilguide som håller teamen samordnade när det gäller visuella standarder.

Förenkla godkännanden med samarbetsfunktioner i realtid, inklusive live-feedback och strukturerade granskningsflöden.

Förbättra arbetsflödeseffektiviteten genom att lagra logotyper, kampanjresurser och designmallar i ett lättnavigerat bibliotek.

Anpassa plattformen till olika teamstorlekar och varumärkesbehov med skalbara moduler som utvecklas i takt med att verksamheten växer.

Frontifys begränsningar

Den initiala installationen kräver en del arbete, särskilt när befintliga varumärkestillgångar migreras till systemet.

Vissa integrationer kräver manuell konfiguration, vilket kan bromsa införandet för team med etablerade mjukvaruekosystem.

Frontify-priser

Anpassade priser

Frontify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 200 recensioner)

Capterra:4,8/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Frontify?

En recension på TrustRadius lyder:

Passar bra för organisationer som just har börjat skapa ett designsystem. Det ger en färdig grund som kräver minimalt med arbete för att komma igång. Det kan vara begränsat om man skalas upp till tusentals designelement och flera användare – vi har inte testat det med fler än 10 användare.

Passar bra för organisationer som just har börjat skapa ett designsystem. Det ger en färdig grund som kräver minimalt med arbete för att komma igång. Det kan vara begränsat om man skalas upp till tusentals designelement och flera användare – vi har inte testat det med fler än 10 användare.

🎉 Rolig fakta: Digitala tillgångar kan omfatta många saker, inklusive Snapchat-filter, AI-genererade röster och personligheter, virtuella fastigheter och till och med digitala husdjur (som de i Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (bäst för omfattande innehållshantering)

via Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) erbjuder en robust plattform som kombinerar digital tillgångshantering med innehållshanteringsfunktioner, vilket passar företag som söker en enhetlig lösning.

AEM gör det möjligt för team att skapa, hantera och leverera personaliserade digitala upplevelser över olika kanaler, vilket säkerställer konsekvens och effektivitet. Integrationen med andra Adobe Creative Cloud-applikationer effektiviserar arbetsflödena och möjliggör smidigt samarbete mellan kreativa team och marknadsföringsteam.

Adobe Experience Managers bästa funktioner

Integrera sömlöst med Adobe Creative Cloud-applikationer, vilket möjliggör effektivt samarbete mellan designers och marknadsförare.

Leverera personaliserat innehåll genom att använda AEM:s avancerade verktyg för målgruppsanpassning och segmentering för att öka användarengagemanget.

Hantera och publicera innehåll i flera kanaler och säkerställ en enhetlig varumärkesupplevelse.

Begränsningar i Adobe Experience Manager

Implementering och anpassning kan vara komplicerat och kräver ofta specialiserad expertis.

Plattformens omfattande funktioner medför högre kostnader, vilket kan vara ett hinder för mindre organisationer.

Vissa användare har noterat att Adobes kundsupport inte alltid lever upp till förväntningarna.

Underhåll och uppdatering av AEM kräver betydande teknisk expertis och dedikerade resurser.

Priser för Adobe Experience Manager

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Adobe Experience Manager?

En recension på G2 lyder:

Experience Manager är ett kraftfullt verktyg och förmodligen det mest optimala på företagsnivå. Genom att ansluta tillgångsbiblioteket separat kan användarna organisera sina visuella element separat, och biblioteket ansluts sömlöst för användning på sidor. Taggningsverktyget är också extremt robust och gör det möjligt för användaren att skapa dynamiska sidor på flykt med hjälp av taggar.

Experience Manager är ett kraftfullt verktyg och förmodligen det mest optimala på företagsnivå. Genom att ansluta tillgångsbiblioteket separat kan användarna organisera sina visuella element separat, och biblioteket ansluts sömlöst för användning på sidor. Taggningsverktyget är också extremt robust och gör det möjligt för användaren att skapa dynamiska sidor på flykt med hjälp av taggar.

8. Acquia DAM (Widen) (Bäst för skalbar digital tillgångshantering)

via Acquia DAM

Acquia DAM (tidigare Widen) erbjuder en flexibel plattform som hjälper varumärken att hantera och distribuera digitala tillgångar effektivt mellan team och kanaler. Det användarvänliga gränssnittet och det konfigurerbara metadataschemat förbättrar sökbarheten och anpassningen av arbetsflöden.

Dess skalbarhet gör det lämpligt för organisationer av olika storlek som vill centralisera sin tillgångshantering.

Acquia DAM (Widen) bästa funktioner

Förbättra tillgångarnas synlighet med AI-driven automatisk taggning som automatiskt tilldelar relevanta metadata till nya tillgångar.

Använd robusta analyser för att övervaka tillgångarnas prestanda och användarnas engagemang, vilket underlättar datadrivna beslut.

Säkerställ säker åtkomst genom att ställa in användarbehörigheter och roller och skydda känsligt innehåll från obehörig användning.

Begränsningar för Acquia DAM (Widen)

Vissa användare har påpekat att gränssnittet känns föråldrat och skulle kunna behöva moderniseras.

Integration med vissa verktyg från tredje part kan kräva ytterligare konfiguration.

Priser för Acquia DAM (Widen)

Anpassade priser

Acquia DAM (Widen) betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Acquia DAM (Widen)

En recension på G2 lyder:

Jag tycker att DAM är relativt användarvänligt. Precis som med andra databaser tar det lite tid att vänja sig. Det finns ett antal hjälpsamma utbildningsvideor att titta på. När du väl har kommit igång med att ändra enskilda tillgångar finns det flera sätt att göra det på – genom själva systemet eller genom att ladda ner en csv-fil där du kan göra ändringarna offline och sedan ladda upp dokumentet för att enkelt lägga till metadata.

Jag tycker att DAM är relativt användarvänligt. Precis som med andra databaser tar det lite tid att vänja sig. Det finns ett antal hjälpsamma utbildningsvideor att titta på. När du väl har kommit igång med att ändra enskilda tillgångar finns det flera sätt att göra det på – genom själva systemet eller genom att ladda ner en csv-fil där du kan göra ändringarna offline och sedan ladda upp dokumentet för att enkelt lägga till metadata.

🧐 Visste du att? Blockchain-baserade domäner som .eth eller .crypto kan ersätta traditionella webbadresser och betraktas som digital egendom.

9. MediaValet (bäst för samarbetsbaserad digital tillgångshantering)

via MediaValet

MediaValet erbjuder en molnbaserad plattform för digital tillgångshantering för marknadsförings- och kreativa team som söker samarbetsverktyg. Dess användarvänliga gränssnitt och robusta sökfunktioner gör det möjligt för team att hitta och distribuera tillgångar på ett effektivt sätt.

Plattformen stöder integrationer med olika kreativa verktyg och produktivitetsverktyg, vilket förbättrar arbetsflödets kontinuitet. Den är mångsidig för team som vill förbättra samarbetet och effektivisera tillgångshanteringen.

MediaValets bästa funktioner

Underlätta samarbetet med funktioner som gör det möjligt för team att dela, granska och godkänna tillgångar i realtid.

Implementera avancerade sökfunktioner med AI-driven taggning och metadata, vilket förbättrar tillgångarnas upptäckbarhet.

Anpassa användarbehörigheter för att kontrollera åtkomst och upprätthålla säkerheten för olika användargrupper.

Begränsningar för MediaValet

Vissa användare har uttryckt önskemål om fler anpassningsalternativ inom plattformen.

Plattformens gränssnitt kunde vara mer intuitivt och lättare att navigera.

Priser för MediaValet

Anpassade priser

MediaValet-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 220 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MediaValet?

En recension på G2 lyder:

Jag representerar en medlemsorganisation med anslutna avdelningar. En stor mängd digitala tillgångar behöver byta ägare ofta, så jag uppskattar att det är så enkelt att se till att vi alla använder rätt filer. Dessutom hittar vi sätt att dela resurser med våra medlemmar med hjälp av webbgallerier och varumärkesportaler – de behöver inte ha tillgång till backend, men gränssnittet erbjuder en mycket ren och organiserad metod för fildelning.

Jag representerar en medlemsorganisation med anslutna avdelningar. En stor mängd digitala tillgångar behöver byta ägare ofta, så jag uppskattar att det är så enkelt att se till att vi alla använder rätt filer. Dessutom hittar vi sätt att dela resurser med våra medlemmar med hjälp av webbgallerier och varumärkesportaler – de behöver inte ha tillgång till backend, men gränssnittet erbjuder en mycket ren och organiserad metod för fildelning.

10. Aprimo (Bäst för hantering av marknadsföringsresurser)

via Aprimo

Aprimo kombinerar digital tillgångshantering med marknadsföringsresurshantering och riktar sig till organisationer som vill effektivisera sin marknadsföring. Plattformen gör det möjligt för team att planera, genomföra och hantera marknadsföringsaktiviteter på ett effektivt sätt, samtidigt som de säkerställer att de följer varumärkets riktlinjer.

Aprimos robusta verktyg för automatisering av arbetsflöden och samarbete underlättar smidig samordning mellan teammedlemmarna.

Aprimos bästa funktioner

Integrera hantering av marknadsföringsresurser för att planera och övervaka marknadsföringsbudgetar, kampanjer och projekt på ett effektivt sätt.

Säkerställ varumärkeskonsistens genom att använda det centraliserade arkivet för godkända tillgångar och varumärkesriktlinjer.

Få insikter om marknadsföringsresultat och tillgångsutnyttjande med analys- och rapporteringsfunktioner.

Aprimos begränsningar

Det är svårt att dela flera filer med en användare på en gång.

Installations- och anpassningsprocessen är omfattande.

Användare rapporterar att användargränssnittet och användarupplevelsen kan förbättras, eftersom de är mycket klumpiga.

Aprimo-priser

Anpassade priser

Aprimo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Aprimo?

En recension på Capterra lyder:

Sammantaget har programmet varit till stor hjälp, men det tar ett tag att lära sig. Jag skulle definitivt utbilda en liten grupp personer, låta dem bli experter och sedan utbilda vidare. Vi hade en företagsomfattande session som varade i tre timmar, så det är ganska mycket.

Sammantaget har programmet varit till stor hjälp, men det tar ett tag att lära sig. Jag skulle definitivt utbilda en liten grupp personer, låta dem bli experter och sedan utbilda vidare. Vi hade en företagsomfattande session som varade i tre timmar, så det är ganska mycket.

11. Lytho (Bäst för kreativa arbetsflöden och varumärkeskonsistens)

via Lytho

Lytho integrerar kreativa projektledningsfunktioner som gör det möjligt för marknadsförings- och designteam att planera, granska och distribuera tillgångar på ett effektivt sätt.

Inbyggda varumärkesriktlinjer säkerställer att alla teammedlemmar kan komma åt och använda godkända tillgångar, vilket minskar inkonsekvenser i kampanjer. Systemet stöder också automatiserad taggning och sökfunktioner, vilket hjälper teamen att snabbt hitta filer utan att manuellt behöva sortera i mappar.

Lythos bästa funktioner

Automatisera taggning och sökbarhet av tillgångar med AI-driven metadatahantering, vilket gör det enklare att hitta rätt digitala filer i stora innehållsbibliotek.

Möjliggör samarbete i realtid med antecknings- och godkännandefunktioner som hjälper teamen att ge feedback på designen innan innehållet slutgiltigt fastställs.

Mät tillgångarnas prestanda med hjälp av inbyggda analysverktyg som spårar engagemang, användningstrender och teamets effektivitet över tid.

Lythos begränsningar

Kräver initial installation och utbildning för att anpassa arbetsflödesprocesser efter teamets krav.

Priset kan vara ett problem för mindre team som inte behöver fullständiga funktioner för kreativ projektledning.

Vissa användare tycker att gränssnittet är mindre intuitivt jämfört med enklare system för hantering av digitala tillgångar.

Lythos priser

Anpassade priser

Lytho-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 70 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lytho?

En recension på Capterra lyder:

Vissa av kontoinställningarna är lite förvirrande att konfigurera, men utbildningen och kundsupporten har varit utmärkt. Jag har inte använt rapporteringsfunktionen så mycket, men den verkar inte ge mig den information jag söker, till exempel hur många jobb som har skickats in, hur många som har slutförts, vilka granskare som ligger efter med korrekturläsningen osv.

Vissa av kontoinställningarna är lite förvirrande att konfigurera, men utbildningen och kundsupporten har varit utmärkt. Jag har inte använt rapporteringsfunktionen så mycket, men den verkar inte ge mig den information jag söker, till exempel hur många jobb som har skickats in, hur många som har slutförts, vilka granskare som ligger efter med korrekturläsningen osv.

🧐 Visste du att? Marknaden för digital tillgångshantering förväntas nå en marknadsstorlek på 13,02 miljarder dollar år 2030.

Samla dina tillgångar med ClickUp

Hantering av digitala tillgångar ska vara enkelt, effektivt och frustrationsfritt. Rätt programvara för hantering av digitala tillgångar håller allt organiserat, tillgängligt och enkelt att samarbeta kring, så att ditt team kan fokusera på att skapa istället för att söka. Om ditt nuvarande system känns begränsande är det klokt att utforska bättre alternativ.

ClickUp utmärker sig genom att kombinera digital tillgångshantering med kraftfulla samarbetsverktyg. Med AI-driven sökning, automatiserade arbetsflöden och dokumentredigering i realtid finns allt samlat på ett ställe, så att du alltid arbetar med rätt filer vid rätt tidpunkt.

Gör hanteringen av tillgångar enkel. Registrera dig för ClickUp idag! ✅