Vad är ett asynkroniskt möte och hur genomför man ett sådant?

Du kan organisera olika teambuildingaktiviteter, men det som ditt team verkligen kommer att uppskatta är flexibilitet i arbetet. I dagens värld är det den ultimata förmånen på arbetsplatsen.

I en undersökning från Deloitte svarade 94 % av de tillfrågade att flexibilitet i arbetet förbättrar den mentala hälsan och hjälper dem att bättre balansera arbete och privatliv.

Så, hur håller företagen jämna steg med denna förändring och samtidigt ser till att arbetet fortfarande blir gjort (och gjort bra)? Här kommer huvudpersonen i vår berättelse: asynkrona möten.

Till skillnad från traditionella möten som tar upp mycket tid, låter asynkrona möten teammedlemmarna samarbeta i sin egen takt.

Att minska antalet onödiga möten kan också spara över 25 000 dollar per år och anställd. Det är ingen liten summa. 😱

I den här guiden utforskar vi asynkrona möten, deras för- och nackdelar samt bästa praxis för att hjälpa ditt team att förbli produktivt samtidigt som det får den flexibilitet det förtjänar.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Asynkrona möten gör det möjligt för deltagarna att bidra enligt sin egen tidsplan, utan att behöva vara närvarande samtidigt. Denna flexibilitet är idealisk för distansarbetande och spridda team.

Fördelar med asynkron kommunikation: Ökad flexibilitet, förbättrad produktivitet och minskat behov av interaktion i realtid.

Nackdelar med asynkrona möten: Fördröjd feedback och risk för missförstånd på grund av brist på förtydliganden i realtid.

Asynkrona möten är perfekta för enskilda samtal, dagliga stand-ups, utbildning och projektuppdateringar.

Steg för att genomföra effektiva asynkrona möten inkluderar: Utbilda teammedlemmarna i asynkrona mötesprocesser och fastställa förväntningar Skissa på mötesagendan och ge tillgång till relevanta dokument Förtydliga hur varje teammedlem ska bidra Bjud in endast nödvändiga deltagare och fördela ansvar Dokumentera resultaten med verktyg som ClickUps AI Notetaker för att transkribera diskussioner och sammanfatta beslut

För produktiva asynkrona möten, uppmuntra tidsblockering, samla meddelanden och uppgifter på en plattform som ClickUp , hantera aviseringar för att fokusera på det väsentliga, införliva röstanteckningar och videomeddelanden för en mänsklig touch och centralisera dokumentationen i ett kunskapscentrum.

Så här stöder ClickUp asynkrona möten: Uppgiftshantering: Tilldela åtgärder, ange förfallodatum och övervaka framsteg Dokument och anteckningsblock: Sammanställ information och skapa checklistor för att prioritera uppgifter Chatt och klipp: Samla meddelanden och dela skärminspelningar för tydlig kommunikation

Chat och klipp: Samla meddelanden och dela skärminspelningar för tydlig kommunikation Utbilda teammedlemmarna i asynkrona mötesprocesser och fastställa förväntningar

Vad är ett asynkront möte?

Ett asynkroniskt möte är ett möte där deltagarna inte behöver vara närvarande samtidigt.

🌟 Så här fungerar det: Istället för den typiska ”alla ansluter sig klockan 10 på pricken”-metoden kan deltagarna kommunicera och bidra enligt sin egen tidsplan – vare sig det är klockan 8 på morgonen över en kopp kaffe i New York, klockan 14 under lunchrasten i London eller till och med midnatt i Tokyo. Alla får flexibiliteten att delta i sin egen takt och enligt sin egen tidsplan utan att störa sitt arbetsflöde eller sina dagliga prioriteringar.

Dessa möten använder vanligtvis asynkrona kommunikationskanaler som e-post, snabbmeddelanden eller förinspelade videor, vilket gör det lättare för teammedlemmarna att samarbeta utan att behöva vara "i samma rum" samtidigt.

💡 Proffstips: Tror du att asynkrona möten bara är för distansarbetande team? Tänk om. Flexibiliteten hos asynkrona möten gör dem idealiska för både distribuerade team och team på kontoret som vill spara tid.

Viktiga skillnader mellan synkrona och asynkrona möten

Den största skillnaden mellan de två mötesformaten ligger i tidpunkten. Ett synkront möte kräver närvaro i realtid, medan ett asynkront möte ger deltagarna friheten att delta när det passar dem bäst.

Här är en snabb tabell med de viktigaste skillnaderna:

Aspekt Synkron möte Asynkron möte Tidpunkt I realtid, alla närvarande samtidigt Bidrag sker vid olika tidpunkter Verktyg Videosamtal, telefonsamtal, personliga möten E-post, snabbmeddelanden, förinspelade videor Flexibilitet Låg – kräver schemaläggning Hög – fungerar över tidszoner och scheman Exempel Veckoplänen, uppdateringar om verksamheten, brainstorming-sessioner Projektuppdateringar via e-post, inspelade demonstrationer av arbetsflöden Utmaningar Schemaläggningskonflikter, slöseri med tid i improduktiva möten Kräver självdisciplin, kan fördröja omedelbara svar

📌 Exempel: Ett produktteam som arbetar i USA, Europa och Asien behöver granska en ny appdesign. Istället för att anordna ett synkroniserat möte som tvingar någon att delta sent på kvällen, laddar huvuddesignern upp en mockup med en inspelad förklaring till ett projektledningsverktyg som ClickUp och lämnar detaljerna i kommentarerna. Teammedlemmarna lämnar sina förslag i samma tråd i sin egen takt, vilket säkerställer att alla bidrar utan att störa sina scheman.

För- och nackdelar med asynkron kommunikation

Nu när du känner till skillnaden mellan traditionella möten och asynkron kommunikation är det dags att ta itu med den stora frågan: vilket alternativ fungerar bäst för ditt team?

Här är några skäl till varför asynkron arbete kan vara eller inte vara något för dig.

Fördelar med att använda asynkron kommunikation

1. Ökad flexibilitet

Alla är inte lika – vissa av dina teammedlemmar är pigga redan klockan 6 på morgonen, medan andra vaknar till liv efter midnatt. Lägg till globala team som arbetar i olika tidszoner, och synkron kommunikation börjar kännas som en logistisk mardröm för företag.

Asynkrona kommunikationsverktyg gör att alla kan arbeta i sin egen takt utan att tvinga någon att delta i möten i pyjamas. Dessutom sparar det pengar – varför spendera budgeten på resekostnader när du kan investera den i ditt team istället?

2. Förbättrad produktivitet

Vi har alla varit med om det – ett samtal där en överentusiastisk kollega dominerar medan andra tyst bläddrar igenom sina e-postmeddelanden.

Håll asynkrona möten för att skapa lika villkor och ge alla samma möjlighet att bidra utan avbrott. Detta uppmuntrar till genomtänkta inlägg.

Ännu bättre är att asynkron kommunikation minimerar det ständiga pingandet av aviseringar och pressen att alltid vara tillgänglig.

🧠 Visste du att? 64 % av de anställda säger att möten stör deras koncentration. Med asynkrona metoder kan dina teammedlemmar fokusera på sina uppgifter och ge väl genomtänkta, skriftliga svar som ofta leder till bättre beslut.

Potentiella nackdelar och utmaningar

1. Försenad feedback

Ibland kan asynkron kommunikation kännas som att vänta på att en vän ska svara på ett sms – du vet att de kommer att svara, men det kommer inte att ske inom den närmaste tiden. Om ditt projekt kräver ett omedelbart svar kan asynkrona metoder bromsa upp processen.

Brådskande arbete, snäva deadlines eller tidspressade beslut kräver ofta synkrona möten, där detaljer kan diskuteras på plats.

Workshops eller brainstorming-sessioner mår till exempel bra av dialog och kommunikation i realtid. I dessa fall fungerar inte asynkrona metoder.

💡 Proffstips: Om din kommunikationsstil inte passar ditt team kan du känna dig utmattad. Undvik detta med vår guide om hur du anpassar effektiva kommunikationsstilar på arbetsplatsen.

2. Risk för missförstånd

Kommunikation är grunden för effektivt teamarbete, och utan möjligheten att klargöra saker direkt kan asynkron kommunikation leda till missförstånd.

Så här kan det gå fel:

Felaktig utförande : Brist på förtydliganden i realtid i asynkrona format leder till missförstånd och felaktigt utförande av uppgifter.

Felaktig tolkning av data : Att förlita sig på skriftliga uppdateringar utan omedelbar feedback leder till felaktig tolkning av information och felaktiga beslut.

Escalerande misstag: Fördröjda svar i asynkrona arbetsflöden gör att små fel går obemärkta förbi och med tiden växer till större problem.

Vanliga användningsfall för asynkrona möten

Här är några exempel på hur du kan integrera asynkrona möten i ditt arbetsflöde.

1. Asynkrona enskilda möten

Traditionellt har enskilda möten genomförts personligen eller via schemalagda samtal. Men som framgår av Buffers rapport State of Remote Work blir asynkrona enskilda möten snabbt allt populärare.

Istället för att blockera tid i kalendrarna kan chefer och anställda checka in via e-post eller ett ClickUp Chat -meddelande och dela uppdateringar, feedback eller förfrågningar när det passar dem.

via Buffers rapport om distansarbete

2. Asynkrona dagliga stand-ups

Fortfarande fast i ändlösa stand-up-möten bara för att säga "Jag jobbar på det"? Dagliga asynkrona stand-up-möten är här för att rädda dagen.

Asynkrona standups låter teammedlemmarna dela uppdateringar om uppgifter, mål och hinder i en dedikerad kanal eller tråd. Alla kan bidra inom en fastställd tidsfrist, vilket säkerställer transparens utan att slösa tid.

📌 Exempel: Ditt marknadsföringsteam kan använda ett projektledningsverktyg som ClickUp för att logga uppdateringar varje dag klockan 10. Teammedlemmarna granskar uppdateringarna, lämnar kommentarer och justerar sina uppgifter – allt utan ett enda videosamtal.

Du kan också använda en AI-projektledare som ClickUp Brain för att snabbare skapa asynkrona standup-rapporter från dina ClickUp-arbetsytedata!

3. Asynkron utbildning

Asynkron utbildning minskar kostnader och tid genom att leverera material via e-lärandeplattformar, förinspelade videor eller poddar.

Medarbetarna lär sig i sin egen takt, och företagen kan följa framstegen och erbjuda stöd när det behövs.

🧠 Visste du att: Enligt Training Industry Report spenderade företag i genomsnitt 954 dollar per elev, och varje anställd genomgick 57 timmars utbildning per år. Det motsvarar över en veckas arbete som ägnas enbart åt utbildning.

Att planera en liveuppdatering av ett projekt för geografiskt spridda team kan kännas mer komplicerat än vanligt.

Asynkrona mötesuppdateringar gör det möjligt för deltagarna att dela med sig av framsteg, utmaningar och nästa steg när det passar dem med hjälp av verktyg som e-post eller samarbetsplattformar.

🔗 Läs också: Gratis mallar för projektkommunikationsplaner

Hur du genomför effektiva asynkrona möten i din organisation

Asynkrona möten erbjuder många fördelar, men utan en ordentlig plan kan det snabbt gå snett. Så här effektiviserar du asynkron arbete för att positivt påverka samarbetet :

Steg-för-steg-guide till övergången till asynkrona möten

Steg 1: Få med ditt team

Till skillnad från synkrona möten, där alla är med samtidigt, kräver asynkrona möten att alla är på samma sida innan de börjar. Detta gäller särskilt för nya teammedlemmar som kanske inte vet var de kan hitta relevanta dokument eller data.

Börja med att utbilda ditt team om vad man ska och inte ska göra vid asynkrona möten, organisationens processflöden och hur man får tillgång till viktiga resurser.

Glöm inte att fastställa förväntningarna i god tid – ja, det inkluderar även deadlines för mötesanteckningar och åtgärdspunkter.

Steg 2: Gör mötesagendan tydlig

Ingen agenda, inget möte – asynkron eller inte. Ange tydligt syftet, oavsett om det gäller feedback, uppdateringar eller ett specifikt projekt.

Om deltagarna behöver hänvisa till relevanta dokument eller data, se till att de har tillgång till dem i förväg. En väl förberedd mötesagenda sparar tid för alla och håller mötet produktivt.

💡 Proffstips: De bästa mötena är de kortaste. Byt ut det två timmar långa mötet med tio punkter på dagordningen mot ett fokuserat 20-minutersmöte som bara täcker två viktiga punkter.

Steg 3: Definiera hur varje medlem förväntas delta

Asynkrona möten kan täcka många områden – uppdateringar om framsteg, strategisk planering eller feedbackloopar. Gör det tydligt hur varje teammedlem ska delta.

Förväntas de presentera uppdateringar?

Utkast till strategier?

Vill du ge synpunkter på specifika punkter?

Att definiera roller undviker oklarheter och håller mötet fokuserat.

🔗 Läs också: De bästa verktygen för att arbeta hemifrån

Steg 4: Se till att alla medlemmar är engagerade

Det är meningslöst att dra in halva teamet i ett möte om de inte har något att bidra med.

Bjud in endast de vars bidrag är väsentliga och tilldela specifika ansvarsområden för att hålla alla aktivt engagerade. Kom ihåg att asynkron inte betyder att man inte behöver göra något.

Steg 5: Dokumentera diskussioner, insikter och beslut

Möten är bara värdefulla om resultaten dokumenteras. Istället för att förlita dig på minnet kan du använda AI-verktyg för mötesinspelning och transkribering, som ClickUps AI Notetaker. Transkribera diskussioner i realtid medan du fokuserar på samtalet, hitta rätt information snabbt i ett mötesprotokoll och omvandla beslut automatiskt till åtgärdspunkter.

Titta på denna korta förklaring för att få ut det mesta av AI Notetaker i ClickUp.

Som du förstår kan rätt verktyg vara avgörande för din strategi för asynkrona möten. Här är några av de bästa alternativen:

Google Drive : För lagring och delning av dokument

Slack : För kommunikation i realtid, skapande av kanaler för uppdateringar och främjande av informella diskussioner.

ClickUp: En central plattform för att hantera asynkroniserat arbete, samarbeta effektivt och samla all kunskap på ett ställe.

📮 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går förlorad på att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som ClickUp samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och öka energin!

Låt oss ta en närmare titt på hur du kan dra nytta av ClickUp.

Hur ClickUp kan stödja asynkrona möten

När du letar efter verktyg för dina asynkrona möten måste du hitta ett som passar din kontorskultur och gör alla uppdateringar till en naturlig del av konversationen.

ClickUp gör ett fantastiskt jobb med detta genom att kombinera uppgiftshantering, realtidssamarbete och kommunikationsfunktioner på en och samma plattform. På så sätt kan dina teammedlemmar fokusera på det verkliga arbetet istället för att drunkna i ständiga aviseringar.

Här är en enkel video som förklarar hur du får ut mesta möjliga av ClickUps asynkrona verktyg:

För att bättre förstå ClickUps användbarhet i det dagliga arbetet, låt oss titta på Miya, en projektledare som ofta pressas av flera deadlines.

Istället för att jaga uppdateringar i spridda e-postmeddelanden använder hon ClickUp Tasks för att tilldela åtgärder, ange förfallodatum och övervaka framsteg. Miya lägger till tydliga beskrivningar, prioritetsnivåer och uppgiftsstatusar för att alla ska vara på samma sida – inga "Vänta, vad handlar det här om?"-ögonblick.

✅ Vad Miya gillar med ClickUp Tasks:

Transparens : Alla känner till sina ansvarsområden och deadlines.

Ansvarsskyldighet: Uppgifter spåras från start till mål, så att ingenting missas.

Miya behöver också att hennes team samarbetar kring viktig projektdokumentation. Med ClickUp Docs sammanställer hon all relevant information på ett enda, snyggt formaterat ställe.

ClickUp Docs möjliggör redigering i realtid tillsammans med teammedlemmar och har en kraftfull AI för snabb dokumentation

Hennes team redigerar dokumentet i realtid eller lägger till kommentarer när de är tillgängliga. Genom att @nämna sina teammedlemmar ser Miya till att de engagerar sig när de är redo.

🍪 Bonus: Om ClickUp Docs ger dig ett smidigt sätt att organisera dina mötesanteckningar, är ClickUp Notepad den pålitliga assistenten som sorterar och prioriterar dina uppgifter så att du kan ta itu med de mest brådskande först.

Med Notepad är du alltid redo för möten, oavsett om du skapar checklistor, bäddar in viktiga länkar eller omvandlar idéer till genomförbara uppgifter med förfallodatum och prioriteringar.

✅ Så här hjälper ClickUp Docs och Notepad:

Skapa en enda källa till information med ClickUp Docs och undvik missförstånd.

Redigering i realtid säkerställer att uppdateringar sker omedelbart och i samarbete.

@Mentions för att meddela och engagera teammedlemmar vid rätt tidpunkt

Snabba checklistor och inbäddade länkar med ClickUp Notepad för prioritering av uppgifter

För intern kommunikation använder Miya ClickUps mall för intern kommunikation – ett omfattande dokument för att främja företagskulturen, hålla medarbetarna informerade och skapa ett smidigt engagemang bland personalen.

Med andra verktyg stötte Miya alltid på ett problem – meddelandeappar kan kännas som att man blir störd var femte minut, vilket är distraherande och improduktivt.

ClickUp Chat ser till att inga konversationer går förlorade och att viktiga diskussioner omedelbart omvandlas till uppgifter

Istället förbättrar ClickUp Chat arbetsflödet med asynkron meddelandehantering – alla meddelanden samlas på ett ställe och länkas till relevant arbetsyta, projekt, uppgift eller dokument, så att Miya och hennes team kan granska uppdateringar när de är redo, inte när de blir avbrutna.

✅ Så här hjälper ClickUp Chat:

Organiserade chattar, inget hektiskt bläddrande genom flera trådar

Anpassade aviseringar som respekterar din fokuseringstid

Centraliserad kontext – du behöver inte hoppa mellan flera verktyg för att samla in den information du behöver.

AI-driven uppgiftskapande som omvandlar meddelanden till uppgifter med ett enda klick

Men ibland räcker det inte med textmeddelanden för att förklara komplexa ämnen, och tonen kan gå förlorad i översättningen. Miya använder ClickUp Clips för att dela skärminspelningar, röstfeedback och genomgångar, vilket gör kommunikationen tydligare och mer engagerande.

Istället för att upprepa information erbjuder ClickUp Clips ett enkelt och snabbt sätt att kommunicera kunskap

✅ Så här hjälper ClickUp Clips:

Tydlig kommunikation med skärminspelningar, röstfeedback och genomgångar

Snabba, återanvändbara uppdateringar som eliminerar behovet av att upprepa information

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och ge statusuppdateringar på ett smidigt sätt. Brainstorming med whiteboardtavlor är enkelt, omorganisering av prioriteringar är enkelt och att lägga till referensbilder etc. går mycket smidigt.

ClickUp har gjort asynkron samordning mycket enklare och effektivare. Genom att skapa ett ramverk för att beskriva och strukturera mål och resultat kan distansarbetande team förstå förväntningarna och ge statusuppdateringar på ett smidigt sätt. Brainstorming med whiteboardtavlor är enkelt, omorganisering av prioriteringar är enkelt och att lägga till referensbilder etc. går mycket smidigt.

Precis som Bazza älskar även Miya ClickUp Whiteboards. Hennes team använder det för att kartlägga strategier och koppla ihop idéer visuellt.

Följ upp viktiga diskussioner genom att omvandla text och anteckningar till uppgifter med ClickUp Whiteboards

💡 Proffstips: Med ClickUp Whiteboards kan du förvandla klisterlappar och former till uppgifter med tilldelade ägare och förfallodatum.

Oavsett om du planerar sprints eller arbetar med ett kundförslag, håller den oändliga virtuella arbetsytan sessionen organiserad och praktisk. Tack vare funktionen för samarbete i realtid är den särskilt bra för brainstorming-sessioner.

Och det slutar inte där. Precis som med allt annat blir korrekturläsning enklare med ClickUp.

Så här fungerar det: Öppna bilagan i en uppgift, klicka på "Lägg till kommentarer" längst upp till höger, markera den specifika platsen och lämna en kommentar.

Du kan till och med tilldela det till en teammedlem så att de kan vidta åtgärder omedelbart. Från PNG-filer till PDF-filer stöder det olika filtyper, vilket gör det enkelt att markera ändringar direkt i filen.

📮 ClickUp Insight: 50 % av våra undersökningsdeltagare uppger att fredag är deras mest produktiva dag. Detta kan vara ett fenomen som är unikt för det moderna arbetslivet. På fredagar brukar det vara färre möten, och detta i kombination med den kunskap som ackumulerats under arbetsveckan kan innebära färre avbrott och mer tid för djup, fokuserad arbete. Vill du behålla fredagsproduktiviteten hela veckan? Använd asynkron kommunikation med ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet! Spela in din skärm med ClickUp Clips, få omedelbara transkriptioner med ClickUp Brain eller be ClickUps AI Notetaker att sammanfatta möteshöjdpunkterna åt dig!

Och det bästa av allt? ClickUp existerar inte i ett vakuum – det integreras med kalendrar, fildelningsverktyg som Google Drive och andra produktivitetsappar.

Med ClickUps över 1000 integrationer synkroniserar Miya enkelt sitt teams scheman och dokument, vilket säkerställer att alla verktyg fungerar tillsammans för att stödja asynkron kommunikation.

Utbildnings- och undervisningsmetoder för smidig implementering

Det är inte realistiskt att bara dela ut nya verktyg och förvänta sig att teammedlemmarna ska behärska dem. Ge dem istället förutsättningar att lyckas med dessa utbildningstips:

Dela steg-för-steg-guider, videor eller vanliga frågor som är anpassade efter ditt teams processer för att underlätta inlärningen.

Erbjud interaktiva sessioner för att göra teamet bekant med verktyg som ClickUp Docs, Whiteboards och Clips, och spela in dessa för framtida referens.

Para ihop tekniskt kunniga medarbetare med dem som behöver extra hjälp för att utveckla sina färdigheter och sitt samarbete.

Skapa asynkrona introduktionskurser med verktyg som ClickUp Docs som innehåller videor, frågesporter och utrymme för feedback.

🔗 Läs också: Hur du väljer rätt mötesfrekvens för ditt team

Utmaningar med asynkrona möten och hur man övervinner dem

För team som är nya inom asynkron arbete kan bristen på omedelbara svar och behovet av tydlig självtjänstdokumentation kännas som ett hinder.

Med rätt strategier och verktyg är dessa utmaningar dock helt hanterbara.

För att ge dig en flygande start presenterar vi här några av de vanligaste utmaningarna med asynkrona möten och några enkla lösningar som gör ditt arbete stressfritt.

1. Personlig tidshantering

⚠️ Utmaning: Asynkron arbete är starkt beroende av att individer hanterar sin egen tid effektivt, vilket kan vara svårt för dem som trivs med strukturerade scheman.

✅ Lösning: Uppmuntra tidsblockering, sätt tydliga deadlines för leveranser och identifiera tider då produktiviteten är som högst för olika uppgifter. Använd ClickUps kalendervy för att avsätta tid för fokus, visualisera ditt schema på ett ögonblick och hantera deadlines bättre.

Håll koll på dina åtaganden, avsätt tid för uppgifter och organisera din kalender med ClickUp Calendar View

2. Överbelastning av aviseringar

⚠️ Utmaning: Utan live-möten kan mängden meddelanden och uppdateringar kännas överväldigande.

✅ Lösning: Använd specialverktyg som ClickUp Chat för att samla meddelanden, stänga av aviseringar under intensivt arbete och fastställa tydliga riktlinjer för kommunikation. Du kan anpassa dina aviseringar i ClickUp Chat efter dina behov och stänga av störande och distraherande ljud så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Anpassa aviseringar för att fokusera på det som är viktigt med ClickUp Chat

3. Bygg förtroende med mindre liveinteraktion

⚠️ Utmaning: Att missa tonfall, kroppsspråk och spontana ögonblick kan göra det svårare att bygga relationer.

✅ Lösning: Använd röstanteckningar, videomeddelanden eller enkla ritualer som att dela med sig av helgens höjdpunkter eller använda emoji-reaktioner för att främja gemenskapen.

💡 Proffstips: Videomöten är utmärkta för distansarbetande team, men de måste vara välstrukturerade för att inte bli tidsslöseri. Så här använder du asynkron videokommunikation för att förbättra distansarbetet.

4. Tidskrävande meddelandeskapande

⚠️ Utmaning: Att skriva tydliga, koncisa och kontextrika asynkrona meddelanden kan ta längre tid än snabba muntliga förklaringar.

✅ Lösning: Använd verktyg som ClickUp Clips för skärminspelningar, lägg till hyperlänkar för sammanhang och strukturera uppdateringar för att minimera fram- och återgående konversationer.

Spela in din skärm med röstkommentarer och dela klipp enkelt i ClickUp för att ersätta synkrona möten och förklara komplexa begrepp på ett enkelt sätt

5. Beroende av självtjänstdokumentation

⚠️ Utmaning: Asynkrona arbetsflöden är beroende av tillgänglig, detaljerad dokumentation, vilket kan ta tid att skapa.

✅ Lösning: Använd verktyg som ClickUp Docs för att skapa en central kunskapsbank, uppdatera den regelbundet och se till att den är lätt att navigera i.

🔗 Läs också: Utnyttja teamchattetikett på jobbet för optimalt samarbete

Hur ClickUp synkroniseras perfekt med dina asynkrona möten

Målet med att använda ClickUp var från början att ha koll på allas uppgifter ur en chefs perspektiv, men det utvecklades till något mycket större. Alla började lägga upp sina uppgifter med tidsplaner, och det blev ett fantastiskt samarbetsverktyg – mer än vi hade förväntat oss. Vi gick från att hantera anställda till att hantera uppgifter och övervaka dem på ett smidigt sätt.

Målet med att använda ClickUp var från början att ha koll på allas uppgifter ur en chefs perspektiv, men det utvecklades till något mycket större. Alla började lägga upp sina uppgifter med tidsplaner, och det blev ett fantastiskt samarbetsverktyg – mer än vi hade förväntat oss. Vi gick från att hantera anställda till att hantera uppgifter och övervaka dem på ett smidigt sätt.

Det är det som är så bra med ClickUp – det växer med dina behov och synkroniseras perfekt med dina asynkrona möten och arbetsflöden.

När du börjar använda ClickUp förenklar det din arbetsdag, en funktion i taget. Till exempel tilldelar ClickUp Tasks ansvar med tidslinjer, Docs förenklar samarbetet och Chat samlar konversationer för enkel referens.

Skapa ett konto på ClickUp gratis och låt ClickUp sköta det tunga arbetet medan du fokuserar på att få saker gjorda!