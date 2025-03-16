Midjourney vs. DALL·E: Vilken AI-konstgenerator är bäst?

I takt med att digital konst blir mer tillgänglig genom AI står kreatörer inför ett nytt dilemma. Vilken AI-konstgenerator ska de använda för att förverkliga sin vision?

Plattformar som Midjourney och DALL·E erbjuder unika funktioner, men valet är inte alltid självklart.

För digitala konstnärer och innehållsskapare som vill lyfta sina projekt är det viktigt att förstå skillnaderna mellan Midjourney och DALL·E för att kunna välja rätt verktyg för uppgiften.

Så, vad väntar vi på? Låt oss sätta igång! 🖼️

⏰ 60-sekunders sammanfattning Midjourney vs. DALL·E – två av de mest populära AI-konstgeneratorerna – erbjuder unika fördelar för digitala konstnärer, designers och innehållsskapare. Här är de viktigaste jämförelserna: DALL·E: Idealisk för snabb, användarvänlig AI-bildgenerering, sömlös ChatGPT-integration och enkla redigeringar Midjourney: Bäst för mycket detaljerade, stiliserade bilder med avancerad anpassning via Discord

En funktionell jämförelse mellan Midjourney och DALL·E:

Användarvänlighet: DALL·E har ett intuitivt chattbaserat gränssnitt; Midjourney kräver Discord och snabb expertis

Bildstil: Midjourney producerar högkvalitativa, konstnärliga bilder; DALL·E utmärker sig med strukturerade, livfulla bilder

Anpassning: Midjourney erbjuder djupare kontroll över konstnärliga detaljer; DALL·E möjliggör snabba redigeringar och utökningar.

ClickUp hjälper dig att organisera, samarbeta och effektivisera kreativa projekt med:

ClickUp Brain för AI-driven uppgiftshantering och bildgenerering

ClickUp Whiteboards för brainstorming i realtid, AI-bildgenerering och visuell planering

ClickUp för designteam för att spåra feedback, deadlines och kreativa arbetsflöden

Vad är DALL·E?

DALL·E är en generativ artificiell intelligens (AI)-teknik utvecklad av OpenAI som gör det möjligt för användare att skapa bilder utifrån textprompter. Den använder avancerad text-till-grafik-teknik för att omvandla textbeskrivningar till visuella representationer.

Öppna DALL·E-gränssnittet via ChatGPT

AI-bildgeneratorn använder djupinlärningsmodeller och en stor språkmodell (LLM) för att förstå naturliga språkprompter och generera bilder.

🧠 Kul fakta: OpenAI kombinerade den surrealistiske konstnären Salvador Dalí och Pixars robot WALL·E för att skapa namnet ”DALL·E”, som speglar dess förmåga att generera drömlika bilder från enkla textprompter.

DALL·E-funktioner

DALL·E har omfattande funktioner, från att omvandla textprompter till detaljerade bilder till att erbjuda högkvalitativa bildutskrifter. Plattformen låter dig skapa anpassade designer, redigera befintliga bilder, experimentera med unika konceptkombinationer och utforska trender inom grafisk design.

Låt oss titta närmare på dess utmärkande funktioner. 💁

Funktion nr 1: Högkvalitativ bildgenerering

DALL·E har förbättrats avsevärt när det gäller bildupplösning. Den senaste versionen, DALL·E 3, kan skapa bilder med 1024 x 1024 pixlar, vilket är ett betydande steg framåt jämfört med den tidigare versionen. Detta resulterar i skarpare och mer detaljerade bilder, vilket är avgörande för professionella tillämpningar som marknadsföringsmaterial, speltillgångar eller högkvalitativa konstverk.

Be AI-modellen att skapa bilder enligt dina specifikationer.

Dessutom kan användarna välja mellan ”standard”- och ”HD”-kvalitet, där den senare erbjuder ännu högre detaljrikedom till en något högre kostnad.

Funktion nr 2: Redigering, retuschering och anpassning

Anpassa bilder som redan genererats av DALL·E

Med DALL·E kan du modifiera befintliga bilder.

Denna funktion, som kallas Inpainting, gör det möjligt för dig att ladda upp en bild och sedan ange ändringar via en textprompt. Du kan till exempel ladda upp en bild av ett rum och be AI:n att lägga till en vas med blommor på bordet. Detta gör bildredigering snabbare och mer intuitiv.

Dessutom skapar den högst anpassade bilder. Du kan ange attribut som färg, stil, textur och belysning. Denna nivå av kontroll gör den perfekt för att skapa bilder som matchar exakta specifikationer för varumärkesprofilering, karaktärsdesign och produktprototyper. Den stöder också flera bildorienteringar, inklusive liggande och stående.

🔍 Visste du att? Den globala marknaden för AI-bildgeneratorer förväntas växa med en samlad årlig tillväxttakt (CAGR) på 17,7 % mellan 2024 och 2030. Detta visar på snabba framsteg inom djupinlärning och AI-algoritmer.

Funktion nr 3: Konceptuell fusion, finjusterad kontroll och utökade bildfunktioner

DALL·E är utmärkt på att blanda flera koncept, stilar och attribut i en enda bild.

Vill du ha en robot som spelar saxofon i en djungel, målad i Van Goghs stil? DALL·E kan fixa det. Denna flexibilitet gör det möjligt för kreatörer att experimentera med komplexa kompositioner och fantasifulla idéer.

Ändra den befintliga bilden ytterligare genom detaljerade uppmaningar

Dessutom låter funktionen Outpainting dig utvidga en bild bortom dess ursprungliga gränser. AI:n genererar sömlöst nytt innehåll som passar in i den befintliga bilden, vilket är perfekt för att skapa större versioner av bilder eller naturligt utvidga scener.

⚙️ Bonus: Lär dig mer om AI-verktyg för sociala medier för att förbättra din digitala marknadsföringsstrategi.

Priser för DALL·E

Anpassad prissättning

🔍 Visste du att? År 2023 spreds en AI-genererad bild av en falsk explosion nära Pentagon viralt, vilket orsakade kortvarig förvirring på aktiemarknaden innan den avslöjades som falsk.

Vad är Midjourney?

Midjourney är en text-till-bild-tjänst med artificiell intelligens som utvecklats av ett oberoende forskningslaboratorium. Den genererar bilder från textbeskrivningar, vilket gör att du kan skapa olika konstformer, från realistiska till abstrakta stilar. Den är känd för att producera högkvalitativa, välstrukturerade och detaljerade foton.

via Midjourney

AI-modellen använder maskininlärning för att skapa bilder baserade på exempel på textprompter och förlitar sig på stora språk- och diffusionsmodeller.

För att använda Midjourney behöver du ett Discord-konto. AI-programmet bearbetar begäran och genererar bilder genom att du skriver kommandot ”/imagine” med en beskrivning av den önskade bilden i en kanal.

🧠 Kul fakta: Eftersom AI-modeller lär sig från befintlig konst pågår det en juridisk debatt om huruvida AI-genererade bilder kan skyddas av upphovsrätt och vem som egentligen äger dem – AI-utvecklaren, användaren, skaparen vars ursprungliga idé kanske har lånats, eller ingen alls.

Midjourney-funktioner

Midjourney har robusta funktioner som är utformade för att förverkliga kreativa visioner med precision och enkelhet. Låt oss titta på några utmärkande funktioner. 👇

Funktion nr 1: Användarvänligt gränssnitt och anpassningsalternativ

Tjänsten fungerar främst via Discord, och användarna kan enkelt interagera med AI:n genom att skriva enkla kommandon i chatten. Denna enkla metod kräver ingen teknisk expertis eller kodningskunskaper, vilket gör det enkelt för vem som helst att börja skapa AI-konst.

Midjourneys gränssnitt i Discord

Användare kan dela sina skapelser, ställa frågor och samarbeta med andra. Dessutom erbjuder Midjourney omfattande anpassningsalternativ med olika kommandon och parametrar. Du kan finjustera alla aspekter av din skapelse genom att justera bildförhållandet och stiliseringen för specifika konstnärliga stilar.

⚙️ Bonus: Lär dig hur du använder AI i innehållsmarknadsföring för att se hur det förändrar skapandet av innehåll genom att automatisera uppgifter, generera personaliserat innehåll och förbättra engagemanget.

För användare som vill ta sin kreativitet till nästa nivå erbjuder Midjourney kraftfulla kompositionsverktyg. Dessa inkluderar:

Lagertekniker för att skapa bilder med djup och komplexitet och lägga till en känsla av visuell hierarki

Perspektivjusteringar för att justera perspektivet på bilderna för dynamiska och engagerande kompositioner

Rumsligt resonemang för att skapa logiskt sammanhängande bilder med relativa positioner och storlekar för olika objekt.

Anpassa den genererade bilden med lätthet

🧠 Kul fakta: 2018 såldes Portrait of Edmond de Belamy, en AI-genererad målning skapad med hjälp av en maskininlärningsmodell kallad GAN (Generative Adversarial Networks), på auktionshuset Christie's för otroliga 432 500 dollar – långt över det uppskattade priset på 7 000–10 000 dollar.

Funktion nr 3: Samarbetsfunktioner och tvärmodala genereringsfunktioner

Midjourneys Discord-server främjar en blomstrande gemenskap som förbättrar den kreativa processen. Genom delade arbetsytor kan användare samarbeta i projekt i realtid, utbyta feedback och till och med integrera projektledningsverktyg som Trello och Asana för att effektivisera sina arbetsflöden.

Skicka ett direktmeddelande till Midjourney-botten i Discord

Dessutom erbjuder den tvärmodala funktioner för att syntetisera element från olika lägen som text, bilder och skisser. Dessa inkluderar:

Bildbaserade AI-konstprompter

Skissbaserade uppmaningar

Blandade modaliteter

Midjourney-priser

Grundläggande: 10 USD/månad per användare

Standard: 30 $/månad per användare

Pro: 60 $/månad per användare

Mega: 120 $/månad per användare

🧠 Kul fakta: En AI-modell skapade en helt digital modekollektion kallad ”DeepWear” och genererade unika kläddesign som kan 3D-printas eller bäras i virtuella utrymmen som metaversum.

DALL·E vs. Midjourney: Jämförelse av funktioner

Nu när vi har utforskat DALL·E och Midjourney var för sig är det dags att se hur de står sig mot varandra.

Här jämför vi de viktigaste skillnaderna mellan de två verktygen för att hjälpa dig att avgöra vilket som passar din konstnärliga vision. ⚒️

Aspekt DALL·E Midjourney Användarvänlighet Nybörjarvänlig med ett enkelt gränssnitt Brantare inlärningskurva på grund av dess Discord-baserade gränssnitt Bildkvalitet Skapar fotorealistiska bilder med fina detaljer och levande färger. Levererar konstnärliga, stiliserade bilder med enastående texturer och djärv kreativitet. Bildstil Mångsidig, passar alla konststilar Stöder alla konststilar och är utmärkt för att skapa unik konst. Bildstorlek Kvadratisk, hög och bred Helt anpassningsbara dimensioner AI-bilder copyright Full äganderätt till alla bilder du har skapat Full äganderätt till skapade bilder Anpassningsalternativ Begränsade anpassningsalternativ Fler anpassningsalternativ med kontroll över inmatningsparametrar Gränssnitt Enkelt webbaserat gränssnitt Fungerar helt inom Discord. Iterativ utveckling Möjliggör iterativ skapande med förfining av bildinmatning Ger variationer baserade på initiala uppmaningar

Funktion nr 1: Äganderätt och innehållsmoderering

När du skapar med AI är det viktigt att förstå vem som äger slutprodukten och hur plattformen hanterar olämpligt innehåll. Låt oss undersöka hur dessa generativa AI-verktyg hanterar äganderätt och moderering.

DALL·E

DALL·E utmärker sig när det gäller äganderätt och innehållsmoderering tack vare sina detaljerade policyer och ersättningsvillkor. OpenAI har fastställt detaljerade användarvillkor, sekretesspolicyer och riktlinjer för tjänster, databehandling och plugins.

Midjourney

Midjourney har en strikt policy för innehållsmoderering och erbjuder funktioner för bildsekretess. Bilder som genereras på plattformen är dock synliga för andra prenumeranter som standard, såvida inte användarna uppgraderar till högre nivåer för att få tillgång till funktionen Stealth Mode .

🏆 Vinnare: DALL·E för sina strikta sekretesspolicyer och ersättningsvillkor.

Funktion nr 2: Bildkvalitet

Kvaliteten på AI-genererade bilder kan avgöra framgången för dina kreativa projekt. Låt oss se hur dessa verktyg presterar när det gäller detaljer, klarhet och stil.

DALL·E

Den genererar fängslande, levande bilder med fina detaljer i en standardkvalitet på 1024 x 1024 pixlar. DALL·E kan också generera fotorealistiska, detaljerade foton som betonar realismen. Men även om bilderna är rikt återgivna kan de verka mer stiliserade och animerade.

Midjourney

Verktyget producerar ofta bilder med hög kvalitet, realism och skärpa, och fångar fina nyanser med stor noggrannhet. Det utmärker sig inom fotorealism och levererar professionella bilder med utsmyckade visuella effekter. Midjourneys maximala bildupplösning är 1664 x 1664 pixlar, som du kan uppskala med AI-verktyg.

🏆 Vinnare: Midjourney för sin högre grad av realism och precision.

🧠 Kul fakta: År 2022 vann ett AI-genererat konstverk med titeln Théâtre D’opéra Spatial första plats i kategorin digital konst på Colorado State Fair, vilket utlöste debatter om huruvida AI-genererade verk bör tävla mot konst skapad av människor.

Funktion nr 3: Användarvänlighet

Ett verktygs användbarhet kan ha stor inverkan på ditt arbetsflöde. Låt oss titta på hur varje plattform tillgodoser olika användarupplevelsepreferenser.

DALL·E

DALL·E har ett minimalistiskt gränssnitt med ChatGPT, vilket gör det konversationsinriktat och lätt att använda på flera plattformar. Du kan interagera med systemet på lekmannaspråk, och ChatGPT genererar skräddarsydda uppmaningar eller tillhandahåller AI-uppmaningsmallar för DALL·E 3, vilket främjar intuitiv bildskapande.

Midjourney

Å andra sidan kräver Midjourney att du har en god förståelse för prompting-tekniker för att uppnå önskade resultat. Även om det erbjuder ett webbgränssnitt som förenklar bildgenerering, måste du fortfarande veta hur man promptar och använder Discord på rätt sätt.

🏆 Vinnare: DALL·E för sitt enkla gränssnitt baserat på ChatGPT.

DALL·E vs. Midjourney på Reddit

Vi besökte Reddit för att utforska debatten mellan DALL·E och Midjourney och dök ner i olika trådar fyllda med användarupplevelser och insikter.

Vissa användare föredrar DALL·E för dess användarvänliga gränssnitt.

Bristerna i DALL·E3 är värda besväret jämfört med Midjourney och dess Discord-exklusiva integration. Det finns inte ens ett API att arbeta med, vilket är väldigt tråkigt. Alla appar jag vill skapa skulle kräva att jag skapade en regelbrytande Discord-”självbot”, vilket, även om det är osannolikt, skulle kunna leda till en avstängning. Ahhh, ja, då blir det DALL-E.

Bristerna i DALL·E3 är värda besväret jämfört med Midjourney och dess Discord-exklusiva integration. Det finns inte ens ett API att arbeta med, vilket är väldigt tråkigt. Alla appar jag vill skapa skulle kräva att jag skapade en regelbrytande Discord-”självbot”, vilket, även om det är osannolikt, skulle kunna leda till en avstängning. Ahhh, ja, då blir det DALL-E.

Vissa Reddit-användare anser att DALL·E har färre censurproblem än Midjourney:

Midjourney verkar för närvarande vara mindre censurerat, men före version 6 såg jag att folk klagade på många censurproblem (till och med uttrycket Treasure Chest orsakade problem eftersom Chest är ett ord som kan associeras med bröst).

Midjourney verkar för närvarande vara mindre censurerat, men före version 6 såg jag att folk klagade på många censurproblem (till och med uttrycket Treasure Chest orsakade problem eftersom Chest är ett ord som kan associeras med bröst).

Å andra sidan finns det några Reddit-användare som motsätter sig detta:

Jag försökte be DALL·E att skapa ett stockfoto av överviktiga personer, men det vägrade. Det ville inte ens ta dessa personer i bilden och göra dem överviktiga, utan generera en ny grupp överviktiga personer. Det är faktiskt mer stötande att det överhuvudtaget anser att det är stötande att skapa ett foto av överviktiga personer än det potentiella fotot.

Jag försökte be DALL·E att skapa ett stockfoto av överviktiga personer, men det vägrade. Det ville inte ens ta dessa personer i bilden och göra dem överviktiga, utan generera en ny grupp överviktiga personer. Det är faktiskt mer stötande att det överhuvudtaget anser att det är stötande att skapa ett foto av överviktiga personer än det potentiella fotot.

Många användare anser också att de båda verktygen har olika funktioner.

DALL·E 3 har en koppling till ChatGPT, vilket innebär att du kan ge det instruktioner på ett konversationsliknande sätt, som om du pratar med en människa. Midjourney har inte någon stor språkmodell kopplad till sig, så du måste använda mycket grundläggande syntax och vara mycket tydlig när du ger kommandon. Å andra sidan har den många mycket specifika funktioner som tillhandahålls av parametrar som du kan lägga till i kommandon, inklusive de senaste funktionerna för karaktärs- och stilreferenser.

DALL·E 3 har en koppling till ChatGPT, vilket innebär att du kan ge det instruktioner på ett konversationsliknande sätt, som om du pratar med en människa. Midjourney har inte någon stor språkmodell kopplad till sig, så du måste använda mycket grundläggande syntax och vara mycket tydlig när du ger kommandon. Å andra sidan har den många mycket specifika funktioner som tillhandahålls av parametrar som du kan lägga till i kommandon, inklusive de senaste funktionerna för karaktärs- och stilreferenser.

🔍 Visste du att? Ett team av forskare tränade en AI att analysera 346 målningar av Rembrandt och sedan generera ett helt nytt konstverk i den holländska mästarens stil. Det slutliga resultatet, The Next Rembrandt, var en 3D-printad målning som imiterade Rembrandts penseldrag.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till DALL·E vs. Midjourney

AI-genererade bilder är fantastiska, men hur ser helheten ut? Verktyg som DALL·E och Midjourney är utmärkta för att skapa fantastiska bilder, men de brister när det gäller att integrera dessa bilder i ett strömlinjeformat arbetsflöde.

ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet, hjälper dig. 🤩

Det hjälper dig att planera, samarbeta och genomföra dina idéer med lätthet. Oavsett om du hanterar designresurser, spårar feedback eller till och med genererar AI-bilder, håller ClickUp allt på ett ställe.

Låt oss titta på några funktioner som kan vara perfekta för att använda AI inom grafisk design eller andra områden. 🎨

ClickUps One Up #1: ClickUp Brain

Använd ClickUp Brain för att skapa organiserade uppgiftsöversikter med tydliga åtgärdspunkter.

Känner du någonsin att halva dagen går åt till att jaga uppdateringar, söka efter filer eller försöka sammanställa spridda kommentarer? Här kommer ClickUp Brain in i bilden och fungerar som din virtuella projektledare, kunskapscentrum och arbetsflödesoptimerare.

AI-verktyget för designers kopplar samman uppgifter, dokument och konversationer för att göra informationen omedelbart tillgänglig, så att du kan ägna mer tid åt att skapa.

Exempel: Anta att du utformar ett AI-genererat konstprojekt och behöver godkännanden från flera intressenter. Istället för att skicka oändliga uppföljningar, be Brain att generera en uppgiftsöversikt med åtgärdspunkter och automatiskt prioritera uppgifter baserat på deadlines.

Den hämtar också relevanta dokument och anteckningar från ClickUp Docs för enkel referens och skapar utkast till uppföljningsmejl med sin AI Writer.

🔍 Visste du att? AI-drivna verktyg kan återställa gamla, skadade fotografier genom att ta bort repor och förbättra detaljer. De kan också färglägga svartvita bilder med hög precision baserat på historiska referenser.

ClickUps One Up #2: ClickUp Whiteboards

Brainstorming, planering och genomförande av idéer bör ske smidigt, inte spridda över flera verktyg.

ClickUp Whiteboards erbjuder ett interaktivt digitalt utrymme där team kan visualisera, diskutera och agera på idéer i realtid. Till skillnad från traditionella whiteboardverktyg kopplas Whiteboards direkt till uppgifter, dokument och arbetsflöden, vilket säkerställer att bra idéer omsätts i handling.

Det som utmärker Whiteboards är deras AI-drivna bildgenerering. Du kan omedelbart skapa bilder baserade på textprompter medan du arbetar med en marknadsföringskampanj, produktdesign eller kreativ strategi – allt inom Whiteboard.

Skapa bilder med ClickUp Brain i ClickUp Whiteboards

📌 Exempel på uppmaning: Skapa en futuristisk stadssilhuett vid solnedgången med neonljus och flygande bilar i cyberpunkstil.

ClickUp Brain genererar omedelbart en bild, vilket hjälper teamet att visualisera sitt koncept utan att bryta det kreativa flödet. När bilden är färdig kan de tagga relevanta teammedlemmar, bifoga uppgifter och spåra projektets framsteg.

Lägg till klisterlappar med bilder genererade av ClickUp Brain i Whiteboards

⚙️ Bonus: Har du precis börjat använda ClickUp Whiteboards? Använd ClickUps nya whiteboardmall för att komma igång med visuell projektplanering.

ClickUp One Up #3: Designa projektledning

Designteam lever på kreativitet – men att hantera projekt, feedback och deadlines? Det är där det kan bli rörigt.

Samarbeta med ditt team med hjälp av ClickUp för designteam

ClickUp for Design Teams är en programvara för designsamarbete som skapar ordning i kaoset och ger kreativa personer en enda plats att samarbeta på, följa framsteg och hålla arbetet igång smidigt – inga fler spridda kommentarer eller felplacerade designförfrågningar.

Ditt team kan fokusera på det de gör bäst: att skapa. Ännu bättre, du kan kombinera detta med ClickUp för marknadsföringsteam för att utforma effektiva marknadsföringskampanjer.

ClickUp gör det enkelt att se vem som arbetar med vad, så att du aldrig överbelastar en designer medan en annan har tid över. Dessutom kan du med inbyggda verktyg som Whiteboards, Docs och ClickUp Chat skissa idéer, samla inspiration och förfina design – allt i realtid.

Låt oss säga att du designar en ny webbplats. Du kan skapa ClickUp-uppgifter för att dela upp projektet i hanterbara steg, tilldela ansvar till teammedlemmar och enkelt följa framstegen. Behöver du input från intressenter? Lägg till mockups på en whiteboard, samla feedback på ett ställe och håll revideringarna igång medan du samarbetar internt med Chat.

📮 ClickUp Insight: AI-användningen ser olika ut för alla. Medan 28 % använder den regelbundet för att effektivisera arbetsflöden, anser 27 % att de behöver mer utbildning för att kunna utnyttja dess potential fullt ut. Ytterligare 23 % är osäkra på var de ska börja, och 11 % av användarna hämmas av oro över integritet och förtroende. ClickUp hjälper designteam att integrera AI på ett smidigt sätt. Oavsett om du vill förfina kreativa processer, generera idéer snabbare eller samarbeta mer effektivt, erbjuder ClickUps AI-drivna verktyg det stöd, den automatisering och den säkerhet som behövs för att öka kreativiteten utan gissningar.

Vägen till perfekt framgång – ClickUp

Valet mellan Midjourney och DALL·E beror på vad som passar dina kreativa behov. Båda verktygen erbjuder unika funktioner som hjälper dig att skapa allt från enkla bilder till konstnärliga kompositioner.

Men varför nöja sig med bildgenerering? ClickUp, den kompletta appen för arbete, hjälper dig att hantera designidéer och projekt utan ansträngning. Den låter dig spåra uppgifter, deadlines och kreativa processer på ett och samma ställe.

Den integrerade AI-assistenten, ClickUp Brain, genererar bilder, organiserar idéer, brainstormar åt dig och lagrar referenser. Samtidigt förbättrar whiteboards samarbetet och gör visuell planering mer intuitiv och effektiv.

Sätt igång din kreativitet och registrera dig gratis på ClickUp idag! 🧑‍🎨