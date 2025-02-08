De 10 bästa CRM-verktygen för sociala medier för att öka engagemanget

Sociala medier kan kännas som en ständig ström av flyktiga ögonblick, men varje interaktion är en chans att skapa kontakt. Oavsett om det är en kommentar, en omnämning eller ett direktmeddelande, så pratar, delar och förväntar sig dina kunder snabba svar.

Men låt oss vara ärliga – att hålla koll på allt detta på flera plattformar kan kännas överväldigande.

Det är här CRM-verktyg för sociala medier kommer in i bilden. De hjälper dig att gå längre än att bara svara på frågor och istället bygga meningsfulla relationer och lojalitet.

I det här blogginlägget utforskar vi de 10 bästa verktygen för kundrelationshantering på sociala medier för att öka engagemanget och nå ut till din målgrupp på det sätt du vill. 🎯

⏰ 60-sekunders sammanfattning Börja öka publikens engagemang med dessa högst rankade CRM-verktyg för sociala medier: ClickUp (Bäst för AI-driven hantering av sociala medier) Salesforce Social Studio (Bäst för omfattande lösningar för hantering av sociala medier) HubSpot CRM (Bäst för integrerad marknadsföring och försäljningsautomatisering) Zoho CRM (Bäst för prisvärd och mångsidig hantering av sociala medier) Sprout Social (Bäst för robusta funktioner för marknadsföring på sociala medier) Nimble (Bäst för relationshantering och social lyssnande) Agorapulse (Bäst för användarvänlig schemaläggning och analys av sociala medier) Hootsuite (Bäst för hantering av sociala medier på flera plattformar) Buffer (Bäst för enkel och effektiv schemaläggning av inlägg) Pipedrive (Bäst för försäljningsinriktade sociala CRM-lösningar)

Vad är CRM för sociala medier?

Sociala medier CRM är ett system som integrerar sociala medieplattformar med verktyg för kundrelationshantering (CRM) för att övervaka, engagera och hantera kundinteraktioner.

Dessa AI-verktyg för sociala medier gör det möjligt för företag att spåra konversationer på sociala medier, svara på kundförfrågningar och analysera engagemangsmätvärden. De upprätthåller också en enhetlig registrering av kundinteraktioner över olika kanaler.

Denna integration underlättar kommunikationen, förbättrar kundservicen och bygger starkare relationer baserat på insikter från aktiviteten på sociala medier.

🧠 Rolig fakta: 96 % av företagsledarna räknar med att integrera sociala data i företagets CRM inom de närmaste tre åren, vilket understryker den växande betydelsen av social CRM.

Varför är CRM för sociala medier viktigt för digitala marknadsförare?

CRM för sociala medier överbryggar klyftan mellan sociala plattformar och CRM-system. De erbjuder digitala marknadsförare ett kraftfullt sätt att interagera med målgrupper, analysera beteenden och bygga varaktiga relationer.

Här är varför du måste börja använda ett CRM-verktyg för sociala medier. 📃

Centraliserar data: Kombinerar information från sociala medier och CRM i en centraliserad vy.

Effektiviserar kommunikationen: Verktyget låter dig hantera interaktioner på plattformar som Facebook, Instagram och X från ett enda gränssnitt.

Spårar analyser: Spårar prestationsmått som konverteringar, trafik och användarinteraktioner.

Analyserar kundernas åsikter: Verktyget övervakar omnämnanden av varumärket och feedback i realtid för att mäta allmänhetens uppfattning.

Anpassar kampanjer: Ett verktyg för CRM i sociala medier hjälper till att kategorisera kunder baserat på demografi eller tidigare beteende för skräddarsydd marknadsföring och möjliggör A/B-testning för att identifiera vad som fungerar bäst.

🔍 Visste du att? 31 % av alla människor följer aktivt företagssidor på Facebook, och 64 % kan nämna företag som är aktiva på plattformen. Detta bevisar hur social kundrelationshantering ökar varumärkets synlighet.

Vad ska du leta efter i ett CRM-verktyg för sociala medier?

Att välja rätt CRM-verktyg för sociala medier kan avgöra om din strategi lyckas eller misslyckas. Med så många verktyg att välja mellan måste du fokusera på specifika funktioner som passar dina mål och arbetsflöden. Från integrationsmöjligheter för sociala medier till analys och automatisering – att veta vad du ska prioritera är nyckeln till att hitta en lösning som ger resultat.

Låt oss titta på vad du måste tänka på när du väljer ditt CRM-verktyg för sociala medier. 💁

Omfattande kundprofiler: Välj ett CRM-system som samlar data från sociala interaktioner, köphistorik och mer för att skapa detaljerade kundprofiler för personlig kontakt.

Verktyg för leadgenerering: Leta efter funktioner som fångar upp leads från interaktioner på sociala medier för att hjälpa dina sälj- och marknadsföringsteam att bearbeta potentiella kunder på ett mer effektivt sätt.

Omnikanal-engagemang: Se till att CRM-systemet samordnar kommunikationen mellan sociala medier, e-post och chatt för en samlad bild av kundinteraktionerna.

Verktyg för snabb feedback och respons: Prioritera verktyg som kan svara på frågor och kommentarer i realtid.

De 10 bästa CRM-verktygen för sociala medier

Sociala medier kan bli ganska kaotiska med alla meddelanden och omnämnanden som flyger in. Ett CRM-verktyg för sociala medier kan hjälpa till att skapa ordning i kaoset för bättre kundrelationer.

För att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut har vi sammanställt en lista över de 10 bästa verktygen. 👀

1. ClickUp (bäst för AI-driven hantering av sociala medier)

ClickUp, appen som har allt för arbetet, toppar vår lista över de bästa CRM-verktygen för sociala medier. Med funktioner som uppgiftshantering, innehållskalendrar och samarbetsverktyg gör ClickUps marknadsföringslösning det möjligt för dig att planera, genomföra och följa upp kampanjer på ett effektivt sätt.

ClickUp Brain

Skapa och förfina innehåll för sociala medier utan ansträngning med ClickUp Brain.

ClickUps inbyggda AI-assistent, ClickUp Brain, sköter skapandet av kreativt innehåll. Ange dina kampanjdetaljer, preferenser, varumärkesstilguide och andra relevanta detaljer, så skapar Brain omedelbart anpassat innehåll för dina sociala mediekanaler. Du kan sedan justera och förfina det ytterligare med inbyggda förbättringsfunktioner.

ClickUp Automations

ClickUp Automations erbjuder ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att effektivisera dina arbetsflöden på sociala medier och öka produktiviteten. Du kan använda det för att automatiskt tilldela uppgifter, uppdatera status, skicka e-postsvar och spåra kampanjens framsteg.

Automatisera repetitiva uppgifter som att spåra omnämnanden med ClickUp Automations.

Denna funktion är praktisk för företag som vill minska manuella uppgifter, minimera fel och förbättra effektiviteten.

ClickUp Dashboards

Få insikter om sociala medier med ClickUp Dashboards för datadrivna beslut.

ClickUp Dashboards är utmärkta för att spåra sociala medier-statistik på ett centralt ställe. Oavsett om du övervakar engagemang, spårar följartillväxt eller granskar dina sociala medier, gör Dashboards det enkelt att visualisera viktiga statistik i realtid.

När du till exempel lanserar en ny marknadsföringskampanj kan du använda din anpassade instrumentpanel för att spåra hur varje inlägg presterar, vilken plattform som driver mest engagemang och hur din följarbas växer.

Kommunicera med interna och externa intressenter med hjälp av ClickUp Chat.

ClickUp Chat integrerar kommunikation direkt i uppgifter och projektledning, vilket gör det idealiskt för att effektivt hantera kampanjer på sociala medier och kundinteraktioner i stor skala.

Glöm att växla mellan olika sammanhang. ClickUp Chat samlar allt på ett ställe, så att teamen kan hålla ordning och vara produktiva. Dina chattar kan kopplas till specifika utrymmen, mappar eller listor i ClickUp, vilket ger sammanhang för kampanjer på sociala medier eller trådar för kundinteraktion.

📮ClickUp Insight: Nästan 20 % av de yrkesverksamma som vi har undersökt skickar över 50 snabbmeddelanden dagligen. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat, kopplas dina konversationer alltid till rätt uppgifter, vilket förbättrar synligheten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

ClickUp CRM-mallen är ett kraftfullt verktyg som förenklar kundrelationshanteringen för företag av alla storlekar. Den erbjuder en centraliserad plattform för att spåra försäljning, hantera kundinteraktioner och vårda leads.

Ladda ner den här mallen ClickUps CRM-mall är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på kunder och försäljningsleads.

Med mallen kan du spåra leads och affärsmöjligheter med pipelines, organisera kontaktinformation och prioritera uppgifter efter försäljningsstadium.

💡 Proffstips: Du kan också använda ClickUp Social Media Template för att skapa en enhetlig plan för alla dina sociala kanaler, stödja teamsamarbete och organisera innehållsidéer för maximalt engagemang.

ClickUps bästa funktioner

Integrationer: Synkronisera data och analyser från över 1 000 verktyg, inklusive Hootsuite och Buffer, med Synkronisera data och analyser från över 1 000 verktyg, inklusive Hootsuite och Buffer, med ClickUp Integrations.

Innehållshantering: Använd Använd ClickUp Calendar View för att schemalägga, visualisera och justera tidslinjer för innehåll på sociala medier med enkel drag-och-släpp-funktion.

Samarbetsfunktioner: Omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter genom att tilldela dem direkt till teammedlemmar med Omvandla kommentarer till genomförbara uppgifter genom att tilldela dem direkt till teammedlemmar med ClickUp Assign Comments

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva

Mobilappen saknar vissa avancerade funktioner som finns tillgängliga i webbläsaren och desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Jag ser ClickUp som ett verktyg som kan utökas för att möta nästan alla behov och som kan implementeras utan större problem. Du kan använda det som ett CRM-system med formulär, ett uppgiftshanteringssystem, en innehållskalender med godkännandefunktion, en wiki eller till och med Docs-funktioner som en dagbok med praktiska steg. Funktionerna som möjliggör integritet, skapande av flera arbetsytor och mappar, säkerställer att endast de saker jag vill dela når rätt person.

Jag ser ClickUp som ett verktyg som kan utökas för att möta nästan alla behov och som kan implementeras utan större problem. Du kan använda det som ett CRM-system med formulär, ett uppgiftshanteringssystem, en innehållskalender med godkännandefunktion, en wiki eller till och med Docs-funktioner som en dagbok med praktiska steg. Funktionerna som möjliggör integritet, skapande av flera arbetsytor och mappar, säkerställer att endast de saker jag vill dela når rätt person.

2. Senare

Later är en plattform för hantering av sociala medier som är utformad för att effektivisera innehållsplaneringen och förbättra ditt varumärkes online-närvaro. Dess användarvänliga dra-och-släpp-gränssnitt låter dig planera och schemalägga inlägg på flera plattformar, inklusive Instagram, Facebook, Twitter och Pinterest. Den visuella innehållskalendern ger en tydlig översikt över schemalagda inlägg, vilket underlättar effektiv innehållsplanering.

En höjdpunkt är dess mediebibliotek, som gör det möjligt för användare att lagra, organisera och kategorisera bilder och videor för framtida bruk. Med sina anteckningar, etiketter och markerade mediealternativ säkerställer denna funktion att alla medietillgångar är lättillgängliga och hanterbara.

Senare bästa funktioner

Planera och schemalägg inlägg i en visuell innehållskalender med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Få insikter om räckvidd, intryck och engagemangsmätvärden för att förfina dina sociala strategier.

Skapa en anpassad Linkin.bio-landningssida för Instagram med klickbara bilder för att driva trafik från Instagram-inlägg.

Senare begränsningar

Vissa avancerade funktioner kan kräva högre prisnivåer, vilket begränsar funktionaliteten för grundläggande användare.

Plattformen stöder kanske inte alla sociala mediekanaler på samma sätt, vilket kan begränsa vissa användares behov.

Senare prissättning

Startpaket: 25 $/månad

Tillväxt: 45 $/månad

Avancerat: 80 $/månad

Byrå: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Senare betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (390+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Later?

Later gör det enkelt att organisera vårt innehåll och publicera det på våra sociala medieplattformar i förväg. Jag gillar att samla denna uppgift och har använt Later för detta i flera år nu. Det är tillräckligt enkelt för att inte komplicera arbetet och har tillräckligt med verktyg och alternativ för att göra det snabbt och enkelt.

Later gör det enkelt att organisera vårt innehåll och publicera det på våra sociala medieplattformar i förväg. Jag gillar att samla denna uppgift och har använt Later för detta i flera år nu. Det är tillräckligt enkelt för att inte komplicera arbetet och har tillräckligt med verktyg och alternativ för att göra det snabbt och enkelt.

🔍 Visste du att? Social CRM kan avsevärt förbättra små och medelstora företags (SME) prestanda genom att stärka kundrelationer och främja värdedrivna, hållbara affärsmetoder.

3. HubSpot CRM (bäst för integrerad marknadsföring och försäljningsautomatisering)

via Hubspot

HubSpot CRM hjälper företag att hantera kundinteraktioner på olika plattformar. Integrerade marknadsföringsverktyg gör det möjligt för användare att interagera med leads och kunder via sociala mediekanaler samtidigt som de spårar prestanda via realtidsanalyser.

Plattformens universella inkorg samlar meddelanden från flera sociala medieplattformar, vilket gör det möjligt för team att snabbt svara på kundförfrågningar. Dessutom innehåller HubSpot CRM automatiseringsverktyg, såsom chatbots, för att förbättra kommunikationen vid de första kontaktpunkterna.

HubSpot CRM:s bästa funktioner

Skicka, spåra och ta emot aviseringar för e-postmeddelanden direkt från CRM-systemet.

Få funktioner som e-postmarknadsföring, schemaläggning för sociala medier och skapande av landningssidor för att stödja omfattande leadgenerering.

Begränsningar för HubSpot CRM

Du måste köpa ett dyrt marknadsföringstillägg för att skicka automatiska e-postmeddelanden till kunderna.

Det finns inget alternativ för entreprenörer eller enskilda näringsidkare.

Priser för HubSpot CRM

Gratis

Sales Hub Starter: 15 USD/månad per användare

Sales Hub Professional: 90 USD/månad per användare

Sales Hub Enterprise: 150 USD/månad per användare

HubSpot CRM-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

4. Zoho CRM (Bäst för prisvärd och mångsidig hantering av sociala medier)

via Zoho CRM

Zoho CRM förbättrar kundengagemanget och optimerar försäljningsverksamheten. Som en CRM-marknadsföringsprogramvara av typen " " erbjuder den en 360-graders vy av kundinteraktioner över olika kanaler, inklusive sociala medier, för ett personligt och meningsfullt engagemang.

Dessutom hjälper det företag att implementera CRM-strategier genom att skapa direktkontakt med kunderna på sociala medieplattformar och främja snabba och effektiva konversationer.

Zoho CRMs bästa funktioner

Anslut till över 1 000 appar, inklusive de största sociala medieplattformarna, för att öka mångsidigheten.

Använd AI-drivna verktyg som Zia och ChatGPT för att skapa e-postmeddelanden och identifiera flaskhalsar.

Få värdefulla insikter genom avancerade rapporterings- och prognosverktyg för att analysera mätvärden från sociala medier och förfina strategier.

Begränsningar för Zoho CRM

Mobilapplikationen hänger efter och laddar inte ändringar som gjorts i desktopversionen.

Saknar möjlighet till tvåvägskommunikation

Priser för Zoho CRM

Standard: 20 $/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Ultimate: 65 $/månad per användare

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 500 recensioner)

💡 Proffstips: Använd chatbots på plattformar som Facebook Messenger eller Instagram för att svara på vanliga frågor och guida kunder, vilket sparar tid samtidigt som du erbjuder support dygnet runt.

5. Sprout Social (bäst för robusta funktioner för marknadsföring på sociala medier)

via Sprout Social

Sprout Social, känt för sitt användarvänliga gränssnitt, kombinerar hantering av sociala medier, kundengagemang och analys för att möjliggöra datadrivna beslut.

Den enhetliga inkorgsflödet effektiviserar kundkommunikationen, automatiserar svar, prioriterar meddelanden och säkerställer snabbare lösningar. Dessutom integreras det sömlöst med verktyg som Salesforce, vilket förbättrar dess anpassningsförmåga för olika teknikstackar och CRM-strategier .

Sprout Socials bästa funktioner

Förbättra vårdteamets effektivitet med AI-drivna sammanfattningar och behovsdetektering.

Använd AI Assist för att kommunicera med kunder genom alternativa svar.

Få en centraliserad plattform för internt samarbete och omfattande kundinsikter.

Begränsningar för Sprout Social

Du kan inte upprepa inlägg eller lägga till den första kommentaren till ett inlägg när du schemalägger. Det är inte heller möjligt att schemalägga trådar.

Det har inte geofiltreringsfunktioner för alla kanaler.

Priser för Sprout Social

Standard: 249 $/månad per användare

Professional: 399 $/månad per användare

Avancerat: 499 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sprout Social-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 3 500 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sprout Social?

En mycket lättanvänd och lättförståelig plattform för schemaläggning av sociala medier som är perfekt för både nybörjare och erfarna sociala medier-gurus. Ger utmärkta insikter och analyser som hjälper dig att förbättra din tillväxt på sociala medier och förstå hur vissa inlägg presterar. Mycket enkelt att hantera flera sociala profiler samtidigt, vilket är viktigt för alla företag som arbetar med hantering av sociala medier.

En mycket lättanvänd och lättförståelig plattform för schemaläggning av sociala medier som är perfekt för både nybörjare och erfarna sociala medier-gurus. Ger utmärkta insikter och analyser som hjälper dig att förbättra din tillväxt på sociala medier och förstå hur vissa inlägg presterar. Mycket enkelt att hantera flera sociala profiler samtidigt, vilket är viktigt för alla företag som arbetar med hantering av sociala medier.

🧠 Rolig fakta: Den första sociala mediasajten var Six Degrees, som skapades 1997. Den gjorde det möjligt för användare att skapa profiler, ansluta sig till vänner och skicka meddelanden, vilket lade grunden för framtida plattformar.

6. Nimble (bäst för relationshantering och social lyssnande)

via Nimble

Nimble är en samarbetsplattform för CRM ( ) som förenklar engagemanget och förbättrar affärskommunikationen. Dess intuitiva design gör det möjligt för team att spåra konversationer, ställa in påminnelser om uppföljning och granska engagemangsmätvärden.

En höjdpunkt är dess Today Page-instrumentpanel, som ger dig en tydlig översikt över dina dagliga prioriteringar, inklusive försäljningspipelines, kalenderhändelser och e-postprestandamätvärden. Med funktioner som spårning av högre öppningsfrekvens och feedbackanalys i realtid kan du skräddarsy din kommunikation för att bättre nå ut till din målgrupp.

Nimble bästa funktioner

Synkronisera kontakter, kalendrar och e-postintegrationer mellan Google och Microsoft 365.

Anpassa kontaktposter och Today Page -instrumentpanelen efter dina önskemål.

Använd arbetsflödesmallar, gruppmeddelanden, meddelandeseekvenser och automatiseringar för att öka effektiviteten.

Hitta potentiella kunder med hjälp av funktioner för matchning av sociala profiler som hittar social information, e-postadresser, telefonnummer och adresser.

Begränsningar med Nimble

Nimble erbjuder abonnemang för upp till 1 000 meddelanden per månad, men den dagliga gränsen beror på din e-postleverantör.

Basversionen av Nimble-kontot inkluderar endast upp till 2 GB lagringsutrymme per användare.

Nimble-prissättning

Standard: 29,90 $/månad per användare

Nimble-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 500 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Den första emojin skapades 1999 av Shigetaka Kurita, som designade 176 tecken för att göra digital kommunikation mer uttrycksfull. Idag finns det över 3 000 emojis som används på olika plattformar!

7. Agorapulse (Bäst för användarvänlig schemaläggning och analys av sociala medier)

via Agorapulse

Agorapulse hjälper dig att publicera direkt på nätverk som TikTok och Instagram Reels, så att du kan integrera korta videoklipp i din strategi. Det erbjuder avancerade funktioner för social lyssning, vilket hjälper dig att enkelt övervaka branschrelaterade nyckelord och konkurrenters aktiviteter.

Det integreras direkt med CRM-verktyg som Salesforce och HubSpot för att förbättra transparensen och samordningen mellan interaktioner på sociala medier och arbetet med kundrelationshantering.

Agorapulses bästa funktioner

Förstärk dina budskap på sociala medier och skaffa kvalificerade leads med Advocacy by Agorapulse.

Förbättra din närvaro på sociala medier med bättre innehåll med hjälp av verktygets AI-drivna skrivassistent.

Spåra omnämnanden, sentimentvolymer och engagemangstrender med funktionen för social lyssnande.

Agorapulse-begränsningar

Inlägg måste anpassas för olika applikationer

Om inlägg publiceras direkt på applikationer som Instagram och Facebook visar plattformen inte mätvärden för engagemang efter publicering.

Agorapulse-priser

Gratis

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 149 $/månad per användare

Avancerat: 199 $/månad per användare

Anpassat: Anpassad prissättning

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

💡 Proffstips: Motivera kunderna att dela recensioner, omdömen eller foton av dina produkter på sociala medier. Dela deras inlägg för att främja engagemanget i communityn.

8. Hootsuite (Bäst för hantering av sociala medier på flera plattformar)

via Hootsuite

Hootsuite är en plattform för projektledning i sociala medier med robusta CRM-funktioner. Den låter dig övervaka konversationer i sociala medier, interagera med kunder och analysera data genom tydlig och effektiv rapportering.

Dess verktyg för social lyssnande spårar omnämnanden av varumärken, branschrelaterade nyckelord och konkurrenters aktiviteter för att hjälpa dig att förstå kundernas åsikter och marknadstrender. Hootsuite erbjuder också automatiseringsfunktioner som autosvar, sparade svar och automatiserad taggning och tilldelning.

Hootsuites bästa funktioner

Hantera alla dina sociala konton från ett enda gränssnitt, där du enkelt kan schemalägga, publicera och analysera.

Övervaka nyckelord, omnämnanden och hashtags för att hålla dig informerad om varumärkesuppfattningar och branschtrender med hjälp av dess sociala lyssningsfunktion.

Använd Hootsuite Amplify för att utnyttja dina anställdas sociala nätverk för att marknadsföra ditt varumärke.

Hootsuite-begränsningar

Du kan bara ladda upp upp till 10 bilder på Instagram, trots att appen låter dig publicera fler.

Rapporteringsfunktionen tillåter inte åtkomst till mer detaljer från diagram och grafer direkt med ett enda klick.

Hootsuite-priser

Professional: 99 $/månad per användare

Team: 249 $/månad för 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hootsuite?

Hootsuite är fantastiskt för att hantera sociala medier. Gränssnittet är enkelt att använda, och det är superbekvämt att implementera och schemalägga inlägg på olika plattformar. Vi använder det varje dag som en central punkt för alla våra sociala medier. Att hantera flera konton och interagera med följare på ett och samma ställe sparar enormt mycket tid.

Hootsuite är fantastiskt för att hantera sociala medier. Gränssnittet är enkelt att använda, och det är superbekvämt att implementera och schemalägga inlägg på olika plattformar. Vi använder det varje dag som en central punkt för alla våra sociala medier. Att hantera flera konton och interagera med följare på ett och samma ställe sparar enormt mycket tid.

9. Buffer (bäst för enkel och effektiv publiceringsplanering)

via Buffer

Buffer är en app för hantering av sociala medier som hjälper privatpersoner och företag att förfina sina marknadsföringsinsatser. Med den kan du schemalägga inlägg, analysera resultat och hantera flera sociala mediekonto från en central instrumentpanel.

Plattformen är främst känd för sitt användarvänliga gränssnitt och sina robusta analysverktyg.

Buffers bästa funktioner

Använd Buffer Publish för att skapa och schemalägga inlägg på olika plattformar och hantera flera sociala mediekonto.

Visualisera ditt publiceringsschema och gör justeringar med den anpassningsbara kalendern.

Få detaljerade prestationsmått på inlägg för att förstå engagemangsnivåer och optimera strategier med Buffer Analytics.

Buffertbegränsningar

Det tillhandahåller inte analyser för alla sociala medieplattformar, vilket begränsar användarnas möjlighet att spåra prestanda på ett heltäckande sätt.

Den kostnadsfria planen låter dig inte skapa trådade tweets och begränsar anslutna sociala medie-konton.

Buffer-priser

Gratis

Essentials: 6 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: Ett bra CRM-tips är att vara transparent. Om det uppstår ett problem, erkänn det offentligt på sociala medier. Kunder uppskattar ärlighet och ansvarstagande.

10. Pipedrive (bäst för försäljningsinriktade sociala CRM-lösningar)

via Pipedrive

Pipedrive hjälper digitala marknadsförare och affärsstrateger att förbättra engagemanget och hantera kundrelationer. Dess visuella pipeline-layout gör det enkelt att spåra konversationer, övervaka lead-framsteg och identifiera möjligheter till engagemang.

Automatiseringar som generering av uppföljningsmejl och påminnelser förenklar arbetsflödena, vilket frigör tid för strategi och kreativitet. Funktionen Insights optimerar CRM-insatserna på sociala medier och lyfter fram engagemangsmönster som driver resultat.

Pipedrives bästa funktioner

Håll koll på uppföljningar med verktyg som LeadBooster, Live Chat, Chatbot och AI-drivna uppmaningar.

Få en djupare förståelse för din målgrupp på olika sociala medieplattformar med realtidsrapporter, AI-drivna insikter, måluppföljning och avancerad analys.

Integrera sömlöst med din teknikstack, inklusive Google Drive, Zapier, Hubspot och mer.

Begränsningar i Pipedrive

Ingen möjlighet att skapa produktlistor anpassade efter specifika leads, vilket kan leda till potentiell oordning i data.

För att få fram högnivåstatistik, såsom antalet nya kunder, krävs ofta komplexa filterinställningar, vilket kan ge opålitliga resultat.

Pipedrive-priser

Essential: 24 $/månad per användare

Avancerat: 44 $/månad per användare

Professional: 64 $/månad per användare

Kraft: 79 $/månad per användare

Företag: 129 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

Jag uppskattar Pipedrives enkla användargränssnitt, dess flexibilitet för anpassning och dess omfattande utbud av integrationer, som är oöverträffat i sin kategori. Jag skulle till och med beskriva det som modulärt, eftersom du enkelt kan lägga till nästan alla funktioner du önskar genom tredjepartsintegrationer. Detta säkerställer att du aldrig begränsas av Pipedrives eventuella brister. Å andra sidan, om du föredrar en allt-i-ett-lösning, överträffar Pipedrive fortfarande sina konkurrenter i detta avseende.

Jag uppskattar Pipedrives enkla användargränssnitt, dess flexibilitet för anpassning och dess omfattande utbud av integrationer, som är oöverträffat i sin kategori. Jag skulle till och med beskriva det som modulärt, eftersom du enkelt kan lägga till nästan alla funktioner du önskar genom tredjepartsintegrationer. Detta säkerställer att du aldrig begränsas av Pipedrives eventuella brister. Å andra sidan, om du föredrar en allt-i-ett-lösning, överträffar Pipedrive fortfarande sina konkurrenter i detta avseende.

Bli bättre på att umgås med ClickUp

Efter att ha granskat de bästa CRM-verktygen för sociala medier står det klart att det finns flera solida alternativ, var och ett med sina egna styrkor.

Men när det gäller att kombinera effektivitet med smarta funktioner sticker ClickUp definitivt ut. 👑

Det kombinerar projektledning och CRM-funktioner för att effektivisera kundinteraktioner och stärka engagemanget. Med ClickUp Automations kan du enkelt hantera uppföljningar och repetitiva uppgifter, medan ClickUp Brain använder AI för att centralisera dina data och finjustera din innehållsstrategi. Och med ClickUp Chat blir samarbetet med ditt team smidigt.

Alla dessa funktioner gör ClickUp till det bästa valet för hantering av CRM för sociala medier, så att du kan ligga steget före i din strategi.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅