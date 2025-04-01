De 13 bästa drag-and-drop-schemaläggningsprogrammen 2025

Är du trött på att manuellt hantera flera projekt, var och ett med sina egna uppgifter, deadlines och resurser? Det är tidskrävande och benäget för mänskliga fel och ineffektivitet.

Det är här drag-and-drop-programvaran för schemaläggning kommer in. Den låter dig visualisera hela projektets tidslinje, enkelt omfördela resurser och flytta deadlines med bara några få klick.

I den här artikeln utforskar vi de 13 bästa schemaläggningsprogrammen med dra-och-släpp-funktion. Oavsett om du hanterar din egen schemaläggning eller samordnar ett team kan dessa verktyg hjälpa dig att hålla ordning, spara tid och se till att allt fungerar smidigt.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är de 13 bästa drag-and-drop-programmen för schemaläggning: ClickUp : Bäst för AI-driven schemaläggning och uppgiftshantering Bäst för AI-driven schemaläggning och uppgiftshantering Connecteam: Bäst för automatisk schemaläggning Sling: Bäst för att skapa schemamallar Float: Bäst för resursplanering QuickBooks Time: Bäst för att skapa återkommande scheman Homebase: Bäst för optimerad skiftplanering Resource Guru: Bäst för planering av resurskapacitet Paycor: Bäst för att skapa medarbetarvänliga scheman 7Shifts: Bäst för schemaläggning av skift i restauranger Prognos: Bäst för färgkodad schemaläggning Asana: Bäst för uppgiftsschemaläggning Monday. com: Bäst för att organisera en att göra-lista Teamwork: Bäst för att prognostisera resurser

Vad ska du leta efter i ett drag-and-drop-schemaläggningsprogram?

När du väljer ett drag-and-drop-schemaläggningsprogram är det viktigt att välja ett verktyg som förenklar hanteringen av uppgifter och möten. Programmet ska hjälpa dig att organisera och schemalägga med lätthet.

Här är några viktiga faktorer att tänka på när du väljer schemaläggningsprogram:

🔧 Schemaläggning av flera resurser: Programvaran ska hjälpa till att schemalägga flera resurser (som mötesrum, utrustning eller teammedlemmar till olika projekt) samtidigt, vilket gör det enklare att hantera komplexa scheman och Programvaran ska hjälpa till att schemalägga flera resurser (som mötesrum, utrustning eller teammedlemmar till olika projekt) samtidigt, vilket gör det enklare att hantera komplexa scheman och skapa automatiserade tidrapporter

📅 Kalenderintegration: Välj ett verktyg som integreras med populära kalendersystem som Google Kalender eller Outlook.

🎨 Färgkodning: Välj ett verktyg som stöder färgkodning eller visuella indikatorer, som flaggor eller ikoner, för att markera viktiga detaljer.

⚠️ Konfliktdetektering: Programvaran ska automatiskt upptäcka schemaläggningskonflikter (t.ex. dubbelbokade resurser) och varna dig om dubbelbokningar med visuella signaler, såsom röda markeringar eller automatiska aviseringar.

👀 Anpassade vyer: Det bör vara möjligt att växla mellan olika vyer (dag, vecka, månad) för att se ditt schema från olika perspektiv.

💬 Integrerad kommunikationsfunktion: Leta efter ett verktyg med en inbyggd kommunikationsfunktion som skickar uppdateringar och gör det möjligt för dig att kommunicera med teammedlemmar om schemaläggningsändringar direkt inom plattformen.

🔍 Sök och filtrera: Programvaran bör ha avancerade sök- och filteralternativ för att hitta specifika händelser eller uppgifter baserat på kriterier som datum, resurs eller kundnamn, vilket gör det enkelt att navigera i stora scheman.

💻 Användarvänligt gränssnitt: Se till att programvaran har ett enkelt, användarvänligt gränssnitt för snabb schemaläggning av uppgifter och händelser. Du ska kunna flytta uppgifter, händelser och möten smidigt i din kalender.

Dessa faktorer hjälper dig att välja ett schemaläggningsverktyg som uppfyller dina behov och gör det enkelt och effektivt att organisera uppgifter.

🧠 Visste du att? Ineffektiv uppgiftsschemaläggning kan göra att företag förlorar upp till 1,3 miljoner dollar per år.

1. ClickUp (bäst för AI-driven schemaläggning och uppgiftshantering)

Visualisera arbetet och schemalägg uppgifter enkelt med ClickUps kalendervy

Dra-och-släpp-schemaläggningsverktyg kräver ofta manuella justeringar, vilket kan vara besvärligt, särskilt för stora team. Detta påverkar också skalbarheten. Men inte med ClickUp.

ClickUp är den allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, schemaläggning, uppgiftsuppföljning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Kalender

ClickUps kalender integrerar dina uppgifter och ditt schema på ett smidigt sätt och ger dig en samlad bild av din dag. Genom att ansluta din befintliga kalender kan du utnyttja funktioner som stöd för flera tidszoner och automatisk tidsblockering för prioriterade uppgifter, allt inom samma plattform.

Ta en titt på några fördelar med att använda ClickUp för dina schemaläggningsbehov:

Omedelbar tillgång till information: Be ClickUp Brain om realtidsinformation om ditt schema när som helst och få omedelbara svar. Dessutom kan du visualisera teamets tillgänglighet för att förenkla schemaläggningsprocessen.

Enhetlig uppgifts- och schemaläggningshantering: ClickUp Calendar sammanför dina uppgifter och ditt schema i ett smidigt gränssnitt som ger dig en fullständig översikt över din dag. Dra nytta av funktioner som stöd för flera tidszoner och automatisk tidsblockering för dina högsta prioriteringar.

Enkel mötesplanering: Utvärdera snabbt ditt teams tillgänglighet och ordna möten med automatisk integration av detaljer från plattformar som Zoom, Teams eller Google Meet.

Sidopanel för uppgifter: Hantera dina uppgifter bekvämt från sidopanelen i kalendern. Du kan prioritera, planera och visualisera uppgifter tillsammans med ditt schema, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde.

Smart tidsblockering: Säkra fokuserad tid för viktiga uppgifter med intelligent automatisk tidsblockering. ClickUp föreslår optimala perioder för dina prioriterade uppgifter och omplanerar automatiskt de som förblir oavslutade.

Effektiv filtrering: Trött på en rörig kalender? ClickUps robusta filtreringsalternativ gör att du kan fokusera enbart på det som är viktigast, visa endast de uppgifter som är relevanta för dig eller ditt team och hålla din schemaläggning strömlinjeformad.

Enkel delning med andra: Behöver du dela din kalender med kunder eller externa samarbetspartners? Med ClickUp kan du enkelt dela din kalendervy, vilket främjar transparens och håller alla uppdaterade.

Tvåvägsintegration med Google Kalender: Optimera ditt arbetsflöde genom att synkronisera din ClickUp-kalender med Google Kalender. Denna integration gör att du kan se dina uppgifter tillsammans med dina schemalagda möten för en mer sammanhängande schemaläggningsupplevelse.

Blockera automatiskt tid för prioriterade uppgifter och planera din schemaläggning på ett smart sätt med ClickUp Calendar

ClickUp Brain

Och om du fortfarande är osäker, här är ClickUp Brain för att övertyga dig. ClickUps kraftfulla AI-assistent ger projektsammanfattningar, uppdateringar om uppgiftsstatus, åtgärdspunkter och nästa steg så att du alltid kan planera i förväg och hålla koll på ditt schema.

Du kan till och med be ClickUp Brain att skapa ett personligt schema åt dig.

Prova ClickUp Brain gratis Skapa scheman för anställda med ClickUp Brain

ClickUp-mall för schemaläggning

Vill du förenkla schemaläggningsprocessen ytterligare? Prova ClickUp Schedule Blocking Template. Den hjälper dig att förstå uppgiftsberoenden, organisera uppgiftsblock intuitivt och planera effektiva scheman.

Du kan se en tydlig tidslinje över när varje uppgift måste slutföras och undvika överallokering av resurser. Mallen erbjuder också en schemaläggningsformulärvy, som gör det enkelt att skapa ett schema.

Du kan också utforska andra mallar för smidig schemaläggning för team. ClickUp Shift Schedule Template visar alla uppgifter visuellt och har enkel drag-and-drop-schemaläggning för snabba ändringar. ClickUp Team Scheduling Template är ett annat nybörjarvänligt verktyg för att komma igång med schemaläggning och uppföljning av uppgifter.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Plattformen har en brant inlärningskurva på grund av dess många funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad: 7 $/månad Företag: 12 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Vi använder det dagligen som underlag för att organisera alla projektmöten med kunder, interna projektplaneringsmöten, interna projektuppföljningsmöten och resursplaneringsmöten. Vi använder det också för att främja ägarskap för uppgifter hos slutkunder, vilket i sin tur bidrar till att klargöra ansvarsområden.

Lär dig de bästa metoderna för att använda kalendervyn i ClickUp. 👇

2. Connecteam (bäst för automatisk schemaläggning)

via Connecteam

Connecteam ger fullständig insyn i dina anställdas tillgänglighet, kvalifikationer och ledighet så att du kan planera och schemalägga arbetspass på ett effektivt sätt. Du kan dra och släppa anställdas kort i kalenderrutorna för att tilldela eller omfördela arbetspass. Connecteam möjliggör även automatisk schemaläggning baserat på anställdas kompetens och preferenser, arbetspassets omfattning och överlappande arbetspass för att säkerställa en jämn fördelning av arbetspassen mellan anställda och minska risken för utbrändhet.

Connecteams bästa funktioner

Skapa dagliga eller veckovisa schemaläggningsmallar och automatisera skiftrotationen.

Planera uppgifter, skicka påminnelser och följ uppgiftsförloppet i realtid.

Möjliggör schemaläggning av skift på flera platser för anställda som arbetar på olika platser.

Öppna och redigera arbetsscheman enkelt i mobilappen.

Begränsningar för Connecteam

Kundtjänst är endast tillgänglig via e-post, vilket kan vara långsammare jämfört med livechatt-support.

Priser för Connecteam

Gratis

Grundläggande: Från 35 $/månad

Avancerat: Från 59 $/månad

Expert: Från 119 $/månad för 30 användare (med 3,6 $ extra per användare)

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: Över 1 700 recensioner

Capterra: 3,7/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

Schemaläggningsfunktionen är fantastisk. Jag kan kopiera veckor, enkelt se när jag har schemakonflikter och teammedlemmar kan begära ledighet. Det sparar mig mycket tid. Jag önskar att nya teammedlemmar i en grupp lades till i befintliga chattar.

3. Sling (Bäst för att skapa schemamallar)

via Sling

Sling är ett lättanvänt schemaläggningsverktyg med ett dra-och-släpp-gränssnitt för hantering av anställdas arbetspass. Det låter dig skapa mallar för anställdas scheman för återkommande arbetspass och spara tid på administrativa uppgifter. Det hjälper dig också att spåra anställdas ledigheter eller önskemål om arbetspass och tilldela arbetspass baserat på arbetsplatsen.

Sling kan anslutas till andra verktyg som löne- och tidrapporteringssystem, vilket gör det enklare att hålla allt korrekt. Det innehåller en meddelandefunktion som hjälper teamen att hålla kontakten, särskilt vid skiftbyten eller viktiga uppdateringar.

Slings bästa funktioner

Stämpla in enkelt med förprogrammerade skift, vilket förenklar processen.

Filtrera scheman enkelt med anpassningsbara fält för snabb åtkomst.

Byt skift smidigt genom att låta personalen välja lediga skift.

Övervaka medarbetarnas aktuella uppgifter och spåra den tid som läggs på varje uppgift för att öka produktiviteten och effektiviteten.

Begränsningar för Sling

Begränsade anpassningsmöjligheter, integrationer och skalbarhet för större team på grund av prissättning per användare.

Sling-priser

Gratis

Premium: 2 dollar per användare/månad

Företag: Från 4 $ per användare/månad

Sling-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Sling?

Extremt användbar programvara; jag använder den för att schemalägga alla resursbehov på mitt nuvarande företag. Det har ökat effektiviteten och minskat överlappningsfel i schemaläggningen.

✨ Rolig fakta: En studie om skiftschemaläggning visar att stabil schemaläggning leder till bättre arbetsproduktivitet, ökad försäljning och bättre avkastning på investeringen för företag.

4. Float (bäst för resursplanering)

via Float

Float är ett program för resursplanering som är utformat för att hjälpa team att hantera projekt och fördela resurser effektivt. Med dess dra-och-släpp-gränssnitt kan du enkelt tilldela uppgifter, justera scheman och spåra projektets framsteg. Float tillhandahåller uppdateringar i realtid, vilket gör det enklare att övervaka teamets kapacitet, projektets tidsplaner och budgetar.

Programvaran stöder även planering, prognostisering och rapportering för flera projekt och kan integreras med verktyg som Google Kalender och Slack.

Float bästa funktioner

Förenkla projektplaneringen med Floats dra-och-släpp-gränssnitt för enkel planering och resursallokering.

Spåra resursutnyttjandet i realtid och få varningar om överkapacitet.

Fördela uppgifter och resurser i timmar eller procentandelar

Begränsningar för flytande tidsintervall

Det kan vara svårt att navigera till uppgiftsavsnittet i Float.

Flytande prissättning

Startpaket: 7,50 dollar per användare/månad

Pro: 12,50 dollar per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Float-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (1 580+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Float?

Float är mycket användarvänligt, vilket gör det till ett förstahandsval för team som behöver effektiv schemaläggning. Dess intuitiva gränssnitt gör det enkelt för användarna att navigera genom projektets tidslinjer, tilldela uppgifter och justera scheman med dra-och-släpp-funktionalitet. En nackdel med att använda Float är att dess aviseringar inte är omedelbara, vilket kan vara frustrerande när snabba uppdateringar behövs.

📖 Läs mer: Bästa programvaran för personalplanering

5. QuickBooks Time (bäst för att skapa återkommande scheman)

via Quick Books Time

QuickBooks Time erbjuder en dra-och-släpp-funktion för schemaläggning som gör det snabbt och enkelt att tilldela arbetspass. Chefer kan snabbt flytta anställdas arbetspass genom att dra deras namn eller tidsluckor, vilket sparar tid vid schemaläggningen. Detta är särskilt användbart för team som arbetar ute på fältet eller med varierande scheman.

Du kan också ställa in återkommande scheman genom att dra och släppa jobb från tidigare scheman. QuickBooks Time stöder dock inte byte av skift, så chefen måste justera schemat manuellt om en anställd behöver byta skift.

QuickBooks Times bästa funktioner

Spåra anställdas arbetstider och raster och förhindra tidstöld med geofencing och ansiktsigenkänning.

Tilldela skift snabbt med hjälp av drag-and-drop-schemaläggaren

Skicka automatiska aviseringar för att uppdatera ändringar i schemat

Hantera projekt och följ upp budgetar för att förbättra lönsamheten

Skapa schemaläggningsmallar eller kopiera scheman från föregående vecka.

QuickBooks Tidsbegränsningar

QuickBooks Time kan vara dyrt för småföretag.

Vissa användare rapporterar att mobilappen har buggar och kan vara frustrerande att använda.

Priser för QuickBooks Time

Enkel start: 17,50 $/månad

Essentials: 32,50 $/månad

Plus: 49,50 $/månad

Avancerad: 117,50 $/månad

QuickBooks Time – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 430+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuickBooks Time?

QuickBooks Time hjälper dig att få detaljerade rapporter, gör schemaläggningen enkel och erbjuder även funktionen realtidsspårning. Ibland kan det vara svårt att anpassa plattformen efter specifika behov.

6. Homebase (bäst för optimerad skiftplanering)

via Homebase

Homebase är ett omfattande HR-program som erbjuder schemaläggning, lönehantering, rekrytering och introduktion, efterlevnad och andra lösningar. Det gör att du enkelt kan hantera skift, duplicera scheman och automatiskt meddela anställda om kommande scheman.

En av dess unika funktioner är möjligheten att spåra försäljningsprognoser och arbetsmål så att du kan optimera varje skift. Dessutom kan du ställa in begränsningar för ledighetsansökningar med spärrdatum så att din schemaläggning inte påverkas av oförutsedda ansökningar.

Homebases bästa funktioner

Skapa och tilldela skift baserat på tillgänglighet och budgetar, med alternativ för medarbetarna att välja eller byta skift.

Lägg till personliga anteckningar till skiftet så att dina teammedlemmar är medvetna om viktiga uppgifter.

Stämpla in/ut från valfri enhet med GPS-spårning

Gör det möjligt för anställda att uppdatera sin egen tillgänglighet för optimerad schemaläggning.

Begränsningar för Homebase

Inga funktioner för uppgifts- eller projektledning är tillgängliga.

Lön är ett tillägg, och många funktioner finns endast i dyrare paket.

Priser för Homebase

Grundläggande: Gratis

Essentials: 24,95 dollar per plats/månad

Plus: 59,95 $ per plats/månad

Allt-i-ett: 99,95 dollar per plats/månad

Homebase-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Homebase?

Jag gillar att öppna appen och se en fullständig daglig översikt över alla som arbetar, deras skift och avdelningen. Schemats layout gör det enklare att se om det finns extra tid tillgänglig för arbete. Det behöver vara lite enklare att begära tid för dem som arbetar nattetid.

Rolig fakta: Till och med NASA förlitar sig på avancerade schemaläggningssystem för utbildning av besättningar, hantering av aktiviteter på den internationella rymdstationen och kommunikation via Deep Space Network.

7. Resource Guru (Bäst för planering av resurskapacitet)

via Resource Guru

Resource Guru erbjuder både resurs- och projektplaneringsfunktioner. Du kan dra, släppa, förlänga eller duplicera projektuppgifter och tidslinjer. Det gör att du kan filtrera resurser baserat på kompetens, avdelningar, platser eller andra anpassade fält för effektiv planering.

Det bästa är att du kan ställa in en maximal utnyttjandegrad för att undvika överbelastning av anställda eller frilansare. Detta möjliggör strategisk planering av resurskapaciteten.

Dessutom gör funktioner som tidsspårning, resurshantering och detaljerade rapporter det enkelt att hålla koll på projektets framsteg och resursanvändningen.

Resurs Guru bästa funktioner

Förenkla schemaläggningen genom att snabbt fördela resurser och justera projektets tidsplaner med lätthet.

Öka synligheten genom att visa vem som arbetar med vad och när, vilket säkerställer bättre samordning i teamet.

Planera uppgifter och resurser för flera projekt samtidigt

Få insikter med kraftfulla rapporteringsverktyg som spårar resursanvändning och övervakar projektets framsteg på ett effektivt sätt.

Automatisera skapandet av tidrapporter genom att hämta händelser och uppgifter från din kalender.

Begränsningar för Resource Guru

Brist på avancerade funktioner för uppgiftshantering, med större fokus på resursplanering än detaljerad uppgiftshantering.

Priser för Resource Guru

Grasshopper Plan: 5 dollar per person och månad

Blackbelt Plan: 8 dollar per person och månad

Master Plan: 12 dollar per person och månad

Betyg och recensioner från Resource Guru

G2 : 4,7/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Resource Guru?

Jag uppskattar att jag kan se alla scheman för flera projekt med ett enkelt klick, även när jag sitter på ett flygplan eller springer genom en flygplats. Jag får också ett meddelande om mitt schema ändras av projektledare, min chef eller andra som har behörighet att göra justeringar.

📮ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. Utan ett enhetligt system för att registrera och spåra beslut går viktiga affärsinsikter förlorade i det digitala bruset. Med ClickUps funktioner för uppgiftshantering behöver du aldrig oroa dig för detta. Skapa uppgifter från din kalender, chatt, uppgiftskommentarer, dokument och e-postmeddelanden med ett enda klick!

8. Paycor (bäst för att skapa medarbetarvänliga scheman)

via Paycor

Paycor är ett program för lönehantering och personaladministration. Med dess lösning för skiftadministration kan du dra och släppa skift i kalendern, skapa veckomallar och uppdatera dina anställda med push-meddelanden i realtid.

Det låter dig också ställa in anpassade schemaläggningsregler, till exempel att begränsa antalet timmar som anställda arbetar. Det bästa med Paycor är dess prediktiva arbetsschemaläggning, som hjälper till att skapa anställdsvänliga och kompatibla scheman. Det skickar varningar om en anställds arbetspass överskrider det maximala antalet timmar.

Paycors bästa funktioner

Hantera ledighetsansökningar på samma ställe för effektiv tidsplanering

Tilldela jobbkoder och arbetskategorier till skift

Spåra skiftrapporter på interaktiva instrumentpaneler

Paycors begränsningar

Paycor erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter, vilket gör det svårt att skräddarsy programvaran efter specifika affärsbehov.

Paycor-priser

Anpassad prissättning

Paycor-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Paycor?

Paycor är i stort sett en användarvänlig plattform. Som administratör kan jag mycket enkelt hantera anställda i systemet. På anställdas sida har vi upplevt att plattformen också är användarvänlig och att mobilappen fungerar bra. Det förekommer ibland svårigheter med att använda Paycor-plattformen, men inga som avviker från vad man kan förvänta sig. En sak som är värd att notera är bristen på anpassningsmöjligheter inom vissa områden.

9. 7shifts (Bäst för schemaläggning av skift i restauranger)

via 7shifts

7shifts är ett schemaläggningsprogram med dra-och-släpp-funktion som är skräddarsytt för restaurangbranschen. Det gör det möjligt för chefer att snabbt skapa och justera scheman med hänsyn till personalprognoser och förväntad försäljning, vilket säkerställer effektiv bemanning och bättre ekonomisk kontroll.

Den mest framstående funktionen är dess maskininlärningsbaserade autoschemaläggare, som lär sig av tidigare mönster för att skapa arbetsoptimerade scheman baserade på säsongsvariationer och gästflöde.

Anställda kan också dra nytta av möjligheten att enkelt begära skiftbyten och lämna in ledighetsansökningar. Med sin användarvänliga design och fokus på arbetseffektivitet hjälper 7shifts restaurangchefer att spara tid, minska kostnaderna och förbättra den övergripande planeringsnoggrannheten.

7shifts bästa funktioner

Förenkla schemaläggningen med dra-och-släpp-funktionen, som gör det möjligt att snabbt och enkelt justera arbetspass.

Förbättra planeringsnoggrannheten med hjälp av den maskininlärningsbaserade autoschemaläggaren, som lär sig av tidigare mönster för att optimera arbetsinsatsen.

Uppdatera scheman, hantera ledighet och byt skift var du än befinner dig med hjälp av mobilappen.

Spåra anställdas närvaro med en tidrapporteringsapp

7shifts begränsningar

Det ger inga påminnelser till anställda om att ta pauser och tillåter dem att avsluta pauser i förtid, vilket kan påverka efterlevnaden.

7shifts prissättning

Comp: Gratis

Entré: 29,99 $ per plats/månad, faktureras årligen

The Works: 69,99 $ per plats/månad, faktureras årligen

Gourmet: 135,00 dollar per månad, faktureras årligen

7shifts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om 7Shifts?

Det underlättar kommunikationen med teamet, alla vet vilka uppgifter de har och det finns många verktyg för att byta, be om ledighet, granska skift etc. 7shifts har sparat enormt mycket tid med schemaläggningen och är också ett utmärkt sätt att kommunicera med personalen. Det krävs lite justeringar för att lära sig, men det är mycket intuitivt och lätt att använda när man väl har förstått det.

🧠 Visste du att? En ny studie visar att 38 % av arbetspassen på restauranger inte är korrekt bemannade under en given vecka, där vissa pass är underbemannade eller överbemannade. Denna obalans kan leda till långsammare service, ökade arbetskraftskostnader och utbrändhet hos anställda.

10. Forecast (bäst för färgkodad schemaläggning)

via Forecast

Forecast effektiviserar projekt- och resursplanering genom att färgkoda uppgifter. Detta gör det enkelt att kartlägga projektets tidsplaner, spåra teamets uppdrag och identifiera överbokade medarbetare.

Med Forecast kan du snabbt se när någon är tillgänglig för nya uppgifter och säkerställa en balanserad arbetsbelastning för att förhindra utbrändhet.

Plattformens AI-drivna funktioner hjälper dig att hantera hela projektets livscykel, från offerter till fakturor, samtidigt som det administrativa arbetet minskar. Du kan visa planer per projekt eller enskild teammedlem och dela scheman med teamet för bättre kommunikation.

Prognos bästa funktioner

Planera projektets tidslinjer och spåra teamets tillgänglighet med hjälp av färgkodade kapacitetsdiagram för att fatta smartare resursbeslut.

Fördela resurser effektivt genom att balansera arbetsbelastningen och förhindra förseningar, så att projekten håller sig på rätt spår och deadlines hålls.

Spåra och optimera projektets framsteg i realtid, gör snabba justeringar med omedelbar insikt för att undvika flaskhalsar och öka produktiviteten.

Prognosbegränsningar

Forecast krediterar inte insättningar mot slutfört arbete, vilket kan leda till avvikelser i projektredovisningen.

Prognosprissättning

Anpassad prissättning

Prognosbetyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Forecast?

Användargränssnittet är användarvänligt. Det går snabbt att skapa ett nytt projekt. Uppgiftshantering och schemaläggning är enkelt och snabbt. Användargränssnittet har också bra responstid.

11. Asana (bäst för uppgiftsschemaläggning)

via Asana

Asana är ett projektledningsprogram med flera vyer för projektplanering, inklusive list-, tavel- och kalendervyer. Du kan snabbt skapa uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och ställa in deadlines med hjälp av en enkel, visuell layout. Dra-och-släpp-funktionen gör det enkelt att justera uppgifter och prioriteringar, så att allt håller sig på rätt spår.

Förutom uppgiftshantering kopplar Asana dina dagliga aktiviteter till större affärsmål. Det hjälper teamen att hålla sig i linje med företagets mål, vilket gör det enklare att följa framstegen och se till att projekten går enligt plan.

Asanas bästa funktioner

Visa schemalagda uppgifter för upp till sju dagar

Spåra obegränsat antal aktiviteter och lagra filer (upp till 100 MB per fil) för bättre projektledning.

Använd olika projektledningsmetoder med funktioner som samarbete i appen och godkännandeprocesser.

Begränsningar i Asana

Asanas dataexportfunktion kan förbättras, och det saknas användarhandböcker.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis för alltid

Startpris: 8,50 $/månad

Avancerat: 19,21 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 13 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Asana?

Jag gillar det verkligen eftersom det erbjuder ett dynamiskt uppgiftshanteringssystem som integrerar deadlines, prioritetsnivåer och samarbetsverktyg. Kalender- och meddelandefunktionerna säkerställer att inga deadlines missas och att uppgifter delegeras effektivt mellan teamen. Ibland kan det vara överväldigande att anpassa arbetsflöden, uppgifter och navigera i systemet, vilket kräver betydande tid och ansträngning för att ställa in och behärska de uppsatta uppgifterna och uppföljningsdatumen, men när man väl har lagt ner tid på det blir det lättare att använda.

🧠 Visste du att? Chronoworking-schemat är den nya virala trenden som omformar framtiden för arbete för de flesta företag! Istället för att hålla fast vid traditionella 9-till-5-scheman uppmuntrar chronoworking anställda att anpassa sina arbetstider efter sina naturliga biologiska rytmer. Denna flexibla approach gör det möjligt för arbetstagare att välja tider som matchar deras energinivåer, oavsett om de är morgonpigga eller nattugglor.

12. Monday.com (Bäst för att organisera att göra-listor)

Monday.com erbjuder ett intuitivt schemaläggningsverktyg med dra-och-släpp-funktion som hjälper dig att planera din dag eller vecka. Du kan enkelt omorganisera och färgkoda uppgifter. Det ger också automatiska påminnelser när deadlines närmar sig så att du kan fortsätta vara produktiv.

Med Monday.coms tidsregistreringsfunktion kan du övervaka var du lägger mest tid och prioritera ditt arbete. Plattformen är utformad med små och medelstora företag (SMB) i åtanke och erbjuder ett intuitivt och visuellt tilltalande gränssnitt.

Monday.com bästa funktioner

Se alla dina uppgifter och projekt på ett och samma ställe med hjälp av Google Kalender-integrationen.

Lägg till prioritetsstatus till uppgifter för att säkerställa teamets ansvarstagande.

Skapa en anpassad instrumentpanel med över 200 mallar för enkel projektledning.

Begränsningar för Monday.com

Verktyg för att filtrera uppgifter kan vara begränsande, och området "Mitt arbete" är inte särskilt användbart.

Priser för Monday.com

Gratis

Grundläggande: 12 dollar per plats/månad

Standard: 14 dollar per plats/månad

Pro: 24 dollar per plats/månad

Företag: Anpassad prissättning

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (12800+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday.com?

En av mina favoritfunktioner i Monday är möjligheten att anpassa tavlorna efter mitt projekt. Oavsett om jag bara behöver hålla koll på några siffror eller följa ett pågående projekt kan jag ändra titlar, färger, typer och i stort sett allt annat jag kan tänka mig från huvudvyn. Det finns också massor av alternativ för anpassningsbara vyer beroende på hur du vill spåra något eller presentera det om det behövs. Den enda nackdelen jag kan komma på är att formulärvisaren och tabellerna ibland har buggar, till exempel att de inte fungerar eller att de bifogar uppladdningar från någon annans formulär.

13. Teamwork (bäst för resursprognoser)

via Teamwork

Teamwork är ett molnbaserat projektledningsverktyg som låter dig fördela resurser eller tid till valfritt projekt via drag-and-drop-schemaläggning. Med Teamwork kan du förutsäga vilka resurser som krävs för framtida projekt och justera fördelningen därefter. Detta gör det enklare att spåra potentiella kostnader för valfritt projekt och förutsäga din vinst.

Teamwork fungerar också som en personalplanerare och ger insyn i ditt teams arbetsbelastning. Med denna dra-och-släpp-schemaläggningsfunktion får du omedelbart en översikt över dina teammedlemmars tillgänglighet, omfördelar uppgifter och justerar skift enkelt.

Teamworks bästa funktioner

Justera deadlines eller projektomfattning med drag-and-drop-schemaläggning

Skapa anpassade arbetsflöden, automatisera uppgifter och generera rapporter som är skräddarsydda efter dina schemaläggningsbehov.

Hantera projekt, spåra fakturerbar tid och samarbeta med kunder med hjälp av anpassningsbara mallar.

Begränsningar för teamarbete

De flesta funktionerna är endast tillgängliga med de dyrare abonnemangen eller högre.

Priser för Teamwork

Grundläggande: Gratis

Leverans: 13,99 $ per användare/månad

Grow: 25,99 $ per användare/månad

Skala: 69,99 $ per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,4/5 (över 1150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Teamwork?

”Teamwork har funktioner för i stort sett allt jag vill organisera eller schemalägga i mitt arbetsflöde. Dessutom har det ett mycket aktivt utvecklingsteam som alltid forskar, tar till sig feedback och lägger till nya och förbättrade funktioner och korrigeringar. Ibland stöter jag på små tekniska problem, men de är nästan aldrig betydande.

Förenkla schemaläggningen med ClickUp

Schemaläggningsprogram med dra-och-släpp-funktion förenklar uppgiftshanteringen och ökar effektiviteten för team av alla storlekar. Varje plattform har sina egna styrkor, såsom avancerade integrationer eller mobil åtkomst, som tillgodoser olika affärsbehov.

Alla ovanstående verktyg erbjuder grundläggande dra-och-släpp-funktioner för skift, men saknar omfattande analys- eller uppgiftshanteringsfunktioner.

Det är här ClickUp fyller en lucka. Det erbjuder projektplanering och schemaläggning, uppgiftshantering, spårning i realtid, teamkommunikation, tidshantering och HR-hanteringsfunktioner som tillgodoser alla dina affärsbehov.

Registrera dig på ClickUp och optimera projekt- och personalplaneringen!