De 11 bästa AI-generatorerna för användarberättelser

Visste du att produktchefer vanligtvis lägger flera timmar varje sprint på att skapa användarberättelser? En produktchef på Reddit berättade att de lägger hela 16 timmar per månad på att skriva dem, och då ingår inte ens förfiningar eller teamdiskussioner!

(Om du nickar just nu, så förstår vi din frustration!) Men oroa dig inte – AI-drivna generatorer för användarberättelser finns här för att hjälpa dig.

Tack vare framsteg inom naturlig språkbehandling har automatisering av innehållsskapande blivit mer innovativt och effektivt än någonsin.

Dessa verktyg omformar samarbetet, minskar oklarheter och skapar agila användarberättelser som bygger bättre produkter – snabbare. Är du redo att se hur AI kan förändra spelplanen för ditt team? Låt oss ta en titt!

Vad ska du leta efter i en generator för användarberättelser?

En användarberättelse är en enkel beskrivning av en funktion eller ett krav skriven ur slutanvändarens perspektiv, som beskriver deras behov och mål. Det är en hörnsten i agila metoder som hjälper team att dela upp arbetet i hanterbara uppgifter samtidigt som fokus ligger på användaren.

De flesta generatorer för användarberättelser är dock inte mycket mer än förskönade mallar med en gnutta AI.

Med dussintals verktyg som översvämmar marknaden kan det kännas överväldigande att förstå hur man samlar in krav i agila processer.

Dessutom är det viktigt att förstå skillnaden mellan en funktion och en användarberättelse för att säkerställa tydlighet i ditt produktkravsdokument (PRD ):

Kontextmedveten AI: Den agila användarberättelsegeneratorn måste förstå din branschs specifika språk och behov. Workflow-integration: Den ska enkelt kunna integreras med Jira, Azure DevOps och andra populära verktyg. Smarta acceptanskriterier: Verktyget måste kunna skapa tydliga, testbara kriterier (inte bara grundläggande mallar). Story splitting: Det bör hjälpa till att dela upp epics i sprint-stora stories. Inbyggda bästa metoder: Generatorn måste automatiskt upptäcka vanliga fallgropar vid berättelseskrivande. Flexibla mallar: De bör kunna anpassas samtidigt som de bibehåller sin konsistens. Stöd för uppskattningar: Din generator bör kunna hantera storypoäng, klädstorlekar eller andra siffror som du behöver hålla reda på.

Vill du veta vilken AI-generator för användarberättelser som verkligen uppfyller alla krav? Fortsätt läsa – du kommer snart att få reda på det.

🧠 Kul fakta: Agile Manifesto, som baseras på den agila arbetsmodellen, skapades på bara tre dagar av 17 mjukvaruutvecklare år 2001. Det introducerade en ny, flexibel approach till utveckling som sedan dess har revolutionerat branschen.

De 11 bästa generatörerna av användarberättelser

Moderna agila team behöver kraftfulla verktyg för att anpassa sig till sina föränderliga behov och samtidigt upprätthålla konsekvensen i skapandet av användarberättelser.

Varje verktyg på vår lista har unika styrkor. De är specifikt utformade för att hjälpa till att snabbt skapa agila användarberättelser samtidigt som de tillgodoser olika teams specifika krav och arbetsflöden.

1. ClickUp (bäst för övergripande agil projektledning)

Vill du veta vad som utmärker bra generatorer för användarberättelser? Det handlar om smidig integration med hela din utvecklingsprocess.

Det är precis därför ClickUp ligger högst upp på vår lista. Det är allt-i-ett-appen för arbete, och dess verkliga styrka ligger i att de genererade användarberättelserna baseras på hela ditt arbetsflöde.

ClickUp är mer än bara en programvara för projektledning i team – den har AI-drivna funktioner som hjälper dig att snabbt skapa välstrukturerade och detaljerade användarberättelser. Med ClickUp kan du enkelt fånga upp användarnas behov, definiera projektmål och se till att dina Agile-team är på samma sida under hela sprinten.

ClickUp Brain

Skapa precisa användarberättelser med ClickUp Brain

ClickUps förmåga att integrera AI i processen för att skapa användarberättelser gör att det sticker ut. ClickUp Brain är ett mångsidigt AI-tillägg till plattformen som kan göra mer än bara generera innehåll.

Den kan föreslå och generera användarberättelser som matchar ditt teams arbetsflöde och produktkrav. Dessutom blir samarbetet enkelt när alla dina användarberättelser och uppgifter finns på ett och samma ställe!

ClickUp-mall för användarberättelser

Men det slutar inte där. Om du är produktchef tar ClickUp User Story Template det hela ett steg längre.

Ladda ner den här mallen Standardisera din generering av användarberättelser med ClickUps mall för användarberättelser.

Oavsett om du skapar användarberättelser, delar upp epics, prioriterar funktioner eller spårar utvecklingsprocessen, gör denna mall processen smidigare och effektivare.

ClickUp Whiteboards

Denna mall utnyttjar kraften i ClickUp Whiteboards, så att du visuellt kan följa skapandet av dina användarberättelser samtidigt som du samarbetar med ditt team. Den är också utformad med enkelhet i åtanke, vilket gör den idealisk för nybörjare som vill ha ett användarvänligt sätt att komma igång.

Samarbeta med ditt team i realtid medan du genererar användarberättelser på ClickUp Whiteboards.

Allt flyter inom ClickUps robusta ekosystem. Från skapande av användarberättelser till genomförandeplanering håller ClickUp ditt team synkroniserat, med AI-stöd som säkerställer konsistens och kvalitet genom varje sprintcykel.

De integrerade funktionerna gör det enkelt att följa framsteg, samarbeta och förfina uppgifter så att du kan fokusera på att leverera värde.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera framstegen i realtid genom anpassningsbara vyer som Gantt-diagram och Kanban-tavlor, vilket gör det enklare att spåra och justera uppgifter.

Använd ClickUp Automations för repetitiva uppgifter och frigör tid för arbete med högre prioritet.

Förbättra samarbetet med uppdateringar i realtid, delade kommentarer och uppgiftsfördelning.

Samla allt på en och samma plattform för bättre organisation och snabbare slutförande av dina mjukvaruutvecklingsprojekt.

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan behöva lite tid för att vänja sig vid verktyget.

Mobilapplikationen kan ha begränsad funktionalitet för vissa vyer.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 900 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

ClickUp är utmärkt för att hantera projekt som har flera aktiviteter och kräver övervakning av personalresurser, eftersom varje medlem kan rapportera aktivitetsförloppet, oavsett om det gäller projekt baserade på agila eller vattenfallsmetoder.

2. ChatGPT (bäst för konversationsbaserad AI-assistans)

via ChatGPT

De flesta människor inser inte att ChatGPT inte bara är till för att skriva blogginlägg och kod. Det fungerar också bra för att skapa användarberättelser.

Med väl utformade AI-promptmallar kan dina genererade användarberättelser passa alla metoder – oavsett om du håller dig till klassisk Scrum eller anpassar Agile efter ditt team.

Team som behärskar att skapa effektiva ChatGPT-prompter kan generera hela uppsättningar av relaterade användarberättelser på några minuter. Ännu bättre är att varje berättelse är anpassad efter din produktbackloggsstruktur, vilket säkerställer konsekvens och tydlighet genom hela processen.

ChatGPT:s bästa funktioner

Ange ett produktkravsdokument (PRD) för att generera en komplett uppsättning användarberättelser för ditt mjukvaruprojekt.

Tillhandahåll viktiga funktioner för att skapa detaljerade användarberättelser , särskilt för komplexa produkter.

Använd ChatGPT för att brainstorma idéer till användarberättelser och snabbt utarbeta viktiga komponenter.

Skapa acceptanskriterier direkt för att spara tid och säkerställa konsekvens.

Samarbeta med ditt team genom att använda ChatGPT för att förfina och generera användarberättelser kring projektkrav.

ChatGPT:s begränsningar

Kräver noggrann prompt engineering för optimala resultat.

Måste eventuellt verifiera genererat innehåll manuellt.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus : 20 $/månad per användare

Pro : 200 $/månad per användare

Team : 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 70 recensioner)

3. Jasper AI (bäst för mångsidig innehållsskapande)

via Jasper AI

Om du letar efter ett verktyg som underlättar skapandet av användarberättelser är Jasper AI rätt val för dig. Med sina specialiserade funktioner för innehållsgenerering förstår det Agile-terminologi och kan omvandla funktionskrav till välstrukturerade användarberättelser.

Den analyserar dina produktkrav och genererar flera olika storyvarianter, vilket hjälper teamen att utforska kundernas behov.

Jasper upprätthåller också en konsekvent skrivstil, skapar tydliga och koncisa acceptanskriterier och föreslår relevanta användarpersonligheter baserat på funktionens sammanhang.

Tack vare sin språköptimering säkerställer detta verktyg att dina användarberättelser är praktiskt användbara och lätta att förstå.

Jasper AI:s bästa funktioner

Anpassa varumärkets röst och stilguider för att upprätthålla konsekvens i budskapet i alla utdata.

Automatisera revisioner med ett enda klick baserat på prestationsinsikter.

Använd analysverktyg för att övervaka innehållets prestanda och få evidensbaserade rekommendationer för förbättringar.

Begränsningar för Jasper AI

Jasper kan förenkla eller misstolka mycket tekniska ämnen.

Plagiatkontrollen medför ytterligare kostnader.

Priser för Jasper AI

Skapare : 49 $/månad per plats

Pro: 69 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 800 recensioner)

4. StoriesOnBoard (bäst för visuell kartläggning av användarberättelser)

via StoriesOnBoard

Att skapa bra användarberättelser är bara början – du måste se hur de passar ihop. Det är där StoriesOnBoard kommer in.

Istället för att ge dig en lista med osammanhängande berättelser låter den dig visualisera hela användarresan.

När ditt team skapar story maps i realtid sköter StoriesOnBoard det tunga arbetet – formaterar automatiskt stories, länkar dem till rätt epics och inkluderar alla viktiga detaljer som acceptanskriterier, uppskattningar och prioriteringar.

När du är redo att börja utvecklingen överförs berättelserna smidigt till projektledningsverktyg som Slack, Zapier, Figma och GitHub – utan att du behöver kopiera eller klistra in.

StoriesOnBoards bästa funktioner

Gruppera kort i olika releaser för att visualisera vilka funktioner som levereras tillsammans.

Tilldela prioritet, affärsvärde och insatsnivåer till varje funktion för visuell uppgiftshantering.

Skapa roadmaps med några få klick för att följa produktutvecklingens framsteg.

Tillåt gäståtkomst för att visa och kommentera roadmappen för att samla in feedback.

Begränsningar för StoriesOnBoard

Nybörjare kan tycka att användargränssnittet är krångligt och svårt att navigera i.

Ingen gratis prisklass

Priser för StoriesOnBoard

Grundläggande : 11 $/månad per användare

Standard : 15 $/månad per användare

Pro: 19 $/månad per användare

Betyg och recensioner för StoriesOnBoard:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

5. Kitemaker (bäst för att integrera användarberättelser i arbetsflöden)

via Kitemaker

Med AI-drivna funktioner och fokus på samarbete gör Kitemaker skapandet av användarberättelser smidigare och effektivare.

När ditt team samarbetar arbetar Kitemakers AI i bakgrunden, analyserar dina data och föreslår logiska brytpunkter för att hjälpa dig att dela upp berättelserna i hanterbara delar.

Det är utmärkt för att upptäcka saker som du kanske missar, till exempel saknade acceptanskriterier, otydliga krav eller dolda beroenden som kan störa din sprint. Det hjälper dig att upptäcka potentiella hinder innan de blir fullt utvecklade problem.

Kitemakers bästa funktioner

Välj inbyggda mallar för att upprätthålla konsistensen i användarberättelseformaten, vilket gör det enklare att skapa strukturerade berättelser.

Använd Kitemakers funktion för att dela upp berättelser för att bryta ner komplexa berättelser i hanterbara delar. Den föreslår också logiska brytpunkter baserat på komplexitetsanalys.

Uppskatta storyns komplexitet och få förslag på agila storypoäng baserat på historiska data.

Skapa användarberättelser och synkronisera med andra utvecklingsverktyg för att säkerställa smidigare arbetsflöden mellan plattformar.

Organisera och länka användarfeedback direkt till arbetsuppgifter, vilket ger värdefull kontext för berättelseutveckling.

Kitemakers begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter gör det svårt för team med specifika arbetsflödesbehov.

Kitemaker-priser

Gratis

Standard : 10 USD/månad per användare

Pro: Anpassad prissättning

Kitemaker-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal betyg

Capterra: Inga betyg tillgängliga

👀 Visste du att? Enligt forskning rapporterar 66 % av organisationerna bättre samordning mellan teamen när de använder agila metoder.

6. Zoho Sprints (bäst för hantering av agila projekt)

via Zoho

Zoho Sprints samlar hela ditt agila arbetsflöde på ett ställe. Spåra hastighet, hantera beroenden, kör sprints och få tillgång till analyser i realtid – utan att behöva byta verktyg.

Det inbyggda planeringspokerverktyget gör samarbetet enkelt och engagerande. Det gör det möjligt för ditt team att uppskatta storypoäng och prioritera uppgifter i realtid, samtidigt som de skapar enkla och koncisa beskrivningar.

Anpassningsbara fält låter dig fånga viktiga detaljer som acceptanskriterier, beroenden och affärsvärde. Med sina sprintplaneringsfunktioner håller Zoho Sprints teamen organiserade och säkerställer att berättelser prioriteras effektivt, vilket hjälper dig att skapa skräddarsydda sprintretrospektiv.

Zoho Sprints bästa funktioner

Använd en anpassningsbar scrumtavla med dra-och-släpp-funktion för att flytta arbetsuppgifter mellan olika steg.

Organisera och prioritera användarberättelser för kommande sprintar

Hantera planeringen av produktlanseringar genom att koppla arbetsuppgifter till specifika lanseringsstadier.

Integrera med andra Zoho-produkter och verktyg från tredje part för att förbättra arbetsflödena för projektledning.

Zoho Sprints begränsningar

Verktyget är användarvänligt, men det krävs ändå en viss inlärningskurva för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

För team som behöver avancerad resurshantering eller detaljerad rapportering är det kanske inte lika robust som mer omfattande verktyg.

Priser för Zoho Sprints

Startpaket: 1 $/användare/månad, endast tillgängligt som årsabonnemang

Elite: 3 $/månad

Premier: 6 dollar per månad

Zoho Sprints betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 250 recensioner)

7. Easy-Peasy. AI (Bäst för snabb generering av användarberättelser)

Att skriva användarberättelser blir en barnlek med Easy-Peasy. AI. Den hoppar över de överväldigande fälten och alternativen och använder konversations-AI för att guida dig genom processen.

Beskriv helt enkelt vad du bygger och se hur dina ord förvandlas till välstrukturerade berättelser.

Om du till exempel säger ”Kunderna behöver exportera sina data i olika format” är det enkelt. AI identifierar tre till fyra kundprofiler som kan behöva den här funktionen, genererar berättelser för varje exportformat, föreslår acceptanskriterier baserade på vanliga filtyper och lägger till uttalanden om affärsvärde.

Enkelt och smidigt. AI:s bästa funktioner

Få tydliga och fullständiga förslag från AI-motorn för att förbättra användarberättelser och upprätthålla konsekvens i hela din backlog.

Skapa flera olika storyvarianter för att utforska olika tillvägagångssätt för att möta användarnas behov.

Låt Easy-Peasy. ai utföra kvalitetskontroller på användarberättelser och föreslå förbättringar.

Generera automatiskt stöddokumentation för användarberättelser och effektivisera projektledningen.

Lätt som en plätt. Begränsningar med AI

Inte lämpligt för mycket tekniska eller specialiserade ämnen som kräver djupgående kunskaper.

Enkelt som en plätt. Prissättning för AI

Gratis

Startpaket : 16 $/månad per användare

Unlimited 50 : 24 $/månad per användare

Obegränsat: 32 $/månad per användare

Enkelt och smidigt. AI-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Det finns inte tillräckligt med recensioner tillgängliga.

8. ProductPlan (Bäst för att visualisera produktplaner)

via ProductPlan

ProductPlan har en strategisk approach till generering av användarberättelser genom att hjälpa team att koppla högnivåmål för produkten till detaljerade, genomförbara berättelser.

Plattformen erbjuder en strukturerad miljö för att skapa berättelsehierarkier som överensstämmer med målen i produktens roadmap. Verktyget hjälper till att identifiera beroenden mellan berättelser och spåra deras relation till produktfunktioner och releaser.

Dessutom gör ProductPlans visuella roadmap-verktyg det möjligt för team att följa framstegen i realtid, vilket gör det enklare att justera prioriteringar och säkerställa samordning mellan teamen. Denna helhetssyn hjälper produktchefer att fatta välgrundade beslut och upprätthålla ett smidigt och effektivt arbetsflöde.

ProductPlans bästa funktioner

Samarbeta bättre med ditt team med ProductPlans team för bättre kommunikation

Använd inbyggda mallar för att standardisera ditt tillvägagångssätt och snabbt skapa användarberättelser.

Identifiera beroenden mellan berättelser och spåra deras relationer till produktfunktioner och releaser.

Begränsningar för ProductPlan

De begränsade integrationsmöjligheterna med tredjepartsapplikationer minskar dess mångsidighet inom olika teknikstackar.

Priser för ProductPlan

Anpassad prissättning

ProduktPlan-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

💡Tips: Använd en kombination av AI-verktyg för att generera flera variationer av samma användarberättelse och utforska olika perspektiv. Detta kan hjälpa dig att identifiera gränsfall och förbättra berättelsens totala täckning. Förfina dessutom de genererade berättelserna genom att granska och justera dem så att de bättre passar ditt teams arbetsflöde och prioriteringar.

9. Trello (bäst för visuell uppgiftshantering)

via Trello

Glöm komplicerade generatorer för användarberättelser för en stund. Trello är ett utmärkt verktyg för att hantera och spåra berättelser på ett sätt som passar ditt arbetsflöde.

Med sin flexibla Kanban-tavla kan du med Trello utforma ett system som fungerar för dig, oavsett om du skriver 10 eller 100 berättelser.

Du kan snabbt skapa anpassade kort för att samla all viktig information och använda Trellos anpassningsbara mallar för att säkerställa en enhetlig struktur för dina berättelser.

Trello gör det enkelt med kommentarer, omnämnanden och aktivitetsuppföljning på varje kort. Och om du vill ta det ett steg längre kan du använda Power-Ups för att utöka Trellos funktioner och lägga till story point-uppskattningar så att ditt team kan hålla sig samstämmigt och arbeta snabbt.

Trellos bästa funktioner

Förbättra funktionerna genom att integrera med ett flertal applikationer, såsom Slack, Google Drive och Jira.

Visualisera projektets framsteg i olika format med hjälp av vyer som kalender, instrumentpanel och tidslinje.

Förenkla arbetsflöden genom att använda inbyggda automatiseringsfunktioner för att skapa regler för repetitiva uppgifter.

Trellos begränsningar

Även om Trello är effektivt för att hantera enkla uppgifter kan det bli besvärligt när man hanterar komplexa användarberättelser som involverar flera beroenden.

Automatiseringsfunktionerna (Butler) kan vara begränsade i omfattning och komplexitet jämfört med andra verktyg.

Trellos prissättning

Gratis

Standard : 6 $/månad per användare

Premium : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/användare/månad, faktureras årligen

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 200 recensioner)

10. Wrike (bäst för samarbetsbaserad projektledning)

via Wrike

Wrike är en komplett lösning för hantering av användarberättelser. Oavsett om du guidar berättelser genom förfining eller får dem godkända, säkerställer Wrikes anpassningsbara arbetsflöden att ditt team håller sig på rätt spår varje steg på vägen.

Plattformens intuitiva mappstruktur organiserar berättelserna i en tydlig hierarki, så att du enkelt kan upprätthålla relationen mellan epics och enskilda användarberättelser.

Samarbetet flyter smidigt tack vare funktioner som kommentarer, versionsspårning och uppdateringar i realtid som säkerställer att alla är synkroniserade.

Wrikes bästa funktioner

Skapa personliga instrumentpaneler för att visualisera projektmått, spåra framsteg och prioritera uppgifter effektivt.

Automatisera repetitiva uppgifter, ställ in påminnelser och effektivisera arbetsflöden för att öka produktiviteten.

Standardisera begäranprocessen med anpassningsbara formulär som samlar in all nödvändig information i förväg.

Analysera projektdata och generera insikter om teamets prestanda och projektets framsteg genom rapportering och analys.

Wrike-begränsningar

Att lägga till nya användare och få dem att vänja sig vid Wrike kan vara tidskrävande.

De högre nivåerna kan vara dyra, särskilt för mindre team eller organisationer med begränsade budgetar.

Wrike-priser

14 dagars gratis provperiod

Team : 10 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 700 recensioner)

11. AgileStory (bäst för iterativ utveckling)

via AgileStory

AgileStory AI specialiserar sig på automatiserad generering av användarberättelser med hjälp av avancerad artificiell intelligens. Den genererar djupgående användarberättelser baserade på bara några få meningar, och gör det hårda arbetet åt dig.

Plattformen analyserar de angivna produktkraven och skapar automatiskt välformaterade användarberättelser med lämpliga acceptanskriterier. Dess AI hjälper till att identifiera köparpersonligheter, deras behov och potentiella gränsfall.

AgileStory bästa funktioner

Få förslag på hur du kan dela upp berättelser när funktionernas komplexitet överskrider rekommenderade gränsvärden.

Förbättra tydligheten och fullständigheten i användarberättelser med förslag som säkerställer anpassning till affärsvärdet.

Använd automatiserad analys av beroenden och affärseffekter för att prioritera uppgifter effektivt.

Analysera historiska data och komplexitet för att ge korrekta uppskattningar för story points i Agile.

Begränsningar för AgileStory

Nya användare kan tycka att det är svårt att komma igång med verktyget på grund av dess komplexa funktioner och gränssnitt.

Priser för AgileStory

Gratis

Solo : 24,95 $/månad per användare

Litet team : 99,95 $/månad

Professional: 499,95 $/månad

AgileStory-betyg och recensioner

G2: Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

Påskynda din agila utveckling med AI-driven berättelseskapande

De verktyg vi har gått igenom handlar inte bara om att göra berättelseskrivandet snabbare (även om de definitivt gör det), utan om att göra hela din agila process smartare.

Rätt verktyg eliminerar gissningar och säkerställer att varje användarberättelse fyller sitt syfte och innehåller viktiga element som acceptanskriterier, användarpersonligheter och affärsvärde.

Om ett verktyg har fångat din uppmärksamhet, testa det med ett team, en sprint och en funktion och avgör om det passar bra med din nuvarande konfiguration.

