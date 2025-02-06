Hur man använder NotebookLM för studenter

Studenter behåller endast 10 % av det de läser, 20 % av det de hör och upp till 90 % av det de aktivt engagerar sig i.

Studenter behåller endast 10 % av det de läser, 20 % av det de hör och upp till 90 % av det de aktivt engagerar sig i.

Hur ofta har du lämnat en föreläsning/ett klassrum och helt glömt bort vad som diskuterades när du gick ut genom dörren?

För många är det viktigt att anteckna det man lär sig i klassrummet för att kunna behålla informationen. Eftersom anteckningarna är så viktiga vill du säkert se till att de du gör är av högsta kvalitet?

NotebookLM delar denna idé. Det är ett kraftfullt AI-verktyg för anteckningar som omdefinierar hur studenter interagerar med läromaterial.

Till skillnad från konventionella verktyg lagrar det inte bara anteckningar. NotebookLM är din personliga AI-forskningsassistent som ökar produktiviteten genom ett samarbetsinriktat, interaktivt tillvägagångssätt för anteckningsstrategier, vilket främjar kritiskt tänkande och djupare förståelse.

Vi förklarar hur NotebookLM kan användas av studenter för att tänka kritiskt, utforska idéer och utveckla sitt lärande.

Till skillnad från traditionella verktyg fungerar NotebookLM som en virtuell forskningsassistent som fokuserar på användarens anteckningar och källor för att skapa en personlig kunskapsbas.

Viktiga funktioner: Notebook-guide : Ger en automatisk sammanfattning och föreslagna frågor för uppladdade dokument Interaktiv Q&A : Gör det möjligt för användare att ställa frågor på naturligt språk och få svar med källhänvisningar Pinboard : Sparar viktiga utdrag och anteckningar för enkel referens Podcast-generering : Skapar personliga podcasts som diskuterar viktiga punkter i dokumentet Strukturerade format : Hjälper till att organisera forskning i FAQ, studieguider och mer

NotebookLM är gratis under sin experimentella fas, vilket gör det tillgängligt för studenter och forskare.

NotebookLM förenklar organisationen och förbättrar analysen genom att skapa en snabbreferenskunskapsbas. Det ökar också kreativiteten och sparar tid med automatiserade uppgifter.

Utmaningarna med att använda det inkluderar en potentiell överdriven tillit till AI och ibland tekniska problem och noggrannhetsproblem i sammanfattningarna.

Alternativa alternativ som Bear och Mendeley erbjuder olika styrkor, medan ClickUp erbjuder omfattande projektlednings- och anteckningsfunktioner.

ClickUps erbjudanden för anteckningar och kunskapshantering inkluderar Docs och Notepad för att organisera anteckningar och ClickUp Brain som förbättrar produktiviteten med AI-drivna insikter.

ClickUp kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt i en app, vilket effektiviserar arbetsflöden och centraliserar information.

Vad är NotebookLM?

Googles NotebookLM, som ursprungligen hette Project Tailwind, är en AI-driven app som använder Googles språkmodell PaLM 2.

Ursprungligen utformat för studenter, visade det sig snabbt vara ett värdefullt verktyg för en bredare grupp användare. Nu, under namnet NotebookLM, utökar det sin räckvidd.

"LM" i NotebookLM står för språkmodell. Detta verktyg gör det möjligt för användare att grunda AI i sina egna anteckningar och källor.

På så sätt begränsas AI:ns kunskap till den data du tillhandahåller, vilket skapar en personlig assistent som är bekant med den information du arbetar med.

Det är inte bara ett AI-verktyg för studenter – tänk på det som en virtuell forskningsassistent som är utformad för att hjälpa dig genom hela forskningsprocessen.

NotebookLM hjälper dig att organisera forskning, analysera information och generera nya idéer baserat på dina resultat. Det är utformat för att göra ditt arbetsflöde mer effektivt och kreativt.

via NotebookLM

Till skillnad från vanliga chattbottar fokuserar den på de anteckningar och källor du redan har. Den fungerar som en virtuell medarbetare som analyserar text för att ge dig en djupare förståelse av relevant kursmaterial.

Det sammanfattar viktiga punkter, förklarar svåra begrepp och hjälper dig till och med att brainstorma kopplingar mellan olika forskningsresultat och föreslå relaterade idéer.

Viktiga funktioner i NotebookLM

NotebookLM är fullspäckat med användbara funktioner som är utformade för att förbättra din inlärningsupplevelse. Här är en snabb överblick:

1. Funktion nr 1: Anteckningsboksguiden

När du laddar upp föreläsningsanteckningar (eller andra dokument) till NotebookLM möts du av en instrumentpanel som kallas ”Notebook Guide”. Denna instrumentpanel innehåller alla värdefulla verktyg du behöver för att komma igång med ditt arbete.

via NotebookLM

Först visas en automatisk sammanfattning av ditt dokument. Du hittar också förslag på frågor som är anpassade efter det innehåll du har laddat upp. Om du vill ha en snabb översikt kan du använda knapparna för att skapa vanliga dokument som innehållsförteckningar eller informationsdokument.

🧠Rolig fakta: NotebookLM erbjuder också användarna en uppmaning att skapa en personlig podcast baserad på deras källmaterial. Vi pratar om det 🔜

2. Funktion nr 2: Ställa frågor

En av NotebookLMs mest spännande funktioner är dess förmåga att svara på frågor om dina dokument i naturligt språk.

Du kan ställa frågor på tre olika sätt.

Välj en av de föreslagna frågorna till höger på skärmen eller skriv din egen fråga i fältet längst ned.

Alternativt kan du klicka på knappen "Visa chatt" längst ned till vänster och börja skriva i chattgränssnittet. När du ställer en fråga svarar NotebookLM och visar dig källhänvisningar med siffror som refererar till källor i grå ovaler.

Om du håller muspekaren över eller klickar på dessa siffror visas den specifika platsen i dokumentet där svaret finns.

3. Funktion nr 3: Anslagstavla

via NotebookLM

NotebookLM innehåller en "anslagstavla" där du kan spara viktiga citat, utdrag eller text från din forskning. Du kan enkelt klistra in viktig information eller lägga till egna anteckningar.

Detta hjälper dig att spåra viktiga detaljer och se kopplingar mellan olika delar av din forskning. Det är som att ha en personlig, organiserad referenspanel för snabb åtkomst.

Läs också: De bästa gratisapparna för klisterlappar online

4. Funktion nr 4: Podcastgenerering

En utmärkande funktion i NotebookLM är möjligheten att skapa personliga poddsändningar. Det här är inte bara en enkel text-till-tal-programvara. Den genererar faktiskt en konversation mellan två AI-röster som diskuterar de viktigaste punkterna i ditt dokument.

Tänk på det som att lyssna på en podcast som fördjupar sig i ditt uppladdade innehåll. Rösterna är naturliga och överraskande uttrycksfulla.

Du kan skapa en podcast genom att klicka på knappen "Generera" under Ljudöversikt. Inom några minuter har du en konversation på mellan 6 och 15 minuter (eller ibland upp till 30 minuter).

Podcasten täcker inte alla detaljer, utan fokuserar på de viktigaste delarna av ditt dokument.

Även om den här funktionen fortfarande är under utveckling (liksom slumpmässiga personliga anekdoter eller falska reklamavbrott) förbättras den snabbt och erbjuder ett roligt och engagerande sätt att gå igenom ditt innehåll.

5. Funktion nr 5: Strukturerade format

via NotebookLM

NotebookLM är också utmärkt för att hjälpa dig att organisera din forskning i strukturerade format. Oavsett om du behöver en FAQ, studieguide, innehållsförteckning eller tidslinje, gör Notebook Guide det enkelt att organisera dina anteckningar.

Du kan välja mellan förinställda knappar som skapar dessa format direkt i din anteckningsbok, vilket hjälper dig att hålla koll på din forskning och hålla allt snyggt strukturerat.

Med dessa funktioner förvandlar NotebookLM din forskningsprocess till en organiserad, interaktiv och effektiv upplevelse.

NotebookLM Prissättning

NotebookLM är fortfarande i sin experimentella fas och är tillgängligt gratis.

Detta gör det till ett utmärkt val för studenter, budgetmedvetna forskare eller alla som är intresserade av att utforska AI-drivna forskningsverktyg.

Hur man använder NotebookLM som student

Att hantera kursarbete, uppgifter och forskning kan ibland kännas överväldigande för studenter. NotebookLM, med sina AI-drivna funktioner, kan vara ett ovärderligt verktyg för att organisera ditt akademiska liv och öka produktiviteten.

Det här verktyget hjälper dig att göra ditt arbete enklare och bättre, från att sammanfatta innehåll till att samarbeta med studiegrupper. Låt oss titta på några praktiska sätt att använda NotebookLM.

Organisera anteckningar och studiematerial

En av de största utmaningarna för studenter är att hålla ordning på sina studiematerial. NotebookLM fungerar som din programvara för forskningshantering och låter dig ladda upp dokument, anteckningar och läroböcker direkt till plattformen.

👀 Visste du att? När du har laddat upp dina material lagrar NotebookLM inte bara dem, utan skapar också en interaktiv och tillgänglig struktur för dem. Verktyget kategoriserar automatiskt dokument, indexerar dem efter viktiga ämnen och taggar till och med avsnitt baserat på relevans.

Med det inbyggda kunskapshanteringssystemet kan du enkelt söka och hämta dokument eller anteckningar efter nyckelord, datum eller specifika teman samtidigt som du upprätthåller ett rent och organiserat arbetsflöde.

Du kan också skapa undermappar för att kategorisera material efter kurs eller ämne, så att dina anteckningar grupperas på ett logiskt sätt.

Denna funktion inkluderar möjligheten att spåra versionshistoriken för varje dokument. Om du ständigt redigerar och reviderar dina föreläsningsanteckningar sparar NotebookLM varje iteration, vilket gör det enkelt att återgå till en tidigare version eller spåra utvecklingen av din förståelse.

👀 Visste du att? Forskning visar att klassisk musik i synnerhet kan öka den kognitiva prestationen och hjälpa dig att behålla information bättre än vitt brus eller ingen musik alls. Så nästa gång du pluggar inför en tentamen, sätt på lite klassisk musik eller ambientmusik för att öka din koncentration!

Sammanfatta innehållet

Vi har alla varit där – kopierat text till ChatGPT och bett om en snabb sammanfattning. Det är ett användbart verktyg, men resultaten kan vara något felaktiga.

ChatGPT avviker ibland från det ursprungliga innehållet och blandar in idéer från andra källor. Ju längre du kommer in i konversationen, desto mer avviker den.

Det är där NotebookLM kommer in i bilden.

När du laddar upp dina dokument – oavsett om det är PDF-filer, Google Docs eller textfiler – fokuserar NotebookLM helt på ditt material .

AI-tekniken tar sig tid att förstå det specifika innehållet i ditt dokument och baserar sina svar helt på det.

Det innebär att du får mycket mer exakta och relevanta sammanfattningar och insikter. Du kan lita på att svaren kommer direkt från dina uppladdade kursmaterial, inte från någon allmän kunskapsdatabas.

Du kan anpassa sammanfattningens längd och välja mellan en kort översikt eller ett mer detaljerat abstrakt.

Dessutom kan du använda NotebookLMs funktioner för naturlig språkbehandling (NLP) för att identifiera viktiga teman i olika dokument. På så sätt kan du snabbt få grepp om de viktigaste punkterna i olika texter och avgöra hur olika resurser hänger ihop.

Om du till exempel studerar en specifik teori kan NotebookLM hämta alla relevanta referenser från olika artiklar, vilket hjälper dig att sammanfatta innehållet och bygga upp en omfattande förståelse för komplexa begrepp.

🧠 Kul fakta: Aktiva inlärningstekniker som självtest, självförklaring och sammanfattning kan vara mycket effektivare än passiv läsning, såsom att läsa om och skriva om anteckningar.

Interaktiv frågestund

Du kanske ofta blir förvirrad av specifika termer, begrepp eller idéer. NotebookLM låter dig interagera med ditt forskningsmaterial på ett sätt som är mer intuitivt än traditionella anteckningsverktyg.

Du kan skriva frågor i naturligt språk, till exempel ”Vad betyder den här teorin?” eller ”Hur relaterar det här till X?”, och AI:n svarar med specifika svar baserade på din uppladdade text.

Verktygets förmåga att ange var svaret kommer ifrån gör det ännu mer kraftfullt, eftersom det ger transparens och hjälper dig att verifiera informationen.

Varje svar innehåller referensmarkörer (små siffror i grå ovaler) som du kan hålla muspekaren över för att se den exakta delen av det refererade dokumentet.

Denna funktion är särskilt användbar för forskningsintensiva kurser eller för att skriva uppsatser eller artiklar som kräver specifika källor.

Spåra idéer och forskning

Att spåra och hantera dina tankar är viktigt när du jonglerar med flera uppgifter eller projekt. Med NotebookLMs Pinboard-funktion kan du spara textutdrag, citat eller till och med dina egna anteckningar, vilket gör det enklare att gå tillbaka till viktig information.

Detta verktyg för att klippa ut text fungerar som din personliga forskningsassistent och hjälper dig att samla in viktiga idéer, datapunkter eller inspiration som annars skulle kunna förbises.

Du kan också tagga varje utdrag med nyckelord för framtida referens. Om du till exempel arbetar med en uppsats om miljövetenskap kan du tagga olika källor med termer som ”klimatförändringar”, ”hållbarhet” eller ”energipolitik”.

När din forskning växer kan du med hjälp av dessa taggar snabbt hämta och koppla samman relevant information.

🧠 Rolig fakta: NotebookLMs AI föreslår relaterat material baserat på vad du har sparat. Om du till exempel sparar ett visst citat eller avsnitt från en ekonomiuppsats kan NotebookLM föreslå artiklar, tidskrifter eller läroböcker som är relaterade till ämnet. Detta skapar ett sammanlänkat forskningssystem som sparar tid och ansträngning samtidigt som det ger djupare insikter.

Samarbeta med studiegrupper

Gruppstudier kan vara svåra att koordinera, särskilt när man arbetar med stora mängder material. NotebookLMs samarbetsfunktioner möjliggör smidigt teamarbete mellan studenter och erbjuder en centraliserad plattform för gruppforskning.

Du kan dela dina uppladdade dokument eller sammanfattningar med studiekamrater, så att alla har tillgång till samma information i realtid. Genom att spåra ändringar och bidrag blir samarbetsprocessen ännu effektivare.

Om ni arbetar tillsammans med ett projekt kan du med NotebookLM lämna kommentarer på dokumentavsnitt eller frågor som behöver förtydligas. Det är ett gemensamt utrymme för brainstorming, diskussioner och förfining av idéer, samtidigt som konversationen hålls organiserad.

Du kan också dela upp arbetsbelastningen – tilldela specifika studieavsnitt eller relevant källmaterial till olika gruppmedlemmar – utan att behöva oroa dig för missförstånd eller överlappande arbete.

Personliga studieplaner

Det är ofta svårt att skapa en studietidsplan som fungerar för dig, men NotebookLM kan hjälpa dig att ta kontroll över din akademiska tidsplan.

Plattformen låter dig ladda upp kursplaner, uppgifter och tentamensdatum, och den använder sina AI-funktioner för att skapa personliga studieplaner baserade på dina mål.

Systemet kan prioritera uppgifter utifrån hur brådskande de är, föreslå studieblock för varje ämne och till och med uppmana dig att regelbundet repetera viktiga punkter.

Genom att integrera din kursbelastning och dina deadlines ser NotebookLM till att du kan hålla ordning utan stressen att behöva hantera allt manuellt.

Dessutom anpassar sig AI:n efter dina framsteg: när du avslutar uppgifter eller studielektioner uppdateras din plan automatiskt, med justeringar i realtid så att du kan hålla dig på rätt spår.

Läs också: Bästa dokumenthanteringsprogrammet för att hålla ordning

Förbered dig för prov och tentor

När du förbereder dig för tentor är NotebookLMs strukturerade formateringsverktyg mycket användbara. Du kan skapa studieguider, flashkort eller till och med tidslinjer direkt från dina anteckningar, vilket gör att du kan strukturera din repetition mer effektivt.

Verktyget hjälper till att dela upp komplexa ämnen i hanterbara studieavsnitt, så att du kan fokusera på de viktigaste områdena.

NotebookLM kan till exempel automatiskt generera en tidslinje utifrån dina anteckningar om viktiga händelser om du studerar inför en historieexamen. Du kan sedan använda denna för att visualisera historiska händelseförlopp, vilket gör det lättare att komma ihåg och repetera fakta.

Dessutom kan AI generera vanliga frågor baserat på ditt studiematerial, så att du kan testa dig själv på de viktigaste begreppen.

Med sin förmåga att tillhandahålla personliga studiestrategier och organisera anteckningar i strukturerade format blir NotebookLM en kraftfull studieassistent som förändrar hur du förbereder dig för tentor och prov.

Fördelar med att använda NotebookLM för studenter

NotebookLM erbjuder flera viktiga fördelar som underlättar din forskning och anteckningsarbete. De viktigaste fördelarna är:

Förenklad organisation: Förvara alla dina anteckningar, PDF-filer och annat material på ett och samma ställe. AI-tekniken extraherar viktiga punkter så att du snabbt kan hitta det du behöver.

Bättre analys: Ställ djupare frågor och upptäck kopplingar mellan olika ämnen. Detta hjälper dig att upptäcka mönster och viktiga teman i dina studier.

Kunskapsbas för snabb referens: När du laddar upp fler dokument bygger NotebookLM upp en personlig kunskapsbas. Du kan helt enkelt be AI:n att hitta det du behöver och få tillgång till informationen på några sekunder.

Kreativ boost: Behöver du hjälp med brainstorming eller att skapa en översikt? NotebookLM genererar sammanfattningar och idéer som kan väcka din kreativitet och hjälpa dig att slutföra uppgifter snabbare.

Tidsbesparing: Automatisera repetitiva uppgifter som att hantera källhänvisningar eller sammanfatta innehåll. Detta ger mer tid för kritiskt tänkande och förståelse av materialet.

Insikter och förslag i realtid: När du arbetar med dina anteckningar eller din forskning ger NotebookLMs AI användbara råd om nästa steg – oavsett om du behöver förtydliganden om ett specifikt ämne eller letar efter nya vinklar att utforska.

👀 Visste du att? Under de första åren av ditt liv bildar hjärnan 1 miljon nya nervförbindelser varje sekund. Denna ständiga omformning hjälper dig att lära dig allt, från språk till komplex problemlösning. Det kallas neuroplasticitet – hjärnans förmåga att anpassa sig och förändras.

Vanliga problem för studenter som använder NotebookLM

NotebookLM erbjuder utmärkta funktioner, men det finns vissa utmaningar som studenterna kan stöta på. Att förstå dessa kan hjälpa dig att använda verktyget mer effektivt:

Inlärningskurva: Som med alla nya verktyg finns det en viss inlärningskurva. Vissa studenter kan behöva lite tid för att lära sig hur man laddar upp och organiserar sitt material på ett effektivt sätt, särskilt om de inte är vana vid AI-drivna verktyg.

Kontextuell förståelse: NotebookLM är utmärkt på att extrahera viktiga punkter, men kan ha svårt med mycket specifikt eller komplext innehåll. När det gäller nischade ämnen kan AI:n till exempel inte alltid fånga den djup eller nyans du letar efter.

Överdriven tillit till AI: Att förlita sig för mycket på AI-genererade sammanfattningar kan leda till att man blir lat när det gäller att förstå innehållet själv. Det är lätt att låta verktyget göra jobbet, men det kan hindra din förmåga att fördjupa dig i materialet.

Tekniska problem: NotebookLM är i allmänhet tillförlitligt, men ibland kan tekniska problem uppstå, till exempel problem med dokumentuppladdningar eller inkonsekvenser i AI-svaren.

Noggrannhet i sammanfattningar: Även om AI kan sammanfatta text kan det hända att viktiga detaljer missas eller att komplexa idéer tolkas på ett förenklat sätt. Det är viktigt att dubbelkolla resultatet, särskilt när det gäller uppgifter eller tentor.

Kom ihåg dessa problemområden och tveka inte att kombinera NotebookLMs funktioner med din egen analys för maximal effektivitet!

NotebookLM är ett utmärkt verktyg, men det finns även andra alternativ – inklusive populära verktyg som OneNote – som kan hjälpa dig med anteckningar och forskning.

📌 Bear är till exempel en minimalistisk anteckningsapp som hjälper dig att fånga snabba idéer eller skriva utkast till detaljerade uppsatser. Den är inte lika beroende av AI som NotebookLM, men är känd för sin enkla, organiserade struktur.

Bear är ett bra val för studenter som behöver ett enkelt sätt att kategorisera anteckningar, hantera att göra-listor och skapa dispositioner.

📌 På samma sätt är Mendeley ett kraftfullt val för studenter som behöver ett verktyg med fokus på referenshantering. Även om det inte erbjuder samma nivå av AI-driven insikt som NotebookLM, är det utmärkt för att hantera forskningsrapporter och spåra akademiska referenser.

Om du däremot letar efter ett allt-i-ett -verktyg med AI för att skriva och ta anteckningar är ClickUp definitivt värt att kolla in.

Lagra dina anteckningar, referensmaterial och studiematerial direkt i ClickUp Docs för enkel åtkomst.

Med innehåll och studiematerial spritt över så många plattformar är det lätt att tappa produktiviteten. Det är här ClickUps projektledningsprogram för studenter kommer till nytta.

ClickUp är den ultimata appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Idag förlitar sig över två miljoner team på ClickUp för att effektivisera sina arbetsflöden, centralisera kunskap och eliminera distraktioner. Resultatet? Snabbare arbete, smartare samarbete och en betydande ökning av organisationens produktivitet.

Men vad gör ClickUp till en av de bästa AI-anteckningsapparna för studenter? Bland de hundratals användarvänliga funktionerna i ClickUp rekommenderar vi att du börjar med dessa tre (helt gratis!) funktioner för anteckningar och informationshantering: Docs, ClickUp Brain och Notepad!

ClickUp Docs

ClickUp Docs organiserar dina anteckningar, uppgifter och studiematerial på ett och samma ställe. Du kan enkelt länka samman allt med hjälp av Relationships i ClickUp, en praktisk funktion som kopplar samman ditt arbete utan problem.

Du kan också aktivera fokusläget i Docs för att hjälpa dig att koncentrera dig på en textbit i taget, vilket är perfekt för djupgående studietillfällen.

Om du gillar att anpassa dina studiematerial kan du enkelt lägga till en egen omslagsbild från din dator, Unsplash eller galleriet.

Med trådade svar kan du tilldela åtgärdspunkter direkt i dina anteckningar, så att inga uppgifter går förlorade.

Använd färdiga ClickUp-mallar för att bygga ett strukturerat digitalt bibliotek för att organisera information

ClickUp gör det också enkelt att se relationer och bakåtlänkar i hela dokumentet, vilket hjälper dig att spåra idéer och koncept mer effektivt.

Slutligen kan du komma åt mallar för anteckningar från sidofältet, inklusive ClickUp Knowledge Base Template, för att snabbt organisera dina studiematerial och anteckningar.

🧠 Kul fakta: Pomodoro-tekniken är en metod för tidshantering som innebär att man arbetar i fokuserade 25-minutersintervall följt av korta pauser. Det hjälper till att upprätthålla koncentrationen och förhindra utbrändhet, vilket är utmärkt för att behålla fokus under långa studietillfällen.

ClickUp Brain

Väck din kreativitet med en virtuell brainstormingkompis i ClickUp Brain

Om du vill öka din akademiska produktivitet är ClickUp Brain något för dig. Det är ett AI-drivet verktyg för forskning och anteckningar som förenklar ditt arbetsflöde, organiserar information och stöder kreativa och akademiska uppgifter – allt på en och samma plattform.

Tänk på det som din digitala assistent, skräddarsydd för studentlivets krav.

Här är vad som gör ClickUp Brain så speciellt:

Web Clipper på ClickUp Chrome Extension : Samla enkelt in forskningsmaterial genom att klippa ut innehåll direkt från webbsidor, spara och organisera utdrag för dina projekt med bara ett klick Samla enkelt in forskningsmaterial genom att klippa ut innehåll direkt från webbsidor, spara och organisera utdrag för dina projekt med bara ett klick

Spara webbplatser direkt till Tasks eller Docs i ClickUp med hjälp av Chrome-tillägget så att du snabbt kan återvända till dem senare.

Sammanfattningar för förenklad forskning: Kämpar du med oändliga anteckningar? Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera koncisa forskningssammanfattningar. Få omedelbar tillgång till dessa sammanfattningar med funktioner som AI Knowledge Manager och Kämpar du med oändliga anteckningar? Använd ClickUp Brain för att automatiskt generera koncisa forskningssammanfattningar. Få omedelbar tillgång till dessa sammanfattningar med funktioner som AI Knowledge Manager och AI Custom Fields

Få projektsammanfattningar och uppdateringar med ClickUp Brain

ClickUp AI Writer för akademisk excellens : Skriv uppsatser, projektdokumentation eller sammanfatta långa läroböcker med hjälp av Skriv uppsatser, projektdokumentation eller sammanfatta långa läroböcker med hjälp av anpassningsbara AI-prompter . Du kan finjustera innehållet efter dina behov eller ge AI:n en ny prompt för ett ännu bättre utkast.

Skapa enkelt innehåll om vilket ämne som helst med ClickUp Brain

Kraftfulla redigeringsverktyg: Förfina ditt arbete utan ansträngning med AI-driven grammatikgranskning, språköversättning, tonjusteringar och längdanpassning. Oavsett om du skriver ett utkast till en uppsats eller en presentation är ClickUp Brain din redigeringskompanjon.

Förfina dina forskningsrapporter genom att justera grammatik, ton, längd och mer med ClickUp Brain.

Från att organisera din forskning till att skapa polerade inlämningar, ClickUp Brain är mer än ett verktyg – det är din akademiska partner.

Du kan också utforska ClickUp Brain och ClickUp Connected AI för att se hur de kan förbättra din inlärningsresa!

Så här kommer du igång:

Aktivera "Connected Search" ClickApp

Integrera dina favoritverktyg för smidig åtkomst

Använd funktionen "Fråga AI" i ditt arbetsområde för att ställa frågor om alla integrerade verktyg.

Det här är din chans att utnyttja den fulla potentialen i våra AI-drivna funktioner.

Titta på denna korta sammanfattningsvideo för att lära dig mer om kunskapshantering med ClickUp Brain.

ClickUp Notepad

Med ClickUp Notepad kan du snabbt skriva ner idéer, göra anteckningar eller till och med planera ditt nästa projekt.

Ta enkelt anteckningar i ClickUp Notepad

Allt du behöver göra är att öppna en anteckning och expandera den så att den fyller hela skärmen, vilket ger dig ett oavbrutet skrivutrymme där du kan fokusera. Sedan kan du spåra dina framsteg genom att visa och återställa ändringar i anteckningens historik, så att du aldrig förlorar några viktiga detaljer.

När det är dags att organisera ditt arbete kan du med ClickUp skriva ut dina anteckningar i ett visuellt tilltalande format. Sökfunktionen gör det enkelt att hitta nyckelord i dina anteckningar, vilket sparar tid när du söker efter specifik information.

Dessutom kan du förbättra dina anteckningar med hjälp av /Slash Commands, som erbjuder avancerade redigeringsalternativ så att du kan formatera innehållet precis som du vill.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $.

Välj rätt AI-verktyg för en bättre anteckningsupplevelse

I takt med att AI utvecklas förändras studenters och elevers sätt att närma sig forskning, anteckningar och till och med kreativitet. Från att organisera mötesanteckningar till att analysera komplex forskning gör AI-verktyg lärandet mer personligt, förutsägbart och tillgängligt.

Ett verktyg som leder denna förändring är NotebookLM, som kombinerar AI-drivna insikter, enkla dokumentsammanfattningar och till och med podcast-liknande ljudöversikter.

Trots sina kraftfulla funktioner är NotebookLM fortfarande experimentellt och kan ibland ha svårt med komplexa eller mycket tekniska frågor.

För att förenkla din studierutin ytterligare erbjuder ClickUp AI-drivna funktioner som går utöver anteckningar. Med verktyg för att organisera uppgifter, hantera projekt och spåra deadlines kan ClickUp hjälpa dig att hålla koll på allt.

Registrera dig för ClickUp idag och utnyttja dina anteckningars fulla potential!