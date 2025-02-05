10 alternativ till OneDrive för molnlagring 2025

Letar du efter säker molnlagring för att samarbeta, dela viktiga filer eller säkerhetskopiera ditt arbete?

Microsoft OneDrive är populärt och erbjuder enkel åtkomst och smidig integration med Microsoft 365.

OneDrive-användare uttrycker dock ofta oro över dataskyddet och bristen på avancerade säkerhetsfunktioner som nollkunskapskryptering. Många klagar över långsamma synkroniseringshastigheter, begränsat gratis lagringsutrymme och integrationer med tredjepartsappar, och till och med komplexa behörigheter för fildelning.

Om du har stött på dessa utmaningar är det dags att utforska de bästa alternativen.

Den goda nyheten? Det finns många utmärkta alternativ som erbjuder säker lagring, snabbare prestanda och mer flexibla och omfattande säkerhetsfunktioner.

I den här guiden går vi igenom de 10 bästa alternativen till OneDrive för att hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för dina behov.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till OneDrive: iCloud Drive: Bäst för personlig fillagring och synkronisering

ClickUp: Bäst för smidigt samarbete och centraliserad filhantering Bäst för smidigt samarbete och centraliserad filhantering

Nextcloud: Bäst för självhostad privat molnlagring

Dropbox: Bäst för teamsamarbete och feedback

Google Drive: Bäst för lagring, delning och redigering av dokument

MEGA: Bäst för att dela krypterade filer med fullständig integritet

pCloud: Bäst för lagring och delning av känsliga filer

Sync.com: Bäst för säker lagring av data med kryptering

Box: Bäst för fillagring och automatisering av arbetsflöden

ShareFile: Bäst för säker fildelning och lagringslösningar

Vad ska du leta efter i alternativ till OneDrive?

När du letar efter det bästa alternativet till OneDrive på marknaden bör du fokusera på funktioner som tillgodoser dina behov av lagring, säkerhet och samarbete. En bra molnlagringsleverantör garanterar säker delning av filer och dokument, effektiv filhantering och enkel enhetsintegration.

Här är några viktiga funktioner att prioritera:

End-to-end-kryptering : Välj en säker molnlagringslösning som skyddar dina filer med robust kryptering som säkerställer att endast du har åtkomst till dina data.

Stöd för stora filer : Välj en : Välj en fildelningsprogramvara som kan hantera uppladdning och delning av stora filer, bilder och videor på ett effektivt sätt.

Säkra datacenter : Välj tjänster med höga säkerhetsstandarder och GDPR-kompatibla datacenter för förbättrat dataskydd.

Flexibla abonnemang : Välj molnlagringsleverantörer som erbjuder en rad gratisabonnemang, engångsbetalningsalternativ eller kostnadseffektiva lösningar för olika lagringsbehov.

Kompatibilitet mellan olika enheter : Leta efter sömlös integration mellan plattformar som Windows, Apple-enheter och webbläsare för oavbruten åtkomst.

Lösenordsskyddade länkar : Dela filer säkert med länkar som löper ut och skyddas av lösenord för ökad kontroll.

Lagringsutrymmesalternativ : Överväg leverantörer med generöst gratis molnlagringsutrymme och skalbara alternativ som passar växande behov.

Samarbetsverktyg: Välj ett : Välj ett molnbaserat samarbetsverktyg som förbättrar teamarbetet med funktioner som delade mappar, uppdateringar i realtid och enkla funktioner för fildelning.

💡 Bonustips: Letar du efter de bästa verktygen för att organisera uppgifter, effektivisera samarbetet och öka teamets produktivitet? Upptäck de 20 bästa programvaruverktygen för uppgiftshantering som enkelt förbättrar dina arbetsflöden!

De 10 bästa alternativen till OneDrive som du bör kolla in

Utforska de 10 bästa alternativen till OneDrive som erbjuder pålitliga lagringsalternativ, blixtsnabb synkronisering, konkurrenskraftiga priser, ett användarvänligt gränssnitt, smidigt samarbete och kraftfulla produktivitetsfunktioner:

1. ClickUp (bäst för smidigt samarbete och centraliserad filhantering)

Om du letar efter ett kraftfullt alternativ till OneDrive som också kombinerar uppgiftshantering, dokumentsamarbete och integrering av kunskapsbaser är ClickUp värt att utforska.

ClickUp låter dig använda molnlagring för att bifoga filer från utanför ClickUp till dina uppgifter. Du kan integrera med populära molnlagringstjänster som OneDrive, Google Drive, Dropbox och många fler. Detta gör att du kan bifoga filer direkt till uppgifter, kommentarer och dokument, vilket säkerställer ett smidigt samarbete.

Förenkla dokumenthanteringen med ClickUp Docs

Läs mer Skapa och organisera dokument och redigera dem i realtid tillsammans med dina kollegor i ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan du skapa, lagra och samarbeta på dokument direkt i din arbetsyta. Det är perfekt för att bygga wikis, skriva rapporter eller dela projektuppdateringar. Du kan organisera dokument med inbäddade sidor, använda mallar för att standardisera arbetsflöden och dela filer säkert genom att ställa in åtkomstbehörigheter.

Behöver du skapa en projektplan tillsammans med andra? Inga problem! Med redigering i realtid kan alla bidra, tagga teammedlemmar och till och med omvandla delar av dokumentet till genomförbara uppgifter direkt.

Funktionen Docs Hub gör det ännu enklare att organisera. Genom att kategorisera resurser och använda filter kan du snabbt hitta allt – från mötesanteckningar till projektriktlinjer. Detta gör ClickUp Docs perfekt för att hantera kunskapsbaser eller lagra viktiga dokument.

Hitta vad som helst på några sekunder med ClickUp Connected Search

Läs mer Sök efter vad som helst – dokument, mappar, uppgifter, konversationer – inom din ClickUp-arbetsyta och utanför med hjälp av ClickUp Connected Search.

Har du någonsin slösat tid på att söka igenom oändliga mappar eller appar?

ClickUp Connected Search löser det problemet. Det kopplas samman med över 20 populära verktyg som Google Drive, Gmail, Slack, Dropbox, OneDrive och många fler, så att du kan hitta exakt det du behöver med en enda sökning – utan att behöva hoppa mellan olika appar eller webbplatser.

Anta till exempel att du letar efter en designfil som är lagrad i Dropbox eller en brainstormingdiskussion på Slack. Istället för att öppna flera appar skriver du in det i ClickUps sökfält för att omedelbart få fram den fil, uppgift eller e-post du behöver.

Vill du ta det ett steg längre? Integrera din kunskapsbas med ClickUp. Länka till exempel introduktionsmaterial, såsom utbildningsguider eller teamprocesser, direkt till relaterade uppgifter i ClickUp.

Det sparar tid, håller nyanställda fokuserade, förbättrar samarbetet och säkerställer smidiga arbetsflöden.

Revolutionera sättet du hanterar dina arbetsflöden på med ClickUp Brain

ClickUp Brain är det ultimata AI-drivna neurala nätverket som kopplar samman uppgifter, dokument, människor och hela ditt företags kunskapsbas. Det lagrar inte bara information, utan ger också omedelbara svar på dina arbetsfrågor, oavsett om det gäller uppgifter, projekt eller kollegor.

Prova ClickUp Brain gratis Sammanfatta dokument, anteckningar, rapporter och konversationer enkelt med ClickUp Brain.

Med funktioner som att skapa mötesreferat, skriva utkast till e-postmeddelanden och generera projektuppdateringar minskar ClickUp Brain arbetsbelastningen så att du kan fokusera på det som är viktigt.

Behöver du ha allt på ett ställe? Precis som sökfunktionen i ClickUp Connect integreras även denna AI-assistent automatiskt med appar som Google Drive, GitHub och Salesforce för att centralisera ditt arbetsflöde.

ClickUps bästa funktioner

Sök bland uppgifter, filer och dokument från flera verktyg, inklusive Google Drive, Slack och Dropbox med ClickUp Connected Search.

Integrera med dina favoritverktyg för att skapa en enhetlig arbetsplats med ClickUp Integrations.

Lagra, organisera och samla dokument på ett ställe och redigera dem tillsammans med andra med hjälp av ClickUp Docs.

Skriv med AI-hjälp, sammanfatta och automatisera uppgifter, skapa mötesanteckningar, brainstorma idéer eller skriv e-postmeddelanden utan ansträngning med ClickUp Brain.

Samarbeta med team och kommunicera med dem direkt i uppgifter och projekt med ClickUp Chat View.

Skapa, tilldela och spåra uppgifter effektivt, dela upp projekt i mindre steg och automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations

Begränsningar för ClickUp

ClickUp kan integreras med många verktyg, men det kan ibland ta tid att konfigurera dessa integrationer, särskilt för komplexa installationer eller mindre vanliga verktyg.

ClickUps mobilapp erbjuder kanske inte alla funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per Workspace-medlem

Molnlagring: Tillgängligt i : Tillgängligt i Unlimited-planen och högre

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

En recension på G2 säger:

Clickup har varit det mest okomplicerade och lättinstallerade projektledningsverktyget för oss. Uppföljning av uppgifter är superenkelt med många detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta i styrelsen och med uppgifterna. Integration med verktyg från tredje part är också möjligt med många tillgängliga appar. Integrationer mellan Datadog och Clickup hjälper mycket när det gäller att skapa incidentuppgifter i Clickup för händelser som måste hanteras, och teamet kan sedan börja arbeta med incidenterna. Kundsupporten är mycket hjälpsam. Det har varit det mest använda verktyget under hela vårt projekt.

Clickup har varit det mest okomplicerade och lättinstallerade projektledningsverktyget för oss. Uppföljning av uppgifter är superenkelt med många detaljerade uppgifter. Det är superenkelt att dela med team och bjuda in nya medlemmar att samarbeta i styrelsen och med uppgifterna. Integration med verktyg från tredje part är också möjligt med många tillgängliga appar. Integrationer mellan Datadog och Clickup hjälper mycket när det gäller att skapa incidentuppgifter i Clickup för händelser som måste hanteras, och teamet kan sedan börja arbeta med incidenterna. Kundsupporten är mycket hjälpsam. Det har varit det mest använda verktyget under hela vårt projekt.

💡 Proffstips: Verktyg som inte är anslutna slösar tid och fragmenterar arbetsflöden, men Connected AI förenar dina system, vilket sparar tid och ökar produktiviteten. Så här eliminerar Connected AI silos för att spara tid för verkligt arbete: 🧠 Centralisera dina data så att all viktig information är direkt tillgänglig 🔍 Be Connected AI att hämta insikter eller sammanfattningar från valfritt dokument direkt. 🛠️ Eliminera ”växlingsskatt” genom att integrera alla verktyg i en enda smidig plattform. 💰 Ersätt flera appar med en enda funktion för att förenkla och spara pengar. 🔒 Få säker åtkomst till privata eller offentliga filer utan att kompromissa med datasäkerheten.

2. Nextcloud (bäst för självhostad privat molnlagring)

via NextCloud

Nextcloud är en öppen källkodslösning för användare som söker säker molnlagring och samarbetsfunktioner. Den erbjuder funktioner som filsynkronisering, krypterad lagring och mycket mer – allt hostat på din server. Det innebär att du har kontroll över dina data.

Behöver du dela en rapport eller samarbeta i ett kalkylblad? Nextcloud gör det enkelt att skapa delade arbetsytor, synkronisera filer mellan enheter och redigera dokument smidigt tillsammans med ditt team.

Nextclouds bästa funktioner

Dela filer enkelt med detaljerade behörigheter för säkert samarbete.

Kom åt filer när som helst med hjälp av dator-, webb- eller mobilappar.

Förbättra säkerheten med end-to-end-kryptering och tvåfaktorsautentisering

Begränsningar för Nextcloud

Det erbjuder begränsade sökfunktioner utan ytterligare plugins som Elasticsearch.

Användare har rapporterat långa laddningstider och frekventa krascher på servrar med hög trafik.

Priser för Nextcloud

Basic : 38,63 $/år per användare

Standard : 69,95 $/år per användare

Premium : 103,03 $/år per användare

Ultimate: 200,93 $/år per användare

Betyg och recensioner för Nextcloud

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

En recension på Capterra säger:

Din telefon är viktig och informationen på den är ännu viktigare. Vissa produkter laddar upp en liten mängd information men missar textmeddelanden, samtalsloggar och andra viktiga filer. Med en hårddisk på 8 TB minskar kostnaderna från andra kommersiella molntjänster samtidigt som din information förblir säker och skyddad.

Din telefon är viktig och informationen på den är ännu viktigare. Vissa produkter laddar upp en liten mängd information men missar textmeddelanden, samtalsloggar och andra viktiga filer. Med en hårddisk på 8 TB minskar kostnaderna från andra kommersiella molntjänster samtidigt som din information förblir säker och skyddad.

🔍 Visste du att? Internets föregångare, ARPANET, var den första molnlagringstjänsten. Redan på 1960-talet banade ARPANET väg för dagens molnlagringsjättar som Google Drive och Dropbox! ☁️

3. Dropbox (bäst för teamsamarbete och feedback)

via Dropbox

Med Dropbox blir hanteringen av dina filer smidig, så att du kan lagra, organisera och dela dokument och filer på ett säkert sätt. Det integreras med Google Workspace och Microsoft 365 för smidig redigering, delning och omedelbar feedback genom dokumentkommentarer.

Dropbox Rewind och filversionshistorik gör det enkelt att återställa tidigare versioner av viktiga filer eller återställa raderade dokument. Oavsett om du hanterar teamprojekt eller personliga filer hjälper Dropbox dig att hålla allt säkert och tillgängligt.

Dropbox bästa funktioner

Dela filer enkelt med detaljerade behörigheter för säkert samarbete.

Kom åt filer när som helst med hjälp av dator-, webb- eller mobilappar.

Förbättra säkerheten med end-to-end-kryptering och tvåfaktorsautentisering

Begränsningar för Dropbox

Den har begränsad versionshistorikfunktionalitet i gratispaketet.

Dess kostnadsfria plan erbjuder endast 2 GB, vilket kan kännas begränsande för användare som lagrar mycket data.

Dropbox-priser

Grundläggande: Gratis

Plus: 11,99 $/månad

Essentials : 19,99 $/månad

Företag: 18 USD/månad per användare

Business Plus: 30 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Dropbox

G2: 4,4/5 (över 27 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 21 000 recensioner)

4. Google Drive (bäst för lagring, delning och redigering av dokument)

via Google Drive

Google Drive är ett utmärkt alternativ till OneDrive och erbjuder molnlagring som förenklar samarbete och organisation för både enskilda användare och team. Oavsett om du hanterar dokument, bilder eller videor kan du komma åt och dela filer mellan olika enheter utan att missa något.

Drive är integrerat med Google Workspace och tar ditt kontors samarbete till nästa nivå. Skriv ett förslag i Docs, bearbeta siffror i Sheets eller skapa en presentation i Slides – allt medan du samarbetar med kollegor i realtid.

Google Drives bästa funktioner

Synkronisera filer mellan enheter för smidiga arbetsflöden när du är på språng.

Hitta filer snabbt med hjälp av avancerad sökning och filter

Anslut till Google Workspace-verktyg som Gmail och Google Meet för effektivare arbetsflöden.

Begränsningar för Google Drive

Den maximala filstorleken som kan laddas upp är 5 TB.

Användare kan ladda upp och kopiera högst 750 GB per dag.

Priser för Google Drive

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

En G2-recension säger

Google Drive är det bästa verktyget för samarbete, och det coola är att allt körs i en webbläsare var som helst, utan att du behöver installera någon programvara.

Google Drive är det bästa verktyget för samarbete, och det coola är att allt körs i en webbläsare var som helst, utan att du behöver installera någon programvara.

Betyg och recensioner för Google Drive

G2: 4,6/5 (över 42 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 27 000 recensioner)

💡Proffstips: Är din Google Drive ett kaos? Lär dig hur du organiserar Google Drive och optimerar din lagring med dessa enkla steg: Organisera filer i kategoriserade mappar för att ha koll på dina data📂

Använd tydliga, enhetliga namn på filer och mappar för att hitta dem snabbare🏷️

Gör sökningen enklare genom att lägga till användbara beskrivningar till filer och mappar🔍

Få snabb åtkomst till viktiga dokument genom att markera dem med en stjärna⭐

Organisera din Drive visuellt med mappfärger för bättre kategorisering🎨

Granska och ta bort föråldrade filer för att hålla din Drive ren🧹

5. MEGA (Bäst för att dela krypterade filer med fullständig integritet)

via MEGA

MEGA erbjuder säkerhet och end-to-end-kryptering för dig som prioriterar säkerhet, så att dina data förblir privata. Från synkronisering av filer mellan enheter till delning med lösenordsskyddade länkar – MEGA har allt du behöver.

Med sin generösa gratis lagringsutrymme på 20 GB (utökbart med bonusar) och betalda planer på upp till 16 TB är MEGA perfekt för dig som behöver gott om lagringsutrymme. Det intuitiva gränssnittet gör det användarvänligt för både privat och professionellt bruk, oavsett om det gäller säkerhetskopiering av dokument eller delning av mediefiler.

MEGA:s bästa funktioner

Synkronisera data smidigt mellan enheter med MEGA:s appar för datorer och mobiler.

Återställ raderade filer från papperskorgen om du har raderat något av misstag.

Kryptera dina filer säkert med end-to-end-kryptering för integritet

MEGA-begränsningar

Gratis MEGA-användare kan ladda ner upp till cirka 5 GB data per dag.

Användare kan inte redigera dokument direkt i verktyget utan måste ladda ner filerna för att göra ändringar.

MEGA-priser

Gratis plan

Pro I : 10,42 $/månad

Pro II : 20,85 $/månad

Pro III: 31,28 $/månad

MEGA-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

➡️ Läs mer: De 10 bästa programvarorna för säker fildelning för företag

6. pCloud (bäst för lagring och delning av känsliga filer)

via pCloud

pCloud är ett annat alternativ till OneDrive som låter dig organisera filer och mappar samt lagra, dela och samarbeta på dokument mellan olika enheter på ett smidigt sätt. Det användarvänliga gränssnittet och åtkomsten från flera enheter gör att du kan hantera allt från arbetsprojekt till personliga foton.

Med säker kryptering på klientsidan skyddar pCloud känsliga dokument och filer. Dess funktioner, som filversionering, hjälper till att spåra ändringar, medan pCloud Drive låter dig spara lagringsutrymme på din enhet genom att komma åt filer direkt i molnet.

pClouds bästa funktioner

Få åtkomst till dina filer på flera enheter utan extra kostnad

Säkerhetskopiera foton och filer från plattformar som Facebook och Instagram

Använd pCloud Drive som en virtuell hårddisk för mer lagringsutrymme.

Begränsningar för pCloud

Filversioneringen är begränsad till 15 dagar för gratisanvändare.

Det erbjuder endast 10 GB gratis lagringsutrymme.

pCloud-priser

Företag : 9,99 $/månad

Business Pro: 19,98 $/månad

pCloud-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 170 recensioner)

En recension på Capterra säger:

Hittills har vi haft bäst erfarenhet av pCloud, eftersom det hanterar våra företagsdata mycket effektivt och upprätthåller sekretessen. Fördelar: Stora filer kan också laddas upp till pCloud, och vi kan öppna multimediefiler i pCloud eftersom pCloud har inbyggda multimediaspelare.

Hittills har vi haft bäst erfarenhet av pCloud, eftersom det hanterar våra företagsdata mycket effektivt och upprätthåller sekretessen. Fördelar: Stora filer kan också laddas upp till pCloud, och vi kan öppna multimediefiler i pCloud eftersom pCloud har inbyggda multimediaspelare.

➡️ Läs mer: De 10 bästa programvarorna för filhantering

7. Sync.com (bäst för säker datalagring med kryptering)

Letar du efter ett kraftfullt alternativ till OneDrive som sätter integriteten i första rummet? Sync.com är ett utmärkt val. Tack vare nollkunskapskryptering kan du bara komma åt dina egna filer, vilket gör det perfekt för känslig data. Lagra, synkronisera och dela filer enkelt mellan olika enheter samtidigt som dina data förblir säkra.

Med funktioner som filversionering, avancerade delningskontroller (länkar med lösenordsskydd och utgångsdatum) och obegränsad filstorlek förenklar Sync.com dina uppgifter.

Sync.com bästa funktioner

Dela filer säkert genom att skapa lösenordsskyddade länkar och ställa in utgångsdatum och nedladdningsbegränsningar.

Öppna och återställ tidigare versioner av dina filer i upp till 365 dagar.

Skydda känslig data med nollkunskapskryptering, som bara du har tillgång till.

Begränsningar för Sync.com

Det saknar inbyggda funktioner för att redigera dokument direkt i plattformen.

Den kostnadsfria versionen erbjuder endast 5 GB lagringsutrymme, vilket kan vara otillräckligt för stora datamängder.

Priser för Sync.com

Personligt: 5 $/månad

Solo Basic : 8 $/månad

Solo Professional : 20 $/månad

Teams Standard : 6 USD/månad per användare

Teams+ Unlimited : 15 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Sync.com-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

8. Box (bäst för fillagring och automatisering av arbetsflöden)

via Box

Med Box kan du lagra dina filer online, komma åt dem på olika enheter och samarbeta smidigt med andra via delade mappar och länkar. Dess robusta säkerhetsfunktioner, som avancerad kryptering och behörighetskontroller, skyddar dina data.

Med Box kan du dela en projektrapport säkert med ditt team och samtidigt kontrollera vem som kan visa eller redigera den. Du kan också integrera den med Microsoft-verktyg som Excel för att redigera kalkylblad tillsammans utan att skicka otaliga e-postbilagor.

Box bästa funktioner

Kom åt filer när som helst och var som helst med Box Drive på datorer eller mobilappen för Android och iOS.

Samarbeta i realtid med teammedlemmarna med hjälp av funktioner för fildelning och kommentarer.

Synkronisera data mellan enheter för uppdaterad åtkomst och se till att ingenting går förlorat.

Box-begränsningar

Deras gratisplan erbjuder endast 10 GB, vilket kanske inte räcker ens för privat bruk.

Mobilappen kraschar ofta och är inte lika intuitiv och responsiv som desktopversionen.

Box-priser

Starter : 7 $/månad

Personal Pro : 14 $/månad

Företag: 20 $/månad

Business Plus: 33 $/månad

Företag: 47 $/månad

Enterprise Plus: Anpassad prissättning

Box-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 5 500 recensioner)

En recension på G2 säger:

Box är en fantastisk plattform; den är perfekt för molnlagring, har ett lättförståeligt gränssnitt, är ren och allt jag behöver göra är att logga in för att lagra det jag behöver. Perfekt för säkerhetskopiering, enkelt att installera och använda. När vårt företag växer och vi får fler kunder, projekt och teammedlemmar anpassar det sig efter dokumentbehovet. Möjligheten att synkronisera med enskilda mappar effektiviserar processen för lagring, hämtning och delning av filer och dokument. Ett väl förberett och professionellt utseende är en tillgång för alla företag.

Box är en fantastisk plattform; den är perfekt för molnlagring, har ett lättförståeligt gränssnitt, är ren och allt jag behöver göra är att logga in för att lagra det jag behöver. Perfekt för säkerhetskopiering, enkelt att installera och använda. När vårt företag växer och vi får fler kunder, projekt och teammedlemmar anpassar det sig efter dokumentbehovet. Möjligheten att synkronisera med enskilda mappar effektiviserar processen för lagring, hämtning och delning av filer och dokument. Ett väl förberett och professionellt utseende är en tillgång för alla företag.

💡 Bonustips: Letar du efter ett pålitligt alternativ till Box? Utforska de 10 bästa alternativen till Box för hantering av företagsinnehåll och hitta det som passar bäst för ditt företags behov!

9. ShareFile (bäst för säker fildelning och lagringslösningar)

via ShareFile

Prioritera dataskydd och teamarbete med ShareFile. Ladda upp, lagra och dela filer av alla storlekar på ett säkert sätt, med mobil åtkomst och stark säkerhet för smidigt samarbete.

Dessutom kan du med ShareFiles integration med verktyg som Microsoft Outlook skicka stora dokument och filer direkt via e-post. Detta underlättar delningen av stora dokument utan de begränsningar som traditionella e-postbilagor medför.

ShareFiles bästa funktioner

Dela filer med kunder eller kollegor med hjälp av lösenordsskyddade länkar.

Få signaturer på kontrakt direkt i plattformen, vilket påskyndar godkännandeprocesserna.

Skapa portaler med ditt varumärke så att kunderna enkelt kan komma åt specifika filer.

Begränsningar för ShareFile

Många användare har rapporterat förseningar i kundsupportens svar, vilket har orsakat frustration.

ShareFile kräver att stora filer komprimeras eller delas upp i mindre delar för att kunna laddas upp.

Priser för ShareFile

Avancerat : 17,60 $/månad/3 användare

Premium : 27,50 $/månad/3 användare

Branschfördel : 45,83 $/månad/3 användare

Virtuellt datarum : 75 USD/månad/5 användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för ShareFile

G2: 4,2/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

En recension på G2 säger:

Jag älskar att ShareFile används av så många människor. Det är enkelt att samarbeta med andra grupper och individer för att skicka och ta emot dokument. När jag sparar och hämtar data blir inte hemskärmarna och enhetens minne fulla. Data lagras säkert och endast de personer jag godkänner kan se de dokument jag delar med dem. Jag älskar att ha all min data på ett ställe där jag kan se den när jag vill, från vilken enhet som helst.

Jag älskar att ShareFile används av så många människor. Det är enkelt att samarbeta med andra grupper och individer för att skicka och ta emot dokument. När jag sparar och hämtar data blir inte hemskärmarna och enhetens minne fulla. Data lagras säkert och endast de personer jag godkänner kan se de dokument jag delar med dem. Jag älskar att ha all min data på ett ställe där jag kan se den när jag vill, från vilken enhet som helst.

💡Proffstips: Molnsamarbete ökar teamets effektivitet med uppdateringar i realtid och smidig kommunikation. Se dock till att hantera behörigheter, undvika överdrivet samarbete och prioritera säkerhet för att effektivisera arbetsflödena. För en djupare inblick i fördelarna och utmaningarna, läs vår blogg Molnsamarbete: fördelar och utmaningar. 🚀

10. iCloud Drive (bäst för personlig fillagring och synkronisering)

via iCloud Drive

Om du använder Apple-enheter och vill ha ett enkelt sätt att lagra, synkronisera och dela dina filer är iCloud Drive ett utmärkt alternativ. Det låter dig dela filer genom att helt enkelt skapa en länk och dela den med dina vänner och kollegor.

Med iCloud Drive kan du spara filer som dokument, foton och videor och komma åt dem på din iPhone, iPad, Mac eller till och med en PC. Om du till exempel arbetar med en Keynote-presentation på din Mac kan du enkelt fortsätta på din iPad.

iCloud Drives bästa funktioner

Integrera med Apple-appar som Foton och Anteckningar för ett smidigare arbetsflöde.

Kom åt filer från appen Filer på iOS, vilket ger bekvämlighet när du är på språng.

Aktivera avancerat dataskydd för extra säkerhet och skydda känslig information.

Begränsningar för iCloud Drive

Nya användare får endast 5 GB gratis molnlagring, vilket kanske inte räcker för att säkerhetskopiera mer än en enhet.

iCloud Drive saknar avancerade funktioner som versionshantering, vilket gör det svårt att återställa gamla eller raderade versioner.

Priser för iCloud Drive

50 GB : 0,99 $/månad

200 GB : 2,99 $/månad

2 TB : 9,99 $/månad

6 TB : 29,99 $ per månad

12 TB: 59,99 $/månad

Betyg och recensioner för iCloud Drive

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Centralisera dokumenthanteringen och förbättra samarbetet med ClickUp!

Rätt molnlagring är nyckeln till att hålla ordning och vara produktiv när det gäller personliga filer eller teamprojekt. Det garanterar säker lagring, smidiga arbetsflöden och enkel delning – vilket är viktigt för effektiviteten.

Alternativen till OneDrive i denna lista erbjuder funktioner som säker fildelning, integration med populära verktyg, gemensam redigering och avancerade sökalternativ för att förenkla arbetet och öka produktiviteten.

Bland dessa är ClickUp det bästa alternativet till Google Drive. Det kombinerar dokumenthantering, teamsamarbete och smidig integration med appar i en flexibel plattform som anpassar sig efter dina arbetsflöden.

Är du redo att förenkla ditt arbete och hålla ordning? Registrera dig på ClickUp idag och upplev produktivitet på en helt ny nivå!