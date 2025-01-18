Hur man utnyttjar sökning som tjänst för förbättrade resultat

Vad är det första du gör när du behöver veta, förstå eller köpa något? Du googlar det (eller frågar ChatGPT). Google.com får över 85 miljarder besök varje månad.

Google är dock bara en del av vårt sökbeteende online. Oavsett om du befinner dig i din lokala filmapp, köper ett par hörlurar på en e-handelswebbplats eller går igenom ett kalkylblad med hundratals rader, är sökning ett naturligt beteende för användaren.

Som svar på detta växande behov har konceptet sökfunktion som tjänst uppstått. I det här blogginlägget går vi igenom vad det är, hur det fungerar och hur du kan använda det i din verksamhet.

⏰ ”Sök som tjänst” på 60 sekunder Sökning som tjänst är en mjukvara som tjänst som gör det möjligt att integrera sökfunktionalitet i alla digitala produkter, såsom webbplatser, bloggar, e-handelsplattformar etc. Sökleverantören sköter indexering av data, hantering av sökfrågor, resultat, relevans, rangordning och uppdateringar. De ansvarar också för datasäkerhet, integritet och efterlevnad. Sök som tjänst gynnar både stora och små företag genom att erbjuda alla digitala produkter den mest kraftfulla funktionen utan att man behöver bygga den internt. Så här integrerar du sökfunktion som tjänst i dina digitala verktyg: Välj rätt leverantör för dina behov

Konfigurera och integrera verktyget för sökning som tjänst.

Anpassa sökupplevelsen

Överväg AI-baserad sökning

Testa sökresultaten

Övervaka och förbättra för optimerad sökning

Vad är sökfunktion som tjänst?

Sökning som tjänst är en molnbaserad lösning som gör det möjligt för företag att integrera kraftfulla sökfunktioner i sina applikationer utan att behöva bygga och underhålla infrastrukturen internt.

I princip kan du ansluta en extern programvara till dina system och låta dina användare söka igenom dina data.

Låt oss till exempel säga att du har en e-handelswebbplats. Du har redan data om produktnamn, beskrivningar, priser, relaterade produkter osv. Med hjälp av sökning som tjänst kan du integrera en tredjepartslösning som låter dina kunder söka efter det de vill ha.

Varför sökfunktion som tjänst är viktigt

Det är inte lätt att bygga en robust sökmotor. Det innebär komplexa processer som genomsökning, taggning, indexering, rangordning, personalisering och leverans av sökresultat. Att bygga något sådant kan vara intensivt, dyrt och tidskrävande.

Intern sökning på en webbplats är en av grundpelarna för en bra kundupplevelse. Ju snabbare kunden hittar det hen söker, desto större är sannolikheten att hen köper det. Ju snabbare en anställd hittar den information hen behöver, desto mer produktiv blir hen.

Sökfunktionen som tjänst förenar de två. Den ger organisationer möjlighet att förse sina produkter med den mest kraftfulla funktionen utan att behöva bygga den internt!

Vi diskuterar fler fördelar med sökfunktionen som tjänst längre fram i detta blogginlägg.

Sökfunktion som tjänst jämfört med traditionella söklösningar

Innan vi går in på sökfunktion som tjänst i detalj, låt oss se hur den skiljer sig från traditionella söklösningar.

Traditionellt har organisationer byggt in och implementerat sökfältet i sina produkter. Precis som du skulle bygga kassaflödet för din e-handelswebbplats skulle du också koda sökfunktionen. Detta medförde flera utmaningar som effektivt kan övervinnas med sökning som tjänst.

Parameter Traditionella söklösningar Sökning som tjänst Utveckling Designad, utvecklad och implementerad internt. Plug-and-play-abonnemang på tjänsten Hastighet Kräver lite utveckling och tid för att konfigurera infrastrukturen. Snabb integration med minimal konfiguration Skalbarhet Kräver manuell skalning och resurshantering Anpassar sig automatiskt till ökande efterfrågan Kostnad Höga initiala kostnader för infrastruktur Betala efter användning, inga initiala hårdvarukostnader Underhåll Kontinuerligt internt underhåll och uppdateringar krävs. Hanteras av tjänsteleverantören, minimalt underhåll Avancerade funktioner Alla nya funktioner kräver ytterligare utveckling. Tjänsteleverantören lägger till AI, maskininlärning etc. för att förbli konkurrenskraftig. Prestanda Möjliga prestandaproblem vid hög trafik eller komplexa sökningar Optimerad för hastighet och tillförlitlighet

Hur sökfunktion som tjänst fungerar

Vi har sett att sökning som tjänst skiljer sig från de traditionella modeller som organisationer hittills har använt. Men hur fungerar det egentligen?

I grunden är sökfunktion som tjänst en extern app som du integrerar i din webbplats, app, e-handelsplattform, interna system för medarbetarengagemang etc. Det är precis som att integrera GMail/Apple/X för autentisering eller en generativ AI-implementering.

När du har integrerat allt kommer sökfunktionen som tjänst att göra följande:

✅ Dataindexering: Först indexerar appen data, dvs. samlar in och organiserar den information som ska sökas, oavsett om det är produkter i en webbutik, blogginlägg eller kundrecensioner, i ett sökbart index. Traditionellt sett har detta varit en funktion i företagsdatabaser.

✅ Hantering av sökfrågor: När en användare anger en sökfråga utför tjänsten begäran, indexering, informationshämtning och rangordning baserat på relevans.

✅ Sökning: Tjänsten visar sedan de sökresultat som är mest relevanta för sökfrågan.

Om du till exempel söker efter ”trådlösa hörlurar” på en e-handelssajt kommer du att se de mest relevanta artiklarna. Om ”brusreducering” är en populär funktion kan söktjänsten prioritera produkter med den egenskapen.

✅ Relevans och rangordning: Med tiden, när fler användare interagerar, lär sig motorn att förfina rangordningen efter relevans, vilket gör den mer intuitiv och exakt. Om du skriver in ”jazz” på Spotify visar sökresultaten inte bara de mest relevanta jazzalbumen, utan också de som du troligen kommer att gilla baserat på din lyssningshistorik.

✅ Uppdateringar i realtid: När nytt innehåll läggs till eller befintligt innehåll uppdateras återspeglar sökmotorn automatiskt dessa ändringar i sökresultaten. Detta säkerställer att användarna alltid ser uppdaterad information utan att manuella ingrepp krävs.

Okej, så ett externt verktyg hjälper användarna att "söka"? Ja. Vad mer?

Viktiga funktioner i sökning som tjänst

Det enkla ordet "sökning" i sammanhanget digitala upplevelser döljer en rad kraftfulla tekniker. Här är några viktiga funktioner.

🛠️ Anpassningsbarhet: Sökning som tjänst gör det möjligt att anpassa vilka resultat som visas för användaren. Du kan rangordna sökresultaten utifrån relevans, användarpreferenser och produkttillgänglighet.

Du kan också ställa in det så att sponsrade resultat visas högst upp. Denna flexibilitet säkerställer att användarna ser de mest relevanta resultaten först, vilket förbättrar engagemanget och konverteringsgraden.

🛠️ Personalisering: En bra sökfunktion som tjänst erbjuder personaliserade sökresultat baserade på den data du har, såsom tidigare köp, sökhistorik, preferenser etc. Du kan också få dynamiska resultat, till exempel butiker som ligger närmast användarens plats.

🛠️ Facetterad sökning: Denna funktion gör det möjligt för användare att filtrera resultaten för att snabbt hitta det de söker.

Om du till exempel söker efter en planeringskalender på en e-handelswebbplats kan du filtrera efter daterade/odaterade, inbundna/mjuka/ringbundna, linjerade/prickade sidor och så vidare.

🛠️ Flerspråkigt stöd: Moderna sökfunktioner som tjänst kan också hantera flerspråkiga sökningar, vilket gör att du kan tillgodose en global publik utan att behöva investera i separata språkspecifika sökmotorer.

🛠️ Sökning i flera källor: Bra verktyg för sökning som tjänst gör det möjligt att integrera flera datakällor. Om du till exempel använder sökning som tjänst för din interna medarbetarplattform kan du integrera deras kalendrar, Google Drive, projektledningsverktyg, ärendehanteringssystem, kunskapsbas etc.

🛠️ Naturlig språkbehandling (NLP): Med tillkomsten av NLP, maskininlärning och AI kan sökning som tjänst hantera frågor i naturligt språk (istället för att tvinga användarna att välja det exakta ordet i den indexerade datan). De har också en mer kontextuell förståelse av data från olika källor.

Låt oss se hur detta fungerar i praktiken.

Vanliga användningsfall för sökfunktion som tjänst

Vem behöver en bra sökmotor för sina produkter? Jo, alla, eftersom sökning som tjänst erbjuder snabba, relevanta och intelligenta sökfunktioner som förbättrar användarupplevelsen, effektiviserar verksamheten och snabbt kan skalas upp.

Några vanliga användningsfall är följande.

Produktsökning : E-handelswebbplatser, särskilt småföretag, som inte har resurser att bygga traditionella sökverktyg.

Innehållsupptäckt : Skriver du en receptblogg? Lanserar du en ny tidning? Skapar du en influencerplattform? Du behöver en robust webbplatssökning.

Jobbsökning : Kandidater kan hitta de bästa jobben för sig själva, och rekryterare kan hitta den perfekta kandidaten med sökfunktion som tjänst.

Företagssökning : Företag, professionella organisationer och konsultföretag kan använda sökning som tjänst för att snabbt hitta svar i ett stort antal dokument, kontrakt, kalkylblad, e-postmeddelanden och : Företag, professionella organisationer och konsultföretag kan använda sökning som tjänst för att snabbt hitta svar i ett stort antal dokument, kontrakt, kalkylblad, e-postmeddelanden och kunskapshanteringssystem.

Projektledning: Projektteam kan använda sökfunktioner som tjänst för att hitta nålen i höstacken.

Om detta har väckt din fantasi om hur du kan använda sökning som tjänst i din verksamhet, här är en introduktion!

Hur man implementerar sökning som tjänst

Oavsett om du driver en e-handelsbutik, en innehållsplattform eller en kunskapsbas för företag är det enkelt att implementera sökfunktion som tjänst!

1. Välj rätt leverantör av sökfunktioner som tjänst

Funktionerna i din sökprodukt kommer att definiera funktionerna i ditt företag. Det första steget är därför att välja en leverantör som passar din plattforms specifika behov. Några viktiga frågor att ställa:

Finns det automatisk indexering av data i realtid?

Har den NLP-funktioner för att bättre förstå sökfrågor?

Kan den söka i PDF-filer

Kan du anpassa rankningen för att bättre presentera dina egna produkter/tjänster?

Hanterar den säkerhets-, integritets- och sekretesskraven på ett bra sätt?

Eliminerar det informationssilos och integreras det väl med alla dina befintliga verktyg, även om de är äldre teknik?

Med ClickUp Connected Search kan du till exempel integrera dussintals appar, inklusive Slack, Zoom, Google Drive och HubSpot. På så sätt kan din marknadschef till exempel hämta e-postkampanjen, relevanta användarsegment och relaterade tidigare konversationer direkt i ClickUp.

2. Konfigurera och integrera tjänsten

När du har valt en leverantör är det oftast ganska enkelt att komma igång. Du kan registrera dig online och börja integrera tjänsterna på egen hand. Bra sökfunktioner som tjänst erbjuder färdiga API:er, instrumentpaneler och UI-komponenter, vilket gör det enkelt att komma igång.

Integration med ett klick till företagsverktyg för en sammankopplad sökupplevelse

Om du redan använder ClickUp för projektledning blir det ännu enklare. ClickUp Connected Search använder API-baserade integrationer för att samla din organisations kunskap på ett ställe – eller en enda källa till sanning.

3. Anpassa sökupplevelsen

Justera rankningsregler, skapa anpassade filter och optimera användargränssnittet för bättre användbarhet och en konsekvent sökupplevelse. Du kan till exempel:

Definiera relevans : Justera hur dina egna sökresultat rankas baserat på faktorer som sökordsmatchningar, användarhistorik eller innehållets popularitet.

Aktivera facetterad sökning : Låt användarna filtrera resultaten efter attribut som pris, varumärke, plats eller andra anpassade parametrar.

Ställ in autofullständning : När användarna skriver, ge förslag eller "menade du" -frågor, vilket förbättrar sökeffektiviteten.

Tangentbordsgenvägar: Aktivera anpassade sökkommandon som genvägar för länkar eller för att spara text för senare användning.

Anpassningsbar sökupplevelse med ClickUp

4. Överväg AI-baserad sökning

När du har lagt grunden för sökning som tjänst kan du överväga att implementera AI-sökmotorer så att dina användare kan hitta svar. Detta utökar också användningsområdena för dig. Med AI-baserad sökning som tjänst kan du låta dina användare ställa frågor som ”Passar dessa byxor mig?” eller ”Hur många kalorier finns det i denna påse chips?”.

Svaren finns inom räckhåll med ClickUp Brain

ClickUp Brain tillför intelligent sökning till företagets AI-kunskapsbas. Den analyserar projektdata och presenterar sammanhang för att leverera personliga och kontextuella sökresultat. Din projektledare kan fråga ClickUp Brain: ”Hur många ärenden har hög prioritet?” eller ”Hur stor är Bens arbetsbelastning den här veckan?”

5. Testa sökresultaten

Testa hur väl implementeringen av sökning som tjänst fungerar. Gör olika sökningar, inklusive vanliga frågor, nischade sökningar och specialfall, för att säkerställa att resultaten är relevanta och korrekta.

6. Övervaka och förbättra

Ställ in övervakning för viktiga prestandamätvärden såsom svarstider, noggrannhet och användarengagemang.

Observera också användartrender, till exempel vilka termer som söks oftast, vilka resultat som klickas på och var användarna kan stöta på problem (t.ex. sökningar utan resultat). Använd dessa insikter för att optimera din sökning.

Fördelar med sökfunktion som tjänst

Sökning som tjänst (SaaS) erbjuder flera unika fördelar för alla typer av företag.

🎯 Hastighet: Traditionella sökapplikationstjänster kräver långa installationstider, anpassade konfigurationer och dedikerade resurser för utveckling. Sökning som tjänst är nästan omedelbar.

🎯 Kostnadseffektivitet: Precis som alla Software-as-a-Service-verktyg (SaaS) erbjuder sökfunktion som tjänst pay-as-you-go-modeller, som endast skalas baserat på de resurser som används. Detta gör det möjligt för företag att driva sin verksamhet med en förutsägbar kostnadsstruktur och undvika höga initialkostnader och löpande underhållskostnader.

🎯 Integrationer: Sökning som tjänst kan integreras med ett obegränsat antal programvaror, inklusive lagringslösningar (som Google Drive eller Dropbox), innehållshanteringssystem (som WordPress), verktyg för kundrelationshantering (som Hubspot eller Salesforce) och meddelandeplattformar (som e-post eller Slack).

Dessa verktyg använder API-baserade integrationer och AI som tjänst, vilket gör dem lätta att lägga till eller ta bort när de inte längre behövs.

🎯 Säkerhet och efterlevnad: Leverantörer av sökfunktioner som tjänst investerar i säkerhets- och efterlevnadsfunktioner, såsom datakryptering, åtkomstkontroll, delningskontroll, autentisering och efterlevnad av SOC 2 Typ 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 och PCI DSS.

🎯 Tillförlitlighet: Sökfunktioner som tjänst är utformade för att erbjuda hög tillförlitlighet och drifttid, med stöd av robusta servicenivåavtal (SLA). Leverantörer använder vanligtvis redundanta system, distribuerade databaser och avancerade övervakningsverktyg för att säkerställa att tjänsten förblir tillgänglig även under perioder med hög trafik eller systemfel.

Det är uppenbart att sökning som tjänst är en bättre modell än att bygga en egen sökmotor internt – av skäl som effektivitet, kostnad, noggrannhet och dataskydd. Det betyder inte att det inte finns utmaningar.

Utmaningar med sökfunktion som tjänst

De största utmaningarna kring sökning som tjänst är ofta interna. Till exempel är en bra sökfunktion nästan helt beroende av data av god kvalitet. Om din organisation inte har kvalitetsdata – strukturerade data, som en relationsdatabas, eller ostrukturerade data, som PDF-filer – kan även det mest kraftfulla sökverktyget bara göra så mycket.

Innan du implementerar sökfunktion som tjänst bör du se till att dina data är i ordning. Överväg att omstrukturera affärsprocesserna för att organisera dina datarelaterade arbetsflöden. Därefter bör du förutse och mildra följande.

🚫 Överanpassning: När du utformar sökupplevelsen kan du frestas att anpassa för mycket, till exempel genom att visa för många sponsrade resultat eller automatiskt sortera efter pris istället för relevans. Detta kan skapa en frustrerande användarupplevelse.

Anpassa endast det som är absolut nödvändigt. Ge användaren möjlighet att själv anpassa sina resultat.

🚫 Komplexitet: När ditt företag växer kommer användarna att söka efter allt mer komplexa frågor, inklusive långa sökord, flerstegsuppgifter eller projektöverskridande sökningar.

Se till att ditt sökverktyg indexerar i realtid, lär sig av erfarenheter och optimeras kontinuerligt.

🚫 Skyhöga förväntningar hos användarna: Användarna förväntar sig ofta mycket mer än vad något verktyg kan erbjuda, och sökning som tjänst är inget undantag. Användarna förväntar sig omedelbara, perfekta sökresultat, men för att uppnå den nivån av noggrannhet krävs det att systemet finjusteras över tid.

På användarsidan, ge dem en grundlig introduktion för att säkerställa att de har realistiska förväntningar. På produktsidan, se till att konsekvent finjustering är aktiverad.

🚫 Skalbarhet: I teorin bör modellen med programvara som tjänst erbjuda obegränsad dynamisk skalbarhet. I praktiken kan det dock bero på leverantörens tillförlitlighet och infrastruktur. Som ett resultat kan sökmotorns prestanda ha svårt att hålla jämna steg med ökade datamängder och användarfrågor.

Diskutera prestanda och skalbarhet med din leverantör redan från början. Simulera också kostnaderna för skalning för dina förväntade tillväxtnivåer och se till att det ligger inom budgeten.

Sökandet efter svar leder till ClickUp

Det är numera helt naturligt för alla att "söka" efter något. Oavsett om det gäller den närmaste restaurangen på din långresa eller det pressmeddelande du skrev i Google Docs, är sökning det vanligaste sättet att leta efter saker på idag.

Ett framgångsrikt företag förstår och möjliggör detta för alla sina intressenter, inklusive kunder, anställda, aktieägare och leverantörer.

Som en allt-i-ett-plattform för produktivitet har ClickUp en robust sökfunktion som är redo att användas direkt. Med ClickUp kan du söka igenom alla dina uppgifter, planer, dokument, användare, händelser, kommentarer och mycket mer för att omedelbart hitta den information du behöver.

Spara något utanför ClickUp? Inga problem. Integrera ditt externa verktyg med ClickUp på några sekunder och sök även där! Du kommer inte tro det förrän du har sett det. Prova ClickUp gratis idag!