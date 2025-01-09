De bästa ramverken för prioritering för bättre beslutsfattande

Skillnaden mellan framgångsrika människor och riktigt framgångsrika människor är att riktigt framgångsrika människor säger nej till nästan allt.

Skillnaden mellan framgångsrika människor och riktigt framgångsrika människor är att riktigt framgångsrika människor säger nej till nästan allt.

Oavsett om du säger nej till nästan allt eller inte, finns det en sak som kommer att göra dig framgångsrik: att medvetet välja vad du gör.

Med andra ord är prioritering av ditt arbete grunden till framgång.

Detta är särskilt viktigt inom produktutveckling. I det här blogginlägget diskuterar vi varför, när och hur man använder prioriteringsramverk när man utvecklar framgångsrika mjukvaruprodukter.

Förstå ramverk för produktprioritering

Produktprioritering är en strukturerad metod som teknikteam använder för att fatta beslut om vilka funktioner som ska utvecklas, när och varför.

I ett typiskt produktutvecklingsscenario finns det dussintals buggar, förbättringar och funktioner som kräver teamets uppmärksamhet. Produktprioritering hjälper team att fokusera sin uppmärksamhet på det arbete som är viktigt.

Exempel: Anta att du utvecklar en mobilapp där användarna kan spela kortspelet Solitaire. Användarna kanske vill ha en ångra-knapp. Annonsörerna kanske vill kunna lägga in videoklipp mellan spelen. Appens prestanda kan kräva att du delar upp vissa funktioner i mindre enheter. Produktteamet kan ha sin egen uppsättning nya spelfunktioner. Vad gör du först? Hur prioriterar du?

Bra utvecklingsteam använder ett antal beprövade agila prioriteringstekniker för att fatta beslut. Dessa ramverk bygger på:

Samarbete : Ramverket ger alla en gemensam grund för beslutsfattande, vilket undviker onödiga meningsskiljaktigheter.

Konsekvens : När samma metod används för : När samma metod används för att prioritera funktioner i varje sprint får teamen konsekvens och förutsägbarhet på lång sikt.

Tydlighet : När hela teamet vet varför ett beslut fattas uppstår en strategisk samstämmighet med produktens roadmap.

Hastighet : Beslut kan fattas snabbare med ramverk, vilket minimerar möten och annat fram och tillbaka.

Spårbarhet: Ramverk fungerar också som ett register över tidigare beslut, vilket kan hjälpa nya teammedlemmar att snabbt komma in i arbetet.

Allt detta är jättebra, men vad är egentligen dessa ramverk? 🤔

Låt oss ta reda på det.

Populära ramverk för produktprioritering

Det finns inget ramverk för produktprioritering som är bäst för alla. Faktum är att det finns flera ramverk som produktutvecklingsteam använder, beroende på situationen, resurserna och de beslut som ska fattas. Här är några viktiga ramverk för produktprioritering som kan hjälpa dig på vägen.

1. MoSCoW-metoden

MoSCoW – en förkortning av must-have, should-have, could-have och won't-have – är ett enkelt och lättanvänt ramverk för prioritering. Som namnet antyder hjälper det team att kategorisera funktioner i:

Måste ha : Funktioner som är icke-förhandlingsbara och avgörande för att tillgodose användarens behov.

Bör ha : Nödvändigt men inte lika tidskritiskt som de funktioner som är ett måste.

Kan ha : Bra att ha-funktioner som användaren kan klara sig utan

Kommer inte att ha: Inte tillräckligt viktigt för att vara på teamets radar.

Detta är en utmärkt metod att använda om användarens behov är tydliga och också den viktigaste faktorn för beslutsfattandet. Den dynamiska systemutvecklingsmetoden (DSDM) för agil projektleverans föredrar MoSCoW som ramverk för prioritering.

Fördelar Nackdelar Enkelt och lättanvänt Beslut kan bli godtyckliga utan data om användarnas behov. Tydligt och kundfokuserat Det är lätt att överskatta antalet funktioner som är absolut nödvändiga. Lämpligt även för icke-tekniska team. Inom varje kategori är ytterligare prioritering omöjlig.

2. RICE-poängmodell

RICE står för räckvidd, påverkan, förtroende och ansträngning. Prioriteringsmodellen RICE tilldelar värden för var och en av dessa parametrar och beräknar en sammanlagd poäng baserat på vilka funktioner som prioriteras.

Räckvidd avser antalet personer/användare som kommer att påverkas av funktionen (under en viss tidsperiod).

Effekt avser i vilken utsträckning användarna kommer att påverkas, ofta poängsatt på en skala från 0,25 till 3 (där 3 representerar en enorm effekt).

Säkerhet avser graden av säkerhet i uppskattningar av räckvidd och påverkan, vanligtvis uttryckt i procent.

Arbetsinsats är den mängd arbete som funktionen kräver, vanligtvis uppskattad i personmånader.

När du har dessa siffror beräknar du RICE-poängen med hjälp av följande formel.

RICE-poäng = (Räckvidd × Inverkan × Säkerhet) / Ansträngning

RICE-poängen representerar den potentiella affärsvärdet av funktionen i förhållande till utvecklingsinsatsen/resurserna. Funktioner med högre RICE-poäng prioriteras.

Fördelar Nackdelar Beakta flera faktorer när du fattar beslut. Kan vara komplicerat att beräkna, särskilt om det finns många funktioner. Säkerhetsvärdet kompenserar för eventuell osäkerhet i uppskattningen. Det kan vara svårt att uppskatta räckvidd, påverkan, insats etc., vilket kan leda till godtyckliga poängsättningar. Representerar värde som en funktion av insats (hjälper även till att mäta avkastningen på investeringen). Inkluderar inte beroenden som kan påverka prioriteringen.

3. Kano-modellen

Precis som MoSCoW tar hänsyn till användarnas behov, prioriterar Kano-modellen funktioner baserat på kundnöjdhet. Modellen har skapats av kvalitetslednings experten Noriaki Kano och kategoriserar funktioner i:

Grundläggande : Utan dessa funktioner kommer kunden att bli missnöjd.

Behov : Dessa funktioner förbättrar kundnöjdheten.

Delighters: Dessa går utöver det vanliga för att skapa kundnöjdhet.

Ibland kan produktdriftsteamen också använda ytterligare två kategorier, såsom ”indifferent kvalitet”, dvs. funktioner som varken tillfredsställer eller missnöjer kunderna, och ”omvänd kvalitet”, dvs. funktioner som kan skapa missnöje när de implementeras.

Fördelar Nackdelar Användarorienterat med tydligt fokus på kundnöjdhet Prioriteringsprocessen och insamlingen av CSAT-data kan vara tidskrävande. Kundfeedback samlas in med hjälp av Kano-frågeformuläret från verkliga användare. Kunder som deltar i undersökningar kanske inte förstår/kan föreställa sig de funktioner som ska utvecklas i framtiden. Kopplar samman användarupplevelse (UX) med produktkvalitet Fokuserar endast på kundnöjdhet utan att ta hänsyn till insatser eller resurser.

4. Värde kontra ansträngning-kvadranten

Kvadranten värde kontra insats är en enklare version av RICE-poängmodellen. Den jämför värdet av en funktion, såsom intäkter, vinst, kundförvärv, kostnadsbesparingar etc., med den insats som krävs för att utveckla funktionen, inklusive eventuella risker, beroenden och komplexitet.

Baserat på värde kontra ansträngningspoäng placeras funktionerna i fyra kvadranter, likt Eisenhower-matrisen. De funktioner som ger högst värde kontra ansträngningspoäng prioriteras för utveckling.

Fördelar Nackdelar Fokusera på affärsvärde och koppla samman produkt- och teknikteam Värde och insats kan definieras i breda termer, vilket kan leda till godtyckliga uppskattningar. Hjälper till att fördela begränsade resurser och insatser till de aspekter som har störst värde. ”Affärsvärde” kan ofta ta fokus från kundupplevelsen. Lätt att använda för affärs- och teknikteam Eftersom hög och låg insats eller värde är subjektivt kan oenigheter uppstå, vilket fördröjer besluten. Teknisk skuld och prestandafunktioner kan prioriteras ned på grund av oförmågan att uppskatta värdet.

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för prioriteringsmatris

För en enklare version av denna modell, prova ClickUp Priority Matrix Template. I denna metod kategoriserar du funktioner utifrån två dimensioner: prioritet och betydelse. Du lägger upp dem visuellt i en 2×2-matris och arbetar sedan igenom dem en efter en.

5. ICE-poängsättning

ICE är, som du kanske har gissat, liknande RICE-poängmodellen, med några mindre skillnader. ICE står för impact (påverkan), confidence (förtroende) och ease (enkelhet).

Effekt : Potentiell effekt eller affärsvärde från funktionen

Säkerhet : Säkerhet om uppskattad påverkan och enkelhet

Enkelhet: Hur enkelt denna funktion kan utvecklas, med hänsyn till risker, resurser och komplexitet.

ICE-poäng = påverkan x säkerhet x enkelhet

Funktioner med högre ICE-poäng prioriteras framför sådana med lägre poäng.

Fördelar Nackdelar Enklare än RICE att beräkna och använda Effekt och enkelhet är subjektiva begrepp, vilket resulterar i godtyckliga poäng. Konfidenspoäng hjälper till att kompensera för felaktigheter i uppskattningar. Fokuserar inte direkt på kundernas behov. Kopplar samman affärsvärde med utvecklingsinsats/enkelhet Vad du definierar som påverkan kan ha en oproportionerligt stor inverkan på prioriteringsbeslut.

6. Möjlighetsbedömning

Modellen för möjlighetsbedömning, som hämtas från Anthony Ulwicks banbrytande bok ”Outcome-driven innovation”, rangordnar funktioner efter tillfredsställelse och betydelse. Den faktiska rangordningen görs av kunderna. Teamet ställer därför två frågor till kunderna:

Hur viktig är en funktion eller den funktionalitet den tillhandahåller?

Hur nöjd är kunden med de nuvarande lösningarna för att uppnå samma resultat?

Detta hjälper dig att identifiera de funktioner som är viktigast men som har lägst kundnöjdhet. Du kommer att prioritera dessa.

Fördelar Nackdelar Kundfokuserat, vilket ökar möjligheterna att skapa affärsvärde Beror på kundens synpunkter, som kan ha eller inte ha åsikter om önskvärda funktioner. Enkelt och lättanvänt Undersökningar för varje funktion i produktplanen kan vara tidskrävande för utvecklingsgruppen och kunden. Kartlagt på ett enkelt 2×2-diagram för visuell analys.

7. Story mapping

Story mapping är ett ramverk för prioritering som bygger på användarens resa genom produkten.

Enkelt uttryckt skapar produktledningsteamen kolumner för varje viktig milstolpe i användarens resa.

Om du till exempel utvecklar spelet Solitaire kan dina kolumner innehålla inloggning, kortdesign, inställningar, kortstapling, animationer för slutförda spel osv.

Under var och en av dessa kolumner listar teamen funktionerna och prioriterar dem utifrån deras betydelse för den totala användarupplevelsen.

Den största nyttan med story mapping är att identifiera funktionerna i den minsta möjliga produkten (MVP). Men när produkten är tillräckligt enkel kan detta ramverk även användas efter MVP-stadiet.

Fördelar Nackdelar Fokus på användarupplevelsen, vilket säkerställer maximal täckning. När användarupplevelsen blir mångfacetterad och komplex kan denna metod förlora sin enkelhet. Enkelt att använda och visuellt – lätt att dra gränsen (bokstavligen) mellan vad du ska göra och inte göra. Helt internt fokuserat, tar inte hänsyn till affärsvärde eller resurser. Gör det möjligt för team att prioritera utifrån aktiviteter, uppgifter och deluppgifter.

8. Kostnaden för förseningar

Alla ovanstående ramverk fokuserar på fördelarna med funktionen, såsom affärsvärdet eller ökningen av kundnöjdhetspoängen. Kostnaden för fördröjd prioritering vänder på det hela.

När du använder modellen för kostnaden för förseningar prioriterar du funktioner utifrån konsekvenserna av att inte bygga dem, dvs. vad händer om kunden inte har den här funktionen idag? Eller hur många nya användare kommer vi att förlora om vi inte har vissa grundläggande funktioner?

Att ta hänsyn till de ekonomiska kostnaderna och alternativkostnaderna för att inte utföra arbetet motiverar teamen att utföra de viktigaste uppgifterna först.

Fördelar Nackdelar Kostnaden för att inte göra något gör att teamen är på sin vakt när det gäller de möjligheter de går miste om. De monetära värden som tilldelas funktioner kan vara godtyckliga, vilket gör hela processen kontraproduktiv. Att fokusera på kostnaden för förseningar kan leda till negativa känslor kring varför teamet utvecklar produkten. Att fokusera på kostnaden för förseningar kan leda till negativa känslor kring varför teamet utvecklar produkten. Fokuserar teamet på processeffektivitet, hastighet och värde.

Listan ovan innehåller endast några av de mest populära prioriteringsverktygen som för närvarande finns tillgängliga för teknikteam. Baserat på din produkt, dina kunder och dina behov kan du välja ett ramverk som passar dig.

Till exempel använder team 100-dollartestet eller modellen ”köp en funktion” när de har konkurrerande prioriteringar. I vart och ett av dessa fall fattar teamen beslut om prioriteringar baserat på vad de skulle spendera sin budget (100 dollar) på.

Om du är ny inom produktprioritering kan du börja med en enkel Eisenhower-matris. Det finns dussintals prioriteringsmallar att välja mellan.

Oavsett vilket ramverk du använder finns det några viktiga faktorer att ta hänsyn till. Låt oss titta närmare på dem.

Välja rätt ramverk för prioritering

Det finns inte ett enda, universellt perfekt ramverk för prioritering. När du behöver enkelhet fungerar MoSCoW-modellen bäst. När du har begränsade resurser är modellen värde kontra ansträngning mer lämplig. Och när produktkvaliteten är avgörande hjälper Kano-modellen.

Valet av rätt ramverk för prioritering beror alltså på en rad faktorer, till exempel följande.

Mål

Vilka är dina affärsmål? Vilka är dina produktmål? Om du befinner dig i ett mycket tidigt skede kan ditt primära mål vara att lansera en MVP inom en viss tidsfrist.

För detta ändamål kan ramverket för kartläggning av användarberättelser vara det mest lämpliga valet.

Resurser

Om du är en liten organisation med begränsade utvecklingsresurser kan ditt mål vara att skapa funktioner som ger maximal effekt med minimala resurser. Ditt ramverk för prioritering måste ta hänsyn till detta.

I sådana fall är RICE-modellen eller matrisen för värde kontra insats mest lämplig.

Teamets mognad

Det bästa sättet att prioritera är att samarbeta. Men vi har inte alltid team som är mogna nog att fatta viktiga beslut.

Ett team av unga utvecklare kanske till exempel inte kan se sambandet mellan arbetsinsats och affärsvärde.

I sådana fall fattar produktchefer ofta beslut å teamets vägnar. Då är prioriteringsramverk som RICE eller värde kontra insats användbara för att ge teamet en motivering till besluten.

Tillgängliga data

De flesta kvantitativa ramverk, som RICE eller ICE, bygger på styrkan i data.

Du måste till exempel kunna beräkna med rimlig säkerhet vilken räckvidd eller påverkan en viss funktion kan ha.

När sådan data inte finns tillgänglig kan beslutet bli godtyckligt och åsikterna kan gå heta.

Om du inte har tillgång till data är samarbetsmetoder som MoSCoW eller story mapping ett bättre val.

Produktstrategi

Alla organisationer har en produktledningsstrategi. En produkt kanske vill erbjuda ett fåtal funktioner på ett tilltalande sätt. En annan kanske vill vara en allt-i-ett-app, fullspäckad med funktioner. En tredje kanske förlitar sig på vad kunderna förväntar sig. En bra prioritering måste stämma överens med produktstrategin.

När du har valt prioriteringsstrategi är det dags att implementera den på ett effektivt sätt.

Implementera produktprioritering i verkliga scenarier

Ett ramverk för prioritering är helt enkelt ett verktyg som hjälper dig att fatta beslut. Din framgång beror på hur du använder verktyget på ett konsekvent och effektivt sätt. För detta behöver du implementera det i din organisation med ett projektledningsverktyg som ClickUp for Product Teams. Så här gör du.

Identifiera och kategorisera uppgifter

God prioritering kräver en bra backlog. Innan du gör något, se till att du har en stark backlog med funktioner som ditt team ska bygga.

Skapa backlog

Ge varje backlog-objekt ett unikt namn och lägg till en tydlig beskrivning av det. Dessa mallar för uppgiftshantering är en bra utgångspunkt.

Det bästa sättet att göra detta är att använda ett uppgiftshanteringsverktyg som ClickUp. Skapa en uppgift för varje backlog-objekt, lägg till en beskrivning, skapa anpassade fält och håll en tydlig förteckning över alla idéer.

En dynamisk backlog med ClickUp Tasks

Visa uppgifter

Nu kan du se alla dina uppgifter på ett ställe, vilket förenklar beslutsfattandet för varje enskild uppgift. ClickUps list-, kalender- och tavelvyer är fantastiska för detta. De hjälper dig att visualisera dina uppgifter, så att du kan dra och släppa funktioner till dina prioriteringsfack.

Kategorisera uppgifter

Kategorisera nu uppgifterna om ditt ramverk för prioritering kräver det.

Om du till exempel väljer story mapping-modellen måste du kategorisera dina uppgifter under varje milstolpe i användarresan.

ClickUps mall för åtgärdsprioriteringsmatris erbjuder ett enkelt sätt att kategorisera uppgifter baserat på insats och effekt. Mallen förenklar prioriteringsbeslut och ger tydlighet om nästa steg.

Tilldela prioriteringar och ansvariga

När du har lagt grunden är det dags att prioritera uppgifterna i de kategorier du har valt.

Prioritera

Samlas som ett team, granska alla uppgifter som finns att göra och placera dem i rätt prioritetsgrupper. Använd ClickUp Task Priorities för att ställa in prioritetsnivåer direkt.

Färdig prioritering på ClickUp

Dessutom kan du skapa anpassade fält för personliga prioritetsnivåer.

Du kan till exempel skapa ett anpassat fält för MoSCoW-prioritering och ha alternativ för måste ha, bör ha, kan ha och kommer inte att ha.

För en visuell approach till denna process kan du prova ClickUps mall för prioriteringsmatris. Denna nybörjarvänliga och anpassningsbara mall låter dig dra och släppa funktioner på en 2×2-matris för prioritering. Dessutom kan du också spara dina idéer på samma whiteboard.

Tilldela ansvar

Baserat på era diskussioner, fördela ansvaret för uppgifterna mellan teammedlemmarna.

Granska och justera prioriteringar

Varje sprint är en prioriteringsövning. Det som inte var så viktigt i den föregående sprinten kan snart bli viktigt. Produktägare måste därför vara flexibla för att kunna se över och justera prioriteringarna från tid till annan.

ClickUp gör det enklare. ClickUp Dashboards erbjuder en realtidsvy av framstegen för varje uppgift, så att du kan granska och justera prioriteringar efter behov.

Om du till exempel ser att en funktion tar längre tid än beräknat kan du snabbt räkna om RICE-poängen och omprioritera.

Sprintrapportering på ClickUp Dashboards

Med ClickUp Automations kan du också effektivisera processer för att stödja bättre prioritering och leverans. Om en funktion till exempel tar för lång tid kan produktägaren meddelas om detta för omprioritering. Om något är beroende av en ofullständig uppgift kan utvecklare meddelas om justeringar. Eller om kundnöjdhetspoängen för en specifik funktion sjunker kan den automatiskt flyttas upp på prioriteringslistan.

Med alla ramverk, verktyg och bästa praxis har du lärt dig hur du prioriterar ditt arbete. Men hur vet du om det är effektivt? Här är några idéer.

Mäta framgången med produktprioritering

För många team är projektprioritering en subjektiv övning. Svaret på vad som ska byggas härnäst är ofta en gissning. Även med beprövade ramverk finns det en viss godtycklighet i beslutsfattandet.

Det enda sättet att undvika detta är att utvärdera hur prioriteringsarbetet i sig har lyckats. Så här gör du.

Jämför med målen

En viktig faktor att ta hänsyn till när du prioriterar produktfunktioner är affärsmålet. Mät framgången för ditt ramverk för prioritering genom att fråga dig själv om du har uppnått de uppsatta målen.

Om affärsmålet till exempel är att förbättra kundnöjdheten och du har använt Kano-modellen, mät då ökningen i CSAT-poäng efter att funktionen har implementerats.

Mät värde

Många prioriteringsmodeller, inklusive RICE, ICE, värde kontra insats etc., baseras på funktionens inverkan på verksamheten. Det bästa sättet att mäta prioriteringens effektivitet är därför att spåra om värdet faktiskt har realiserats.

Om du till exempel förväntade dig att antalet nya användarregistreringar skulle öka efter den senaste versionen med prestandaförbättringar, kan du använda en widget på ClickUp-instrumentpanelen för att spåra detta från datumet för funktionslanseringen.

Spåra datakvaliteten

Om du använder en modell som integrerar insatser i prioriteringsbeslut kan det också vara användbart att spåra effektiviteten.

Jämför till exempel den beräknade tiden med den faktiska tiden för att säkerställa att de data du har använt för prioriteringen är så korrekta som möjligt.

Teamets prestanda

En av de saker som inte ofta mäts är teamets prestanda och tillfredsställelse. Känner teamet sig överbelastat av ramverket för prioritering? Tar det för mycket tid? Är ramverket för prioritering lämpligt för tillgängliga resurser?

För att mäta effektiviteten i din prioritering är det också bra att ha ditt team i åtanke. Genomför korta undersökningar för att förstå hur prioriteringen påverkar arbetsbelastningshanteringen. Anpassa dig därefter.

Prioritera framgång med ClickUp

Att utveckla bra programvara beror på en rad faktorer: kundfokus, teknisk excellens, tillgängliga resurser, en väl definierad strategi, marknaden och mycket mer. För att balansera dessa rörliga delar och utveckla funktioner som ger maximal effekt behöver du två saker: rätt ramverk för prioritering och ett kraftfullt verktyg för att implementera det.

I det här blogginlägget har du lärt dig några av de mest populära ramverken för prioritering som används av högpresterande team. För effektiv prioriteringshantering kan du integrera ditt ramverk i din projektplanering med ClickUps allt-i-ett-plattform för projektledning.

Använd ClickUp för att dokumentera, visualisera, kategorisera och prioritera din backlog för effektiv produktutveckling. Prova ClickUp gratis idag.