Hur man skapar ett entitetsrelationsdiagram (+ exempel)

Den första lagen inom ekologi och miljövetenskap är: Allt hänger ihop med allt annat. På många sätt gäller detta även för affärssystem.

Människor är kopplade till varandra som teammedlemmar, chefer, supportpersonal etc. Varje teammedlems data, såsom namn, e-postadress, personnummer, ersättningspaket etc. är kopplade till deras profil. I modern programvara är mikrotjänster sammankopplade.

För att hantera dessa kopplingar på ett effektivt sätt krävs en visuell och omfattande modellering – ett ramverk som kallas entitetsrelationsdiagram.

I det här blogginlägget ser vi vad det är, hur det fungerar och hur du kan använda entitetsrelationsdiagram i ditt dagliga arbete.

Vad är ett entitetsrelationsdiagram?

Ett entitetsrelationsdiagram (ERD) är en visuell representation av sammanhängande objekt inom ett specifikt kunskapsområde. Entitetsrelationsmodellen, som utformades av datavetaren och Carnegie-Mellon-professorn Peter Chen på 1970-talet, använder en uppsättning symboler för att representera sammankopplingen mellan olika entiteter.

Ett typiskt ERD består av två delar:

Entiteter : Personer, objekt, begrepp, platser eller tillgångar som representeras som rutor.

Relationer: Kopplingar mellan enheter, ritade som linjer

Enkelt exempel på ett entitetsrelationsdiagram (Källa: Peter Chen )

I teorin kan du använda entitetsrelationsdiagrammet för att visualisera vad som helst. Du kan till exempel skapa en organisationshierarki som ett ERD. I praktiken används det dock oftast för att utforma relationsdatabaser i programvara, där följande komponenter är avgörande.

Komponenter i ER-diagram

Ett typiskt ER-diagram har bara två komponenter, nämligen entiteter och relationer. Dessa kan dock variera i karaktär, vilket skapar fler komponenter. Låt oss titta på dem alla.

Exempel på ett entitetsrelationsdiagram med olika komponenter (Källa: Wikimedia Commons )

Entiteter

Entiteter är definierbara objekt såsom personer, objekt, händelser, platser etc. De existerar oberoende av varandra, har en unik identifierare och den information som lagras handlar om dem. De representeras vanligtvis som rektanglar.

Om du till exempel bygger en e-handelswebbplats är varje produkt, kund eller order en entitet.

Entitetstyper: Entiteter grupperas i typer, såsom produkter, kunder eller leverantörer. Varje typ har flera underordnade entiteter.

Entitetskategorier: Inom varje entitetstyp kan du ha kategorier. Elektronik, djurmat, kontorsmaterial etc. är kategorier under produkter.

Starka vs. svaga entiteter: Starka entiteter är oberoende entiteter med tillräcklig information tillgänglig om dem. Svaga entiteter är sådana som uppstår som en följd av en annan entitet. I e-handelsexemplet skulle en order vara en stark entitet. Rabatten som gäller för den ordern skulle dock vara en svag entitet.

Associativa enheter: En associativ enhet är en länk mellan två enheter med egna data.

Vagnen kan till exempel vara en associativ entitet mellan shopping och kassan.

Attribut

Attribut är datapunkter eller egenskaper relaterade till en entitet, som visas som ovaler eller cirklar. Attribut kan vara enkla, sammansatta, härledda eller flervärda.

Enkla attribut : En enskild bit enkel information som inte kan delas upp ytterligare. Exempel: Orderdatum

Sammansatta attribut : En samling attribut som bildar sammanhängande data. T.ex. adress som en samling av husnummer, gatunamn, ort och postnummer.

Derivata attribut : Beräknas utifrån befintlig information eller andra attribut. T.ex. kundvagnens värde.

Multivärdeattribut: Flera värden per entitet. Exempel: Flera leveransadresser.

Var och en av dessa attribut har också en primärnyckel och en främmande nyckel som definierar dem. Ordernummer, produkt-ID, kundens mobilnummer etc. kan vara nycklar.

Relationer

Relationer är kopplingarna mellan entiteterna i diagrammet. De visar hur de är relaterade till varandra, vanligtvis inom en romb. Det finns huvudsakligen tre typer av relationer.

En-till-en: En direkt relation mellan poster i en entitet och en annan. Till exempel är produkt-ID kopplat till motsvarande pris.

En till många: Relationer mellan en post i en entitet och flera poster i en annan. Till exempel kan en produkt ha flera storleksvarianter.

Många till många: Relationer mellan flera poster i två enheter. Till exempel differentierade fraktkostnader som gäller för flera produkter.

Beroende på vilken typ av ERD-modell du behöver kan de komponenter du använder variera. Så här gör du.

Typer av ERD-modeller

Typen av entitetsrelationsdiagram beror på detaljnivån eller abstraktionsnivån som visualiseras. Vanligtvis faller detta under tre kategorier.

Konceptuell datamodell

En konceptuell datamodell är den högsta nivån som innehåller minimala detaljer. Den refererar till masterdataenheter i hela organisationen. Team använder konceptuella datamodeller för att definiera företagets dataarkitektur, stödja modellintegration och lägga grunden för mindre logiska modeller.

Logisk datamodell

Den logiska datamodellen innehåller mer detaljer än den konceptuella modellen, inklusive operativa och transaktionsenheter. Den används för att utforma småskaliga dataprojekt inom organisationen.

Fysiska datamodeller

En fysisk datamodell är en ritning över databasstrukturen. Den innehåller detaljerade uppgifter, såsom attribut, primära nycklar, främmande nycklar, kardinalitet etc. De härrör från logiska eller konceptuella modeller som utvecklats av affärsanalytiker.

Oavsett typ av modell använder alla ERD-diagram rektanglar, ovaler, romber (diamantformer) och linjer. Notationerna kan variera beroende på vilken stil du använder. Låt oss förstå dem i detalj.

ER-diagramnotationer

Sedan Chens rekommendation för länge sedan har flera begrepp dykt upp och utvecklats. Här är några vanligt förekommande.

Chen-notationsstil

Den ursprungliga stilen som rekommenderades av Peter Chen är fortfarande ett allmänt använt ramverk. I denna notation används följande former.

Rektangel : Entitet

Rektangel med dubbel linje : Svag entitet

Rektangel med en romb inuti : Associativ entitet

Oval : Attribut

Oval med dubbel linje : Attribut med flera värden

Oval med prickad kant : Härledd attribut

Romb : Relation

Romb med dubbel linje : Svag relation

Rakt linje : Obligatorisk relation

Prickad linje : Valfri relation

Tecken 1, N, M: Kardinalitet för en-till-en-, en-till-många- och många-till-många-relationer

I likhet med Chens notation representerar crow's foot-stilen entiteter och relationer som rutor och linjer. Skillnaden är att olika former läggs till i slutet av linjerna för att ange relationens kardinalitet.

Exempel på crow's feet-notation (Källa: Wikimedia Commons )

De former som används är ring (betyder noll), streck (ett) och kråkfot (många). Användare kombinerar dessa former för att uttrycka relationens kardinalitet.

Till exempel betyder två streck minst ett, högst ett. Streck och kråkfötter betyder minst ett och högst oändligt.

Bachman-notation

Bachman-stilen, ett vanligt förekommande datastrukturdiagram, använder rektanglar för att representera en relation (samling av attribut) och linjer för kopplingar. I slutet av varje linje finns en pil som indikerar en en-till-en-relation eller två pilar för en en-till-många-relation.

IDEF1X-notation

Integrationsdefinition för informationsmodellering (IDEF1X) använder rektanglar för oberoende enheter och rundade rektanglar för beroende enheter. Domäner anges i ovaler.

Relationer representeras genom linjer, men linjens ände med en cirkel och bokstäver indikerar kardinalitet.

Syntax för relationskardinalitet i IDEF1X-notation (Källa: Wikimedia Commons )

Barker-stil

Barkers stil är en anpassning av crow's feet-modellen som blev populär när skaparen gick med i Oracle och integrerade den i företagets CASE-modelleringsverktyg. Denna notation använder följande symboler:

Rakt streck : Obligatorisk relation (en-till-en)

Prickad linje : Valfri relation

Kråkfötter: En-till-många-, många-till-en- eller många-till-många-relationer

Med detta i åtanke, låt oss titta på några exempel.

Exempel på ER-diagram

Ett entitetsrelationsdiagram kan vara så enkelt som en visuell representation av ett äktenskap eller så komplext som ett företags dataarkitektur. Här är ett urval av diagram exempel för att få en bättre uppfattning.

1. Flödesschema

Ett flödesschema är den enklaste formen av entitetsrelationsdiagram. Det kopplar samman olika element (entiteter) för att visualisera ett logiskt beslutsflöde. Följande diagram ställer en serie frågor för att avgöra om en organism är autotrof eller heterotrof.

Är det en autotrof, heterotrof eller en undertyp? (Källa: Wikimedia Commons )

2. Processkarta

En processkarta är en visuell representation av resan, händelserna och milstolparna i en process. Den kartlägger vem som behöver göra vad i varje steg på vägen. Följande exempel på ett arbetsflödesdiagram visar processen för att skriva för engelska Wikipedia.

Arbetsflöde för skapande av artiklar (Källa: Wikimedia Commons )

Om du är nybörjare när det gäller flödesscheman och processkartor kan du prova ClickUps mall för processflödesscheman. Denna nybörjarvänliga, anpassningsbara mall gör det möjligt för dig att grafiskt återge alla processer inom din organisation, komplett med fördesignade former, linjer och en legend.

Bonus: Fler mallar för kontextdiagram

3. Dataflödesdiagram

Ett dataflödesdiagram visar informationsflödet genom en process eller ett system. Det hjälper data- och teknikteam att se hur data delas mellan olika enheter så att de kan identifiera eventuella luckor.

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för dataflödesdiagram

Replikera denna enkla men kraftfulla visualisering med ClickUps mall för dataflödesdiagram. Använd denna ClickUp Whiteboards-mall för att peka ut datakällor och destinationer, spåra enheter och felsöka fel/problem.

Bonus: Fler mallar för dataflödesdiagram

4. UML-klassdiagram

Unified Modeling Language-klassdiagram är en visuell representation av strukturen och relationerna mellan klasser i objektorienterade system. Det innehåller vanligtvis:

Klasser : En ritning eller ett ramverk för ett objekt

Attribut : Objektens egenskaper

Operationer/metoder : Tjänster som tillhandahålls av klasserna

Relationer: Kopplingar, såsom association, arv, beroende etc.

Exempel på klassdiagram (Källa: Visual Paradigm )

Det finns specialdesignad programvara för UML-diagram. Men för ett snabbt och enkelt sätt att rita dessa bilder kan du prova några UML-diagrammallar. I synnerhet ClickUps klassdiagrammall gör det möjligt för dig att organisera klasser i logiska grupper, kartlägga relationer och gemensamt förbättra deras noggrannhet och effektivitet.

Vad mer? Du kan länka det till dina ClickUp-uppgifter för enkel åtkomst senare.

5. Nätverksdiagram

Ett nätverksdiagram är ett ERD över datorer och telekommunikationsutrustning, såsom modem, routrar, brandväggar, molnlagring etc. Följande diagram visar ett trådlöst mesh-nätverk som är uppströmsanslutet via en VSAT-länk.

Diagram över trådlöst nätverk (Källa: Wikimedia Commons )

Skapa din egen karta med ClickUps mall för projektnätverksdiagram. Mallen innehåller förinstallerade grundläggande former för datorer, skrivare, telefoner, brandväggar, routrar och andra enheter i ett nätverksdiagram. Dra, släpp och flytta dessa element för att anpassa dem efter dina behov.

6. Referens till databasfiler

En databasfilreferens-ERD är en enkel visuell kartläggning av den del av databasschemat som hanterar filer i systemet. Följande exempel illustrerar hur det fungerar i WordPress.

Filreferens ERD (Källa: Wikimedia Commons )

Nu när du har sett några exempel är det dags att rita ditt eget. Låt oss se hur.

Hur man skapar ett ER-diagram

Allt du behöver för ett ER-diagram är penna och papper eller en whiteboard och en markeringspenna. Mer avancerade verktyg kan dock göra det enklare och snabbare att rita entitetsrelationsdiagram. Börja därför där.

Det finns ett antal ERD-verktyg som du kan använda, till exempel:

Produktivitetsverktyg: Kalkylblad, presentationsprogram och dokument är utmärkta om du behöver ett enkelt sätt att rita former och lägga till text. De är lätta att dela och tillgängliga. De har dock begränsade funktioner och flexibilitet.

Designverktyg: Photoshop, Figma eller Canva är oerhört flexibla och ger dig nästan obegränsad kontroll över din design. Å andra sidan kan de vara svåra att använda för team som inte arbetar med design.

Diagramverktyg: Draw. io, Microsoft Visio eller Lucidchart är perfekta för att rita ERD. De har många funktioner som stöder olika former, notationer etc. De kan dock existera i ett silo och inte kunna kopplas till projekt och uppgifter.

Anpassningsbara whiteboards: Omfattande projektledningsverktyg med whiteboards som ClickUp gör det möjligt för dig att gemensamt rita diagram och koppla dem till det dagliga arbetet utan ansträngning.

Så här kan du använda ClickUp för att rita och använda dina ERD.

2. Samla ihop elementen

När du har valt ditt verktyg samlar du alla element som ingår i ditt ERD. I detta skede definierar du också syftet med ditt ERD. Beskriv varför och för vem du skapar diagrammet.

Rita sedan former för entiteter och deras attribut. Koppla ihop dem med linjer och andra symboler. I ClickUp Whiteboards kan du infoga former, lägga till klisterlappar, inkludera bilder och skriva text! Om det inte räcker kan du också rita egna former för hand på din whiteboard.

ClickUp Whiteboards för gemensam ERD-design

3. Använd en mall

Om det känns jobbigt att lägga till alla element ett efter ett, oroa dig inte. Välj bland de många gratis, anpassningsbara ERD-mallarna som ClickUp har att erbjuda.

Prova ClickUps mall för entitetsrelationsdiagram för att skapa en struktur för din relationsdatabas. Visualisera komplexa datastrukturer med enkla dra-och-släpp-funktioner och redigering av element – utan att behöva koda.

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för entitetsrelationsdiagram

Anpassa former, kopplingar, teckensnitt, färger och allt annat du behöver för att göra detta ERD till ditt eget. Dela det säkert med viktiga intressenter för feedback och kommentarer. Håll det uppdaterat i takt med att dina entitetsrelationer utvecklas.

4. Integrera all relevant data

När du har diagrammet klart, se till att du integrerar all relevant data i det. Om du till exempel har dokumentation om entiteterna i ClickUp Docs eller en Excel-databas, länka dem. Om ERD är relevant för specifika uppgifter, länka dem också.

Du kan också integrera chattar i din whiteboard för att ha asynkrona konversationer och kontextuell samverkan.

När du har skapat ett fantastiskt ERD är det dags att använda det. Ska vi sätta igång?

Användningsområden och tillämpningar för ER-diagram

Som Peter Chen föreslår kan du kartlägga alla relationer med ett ER-diagram – även relationer i hemmet. Några av de vanligaste tillämpningarna av entitetsrelationsdiagram är dock inom mjukvaruutveckling.

Databasdesign

För mjukvaruteam är ERD viktiga verktyg för databasdesign som används för att modellera relationsdatabaser som visualiserar affärslogiken. De lägger till alla entiteter och relationer för att skapa en helhetsbild av databasen.

Processdesign

Flera organisatoriska arbetsflöden använder ERD som grundläggande ramverk. Det hjälper till att kartlägga varje steg i en affärs- eller teknisk process och markera beroenden, kopplingar, gränser och vägar.

Kvalitetskontroll

Entitetsrelationsdiagram påskyndar felsökningen genom att ge en tydlig och omfattande överblick över hela landskapet. Det gör det lättare att spåra buggar till deras grundorsak.

Dokumentation

ERD är också ett sätt att arkivera systemdesignen. De är en visuell, tillgänglig och anpassningsbar form där stora mängder information kan lagras, refereras, användas och uppdateras.

Trots sina många fördelar är ERD inte perfekta för alla behov.

Begränsningar och utmaningar med ER-diagram

Entitetsrelationsdiagram är specifika visuella hjälpmedel som är utformade för ett begränsat syfte. Det innebär att de också har sina begränsningar.

Begränsat till relationsdata: Eftersom syftet med ett ER-diagram är att visa relationer är det värdelöst när data inte har en relationsstruktur.

Begränsat till strukturerade data: ER-diagrammet är lämpligt för relationsdatabaser, men kan inte användas för ostrukturerade eller halvstrukturerade data.

Komplexa symboler: Mellan crow's feet, Bachman och IDEF1X finns det olika notationsformat, vilket kan bli förvirrande om inte alla använder samma stil.

Saknade kardinaliteter: Linjerna kan ge intryck av att alla är en-till-en-relationer, vilket sällan är fallet.

När de används korrekt kan dessa utmaningar lätt övervinnas.

Tips och resurser för att skapa ER-diagram

Innan vi avslutar, här är några bästa praxis som du kan använda när du skapar och använder dina ERD.

Välj först din nivå

Innan du ritar ditt diagram, bestäm om du vill att det ska vara på konceptuell, logisk eller fysisk nivå. Detta kommer att spara mycket besvär när det gäller att fatta beslut om informationsnivåns detaljrikedom.

Följ en namngivningskonvention

Se till att namnen på entiteter och attribut är konsekventa. Använd till exempel enbart singularformer, såsom kund, leverantör, logistikpartner och leverantör. Använd samma stavning varje gång.

Lägg till lite färg

Var inte rädd för färgkodning. Du kan markera oanvända tabeller med rött eller härledda attribut med lila för att underlätta läsningen.

Lägg till anteckningar

Du behöver inte skriva allt i diagrammet. Använd ClickUp Docs för förklaringar och skriv ner dina anteckningar. Länka dokumentet till ditt diagram så att alla har enkel tillgång till det. Att skapa ett dokument med dina anteckningar kan faktiskt vara ett bra sätt att undvika förvirring.

Ställ in versionskontroll

Det är bra att hålla ditt ERD uppdaterat, men det är också viktigt att se till att du har de gamla versionerna till hands. Aktivera versionskontroll eller spara kopior av tidigare versioner.

Tjusigt visuellt projektledning med ClickUp

Ett företag är mer än summan av dess delar. I verkligheten är företagets konkurrensfördel relationen mellan dess delar, vare sig det gäller människor, teknik, system eller data.

Ett bra entitetsrelationsdiagram kartlägger dessa kopplingar och ger en tydlig översikt. Du kan använda det för att lägga till kopplingar, ta bort flaskhalsar, spåra grundorsaker eller öka värdet.

ClickUp hjälper dig med allt detta och mycket mer. Skapa obegränsat med ERD med ClickUp Whiteboards. Konvertera element till uppgifter för omedelbar åtgärd. Tilldela användare, be om feedback, anteckna, lägg till kommentarer och förbättra dina ERD. Prova ClickUp gratis idag.