De 11 bästa AI-verktygen för JavaScript-generering

Du har spenderat timmar på att felsöka JavaScript bara för att upptäcka att ett enda stavfel förstör hela koden. Det är en välbekant frustration för webbutvecklare.

Att skriva ren och effektiv kod kan vara givande, men repetitiva uppgifter, syntaxproblem och optimeringssvårigheter står ofta i vägen.

En AI JavaScript-kodgenerator gör dessa stunder mindre stressiga. Dessa verktyg kan hjälpa dig att skriva, felsöka och förfina din kod snabbare, så att du kan fokusera på att lösa större problem och viktiga projekt.

I den här bloggen utforskar vi de 11 bästa AI JavaScript-kodgeneratorerna som gör din utveckling snabbare och smartare.

🔍 Visste du att? AI-verktyg kan generera komplexa JavaScript-ramverk som React-komponenter med bara några få kommandon.

Vad ska du leta efter i en AI JavaScript-generator?

När du söker efter AI JavaScript-generatorer online hittar du många alternativ. För att identifiera den som bäst passar dina behov, leta efter dessa viktiga funktioner:

Kodkvalitet: Genererar ren, underhållsbar och felfri JavaScript-kod som passar för projekt i alla storlekar.

Användarvänlighet: Accepterar instruktioner i naturligt språk och integreras smidigt med populära kodredigerare.

Stöd för ramverk: Kompatibel med de viktigaste ramverken som React, Angular och Vue. js, tillsammans med viktiga bibliotek.

Hantering av specialfall: Hanterar effektivt både standarduppgifter och komplexa eller mindre vanliga scenarier.

Felsökningsverktyg: Upptäck fel, föreslå korrigeringar och optimera koden för bättre prestanda.

Lärandestöd: Innehåller tydliga kommentarer och förklaringar som hjälper användarna att förstå den genererade koden.

Samarbetsfunktioner: Underlättar delning inom teamet och kodgranskning och fungerar bra med versionshanteringssystem som Git.

Community och support: Stöds av en aktiv användargrupp och responsiv teknisk support för felsökning.

Anpassningsalternativ: Ger API-åtkomst och alternativ för att finjustera modeller för specifika utvecklingsbehov.

🧠 Kul fakta: JavaScript hette ursprungligen Mocha, sedan LiveScript, innan det döptes om till JavaScript av marknadsföringsskäl.

Enligt nya studier använder 86,5 % av anställda AI på arbetsplatsen för att få jobbet gjort snabbare. Att använda AI är inte bara en trend – det är en nödvändighet.

Här är en lista över de bästa AI JavaScript-kodgeneratorverktygen som förbättrar ditt arbetsflöde och gör kodningen snabbare, smartare och roligare.

1. ClickUp (bäst för att generera kodsnuttar och övergripande hantering av programvaruutvecklingscykeln)

ClickUp är inte bara för kodning – det är en app för allt som rör arbete som effektiviserar projektledning och mjukvaruutvecklingsprocessen.

Använd ClickUp för mjukvaruteam för att enkelt följa projektets framsteg.

För JavaScript-utvecklare erbjuder ClickUp for Software Teams verktyg som förbättrar alla aspekter av utvecklingen, från att skriva ES6-kod till att hantera API-integrationer och felsöka asynkrona funktioner.

ClickUp Brain

Automatisera kodningen och generera uppmaningar med ClickUp Brain.

ClickUp Brain erbjuder intelligenta AI-drivna lösningar för att generera JavaScript-kodsnuttar, felsöka kod och automatisera repetitiva uppgifter.

Med sömlösa GitHub- och GitLab-integrationer kan du spåra commit, hantera pull-förfrågningar och synkronisera grenar direkt i dina uppgifter, vilket effektiviserar din utvecklingsprocess.

Dessutom kan du använda funktioner som ClickUp Whiteboards för att planera komplexa JavaScript-arkitekturer, ClickUp Automations för att automatisera arbetsflöden och robusta mallar för felspårning, kodgranskning och agil utveckling.

Lika viktigt är ClickUps funktion för formatering av kodblock, som förenklar delningen av kodsnuttar genom att markera syntaxen. Detta gör koden lättare att läsa och förstå, vilket underlättar samarbetet och hjälper utvecklare att arbeta mer effektivt inom plattformen.

Håll JavaScript-dokumentationen strukturerad med ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan du skriva dokumentation för kod, dela den med ditt team och ge eller ta emot feedback direkt.

ClickUp Chat

Organisera innehåll i ClickUp Chat med etiketter som Uppdateringar, Meddelanden eller Idéer.

Dessutom förfinar ClickUp Chat JavaScript-utvecklingen genom att möjliggöra kommunikation i realtid, vilket gör det möjligt för utvecklare att dela kodsnuttar, diskutera strategier och felsöka inom sitt arbetsflöde.

Du behöver aldrig byta app! Nu kan du hantera teknisk dokumentation, lösa buggar och chatta på samma plattform.

Funktionen AI Answers ger omedelbara svar baserat på chattloggar och data från anslutna appar som Google Drive, GitHub och Salesforce, vilket garanterar snabba lösningar och ett smidigt arbetsflöde.

ClickUp-mall för mjukvaruutveckling

Ladda ner den här mallen Använd ClickUps mjukvaruutvecklingsmall för att hantera alla aspekter av projektet utan problem.

För att förenkla projektledningen för JavaScript-utvecklare kan du använda ClickUps mjukvaruutvecklingsmall. Den är utformad för att stödja dynamiska arbetsflöden, vilket gör den idealisk för team som använder ramverk som React eller Node.js, och underlättar samarbete med uppdateringar och integrationer i realtid.

ClickUps bästa funktioner

Spara tid på repetitiva uppgifter: Automatisera uppgifter som att uppdatera beroenden, hantera byggskript och konfigurera testarbetsflöden.

Gör kodsamarbetet smidigare: Dela formaterade JavaScript-kodblock med syntaxmarkering för bättre läsbarhet och samarbete.

Organisera dina projekt effektivt: Använd Använd mjukvaruutvecklingsmallar och detaljerade felrapporteringsformulär som är skräddarsydda för JavaScript-utvecklingsprojekt.

Håll fokus på kodningen: Öppna ClickUp-verktygen direkt i din webbläsare för att förbättra kodningsflödena utan att byta plattform med hjälp av Chrome-tillägget.

Samla alla dina verktyg på ett ställe: Kombinera ClickUp med dina Kombinera ClickUp med dina favoritverktyg för apputveckling , såsom Visual Studio Code, Jenkins och över 1 000 andra integrationer.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps omfattande funktioner och anpassningsmöjligheter kan ta tid för nya användare att bemästra fullt ut.

ClickUp-mobilappen är visserligen bekväm, men mindre lämplig för avancerad anpassning.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Tabnine (Bäst för att integrera kontextmedveten AI-kodningshjälp i din utveckling)

via Eclipse Marketplace

Tabnine är en AI-kodningsassistent som fungerar bra för skräddarsydd kodgenerering, testning och kodgranskning. Detta AI-verktyg hjälper utvecklare att generera kvalitativ kod snabbare i sin favorit-IDE. Det täcker alla aspekter av kodningsassistans – kodskapande, förklaringar, buggfixar och säkerhet.

Tabnines bästa funktioner

Generera smartare kodförslag med kontext från tidigare använda koder och återkommande mönster.

Utnyttja den senaste tekniken genom de senaste LLM:erna, inklusive Claude 3. 5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ och Codestral.

Integrera smidigt i ditt arbetsflöde med Tabnines förmåga att ansluta till dina egna privata modelländpunkter.

Se till att din kod förblir säker eftersom Tabnine inte lagrar den eller använder den för att träna sin modell.

Begränsningar för Tabnine

Kan vara resurskrävande, vilket kan orsaka prestanda- och minnesproblem i större kodbaser.

Verktyget föreslår onödigt långa flerradiga koder som användarna inte har efterfrågat.

Tabnine-priser

Grundläggande: Gratis

Dev: 9 $/månad per användare

Enterprise: 39 $/månad per användare

Tabnine-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 40 recensioner)

Caterra: Otillräckligt med recensioner

3. CodeT5 (Bäst för att korrigera, sammanfatta eller generera snabba koder)

via Salesforce

CodeT5, Salesforces förtränade, kodmedvetna kodnings- och avkodningsmodell, är särskilt kraftfull för JavaScript-utvecklare. Med AI-driven kodförståelse och naturlig språkbehandling hjälper CodeT5 dig att förbättra den övergripande kvaliteten på dina JavaScript-applikationer.

Det förenklar komplexa uppgifter som kodgenerering, komplettering, felupptäckt, förklaring och sammanfattning.

CodeT5:s bästa funktioner

Utnyttja storskalig förträning för att få mycket exakta förslag och kompletteringar som är specifika för JavaScript-syntax och -mönster.

Förenkla förklaringen och felsökningen av JavaScript-funktioner med hjälp av intuitiva språkinmatningar.

Upptäck vanliga JavaScript-problem, såsom scope-fel eller felaktig hantering av async/await.

Begränsningar för CodeT5

Kräver betydande finjustering för att uppnå optimal prestanda inom specifika områden och särskilda uppgifter.

CodeT5 är bra på att förstå kodstruktur, men kan ha svårt med komplex logik eller kontextberoende problem.

Priser för CodeT5

Anpassad prissättning

CodeT5-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. AskCodi (Bäst för fullstack-automatisering, inklusive kodgenerering och buggfixning)

via AskCodi

AskCodi är en annan Gen AI-driven kodningsassistent som är användbar för JavaScript-utveckling. Den låter dig skapa dokumentation snabbare och felsöka med hjälp av expertkunskap.

Codi Sandbox erbjuder kodningsförslag i realtid, medan dess användningsfallsorienterade Codi Apps ger en skräddarsydd upplevelse för specifika programmeringsuppgifter, såsom felförklaring, kodrefaktorisering och Big-O-analys.

AskCodis bästa funktioner

Få förslag i realtid för syntax, logik och ramverksspecifik kod.

Använd flera Codi-appar för specifika kodningsrelaterade användningsfall.

Stöd för flera IDES, inklusive VSCode, JetBrains, Sublime Text och mer.

Begränsningar för AskCodi

Ibland, om svaret är för långt, slutar AI plötsligt att generera kod.

Användare har klagat på kreditstrukturen, eftersom appen helt enkelt blir oanvändbar när krediten tar slut.

Priser för AskCodi

Premium: 14,99 $/månad per användare

Ultimate: 34,99 $/månad per användare

AskCodi-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. GitHub Copilot (bäst för att lära sig nya programmeringsspråk och ramverk)

via GitHub

GitHub Copilot autofullbordar kod och stöder kollaborativ kodning med AI, vilket erbjuder smidig integration i olika IDE:er som Visual Studio, JetBrains och terminalmiljöer.

GitHub Copilot är ett verktyg för mjukvaruutveckling som använder kontext från din kodbas för att generera relevanta förslag. Detta gör det idealiskt för att påskynda utvecklingen samtidigt som det anpassar sig efter din kodningsstil. Du kan skapa privata tillägg för att anpassa Copilot till dina interna verktyg och arbetsflöden.

GitHub Copilots bästa funktioner

Generera precisa autofullständningar och förslag baserat på din befintliga kod och ditt projektkontext direkt när du skriver.

Få AI-genererade beskrivningar och sammanfattningar av kodändringar för att förstå omfattningen av uppdateringarna.

Ställ in anpassade instruktioner i VS Code eller Visual Studio för att skräddarsy chattresponser baserat på dina favoritverktyg, organisatoriska rutiner och kodningsstandarder.

Integrera privata tillägg och tredjepartsintegrationer, som GitHub Actions.

Begränsningar för GitHub Copilot

Relevansen och effektiviteten hos Copilots förslag kan ibland variera.

Det kan ta tid att lära sig hur man effektivt använder och integrerar GitHub Copilots förslag i ett projekt.

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Team: 4 $/månad per användare

Enterprise: 21 $/månad per användare

GitHub Copilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

6. SourceAI (Bäst för att generera precis JavaScript-kod baserat på inmatningar i mänskligt språk)

via SourceAI

Om du vill förändra ditt tillvägagångssätt för JavaScript-kodning genom att låta både utvecklare och icke-utvecklare delta är SourceAI det bästa valet. Det använder avancerade AI-modeller som GPT-3 och Codex för att generera högkvalitativ, körbar kod från vanliga textbeskrivningar.

Till skillnad från traditionella verktyg utmärker sig SourceAI genom sitt flerspråkiga stöd och sin enkla design.

SourceAI:s bästa funktioner

Översätt vanlig textbeskrivningar till kod i flera språk, såsom Python, JavaScript, C++ och mer.

Skapa funktionell programvara utan ansträngning med dess kompletta utvecklingsprocess utan kodning.

Automatisera skapandet av optimerade, återanvändbara kodkomponenter för snabbare utvecklingscykler med hjälp av återanvändbara kodsnuttar.

Begränsningar för SourceAI

Ibland kan svaren ta längre tid att ladda, och resultatet kan bli ofullständigt om tillräckliga detaljer om ett problem inte anges.

Utbildning kräver omfattande datamängder, vilket kan vara svårt att få tag på för specialiserade områden eller underrepresenterade språk och kulturer.

Priser för SourceAI

Anpassad prissättning

SourceAI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

🤝 Vänlig påminnelse: Granska alltid AI-genererad kod för att säkerställa att den överensstämmer med ditt projekts logik och standarder.

7. DeepCode från Snyk (bäst för att upptäcka sårbarheter och tillämpa säkra korrigeringar)

via DeepCode

Till skillnad från AI-verktyg med en enda modell, som GPT-4, som kan ha problem med integritetsfrågor och slumpmässiga ”hallucinationer”, är DeepCode självhostat för att hålla dina data säkra. Det använder flera modeller och säkerhetsspecifik träning för att fokusera på att hålla dina applikationer säkra.

Det som skiljer DeepCode från andra verktyg är att det kombinerar AI för mjukvaruteam med symbolisk och generativ AI, maskininlärning och expertkunskap från Snyks säkerhetsteam. Resultatet är bättre precision vid upptäckt av problem och erbjudande av lösningar – utan gissningar.

DeepCodes bästa funktioner

Tillämpa säkerhetskorrigeringar direkt i IDE, vilket minskar manuella ingrepp och påskyndar säker kodning med DeepCode AI Fix-funktionen.

Identifiera kodmönster och sårbarheter baserat på logik och flöde för att skapa återanvändbara anpassade regler som går utöver syntaxen.

Markera sårbarheter när koden genereras och få korrigeringar med ett klick tack vare skanning i realtid.

Erbjud fullständig insyn med avancerad övervakning och rapportering för att skala upp dina säkerhetsrutiner.

DeepCode-begränsningar

Kan generera falska positiva resultat i koden när du hanterar komplexa koder.

Kvaliteten på resultatet är starkt beroende av kvaliteten på träningsdata.

Priser för DeepCodeAI

Gratis

Team: 25 $/månad per produkt

Enterprise: Anpassad prissättning

DeepCodeAI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Mutable AI (bäst för att skapa Wikipedia-liknande artiklar från skriven kod)

via Youtube

Mutable. ai:s Auto Wiki-funktion omvandlar din kodbas till dynamisk, interaktiv dokumentation som liknar en Wikipedia-sida. Den förenklar förståelsen av komplexa projekt genom att organisera din kod i strukturerat, lättnavigerat innehåll.

Med samma kod håller detta verktyg din dokumentation uppdaterad och förenklar kodningsprocessen, vilket hjälper dig att hantera stora kodbaser och bli en bättre programmerare.

Mutable AI:s bästa funktioner

Koppla automatiskt dokumentation till specifika kodrader, vilket säkerställer tydlighet och eliminerar tvetydiga referenser.

Använd Mermaid.js för att generera arkitektoniska visualiseringar som hjälper teamen att snabbt förstå komplexa systemdesign.

Prova AI-assisterad redigering och förfining av wikis för att hålla dokumentationen korrekt och insiktsfull.

Synkronisera med repositorier varje månad eller vid varje commit via en kommande pull request-bot.

Begränsningar för Mutable AI

Det kan vara svårt att uppnå fullständig noggrannhet, särskilt med komplex kod.

API- och tredjepartsintegrationsfunktioner saknas

Priser för Mutable AI

Anpassad prissättning

Mutable AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Replit Ghostwriter (bäst för realtidsfelsökning av JavaScript och kodassistans)

via Replit Ghostwriter

Replit är en webbapplikation och webbplatsbyggare som använder AI för att få saker gjorda på nolltid. Ghostwriter är ett AI-drivet Replit-verktyg som integreras med Replit-kodredigeraren för att förbättra utvecklarnas kodningsupplevelse.

Det använder avancerade stora språkmodeller (LLM) för att hjälpa till med programmeringsuppgifter som kodkomplettering, felsökning och generering.

Replit Ghostwriters bästa funktioner

Få kodförslag i realtid i redigeraren som anpassas efter de specifika filer och kodstrukturer du arbetar med.

Identifiera problem i din kod, föreslå lösningar och åtgärda dem automatiskt, allt inom Replit-miljön.

Låt Ghostwriter omstrukturera din kod på ett smidigt sätt och ersätta loopar med rekursion eller vice versa, anpassat efter dina preferenser.

Begränsningar för Replit Ghostwriter

Kan generera felaktig eller suboptimal kod beroende på uppgiftens komplexitet och prompt.

Kan endast användas inom Replit-plattformen, vilket begränsar integrationen med andra utvecklingsmiljöer.

Priser för Replit Ghostwriter

Starter: Gratis

Replit Core: 25 $/månad

Team: 40 $/månad per användare

Replit Ghostwriter-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Codeium (Bäst för snabb, lättviktig JavaScript-kodassistans och samarbete)

via JetBrains

Codeium är ett kraftfullt AI-kodningsverktyg som erbjuder en rad intelligenta funktioner, inklusive AI-driven kodgenerering, kontextuell autofullständning och verktyg för samarbete i realtid, allt integrerat i populära utvecklingsmiljöer.

Codeium ger dig verktyg för smartare kodning, snabbare felsökning och bättre teamsamarbete, vilket förbättrar utvecklarnas produktivitet och fokus.

Codeiums bästa funktioner

Integrera AI-driven kodgenerering och autofullständning med realtidssamarbete och versionskontroll med Codeium Windsurf Editor.

Använd Codeium från alla dina favoritkodredigerare som VS Code, JetBrains, Neovim och många fler.

Integrera Codeium Forge med avancerade AI-kodgenereringsverktyg för realtidssamarbete och versionskontroll.

Utnyttja AI-drivna kodförslag direkt i chattgränssnittet och förbättra kodningsproduktiviteten och effektiviteten med Codeium Live.

Codeums begränsningar

Fungerar inte bra med stora kodbaser.

Kan inte arbeta offline med lokala modeller

Priser för Codeium:

Gratis

Pro: 15 $/månad

Pro Ultimate: 60 $/månad

Codeium-betyg och recensioner:

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. Claude AI (bäst för att generera tydliga och konversationsinriktade JavaScript-snippets)

via Medium

Claude. ai, utvecklat av Anthropic, är en AI-assistent som är utformad för en rad olika uppgifter, inklusive generering, analys och förfining av textbaserat innehåll.

Även om dess främsta styrkor ligger i förståelse av naturligt språk och konversationsassistans, har dess funktioner nyligen utökats till att omfatta JavaScript-kodkörning genom Analysis Tool, en funktion som släpptes 2024.

Claude. ai bästa funktioner

Skapa och förfina standardkod eller specifika JavaScript-funktioner utan ansträngning.

Hitta fel i JavaScript-kod och få praktiska förslag eller korrigeringar direkt i gränssnittet.

Skriv och kör kod i Claude.ai för att stödja ett brett spektrum av analysuppgifter.

Skapa tydlig och koncis dokumentation för att förklara komplexa kodstrukturer.

Claude. ai-begränsningar

Det kanske inte integreras sömlöst med vissa utvecklingsmiljöer.

Claude kan hantera stora mängder kontext, men dess prestanda kan försämras när det gäller extremt komplexa eller mycket beroende JavaScript-kodbaser.

Priser för Claude.ai

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 30 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Claude. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Skapa perfekta JavaScript-koder med ClickUp

JavaScript är fortfarande ett viktigt språk för modern webbutveckling.

En stor del av webbplatser, apputvecklare och andra innehållsteam är beroende av det för stabil prestanda. Därför behöver du AI JavaScript-generatorverktyg som hjälper dig att skapa dina koder på några sekunder.

ClickUp har en heltäckande strategi för detta och kombinerar de oöverträffade funktionerna i ClickUp Brain, den grundliga dokumentationen i ClickUp Docs och mycket mer för att ge dig allt du behöver på ett och samma ställe.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag!