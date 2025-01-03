De bästa UCaaS-plattformarna för smidig kommunikation och samarbete i teamet

Föreställ dig följande: ditt team arbetar intensivt mot en projektdeadline. Chefen skickar ett e-postmeddelande och ber om detaljer om uppgifterna, men hälften av teamet missar det bland alla snabbmeddelanden.

Resultatet? Förvirring, förseningar och frustrerade medarbetare som kämpar för att hålla sig uppdaterade, vilket leder till ineffektivitet. Det är där en UCaaS-plattform kommer in i bilden.

Unified Communications as a Service, eller UCaaS, samlar videokonferenser, snabbmeddelanden, fildelning och mycket mer i en enda, effektiv lösning. Dessa system, som är utformade för skalbarhet och integration, hjälper IT-chefer och kommunikationsteam att förenkla arbetsflöden och sänka kostnaderna.

Låt oss utforska de bästa UCaaS-programvarorna som omformar företagskommunikationen idag.

Vad är en UCaaS-plattform?

Unified Communications as a Service (UCaaS) är en molnbaserad modell som integrerar olika kommunikations- och samarbetsverktyg i en enhetlig kommunikationsplattform. Denna plattformstjänst för enhetlig kommunikation inkluderar funktioner som röstsamtal, videokonferenser, snabbmeddelanden, fildelning och kontaktcenterhantering. UCaaS använder molntjänster för att hosta kommunikationsverktyg i fjärrdatacenter.

Här är en enkel översikt:

Molninfrastruktur: Alla kommunikationstjänster finns på säkra molnservrar som hanteras av UCaaS-leverantören.

Enhetsintegration: Användare kan komma åt plattformen från vilken enhet som helst med internetanslutning, till exempel stationära datorer, smartphones eller surfplattor.

Enhetligt gränssnitt: Plattformen samlar verktyg som videomöten, röstsamtal och meddelanden i en enda kontrollpanel för enkel åtkomst.

Synkronisering i realtid: Data och kommunikationsverktyg synkroniseras i realtid, vilket säkerställer att användarna alltid har tillgång till uppdaterad information.

Fördelar med UCaaS

UCAaaS hjälper organisationer att:

Sänk kostnaderna genom att ersätta lokal hårdvara med molnbaserade lösningar.

Öka samarbetet med integrerade videosamtal, meddelanden och fildelning

Stöd distans- och hybridteam med konsekventa, tillgängliga verktyg

Säkerställ tillförlitlighet med molnbaserad redundans och minimala driftstopp.

Förenkla IT -teamets hantering genom att konsolidera kommunikationssystemen

Typer av plattformar för enhetlig kommunikation

UCaaS-lösningar kan generellt delas in i två kategorier:

Plattformar med flera användare: I denna modell delar flera organisationer samma UCaaS-infrastruktur. Det är kostnadseffektivt och passar små till medelstora företag som söker skalbarhet utan bördan av att hantera infrastruktur.

Enklientplattformar: Dessa är skräddarsydda för en specifik organisation och erbjuder högre kontroll, anpassade funktioner och förbättrad datasäkerhet. De är idealiska för större företag med komplexa behov.

Vad ska du leta efter hos en UCaaS-leverantör?

Att välja rätt UCaaS-plattform innebär att fokusera på funktioner som hjälper till att överbrygga kommunikationsklyftan på din arbetsplats.

Här är viktiga UCaaS-funktioner att prioritera:

Videosamtal med skärmdelning: Högkvalitativa videomöten och möjlighet att dela skärmar för presentationer eller samarbete.

Integrerad meddelandehantering och närvaroinformation: Meddelandehantering med statusindikatorer som visar tillgänglighet, vilket förbättrar kommunikationen i realtid.

VoIP och telefoni: Molnbaserade röstsamtal med funktioner som vidarekoppling, transkribering av röstmeddelanden och samtalsinspelning.

Fildelning och samarbete: Sömlös delning och gemensam redigering av dokument direkt i plattformen

Kontaktcenterintegration: Inbyggda kontaktcenterfunktioner som automatisk samtalsfördelning, IVR och spårning av kundinteraktioner.

Sömlös röstintegration: Anslut till det allmänna telefonnätet (PSTN) och säkerställ tillförlitlig kommunikation mellan traditionella och internetbaserade telefonsystem.

Kompatibilitet mellan olika enheter: Åtkomst via stationära datorer, mobila enheter och surfplattor, vilket garanterar oavbruten Åtkomst via stationära datorer, mobila enheter och surfplattor, vilket garanterar oavbruten samarbetsbaserad kommunikation.

Enhetlig instrumentpanel: Ett centraliserat gränssnitt för att hantera alla Ett centraliserat gränssnitt för att hantera alla kommunikationsverktyg för företag , vilket minskar tiden som spenderas på att växla mellan appar.

De 10 bästa UCaaS-programvarorna du måste känna till

Att hitta rätt UCaaS-plattform kan förändra hur ditt team kommunicerar och samarbetar, vilket gör arbetsflödena mer effektiva. Nedan finns de tio bästa UCaaS-plattformarna, som alla erbjuder unika funktioner för att stödja företag.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning och samarbete)

ClickUp är en centraliserad hubb för teamkommunikation och samarbete. Denna app för arbete samlar arbetsflödeshantering, kommunikation och analys på en och samma plattform.

Här är några exempel från dess omfattande funktionsuppsättning.

ClickUp Chat

Läs mer Håll alla uppgiftsrelaterade konversationer organiserade och direkt kopplade till uppgifterna med ClickUp Chat.

ClickUp Chat ser till att alla uppgiftsrelaterade konversationer organiseras inom plattformen. Istället för att förlora värdefull tid på att söka igenom e-postmeddelanden eller spridda chattar kan ditt team hänvisa till diskussionen som är kopplad till en uppgift, så att ingenting förbises.

ClickUp Docs

Läs mer Brainstorma, dokumentera och kartlägg strategier och tidsplaner visuellt i realtid med ClickUp Whiteboards.

Dessutom hjälper ClickUp Docs och ClickUp Whiteboards till att förstärka samarbetet så att dina team kan brainstorma, dokumentera och planera i realtid.

Om ditt marknadsföringsteam till exempel planerar en kampanj kan de utarbeta strategin i Docs samtidigt som de använder Whiteboards för att visuellt kartlägga idéer, tidsplaner och teamets ansvarsområden.

Läs mer Tilldela åtgärdsbara kommentarer till teammedlemmar för att enkelt spåra, lösa eller omfördela feedback med ClickUp Assigned Comments.

ClickUps funktion för tilldelade kommentarer säkerställer att viktig feedback aldrig förbises genom att tilldela den till teammedlemmar. Den gör det möjligt att enkelt spåra, lösa eller omfördela kommentarer, vilket håller uppgifterna tydliga och organiserade samtidigt som missförstånd undviks.

Läs mer Undvik dubbelarbete med realtidsuppdateringar om kollegor som arbetar med samma uppgift med hjälp av ClickUps Collaboration Detection.

ClickUp har också avancerade funktioner som ClickUp Collaboration Detection som hjälper dig att undvika dubbelarbete.

Om en teammedlem till exempel skriver en kommentar eller redigerar en uppgiftsbeskrivning samtidigt, ser du uppdateringar i realtid, vilket minskar risken för konflikter mellan ändringar. Uppdateringar, kommentarer och ändringar synkroniseras omedelbart på alla plattformar, vilket säkerställer att alla teammedlemmar arbetar med den senaste versionen av uppgifter och dokument.

ClickUp Clips

Läs mer Spela in och dela skärmgångar med voice-overs för visuell, tydlig och praktisk feedback med ClickUp Clips.

Och om du tycker att det är ineffektivt att skriva en lång rad e-postmeddelanden eller kommentartrådar för att förklara något, kan du istället spela in det med ClickUp Clips. Du kan spela in och dela din skärm direkt med röstkommentarer. Dessutom kan du gå igenom uppdateringarna visuellt och verbalt, vilket eliminerar risken för missförstånd.

ClickUp Brain

Läs mer Skapa automatiskt sökbara transkriptioner av klipp med tidsstämplar med ClickUp Brain.

Slutligen skapar AI-transkriptionsfunktionen i ClickUp Brain automatiskt sökbar text från din Clip, komplett med tidsstämplar, så att ditt team kan återkomma till viktiga referenspunkter utan att behöva spela upp hela videon igen.

ClickUps bästa funktioner

Organisera uppgiftsrelaterade konversationer med ClickUp Chat

Brainstorma och dela idéer visuellt med whiteboards

Samarbeta i dokument i realtid med flera användare

Tagga teammedlemmar i uppgifter med @mentions för snabb kommunikation.

Anpassa uppgiftshanteringen med flera vyer som Lista, Tavla och Gantt.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare rapporterar att det finns en inlärningskurva på grund av det stora antalet funktioner som erbjuds.

Begränsad offlinefunktionalitet

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Nextiva (Bäst för avancerad AI-driven kundkommunikation)

via Nextiva

Nextiva är utformat för att optimera kundinteraktioner över kommunikationskanaler som röst, video, e-post, SMS och sociala medier. Dess AI-drivna funktioner förbättrar kundupplevelsen genom intelligent dirigering, realtidsinsikter och automatisering av arbetsflöden.

Företag kan konsolidera kommunikationsverktyg, förbättra det interna samarbetet och hantera kundinteraktioner på ett smidigt sätt.

Nextivas bästa funktioner

Använd AI-driven intelligent routing för att koppla kunderna till rätt handläggare.

Implementera automatisering för att effektivisera arbetsflöden och minska manuella ingrepp

Optimera kundresan med AI för personliga, kontextbaserade upplevelser

Begränsningar för Nextiva

Telefonappen hänger sig ibland och ringer upp igen under samtal.

Inlärningskurvan för avancerade funktioner kan vara brant för nya användare.

Nextivas prissättning

Digitalt: 25 USD/månad per användare

Kärnfunktion: 36 USD/månad per användare

Engage: 50 USD/månad per användare

Power Suite: 75 USD/månad per användare

Nextiva-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 3 230 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 900 recensioner)

3. RingCentral (bäst för AI-driven sömlös kommunikation)

via RingCentral

RingSense är en enhetlig samarbetsprogramvara med AI som förändrar hur företag interagerar genom att tillhandahålla live-samtalsanteckningar, intelligenta insikter och smidiga översättningar. Dessa funktioner förbättrar den interna kommunikationen och skapar en smidigare kundupplevelse.

RingCentrals bästa funktioner

Använd AI-drivna samtalsreferat för att följa diskussioner utan att behöva ta anteckningar manuellt.

Använd liveöversättningar för att kommunicera effektivt mellan globala team.

Optimera arbetsflöden med över 300 appintegrationer för ökad produktivitet i företaget.

RingCentrals begränsningar

Integrationsproblem kan kräva ominstallation eller användning av webbplattformen.

Användargränssnittet kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare.

RingCentrals priser

Kärnfunktion: 30 USD/månad per användare

Avancerad: 35 USD/månad per användare

Ultra: 45 USD/månad per användare

RingCentral-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 210 recensioner)

4. GoTo Connect (bäst för kundengagemang via flera kanaler)

via GoTo Connect

Letar du efter en UCaaS-plattform som kombinerar ett molnbaserat telefonsystem med verktyg för flera kanaler? Prova GoTo Connect för att skapa en centraliserad kommunikationshub för smidig affärskommunikation.

GoTo Connect kombinerar ett molnbaserat telefonsystem med kommunikationsverktyg för flera kanaler för att skapa en centraliserad kommunikationshub för smidiga affärsinteraktioner. Dess utmärkande funktion, GoTo Connect CX, integrerar digitala kanaler som WhatsApp, sociala medier och SMS med AI-drivna insikter för förbättrad kundengagemang.

GoTo Connects bästa funktioner

Använd den visuella redigeraren för nummerplaner för att anpassa samtalsflöden och förbättra kundupplevelsen.

Engagera kunder via flera digitala kanaler som WhatsApp, sociala medier och SMS.

Använd AI-samtalsöversikter för att effektivisera uppföljningar och åtgärdspunkter.

Begränsningar för GoTo Connect

Tillfälliga systemavbrott kan störa verksamheten.

Kundsupporten kan vara långsam med att svara och lösa problem.

Priser för GoTo Connect

Telefonsystem: 29 $/månad per användare

Connect CX: 37 USD/månad per användare

Kontaktcenter: 86 USD/månad per användare

Betyg och recensioner för GoTo Connect

G2: 4,4/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

5. Microsoft Teams (bäst för allt-i-ett-kommunikation och samarbete i företaget)

via Teams

Microsoft Teams utmärker sig genom sin sömlösa integration i Microsoft 365-ekosystemet, vilket gör det till ett kraftpaket för produktivitet och samarbete.

De unika funktionerna i Microsoft Teams, som Copilot AI, förbättrar möten med AI-genererade anteckningar och åtgärdspunkter. Mesh for Teams introducerar också uppslukande 3D-upplevelser och avatarer för ökat engagemang.

Microsoft Teams bästa funktioner

Använd Teams "kanaler" för att organisera konversationer och filer efter projekt eller ämne för fokuserat samarbete.

Förbättra hybridsamarbetet med Teams Rooms för optimerade mötesupplevelser

Konfigurera och anslut dina favoritverktyg (t.ex. Trello, SharePoint) som flikar i din Teams-arbetsyta för enkel åtkomst.

Begränsningar i Microsoft Teams

Ibland förekommer synkroniseringsproblem mellan stationära och mobila enheter.

Missade aviseringar på mobilen i vissa scenarier

Priser för Microsoft Teams

Teams Essentials: 4 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Basics: 6 USD/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 9 000 recensioner)

6. Webex (bäst för AI-driven hybridarbete och kundengagemang)

via WebEx

Webex utmärker sig som en mångsidig kommunikationsplattform som erbjuder AI-drivna verktyg för hybridarbetsmiljöer och kundengagemang. Webex Suite integrerar samtal, meddelanden, webbseminarier och videomöten, vilket skapar en smidig arbetsplats för internt samarbete och kundinteraktioner.

Webex bästa funktioner

Använd AI-mötesreferat för att effektivisera åtgärdspunkter och uppföljningar.

Använd Webex Suites integration för att samordna samtal, meddelanden och evenemang.

Utnyttja avancerade omröstnings- och frågefunktioner för att öka engagemanget i webbseminarier.

Begränsningar för Webex

Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika evenemangsfunktioner

Priserna kan stiga med tillägg som realtidsöversättning.

Webex-priser

Webex Free

Webex Meet: 14,50 $/månad per användare

Webex Suite: 25 USD/månad per användare

Webex Enterprise: Anpassad prissättning

Webex-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 19 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 7 300 recensioner)

7. Vonage (Bäst för API-driven kommunikation och kundengagemang)

via Vonage

En annan UCaaS-plattform, Vonage, utmärker sig med sin API-drivna plattform som sömlöst integrerar röst, video och meddelanden i arbetsflöden. Det är ett förstahandsval för företag som vill anpassa kundupplevelsen med verktyg som konversationshandel och molnbaserade kontaktcenter.

Vonage gör det möjligt för tvärfunktionella team att samarbeta och engagera sig effektivt med pålitlig drifttid och avancerade funktioner som samtalsinspelning, teammeddelanden och AI-drivna insikter.

Vonages bästa funktioner

Använd kommunikations-API:er för att integrera meddelanden, röst och video i anpassade arbetsflöden.

Använd verktyg för konversationshandel för att engagera kunderna via deras föredragna kanaler.

Möjliggör teamsamarbete med videomöten, SMS/MMS och verktyg för fildelning.

Vonages begränsningar

Problem med SMS-systemets efterlevnad kan ibland störa meddelandetjänsterna.

Avancerade funktioner kräver dyrare abonnemang, vilket ökar kostnaderna för småföretag.

Vonages prissättning

Mobil: 19,99 $/månad per användare

Premium: 29,99 $/månad per användare

Avancerad: 39,99 $/månad per användare

Vonage-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 460 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 300 recensioner)

8. 8×8 Work (Bäst för smidig global kommunikation och CX-hantering)

8×8 erbjuder en omfattande kommunikationsplattform som förenar röst-, video-, meddelande- och kontaktcenterfunktioner under ett och samma tak.

8×8 Work for Web möjliggör omedelbar webbläsarbaserad kommunikation utan nedladdningar, vilket gör det idealiskt för team som är på resande fot. Med funktioner som globala samtal, omnikanal-routing och AI-driven analys förbättrar 8×8 det interna samarbetet och kundengagemanget.

8×8 bästa funktioner

Använd webbläsarbaserade 8×8 Work for Web för enkel åtkomst till samtal, chattar och möten.

Använd omnikanalsrouting i kontaktcentret för smidig kundservice

Använd SMS i stora volymer och globala samtal för effektiv kundkontakt.

8×8-begränsningar

Val av tidszon för supportärenden kan vara besvärligt

Avancerade funktioner kan kräva ytterligare konfiguration för optimal användning.

8×8-prissättning

Anpassad prissättning

8×8 betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 300 recensioner)

9. Dialpad (Bäst för AI-driven produktivitet och kommunikation)

via Dialpad

Dialpad kombinerar AI-drivna insikter med en sömlös plattform för enhetlig kommunikation, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för försäljning, support och teamsamarbete. Dess AI-funktioner, som transkription i realtid, livecoaching och automatiserad anteckning, förfinar arbetsflöden och minskar manuella uppgifter.

Dialpads bästa funktioner

Använd AI-transkription för omedelbara mötesanteckningar och uppföljningar.

Automatisera arbetsflöden genom integration med CRM- och produktivitetsverktyg.

Skapa anpassade handböcker för att förbättra samtalsresultaten och teamutbildningen.

Begränsningar för Dialpad

Enstaka transkriptionsfel med komplex terminologi

Ljudkvaliteten kan bero på nätverkets stabilitet.

Priser för Dialpad

Standard: 27 USD/månad per användare

Pro: 35 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Dialpad

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 530 recensioner)

10. Zoom (bäst för mångsidiga videokonferenser och samarbete)

via Zoom

Den sista UCaaS-plattformen på listan är Zoom.

Dess UCaaS-funktioner sträcker sig bortom enkla konferenser och erbjuder verktyg som Zoom Phone och Zoom Team Chat som förenar meddelanden, röst och video i en plattform. Dessutom fungerar Zoom bra för att skapa engagerande virtuella upplevelser med funktioner som immersiva vyer, breakout-rum och transkription i realtid.

Zoom bästa funktioner

Använd breakout-rum för fokuserade teamdiskussioner inom större möten.

Utnyttja Zoom Phone för smidig röstkommunikation och samtalshantering.

Integrera Zoom med CRM-verktyg för att centralisera data om kundinteraktioner.

Zoom-begränsningar

Bandbreddskrävande funktioner kan belasta internetanslutningar

Säkerhetsinställningarna för möten kan kräva frekventa uppdateringar för att förhindra störningar.

Zoom-priser

Grundläggande: Gratis

Pro: 15,99 $/månad per användare

Företag: 21,99 $/månad per användare

Zoom-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 54 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 13 000 recensioner)

