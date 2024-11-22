De 10 bästa Kindle Scribe-alternativen att prova

Idag kan anteckningar göras med hjälp av digitala anteckningsböcker. Och det finns en hel rad av dem tillgängliga.

Med en digital anteckningsboksmarknad som förväntas nå 3,82 miljarder dollar år 2030 kan antalet alternativ kännas överväldigande. Kindle Scribe har visserligen tagit marknadsledningen, men jag bestämde mig ändå för att utforska några alternativ.

Efter omfattande forskning och praktiska tester med mitt team har jag sammanställt en lista över 10 exceptionella anteckningsverktyg som sticker ut. Varje verktyg stöder effektiva anteckningsstrategier, hjälper dig att behålla information och hålla ordning, vilket i slutändan förbättrar produktiviteten.

Vad ska du leta efter i Kindle Scribe-alternativ?

Oavsett om du läser, skissar eller främst antecknar finns det en enhet som passar bäst för varje uppgift. Valet handlar om att förstå och balansera vad du behöver mest – något som enkelt kan integreras med dina befintliga verktyg och samtidigt ger en stabil anteckningsupplevelse.

Enheter som reMarkable 2 eller Kobo Elipsa sticker ut, men valet beror i slutändan på ditt unika användningsfall.

Här är vad jag tyckte var viktigast när jag letade efter ett lämpligt alternativ:

Primärt användningsområde: Vill du ha en enhet för läsning, ritning eller anteckningar? Att veta svaret på denna fråga lägger grunden för ditt val.

Kompatibilitet: Kontrollera om enheten fungerar bra med dina favoritappar eller molntjänster.

Skärmkvalitet: Hög upplösning och skärmstorlek är viktigt, särskilt om du arbetar med detaljerat innehåll.

Batteritid: Att ha en enhet som håller hela dagen utan att behöva laddas hela tiden är ett stort plus.

Användarvänlighet: Intuitiv programvara och användarvänliga gränssnitt kan göra stor skillnad för produktiviteten.

Dessa överväganden hjälpte mig att hitta de bästa e-ink-surfplattorna.

De 10 bästa alternativen till Kindle Scribe

Nu när vi vet vad vi ska leta efter i anteckningsverktyg kan vi utforska några alternativ som passar olika arbetsstilar och livsstilar. Här är 10 verktyg som alla kan vara ett utmärkt alternativ till Kindle Scribe.

1. reMarkable 2 (Bäst för minimalistiskt skrivande utan distraktioner)

via reMarkable 2

Om du längtar efter en enkel, fokuserad skrivupplevelse kommer denna e-bokläsare att imponera på dig. Den känns som en bro mellan traditionellt papper och digital bekvämlighet.

Även om den kanske inte har alla funktioner som andra e-läsare har, är den perfekt för dem som vill läsa grafiska romaner och skriva ner sina tankar. Jag kunde göra allt detta utan distraktioner, eftersom inga aviseringar eller appbaserade varningar störde min koncentration.

reMarkable 2 bästa funktioner

Omvandlar handskrift till text, vilket jag tyckte var användbart under brainstorming.

Synkroniseras automatiskt med reMarkable-molnet, vilket gör anteckningarna lättillgängliga på alla dina enheter.

Erbjuder 47 inbyggda sidlayouter och klisterlappar som hjälper dig att hålla ordning på arbetsrelaterade och personliga anteckningar.

Begränsningar för reMarkable 2

Du kan bara visa filer som har synkroniserats med andra enheter – du kan inte redigera dem.

Det finns en liten fördröjning med pennan, men jag vände mig vid det efter ett tag.

Priser för reMarkable 2

Surfplatta: 379 dollar

2. Onyx Boox Tab Ultra (bäst för multitasking med Android-appar)

via Onyx Boox Tab Ultra

Onyx Boox Tab Ultra är en unik hybrid, och jag tycker att den är en av de mest mångsidiga e-ink-surfplattorna som finns. Den kör Android, så jag kunde komma åt Google Play och ladda ner appar som e-post, webbläsare och till och med produktivitetsverktyg – något som du inte hittar på de flesta andra e-ink-surfplattor.

Det är ett bra val om du letar efter en e-bokläsare som kan mer än bara läsa eller anteckna.

Onyx Boox Tab Ultra – bästa funktioner

Skannar dokument med en inbyggd kamera

Arbeta med olika filformat, inklusive PDF, EPUB och MOBI. Denna flexibilitet gör att du kan importera och kommentera flera typer av dokument, vilket ger dig tillgång till dina anteckningar från olika källor.

Multitaska genom att använda två appar samtidigt

Begränsningar för Onyx Boox Tab Ultra

Skriv- eller inmatningsuppgifter kan ibland ta tid, särskilt vid intensiv användning som dokumentredigering.

Tömmer batteriet snabbare jämfört med andra e-ink-surfplattor på grund av dess multitasking-funktioner.

Priser för Onyx Boox Tab Ultra

Startpris: 649 dollar

Läs också: De 10 bästa anteckningsapparna för Android

3. Kobo Elipsa 2E (Bästa miljövänliga designen)

via Kobo Elipsa 2E

När jag testade Kobo Elipsa 2E var en av de första sakerna som fångade min uppmärksamhet dess fokus på hållbarhet. Enheten består till 85 % av återvunnen plast, vilket omedelbart tilltalade miljömedvetna användare som mig.

E-ink-surfplattan har en 10,3-tums skärm som fungerar bra som e-läsare och anteckningsenhet.

Även om skärmupplösningen (227 PPI) inte är lika skarp som hos andra e-bokläsare som Kindle Scribe, så fungerar den bra.

Kobo Elipsa 2E – bästa funktioner

Läs, skriv och skissa på den rymliga 10,3-tums pekskärmen.

Justera både ljusstyrka och färgtemperatur för en bekvämare läsning.

Använd omvandling av handskrift till text och rita eller kommentera dina dokument direkt med hjälp av online-klisterlappar.

Begränsningar för Kobo Elipsa 2E

Orsakar ibland oönskade sidbyten när man skriver snabbt.

Designen känns mindre exklusiv jämfört med alternativ i metall.

Priser för Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: 399,99 $ (inkluderar Kobo Stylus 2 och SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Bästa lätta anteckningsenheten)

via Fujitsu Quaderno A5

När jag först provade Fujitsu Quaderno A5 blev jag imponerad av dess lätta design och tunna profil. Denna enhet är idealisk för dig som är ständigt på språng. Den väger bara 240 gram och är superportabel.

E-ink-surfplattan har en 10,3-tums skärm, vilket ger en bekväm anteckningsupplevelse.

Det som dock stack ut var enhetens naturliga skrivupplevelse. Den justerade linjernas tjocklek beroende på hur hårt jag tryckte, vilket gjorde att det kändes väldigt likt att skriva på papper.

Fujitsu Quaderno A5 bästa funktioner

Välj mellan anpassningsbara pappersmallar, inklusive linjerade, rutade och tomma sidor, som passar olika anteckningsstilar och behov.

Markera, understryk och anteckna med större precision med hjälp av avancerade PDF-antecknings- och textigenkänningsfunktioner.

Bokmärk viktiga sidor i dina anteckningar eller dokument för att omedelbart få tillgång till viktig information.

Begränsningar för Fujitsu Quaderno A5

Saknar mer avancerade funktioner som omvandling av handskrift till text.

Enheten begränsar dig till dess inbyggda funktioner eftersom den inte stöder appar från tredje part.

Priser för Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: 499,99 $ (pekpenna ingår)

5. iPad Pro (bäst för mångsidigt arbete och mediekonsumtion)

via Apple

iPad Pro är en multitasking-kraftpaket. Den är ett steg över traditionella e-ink-surfplattor eftersom den erbjuder mycket mer än bara anteckningar. Jag kunde rita, redigera videor och snabbt växla mellan arbets- och underhållningsappar.

iPad Pros bästa funktioner

Hantera anteckningar, ritningar och professionella uppgifter med lätthet

Upplev nästan ingen fördröjning med felfri omvandling av handskrift till text.

Njut av en levande och detaljerad skärm, perfekt för läsning, skrivande och design.

Få tillgång till tusentals appar för anteckningar, produktivitet och kreativitet.

Begränsningar för iPad Pro

Ett av de dyraste alternativen, särskilt med tillbehör som Apple Pencil och Magic Keyboard.

Vid intensiv användning kan batteritiden minska snabbare än för en dedikerad e-ink-surfplatta.

Priser för iPad Pro

11-tums iPad Pro: Från 999 dollar

12. 9-tums iPad Pro: Från 1 299 dollar

6. MeeBook (bäst för prismedvetna användare)

via Meebook

När jag testade MeeBook blev jag förvånad över hur mycket funktionalitet den hade för en enhet i denna prisklass. Det är ett utmärkt alternativ om du letar efter något prisvärt utan att kompromissa för mycket med grundfunktionerna.

MeeBooks 10,3-tums skärm gav en smidig anteckningsupplevelse, särskilt när den användes tillsammans med pennan.

Även om den inte har samma premiumkänsla eller avancerade funktioner som enheter som iPad Pro eller reMarkable 2, är den ett pålitligt val om ditt primära behov är att ta digitala anteckningar.

MeeBooks bästa funktioner

Markera och spara ändringar i PDF-filer enkelt

Organisera dina anteckningar och dokument utan att behöva appar från tredje part.

Kom åt dina anteckningar från flera enheter eftersom de alltid säkerhetskopieras och hålls uppdaterade.

MeeBooks begränsningar

Tillåter inte appar från tredje part, vilket kan begränsa ytterligare funktionalitet.

Saknar avancerade funktioner som omvandling av handskrift till text, vilket kan begränsa dess användbarhet för professionella användare.

Priser för MeeBook

MeeBook P10 Pro: 295,83 dollar (inklusive stylus)

7. Supernote (bäst för författare)

via Supernote

Om du uppskattar en smidig och praktisk skrivupplevelse är Supernote lösningen för dig.

Dess mest utmärkande egenskap är den självläkande skärmen – den släta ytan ger känslan av att skriva på papper, och eventuella repor försvinner inom 24 timmar. Skärmen är inte riktigt lika responsiv som iPad Pro, men den är tillräcklig för dagliga anteckningar.

Supernotes bästa funktioner

Njut av långvarig användning med denna enhet som håller i flera veckor på en enda laddning.

Ta anteckningar i en dedikerad skrivmiljö utan distraktioner som aviseringar, sociala medier eller annonser.

Synkronisera med molntjänster som Dropbox och OneDrive för enkel åtkomst till anteckningar.

Begränsningar för Supernote

Begränsat till de inbyggda funktionerna, så ingen tillgång till ytterligare programvara.

Skärmen uppdateras något långsammare jämfört med andra enheter, vilket kan göra navigeringen något trög.

Priser för Supernote

Supernote: 299 dollar

8. MobiScribe (bäst för anpassning)

via MobiScribe

MobiScribe är en perfekt resekompanjon för alla som behöver en lätt, bärbar anteckningsenhet. Jag uppskattade dess kompakta design – den är tillräckligt liten för att få plats i en väska och otroligt lätt att bära med sig.

Med programvaran MobiScribe Origin kan du anpassa din anteckningsupplevelse ytterligare genom att justera pennor och organisera dokument i mappar.

MobiScribe bästa funktioner

Skriv anteckningar och konvertera dem snabbt till text med funktionen för handskriftsigenkänning.

Använd utan att anstränga ögonen och njut av en pappersliknande känsla med en e-ink-skärm.

Synkronisera med Google Drive och Dropbox för att spara och dela filer.

Njut av flera dagars användning på en enda laddning

Begränsningar för MobiScribe

Inget stöd för tredjepartsappar för avancerade användningsfall.

Långsam uppdateringsfrekvens vid navigering i större dokument eller PDF-filer

Priser för MobiScribe

MobiScribe Origin: 269 dollar

9. Rocketbook (Bäst i kategorin återanvändbara anteckningsböcker)

via Rocketbook

Rocketbooks återanvändbara design gör att den sticker ut; du kan skriva dina anteckningar med en speciell penna och torka av sidorna med en fuktig trasa när du är klar. Denna funktion kan vara en game changer för någon som tar många anteckningar och slösar papper.

Rocketbook har sidor med prickat rutnät som ger flexibilitet att skriva, rita eller skapa diagram.

Rocketbooks bästa funktioner

Använd dess smarta skanningsfunktioner för att enkelt fånga och organisera handskrivna anteckningar.

Välj mellan olika sidmallar, såsom linjerade, rutiga och tomma sidor, samt specialmallar för att-göra-listor, planeringskalendrar och mycket mer.

Organisera dina handskrivna anteckningar enkelt online med hjälp av anpassade QR-koder: det är precis som att ha klisterlappar online

Rocketbooks begränsningar

Begränsad skrivkänsla jämfört med en dedikerad e-ink-surfplatta.

Kräver specialpennor som kanske inte ger den smidigaste skrivupplevelsen, som Kindle Scribe-pennan.

Priser för Rocketbook

Rocketbook: 34 $ (inklusive penna och mikrofiberduk)

10. Sony DPT-RP1 (Bäst för forskningspersonal)

Efter att ha testat Sony DPT-RP1 insåg jag att den riktar sig till en specifik målgrupp – de som regelbundet arbetar med PDF-filer och stora dokument.

Denna e-ink-surfplatta har en 13,3-tums e-ink-skärm, vilket gör den till en av de största på marknaden. Den storleken är en stor fördel när du läser detaljerade rapporter eller akademiska artiklar. Du behöver inte zooma in eller bläddra lika ofta, särskilt jämfört med mindre e-ink-enheter som Rocketbook eller MobiScribe.

Sony DPT-RP1 bästa funktioner

Skriv smidigt med den senaste stylusteknologin

Ställ in anpassningsbara genvägar för ofta använda funktioner, till exempel åtkomst till specifika mallar eller verktyg.

Visa två dokument sida vid sida med hjälp av funktionen för delad skärm. Ta anteckningar medan du refererar till ett annat dokument eller jämför två anteckningar.

Begränsningar för Sony DPT-RP1

Stöder främst PDF-filer och hanterar inte andra dokumenttyper särskilt bra.

Saknar stöd för tredjepartsappar eller mer robusta anteckningsfunktioner.

Priser för Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: 599 $ (standardmodell)

ClickUp är inte en digital anteckningsbok, men utmärker sig när det gäller digitala anteckningar om du letar efter en flexibel lösning som smidigt integrerar uppgifter och anteckningar.

ClickUp kombinerar anteckningar med robust uppgiftshantering, vilket gör det idealiskt för mer än bara att skriva ner idéer. Du kan skriva och skapa anteckningar i en stil som är både strukturerad och fri.

Ta en titt på några av ClickUps funktioner som gör det till ett proffs inom digital anteckning.

ClickUp Notepad: Enkelt, snabbt och tillgängligt

Kom igång med ClickUp Notepad Organisera och ta anteckningar med ClickUp Notepad

ClickUp Notepad fungerar bäst som en smidig lösning för att snabbt skriva ner tankar utan att behöva öppna ett helt dokument eller en app.

Det som omedelbart sticker ut är hur snabbt och tillgängligt det är. Jag kan öppna anteckningsblocket från vilken enhet som helst – stationär dator eller mobiltelefon – och det synkroniseras direkt. Denna smidiga upplevelse gör att jag kan behålla mitt flöde även när jag byter mellan enheter. Jag gillar ClickUp Notepads enkelhet.

Den är inte överbelastad med funktioner, vilket gör den idealisk för de tillfällen när jag behöver fånga en snabb idé eller göra en att göra-lista.

Jag uppskattar också dess integration i det större ClickUp-ekosystemet. När jag har skrivit en anteckning kan jag snabbt omvandla den till en uppgift eller åtgärd. Det är perfekt för att hålla ordning på allt utan att behöva flera appar eller plattformar.

Jag brukade leva efter mina anteckningar, men efter två dagars utvärdering av ClickUp visste jag att det var lösningen för mig .

ClickUp Docs: Central nav för alla anteckningsbehov

Ta anteckningar och samarbeta enkelt med ditt team med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är mitt förstahandsval för mer detaljerade anteckningar. Prova det när du behöver ett utrymme för att organisera mötesanteckningar, projektidéer och till och med brainstorming-sessioner. Det som kommer att imponera på dig är hur enkelt det är att skapa strukturerade dokument som inte bara är statiska anteckningar utan interaktiva. Du kan omedelbart länka uppgifter, bädda in dokument och dela dem med ditt team.

En av de största fördelarna med ClickUp Docs är samarbetsfunktionen. Till skillnad från andra anteckningsverktyg kan jag bjuda in teammedlemmar att redigera, kommentera och bygga vidare på idéer direkt i dokumentet. Det är som att ha en levande arbetsplats där idéer utvecklas i realtid.

Eftersom ClickUp Docs är helt integrerat med andra funktioner i ClickUp kan jag tilldela åtgärdspunkter direkt från dokumentet och omvandla diskussioner till konkreta uppgifter. Denna funktion gör mitt arbetsflöde så mycket smidigare.

ClickUp Brain: Ta anteckningar snabbare och smartare

Notera alla dina framsteg med ClickUp Brain

Alla som är skeptiska till att använda AI för anteckningar bör prova ClickUp Brain. ClickUps AI-skrivverktyg kan hjälpa till med allt från att sammanfatta långa anteckningar till att föreslå sätt att organisera innehållet.

När jag har ont om tid hjälper ClickUp Brain mig att snabba upp arbetet genom att skriva utkast eller rensa upp mina anteckningar så att de blir mer strukturerade.

Det jag gillar mest med ClickUp Brain är hur intuitivt det är. Om jag till exempel antecknar mötesanteckningar kan jag be verktyget att sammanfatta de viktigaste punkterna eller generera åtgärdspunkter från diskussionen. Och eftersom det är tätt integrerat med ClickUp sammanställer det information från mina uppgifter, filer och anteckningar. Som ett resultat skräddarsyr ClickUp Brain alla sina svar efter mina behov.

ClickUp-mall för dagliga anteckningar

Få gratis mall Ta anteckningar och håll koll på din produktivitet med ClickUp Daily Notes Template.

När jag först upptäckte ClickUp Daily Notes Template insåg jag inte hur mycket det skulle förenkla min dag. Denna mall för anteckningar hjälpte mig att organisera allt på ett ställe. Det är inte bara ett ställe att skriva ner anteckningar – den är utformad för att strukturera din dag så att du kan hålla dig fokuserad och produktiv.

Så här hjälpte mallen mig:

Strukturerar min dag: Delar upp min dag i hanterbara delar och ger utrymme för att reflektera över mina prestationer i slutet av dagen.

Hantera uppgifter och prioriteringar: Gör det möjligt för mig att spåra viktiga och brådskande uppgifter samtidigt som jag kategoriserar dem efter prioritet.

Anpassningsbar layout: Har ett tydligt, lättöverskådligt format som jag kan anpassa efter mitt arbetsflöde, inklusive avsnitt för brainstorming och Har ett tydligt, lättöverskådligt format som jag kan anpassa efter mitt arbetsflöde, inklusive avsnitt för brainstorming och mötesanteckningar.

Ökar produktiviteten: Samlar alla mina dagliga behov på ett ställe, vilket avsevärt ökar min totala produktivitet.

ClickUp, den bästa anteckningsappen för dina uppgifter

Efter att ha utforskat och utvärderat olika alternativ till Kindle Scribe har jag fått värdefulla insikter om de olika alternativen för att förbättra anteckningsskrivande och produktivitet. Varje anteckningsverktyg erbjuder unika funktioner och fördelar som tillgodoser specifika behov, vilket gör det ganska enkelt att välja det som passar dig bäst.

Som någon som värdesätter effektivitet och smidig produktivitet rekommenderar jag starkt att använda ClickUp som anteckningsapp. Dess olika funktioner och väl integrerade kapacitet gör den till ett starkt val för alla som vill förbättra sitt arbetsflöde.

Registrera dig på ClickUp för att uppleva en omfattande plattform som möjliggör effektiv projektledning, uppgiftshantering, enkel anteckning och smidig samverkan.