Gratis mallar för karriärutveckling i Excel för att planera din professionella utveckling

Har du någonsin känt att du går i cirklar i din karriär? Du vet att du vill gå vidare och har höga karriärmål, men det kan kännas överväldigande att ta reda på nästa steg.

Många yrkesverksamma delar denna kamp och befinner sig i ett dilemma mellan ambition och osäkerhet.

Excel-mallar för karriärutveckling kan hjälpa dig på vägen. Med dessa verktyg kan du dela upp dina mål i genomförbara steg, vilket gör din väg till avancemang mycket mer hanterbar.

I den här bloggen har vi sammanställt en lista med några gratis mallar för karriärutveckling i Excel. Vi kommer också att utforska fantastiska alternativa mallar från ClickUp. Låt oss sätta igång! 💪

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för karriärplanering?

En bra Excel-mall för karriärutveckling är ett strategiskt verktyg för individer och organisationer att kartlägga och visualisera karriärutveckling.

Här är några funktioner att hålla utkik efter. 👇

Anpassningsalternativ: Det bör vara möjligt att ändra avsnitten efter individuella ambitioner och de specifika behoven inom ditt yrkesområde.

Tydlig struktur: En tydlig struktur är viktig för att fastställa milstolpar och följa framsteg. Det är också bäst om mallen har visuella element som grafer, tidslinjer och färgkodade avsnitt för att förbättra läsbarheten.

Omfattande innehåll: Mallen bör beskriva potentiella karriärvägar och lyfta fram alternativ för Mallen bör beskriva potentiella karriärvägar och lyfta fram alternativ för vertikala och laterala karriärsteg. Den bör också innehålla avsnitt för att identifiera nödvändiga färdigheter och kvalifikationer.

Skalbarhet och flexibilitet: Det är viktigt att både kort- och långsiktiga mål kan tas med, och designen bör främja regelbundna översyner med ett intuitivt, lättnavigerat gränssnitt.

Karriärvägsmallar i Excel

Karriärvägsmallar i Excel gör det enkelt att kartlägga din utveckling och sätta upp tydliga, uppnåbara mål. Med Microsoft Excel kan du enkelt planera din karriärutveckling samtidigt som allt är tillgängligt och anpassningsbart.

Här är några bra mallar som du kan titta på. 👀

1. Mall för karriärplanering från Template.net

Mallen för karriärplanering från Template.net hjälper dig att planera din professionella resa på ett tydligt och målmedvetet sätt. Den har en välbalanserad layout för att beskriva milstolpar och specifika färdigheter för att nå kortsiktiga och långsiktiga mål.

Denna anpassningsbara mall ger en strategisk översikt med tidslinjer och praktiska steg som hjälper dig att följa din utveckling. Den har också utrymme för självutvärdering och reflektion, vilket uppmuntrar dig att tänka på dina styrkor, förbättringsområden och utvecklingsmöjligheter.

🔗 Perfekt för: Yrkesverksamma som vill sätta upp tydliga milstolpar och identifiera de färdigheter som behövs för att uppnå långsiktiga karriärmål.

2. Mall för översikt över karriärplan från Template.net

Mallen Career Roadmap Overview från Template.net ger dig en strukturerad och lättförståelig översikt över din professionella karriär. Den omfattande layouten hjälper dig att visualisera varje steg i din karriärplan på ett tydligt och organiserat sätt.

Mallen är utformad för att vara flexibel och kan anpassas efter dina specifika karriär- och branschbehov. Du hittar särskilda avsnitt där du kan definiera dina karriärmål, identifiera de färdigheter och erfarenheter som krävs för att uppnå dem och fastställa en tidsplan för varje milstolpe.

🔗 Perfekt för: Yrkesverksamma som vill ha en strukturerad, anpassningsbar översikt för att visualisera och planera varje karriärsteg.

🔍 Visste du att? Cirka 65 % av barnen som idag börjar grundskolan kommer så småningom att arbeta i yrken som ännu inte finns. Karriärplanering blir allt mer flexibel i takt med att nya branscher och roller snabbt växer fram. Denna dynamiska utveckling kräver att yrkesverksamma förblir anpassningsbara och proaktiva i sin karriärplanering.

3. Mall för bedömning av personalens utbildningsbehov från Whatfix

Mallen för bedömning av anställdas utbildningsbehov från Whatfix är ett praktiskt verktyg för att identifiera de färdigheter och utvecklingsmöjligheter som är viktiga för karriärutveckling.

Det har ett omfattande ramverk med många utvärderingsnivåer, inklusive organisatoriska, operativa och individuella ambitioner.

Denna mall ger ett flerdimensionellt perspektiv och uppmuntrar till datadrivna beslut om karriär- och övergångsplanering. Den innehåller också verktyg för att följa upp framstegen efter implementeringen, med hjälp av feedbackenkäter och prestationsutvärderingar för att bedöma utvecklingen och förfina framtida tillväxtsteg.

🔗 Perfekt för: Organisationer eller yrkesverksamma som vill utvärdera kompetensbrister och prioritera riktad utbildning för karriärutveckling.

4. Mall för kompetensmatris från Agility6

Skills Matrix Template från Agility6 är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper yrkesverksamma att planera sin karriärutveckling och kompetensutveckling. Den visar vilka färdigheter som behövs för att uppnå karriärmål och låter dig kartlägga specifika kompetenser som är relevanta för din nuvarande roll eller framtida ambitioner.

Du kan använda den i alla karriärstadier, särskilt vid karriärbyte, tack vare dess strukturerade men flexibla sätt att visualisera en professionell resa. Den ger dig också omedelbar insikt i utvecklingsområden som kommer att forma din tillväxt.

🔗 Perfekt för: Yrkesverksamma i alla karriärstadier som behöver en tydlig översikt över de kompetenser som krävs för deras roll.

5. Mall för karriärutvecklingsramverk från AIHR

Denna mall för karriärutveckling bygger på AIHR:s LEARN-ramverk för karriärutveckling och erbjuder två flexibla spår: spåret för enskilda medarbetare och spåret för chefer.

Med denna metod blir det mycket enklare att utveckla dina färdigheter och följa din utveckling. Det blir också lättare att starta din karriär på en nivå som överensstämmer med rollens specifika krav.

Dessutom kan du anpassa mallen efter dina personliga intressen, styrkor och förbättringsområden, vilket garanterar en personlig upplevelse.

🔗 Perfekt för: Individer och chefer som vill ha flexibla sätt att följa kompetensutveckling och karriärutveckling.

🧠 Kul fakta: Personer födda under de senare åren av babyboomen (1957–64) hade i genomsnitt 12,7 jobb mellan 18 och 56 års ålder, varav nästan hälften (cirka 5,6) under sena tonåren och tidiga tjugoårsåldern. Detta belyser den dynamiska karaktären hos tidiga karriärerfarenheter, där utforskande och anpassningsförmåga är avgörande.

Begränsningar vid användning av Excel för karriärplaner

Visst, Excel kan vara ett praktiskt verktyg, men det har sina utmaningar när det gäller att planera karriärvägar. Från begränsade anpassningsmöjligheter till brist på interaktiva funktioner, räcker det ofta inte till för långsiktig planering.

Låt oss undersöka varför det kanske inte är det bästa valet för karriärutveckling att enbart förlita sig på Excel:

Felbenägen: I Excel är det lätt att av misstag ändra data eller formler, vilket kan snedvrida hela din plan. Utan robusta felkontrollfunktioner kan små misstag gå obemärkta förbi och skapa luckor i din karriärstrategi.

Skalbarhetsproblem: När dina karriärmål utvecklas kan du upptäcka att Excels radbegränsningar och processorkraft hindrar dig. För mer komplex karriärplanering, som att spåra kompetens över flera roller eller projekt, kan det bli långsamt och svårt att hantera.

Begränsat samarbete: Karriärplanering gynnas ofta av input från Karriärplanering gynnas ofta av input från karriärmentorer eller chefer. Excel är dock inte byggt för samarbete i realtid, vilket kan göra det svårt att hålla alla på samma sida och hålla koll på dina framsteg.

Brist på avancerade funktioner: Excel fungerar bra för grundläggande uppgifter, men saknar verktyg för avancerade insikter, som att spåra prestationstrender eller automatisera mål för kompetensutveckling.

Alternativa mallar för karriärvägar

Om du letar efter ett mer effektivt alternativ till Excel är ClickUp-mallarna värda att överväga. Dessa mallar erbjuder en strukturerad och anpassningsbar metod för att planera din karriärväg, vilket möjliggör samarbete i realtid och smidiga uppdateringar.

Med ClickUp kan du enkelt följa dina framsteg, dela insikter med ditt team och anpassa din strategi på en centraliserad plattform.

Låt oss ta en titt! 💁

1. Mall för utvecklingsplan för anställda i ClickUp

Hämta gratis mall ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplan är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på dina medarbetares tillväxt och utveckling.

Med ClickUps mall för medarbetarutvecklingsplaner kan du skapa utvecklingsplaner för medarbetare på ett effektivt sätt. Det är ett utmärkt sätt att fokusera på individuella mål och samtidigt följa upp framstegen genom mätbara mål.

Du börjar med att utvärdera dina nuvarande färdigheter och kunskaper, vilket hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras. Därefter sätter du upp tydliga och mätbara mål för varje individ för att ge dem riktning och motivation. Mallen hjälper dig att fastställa vilka resurser som behövs för att nå dessa mål, till exempel utbildningsmaterial eller mentorskap.

Det uppmuntrar dig också att regelbundet övervaka framstegen och göra justeringar efter behov. Dessutom uppmuntrar mallen dig att fira framgångar, vilket höjer moralen och motiverar ditt team att fortsätta sin utvecklingsresa.

🔗 Perfekt för: Att skapa strukturerade utvecklingsplaner som övervakar framsteg genom mätbara mål.

🧠 Kul fakta: Karriärrådgivning började i början av 1900-talet när de första studievägledarna hjälpte människor att matcha sina färdigheter med potentiella jobb. Frank Parsons, ofta kallad karriärrådgivningens fader, var en pionjär inom skapandet av strukturerade karriärvägar.

2. Mall för personlig utvecklingsplan från ClickUp

Hämta gratis mall ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är utformad för att hjälpa dig att hålla ordning och motivationen uppe under din personliga utvecklingsresa.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan är ett utmärkt verktyg som guidar dig på din resa mot att uppnå dina personliga och professionella mål. Du börjar med att identifiera områden som kan förbättras, vilket gör att du kan sätta upp realistiska förväntningar som är anpassade efter din unika situation.

Det främjar ansvarstagande genom specifika målsättningar och konkreta åtgärder, vilket hjälper dig att hålla motivationen uppe under din utveckling.

Mallen erbjuder dessutom utrymme för att spåra dina dagliga minimimål, reflektera över din tillfredsställelse med dina framsteg och notera dina framgångar och prestationer. Denna detaljnivå hjälper dig att visualisera din utveckling, upptäcka trender och identifiera områden som behöver uppmärksammas.

🔗 Perfekt för: Att sätta upp och följa upp personliga och professionella mål med detaljerade attribut för att visualisera din utveckling.

3. ClickUp-mall för karriärväg

Hämta gratis mall ClickUps mall för karriärutveckling är utformad för att hjälpa dig att visualisera och följa karriärutvecklingen inom en organisation.

ClickUp Career Path Template erbjuder ett omfattande ramverk för att hantera professionell utveckling inom team. Det utmärker sig genom sin förmåga att visualisera individuella karriärresor och spåra framsteg mot mål.

Denna mall hjälper dig att se var du befinner dig just nu och vart du vill nå, vilket gör det enklare att identifiera det stöd och de resurser du behöver längs vägen.

Dessutom har den dubbla visningsalternativ: Start Here och Whiteboard. Start Here-vyn fungerar som en initial färdplan som beskriver viktiga steg för att uppnå dina karriärmål, medan Whiteboard-vyn erbjuder en visuell representation av dina tidslinjer och milstolpar.

Mallen lägger tonvikt på prestationsuppföljning och feedbackmekanismer, som är avgörande för engagemang och planering.

🔗 Perfekt för: Att kartlägga individuella karriärvägar inom en organisation, med vyer för att följa varje milstolpe.

4. Mall för prestationsrapport i ClickUp

Hämta gratis mall ClickUps mall för prestationsrapport är utformad för att hjälpa dig att följa ditt teams prestationer och framsteg.

ClickUp Performance Report Template förbättrar processen för att spåra framsteg och nå dina mål. Den hjälper dig att se hur väl ditt team presterar och övervaka KPI:er i realtid.

Du kan också använda den för att analysera trender med intuitiva visualiseringar och skapa automatiserade rapporter för att spara tid på manuell datainmatning och hålla koll på ditt arbete. Mallen jämför din utveckling mot uppsatta mål och skapar en känsla av ansvar och motivation.

Oavsett om du delar din plan med en mentor eller arbetar med teamutvecklingsprojekt kan du få feedback och insikter i realtid, vilket håller dig motiverad och i linje med dina karriärmål.

🔗 Perfekt för: Att följa teamets prestationer, övervaka KPI:er och skapa visualiserade, automatiserade rapporter.

5. ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Hämta gratis mall ClickUps mall för prestationsutvärdering är utformad för att hjälpa dig att utvärdera anställdas prestationer och hantera utvärderingar.

ClickUp Performance Review Template effektiviserar din prestationsutvärderingsprocess och integrerar viktiga projektledningsverktyg i utvärderingsstrukturen.

En utmärkande funktion är dess 360°-utvärderingsfunktion, som gör det möjligt för dig att samla in feedback från flera källor, inklusive kollegor och chefer, för en väl avvägd bedömning av dina bidrag till ett projekt eller en organisation.

Dessutom kan du enkelt följa var varje utvärdering befinner sig och registrera detaljerade attribut för att kategorisera utvärderingarna på ett precist sätt.

🔗 Perfekt för: En omfattande 360°-feedbackupplevelse med anpassningsbar spårning för varje steg i utvärderingsprocessen.

Visste du att? De snabbast växande yrkena med den högsta prognostiserade procentuella förändringen av sysselsättningen är vindkraftverkstekniker och solcellsinstallatörer, med en beräknad tillväxt på 60 % respektive 48 %.

6. ClickUp 30-60-90 dagars planeringsmall

Hämta gratis mall ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan är utformad för att hjälpa dig att hantera processen för att introducera nya medarbetare.

ClickUps mall för 30-60-90-dagarsplan erbjuder ett strukturerat sätt att kartlägga mål och milstolpar för de första tre månaderna i en ny roll. Mallen delar upp varje månad i tydliga, genomförbara uppgifter, vilket hjälper nyanställda i nya roller att hålla fokus och vara organiserade under sin utveckling.

Varje avsnitt – 30, 60 och 90 dagar – erbjuder anpassningsbara områden för att beskriva viktiga mål, mätvärden och inlärningsmål, vilket gör det enkelt att följa upp prestationer över tid. Med denna plan kan du sätta upp omedelbara prioriteringar, gradvis utöka ansvarsområden och granska framsteg för att hålla dig i linje med organisationens mål.

Från första dagen uppmuntras du att dokumentera dina framsteg och identifiera de viktigaste beteenden, färdigheter och kompetenser som krävs för att lyckas i alla positioner. Det är ett utmärkt sätt att börja planera för framtiden.

🔗 Perfekt för: Att strukturera initiala mål över tre månader och skapa en tydlig plan för introduktion eller nya roller.

Planera din professionella karriär utan ansträngning med ClickUp

Med dessa mallar för karriärutveckling i Excel kan du ta kontroll över din professionella utveckling.

Oavsett om du planerar kortsiktiga mål eller har långsiktiga ambitioner erbjuder dessa verktyg ett strukturerat sätt att visualisera din resa.

Kom ihåg att planering bara är början!

För att säkerställa att din karriärväg förblir tydlig och genomförbar kan du integrera ClickUp-mallar i din rutin för att uppnå den perfekta balansen mellan organisation och effektivitet.

