De bästa gratis CRM-Excel-mallarna för att bygga effektiva kundhanteringssystem

En av de viktigaste sakerna du kan göra för ditt företags långsiktiga framgång är att utveckla starka, positiva relationer med dina kunder.

Oavsett om du är ett litet företag, ett nystartat företag eller ett etablerat företag kan det bli en mardröm att hantera interaktioner och prospekt och se till att ingen kund hamnar mellan stolarna.

44 % av de tillfrågade i en rapport från Validity uppskattade att deras företag förlorar över 10 % av sin årliga omsättning på grund av dålig datakvalitet.

Ett välorganiserat CRM-system (Customer Relationship Management) är nästan som en mirakelkur.

Ett dedikerat CRM-system eller CRM-programvara är dock inte nödvändigtvis något som alla företag behöver omedelbart. Om du vill förenkla kundhanteringen utan att spendera en förmögenhet på dyr CRM-programvara kan du överväga att använda någon av de kostnadsfria Excel CRM-mallarna som finns tillgängliga online. Dessa mallar erbjuder ett snabbt och bekvämt sätt att organisera kundinformation, automatisera kontakter och uppföljningar samt förbättra avkastningen på dina kundinteraktioner.

I den här artikeln undersöker vi värdet av dessa kostnadsfria CRM-Excel-mallar och hur de förenklar din kundhanteringsprocess. Vi erbjuder också en rad anpassningsbara kostnadsfria CRM-mallar som hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina kundrelationer.

Vad kännetecknar en bra CRM-mall i Excel?

En kvalitativ CRM-Excel-mall är mer än ett enkelt kalkylblad i Microsoft eller Google Sheets. Den bör vara din främsta resurs för att hantera kundrelationer. Sådana CRM-mallar centraliserar kontaktdata, spårar interaktioner och håller dig uppdaterad om kundernas behov, vilket hjälper dig att bygga varaktiga relationer samtidigt som du sparar tid.

Här är vad du ska leta efter i en bra Excel CRM-mall för att optimera ditt arbetsflöde:

Organisera effektivt : Välj mallar som har tydliga kolumner för varje datapunkt, inklusive kontaktuppgifter, försäljningshistorik och kommunikationsregister. Detta gör det enklare att övervaka och få tillgång till viktig kunddata.

Säkerställ anpassningsbarhet : Välj flexibla : Välj flexibla kalkylbladsmallar som uppfyller olika affärskrav och anpassar sig smidigt till olika användningsfall – från att logga kundernas problem till att planera dina e-postkampanjer.

Förenkla datainmatningen : Välj en Excel CRM-mall med en intuitiv layout som förenklar datainmatningen och säkerställer att alla kundrelationsmått är lättillgängliga för snabb analys och rapportering.

Sorteringsalternativ : Hitta en CRM-kalkylbladsmall med filter och sorteringsfunktioner. Detta gör att du enkelt kan prioritera leads, organisera data, hålla koll på statusändringar och spåra aktivitet och relationsutveckling.

Använd visuella ledtrådar: Välj Excel CRM-mallar med färgkodning eller villkorlig formatering för att markera viktiga uppgifter eller statusar, så att din kundhantering blir organiserad och lätt att hantera.

CRM-mallar för Excel

Vi har handplockat dessa CRM-mallar nedan för att ge dig enkla och effektiva alternativ som förenklar din verksamhet och hjälper dig att hålla koll på kundrelationshanteringen:

1. CRM-mall från Salesflare

via Salesflare

Salesflare CRM-mallen är utformad för att hjälpa företag att hantera leads, kontakter och försäljningsmöjligheter, allt i ett anpassningsbart Excel-ark.

Denna kostnadsfria CRM-kalkylbladsmall gör det möjligt för användare att anpassa försäljningsprocessens olika steg, spåra leads genom en trattvy och analysera prestationsmått via den inbyggda fliken Insights.

Här är varför du kommer att älska det:

Använd anpassningsbara försäljningstrattsteg som passar just din försäljningsprocess.

Få automatiserade insikter, såsom intäktsprognoser och prestationsspårning.

Implementera visuell pipelinehantering för effektiv försäljningsuppföljning.

Idealisk användning:Perfekt för småföretag som vill hantera leads och försäljningsmöjligheter utan att investera resurser i komplex CRM-programvara.

2. Mini CRM-verktygsmall från HubSpot

via HubSpot

HubSpot Mini CRM Tool Template är en CRM-lösning för Microsoft Excel och Google Sheets som spårar kommunikation, interaktioner och försäljningsaktiviteter. Denna CRM-kalkylbladsmall hjälper dig att enkelt få tillgång till CRM-data regelbundet och optimera dina insatser för en smidigare relationshantering.

Dessutom kan du använda den för att hantera, prioritera och ta itu med dina försäljningsleads på ett och samma ställe med inbyggda sorterings-, filtrerings- och anpassningsbara fält.

Här är varför du kommer att älska det:

Njut av en nybörjarvänlig design med anpassningsbara rullgardinsmenyer.

Skapa visuella instrumentpaneler för att spåra försäljningsstatistik och mål på ett överskådligt sätt.

Förenkla datainmatningen och missa aldrig att registrera kontakter och försäljningsmöjligheter.

Idealisk användning:Perfekt för småföretag, nystartade företag eller privatpersoner som vill börja använda CRM-verktyg och behöver en enkel lösning för uppföljning av försäljning och kundengagemang.

3. Mall för försäljningsprognos för småföretag från Microsoft

via Microsoft

Som namnet antyder hjälper Microsoft Sales Forecast Tracker Template småföretag att prognostisera försäljningen och spåra intäkterna över tid.

Med denna CRM-kalkylbladsmall kan du tydligt övervaka prestanda mot försäljningsmål och bättre planera kapacitet och resurser för framtida tillväxt. Visualisera prestandatrender och spåra framsteg över tid med dess intuitiva layout och inbyggda diagramverktyg.

Här är varför du kommer att älska det:

Spåra faktiska försäljningssiffror mot månatliga och årliga mål.

Utvärdera prestandatrender med enkla grafer och diagram.

Prognosera försäljningen mer effektivt

Idealisk användning:Denna mall är perfekt för säljteam och chefer som måste prognostisera intäkter, sätta mål och regelbundet spåra prestanda. Den är särskilt användbar för företag som vill analysera försäljningstrender för att anpassa sina strategier utifrån prognoser.

via Microsoft

Microsofts kontaktlistmall är ett enkelt verktyg som är utformat för att organisera kontaktuppgifter i ett tydligt och lättillgängligt format. Denna Excel-kalkylbladsmall har fält för namn, telefonnummer, e-postadresser och faktureringsadresser. Dess enkla struktur möjliggör snabb datainmatning och enkel sortering, så att du alltid har viktiga kontakter nära till hands.

Här är varför du kommer att älska det:

Använd den enkla layouten för att organisera och spåra kontaktuppgifter.

Filtrera och sortera för att hitta och hantera kundinformation.

Anpassa fält för att spåra ytterligare kundspecifik data.

Idealisk användning:Denna mall är lämplig för småföretag eller privatpersoner som behöver ett pålitligt och organiserat sätt att lagra och hämta kontaktinformation om befintliga och potentiella kunder.

5. CRM-mall från Template.net

CRM-mallen från Template.net erbjuder företag ett intuitivt sätt att hantera kundrelationer och försäljningspipelines. Med avsnitt för att spåra leads, uppgifter och uppföljningar hjälper denna CRM-mall för Excel och Google Sheets till att säkerställa att inga möjligheter går förlorade.

Mata in information systematiskt i avsnitten för bättre tidsplanering och dokumentation!

Här är varför du kommer att älska det:

Organisera sektioner för att spåra leads, uppföljningar och försäljningsframsteg.

Spåra kommunikation och data med dess detaljerade ramverk.

Använd inbyggda funktioner för uppgiftshantering för att följa upp leads.

Idealisk användning:Denna mall är lämplig för företag som söker en användarvänlig, anpassningsbar CRM-lösning för att hantera kundregister och förbättra uppföljningen.

6. Mall för försäljningspipeline från Pipedrive

via Pipedrive

Sales Pipeline Template från Pipedrive erbjuder en strukturerad metod för att spåra leads genom varje steg i försäljningsprocessen, från prospektering till avslut. Hantera försäljningstrattar och pipelines och visualisera dem med anpassningsbara kolumner för affärsstadier, förväntade intäkter och uppföljningsdatum.

Med dra-och-släpp-funktionen från Pipedrive kan dina säljare enkelt flytta leads mellan olika försäljningsstadier.

Här är varför du kommer att älska det:

Visualisera pipelines för att spåra leads genom olika försäljningsstadier.

Anpassa försäljningsstadier så att de passar din unika försäljningsprocess.

Använd dra-och-släpp-funktionen för enklare hantering av leads.

Idealisk användning: Mallen hjälper säljteam att organisera och övervaka sin pipeline noggrant, vilket leder till bättre affärsavslut.

7. CRM-mall för byggbranschen från Jotform

via Jotform

Jotforms CRM-mall för byggbranschen är särskilt utformad för att hjälpa byggföretag att hantera kundrelationer, spåra leads och förenkla projektrelaterad kommunikation.

Det erbjuder anpassningsbara fält för att registrera kontaktuppgifter, tjänstebeskrivningar och tilldelade teammedlemmar, vilket uppmuntrar till organiserad spårning av interaktioner och projektuppdrag.

Här är varför du kommer att älska det:

Använd inbyggda sektioner för att spåra kundinteraktioner och projektdetaljer.

Anpassa formulär för att samla in information om leads och hantera kommunikation.

Optimera datainsamlingen för hantering av kontakter och uppdateringar i byggprojekt.

Idealisk användning:Denna kostnadsfria CRM-mall riktar sig till byggföretag som vill förbättra sina kundhanteringsprocesser.

Begränsningar vid användning av Google Sheets/Excel-mallar för CRM

Några fördelar med att använda en CRM-mall i Microsoft Excel, Google Docs eller Google Sheets är att de är välbekanta, enkla att använda för enkla aktiviteter och att de är gratis. Det finns dock några betydande begränsningar som påverkar din förmåga att skala upp och hantera kunddata på ett effektivt sätt:

Manuell datainmatning: Att manuellt mata in varje kontakt och lead i Google Sheets eller Excel CRM är tidskrävande och felbenäget. Det är mer sannolikt att kunddata blir inkonsekventa om det inte finns verktyg för automatisk datavalidering och förebyggande av dubbletter.

Brist på avancerade CRM-funktioner : Ett Google Sheets- eller Excel CRM-kalkylblad behöver mer avancerade funktioner för att hantera försäljningspipelines, skapa kundprofiler och automatisera marknadsföring. På grund av detta är det inte enkelt att övervaka komplicerade försäljningsprocesser eller odla prospekt via e-postmarknadsföringskampanjer utan att inkludera kompletterande programvara.

Begränsad automatisering och integration : Även om Google Sheets och Excel erbjuder vissa kopplingar med hjälp av verktyg från tredje part som Zapier, är det mycket svårare att skapa smidiga automatiseringar jämfört med dedikerade CRM-lösningar. Dessutom är integrationerna begränsade. Viktiga funktioner som automatiserad uppgiftsfördelning och påminnelser om uppföljningar saknas.

Säkerhetsfrågor : Google Sheets eller Excel-baserade CRM-system har säkerhetsskydd som kryptering, men det måste ändå vara idiotsäkert, särskilt när det gäller känslig kunddata. Det är svårt att skydda känslig data från oavsiktliga eller illvilliga ändringar i en miljö med delad åtkomst och få användarkontroller.

Skalbarhetsproblem: Korrekt skalning är svårt på grund av avsaknaden av sofistikerade rapporterings- och analysverktyg och de prestandaproblem som kan uppstå vid hantering av stora mängder konsumentdata.

För att övervinna dessa begränsningar behöver du mer flexibla mallar som stöder avancerade funktioner, integreras med ett bredare utbud av verktyg, erbjuder robust åtkomstkontroll och säkerhet och kan anpassas till din organisations arbetsflöden.

Alternativa CRM-Excel-mallar

Projektledningsplattformar som ClickUp erbjuder mallar för kundrelationshantering, som är utmärkta och mer anpassningsbara Excel-alternativ för att spåra kundinteraktioner, leads och försäljningsdata.

Om du vill förbättra din CRM-process utan att använda någon CRM-programvara kan du prova någon av dessa avancerade men kostnadsfria CRM-Excel-mallar från ClickUp.

1. Den avancerade CRM-mallen från ClickUp

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Advanced CRM-mallen för att hantera dina kundinteraktioner och försäljning.

Med ClickUp Advanced CRM Template kan du lagra viktig kundinformation på ett ställe med hjälp av åtta olika anpassningsbara fält (t.ex. kontaktnamn, e-postadress, bransch), vilket förbättrar kundkommunikationen och supportprocesserna.

Du kan använda den för att skapa anpassade pipelines för att effektivt övervaka leads och möjligheter. Den låter dig också hantera uppgifter efter försäljningsstadium för att förbättra arbetsflödets effektivitet.

Denna CRM-mall förenklar övervakningen av kundinteraktioner ytterligare. Användare skapar anpassade statusar som "Behöver godkännande" eller "Kvalificerad" för att övervaka utvecklingen av kundinteraktioner i varje steg.

Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till fyra separata anpassade vyer : listvy, mina uppdrag, försäljningsprocess och välkomstvy.

Inkorporera projektledningselement som påminnelser, automatiseringar och jobbberoenden för att förbättra uppgiftspårningen.

Använd automatiseringar som är integrerade med denna ClickUp-mall för repetitiva uppgifter.

Idealisk användning:Denna ClickUp CRM-mall är perfekt för företag som vill integrera CRM-funktioner med projektledning. Även små företag eller team kan använda denna kostnadsfria mall för att lösa sina CRM-problem.

2. Den enkla CRM-mallen från ClickUp

Ladda ner den här mallen Hantera dina kunddata enkelt med ClickUps enkla CRM-mall.

ClickUp Simple CRM Template är ett utmärkt val för företag som behöver ett enkelt CRM-system som hanterar kundinteraktioner på ett tillförlitligt sätt.

Med denna kostnadsfria mall centraliserar du viktig kunddata, såsom kontaktuppgifter, försäljningsstatus och feedback. Den förenklar hanteringen av kunddata genom att tillhandahålla en enda källa till information som eliminerar manuella inmatningsfel. Den är enkel att konfigurera och fungerar utmärkt för nybörjare eller små team som vill övervaka kundinteraktioner och kontakthantering.

Här är varför du kommer att älska det:

Använd anpassningsbara fält för att visualisera och hantera dina kunddata och spara viktig information.

Övervaka regelbundet viktiga mått såsom kundnöjdhet och svarstider med hjälp av instrumentpaneler för att säkerställa att CRM-systemet är effektivt.

Använd tidsspårning, beroendevarningar och e-postintegrationer för att öka effektiviteten och hålla koll på kunduppföljningar.

Dra nytta av dra-och-släpp-funktionen för enkel omorganisering av uppgifter.

Idealisk användning:Denna CRM-mall gör det möjligt för företag att förenkla sin kundrelationshantering (CRM) utan att behöva använda för många komplicerade verktyg.

3. ClickUp-mallen för provisionsspårning

Ladda ner den här mallen Automatisera provisionsberäkningar och försäljningsspårning med ClickUp-mallen för provisionsspårning.

Välj ClickUp-mallen för provisionsspårning för att hjälpa säljteam att hantera sina provisionsberäkningsprocesser inom en enda plattform.

Mallen förenklar provisionsberäkningar och gör det möjligt för försäljningschefer att enkelt övervaka utvecklingen av leads. Övervaka viktig data såsom verkligt försäljningsvärde, provisionsprocent, intjänade provisioner och kontaktinformation med de 14 anpassningsbara fältattributen.

Här är varför du kommer att älska det:

Hantera hela försäljningscykeln för att övervaka och rapportera individuella försäljningsresultat.

Ställ in påminnelser för uppföljningar eller provisionsfördelning med hjälp av mallens fem anpassade vyer.

Använd verktyg för provisionsprognoser för att hjälpa teamen att förutsäga intäkter.

Idealisk användning:Denna mall är bäst lämpad för att förenkla spårningen av säljares provisioner så att du kan ägna mer tid åt att utforma rätt försäljningsstrategi för nya leads och befintliga kunder.

4. ClickUp-mallen för försäljningspipeline

Ladda ner den här mallen Visualisera din försäljningstratt och effektivisera hanteringen med ClickUp Sales Pipeline Template.

ClickUp Sales Pipeline Template är utformad för att hjälpa företag att effektivt hantera sin försäljningsprocess, från att generera leads till att avsluta affärer. Spåra varje steg i din försäljningspipeline noggrant, så att inga leads missas och varje affär följs upp effektivt.

Denna mall har anpassade statusar som "Churned" (förlorad kund), "Follow Up" (uppföljning), "Qualified Prospect" (kvalificerad prospekt) och "Attention Needed" (kräver uppmärksamhet), så att du kan följa kundens framsteg genom olika anpassade steg. Sju personliga fält gör att du kan hantera viktig kundinformation som senaste kontaktdatum, affärsvärde och mer.

Här är varför du kommer att älska det:

Få tillgång till en nybörjarvänlig men anpassningsbar konfiguration som uppfyller behoven hos avancerade säljteam.

Använd fyra anpassade vyer, inklusive listvyn (för att gruppera, sortera och filtrera kundinteraktioner baserat på olika kriterier), SOP-vyn för försäljning (för att beskriva standardrutiner för olika försäljningsstadier) och boxvyn (för att kategorisera leads efter deras aktuella status).

Prioritera uppgifter, utvärdera pipeline-hälsan och spåra viktiga mätvärden mer effektivt.

Skapa instrumentpaneler för att visualisera och analysera information.

Idealisk användning:Denna mall är idealisk för företag som vill förbättra sina processer för försäljningsuppföljning, prognoser och teamsamarbete genom att samla alla nödvändiga verktyg på ett ställe.

5. ClickUp-mallen för försäljnings-CRM

Ladda ner den här mallen Organisera och spåra försäljningsmöjligheter med ClickUps CRM-mall för försäljning.

ClickUp Sales CRM-mallen är utformad för att hjälpa säljteam att hantera hela kundens livscykel, från att generera leads till att avsluta affärer, inom en enda, strömlinjeformad arbetsyta. Med den här mallen kan du effektivt spåra kundinteraktioner, försäljningsmöjligheter och kommunikation.

Här är varför du kommer att älska det:

Övervaka enkelt framstegen i varje steg av försäljningsprocessen med anpassade statusar.

Lägg till och sortera attribut för att få olika vyer av försäljningsinformation och data tillsammans med kundinteraktioner.

Underlätta automatiseringen av repetitiva uppgifter som att skicka uppföljningsmejl, vilket hjälper dig att upprätthålla regelbunden kommunikation med kunderna utan extra manuellt arbete.

Integrera ClickUp Brain och ClickUp Clips för att använda AI och skärminspelning för att förbättra försäljningsuppföljningen och kundnöjdheten.

Idealisk användning:Denna mall är mycket anpassningsbar för små team och stora företag som vill förbättra försäljningsresultatet och kundnöjdheten. Den fungerar också som ett kraftfullt CRM-verktyg för företag som vill ha omfattande, anpassningsbara CRM-system som kan skalas upp i takt med att de växer.

Är du fortfarande osäker på om du ska använda ClickUps CRM-lösning och mallar? 🤔

Här är vad Brenna Keenan, digital marknadsföringschef på SSM Creative Collective, har att säga om den inverkan ClickUp har haft på deras arbetsflöden:

”ClickUp är det bästa projektlednings- och CRM-verktyget jag har stött på. Tack vare dess mångsidighet kan du verkligen hantera alla dina uppgifter på ett och samma ställe utan att behöva teckna flera prenumerationer på andra tjänster.” ✨

6. ClickUp-mallen för försäljningsrapporter

Ladda ner den här mallen Skapa användbara insikter om din försäljningsprestanda med ClickUp-mallen för försäljningsrapporter.

ClickUp-försäljningsrapportmallen är utformad för att hjälpa dig att spåra och analysera data om ditt teams försäljningsresultat – oavsett om det är månads-, kvartals- eller årsbasis.

Med hjälp av denna konfigurerbara rapportmall kan du övervaka viktiga försäljningsindikatorer, upptäcka mönster och visualisera prestationsdata. Denna CRM-mall organiserar och övervakar också data för förbättrat beslutsfattande, med anpassade fält som försäljningsregion, försäljningsresultat och försäljningsår som läggs till varje konto.

Här är varför du kommer att älska det:

Använd anpassade statusar som "Öppen" och "Slutförd" för att hålla koll på försäljningsuppgifternas framsteg och resultat.

Optimera övervakningen av försäljningsrapporter med tidsspårning, taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och andra avancerade funktioner som ger omfattande analyser och insikter i realtid.

Håll säljarna ansvariga för sina mål

Få insyn i kundernas behov och preferenser

Idealisk användning:ClickUp-mallen för försäljningsrapporter är ett utmärkt verktyg för alla säljteam. Den gör det möjligt att enkelt samla in viktig data, övervaka avdelningarnas prestanda och presentera resultaten på ett visuellt tilltalande och direkt sätt.

7. ClickUp-mallen för försäljningsspårning

Ladda ner den här mallen Övervaka individuella och teamets prestationer med hjälp av ClickUps mall för försäljningsspårning.

Säljteam kommer att uppskatta ClickUp Sales Tracker Template för att bättre förstå sin säljprocess. Denna mall förenklar spårningen av vecko- och månadsförsäljningsmål och håller koll på individuella och teamets framgångar. Anpassade fält gör det enklare att spåra och utvärdera viktiga försäljningsmått, inklusive enhetskostnader, fraktkostnader, returer och vinstmål.

Här är varför du kommer att älska det:

Samla in försäljningsinformation med olika vyer, till exempel en försäljningsspårningsvy, en vy över försäljningsvolym per månad och en vy över försäljningsstatus per produkt.

Kategorisera jobb och övervaka framstegen i försäljningsuppdrag med anpassade statusar.

Håll koll på försäljningsmålen och se till att alla är på samma sida.

Spåra individuella och teamets prestationer i realtid

Idealisk användning: Försäljningschefer kommer att finna denna mall mycket användbar för att övervaka kundinteraktioner, skapa uppföljningsmöten och identifiera mönster.

8. ClickUp-mallen för säljsamtal

Ladda ner den här mallen Håll koll på dina marknadsföringsinsatser och spåra framsteg med ClickUps mall för säljsamtal.

Effektivisera dina säljsamtal och övervaka kundinteraktioner med ClickUp-mallen för säljsamtal. Mallen har fem anpassningsbara fält där du kan lagra värdefull information som kontaktuppgifter, uppföljningsdatum och samtalsresultat, så att ditt team alltid är uppdaterat och informerat.

Med detta effektiva system håller du alltid jämna steg, optimerar din försäljning och minimerar risken för förlorade affärer.

Här är varför du kommer att älska det:

Skapa anpassade statusar för att spåra och följa upp varje försäljningsmöjlighet.

Se exakt var dina säljsamtal befinner sig och var problemen finns.

Hjälp säljarna att hålla fokus på de viktigaste målen för varje samtal.

Följ upp leads och tilldela dem status och uppgifter – allt på ett och samma ställe.

Idealisk användning:Denna mall är idealisk för alla säljare eller teammedlemmar som vill förbereda sig för samtal, organisera nödvändigt material, spåra resultat och säkerställa framgångsrik kundkontakt.

9. ClickUp-mallen för försäljningsprocessen

Ladda ner den här mallen Standardisera och skapa optimala försäljningsprocesser med ClickUps mall för försäljningsprocesser.

ClickUp Sales Process Template ger ett tydligt ramverk som hjälper säljare att förstå de nödvändiga stegen och uppgifterna i säljprocessen, vilket minskar förvirringen och ökar effektiviteten.

För att implementera mallen för försäljningsprocessen kan användarna lägga till den i sitt ClickUp-arbetsutrymme, ange en plats för den och bjuda in teammedlemmar för samarbete. Mallen hjälper teamen att skapa projekt för specifika försäljningsmål, tilldela uppgifter med tidsplaner, organisera uppgifter i kategorier och hålla regelbundna möten för att diskutera framsteg.

Här är varför du kommer att älska det:

Hantera din arbetsbelastning och dina deadlines med ClickUps projektledningsfunktioner.

Få en tydlig bild av i vilket skede av försäljningsprocessen din lead befinner sig.

Det är enkelt att introducera nya säljare genom att be dem följa mallen.

Organisera och lagra all data i en gemensam databas.

Identifiera områden som kan förbättras i din försäljningsprocess

Idealisk användning:Om du avslutar affärer eller vill effektivisera interna processer ger den här mallen dig det ramverk du behöver för att lyckas.

Förbättra kvaliteten på dina CRM-data och processer med ClickUp

Excel CRM-mallar kan hjälpa dig att spåra kundrelationer, men de blir besvärliga när ditt företag växer. Att uppdatera osammanhängande kalkylblad, spåra versioner i flera filer och dela data mellan team leder alltid till förvirring och missade möjligheter.

Det är där ClickUp och dess CRM-mallar kommer in i bilden.

Som en omfattande plattform för arbetshantering förändrar ClickUp hur du hanterar kundrelationer genom sina alternativ till Excel CRM-mallar. Våra anpassningsbara CRM-mallar erbjuder samarbete i realtid, automatiserade uppföljningar och kraftfulla rapporter i ett enda enhetligt utrymme. Istället för att brottas med frustrationen med Excel CRM-mallar kan du fokusera på det som är viktigast: att bygga varaktiga kundrelationer.

Med en ClickUp CRM-mall ger du ditt team möjlighet att leverera exceptionella kundupplevelser. Registrera dig gratis idag och välkomna en prisvärd, skräddarsydd CRM-lösning!