Azure DevOps och Jira: Vilket är bäst 2025?

Projektledare och ingenjörer diskuterar ofta vilket verktyg de ska välja för all hantering. Azure DevOps och Jira finns oftast med på listan.

Utvecklare älskar förstås Azure DevOps för dess smidiga integration med deras arbetsflöden, medan projektledarna är lojala mot Jiras välbekanta agila tavlor.

Det är ett klassiskt fall av verktygstävling. 🪢

Om du har befunnit dig i en liknande situation vet du hur svårt det är att välja mellan dessa två alternativ. I den här bloggen kommer vi att jämföra Azure DevOps och Jira så att du med självförtroende kan välja det verktyg som förtjänar en plats i din verktygslåda. 🎯

Vad är Azure DevOps?

Azure DevOps är Microsofts molnbaserade plattform, som är fullspäckad med verktyg för planering, kodning, testning och distribution av högkvalitativa applikationer.

SaaS-plattformen (Software as a Service) erbjuder en komplett verktygskedja för DevOps-arbetsflöden som spänner över hela livscykeln för mjukvaruutveckling. Azure DevOps möjliggör effektivt samarbete med integrerade funktioner som effektiviserar kommunikationen mellan utvecklare, projektledare och bidragsgivare.

Dessutom kan du välja mellan hela verktygssviten eller handplocka de tjänster som passar ditt nuvarande arbetsflöde – alla tillgängliga via en webbläsare eller en IDE-klient (Integrated Development Environment).

Azure DevOps-funktioner

Azure DevOps samlar en rad verktyg som stöder mjukvaruutveckling och projektledning. Det täcker allt från planering och samarbete till automatisering av byggnationer och distributioner, vilket hjälper teamen att arbeta mer effektivt.

Låt oss utforska några av Azure DevOps funktioner. 👇

Funktion nr 1: Komplett verktygslåda

Repos i Azure DevOps

Azure DevOps har en rad tjänster som hjälper dig genom utvecklingscykeln. Var och en erbjuder en unik funktionalitet.

Här är några av de tjänster som erbjuds:

Azure Boards erbjuder en serie agila verktyg som stöder planering och uppföljning av arbete, kodfel och stödjer användning av Kanban- och Scrum-metoder.

Azure Repos tillhandahåller Git-repositorier eller Team Foundation Version Control (TFVC) för källkontroll av din kod. Det innebär att dina utvecklingsteam enkelt kan spåra ändringar som gjorts i koden över tid, vilket förbättrar samarbetet.

Azure Pipelines för att bygga och släppa tjänster för kontinuerlig integration och distribution (CI/CD) av dina applikationer

Azure Test Plans för att testa dina applikationer, erbjuder en omfattande lösning för utforskande och kontinuerlig testning.

Azure Artifacts för att dela paket som Maven, npm, NuGet och mer från offentliga och privata källor. Denna funktion gör applikationen enkel att distribuera och använda.

Funktion nr 2: Snabb applikationsdistribution och flexibilitet

Få en översikt över CI/CD-pipeline i Azure DevOps

Azure DevOps hjälper dig att distribuera applikationer snabbare med sina avancerade CI/CD- och DevOps-automatiseringsfunktioner. Du kan distribuera direkt från samma källkod, vilket förenklar processen för IT-administratörer.

Dessutom minskar det risken för misstag och minskar det manuella arbetet. Det innebär att ditt team kan fokusera på det som verkligen är viktigt – att snabbt och effektivt tillgodose verksamhetens behov.

Funktion nr 3: Förbättrad samarbete på arbetsplatsen och projektledning

Integrera Azure DevOps med Microsoft Teams

Azure DevOps underlättar teamarbetet. Med bara några få klick kan dina team dela filer, arbeta med samma kod och spåra ändringar i olika appar. Detta förbättrar kommunikationen och ökar produktiviteten.

Det erbjuder också ett enkelt sätt att hantera projekt. Team kan spåra buggar, sätta deadlines, tilldela uppgifter och hålla koll på prioriteringar, allt på ett och samma ställe.

Funktion nr 4: Skalbarhet och flexibel integration

Microsoft Azure DevOps växer med dig. Oavsett om du arbetar med ett litet eller stort projekt kan det enkelt skalas upp med hjälp av Azure-molnets kraft.

Dessutom är Azure flexibelt och plattformsoberoende. Du kan integrera det med de open source-verktyg och verktyg från tredje part som du redan använder, så att du får det bästa av två världar – dina favoritverktyg och Microsofts ekosystem.

Priser för Azure DevOps

Gratis för alltid

Grundläggande plan: 6 USD per användare/månad (gratis för de första 5 användarna)

Basic + testplan: 52 USD per användare/månad

Vad är Jira?

Jira är Atlassians programvara för projektledning och ärendehantering. Den är främst utvecklad för mjukvaruutvecklingsteam. Den är dock inte begränsad till teknikbranschen, utan används av flera branscher för olika affärsfunktioner.

Detta verktygs flexibla och anpassningsbara plattform stöder agila metoder som Scrum och Kanban. Det hjälper team att planera sprintar, hantera backloggar och visualisera arbetsflöden genom tavlor som visar uppgiftsstatus.

Med Jira kan du omvandla stora idéer till mindre, hanterbara uppgifter. Det hjälper dig att organisera arbetet, sätta upp milstolpar, anpassa uppgifter efter mål, få AI-drivna förslag och samarbeta med fjärrteam i realtid.

Jira-funktioner

Jira har en rad funktioner som är utformade för att hjälpa team att hålla ordning och vara effektiva. Oavsett om du hanterar uppgifter, följer upp framsteg eller samarbetar med ditt team har Jira verktyg som gör att allt fungerar smidigt.

Låt oss dyka djupare in i Jiras funktioner. 👇

Funktion nr 1: Anpassningsbara arbetsflöden

Skapa och uppdatera ditt arbetsflöde i Jira

Med Jira kan du skapa arbetsflöden som passar ditt teams unika behov. Drag-and-drop-verktyg gör det enkelt att definiera och justera arbetsflöden, ställa in regler, triggers och villkor som matchar dina processer.

Om du föredrar att börja om från början kan du använda en av Jiras fördesignade mallar för att komma igång direkt. Detta säkerställer att ditt arbetsflöde överensstämmer med ditt teams tillvägagångssätt.

Funktion nr 2: Flexibel ärendehantering

Logga och registrera problem med hjälp av Jira-programvaran

Det är enkelt att spåra problem i Jira. Du kan skapa, redigera, tilldela och prioritera uppgifter, och sedan lägga till kommentarer och bifoga filer efter behov.

Med Jira kan du kategorisera ditt arbete med olika typer av ärenden, till exempel buggar, uppgifter eller deluppgifter. Dessutom har det anpassningsbara fält, etiketter och filter för att lägga till mer information och sammanhang till ärendena, vilket gör dem lätta att hitta.

Funktion nr 3: Kraftfull rapportering och analys

Skapa anpassade instrumentpaneler i Jira

Slipp det tråkiga arbetet med att skriva långa rapporter om ditt teams prestationer med Jira. De inbyggda instrumentpanelerna och rapporterna gör grovjobbet åt dig och ger dig insikter genom burndown-diagram, hastighetsdiagram, sprintrapporter och mycket mer.

Skapa rapporter för att följa ditt teams framsteg och kvalitet med hjälp av gadgetar, diagram och filteralternativ. Jira kan också integreras med andra verktyg, såsom Confluence, Bitbucket och Power BI, för att förbättra rapporterings- och analysfunktionerna.

Funktion nr 4: Omfattande och mångsidig marknadsplats

Bläddra bland de bästa apparna och pluginerna för Jira

Jira erbjuder en mängd olika appar och plugins som förbättrar dess funktionalitet och användbarhet. Du hittar dessa tillägg på Atlassian Marketplace, där de täcker kategorier som tidrapportering, automatisering, testning, rapportering och mycket mer.

Dessutom kan du integrera appar som fungerar med andra verktyg som Salesforce, Slack och Gmail, vilket gör att du kan anpassa och optimera Jira efter ditt teams unika behov.

Jira-priser

Gratis för alltid: För 10 användare

Standard: 7,16 dollar per användare/månad

Premium: 12,48 USD per användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

Jira vs. Azure DevOps: Jämförelse av funktioner

Azure DevOps och Jira är båda förstahandsval för hantering av projekt inom mjukvaruutveckling, men de tillgodoser olika behov.

Azure DevOps erbjuder en komplett uppsättning verktyg för allt från planering och kodning till testning och release av programvara. Det är perfekt för team som vill ha en allt-i-ett-plattform med inbyggda DevOps-pipelines som förbättrar CI/CD-automatisering.

Jira är däremot ett mångsidigt verktyg från Atlassian som fokuserar på projektledning. Det är perfekt för agila team som vill spåra uppgifter, buggar och projekt på ett enkelt sätt. Jiras flexibilitet gör det till ett självklart val för mer än bara mjukvaruutveckling.

Låt oss jämföra deras funktioner i detalj.

Funktion Azure DevOps Jira Vem är det för? Perfekt för utvecklingsteam som behöver helhetslösningar för mjukvaruprojekt. Utformat främst för mjukvaruutvecklingsteam, men tillräckligt mångsidigt för olika branscher. Viktiga funktioner Erbjuder en komplett DevOps-verktygslåda för planering, kodning, testning och distribution. Stöder agila metoder som Scrum och Kanban för effektiv projektledning Anpassning av arbetsflöden Gör det möjligt att definiera arbetsflöden med dra-och-släpp-verktyg och fördesignade mallar. Möjliggör anpassningsbara arbetsflöden som är skräddarsydda efter teamets behov, med ett bibliotek av mallar. Samarbete Integreras sömlöst med Microsoft Teams för förbättrat teamarbete och kommunikation. Tillhandahåller verktyg för samarbete i realtid, inklusive kommentarer och aviseringar. Distribution och CI/CD Har avancerad CI/CD-automatisering för att förenkla applikationsdistributionen. Fokuserar inte främst på distribution, men kan integreras med CI/CD-verktyg för att spåra problem. Rapportering och analys Erbjuder instrumentpaneler och rapporteringsverktyg för att övervaka framstegen under hela utvecklingscykeln. Erbjuder kraftfulla rapporterings- och analysfunktioner, inklusive anpassningsbara instrumentpaneler. Integrationsalternativ Flexibel integration med öppen källkod och verktyg från tredje part Omfattande marknadsplats med appar för tidrapportering, automatisering och integration med andra verktyg

Funktion nr 1: Källkodshantering

Azure DevOps

Azure DevOps har inbyggda Git-arkiv och versionshantering (både Git och TFVC-Team Foundation Version Control), vilket gör det perfekt för mjukvaruutvecklingsteam.

Jira

Jira har inte inbyggd källkodshantering, men du kan integrera det med plattformar som GitHub och Bitbucket.

🏆 Vinnare: Azure DevOps vinner tack vare sina integrerade verktyg för hantering av källkod.

Funktion nr 2: Spårbarhet

Azure DevOps

Med Azure DevOps kan du spåra varje steg i ditt projekt från start till mål. Det är idealiskt för team som behöver tydlig insyn i arbetsförloppet och relationerna.

Jira

Jira har begränsad spårbarhet. Att spåra versioner eller se vilka uppgifter som är kopplade till distributioner kräver manuellt arbete. Du måste skicka in en begäran för att se dessa, vilket kan ta lite tid.

🏆 Vinnare: Azure DevOps vinner tack vare sina överlägsna spårbarhetsfunktioner.

Funktion nr 3: Anpassning och agil rapportering

Azure DevOps

Erbjuder grundläggande anpassningsmöjligheter, men brister när det gäller avancerade alternativ. Det har inga agila specifika rapporter.

Jira

Jira erbjuder avancerade anpassningsmöjligheter, inklusive arbetsflöden och fält. Det utmärker sig också med sitt utbud av agila rapporter, som ger teamen detaljerad insikt i framstegen.

🏆 Vinnare: Jira har bättre anpassningsmöjligheter och smidiga rapporteringsfunktioner.

Funktion nr 4: Integrationsmöjligheter och mobil tillgänglighet

Azure DevOps

Det integreras sömlöst med Microsoft-tjänster och erbjuder begränsade tredjepartsintegrationer. Dessutom ger det mobil åtkomst för att kunna arbeta på resande fot.

Jira

Jira stöder ett brett utbud av integrationer via Atlassian Marketplace, vilket gör det enkelt för team att koppla ihop olika verktyg. Det erbjuder också robusta mobilappar för iOS- och Android-användare.

🏆 Vinnare: Jira erbjuder ett bredare utbud av integrationer och en bättre mobilupplevelse än Azure DevOps.

Jira vs. Azure DevOps på Reddit

För att underlätta valet för dig har vi gått till Reddit för att förstå den allmänna opinionen i debatten. När du söker på Azure DevOps vs. Jira på Reddit hittar du användarnas åsikter om båda för olika användningsfall.

Många användare föredrar Azure DevOps för dess enkelhet och användarvänlighet. De föreslår att verktyget implementeras om ditt utvecklingsteam redan använder Azure för infrastrukturhantering.

Jag föredrar Azure. Jag tycker att det har ett bättre gränssnitt och är mer användarvänligt överlag, även om det är mindre ”flexibelt” än Jira. Azure DevOps är enligt min mening mycket mer flexibelt och lättanvänt än Jira. Du kan göra så mycket mer och behöver inte klicka dig fram för att hitta saker.

Jag föredrar Azure. Jag tycker att det har ett bättre gränssnitt och är mer användarvänligt överlag, även om det är mindre ”flexibelt” än Jira.

Azure DevOps är enligt min mening mycket mer flexibelt och lättanvänt än Jira. Du kan göra så mycket mer och behöver inte klicka dig fram för att hitta saker.

Jag tyckte att Azure DevOps var mycket enklare att använda – jag gillade det verkligen. Anpassningsmöjligheterna för vyer, rapportering, dashboards, arbetsflöden, användargränssnitt etc. var överlägsna Jira.

Jag tyckte att Azure DevOps var mycket enklare att använda – jag gillade det verkligen. Anpassningsmöjligheterna för vyer, rapportering, dashboards, arbetsflöden, användargränssnitt etc. var överlägsna Jira.

Jira är Atlassian, så det har bra kompatibilitet med Confluence, Trello osv., men ADO har inbyggd kompatibilitet med verktyg som Visual Studio (inte så viktigt om du kodar i Java, men om du kodar i C# kan det vara ganska praktiskt!), samt Azure-verktyg.

Jira är Atlassian, så det har bra kompatibilitet med Confluence, Trello osv., men ADO har inbyggd kompatibilitet med verktyg som Visual Studio (inte så viktigt om du kodar i Java, men om du kodar i C# kan det vara ganska praktiskt!), samt Azure-verktyg.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Azure DevOps och Jira

Jira är ett utmärkt val för anpassningsbar och flexibel projektledning, medan Azure har utmärkta integrerade verktyg för mjukvaruutveckling. Men vad händer om ditt team behöver båda dessa funktioner?

Vi presenterar ClickUp – ett projektledningsverktyg som erbjuder det bästa av två världar. Detta solida alternativ till Azure DevOps och Jira är en flexibel, allt-i-ett-plattform som hanterar allt från utvecklingsarbetsflöden till affärsverksamhet.

Jira och Azure DevOps har ett användarvänligt gränssnitt, men ClickUps intuitiva design gör det enklare för team att anamma. Dess anpassningsbara funktioner förenklar processer, förbättrar samarbetet och anpassar sig till alla DevOps-projektledningsstilar utan större problem.

ClickUps främsta fördel: Agila funktioner

Ta kontroll över din produktlivscykel och samla dina team med ClickUps agila lösning.

ClickUp Agile Solution förser ditt team med allt som behövs för att effektivisera ditt arbetsflöde. Det samlar projektuppföljning, dokumentation och samarbete på ett och samma ställe, vilket gör det enklare än någonsin att hålla verksamheten igång.

Sprints

Hantera agila arbetsflöden effektivt med ClickUp Sprints

ClickUp Sprints hjälper dig att effektivisera din sprintplanering genom att låta dig sätta upp tydliga tidsplaner, tilldela story points för arbetsinsatser och prioritera arbetet så att ditt team vet exakt vad de ska fokusera på.

Det är utformat för att hålla sprintprocessen organiserad och lätt att hantera från början till slut.

Du kan också anpassa din sprintkonfiguration efter hur ditt team arbetar. Denna flexibilitet hjälper dig att organisera uppgifter på ett sätt som passar ditt arbetsflöde, så att alla är synkroniserade med projektmålen under varje sprint.

Board View

Se till att sprints löper smidigt med ClickUp Board View.

ClickUp Board View är perfekt för agila team som vill ha ett tydligt, visuellt sätt att hantera sina projekt. Det använder en enkel, kortbaserad layout där uppgifterna flyttas genom olika stadier, vilket gör det enkelt att se vad som är på gång och vad som fortfarande behöver göras.

Du kan anpassa tavlan med olika uppgiftsstatusar, tilldela teammedlemmar, ange deadlines och bifoga filer – allt på ett och samma ställe. Med enkla dra-och-släpp-funktioner håller tavelvyn ditt team på rätt spår så att de kan arbeta smidigt genom varje sprint.

Tidrapportering

Lägg till tidsuppskattningar till dina projektuppgifter med ClickUp Project Time Tracking.

ClickUp Project Time Tracking fungerar bra för agila team. Du kan logga tid direkt i dina uppgifter, vilket ger dig en tydlig bild av var arbetet läggs. Oavsett om du sitter vid ditt skrivbord eller är på resande fot, säkerställer tidsregistrering från valfri enhet att alla tar ansvar, vilket är avgörande för sprintplanering och retrospektiv.

Du kan också anpassa dina tidsposter genom att lägga till anteckningar och kategorisera dem, vilket gör det enklare att se hur tiden stämmer överens med dina DevOps-mål.

Dashboards

Skapa ett sprintvelocity-kort i ClickUp Dashboards för att visualisera ditt teams prestanda över flera sprintar.

ClickUp Dashboards är ett kraftfullt verktyg för agila team som vill hantera sina projekt och sprints på ett effektivt sätt.

Med funktioner som sprintrapportering och mätvärden kan du använda olika diagram, till exempel burndown, burnup, kumulativt flöde och hastighet, för att hålla koll på framsteg och teamets prestanda.

ClickUp integreras också direkt med GitHub, GitLab och Bitbucket, och länkar commit, grenar och pull-förfrågningar direkt till uppgifter. Denna integration hjälper till att hålla allt sammankopplat och uppmuntrar till ett gemensamt ägarskap genom att göra teamdata tillgängliga och lätta att förstå.

AI-funktioner

Be ClickUp Brain att sammanfatta mötesanteckningar för att spara tid och säkerställa att alla är överens om vad som har diskuterats.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent som är utformad för att förenkla projektledning för agila team.

Med funktioner som automatiserad planering och dokumentation kan ClickUp Brain generera produktplaner, skapa testplaner och utarbeta tekniska specifikationer, vilket sparar värdefull tid.

Det effektiviserar också mötesprocesserna genom att hjälpa till att utforma dagordningar, sammanfatta anteckningar och se till att alla viktiga punkter täcks, vilket är användbart under sprintplanering och retrospektiv.

ClickUps fördel nr 2: Mall för mjukvaruutveckling

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling för att enkelt hålla koll på initiativ och releasestatus.

ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling ger ditt utvecklingsteam alla verktyg de behöver för att samarbeta effektivt och samlar produkt-, design- och teknikteam på ett och samma ställe.

Den guidar dig genom hela produktens utvecklingsplan, från start till slut, så att du kan leverera produktfunktioner och åtgärda buggar med hjälp av agila Scrum- eller Kanban-metoder.

När du använder mallen ser du särskilda avsnitt för hantering av produktfunktioner och buggfixar. Dessa områden gör det enkelt att spåra mjukvaruutvecklingsprojekt, tilldela ansvar och sätta deadlines.

Du kan också skapa användarberättelser och acceptanskriterier för att klargöra kraven och säkerställa att det du levererar uppfyller allas förväntningar.

ClickUps fördel nr 3: Kanban för mjukvaruutveckling

Ladda ner den här mallen Effektivisera hanteringen av förfrågningar och använd anpassningsbara Kanban-tavlor med ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling.

ClickUp Kanban för mjukvaruutveckling är ett utmärkt verktyg för mjukvaruteam som vill öka effektiviteten, produktiviteten och samarbetet.

Det erbjuder ett visuellt system för arbetsflödeshantering, där uppgifter representeras som kort som flyttas genom olika stadier i utvecklingsprocessen. Följ bara ett kort för att se hur din uppgift fortskrider.

Denna mall har även funktioner för att begränsa pågående arbete (WIP) och spåra cykeltider, vilket hjälper ditt team att hantera arbetsbelastningen och fokusera på det som är viktigt.

Ta kontroll över dina agila arbetsflöden med ClickUp

Att välja rätt projektledningsverktyg (Azure DevOps eller Jira) är avgörande för ditt teams framgång. Azure DevOps är perfekt om du behöver inbyggda CI/CD-funktioner, medan Jira utmärker sig inom agil projektledning med sina robusta anpassningsalternativ.

ClickUp är det rätta valet för dig som vill ha en allt-i-ett-plattform.

Det kombinerar det bästa från båda och ger dig en flexibel, allt-i-ett-lösning för att hantera utvecklingsarbetsflöden, spåra sprintar och mycket mer.

Registrera dig för ClickUp idag och förvandla ditt projektledningsarbete!