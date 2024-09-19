Hur du får ledarskapserfarenhet inom och utanför arbetet

I företagsvärlden är det din förmåga att leda – att kliva fram och ta ansvar, även innan du blir ombedd – som gör att du sticker ut. Rätt kvalifikationer eller den senaste certifieringen kan visa din chef att du är bra på att hantera arbete. Men det är din ledarskapserfarenhet som visar att du är bra på att leda människor.

Vissa ”naturliga ledare” har tidigare ledarskapserfarenhet från gymnasiet eller universitetet, men de flesta av oss kan behöva lite hjälp. Det är inte konstigt att den globala marknaden för ledarskapsutbildning värderades till 33,9 miljarder dollar 2023.

Om du vill fräscha upp dina ledarskapsfärdigheter är det här blogginlägget något för dig. Vi tar upp allt från hur man närmar sig ledarskap till olika sätt att utveckla det både på och utanför arbetet.

Förstå ledarskap

Låt oss börja med den första frågan – vad är egentligen ledarskap?

Ledare tar tag i svåra frågor.

En ledare är någon som kan inspirera andra att samlas och uppnå stora saker.

Det innebär att leda ett team, hålla uppe moralen och arbeta mot gemensamma mål på arbetsplatsen.

Goda ledare prioriterar organisationens mål och medarbetarnas välbefinnande för att skapa en mer engagerad, produktiv och hållbar arbetsmiljö.

Så här fungerar det:

Du bygger ömsesidigt förtroende med ditt team genom att visa att du litar på dem, och de litar på dig i gengäld.

Du övertygar dem om din synpunkt, men är också öppen för nya idéer och villig att ändra din åsikt när det behövs.

Du är organisationens röst inom teamet, men teamets röst i det större sammanhanget.

Men hur gör man det egentligen? Genom att ta reda på vilken typ av ledare du är och vilken typ av ledare du vill vara.

Här är några vanliga ledarskapsstilar som du kan utforska:

Demokratiskt ledarskap

Du ger alla dina teammedlemmar en röst och prioriterar öppen kommunikation och förtroende. Det bästa med denna stil är att alla får säga sin mening, vilket skapar en trygg miljö. Sundar Pichai, VD för Google, är känd för sitt demokratiska ledarskap, där han uppmuntrar alla nivåer i organisationen att komma med synpunkter och skapar en kultur präglad av innovation och inkludering.

När det fungerar: I kreativa miljöer där ditt team har hög kompetens är det viktigt att alla är engagerade.

Laissez-faire-ledarskap

Warren Buffett, VD för Berkshire Hathaway, har en laissez-faire-inställning. Han ger sina chefer befogenhet att driva sina företag med minimal övervakning och litar på deras expertis.

Denna ledare ger sitt team lite vägledning eller riktlinjer, vilket ger dem möjlighet att fatta egna beslut. Du finns där för dem, men du står inte och flåsar dem i nacken, utan ger dem självständighet och ansvar. Det är en utmärkt ledarstil för mellanchefer, både för teamledning och för att utmärka sig i sina egna projekt.

När det fungerar: Du har högkompetenta och motiverade team som kräver minimal övervakning.

Strategiskt ledarskap

Detta fungerar bra för ledare högt upp i organisationshierarkin, där du är mer upptagen av strategiska mål än dagliga ansvarsuppgifter. Du är i grunden en ledare som leder en grupp ledare. Jeff Bezos på Amazon är ett exempel på strategiskt ledarskap genom att fokusera på långsiktiga mål som global expansion och innovation och genom att leda seniora ledningsgrupper.

När det fungerar: I stabila organisationer med hierarkiska strukturer och tydliga arbetsuppgifter.

Coaching av ledarskap

Här ligger ditt huvudfokus på att utveckla ditt teams färdigheter och driva dem till framgång. Det handlar lika mycket om mentorskap som om ledarskap – du måste vägleda ditt team utan att detaljstyra dem. Eric Schmidt, tidigare VD för Google, är känd för sitt coachande ledarskap, där han erbjuder mentorskap och stöd samtidigt som han låter sitt team ta ansvar för sina uppgifter.

När det fungerar: Om du leder mindre erfarna team eller arbetar i en snabbt föränderlig miljö som kräver direkt övervakning.

Ledande ledarskap

Det är här du sätter "takten" – du håller hög standard för dig själv och förväntar dig detsamma av ditt team. Resultatet? Du leder genom att föregå med gott exempel och bygger ett högpresterande team med en stark arbetsmoral. Elon Musk, VD för Tesla och SpaceX, är en ledande föregångare. Han har höga förväntningar och driver sina team att uppnå ambitiösa mål snabbt och effektivt.

När det fungerar: I resultatorienterade team där resultat, snabbhet och effektivitet prioriteras.

Management handlar om att göra saker rätt; ledarskap handlar om att göra rätt saker.

💡Sanningen är att du inte alltid kan vara en enda typ av ledare. Du kanske börjar som en coachande ledare och utvecklas till en strategisk ledare. Eller så kanske du måste ha en laissez-faire-strategi med ett team och en mer styrande strategi med ett annat. Det bästa sättet att närma sig ledarskap är inte att definiera sig själv som en viss typ av ledare, utan att bli den typ av ledare som situationen kräver eller som ditt team och din organisation behöver.

Varför det är så viktigt att skaffa sig ledarskapserfarenhet

Ledningserfarenhet är den viktigaste faktorn för professionell utveckling och öppnar dörrar till högre positioner och befordringar.

Men utöver de praktiska fördelarna kan effektiva ledarskapsstrategier hjälpa dig att bygga bättre relationer och förbättra teamets prestationer. De flesta människor slutar inte på dåliga företag, de slutar på dåliga ledare. Det betyder att det är ledarna som skyddar företagskulturen.

Hur många berättelser har du hört om företag som från början hade en positiv arbetskultur men som försämrades med tiden? Eller om två anställda från olika team som har väldigt olika erfarenheter inom samma företag, ofta påverkade av deras relationer till sina chefer?

Att vara en bra ledare kan hjälpa dig att bygga starkare och mer meningsfulla relationer med människor i din omgivning.

En ledares uppgift är inte att göra jobbet åt andra, utan att hjälpa andra att lista ut hur de kan göra det själva, få saker gjorda och lyckas bortom vad de trodde var möjligt.

Utmaningar i att skaffa ledarskapserfarenhet

Att skaffa sig ledarskapserfarenhet kan vara en givande resa, men det medför också vissa utmaningar. Studier visar att 83 % av företagen inser vikten av att utveckla ledare på alla nivåer, men att endast 5 % lyckas med detta.

Här är några vanliga hinder som du kan stöta på:

Rädsla för att misslyckas: Rädslan för att göra misstag kan få dig att tvivla på dina förmågor och hindra din vilja att ta ledande positioner.

Imposter syndrome: De som presterar högt vill vara bra ledare, men de är också de som drabbas hårdast av självkritiska tankar. Om du är en sådan person, låt inte självtvivel hindra dig.

Ångest: När du inte har en formell ledarroll blir det ännu svårare att ta på sig nya ansvarsuppgifter – rädsla för avvisande, blyghet och social ångest kan hindra dig från att ta det första steget.

Men ledarskapserfarenhet beror också på yttre faktorer som ligger utanför din kontroll. Till exempel har internt befordrade ledare lättare att utmärka sig än externt rekryterade, eftersom de förstnämnda redan känner till företagskulturen och har människor som hejar på dem att lyckas.

På samma sätt kan fördomar, stereotyper och glastaket göra det svårt för kvinnor att skaffa sig ledarskapserfarenhet.

Sedan finns det organisatoriska eller systemiska utmaningar – vissa företag prioriterar kanske inte utbildning på arbetsplatsen eller strukturerade ledarskapsprogram. Detta innebär att det är upp till individen att utveckla sina färdigheter på egen hand, vilket kan vara svårt med tanke på deras fullspäckade scheman och andra ansvarsområden.

Hur du får ledarskapserfarenhet på jobbet

Det mest effektiva sättet att utveckla ledarskapsfärdigheter är ofta på din arbetsplats, där du kan leda riktiga team och möta riktiga utmaningar.

Men att få denna erfarenhet på jobbet kräver ansträngning och planering – du måste hitta dina möjligheter, antingen genom utbildning eller genom att delta i rätt initiativ och projekt.

Här är några sätt att förbättra dina ledarskapsfärdigheter på jobbet:

Mentor för praktikanter och nybörjare

Att vara mentor och coach för teammedlemmar kan vara ett utmärkt sätt att utveckla dina ledarskapsfärdigheter. Betrakta detta som en mjuk start – innan du tar en ”officiell” ledarroll på jobbet.

Genom att vägleda andra hjälper du dem dessutom att utvecklas och skapar ett positivt intryck av att du är en pålitlig ledare när det väl är dags.

Ta på dig ytterligare ansvar

Det finns alltid mer att göra – organisera teammöten och retreats, ta på sig uppgifter som ingen annan har tid med, samarbeta med tvärfunktionella team eller till och med dokumentera interna processer.

Leda projekt som du gillar och som lyfter fram dina interpersonella och organisatoriska färdigheter och använd dem för att bevisa för dina överordnade att du är redo för mer ansvar.

Bygg upp kontakter med företagsledare

Identifiera potentiella mentorer inom din organisation som har visat prov på goda ledarskapsfärdigheter. Ta kontakt med dem, be om råd och observera hur de hanterar olika ledarskapssituationer.

Ett tips är att följa dem i vissa projekt så att du kan lära dig av deras erfarenheter – det är ett utmärkt sätt att utveckla situationsmedvetenhet och förbättra dina praktiska ledarskapsfärdigheter.

💡Proffstips: Sök mentorskap från flera ledare för att få en bredare förståelse för ledarskap. Detta kan ge dig olika perspektiv och insikter om effektiva ledarskapspraktiker.

Använda ClickUp för ledarskapsutveckling

Oavsett om du är superorganiserad eller någon som trivs bäst i dynamiska (eller kaotiska) miljöer kan en projektledningsprogramvara som ClickUp vara till stor hjälp.

Så här kan ClickUp hjälpa dig att få ledarskapserfarenhet på jobbet:

Planera din strategi

Sätt igång din ledarskapsresa genom att skapa ett dedikerat projekt i ClickUp Projects. Använd deluppgifter, deadlines, uppgiftsbeskrivningar och anpassade taggar för att organisera dina tankar och hålla koll på din ledarskapsutvecklingsplan. Du kan till exempel skapa taggar för att kategorisera vilka färdigheter du vill utveckla.

Håll koll på alla dina ledarskapsrelaterade uppgifter – din utvecklingsplan och dina officiella ansvarsområden – i ClickUp Projects.

Du kan också skapa uppgifter för dina ledarskapsansvar, till exempel de dagar du är mentor för en teammedlem eller när du måste organisera nästa teammöte. På så sätt kan du hålla koll på allt.

Det bästa sättet att brainstorma om aktiviteter som bygger ledarskap är att använda ClickUp Mind Maps.

Börja med att skapa en lista där du skriver ner alla dina tankar och idéer om hur du kan utveckla dina ledarskapsfärdigheter i framtiden – till exempel genom att hjälpa din teamledare att förbereda presentationsmaterialet för årsmötet eller fråga HR om du kan delta i anställningsintervjuerna.

Använd sedan ClickUp Mind Maps för att:

Visualisera dina idéer: Dela upp och koppla ihop dina tankar för att se hur de hänger ihop.

Organisera enkelt: Använd funktionen Re-Layout för att rensa upp och strukturera dina brainstormade idéer.

Omvandla idéer till uppgifter: Omvandla dina brainstormade koncept till genomförbara uppgifter för enklare uppföljning och implementering.

Anpassa för tydlighet: Lägg till färger och etiketter till olika element för att markera prioriteringar och förenkla din karta.

Följ framstegen

När du har lagt till din plan i ett projekt är nästa steg att mäta dina framsteg med ClickUp Goals.

Använd olika typer av mål, till exempel sant/falskt, milstolpar och mer, för att regelbundet utvärdera dina framsteg.

Här är några idéer för att sätta upp professionella mål:

Sätt upp ja/nej-mål (eller sant/falskt-mål) för att markera om du har slutfört en viss uppgift, till exempel att vara mentor för någon.

Sätt upp tidsbaserade mål , till exempel att ägna fyra timmar varje vecka åt att studera psykologi för att förbättra dina interpersonella färdigheter.

Gruppera alla mål inom en viss färdighet (t.ex. kommunikationsförmåga) i en mapp för att följa dina totala framsteg.

Kommunicera bättre

Om du inte är en ”ledare” på jobbet och just har börjat din ledarskapsresa måste du visa din chef att du är redo att leda nya initiativ. Ett sätt att göra det är att utveckla (och visa) dina kommunikationsfärdigheter.

Här kommer visuella samarbetsverktyg som ClickUp Whiteboard in i bilden. Anta att du vill ta ett nytt initiativ. Skapa en presentation på ClickUp Whiteboard och visa den under ditt nästa 1:1-samtal för att dela dina idéer med din chef.

Visualisera dina planer och få chefernas stöd för nya projekt med ClickUp Whiteboard.

Detta hjälper på två sätt:

Du kan kommunicera dina tankar bättre när du har skrivit ner allt. Det visar din chef att du är mycket organiserad och kan hantera operativa ansvarsuppgifter.

Ännu bättre: när du är klar med din 1:1-samtal, dela whiteboardtavlan med din chef via ett direktmeddelande på ClickUp Chat (teamets meddelandeverktyg) så att hen kan gå igenom den igen och till och med dela den med andra i teamet.

Behärska delegering

Effektiva ledare delegerar uppgifter strategiskt för att stärka sina team och visa att de är redo för befordran. Att behärska delegering är avgörande för mellanchefer.

Öva och förbättra dina delegeringsfärdigheter genom att frivilligt driva ett tvärfunktionellt projekt eller visa en praktikant hur allt fungerar. Med ClickUp Tasks kan du tilldela och spåra uppgifter, analysera framsteg med hjälp av vyer som Kanban-tavlan och Gantt-diagrammet, och hålla koll på allt med hjälp av uppgiftskommentarer.

Omvänt bör de som övergår från individuella bidragsgivare till ledarroller fokusera på att identifiera sätt att stödja sin nuvarande chef och lätta på deras arbetsbörda.

Ladda ner den här mallen Få en översikt över mål och projekt för avdelningar eller undergrupper med ClickUps mall för teamhanteringsplaner.

ClickUps mall för teamhantering kan hjälpa dig med båda dessa saker, eftersom den samordnar ditt teams mål, strategi och målsättningar i ett tydligt och lättöverskådligt ramverk. Det innebär att du vet vad alla har för sig – deras prioriteringar, flaskhalsar och mycket mer.

Så här fungerar mallen:

Börja med att definiera ditt teams aktiviteter i fliken Agendalista.

Lägg sedan till anpassade statusar för att övervaka uppgiftens framsteg och markera beroenden.

Uppdatera vyn varje gång det sker en förändring i en uppgifts status.

Det var allt! Nu har du en tydlig bild av vad som händer i teamet. Detta kan hjälpa chefer att delegera arbete på ett bättre sätt (och till rätt person) och andra att hitta möjligheter att gå den extra milen och bevisa sina färdigheter.

Bonustips: Använd ClickUp Automations för att få aviseringar när uppgifter är försenade eller tilldela uppgifter till en teamledare när deras direktunderordnade eller adept ändrar statusen till något i stil med ”behöver hjälp”.

Hur du får ledarskapserfarenhet utanför arbetsplatsen

Även om din arbetsplats är ett utmärkt ställe att skaffa dig ledarskapsfärdigheter är detta inte alltid möjligt. Samtidigt är det viktigt att ha olika perspektiv för att vara en bra ledare, och det är bara möjligt om du lämnar din komfortzon och träffar nya människor.

Här är några sätt att skaffa dig ledarskapserfarenhet utanför din 9-till-5-tjänst:

Arbeta som volontär i lokala samhällsorganisationer

Börja med att identifiera lokala samhällscentra som stämmer överens med dina värderingar och intressen. Välj sedan volontäruppdrag som innebär att leda team, fatta beslut eller övervaka projekt.

Volontärarbete ger dig också möjlighet att träffa likasinnade personer som delar dina passioner och intressen. Ni kan lära av varandra och bli bättre människor och ledare.

Gå med i ett idrottslag eller en klubb

Sport handlar inte bara om lagarbete. Det handlar också om strategiskt tänkande, icke-verbal kommunikation och att bygga upp och inspirera andra – viktiga ledaregenskaper.

Du behöver inte sikta på att bli lagkapten. Du kan hitta ledarskapsmöjligheter på alla nivåer. Att vara mentor för lokala ungdomslag, till exempel high school-basketlaget, eller organisera kontorsevenemang kan ge värdefulla erfarenheter som kan utveckla dina ledarskapsfärdigheter.

Dessa aktiviteter ger dig möjlighet att öva på viktiga ledaregenskaper som att tala inför publik, delegera och ta ansvar i en stödjande miljö med mindre press.

💡Proffstips: Är du inte intresserad av sport? Gå med i den lokala föräldraföreningen på ditt barns skola. Det är ett utmärkt sätt att utveckla dina kommunikations- och konflikthanteringsfärdigheter – dessutom får du möjlighet att umgås med en mångfaldig grupp av föräldrar och barn.

Hitta en ledarskapscoach

En ledarskapstränare kan vara ovärderlig för dem som söker en strukturerad och personlig approach till ledarskapsutveckling. Detta är ett utmärkt alternativ för nyanställda som växer med företaget – framväxande ledare som naturligt tar ansvar för ett team när det växer – men som inte har någon intern vägledning som hjälper dem att bryta igenom barriärer och nå sin fulla potential.

En coach kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor, ta ansvar och uppnå dina ledarskapsmål.

Anmäl dig till ledarskapskurser

Om du inte hittar en lämplig ledarskapscoach kan du överväga att gå en kurs i ledarskapsutveckling. Dessa kurser erbjuder möjligheter att lära av erfarna instruktörer och nätverka med andra blivande ledare, vilket skapar ett större stödsystem som du kan utnyttja för råd även efter kursen.

💡Proffstips: Utnyttja dina befintliga organisatoriska färdigheter. Precis som när du tar dig an ett komplext projekt ska du sätta upp tydliga mål, utveckla en strategisk plan och följa upp dina framsteg.

Ladda ner den här mallen Dela upp dina ledarskapsutvecklingsuppgifter i mindre deluppgifter och följ dina framsteg med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

ClickUps mall för personlig utvecklingsplan kan hjälpa dig att skapa en plan för att utveckla dina ledarskapsfärdigheter. Börja med att lägga till de färdigheter du vill arbeta med – kommunikation, beslutsfattande, konfliktlösning, interpersonell kommunikation osv. Lägg sedan till deluppgifter som beskriver hur du planerar att utveckla färdigheten.

Mallen har tre vyer:

Handlingsplan – som listar alla dina färdigheter (och planer) tillsammans med deras status Tabell för framsteg – där du kan se de faktiska framsteg du har gjort när det gäller att utveckla den färdigheten. PD per kvartalstavla – en tavla i Kanban-stil som ger dig en översikt över dina framsteg och antalet färdigheter du arbetat med under varje kvartal.

Denna mall kan vara din strategiska allierade och pålitliga assistent – den ger dig ett strukturerat ramverk för ledarskapsutveckling.

Vi föreslår också att du skapar individuella ClickUp-projekt (eller till och med hela mappar med projekt, dokument och mer) för var och en av dina ledarskapsaktiviteter – volontärarbete, extrajobb, mentorsprogram, kurser och så vidare.

Skapa sedan en återkommande uppgift som påminner dig om att granska dina framsteg varannan vecka – i princip ett system där du gör en prestationsgranskning av dig själv. Detta kan öka din motivation och hålla dig ansvarig.

Förbättra dina ledarskapsfärdigheter och nå dina karriärmål

Ledningsfärdigheter är nödvändiga för att utvecklas i din karriär, oavsett om det handlar om att ha inflytande över organisationens mål, inspirera förtroende i ditt team eller främja en stödjande arbetsmiljö.

Det bästa sättet att förbättra dina ledarskapsfärdigheter är att sätta upp utvecklingsmål för dig själv och ta ansvar för dem. Använd en plattform för projekt- och produktivitetshantering som ClickUp för att sätta upp ledarskapsmål, följa kursens framsteg eller till och med dokumentera dina framsteg i ett dokument.

Detta är särskilt bra om du arbetar med dina ledarskapsfärdigheter på flera olika sätt – på jobbet, med en coach och så vidare. Du kan hålla koll på allt från ett och samma ställe.

Registrera dig gratis på ClickUp, utveckla dina ledarskapsfärdigheter och frigör din fulla potential i arbetslivet och privatlivet.