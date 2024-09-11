Hur man implementerar en hybrid Agile-metodik

I årtionden var vattenfallsmodellen för mjukvaruutveckling den dominerande modellen. Stora mjukvaruföretag skapade omfattande planer och tog flera år på sig att utveckla produkterna. Företagen väntade på resultatet.

Den digitala eran gjorde slut på allt detta. Förändringstakten tillät inte den tid och de risker som vattenfallsprojektledning innebar. Därför uppstod den agila metodiken, som nu används i stor utsträckning av ingenjörsteam över hela världen.

Denna radikala förändring från en metod till en annan är inte lätt för alla att anpassa sig till. Ännu viktigare är att ingen av metoderna är perfekt för alla situationer. Som ett resultat av detta växer en ny hybrid Agile-modell fram. Låt oss se hur den fungerar.

Vad är en hybrid Agile-metod?

Den hybrida Agile-metoden är en projektledningsmetodik som kombinerar den iterativa och flexibla karaktären hos Agile-modeller med den planstyrda stabiliteten hos Waterfall. I ett typiskt hybrid Agile-projekt erbjuder Waterfall den övergripande planen och den långsiktiga visionen för projektet, medan Agile-metoderna styr det dagliga arbetet.

Om du till exempel utvecklar en app för personlig ekonomi kommer produktplanen för 3–5 år att utformas enligt Waterfall-metoden. Produktcheferna identifierar funktioner, prioriterar dem och planerar in dem kvartalsvis. Därefter använder teknikteamet agila metoder för att dela upp det i användarberättelser, identifiera acceptanskriterier, planera sprintar och utveckla stegvis. De håller också ett öga på prestanda och feedback för att anpassa sin produkt därefter.

Men hur skiljer sig den hybrida metodiken från de redan existerande metoderna? Låt oss ta reda på det.

Iterativt vs. inkrementellt vs. agilt

Den agila projektledningsmetoden definieras ofta som ”iterativ” och ”inkrementell”. Dessa termer har dock inte samma betydelse och kan inte användas omväxlande. Här är varför.

Iterativ utveckling: I denna metod delar du upp projektet i små segment som kallas iterationer. Med varje iteration granskar och förfinar du produkten tills den når önskad nivå av kvalitet och funktionalitet.

Inkrementell utveckling: I denna metod delar du upp projektet i små, hanterbara delar eller inkrement, som var och en tillför en specifik funktionalitet till den totala produkten. Varje inkrement tillför en funktionell del av programvaran.

Agile: Detta är en bredare metodik som omfattar både iterativa och inkrementella metoder. Agile-transformationen betonar flexibilitet, samarbete och kundnöjdhet genom att kontinuerligt leverera värdefull programvara.

Blended vs. hybrid Agile

En annan risk som projektledare löper är att tro att blandat är hybrid. Det är det absolut inte, åtminstone inte i detta sammanhang.

Blended Agile kombinerar olika Agile-metoder eller -praktiker inom ett projekt. Den hybrida metoden kombinerar Agile med Waterfall-metoder.

De viktigaste skillnaderna är följande.

Aspekter Blandad Agile Hybrid Agile Metod En mix av olika agila metoder Integration av agila och traditionella metoder Filosofi Behåller en agil kärna Börjar som konventionell projektledning med Agile-tekniker integrerade efter behov. Ansökan Används i mycket mogna Agile-utvecklingsteam som behöver flexibla metoder. Används i miljöer som är nya för Agile eller när långsiktig stabilitet är nödvändig. Behov Perfekt för branscher där leveranshastighet är avgörande. Perfekt för branscher där riskhantering, regelefterlevnad etc. har prioritet.

Oavsett om du följer vattenfallsmetoden eller redan har gått över till Agile kan du behöva starka argument för varför hybrid Agile är bättre. Fortsätt läsa! 📖

Fördelarna med att använda en hybrid Agile-metod

Alla projektledare vet att det är komplicerat att driva pågående mjukvaruutveckling. Det finns många rörliga delar och allt kan gå fel. Om överlämningen mellan design och utveckling inte är noggrann kan till exempel mycket gå förlorat mellan intentionen och slutprodukten.

Projektledningsmetoden kan alltså vara avgörande för om mjukvaruutvecklingen blir framgångsrik eller inte. Här är hur hybrid-Agile-modeller kan stödja din mjukvaruleverans.

Stabilitet + flexibilitet

En hybridmetod kombinerar vattenfallets planstyrda natur med Agiles flexibilitet. Den långsiktiga planen och den tydliga visionen som vattenfallsmodellerna ger teamet en klar bild av den riktning de är på väg i, utan att kompromissa med flexibiliteten att använda de Scrum-verktyg, metoder och automatiseringar som Agile föredrar.

I projektets inledande fas kan du till exempel lägga mycket tid på att samla in krav, dokumentera, definiera arbetsomfånget osv. för att lägga grunden. Därefter kan teamet övergå till att använda agila testverktyg, kontinuerlig feedback och adaptiva modeller.

Förutsägbarhet

Agile prioriterar smidighet, vilket gör det möjligt för organisationer att utvecklas i takt med förändrade marknadskrav. Ibland kan detta påverka förutsägbarheten för anställda, företag och investerare/aktieägare.

Hybrid Agile löser det problemet. Det utnyttjar projektplaneringsmodeller för att göra effektiva prognoser. Detta är särskilt fördelaktigt i projekt som kräver säkerhet, till exempel i starkt reglerade branscher eller för initiativ som involverar dyr hårdvara/resurser.

Det ger också bättre kontroll för att förutsäga potentiella problem och åtgärda dem proaktivt.

Engagemang från intressenter

Traditionella företag gillar sina presentationer, rapporter och dashboards. Agila modeller insisterar på mätvärden och retrospektiver, men handlar mer om kontinuerligt lärande och förbättring. Ibland känner intressenterna att de inte talar samma språk som utvecklingsteamet.

Hybrid Agile löser det problemet. I början skapar hybrid Agile-team planer och dokumentation, vilket ger intressenterna en tydlig bild. Under projektets gång kan de använda ett avancerat projektledningsverktyg som ClickUp för att erbjuda insyn och uppdateringar i realtid.

Riskhantering

Om du planerar i förväg och förutser möjligheter är det mer sannolikt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att hantera potentiella risker. Om du är agil och anpassningsbar kan du hantera nya risker. Det är vad hybrid Agile gör.

Traditionella metoders strukturerade planering och förhandsbedömningar hjälper till att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede. Agiles iterativa natur möjliggör kontinuerlig övervakning och riskminimering under projektets gång.

Time-to-market

Vattenfallsmodeller har länge kritiserats för att det tar för lång tid att få ut produkterna på marknaden. Om ett projekt är planerat att pågå i tre år kommer användaren att få se lanseringen först i slutet av den perioden.

Hybrid Agile bryter ner det. När projektplaneringen är klar tar Agile-metoderna över och MVP:n lanseras snabbt på marknaden. Denna stegvisa leverans säkerställer att de mest kritiska delarna av projektet når marknaden snabbare.

Trots sina många fördelar är hybrid Agile inte lämpligt för alla situationer. Låt oss se var det fungerar bäst.

När ska man använda en hybrid Agile-metodik?

Hybrid Agile kombinerar visserligen det bästa av två världar. Men alla projekt behöver inte båda världarna.

Om du till exempel är ett nystartat företag som vill lansera en meditationsapp har du inte råd med långsiktig planering. Marknaden är överfylld och det är osäkert om produkten passar marknaden. Denna situation kräver en agil metod för att publicera en MVP och testa marknaden.

Så, när ska man använda hybrid Agile? Bra att du frågar!

Komplexa projekt

Alla projekt har sina komplexiteter. Det är inte det vi syftar på här. Verkligt komplexa projekt är sådana som involverar utveckling av programvara med många funktioner, för flera målgrupper, med sammanflätade funktioner. Att bygga en online-marknadsplats skulle vara ett bra exempel på ett komplext projekt.

I sådana fall är hybrid Agile idealiskt. Den initiala planeringsprocessen kan anpassas efter affärsplanen. På en online-marknadsplats, om du först tar in säljare, skulle din roadmap börja med funktioner som är relevanta för den fasen.

När affärsteamen har börjat prata med säljarna kan utvecklingsteamet dela upp säljportalens funktioner i små, hanterbara delar och utveckla dem iterativt.

Reglerade branscher

Bank-, finans-, försäkrings- och hälsovårdsbranscherna är alla starkt reglerade. De kräver extremt hög grad av insyn och kontroll. Agila metoder kanske inte stödjer den omfattande dokumentation och övervakning som reglerade branscher behöver.

Hybrid Agile löser detta problem genom att sätta upp skyddsräcken för efterlevnad. De gör det möjligt för affärsteam att lägga till ett planeringslager för regulatoriska krav.

Strikt leverans

Om en kund har en tight tidsplan och en begränsad budget är Agile-metoder kanske inte det bästa valet. Agiles experimentella karaktär fungerar bäst när det finns en viss flexibilitet.

Hybrid Agile kan lösa detta genom att skapa planer för att hålla deadlines och budgetar. Det kan hjälpa till att kontrollera spridningseffekter och leverera enligt förväntningarna.

Omvandling av äldre system

Till skillnad från utveckling av nya produkter innebär omvandling av äldre system att man återskapar befintlig – ofta komplex – programvara med hjälp av nya tekniker och metoder. Du kanske till exempel moderniserar en monolitisk mainframe-applikation med hjälp av mikrotjänster i molnet.

I sådana fall riskerar Agile-modeller att missa vissa detaljer. Den traditionella delen av hybrid Agile gör det möjligt för teamet att gå igenom hela det befintliga landskapet, dokumentera varje detalj och modernisera det grundligt. Att implementera det på ett iterativt sätt med hjälp av Agile-metoder kan minimera störningar i verksamheten.

Skalning av Agile i stora organisationer

I ett företag som använder traditionella metoder är systemen utformade för att underlätta detta. Teamen utbildas på det sättet, verktygen möjliggör det och processerna är utformade för att stödja det. Att övergå till en Agile/Scrum-modell kan vara en omvälvande förändring för dessa team.

Hybrid Agile kan vara ett steg på vägen. Det kan erbjuda en övergångsperiod för teamen att smidigt övergå till Agile.

Oavsett din situation måste du implementera dina hybrid-Agile-principer på ett effektivt sätt. Här är en introduktion till hur du kommer igång.

Hur man implementerar en hybrid Agile-metodik

Även om principerna för hybrid Agile är gemensamma kan de betyda olika saker för olika organisationer. Innan du implementerar hybrid Agile i din organisation måste du utvärdera om det är rätt för dig.

Ett bra projektledningsverktyg för mjukvaruteam, som ClickUp, kommer att vara till stor hjälp i processen.

1. Bedöm projektets lämplighet

Behöver ditt projekt hybrid Agile-hantering? Ställ dig själv den frågan.

Börja med att noggrant utvärdera projektets krav, begränsningar och mål. Skissera omfattningen, regelkraven och de viktigaste resultaten. Dokumentera dina observationer och insikter för feedback och godkännanden.

Med ClickUp Docs kan du dokumentera allt på ett tydligt sätt. Dessutom kan du samarbeta i realtid med olika teammedlemmar och dela med rätt intressenter för att få feedback.

Samla in krav och dokumentera insikter med ClickUp Docs

Använd denna information för att identifiera vilka delar av projektet som skulle gynnas av en traditionell metod och vilka som skulle passa bättre för agila metoder.

2. Definiera hybridmodellen

Baserat på utvärderingen definierar du den specifika hybrid-Agile-modell som du ska använda. Försök att inte tänka på dina metoder som ”traditionella” eller ”Agile”, vilket kan påverka dina känslor gentemot dem. Utforma din hybridmodell i två delar:

Aspekter av ditt projekt som kräver djupgående, omfattande planering

Aspekter som kräver snabba, iterativa åtgärder

Du kan till exempel använda det förstnämnda för planerings- och kravfasen, följt av det senare för utvecklings- och testfaserna.

Utgå inte från att alla förstår vad traditionellt och Agile betyder. Säg till exempel inte bara till ditt projektteam att ”utvecklingen ska ske enligt Agile”. Säg istället att ”utvecklingen ska ske i två veckors sprintar, enligt iterationsplanering, med ett mål på 100 story points för varje epic, hanterat med ClickUp”.

Definiera allt så detaljerat som möjligt.

3. Utveckla en detaljerad projektplan

Den största fördelen med vattenfallsmodellen är dess planeringsfas. Utnyttja den som en del av ditt hybrid-Agile-ramverk.

Skapa en detaljerad projektplan som innehåller både traditionella och agila element. Inkludera tidsplaner, milstolpar, resursallokering, budgetberäkningar för forskningen, sprintplaner, backloggar och iterationsscheman.

Välj ett omfattande projektledningsverktyg för Agile-team för att sätta upp allt detta. ClickUps kalender, Gantt-diagram och tidslinjevyer är utmärkta för schemaläggning. Använd ClickUp Box View för att hantera teamets resurser, se vad folk arbetar med och vilken kapacitet som finns tillgänglig.

ClickUp Box-vy för perfekt arbetsbelastningshantering

Om du är ny på detta område finns hjälp att få här: En omfattande introduktion till hur man skapar en Agile-projektplan. Du kan också utnyttja olika integrerade mallar för sprintplanering för att komma igång.

4. Upprätta tydliga riktlinjer för kommunikation

En av de största riskerna med hybrid Agile är missförstånd. En teammedlem kanske väntar på en tydlig plan, medan en annan vill experimentera med Agile. För att undvika sådana situationer krävs tydlig kommunikation.

Skapa en samarbetsplattform som ClickUp för asynkrona meddelanden. Använd ClickUp Chat-vyn för att hantera alla meddelanden från ett och samma ställe.

Planera regelbundna möten och avstämningar för att ge teammedlemmarna möjlighet att ta upp frågor som oroar dem.

Se till att du är medveten om behoven hos både vattenfalls- och Agile-delarna av processen. Du kan till exempel ha traditionella projektgenomgångar varje kvartal, med dagliga stand-ups och två veckors retrospektiver under Agile-sprints.

Kommunicera asynkront med dina teammedlemmar med hjälp av ClickUp Chat-vyn

5. Skapa en styrningsstruktur

Upprätta en styrningsstruktur som stöder den hybrida Agile-metoden. Definiera roller och ansvarsområden för de traditionella delarna av processen. Skapa en Agile-teamstruktur för projektgenomförande. Fastställ mekanismer för beslutsfattande och problemlösning.

Du kan till exempel utse en projektledare som övervakar de traditionella aspekterna av projektet och en Scrum Master som hanterar Agile-faserna. Denna struktur bidrar till att säkerställa en effektiv integration av båda metoderna och att projektet löper smidigt.

För att säkerställa en konsekvent Agile-implementering bör du skapa tydliga system. ClickUps mall för Agile-projektledning är ett enkelt, anpassningsbart ramverk som hjälper dig att komma igång. Denna nybörjarvänliga mall effektiviserar dina förfrågningar till backloggar där du kan prioritera och genomföra.

Om du har mer avancerade eller specifika behov kan du kolla in några av de andra Agile-mallarna på ClickUp.

6. Övervaka och justera

Du har kanske lagt mycket tid och energi på att sätta upp ditt hybrid-Agile-system. Men det kanske inte blir perfekt från första början. Så följ upp framstegen, identifiera brister, diskutera lösningar och anpassa dig efterhand.

Som en del av övervakningen:

Mät teamets prestanda och jämför med tidigare perioder.

Bedöm nya risker

Följ förändringar i regelverket

Be om feedback från intressenterna

Be aktivt om feedback från teamet

Förutom kvantitativa data från övervakningen, sök även kvalitativa uppgifter. Genomför retrospektiva analyser i slutet av varje fas eller iteration för att utvärdera vad som fungerade bra och vad som kan förbättras.

Samla in feedback från teamet och intressenterna och dokumentera de lärdomar som dragits. Använd denna information för att förfina den hybrida Agile-metoden för framtida projekt, så att metodiken blir mer effektiv för varje gång den används.

Genomför dina projekt snabbare och mer effektivt med ClickUp.

Bli hybrid med ClickUp Agile Project Management

Programvaruprojektledning har kommit full cirkel. Förespråkarna för Agile avvisade traditionella metoder som omfattande planering och långsiktig schemaläggning. Anhängarna av Waterfall-modellen ansåg att Agile var kaotiskt och saknade den struktur som krävs för att utveckla produkter av företagsstandard.

Smarta tekniker valde att ta med de bästa aspekterna av båda metoderna för att skapa en modell som fungerar, även kallad hybrid Agile. Hybridmodellen hjälper moderna teknikteam att bättre hantera olika projektkrav, uppfylla lagkrav och leverera värde stegvis.

Det är dock inte lätt att implementera detta. Du behöver ett system för att hantera alla de många rörliga delarna som ingår i utvecklingen av programvara. ClickUp för agila team erbjuder just ett sådant system.

Den kombinerar agila verktyg, såsom Kanban-tavlor, Gantt-diagram, spårbara uppgifter, anpassade statusar, integrationer och ClickUp Brain, AI-assistenten, för att komma igång.

Implementera hybrid projektledning med lätthet. Prova ClickUp gratis idag!