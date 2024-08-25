Hur man implementerar GIST-ramverket för produktplanering

Det är svårt att skapa en vinnande produkt. Mellan den ursprungliga idén, produkt-marknadsanpassning, design, utveckling och iterationer finns det hundratals rörliga delar. Större produkter, som företagsapplikationer, eller storskaliga produkter, som sociala medieappar, har miljontals aspekter som fungerar tillsammans.

För att hantera allt detta krävs en robust men samtidigt anpassningsbar strategisk approach. En av de metoder som blivit allt populärare på senare tid är GIST-ramverket.

Låt oss fördjupa oss i detta koncept.

Vad är GIST-planering?

GIST står för mål, idéer, stegprojekt och uppgifter.

GIST-ramverket är en agil produktplaneringsmetod som syftar till att hålla uppgifterna fokuserade på målen, eliminera onödiga administrativa kostnader och göra ingenjörsteamet mer flexibelt.

GIST skapades av Itamar Gilad när han arbetade på Google och erbjuder ett alternativ till att använda roadmaps i produktutvecklingsprocessen. GIST kopplar samman organisationens mål med dagliga uppgifter på ett linjärt sätt. Det skapar en synlighet från stora mål som att öka intäkterna till dagliga uppgifter som att "fixa den här buggen".

GIST erbjuder olika planeringshorisonter för varje steg. Du kan till exempel sätta upp mål för kvartalet och planera uppgifter för en vecka/sprint. Det använder också olika typer av verktyg för att följa upp framstegen.

Låt oss se hur det brukar gå till.

Komponenterna i GIST-planering

Som vi nämnde består GIST-ramverket för produktplanering av fyra viktiga komponenter: mål, idéer, stegprojekt och uppgifter. Var och en av dem spelar en viktig roll. Så här fungerar det.

Mål

GIST-ramverket bygger på övertygelsen att om du ger dina team mål, kommer de att hitta det bästa sättet att nå dem. Därför är målen i GIST:

I linje med företagets strategi

Uttryckt som mätbara önskade resultat

Svar på frågor om syftet och motiveringen till ett projekt

Sätt upp mål på längre sikt, vanligtvis ett år.

Idéer

Idéer avser de potentiella vägar genom vilka ett team kan uppnå sina mål. I allmänhet är dessa hypotetiska, vilket innebär att teamen i detta steg utforskar alla möjligheter – utan att döma – för att välja den bästa vägen framåt.

Det förväntas att denna fas kommer att ge upphov till många potentiellt bra idéer. När teamen har samlat en bank med nya idéer prioriterar de dessa utifrån bevis för att testa och optimera för implementering.

Stegprojekt

De idéer som prioriterades i föregående steg genomförs nu med försiktighet. Varje stegprojekt är högst 10 veckor långt och syftar till att testa en idé. Stegprojekt är:

Används för att testa idéer

Medvetet liten

Begränsat till korta perioder

Med tanke på lägre investeringar i resurser

Utformat för snabb inlärning

Uppgifter

I detta skede delas varje projekt upp i uppgifter och hanteras med beprövade projektledningstekniker.

Övergång från produktplaner till GIST-planering

Om du har använt klassiska produktplaner i din planeringsprocess kan GIST-modellen verka lite okonventionell. Det är visserligen ett unikt ramverk, men ett som har haft stor framgång.

Roadmaps är ett mycket populärt sätt för team att genomföra produktplanering. De har använts i åratal, produktcheferna är vana vid dem och de fungerar. Varför behöver du då överväga ett alternativ? Låt oss se.

Agilitet

Som Gilad säger: ”Agil utveckling löste problemet med projektets vattenfall, men förändrade inte planeringens vattenfall.” Att skapa mallar för teknikplaner och produktbeskrivningar sågs som en strategisk aktivitet som utfördes en gång om året och som snart blev föråldrad.

GIST-planering skapar större flexibilitet genom hela processen genom att fokusera på små enheter i projektledningens färdplan istället för några få stora projekt som pågår i månader.

Aktualitet

Produktplaner kan hamna ur synk när det sker förändringar på marknaden, i kundernas förväntningar eller till och med i organisationens prioriteringar. GIST gör teamet anpassningsbart genom att regelbundet omkalibrera idéer, delprojekt och uppgifter.

Chanser till framgång

En färdplan innehåller idéer och planer som annars inte är testade. Den kan till exempel innehålla en funktion som inte är validerad av marknaden. GIST eliminerar detta problem genom att skapa små (vanligtvis 10 veckor långa) stegvisa projekt, vilket verkligen gör det möjligt för teamen att misslyckas snabbt.

Chanser till framgång

Produktplaner skapas ofta av ledningen eller produktchefer som definierar den väg som teamen ska följa. Med andra ord kommer idéerna ofta från toppen. GIST skapar ett utrymme där alla i teamet kan komma med idéer utan att bli dömda, vilket främjar kreativitet och innovation. Detta är mycket viktigt om du vill dra nytta av den kollektiva talangen och kreativiteten inom ditt team.

Samarbete

Produktplaner skapas ofta av ledningen, som fastställer den väg som teamen ska följa. Idéer kommer ofta från ledningen. GIST skapar ett utrymme där alla i teamet kan komma med idéer utan att bli dömda, vilket främjar kreativitet och innovation.

Objektivitet

I traditionell produktutveckling accepteras eller avvisas idéer utifrån subjektiva åsikter. GIST erbjuder ett objektivt ramverk för prioritering och testning av idéer, vilket kan demokratisera besluten och maximera dina chanser att lyckas.

Om du är övertygad, låt oss gå vidare till de bästa metoderna för att implementera GIST i din organisation.

Implementera GIST-ramverket i produktledning

Alla nya tillvägagångssätt innebär en förändring som ditt team kan vara motvilligt till. En övergång kräver också effektiv förändringshantering. Låt oss se vad du kan göra för att göra detta smidigare.

1. Välj din verktygslåda

Innan du slänger dina roadmaps och börjar använda GIST, fundera över vilka verktyg du har. Du kanske använder kalkylblad för din idébank, ett projektledningsverktyg för uppgifter och ett helt annat system för att spåra mätvärden.

Även om detta är ganska vanligt är det också ineffektivt och leder till verktygströtthet. Välj ett verktyg som låter dig sätta upp mål, spåra idéer, dela upp dem i projekt, skapa uppgifter och övervaka framsteg – allt på ett och samma ställe.

ClickUp för produktteam är allt detta och mycket mer.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp mål eller produkt-OKR, oavsett om det är numeriska, monetära, sant/falskt- eller uppgiftsmål. Du kan koppla dessa mål direkt till varje steg i projektet genom att behandla dem som sprintar och sätta upp sprintmål.

Mål och framsteg sammanställs med ClickUp Goals

Använd ClickUp Docs för att underhålla din idébank. Använd mallar för projektplaner för att strukturera och hantera stegvisa projekt.

Använd ClickUp Tasks för att skapa en listvy över dina idéer. Använd det som din uppgiftshanteringsprogramvara för att schemalägga de viktigaste uppgifterna, lägga till ansvariga, skapa checklistor för godkännandekriterier, spåra tid, mäta framsteg och mycket mer, allt inom ClickUp.

Kraftfulla och mångsidiga ClickUp-uppgifter

2. Utbilda teamet

Om du vill säkerställa att dina teammedlemmar inte faller tillbaka i gamla vanor måste du utbilda dem om GIST och få deras stöd. Samla teamet i en virtuell arbetsyta som ClickUp Whiteboard och gå igenom din produktledningsstrategi med dem. Koppla det till GIST och ge dem en tydlig bild.

ClickUp Whiteboard för att lära dig och dela idéer

Om du redan har en produktutvecklingsplan kan du också guida teamet genom en övergång. Prova denna ClickUp-mall för produktutvecklingsplan för att beskriva dina långsiktiga mål och prioriteringar. Använd dem för att visa teamet hur GIST bättre skulle passa deras behov.

Be om kommentarer och feedback från varje teammedlem. Hantera invändningar med elegans och införliva dem i din framtida kommunikation där det är lämpligt. Bygg system för att prioritera idéer, planera stegvisa projekt etc. i samarbete med ditt team. Införliva GIST som en av de obligatoriska produktledningsfärdigheterna efterhand.

3. Ändra dina rutiner

Börja långsamt integrera GIST-metoden i produktplaneringen. Använd den i din årliga målsättning, kvartalsvisa översyner och ända ner till sprintplanering. Minimera användningen av produktroadmapen som din primära vy av programvaran och använd din produktstrategi som ledstjärna.

Om du ännu inte har dokumenterat det kan du enkelt komma igång med ClickUp Product Strategy Template. Du kan också prova de olika alternativen för produktstrategimallar som finns tillgängliga.

Välj ett och lägg grunden. Gå sedan igenom mål, idéer, stegprojekt och uppgifter, alltid i den ordningen.

4. Mät och anpassa

I slutet av varje stegprojekt går du igenom de agila stegen för att mäta resultat, genomföra en retrospektiv och säkerställa kontinuerlig förbättring. Använd ClickUp-instrumentpanelen för att övervaka framstegen mot dina valda mål.

ClickUp Dashboard för att mäta framsteg

Kom ihåg att det primära målet med GIST är att snabbt testa många idéer. Var därför ärlig mot dig själv och utvärdera om ditt experiment var framgångsrikt eller inte.

Få bäst resultat i din produktutveckling med ClickUp

Vinnande produkter kräver robust planering och konsekvent genomförande. Medan genomförandet har genomgått otaliga iterationer och förbättringar har planeringen förblivit traditionell. Särskilt med produktens roadmap som vägledning är planerna långt ifrån målet och uppgifterna är ofta inte synkroniserade.

GIST-ramverket förändrar detta. Det använder de bästa teknikerna för produktplanering och projektledning för att skapa en process med mycket större chans till framgång. Det utnyttjar verktyg i varje steg för bättre översikt och anpassningsförmåga. Det ger företag och stora team en lean startup-energi.

Den grundläggande fördelen med ClickUp är att det är mer än bara en programvara för strategisk planering. ClickUp samlar alla verktyg du behöver för att använda GIST-ramverket på ett och samma ställe.

Sätt upp och följ upp mål. Samla in och granska idéer. Utforma och planera delprojekt. Tilldela och utför uppgifter. Övervaka framstegen. Gör förbättringar. Upprepa.

Förbättra produktplaneringen i din organisation. Prova ClickUp gratis idag.