De 10 bästa Discord-servrarna för mjukvaruutvecklare 2025

”Discord är bara för gamers.” 🎮

Inte längre! Plattformen har utvecklats till en app för community-meddelanden där du kan samarbeta med likasinnade och delta i konversationer.

Bland de många communityn finns det specifika Discord-servrar för mjukvaruutvecklare.

Dessa servrar har dedikerade kanaler för ämnen som webbutveckling, Python, Java, C++, databaser etc. Många servrar för mjukvaruutvecklare har också kanaler för kodgranskning, handledning och till och med jobbannonser. Kort sagt är Discord-servrar guldgruvor för mjukvaruproffs.

Du kan enkelt ansluta dig till dessa servrar för att komma i kontakt med mjukvaruexperter, få tillgång till gratis resurser som bibliotek och ramverk samt delta i open source-projekt för att finslipa dina kodningskunskaper.

Vi har sammanställt en lista över de 10 bästa Discord-servrarna för mjukvaruutvecklare där du kan nätverka med branschproffs.

Vikten av Discord-servrar för mjukvaruutvecklare

Discord-servrar är perfekta för att dela idéer, nätverka med utvecklare och få förstahandserfarenhet av mjukvaruutveckling. Här är några skäl till varför mjukvaruutvecklare ansluter sig till Discords utvecklarcommunity:

Kom i kontakt med mjukvaruexperter och delta i kunskapsdelningssessioner.

Samarbeta i open source-projekt eller kodningsutmaningar för att bygga upp en portfölj.

Få tillgång till gratis resurser och utbildning för att förbättra dina färdigheter.

Få värdefull feedback på kod och vägledning om projekt.

Utforska jobbportaler och hitta extrajobb för att kickstarta din karriär som utvecklare.

Få tips för att förbereda dig inför en intervju inom mjukvaruutveckling

Du kan gå med i servrar som erbjuder separata kanaler för diskussioner om specifika programmeringsspråk, såsom JavaScript, HTML, Python, PHP, etc. Detta gör det enklare för utvecklare att posta sina frågor i rätt kanal och få omedelbara svar. Dessutom har vissa mindre communityn även specifika forum för problemlösning.

Förstå de bästa Discord-servrarna för mjukvaruutvecklare

1. The Coding Den

via The Coding Den

Med över 148 000 medlemmar är The Coding Den den perfekta platsen för nybörjare inom utveckling. Här hittar du experter på programmeringsspråken JavaScript, Rust, Python och TypeScript som kan hjälpa dig med kodningsproblem.

Du kan också delta i diskussioner och roliga hackathons, be medlemmar om karriärråd och använda teknikforumet för att få projektvägledning.

Vad är unikt?

Interagera med experter

Delta i gruppkodningsevenemang

Få de senaste uppdateringarna om tekniktrender och evenemang som konferenser om mjukvaruutveckling.

2. Reactiflux

via Reactiflux

Med över 220 000 medlemmar är Reactiflux en av de mest populära Discord-servrarna för mjukvaruutvecklare. Det är en chattgemenskap för diskussioner om programmeringsspråken React JS, React Native, Redux, Jest, Relay och GraphQL.

Servern arrangerar frågestunder för nybörjare där du kan lära dig programmering av erfarna utvecklare. Du kan också hitta jobbmöjligheter på denna server för att utveckla din karriär.

Vad är unikt?

Gå med i "Looking-for-group", ett forum där du kan hitta samarbetspartners för icke-kommersiella projekt.

Få tillgång till bibliotek och andra gratisresurser

Utforska dess jobbportal

3. DevCord

via DevCord

Letar du efter okonventionella sätt att hitta jobb som mjukvaruutvecklare? Du kan gå med i DevCord. Det är en Discord-server för mjukvaruutvecklare med över 30 000 medlemmar där du kan nätverka med andra utvecklare, diskutera projekt och få feedback på ditt arbete.

Men det är inte allt! Du kan chatta med andra webbutvecklare om bibliotek, ramverk, spel och mycket mer.

Vad är unikt?

Arbeta med open source-projekt

Utforska jobbportaler för distansarbete

Gå med i en dedikerad plats för kodgranskning

4. SpeakJS

via SpeakJS

Enligt Statista är JavaScript det mest populära programmeringsspråket i världen. Om du letar efter resurser för att lära dig JavaScript och boosta din karriär bör du gå med i SpeakJS.

Använd detta utrymme för att förbättra dina språkkunskaper genom att delta i konversationer med erfarna utvecklare och få feedback på din kod.

Vad är unikt?

Få tillgång till JavaScript-bibliotek och ramverk som jQuery, React, Angular, Vue osv.

Hitta unika jobbannonser

Få feedback på JavaScript-kod från experter

5. Programmerarens tillhåll

Vill du bredda dina kunskaper om populära programmeringsspråk, inklusive PHP, JavaScript, C-sharp, Python, Ruby, Rust och Kotlin? Programmer’s Hangout är en utmärkt community att gå med i.

Denna Discord-server har över 170 000 medlemmar och välkomnar både nybörjare och erfarna mjukvaruutvecklare. Servern har en särskild resurssektion där du kan hitta artiklar och kodsnuttar om botutveckling, mobilutveckling, webbutveckling och kryptografi.

Vad är unikt?

Få tillgång till handledningar och open source-projekt för nybörjare.

Kolla in månatliga spotlights och evenemangskanaler för att hålla dig uppdaterad om de senaste tekniknyheterna och evenemangen.

Delta i utbildningar om spelutveckling, processteori osv.

Diskutera ämnen som karriär, databaser och DevOps.

6. Lazy Developers

via Lazy Developers

Som namnet antyder är Lazy Developers Discord-servern en community för att få lata mjukvaruuppgifter gjorda. Här kan du ladda ner skript och koder för att automatisera monotona mjukvaruutvecklingsuppgifter så att du kan fokusera på prioriterade uppgifter.

Med över 10 000 medlemmar erbjuder Lazy Developers-communityn resurser för att lösa vanliga kodningsproblem och open source-projekt för nybörjare.

Du kan till exempel använda kanalen för allmän hjälp för att lösa problem efter en systemuppdatering, söka efter en studiekamrat eller hitta en mentor inom mjukvaruutveckling.

Vad är unikt?

Delta i informella samtal om mjukvaruutveckling

Lös communityutmaningar för olika programmeringsspråk

Delta i utlottningar och andra evenemang

7. TensorFlow

via TensorFlow

Har du en teknisk fråga om kodning, AI eller blockchain? Fråga TensorFlow- communityn. Denna Discord-server för mjukvaruutvecklare har över 17 000 medlemmar med olika kunskapsnivåer.

Du kan gå med i communityn för att få idéer och tips om bästa praxis för kodning, samarbeta med utvecklare, få feedback på design/funktioner och delta i lokala evenemang. Servern har också en avdelning för rekrytering av mjukvaruutvecklare, så du kan enkelt hitta jobb på denna plattform.

Vad är unikt?

Gå med i diskussionsgrupper om artificiell intelligens och maskininlärning för att lära dig mer om djupinlärning och neurala nätverksapplikationer.

Arbeta med intressanta projekt inom deep learning-nischen

Få tillgång till handledningar för AI/ML-projekt

8. CodeSupport

via CodeSupport

CodeSupport -servern, med över 31 000 medlemmar, hjälper nybörjare och erfarna mjukvaruutvecklare att få svar på frågor om kodning och webbutveckling.

Den märker medlemmar med färgkoder för att ange deras roller. Till exempel är ”verifierade experter” på servern märkta med grönt, så när du ser denna kod vet du att du får korrekt information.

Servern har också särskilda utrymmen för diskussioner om musik, mat, spel och husdjur. Du kan diskutera allmänna intressen med blivande eller erfarna utvecklare eller dela med dig av en typisk dag i ditt liv som mjukvaruutvecklare.

CodeSupport erbjuder också ett mentorprogram där du kan samarbeta med mentorer för att lära dig snabbare.

Vad är unikt?

Få hjälp med granskning av kod (Java, C++, Python, HTML osv.).

Delta i gruppdiskussioner med experter

Få hjälp i realtid med kodningsproblem

9. Python

via Python

Python är en nischad Discord-server som enbart fokuserar på projekt, ramverk och bibliotek för programmeringsspråket Python. På dess hjälpkanal kan användare ställa frågor, få feedback på kod, diskutera mjukvaruprojekt och mjukvaruutvecklingsmål samt söka karriärråd.

Python har också ett separat utrymme för åtkomst till olika resurser för mjukvaruutveckling, såsom böcker, kurser, poddar, projektidéer och handledningar.

Vad är unikt?

Få tillgång till specifika kanaler för att få svar på frågor om mikrokontroller, enhetstestning och webbutveckling.

Få exklusiv information om webbutveckling genom enkäter

Lär dig de bästa intervjufrågorna för Python-specifika jobbintervjuer

10. Nodeiflux

via Nodeiflux

Nodeiflux är en Discord-server från Reactiflux-moderatorerna med över 14 000 medlemmar för diskussioner om Node.js-utveckling och användning av JavaScript på serversidan.

Gemenskapen vägleder utvecklare i backend-utveckling och hjälper till med kodgranskning. Du kan använda servern för att hitta uppdrag, nätverka med expertutvecklare och få tillgång till resurser för att hålla dig uppdaterad om de senaste mjukvarutrenderna.

Vad är unikt?

Gå med i en exklusiv community för Node.js-utvecklare och serverside JavaScript.

Delta i kodningstävlingar för att förbättra dina kunskaper.

Samarbeta med andra Node.js-utvecklare i realtid

Åtkomst till resurser på Discord

Discord-servrar är inte bara till för att samarbeta med utvecklare, hitta uppdrag eller arbeta med open source-projekt. De är också utmärkta för att få tillgång till gratis resurser som stöder kompetensutveckling.

Här är några resurser som du kan komma åt på Discord-servrar.

Felsökning

Discord-servrar som The Programmer’s Hangout, DevCord, Hacker Cabin och The Coding Den erbjuder stödjande communityn för felsökning. Du kan dela specifika kodningsproblem, buggar eller önskemål om funktioner för att få feedback från experter och delta i kodningsevenemang för att få praktisk erfarenhet av felsökning.

Bibliotek och ramverk

Flera Discord-communityn, som SpeakJS, Reactiflux och Nodeiflux, erbjuder bibliotek för språk som React, Angular, Node. js, etc. , som kan påskynda din mjukvaruutvecklingsprocess. Du kan också använda Discord-integrationer för att ansluta direkt till servrar och få tillgång till bibliotek och andra tredjepartsappar för bredare tillgång till kodningsresurser.

Projektsamarbete

Discord-servrar som The Coding Den, DevCord, Lazy Developers och The Programmer’s Hangout erbjuder open source-projekt för mjukvaruutvecklare. Discord är också värd för flera open source-projekt inom specifika domäner och språk, såsom Appwrite, Blink, Deno etc., där mjukvaruproffs kan samarbeta kring verkliga scenarier.

Discord-servrar erbjuder resurser som stöd för mjukvaruutveckling, men det är svårt att slutföra projekt framgångsrikt utan en allt-i-ett-arbetsplats.

Det är här du behöver projektlednings- och samarbetsverktyg som ClickUp!

Hantera mjukvaruprojekt och påskynda utvecklingsprocesser med ClickUp

ClickUp for Software Teams förenklar utvecklingscykeln. Det överbryggar klyftan mellan utvecklings-, teknik- och icke-teknikteam och samlar alla resurser i ett enhetligt arbetsutrymme. Här är vad ClickUp erbjuder för att påskynda utvecklingsprocesserna.

Anpassa ditt utrymme

Skapa en exklusiv mjukvaruutvecklingsmiljö med ClickUp Spaces och effektivisera din mjukvaruutvecklingsprocess. Skapa till exempel projektutrymmen med namnen QA, sprints osv. Du kan också skapa separata mappar för uppgiftslistor och projektdatabaser.

Skapa dedikerade utrymmen för ditt mjukvaruutvecklingsteam för att hantera arbetsflödet med ClickUp Spaces

Använd listor för att sammanställa dina uppgifter eller åtgärdspunkter. Du kan skapa:

Fristående listor, till exempel en lista över open source-projekt som du arbetar med

Listor i mappar

En lista över önskemål om funktioner i en produktmapp

Automatisera uppgifter

Skapa ClickUp-uppgifter för varje åtgärd på din lista. Lägg till detaljer i uppgiftsbeskrivningen och börja sedan utföra uppgifterna en efter en.

ClickUp hjälper dig också att automatisera uppgifter och fokusera helt på produktutveckling. Du kan till och med anpassa uppgiftsstatus för att snabbare följa projektstatus. Exempel på anpassade uppgiftsstatusar är ”Att göra”, ”Klar” och ”Väntar på feedback”.

Tilldela åtgärder och följ projektets framsteg med ClickUp Tasks

Hantera sprints

Stressar du över att uppnå projektmål inom utsatta tidsfrister? Du kan använda Sprints i ClickUp för att ställa in sprintdatum, tilldela åtgärdspunkter och sätta prioriteringar. Det bästa är att du kan visualisera hur ditt team utvecklas mot uppsatta mål med hjälp av burnup-diagram.

Nå dina mål inom mjukvaruutveckling snabbare med ClickUp Sprints

Hantera backloggar

ClickUp hjälper dig också att skapa flexibla arbetsflöden som anpassar sig efter ditt teams behov. Du kan till exempel skapa automatiserade processer för backloggar så att du kan fokusera mer på tekniska uppgifter.

När det gäller felrapporter kan du samla in problemrapporter med hjälp av ClickUp Forms och omvandla dem till spårbara uppgifter. Länka dina uppgifter till specifika filer eller konversationstrådar, lägg till taggar, prioritera och hantera eftersläpningar med anpassade statusar och fält.

Få feedback från användarna och omvandla den till förbättringar med ClickUp Forms

Få projektsammanfattningar

Vill du ha en snabb överblick över hur ditt projekt fortskrider? Använd ClickUp Brain för att få omedelbara projektuppdateringar. Det automatiserar till och med uppgifter och datafyllning och skapar tabeller och mallar. Du kan också använda ClickUp Brain för att skapa utvecklingsdokumentation, roadmaps, produktidéer etc.

Få omedelbara projektuppdateringar om dina sprints med ClickUp Brain

Slutför mjukvaruprojekt framgångsrikt med ClickUp

Att komma i kontakt med experter inom samma område som du själv arbetar inom kan påskynda din karriärutveckling. Och det är precis vad Discord, en communitybaserad chattapp, gör. Dess servrar kopplar dig till flera undergrupper inom mjukvaruutveckling där du kan träffa andra människor, få tillgång till resurser och få ytterligare förslag om webbplatsutveckling, spelutveckling, programmering och mycket mer.

Att bygga en karriär som mjukvaruutvecklare handlar dock om mer än att lära sig färdigheter.

Du bör kunna implementera dina kunskaper strategiskt för att slutföra projekt. Här kommer projektledningsprogramvara som ClickUp väl till pass. ClickUp hjälper dig att effektivisera och automatisera arbetsflöden så att du kan fokusera bättre på att uppnå dina mål.

Registrera dig gratis på ClickUp för att leverera mjukvaruprojekt på ett effektivt sätt!