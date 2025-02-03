10 alternativ till Screen Studio för smidig skärminspelning 2025

Screen Studio är ett professionellt verktyg för skärminspelning som gör det möjligt att snabbt och effektivt skapa högkvalitativt videoinnehåll. Det var mitt förstahandsval under en tid.

När jag började använda Screen Studio för att skapa korta demos eller dela videor med feedback till mitt team blev verktyget en game changer. Jag började känna mig trygg framför kameran och det hjälpte mig att producera snygga, professionella videor med minimal ansträngning.

Nu har det dykt upp några alternativ till Screen Studio som är bättre på att skapa videor. Det var alltså dags att uppgradera. Innan jag bytte och lade till ett verktyg i mitt arbetsflöde ägnade jag och mitt team dock många timmar åt noggrann research.

Jag är glad att kunna dela resultaten av vår forskning med dig idag. Jag har sammanställt en lista över alternativ till Screen Studio som erbjuder inspelning med högre kvalitet, mer användarvänliga gränssnitt och nyare redigeringsfunktioner.

Men kom ihåg att även om vi har gjort research är valet ditt. Så fortsätt läsa och välj klokt.

Vad ska du leta efter i alternativ till Screen Studio?

Innan vi börjar, här är de faktorer du bör tänka på när du letar efter alternativ till Screen Studio:

Användarvänlighet: Överväg alternativ som har ett användarvänligt gränssnitt för inspelning och redigering utan en brant inlärningskurva. Leta efter verktyg som erbjuder enkla kontroller och navigering.

Högkvalitativ inspelning : Välj verktyg som erbjuder inspelningsalternativ med hög upplösning för videor av professionell kvalitet, till exempel 1080p eller 4K-upplösning med 30 eller 60 bilder per sekund. Det bör stödja inspelning i olika format, som MP4, MOV och AVI, för att passa dina behov.

Redigering i realtid : Överväg verktyg som erbjuder redigeringsalternativ i realtid. Det innebär att du kan göra ändringar som att lägga till anteckningar, text, överlägg, webbkamerabilder och ljudinspelningar i realtid för att göra skapandeprocessen mer effektiv.

Delningsalternativ : Leta efter verktyg som erbjuder direktuppladdning till YouTube och andra sociala medieplattformar samt export i många format.

Effektivitet : Tänk på hur verktyget påverkar systemets prestanda. Det ska fungera smidigt utan att göra datorn för långsam.

Pris: Jämför prisplaner för att se om verktyget ger bra valuta för pengarna. Läs det finstilta för att se om det tillkommer några extra kostnader för avancerade funktioner eller prenumerationer.

De 10 bästa alternativen till Screen Studio att använda 2024

Här är de tio bästa alternativen till Screen Studio som du kan välja mellan:

1. ClickUp (Bäst för skärminspelning och samarbete)

ClickUp är ett verktyg för produktivitet och projektledning som är utformat för att effektivisera arbetsflöden och förbättra teamsamarbetet. Jag använde redan ClickUp för min projekt- och uppgiftshantering.

Min jakt på ett alternativ till Screen Studio ledde mig dock närmare hemmet – och det gjorde mig inte besviken. Med ClickUp Clips kan jag enkelt skapa och dela skärminspelningar utan att behöva byta mellan plattformar.

Jag trycker på inspelning, delar min skärm och skickar omedelbart tydliga instruktioner till mitt team – allt snabbare än att skriva ett långt svar. Detta gör det till ett utmärkt alternativ till Loom och du kan också använda det för att göra reklamfilmer.

Skicka högkvalitativa skärminspelningar och dela dem direkt med ditt team med ClickUp Clips

Det jag gillar mest med Clips är att jag kan omvandla all information från ett klipp till en tydlig, genomförbar uppgift i ClickUp Tasks. Jag kan sedan tilldela en ägare och placera uppgiften i det mest relevanta projektutrymmet. Behöver du klippet för att förstå sammanhanget? Bädda in det direkt i uppgiftsbeskrivningen för att enkelt kunna referera till det.

Och det är inte allt. Den avancerade och användarvänliga AI-assistenten ClickUp Brain gör arbetet ännu roligare.

Jag använder ClickUp Brain för att automatiskt transkribera klipp, vilket hjälper mig att snabbt skicka sammanfattande dokument av demovideor. Du kan bläddra igenom inspelningar med detaljerade tidsstämplar för att snabbt navigera till olika avsnitt. Extrahera klipp från dina inspelningar för att markera och distribuera viktig information.

ClickUp Brain löser också den enda möjliga nackdelen med att skicka klipp till mitt team – att hitta specifik information i videorna. Automatiskt transkriberade klipp gör det enklare att söka efter nyckelord. Baserat på transkriptet kan du ställa frågor till Brain om videoinnehållet, vilket gör att du kan extrahera den information du behöver.

? Proffstips: Jag använder ClickUp Brains AI Writer när jag drabbas av skrivkramp. Det hjälper mig att snabbt skriva beskrivningar, lägga till text och lägga till bildtexter till videor som jag vill ladda upp till YouTube.

Samarbete är en stor del av mitt arbetsflöde – och ClickUp gör det effektivt på flera sätt. Mallarna är en av mina favoritfunktioner i ClickUp.

Ladda ner den här mallen Organisera verksamheten med ClickUps mall för videoproduktion

ClickUps mall för videoproduktion organiserar till exempel dina videor snabbt och effektivt. Anpassade statusar och listvyer håller allt strukturerat, med alla projektdetaljer lättillgängliga. Samarbetet blir en barnlek. Bjud bara in ditt team och dina kunder, tilldela uppgifter, dela filer och diskutera allt inom plattformen.

ClickUp är ett av de bästa alternativen till Screen Studio och erbjuder funktioner som utökar möjligheterna för videoproduktion och skärminspelning.

ClickUps bästa funktioner

Spela in och dela skärmvideor snabbt inom ditt team

Utnyttja ClickUp Brain och dess AI-funktioner för att söka efter information i klipp, enkelt transkribera dem eller skriva kopior direkt.

Effektivisera ditt arbetsflöde genom att anpassa gränssnittet med olika mallar.

Använd Chrome-tillägget ClickUp Clips för snabba inspelningar.

Hantera även de mest komplexa arbetsflödena inom videoproduktion med ClickUp Tasks.

Begränsningar för ClickUp

Att hitta den bästa mallkonfigurationen kräver lite trial and error.

Det tar lite tid att vänja sig vid de justerbara vyerna.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Loom (bäst för snabba videomeddelanden)

via Loom

Loom är en populär skärminspelare för delning av AI-drivna videomeddelanden. Den gör att jag kan dela inspelade videor direkt via länkar, för snabb och enkel kommunikation. Jag kan lägga till emojis, kommentarer, uppgifter och CTA:er i videomeddelanden.

Med transkriptioner och undertexter tillgängliga på mer än 50 språk kan jag interagera med mitt distansarbete team mer effektivt över tidszoner. Om jag gör ett misstag låter Loom mig spola tillbaka inspelningen och göra om delar av den så att jag kan skapa bästa möjliga resultat. Det är perfekt för att skapa videomeddelanden, handledningar och feedback-sessioner utan besväret med långa uppladdningar eller komplicerade redigeringsprocesser.

Looms bästa funktioner

Spela in din skärm och dela den direkt med en länk

Spola tillbaka under inspelningen för att skapa den bästa tagningen

Analysera vem som har tittat på dina videor och hur länge

Looms begränsningar

Gratisversionen har begränsat lagringsutrymme för videoinspelningar.

Videoredigeringsfunktionerna är begränsade jämfört med andra verktyg.

Loom-priser

Starter: Gratis

Företag: 15 $/månad per skapare

Företag: Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

3. Tella (bäst för personlig videoproduktion)

via Tella

Tella gör det möjligt att skapa unika och fängslande skärminspelningar. Det har en rad mallar och redigeringsfunktioner som hjälper mig att skapa professionella videor, alla med stark betoning på anpassning. Jag kan också infoga olika effekter och övergångar, lägga till anpassade bakgrunder och inkludera mitt varumärke.

Med Tella kan jag skapa små, hanterbara segment och sedan redigera dem sömlöst i slutet. Funktionen Speaker Notes hjälper mig att hålla mig på rätt spår under inspelningen. Tellas användarvänliga gränssnitt gör det till ett utmärkt val för att anpassa videor.

Tella bästa funktioner

Använd mallar och anpassade bakgrunder för att personifiera dina skärminspelningar.

Använd intuitiva redigeringsverktyg för att trimma, klippa och lägga till effekter.

Skapa videosegment och redigera dem senare

Tella-begränsningar

Det erbjuder färre integrationer jämfört med vissa konkurrenter.

Det erbjuder endast en begränsad testversion.

Det erbjuder ännu inte detaljerade analyser.

Tella-priser

Pro: 19 $/månad

Premium: 49 $/månad

Team: Anpassad prissättning

Tella-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. CleanShot (Bäst för högkvalitativa skärmdumpar och inspelningar)

via CleanShot

CleanShot är ett flexibelt alternativ för proffs som behöver producera och distribuera korrekt visuell information snabbt. Det erbjuder fantastiska GIF-inspelningsfunktioner och smidig molnanslutning.

Jag älskar att använda den inbyggda redigeraren för att lägga till nödvändiga anteckningar och markera eller dölja vissa områden i mina skärmdumpar. CleanShot är ett starkt alternativ om du vill skapa fantastiska produktvideor på ett enkelt sätt.

Bakgrundsverktyget är otroligt praktiskt för att kombinera flera skärmdumpar, lägga till bakgrunder och justera attribut som bildförhållande, utfyllnad och justering. Som någon som värdesätter specificitet i skärmdumpar är CleanShot ett utmärkt verktyg för mig.

CleanShots bästa funktioner

Ta skärmdumpar och inspelningar i hög upplösning

Lägg till bakgrunder och justera olika attribut som bildförhållande

Få snabb åtkomst till verktyg från ett litet överlägg på skärmen

Begränsningar för CleanShot

Endast tillgängligt för macOS

Saknar avancerade videoredigeringsverktyg

Priser för CleanShot

Engångsköp: 29,99 $

CleanShot Cloud Pro: 10 $/månad

Betyg och recensioner av CleanShot

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Descript (Bäst för video- och ljudredigering)

via Descript

Descript är ett robust verktyg som utmärker sig för sina kreativa redigeringsmetoder, särskilt med sina transkriptions- och Overdub-verktyg. Med Descript kan jag redigera mina ljud- och videofiler precis som ett textdokument, eftersom det automatiskt transkriberar mina inspelningar. Overdub-funktionen gör att jag kan korrigera fel i mina inspelningar utan att behöva spela in hela sessioner på nytt.

Med Descripts AI-drivna videoredigerare kan jag redigera med precision, anpassa videoformatet till olika skärmar och lägga till effekter som ljud, bilder och bildtexter. Det är ett otroligt effektivt verktyg för att skapa innehåll.

Descripts bästa funktioner

Transkribera inspelade videor automatiskt

Använd AI-driven röstkloning för enkla ljudkorrigeringar

Redigera video- och ljudspår samtidigt

Begränsningar för Descript

Avancerade funktioner kan ta tid att lära sig

Högre kostnad jämfört med grundläggande skärminspelningsverktyg

Descript-priser

Gratis

Hobbyist: 19 $/månad per användare

Skapare: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Beskrivande betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 160 recensioner)

6. Movavi (bäst för enkel videoredigering)

via Movavi

Movavi är ett bra val för dig som är nybörjare inom skärminspelning och videoredigering tack vare sitt intuitiva användargränssnitt. Drag-och-släpp-redigering, ett stort urval av specialeffekter och snabba exportalternativ gör det otroligt enkelt att skapa videor.

Du kan till och med rita på videon medan du spelar in för att göra den mer engagerande. Att markera muspekaren och tangenttryckningar i mina inspelningar förbättrar kommunikationen på skärmen. Movavi är ett perfekt val för nybörjare som inte behöver avancerade funktioner.

Movavis bästa funktioner

Använd ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt för videoredigering

Markera muspekaren och tangenttryckningar

Spela in din skärm och webbkamera samtidigt

Movavis begränsningar

Den kostnadsfria versionen innehåller vattenstämplar och begränsade funktioner.

Vissa användare rapporterar fördröjningar under redigering.

Movavis priser

Screen Recorder: 19,95 $/månad

Screen Recorder + Video Editor: 133,95 $ (1-årsprenumeration)

Video Suite: 164,95 $ (1-årsprenumeration)

Movavi-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

7. ShareX (Bäst för avancerade användare)

via ShareX

ShareX är ett öppen källkodsverktyg för skärminspelning med sofistikerade redigeringsfunktioner, anpassade arbetsflöden och en mängd olika inspelningsalternativ. Eftersom det är öppen källkod kan du använda det gratis utan vattenstämplar. Jag älskar hur lättviktigt ShareX är; det belastar inte min dators resurser under inspelning eller redigering.

Jag kan fånga hela webbsidor eller dokument genom att skapa rullande skärmdumpar som sömlöst kombinerar olika bilder. Gränssnittet är lite mer komplicerat, men de omfattande funktionerna gör det värt besväret.

ShareX bästa funktioner

Dra nytta av avancerat stöd för anpassade uppladdningar

Skapa rullande skärmdumpar för att fånga hela webbsidor

Designa anpassade arbetsflöden för automatiserade uppgifter

Begränsningar för ShareX

Inte särskilt användarvänligt för nybörjare

Endast tillgängligt för Windows

Priser för ShareX

Gratis

ShareX-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (15+ recensioner)

8. Flashback (bäst för inspelning av presentationer)

via Flashback

Flashback är ett program för utbildningsvideor med funktioner som är utformade för lärare och utbildare, perfekt för inspelning av presentationer och utbildningsvideor. Flashback är ett kraftfullt verktyg för att utveckla grundligt utbildningsinnehåll eftersom det samtidigt spelar in webbkamerabilder, mikrofonljud och skärmaktivitet.

Jag kan spela in flera skärmar samtidigt, och den obegränsade inspelningstiden gör att jag kan spela in långa utbildningssessioner eller presentationer utan avbrott.

Med hjälp av tidslinjen för redigering av flera spår kan jag enkelt skapa snygga och engagerande videor. Flashback erbjuder också mångsidiga exportalternativ, så att jag kan spara mina videor i olika format eller dela dem direkt på FlashBack Connect eller YouTube.

Flashbacks bästa funktioner

Spela in så länge du behöver, utan begränsningar

Spela in ljud från webbkamera och mikrofon samtidigt

Schemalägg inspelningar så att de startar vid specifika tidpunkter

Begränsningar för Flashback

Färre exportformat jämfört med andra verktyg

Endast tillgängligt för Windows

Flashback-priser

Flashback Express: 29 $ (1 PC)

Flashback Pro: 49 $ (engångsbetalning)

FlashbackPro + Video Converter: 68 $ (engångsbetalning)

Flashback-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Camtasia (bäst för skapande av interaktiva videor)

via TechSmith

Camtasia är välkänt för sina kraftfulla redigeringsfunktioner, som gör det enkelt för användare att producera högkvalitativa videor. Som videomarknadsföringsprogramvara är det populärt bland proffs och lärare. Rev, det nya arbetsflödet som påskyndar videoproduktionen, gör det möjligt för mig att enkelt förbättra mina videor med dynamiska bildtexter, bakgrunder och interaktiva komponenter.

Oavsett om jag använder material från en inbyggd eller extern kamera kan jag göra mitt innehåll mer dynamiskt. Med Rev kan jag snabbt redigera storlek, layout, bakgrund, effekter och filter, vilket påskyndar min videoproduktionsprocess. Det gör det också möjligt för mig att spela in musrörelser och tillämpa olika effekter för att förbättra synligheten på skärmen.

Camtasias bästa funktioner

Använd avancerade redigeringsfunktioner för videor av professionell kvalitet

Lägg till dynamiska bildtexter och bakgrunder med olika effekter

Ta bort bakgrunder och lägg till anpassade scener

Camtasias begränsningar

Avancerade funktioner kan ta tid att lära sig

Kräver betydande systemresurser för smidig drift

Priser för Camtasia

Camtasia Essentials: 179,88 dollar/år

Camtasia Create: 249 $/år

Camtasia Pro: 599 $/år

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

10. Icecream (bäst för enkla och snabba inspelningar)

via Icecream

För snabba skärminspelningar är Icecream ett populärt val. Det är perfekt för användare som söker enkelhet och effektivitet, och erbjuder viktiga funktioner som anteckningsverktyg, en inspelningsschemaläggare och stöd för olika filformat.

Jag kan enkelt rita, skriva, lägga till pilar och kommentera mina skärmdumpar. Icecreams videoredigeringsfunktioner gör att jag kan klippa, justera uppspelningshastigheten, stänga av ljudet och mycket mer innan jag laddar upp mina inspelningar med bara ett klick.

Icecreams bästa funktioner

Lägg till anteckningar, text och pilar till dina inspelningar

Spara inspelningar i olika format, till exempel MP4 och AVI.

Lägg till anpassade vattenstämplar till dina inspelningar

Begränsningar för Icecream

Saknar avancerade redigeringsfunktioner som finns i andra verktyg

Vissa användare rapporterar om sporadiska buggar och krascher.

Icecream-priser

Gratis

Pro: 59,95 $ (engångsbetalning)

Icecream-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 30 recensioner)

Skärminspelning på ett avancerat sätt med ClickUp

Dessa tio bästa alternativ till Screen Studio är ett perfekt sätt att spela in och dela skärminspelningar inom din organisation från olika källor.

Om du letar efter en skärminspelningsplattform som går utöver grundläggande funktioner är ClickUp din perfekta allierade. Den erbjuder ett brett utbud av funktioner som förbättrar min produktivitet och effektiviserar arbetsflöden.

Kontakta vårt team eller registrera dig gratis för att se hur du kan få ut så mycket mer av ditt konto på ClickUp.