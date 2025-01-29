Vi testade den bästa CRM-programvaran i Indonesien

Visste du att Indonesien ligger på fjärde plats bland länderna med den största digitala befolkningen i världen? Landet har över 200 miljoner internetanvändare, och den siffran förväntas fortsätta stiga. Dessutom sker en snabb expansion av e-handel och onlinehandel i landet. Detta innebär en enorm möjlighet för ditt företag!

Och vet du vad som kommer att vara till nytta för att hantera så många kunder? CRM-programvara (Customer Relationship Management) som gör dina kunder nöjda, organiserade och villiga att komma tillbaka för mer!

För att hjälpa dig att hitta den perfekta CRM-plattformen för indonesiska företag har mitt team och jag utvärderat 10 CRM-program. Du kan välja ett från listan utifrån dina affärsbehov. Men innan du gör det bör du veta vilka viktiga funktioner du ska leta efter och prioritera i detta CRM-program.

Vad ska du leta efter i CRM-programvara?

När jag granskade dessa CRM-system fokuserade jag på de viktigaste CRM-komponenterna som direkt påverkar säljarnas dagliga prestationer och kundnöjdheten, samt på Indonesienspecifika funktioner, såsom datacenteralternativ och efterlevnad av indonesiska dataskyddsbestämmelser som UU ITE.

Här är några aspekter som jag tittade på:

Effektivitet i leadhantering: Jag började med att utvärdera CRM-verktygets funktioner för leadhantering, såsom poängsättning, kvalificering och uppföljning, eftersom leadkonvertering är en central del av en säljares arbete.

Försäljningsautomatisering: Ett annat fokusområde var automatiseringsfunktioner, särskilt möjligheten att skapa automatiserade e-postsekvenser för lead nurturing och automatisera datainmatningsuppgifter såsom samtalsloggning och uppdatering av kontaktinformation.

Samarbete : Eftersom så många personer är involverade i att slutföra affärer – särskilt när det gäller företagsaffärer – är samarbetsfunktioner ett måste. Några : Eftersom så många personer är involverade i att slutföra affärer – särskilt när det gäller företagsaffärer – är samarbetsfunktioner ett måste. Några samarbetsfunktioner i CRM som jag tyckte var intressanta var gemensamma leads, teamdashboards och chatt.

Rapportering : CRM-verktyg måste gå utöver grundläggande rapporter – anpassningsbara instrumentpaneler, prognoser och datadrivna insikter.

Mobilapp : Du vet aldrig när en potentiell kund hör av sig. En mobilapp som gör att du kan hålla koll på dina affärer genom att spåra potentiella kunders aktivitet och följa upp kan vara till stor hjälp.

Artificiell intelligens [AI] : Med AI på uppgång testade jag även CRM-verktyg för AI-funktioner, särskilt datavisualisering och prediktiv analys, eftersom de kan vara till stor hjälp i försäljningsprocessen.

Datacenter: Jag prioriterade CRM-verktyg som har alternativ för datalagring i APAC-regionen för att uppfylla indonesiska dataskyddsbestämmelser.

För att få en heltäckande bild har jag också läst användarkommentarer på oberoende recensionsplattformar för att ta reda på var varje CRM-plattform står och identifiera dess styrkor, svagheter och utmärkande egenskaper.

Låt mig nu presentera de 10 bästa CRM-programvarorna som Indonesien och indonesiska företag kan dra nytta av.

De 10 bästa CRM-programvarorna att använda

Från att kvalificera leads och hantera din pipeline till att genomföra personaliserade kampanjer i stor skala och driva tillväxt med hjälp av praktiska insikter – dessa 10 CRM-programvarulösningar kan hjälpa dig att driva försäljningsverksamheten mer effektivt.

1. ClickUp: Bästa allt-i-ett-systemet för CRM-projektledning

Använd ClickUp Views för att organisera din pipeline och segmentera leads.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för arbetshantering med många funktioner, bland annat projektledning, automatisering och AI-assistans, som gör det enklare för dig att hantera alla dina affärsprocesser från ett och samma ställe.

ClickUp CRM -lösningen är mest känd för sin databashantering, automatiseringsfunktioner och rapporteringsfunktioner.

Låt oss titta närmare på dem.

Skapa en central kunddatabas

Samla alla dina kunduppgifter i ett CRM-system så att det blir din enda källa till information. Låt säljarna skapa mappar, undermappar och listor för att skapa hierarkier och organisera kundkonton på ett bättre sätt.

Organisera kundinformation i olika mappar och undermappar för enkel klassificering.

När du har skapat mappar för olika kunder kan du använda taggar, statusar, filter och geografiska platser för att kategorisera dem. Detta kan hjälpa dig att:

Säljteam spårar pipeline, prioriterar leads och hanterar order enkelt.

Marknadsföringsteamen utarbetar riktade CRM-kampanjer och sätter upp segmenterad marknadsföringsautomatisering.

Lägg till dina kunders adresser i CRM-systemet och använd ClickUp Map View för att planera dina uppföljningsrundor.

Du kan också använda ClickUp CRM-mallen för att organisera alla dina kontouppgifter och aktiviteter och förbättra dina försäljningsprocesser. Med mallen kan du:

Strukturera din kunddatabas med statusar, taggar och anpassade fält och få en fullständig översikt över dina konton.

Filtrera konton baserat på affärens storlek, status, bransch eller andra relevanta kriterier för att prioritera affärer med hög potential.

Skapa en försäljningshandbok med olika resurser, såsom dina prissättningsplaner och offertmallar, så att den blir lättillgänglig för ditt säljteam.

Använd ClickUp-kalendervyn för att få en översikt över alla dina möten.

Ladda ner den här mallen Spåra dina kunduppgifter och försäljningspipeline med hjälp av ClickUp CRM-mallen.

Automatisera försäljningsprocesser

Konfigurera försäljningsautomatisering för att hantera rutinuppgifter som att tilldela leads och uppdatera status.

ClickUp har en lättanvänd automatiseringsbyggare som gör det möjligt att köra automatiseringar baserade på olika triggers och åtgärder. Du kan till exempel trigga ett e-postmeddelande när en lead flyttas från ett steg till ett annat eller meddela en BDR när en ny lead ansluter sig till pipelinen.

Här är några andra automatiseringsidéer:

Ändra statusen för en lead från het till varm eller kall om den inte svarar under en viss period.

Aktivera statusuppdateringar baserat på lead-åtgärder

Ställ in anpassade försäljningsflöden för olika pipelines baserat på kunduppgifter och aktivitet.

Skapa anpassade instrumentpaneler

Bädda in widgets, skapa diagram och använd filter för att få nyanserade insikter om din försäljningsprestanda.

Med över 50 anpassningsbara widgets låter ClickUp CRM dig skräddarsy dina instrumentpaneler så att du kan fokusera på de viktigaste mätvärdena. Analysera försäljningspipelinens hälsa, spåra kundinteraktioner och identifiera trender – allt med ett bekvämt dra-och-släpp-gränssnitt.

Men ännu bättre är hur tätt integrerat ClickUp Brain är med ditt CRM-system. ClickUp Brain är ClickUps AI-copilot, som fungerar som din säljteams virtuella assistent och hjälper dem att extrahera användbara insikter och snabbt hitta information.

Hitta information, sammanfatta mötesprotokoll och få användbara insikter med ClickUp Brain.

Från att sammanfatta instrumentpaneler till att svara på frågor baserade på historiska kunddata och till och med skriva personliga e-postmeddelanden baserade på dessa data, kan ClickUp Brain vara en otroligt värdefull tjänst.

Dessutom gör ClickUp – via AWS – det möjligt för företag att lagra sina data var som helst i världen, och indonesiska kunder kan lagra sina kunddata i Australien eller Singapore.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera kunddata : Skapa en enhetlig kunddatabas med mappar, undermappar och listor för att undvika datasilos.

Kör segmenterade arbetsflöden: Använd funktioner som taggar, filter och anpassade statusar för att skapa anpassade pipelines och köra Använd funktioner som taggar, filter och anpassade statusar för att skapa anpassade pipelines och köra personliga CRM-kampanjer.

Minska arbetsbelastningen : Ställ in automatisering för repetitiva arbetsuppgifter som att synkronisera data från andra källor, tilldela leads och hantera andra försäljningsprocesser som uppföljningar.

Automatisera uppföljningar : Använd ClickUps inbyggda e-postfunktion för att skicka e-postmeddelanden baserat på olika triggers, såsom formulärinlämningar, förändringar i leadstatus eller prioriteringar, datum

Samarbeta med ditt team : Har du feedback eller behöver du en uppdatering? Använd : Har du feedback eller behöver du en uppdatering? Använd ClickUps chattvy och kommentarfunktioner för att ställa kontextuella frågor och ge förslag.

Få användbara insikter: Skapa anpassade försäljningsrapporter och diagram och använd ClickUp Brain för att extrahera meningsfulla insikter från dessa rapporter.

Begränsningar i ClickUp

ClickUp Brain är en betalfunktion, så du måste prenumerera på ett av deras abonnemang för att få tillgång till den.

Vissa användare har rapporterat att det är svårt att lära sig använda programvaran på grund av det stora antalet lösningar och anpassningsmöjligheter som plattformen erbjuder.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/användare/månad

Företag : 12 USD/användare/månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 [9500+ recensioner]

Capterra: 4,6/5 [över 4000 recensioner]

2. Salesforce: Bäst för försäljningsteam i företag

via Salesforce

Salesforce behöver ingen presentation – det är en av de äldsta CRM-programvarulösningarna med en stor användarbas och ett stort ekosystem av partners och integrationer. Salesforce är ett mycket skalbart CRM-system som är känt för både sina anpassnings- och analysfunktioner, vilket gör det till ett populärt CRM-system för de flesta företag i företagsklassen.

En sak som jag särskilt uppskattade med Salesforce CRM är att det samlar lösningar för försäljning, intäkter och partnerhantering på en och samma plattform.

Jag kunde till exempel spåra en specifik kunds köpprocess, från den första kontakten via en marknadsföringskampanj som hanterades i Salesforce till den slutliga försäljningen, som innefattade en rabatt från ett partnerföretag – allt i samma gränssnitt.

Det innebär att du inte bara får kännedom om kundens historik och hur den påverkar dina intäkter, utan också hur olika kanaler, såsom partners och affiliates, bidrar till din försäljning och dina intäkter.

Salesforce börjar bli en viktig teknisk aktör i Indonesien och har nyligen inlett ett samarbete med KOMINFO för att erbjuda CRM-utbildning för indonesier. Målet är att utbilda 100 000 studenter på tre år.

Salesforces bästa funktioner

Utvärdera din försäljningsprestanda på individ-, team- och områdesnivå för att få en uppfattning om hur olika faktorer påverkar din marknadsföringsstrategi (GTM).

Använd Salesforces AI-drivna åtagandekalender för att köra vad-händer-om-scenarier och ta reda på hur din pipeline kan bidra till intäktsmålen.

Skapa "försäljningsprogram" för nya affärsutvecklingsrepresentanter (BDR) och ge dem de mallar och resurser de behöver för att sälja bättre.

Begränsningar i Salesforce

Att implementera Salesforce och migrera bort från det är båda tidskrävande processer.

Vissa användare tycker att användargränssnittet är ointuitivt, vilket leder till en längre onboarding-process, svårigheter att hitta funktioner och att ställa in anpassningar.

Priser för Salesforce

Starter Suite : 24 USD/användare per månad

Professional : 80 USD/användare per månad

Enterprise : 165 USD/användare per månad

Obegränsat : 330 USD/användare per månad

Einstein 1-försäljning: 500 USD/användare per månad

Salesforce-betyg och recensioner

G2: 4,3/5,0 [19 800+ recensioner]

Capterra: 4,4/5,0 [18 300+ recensioner]

3. Hubspot: Bästa CRM-programvaran för nystartade företag i ett tidigt skede

via Hubspot

Hubspot är en extremt användarvänlig och modern CRM-plattform, vilket gör den till ett bra val för små företag som just har börjat med sina försäljningsprogram.

Jag såg detta med egna ögon under testningen. Gränssnittet var intuitivt och överskådligt, och det tog kort tid att konfigurera grundläggande kontaktadministration och affärspipelines.

Deras kostnadsfria plan stöder upp till fem användare och erbjuder funktioner som konversationsbots, förberedda meddelanden och chatt. Detta hjälper nya företag att få mycket gjort redan innan de blir prenumeranter.

Eftersom Hubspot startade som en marknadsföringsplattform har den några av de mest robusta arbetsflödena för kampanjhantering, inklusive A/B-testning och e-postmallar, som jag har sett i CRM-system för att förbättra kundengagemanget.

Denna täta integration mellan försäljnings- och marknadsföringsverktyg var särskilt användbar, och jag kunde se hur det skulle vara fördelaktigt för små företag med begränsade resurser.

Om du precis har börjat använda CRM-programvara [eller har komplicerade arbetsflöden] kan du dessutom dra nytta av expertisen hos lokala Hubspot-auktoriserade partnerbyråer som kan hjälpa dig att komma igång snabbt.

Hubspots bästa funktioner

Engagera dina leads med personaliserade prospekteringsarbetsflöden och automatiserade e-postkampanjer.

Spela in och logga samtal direkt från din webbläsare för att hålla koll på kundkonversationer.

Förbättra din försäljningscykel med Hubspots offertverktyg som stöder både digitala signaturer och inbäddade betalningslänkar.

Kör ABM-kampanjer med funktioner som företagsscore och färdiga mallar.

Hubspots begränsningar

Den fokuserar mer på e-postkampanjer och sekvenser än på leadhantering.

Begränsade rapporterings- och försäljningsautomatiseringsalternativ

Hubspot-priser

Gratis

Sales Hub Professional : 90 USD/användare per månad

Sales Hub Enterprise: 150 USD/användare per månad

Hubspot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5,0 [över 11 200 recensioner]

Capterra: 4,5/5,0 [över 4000 recensioner]

4. Microsoft Dynamics 365: Bästa AI-drivna CRM + ERP-programvara för stora företag

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, med sin djupa integration med Microsoft Copilot-funktioner, är ett utmärkt val för produktivitetsfokuserade säljteam i företag.

När jag skrev ett e-postmeddelande till en kund föreslog Copilot personligt anpassat innehåll baserat på kundens tidigare interaktioner och markerade automatiskt potentiell saknad samtyckesinformation. Detta hjälpte mig att säkerställa både ett mer relevant meddelande och efterlevnad av GDPR.

Copilots AI-drivna automatisering kan också hjälpa dig att skriva utkast till e-postmeddelanden, automatisera uppföljningar, skapa samtalssammanfattningar och få förslag på nästa steg.

En annan funktion som jag uppskattade särskilt är ”automatisk uppdatering av samtyckesdata”. Denna funktion uppdaterar automatiskt användarens samtyckesdata i din kunddatabas, vilket sparar värdefull tid för säljarna och säkerställer datakvaliteten.

Dessutom är Microsoft Dynamics 365 ett av få CRM-system med ett språkpaket för indonesiska, så att du kan lokalisera plattformen och förbättra användarupplevelsen för dina lokala team.

De bästa funktionerna i Microsoft Dynamics 365

Prioritera leads och fokusera på affärer med högt värde med AI-driven lead-scoring.

Ställ in nyckeltal [KPI] för varje team och följ framstegen med inbäddade diagram.

Skapa en tidslinje över kundinteraktioner med Microsoft Copilot

Spara tid och förbättra teamets effektivitet med automatiserade försäljningsflöden

Begränsningar i Microsoft Dynamics 365

De flesta avancerade funktionerna kostar extra, vilket gör det dyrt för medelstora företag.

Eftersom Microsoft Dynamics har en avdelningsbaserad approach till CRM kan det leda till att kunddata isoleras och hindra kommunikation mellan team, vilket gör det svårt att genomföra avdelningsöverskridande CRM-strategier.

Priser för Microsoft Dynamics 365

Sales Professional : 65 USD/användare per månad

Sales Enterprise : 95 USD/användare per månad

Sales Premium : 135 USD/användare per månad

Microsoft Relationship Sales: 162 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5,0 [1500+ recensioner]

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Zoho CRM: Den mest prisvärda CRM-plattformen för små och medelstora företag

via Zoho CRM

Om du har ett litet eller medelstort företag och letar efter ett kostnadseffektivt CRM-system kan du prova Zoho CRM. Deras Enterprise-plan är inte bara billigare än många andra CRM-verktyg på denna lista, utan innehåller även avancerade AI- och automatiseringsfunktioner.

Zohos smarta automatisering imponerade verkligen på mig. Den hjälpte mig att effektivisera lead nurturing-uppgifterna genom att automatiskt skicka personliga e-postmeddelanden baserade på fördefinierade triggers. Dessutom har Zoho CRM en robust integrationsfunktion för WhatsApp Business, vilket är särskilt användbart i ett land som Indonesien som har över 86,9 miljoner aktiva WhatsApp-användare.

Det bästa är dess "Developer Hub", som ger dig frihet att anpassa programvaran. Du kan skapa egna integrationer, anpassade aviseringar och rollspecifika appar för dina sälj-, fältservice- och kundframgångsteam. Även om jag inte är utvecklare själv, kunde jag se potentialen i denna funktion för företag som behöver en mycket skräddarsydd CRM-lösning.

Zoho CRMs bästa funktioner

Skapa personliga kundflöden med drag-and-drop-kartor över kundresan

Anpassa utseendet och känslan på ditt CRM-gränssnitt med Zoho Canvas Studio.

Gör dina säljinitiativ mer spännande med utmärkelser, märken och topplistor.

Begränsningar i Zoho CRM

Vissa användare har rapporterat att användargränssnittet är ointuitivt och buggigt.

Att ställa in automatisering i Zoho CRM kan kännas krångligt

Priser för Zoho CRM

Standard : 20 USD/användare per månad

Professional : 35 USD/användare per månad

Enterprise : 50 USD/användare per månad

Ultimate: 65 USD/användare per månad

Betyg och recensioner av Zoho CRM

G2: 4,1/5,0 [2600+ recensioner]

Capterra: Recensioner finns inte tillgängliga

6. Monday CRM: Bäst för små och medelstora företag som behöver enkla funktioner för leadhantering

via Monday CRM

Monday CRM är ursprungligen en projektledningsprogramvara som anpassats för att hantera leads och andra grundläggande kundhanteringsåtgärder. Det är ett eftertraktat verktyg bland frilansare och småföretag som föredrar ett verktyg för leadspårning eller pipeline-projektledning.

Jag testade denna funktion och fann den förvånansvärt intuitiv. Det tog bara några minuter att bygga en grundläggande försäljningspipeline med anpassningsbara steg.

En annan funktion som små team kommer att uppskatta är dess AI-skrivassistent. Den kan hjälpa dig att hantera din kommunikation [innehållsgenerering] och ledningsrelaterade uppgifter såsom uppföljningar (formelbyggare och uppgiftsgenerering).

En annan fördel med Monday CRM är att det låter dig lagra kunddata i APAC-regionen – även om ditt företag är registrerat i ett annat land.

Monday CRMs bästa funktioner

Hantera dina leadprocesser med anpassade statusar, kolumner och tabeller.

Automatisera rutinarbete som att tilldela förfallodatum och ställa in påminnelser

Skapa utkast till e-postmeddelanden och bygg arbetsflödesformler med Monday AI

Begränsningar i Monday CRM

Begränsade instrumentpaneler och rapporter jämfört med andra CRM-system

Det finns ingen ångrafunktion, så om du av misstag ändrar några uppgifter kan du inte återställa de gamla uppgifterna.

Priser för Monday CRM

Grundläggande CRM : 15 USD/användare per månad

Standard CRM : 20 USD/användare per månad

Pro CRM : 33 USD/användare per månad

Enterprise CRM: Anpassad prissättning

Monday CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5,0 [700+ recensioner]

Capterra: 4,7/5,0 [över 300 recensioner]

7. Pipedrive: Bäst för hantering av leads och pipeline

via Pipedrive CRM

Pipedrive CRM är ett annat CRM-system riktat mot små och medelstora företag som är känt för sina funktioner för pipelinehantering. Det stödjer också 22 språk, inklusive indonesiska, så att ditt lokala team snabbt kan komma igång.

För mig kändes det mer som ett verktyg för projektledning och försäljningsautomatisering.

Det gör att du kan skapa anpassade pipelines, använda taggar och statusar för att övervaka deras status och till och med få påminnelser när en lead inte har gått vidare från ett steg till nästa på länge [ett fenomen som kallas deal rotting].

Jag tyckte att det visuella gränssnittet var särskilt användbart. Det hjälpte mig att snabbt identifiera affärer som fastnat i ett visst skede och prioritera uppföljningar.

Eftersom Pipedrive har inbyggda funktioner för hantering av e-postkampanjer och artificiell intelligens (AI) kan du dessutom hantera de flesta av dina viktiga CRM-processer i en enda instrumentpanel.

Pipedrives bästa funktioner

Lägg till leads från e-postkampanjer till anpassade pipelines och följ upp dem med hjälp av anpassade arbetsflöden.

Lägg till chatbots och livechatt-widgets på dina webbplatser och appar för att kunna erbjuda snabb support.

Använd Pipedrives tillägg för webbbesökare för att spåra webbplatstrafik och ta reda på vem som besöker ditt företag.

Pipedrives begränsningar

Vissa användare har upplevt att mobilappens användargränssnitt är ointuitivt och svårt att använda.

Att migrera dina pipeline-data från andra CRM-system till Pipedrive kan vara en tidskrävande process.

Pipedrive-priser

Essential : 14 USD/licens per månad

Avancerad : 29 $/licens per månad

Professional : 59 $/licens per månad

Power : 69 $/användare per månad

Enterprise: 99 $/användare per månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5,0 [1800+ recensioner]

Capterra: 4,5/5,0 [2900+ recensioner]

8. Freshsales: Bäst för små säljteam som behöver snabb onboarding

via Freshsales

Freshsales är en relativt gammal aktör, men det som gör den unik är dess fokus på att skapa ett modernt användargränssnitt som minskar visuell röra. Även om Freshsales är fullspäckat med många avancerade funktioner och rapporter, kändes navigeringen i gränssnittet intuitiv och överskådlig.

Freshworks har också en AI-assistent som heter Freddy som kan analysera e-postmeddelanden och historiska data och ge dig datadrivna och praktiska insikter för nästa steg. Om du har ett betalt abonnemang kan du också köpa deras AI-drivna chatbots som tillägg. Dessutom stöder Freshsales det indonesiska språket och låter dig lagra dina data i APAC-regionen. Två för två, eller hur?

Freshsales bästa funktioner

Använd olika vyer, såsom Kanban och Lista, för att få en överblick över din pipeline.

Få insikter om hur kunderna kommer in i din försäljningstratt, vilka kanaler de föredrar och så vidare, så att du kan nå dem där de befinner sig.

Använd Freshsales CRM-arbetsflödesmallar för att automatisera uppgifter, ställa in uppföljningar och minska din arbetsbörda.

Begränsningar i Freshsales

Lead-pipelines kan inte grupperas efter team, vilket gör det svårt för chefer att se sitt teams sammanlagda arbetsbelastning.

Formulären kan endast användas för att samla in initial information. All ny information måste samlas in med hjälp av en tredjepartsundersökning och synkroniseras med Freshsales med hjälp av externa API:er.

Priser för Freshsales

Gratis

Tillväxt : 11 dollar/användare per månad

Pro : 47 USD/användare per månad

Enterprise: 71 USD/användare per månad

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5,0 [1100+ recensioner]

Capterra: 4,5/5,0 [över 600 recensioner]

9. Oracle CRM: Den bästa kompletta kundupplevelsesviten [CX] för företag

via Oracle CRM

Oracle CRM är ett annat alternativ för riskovilliga, stora företag som föredrar att använda en enda programvaruleverantör för flera funktioner – CRM, ERP och andra kundupplevelsefunktioner.

Jag fick möjlighet att utforska Oracle CRM under denna granskningsprocess, och även om en fullständig implementering ligger utanför ramen för denna testning, var det tydligt att säkerhet är ett viktigt fokusområde.

Oracle CRM, liksom andra Oracle Cloud Solutions, har säkerhetsfunktioner som självläkande system och autonoma databaser, vilket gör det till ett av de säkraste molnbaserade CRM-systemen. Det finns också möjlighet att välja en lokal lösning, så att du kan välja den distributionsmodell som bäst passar dina specifika säkerhetsbehov.

Oracle CRMs bästa funktioner

Skapa detaljerade kundprofiler genom att komplettera befintliga data med data från tredje part och AI-baserad dataparsning.

Synkronisera med dina ERP- och HR-system för att skapa korrekta ersättningspaket för dina BDR:er.

Koppla Oracle CRM till Oracle Commerce Cloud för att få exakta rapporter om ditt företags finansiella hälsa.

Begränsningar i Oracle CRM

Eftersom det är en äldre lösning har den en föråldrad användargränssnitt som kan vara svår att navigera i.

Vissa användare har stött på problem med saknade kolumner när de laddat upp data i bulk.

Erbjuder inte AI- eller chatbot-funktioner.

Priser för Oracle CRM

Anpassad prissättning

Oracle CRM-betyg och recensioner

G2: 3,7/5,0 [90+ recensioner]

Capterra: 4,4/5,0 [30+ recensioner]

10. SugarCRM: Bästa lokala CRM-lösningen

via SugarCRM

SugarCRM är en av få programvaruleverantörer som erbjuder en lokal lösning som är lika bra som deras molnlösning. Jag förstår att den skulle vara attraktiv för företag med strängare krav på datasäkerhet.

Dess lokala CRM-system är inte bara ett av de säkraste CRM-systemen, utan ger också fri tillgång till alla dess API:er.

En särskilt användbar funktion är SugarBPM™, ett drag-and-drop-verktyg för att skapa CRM-arbetsflöden som gör det möjligt att automatisera godkännande av offerter, vidarebefordran av leads och förifyllda e-postmallar baserat på företagets storlek och bransch.

Jag tyckte att denna byggare var förvånansvärt intuitiv, även för någon utan kodningskunskaper. På bara några minuter skapade jag ett automatiserat arbetsflöde för att skicka personliga välkomstmejl till nya leads baserat på deras bransch.

SugarCRM:s bästa funktioner

Skapa förslag, utforma övertygande e-postmeddelanden och utnyttja färdiga samtalsskript, allt med hjälp av AI.

Skapa anpassade intäktsrapporter och använd sales-i [deras AI-analysverktyg] för att identifiera intäktspotential och flaskhalsar.

Gruppera poster i samma område och ge ditt säljteam förslag på körvägar.

Begränsningar i SugarCRM

Du måste manuellt kontrollera och ta bort dubbla leads.

Vissa användare rapporterar att CRM-arbetsflödesbyggaren är ganska komplicerad, vilket gör det svårt att ställa in enkla försäljningsarbetsflöden.

Priser för SugarCRM

Essentials : 19 USD/användare per månad

Avancerad : 85 USD/användare per månad

Premium: 135 USD/användare per månad

SugarCRM-betyg och recensioner

G2: 3,9/5,0 [900+ recensioner]

Capterra: 3,8/5,0 [400+ recensioner]

Automatisera dina kundrelationer med ClickUp CRM

CRM-plattformar är bland de viktigaste verktygen i varje sälj- eller kundupplevelseteams arsenal. För säljare innebär en CRM-plattform fullständig insyn i kundinteraktioner, vilket möjliggör riktad marknadsföring och effektiviserad affärshantering.

CRM-team kan å sin sida dra nytta av en helhetssyn på kundresan. Det ger dem möjlighet att få en överblick över tidigare kundaktiviteter, vilket hjälper dem att anpassa kommunikationen och snabbt lösa kundsupportfrågor.

Men allt detta beror på vilken CRM-lösning du väljer. Därför rekommenderar jag att du provar ClickUp. De kostnadsfria mallarna, automatiseringen och AI-funktionerna bidrar i hög grad till att förbättra ditt teams effektivitet, och rapporteringsfunktionerna, såsom mål, anpassade instrumentpaneler och trenddiagram, kan hjälpa dig att fatta datadrivna beslut.

Är du redo att effektivisera dina kundhanteringsprocesser? Registrera dig på ClickUp idag och kom igång gratis.