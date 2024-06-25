10 OKR för startups för att växa ditt företag

Varje startup börjar med en idé – en dröm som entreprenören hade om att förändra något i världen. Drömmar kan dock vara komplexa, utmanande och till och med otydliga.

Det som skiljer ett framgångsrikt startup-företag från övriga är väl definierade mål och en plan för att uppnå dem. I det här blogginlägget utforskar vi målsättning genom ramverket för mål och nyckelresultat (OKR).

Vi inkluderar också tio exempel som du kan anpassa efter dina behov, oavsett i vilket skede av startupprocessen du befinner dig!

Grunderna i OKR för nystartade företag

På 1970-talet populariserade Andrew Grove från Intel begreppet mål och nyckelresultat. På den tiden kallades det Intel Management By Objectives (iMBO). Sedan dess har ramverket använts i stor utsträckning både i småföretag och större företag.

Vad är OKR?

OKR är en populär strategi för målsättning som hjälper organisationer att definiera och följa upp mål och mätbara nyckelresultat.

Ett mål är ett tydligt definierat mål

Nyckelresultat är 3–5 framgångskriterier som används för att mäta uppnåendet av det målet.

Det är ett av de bästa verktygen för startups som vill effektivisera och organisera sin resa mot tillväxt och framgång.

Hur skiljer sig OKR från KPI?

Företag är ofta förvirrade när det gäller OKR och KPI. Det är två olika begrepp: det första fokuserar på processen, medan det andra (nyckeltal) fokuserar på resultaten.

Hur sätter företag upp OKR?

Den bästa metoden för att använda OKR-ramverket är att skapa organisatoriska mål, från vilka man sedan härleder teammålen och därefter individuella mål.

Om organisationens mål till exempel är att växa verksamheten, skulle säljteamets mål vara att öka intäkterna och varje säljares mål skulle vara att ringa fler samtal eller konvertera bättre.

Hur spårar företag OKR?

Varje företag skapar en affärsdashboard som spårar varje mål och motsvarande nyckelresultat. Det kan vara försäljningsdashboarden i ett CRM-system eller den finansiella dashboarden i kalkylblad.

I grund och botten erbjuder en bra instrumentpanel en centraliserad, visuell representation i realtid och framsteg mot målen.

Nu när du har grunderna, låt oss titta på tio av de mest populära och effektiva OKR som startups kan använda.

10 OKR-exempel för startups

Bra OKR måste drivas från toppen. Så, som organisation, samla ledningen och fastställ en vision för verksamheten. Det kan handla om tillväxt, skala eller stabilitet. Beroende på den resa organisationen gör kan du definiera agila OKR för varje team. Låt oss titta på några exempel.

1. Förbättra produktkvaliteten

Om du driver ett produktstartup är detta det mest grundläggande målet du kan sätta upp. Det bidrar till att förbättra acceptansen, engagemanget, ryktet och kundnöjdheten. Högkvalitativa produkter leder till färre kundklagomål och returer, vilket minskar kostnaderna och ökar intäkterna.

Om ditt mål är att förbättra produktkvaliteten kan dina nyckelresultat vara:

Öka täckningen för enhetstester till 80 %.

Minska antalet buggar som rapporteras av kunder med 70 %

Uppnå 90 % positiv feedback på den nya funktionen

2. Förbättra datasäkerheten

Alla kunder kommer att fråga om datasäkerhetsmått från de startups de överväger att köpa från. Detta gäller särskilt om de skulle mata in känslig information i din produkt.

Datasäkerhet är alltså en viktig produktmått. Du kan mäta viktiga resultat på följande sätt:

Uppnå ISO 27001-certifiering före 2025

Minska säkerhetsincidenter med 50 %

Genomför säkerhetsrevisioner två gånger om året

Uppnå 100 % regelefterlevnad

3. Förbättra kundupplevelsen

I andra änden av produktkvaliteten finns kundupplevelsen (CX), som är en funktion av en bra produkt samt standarden på interaktionen med försäljning, marknadsföring och kundframgång.

Som startup kan CX vara din viktigaste differentierande faktor. Kunderna kan till exempel välja en produkt som de kan få omedelbar support för framför en liknande produkt med självbetjäning.

För att förbättra kundupplevelsen kan dina nyckelresultat vara:

Uppnå och upprätthåll ett Net Promoter Score (NPS) på 75.

Minska den genomsnittliga svarstiden för kundsupport till under 3 timmar

Öka kundlojaliteten med 20 %

4. Öka intäkterna

Som Eliyahu M. Goldratt säger är det primära målet för alla företag att tjäna pengar. Intäkterna påverkar direkt din ekonomiska hälsa och din förmåga att återinvestera i tillväxt.

Således är försäljnings-OKR en viktig del av varje startups mål. Målet att öka försäljningen/intäkterna är givet. Du mäter nyckelresultat, såsom:

Öka de månatliga återkommande intäkterna med 40 %

Slut avtal med 10 nya företagskunder före slutet av detta kvartal.

Öka värdeandelen från befintliga kunder med 20 %.

Öka intäktstillväxten med 3 % varje månad

5. Öka marknadsandelen

En startup har per definition ingen marknadsandel. Å andra sidan är det också sant att många startups arbetar inom områden där det kanske inte finns någon marknad. IPhone skapade marknaden för smartphones. Salesforce skapade marknaden för SaaS.

Som startup-företag kan du behöva skapa din egen marknad och själv expandera den. Det innebär att du måste utöka din målgrupp, öka din kundbas, expandera till nya geografiska områden osv.

För att göra detta kan de viktigaste resultaten du mäter vara:

Öka antalet aktiva användare per månad med 25 %.

Lansera på tre nya geografiska marknader före årets slut.

Uppnå en 30-procentig ökning av webbplatstrafiken från organisk sökning

6. Optimera den operativa effektiviteten

I början av en startups resa kommer du sannolikt att arbeta hårt, lägga ner extra timmar och göra vad som helst för att nå dina mål. Men när du växer kan detta beteende leda till utbrändhet, missnöje och en allmän minskning av produktiviteten.

En viktig OKR som alla startups måste fokusera på är operativ effektivitet. För att förbättra effektiviteten kan du anställa fler personer, köpa projektledningsverktyg som ClickUp eller automatisera vissa processer.

För att mäta effekten av sådana initiativ kan du använda nyckeltal som:

Öka agiliteten med 15 %

Sänk driftskostnaderna med 10 %

Öka effektiviteten i testprocesserna med 50 % genom automatisering

7. Utöka strategiska partnerskap

Startups existerar inte på en ö. De arbetar nära tillsammans med ett antal leverantörer, partners och samarbetspartners. Om du till exempel utvecklar ett verktyg för tidrapportering kan det vara en god idé att ingå strategiska partnerskap med startups som utvecklar projektledningsprogramvara för integrationer eller produktpaket.

Goda partnerskap har potential att påskynda tillväxt, ge tillgång till nya marknader, minska kostnader, öka varumärkets trovärdighet och driva framtiden. För att använda det som en strategisk hävstång måste dina nyckelresultat vara:

Upprätta ett nytt strategiskt partnerskap varje månad

Öka intäkterna från partnerskap med 30 %

Minska kundanskaffningskostnaderna med 15 % genom marknadsföringssamarbeten

8. Stärk varumärkets närvaro

Som startup vill du att alla ska veta att du finns, dvs. stärka ditt varumärkes närvaro. För att göra detta behöver du effektiva marknadsförings-OKR som täcker alla kanaler, inklusive sökmotoroptimering, sociala medier, press, evenemang på plats etc.

En bättre varumärkesnärvaro skapar intresse och medvetenhet, vilket ökar trafiken till webbplatsen, konverteringarna och i slutändan intäkterna.

Dina viktigaste resultatområden för varumärkets närvaro kan vara:

Öka antalet följare på sociala medier med 30 %

Säkra 20 omnämnanden i branschledande publikationer

Uppnå en 35-procentig ökning av sökvolymen relaterad till varumärket

Publicera fyra nya framgångshistorier varje år

9. Öka medarbetarnas engagemang

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder. En engagerad och inspirerad personal bidrar till att skapa bättre produkter, skapa en positiv miljö för kollegor och främja innovation.

Särskilt för ett startup-företag kan medarbetarnas engagemang vara skillnaden mellan en differentierad produkt och en produkt som liknar alla andra. Spåra målen för medarbetarnas engagemang med hjälp av nyckelresultat, till exempel:

Uppnå en medarbetarnöjdhet på 75 %.

Minska personalomsättningen till under 15 %.

Genomför kvartalsvisa teambuildingaktiviteter med 100 % deltagande.

10. Driv innovation

Ett startupföretag startas för att någon har en innovativ idé. För att förbli unika och efterfrågade måste startupföretag ständigt förnya sig. Det kan handla om något så enkelt som ett nytt sätt att utföra en process eller något så grundläggande som att automatisera en kritisk funktion.

Oavsett vilket är innovation ett viktigt mål för startups. Spåra din organisations innovationsförmåga med hjälp av nyckelresultat, till exempel:

Avsätt 25 % av FoU-budgeten till experimentella projekt.

Öka antalet patentansökningar med 30 %.

Startups har ofta ambitiösa mål och identifierar till och med viktiga resultatområden för att mäta framsteg. Men under året tappar de fart och faller ur kurs. För att undvika detta och hålla kursen måste du implementera dina OKR på ett effektivt sätt. Så här gör du.

Implementering av OKR i nystartade företag

För att effektivt implementera OKR i ditt startup-företag måste du dokumentera dem tydligt, göra dem lättillgängliga och automatiskt mätbara. Några av de bästa OKR-programvarorna kan hjälpa dig med detta. Det kan även ett robust projektledningsverktyg som ClickUp. Så här gör du.

1. Förklara målen för dina team

När du har identifierat dina mål och nyckelresultat, lägg upp dem så att alla i organisationen kan se dem. Skriv ner företagets mål, inklusive syfte och motivering, i ett dokument i en OKR-programvara för startups. Se till att dina team kan hänvisa till det när de behöver det.

ClickUp Docs är ett utmärkt ställe att göra detta på. Du kan också inkludera anteckningar och citat från diskussionerna om målsättningen för att ge mer sammanhang.

ClickUp Docs för att dela organisatoriska mål

2. Ange viktiga resultat i ett spårbart format

För varje mål har du definierat 3–5 specifika, mätbara och tidsbundna nyckelresultat som fungerar som riktmärken för att uppnå målet. Ställ in dem i ditt spårningsverktyg så att alla kan mäta framstegen.

ClickUp Goals låter dig sätta upp mål som numeriska, monetära, sant/falskt eller uppgiftsmål. Om ditt viktigaste resultat till exempel är att "sluta tre nya partnerskap" kan du sätta upp dem som tre uppgifter. När du slutför dem uppdateras dina uppgifter automatiskt med dina framsteg.

Följa upp framsteg med ClickUp Goals

Om du är nybörjare på OKR eller håller på att införa det i ditt startup-företag kan du prova ClickUps mall för OKR-ramverk. Med den här mallen kan du:

Skapa specifika SMART-mål som stämmer överens med ditt teams huvudmål.

Följ framstegen mot dessa mål i realtid.

Identifiera enkelt hinder innan de blir kritiska problem.

3. Tilldela ansvar till teammedlemmarna

Uppmuntra teammedlemmarna att skapa OKR som stöder de övergripande företagsmålen. Dessa kan sedan ställas in som mål, checklistor eller uppgifter beroende på deras karaktär.

Det är också bra om projektledare kan sätta sig ner med teammedlemmarna och gå igenom målen för att säkerställa att alla är överens.

4. Skapa instrumentpaneler

Som projektledare inom ett startup-företag är det användbart att regelbundet se framstegen. Om ditt mål till exempel är att leverera projekt i tid eller ha 100 % resursutnyttjande, kanske du vill se statusen varje dag.

ClickUp Dashboards möjliggör all denna rapportering automatiskt. Med projektledningspanelen kan du spåra arbetsbelastningsstatus, slutförda uppgifter, produktivitets- och effektivitetsmått och mycket mer.

Projektledningspanel på ClickUp

Med marknadsföringspanelen kan du spåra visningar, gillamarkeringar, publicerat innehåll, förfrågningar, konverteringar och mycket mer.

Marknadsföringsdashboard på ClickUp

5. Kontrollera regelbundet, granska och justera

Planera in veckovisa eller varannan vecka möten för att gå igenom framstegen med OKR. Dessa möten ger en möjlighet att diskutera prestationer, ta itu med utmaningar och behovet av att ändra riktning, om det behövs. Efter det,

Justera nyckeltal baserat på prestanda och feedback

Sätt upp nya mål för nästa OKR-cykel baserat på lärdomar.

Anpassa individuella mål efter företagets vision

Fira framgångar och analysera misslyckanden för att förstå vad som fungerade och vad som inte fungerade. Denna kontinuerliga inlärningsmetod hjälper till att förbättra framtida OKR-planering och genomförande.

Sätt upp och uppnå dina OKR för startups med ClickUp

En startups resa från idé till börsintroduktion beror på dess förmåga att genomföra. För att genomföra effektivt behöver du mål, kontrollpunkter, synlighet och flexibilitet.

ClickUp för startups erbjuder just det. Med projektledningsprogramvaran kan du ställa in, dela, spåra och uppnå dina OKR på ett och samma ställe. De flera OKR-mallarna som ingår i ClickUp hjälper dig också att komma igång med vägledning.

Utnyttja ClickUp för att effektivisera din startups resa. Prova ClickUp gratis idag!