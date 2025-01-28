I början av min karriär som projektledare hade jag ofta svårt att skapa detaljerade projektplaner och samla alla mina teammedlemmar under ett tak. Detta hindrade mig från att sätta upp tydliga mål och mäta framsteg, vilket ledde till flera förseningar och dålig kvalitet på arbetet.

Genom att införa rätt projektledningsverktyg kunde jag hjälpa mitt team att leverera sitt bästa arbete i alla projektfaser, från planering och genomförande till realisering och produktivitet.

Vill du förenkla projektplanering och samarbete samtidigt som du ökar ditt teams produktivitet? Då har du kommit rätt.

I den här artikeln diskuterar vi de 10 bästa projektledningsprogrammen i Australien, som hjälper dig att förbättra planering, schemaläggning, samarbete och delegering av uppgifter.

Vad ska du leta efter i projektledningsprogramvara i Australien?

Många australiska företag lägger till avancerad projektledningsprogramvara till sin teknikstack för att effektivisera samarbetet, identifiera potentiella risker, maximera möjligheter, hantera projektdokument och öka produktiviteten. Den australiska utgåvan av rapporten State of Project Management Report ger några unika insikter om denna utveckling mot projektledningsprogramvara:

”Projektleveranser i tid har minskat under de senaste två åren, troligen på grund av kompetensbrist, störningar i leveranskedjan och andra ekonomiska begränsningar. Leveranser i linje med affärsmålen är stabila, vilket visar på motståndskraft och uthållighet i utmanande tider. ”

Med tanke på de unika utmaningarna i Australien, till exempel störningar i leveranskedjan, kan det vara svårt att veta vilket projektledningsverktyg man ska använda och hur.

Jag har också varit i din situation och vet hur irriterande det är. Därför vill jag lyfta fram några viktiga aspekter som du måste ta hänsyn till när du väljer projektledningsprogramvara för ditt företag:

End-to-end-synlighet: Ett robust projektledningsverktyg erbjuder centraliserad teamkommunikation och en gemensam arbetsyta för teamet så att alla utmaningar kan hanteras i ett tidigt skede.

Anpassningsalternativ: En bra projektledningsprogramvara ger dig En bra projektledningsprogramvara ger dig anpassningsbara mallar , anpassningsbara fält och olika vyer för att visualisera arbetet.

Användarvänlighet: Du måste välja ett projektledningsverktyg som du snabbt kan anamma och implementera i din organisation utan omfattande utbildning.

Skalbarhet och prisplaner: Erbjuder plattformen flexibla eller förutsägbara prisplaner? Om ja, är det ett stort plus.

Datasäkerhet : Innan du väljer projektledningsverktyg bör du leta efter säkerhetsfunktioner som administratörskontroller, datakryptering, efterlevnad och sekretessbehörigheter så att du bättre kan följa lagstiftning som Privacy Act 1988 (sekretesslagen).

Integration med befintliga verktyg: Kontrollera alltid om den programvara du väljer kan integreras med populära appar och tjänster som Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox eller andra som du använder.

De 10 bästa projektledningsprogrammen i Australien att använda

Om du jonglerar med flera projekt, uppgifter och personer kan en lämplig projektledningsprogramvara vara till hjälp. Verktyget måste dock passa dina unika affärsmål och behov.

För att underlätta ditt beslut har jag sammanställt en lista över de bästa projektledningsprogrammen i Australien baserat på deras viktigaste funktioner, nackdelar, priser och kundrecensioner:

1. ClickUp: Bäst för projektplanering och samarbete

Utveckla ett effektivt arbetsflöde med ClickUp Project Management Solutions för att underlätta kommunikationen och öka produktiviteten

Med ClickUps projektledningslösning kan du anpassa ditt arbetsflöde efter dina affärsbehov. Med dess anpassningsbara fält kan du se framsteg, sortera och filtrera arbete efter ditt teams behov. Detta hjälper dig att se vem som presterar bra och vem som behöver feedback för att förbättras.

En annan bra anledning att använda ClickUp som projektledningsprogramvara i Australien är att det samlar hela teamet med sina anslutna arbetsflöden – inklusive ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat Views och ClickUp Dashboards.

När alla är anslutna kan du enkelt skapa uppgifter och tilldela dem till teammedlemmarna. Andra funktioner för uppgiftshantering i ClickUp inkluderar kommentartrådar, deluppgifter baserade på projektbeskrivningar, förfallodatum för uppgifter och mycket mer.

Koppla orsaker till rätt problem med ClickUp Whiteboards

ClickUps bästa funktioner

Mobilappar: Använd ClickUps iOS- och Android-appar för att samarbeta smidigt, uppdatera uppgifter, komma åt instrumentpaneler, svara på kommentarer och mycket mer.

Samarbete i realtid: Använd ClickUps instrumentpaneler för att övervaka alla dina teammedlemmar, brainstorma, lägga till anteckningar och dela dina bästa idéer i realtid.

Anpassade instrumentpaneler: Skapa en instrumentpanel för att omvandla dina projekt till flexibla data, diagram, grafer och listor som är anpassade efter dina affärsmål.

Effektivisera uppgifter och projekt: Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget med Få omedelbara, korrekta svar baserade på sammanhanget med ClickUp Brain , som använder agila metoder för att koppla samman uppgifter, dokument, människor och all din företags kunskap med AI.

Spara filter: Få möjlighet att spara filter som har hög prioritet och är försenade. Det bästa är att du kan ändra visningsinställningen till "Jag" eller "Team" för dessa filter.

Förbättra din kommunikation och spara tid med ClickUp Brain

Begränsningar för ClickUp

Gäster kan inte skapa instrumentpaneler och instrumentpanelvyer.

Du kanske tycker att denna plattform är rörig och svår att navigera, med hundratals anställda.

Priser för ClickUp

Gratis: För alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4100 recensioner)

Proffstips: Vet du inte var du ska börja? Använd ClickUps mall för projektstatusrapport för att effektivt rapportera om statusen för dina projekt och se till att alla intressenter är väl informerade.

Ladda ner den här mallen Skapa en detaljerad och lättförståelig projektstatusrapport med hjälp av ClickUps mall för projektstatusrapporter.

Med vår mall kan du:

1. Organisera din vardag med hjälp av etiketter, filter och uppgiftsvyer

2. Övervaka framstegen med hjälp av automatiserade diagram och grafer

3. Dela de senaste uppdateringarna om uppgifter, deadlines och budget

Hitta denna och fler branschspecifika mallar i vårt mallarkiv. ?

2. Kantata: Bäst för datadriven strategisk planering

via Kantata

Kantata är en utmärkt plattform som organiserar alla olika delar av ditt projekt på ett och samma ställe. Den ser till att du håller dig inom budgeten och på rätt spår för att uppnå bättre resultat för dina kunder.

Jag tycker att dess verktyg för projektberäkning och prognoser är användbara, eftersom de gör det möjligt för mig att planera noggrant och minimera riskerna. Med all information om projektportföljen samlad på en enda instrumentpanel kan du använda den för att effektivisera verksamheten och förbättra resursfördelningen.

Kantatas bästa funktioner

Få information i realtid om den faktiska kostnaden för varje projekt med hjälp av projektredovisningsfunktionen.

Se alla projektändringar i realtid och hitta de bästa matchningarna för mer kompetent bemanning.

Skapa över 60 tjänsteinriktade rapporter

Ge en fullständig bild av den beräknade efterfrågan, prognostiserade intäkter, marginaler och resurskapacitet.

Kantatas begränsningar

Det kan vara svårt att se hur många timmar som läggs på fakturerbara respektive icke-fakturerbara uppgifter i ett projekt.

Den ger ingen information om hur många timmar en teammedlem har lagt ner på ett projekt.

Kantatas prissättning

Anpassade priser baserade på företagets storlek och bransch.

Kantata-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 600 recensioner)

3. Monday.com: Bäst för att följa arbetsförloppet

Monday.com erbjuder många projektmallar och verktyg för att optimera affärsverksamheten, följa upp arbetsförloppet och granska varje teammedlems prestationer.

Om du är en visuell organisatör som jag kommer du att upptäcka att tavlor och anpassningsbara kolumner är mycket användbara för att sortera uppgifter och planera projektets tidsplan. Drag-och-släpp-funktionen gör det enkelt att göra ändringar i farten.

Dessutom erbjuder Monday.com användarna en intuitiv, centraliserad arbetsyta för hela organisationen. Du får fullständig insyn i alla dina projekt för att nå affärsmålen, leverera bättre resultat och säkerställa projektets framgång.

Monday.com bästa funktioner

Få omedelbar information om projektstatus och hantera de teamresurser som krävs för att slutföra projektet.

Använd samarbetsverktyg som @mentions och kommentarer för att centralisera kommunikationen inom varje uppgift eller projekt.

Skapa anpassade instrumentpaneler med olika widgets, till exempel batteriwidgeten, för en visuell representation av dina framsteg.

Automatisera allt från uppgiftsfördelning, aviseringar och arbetsflödesintegrationer med dina favoritverktyg, såsom Slack eller GitHub.

Begränsningar för Monday.com

Oförmågan att anpassa inställningarna för olika användargrupper är en betydande nackdel.

Priser för Monday.com

Gratis: 14 dagars provperiod

Grundläggande utveckling: 12 $/månad per användare

Standardpris: 14 $/månad per användare

Pro dev: 24 $/månad per användare

Företagsutveckling: Kontakta säljteamet

Monday.com – betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 700 recensioner)

4. Freshbooks: Bäst för att skapa fakturor

via Freshbooks

Freshbooks är ett allt-i-ett -projektledningssystem som är utvecklat exklusivt för småföretagare och deras team för att öka produktiviteten.

Den erbjuder en webbaserad centraliserad plats för fillagring. Så du behöver inte leta igenom e-postkedjor för att hitta bilagor.

Det som stack ut för mig var dess möjligheter till samarbete med kunder. Verktyget gör det enkelt att ge kunder tillgång till filerna genom att bara bjuda in dem till ett projekt. Detta kan underlätta feedbackprocessen, särskilt för digitala marknadsföringsbyråer och liknande småföretag.

Freshbooks bästa funktioner

Använd dess lönsamhetswidget för att få en översikt över intäkter, kostnader och ofakturerade timmar.

Få kontroll över vilka data och filer ditt team har tillgång till

Hjälper dig att se alla fakturor och utgifter för ett specifikt projekt

Skicka fakturor automatiskt enligt ett schema; du behöver inte lägga tid på att skapa liknande fakturor för samma kund.

Freshbooks begränsningar

Extra kostnad per månad för att lägga till en ny teammedlem

Det är inte lämpligt för stora företag som vill anpassa plattformen och rapporterna.

Priser för Freshbooks

Gratis: 30 dagars provperiod

Lite: 12,00 $/månad

Plus: 18,00 $/månad

Premium: 25 $/månad

Välj: Kontakta säljteamet

Betyg och recensioner av Freshbooks

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

Visste du att mer än 44 % av australiensiska projektledare använder AI för att automatisera repetitiva uppgifter? Från att sammanfatta möten och konversationer till att automatisera projektuppdateringar kan en AI-driven arbetshanteringsplattform hjälpa dig att öka produktiviteten med hela 40 %.

5. Microsoft Project: Bäst för att spåra beroenden, kostnader och komplexitet

via Microsoft Project

Microsoft Project är en av de populäraste plattformarna för projektledning, som gör komplexa projekt enklare att hantera. Den erbjuder dynamisk schemaläggning som gör att du enkelt kan planera dina projekt utifrån den insats som krävs, projektets varaktighet och tilldelade teammedlemmar.

Jag gillar de interaktiva instrumentpanelerna, som låter mig se den övergripande statusen och detaljerna för projekten och programmen med hjälp av Power-BI-visualisering.

Även om det visuella gränssnittet och vissa funktioner kan verka komplexa jämfört med alternativen, är Microsoft Project ett pålitligt verktyg som är bäst för storskalig eller företagsprojektplanering. Det kan enkelt spåra komplicerade beroenden med hjälp av länkfunktionen.

Microsoft Projects bästa funktioner

Kontrollera kommande deadlines, framsteg och hinder med hjälp av Gantt-tidslinjevyn.

Använd funktionen för projektportföljhantering för att planera, prioritera och hantera projekt och portföljinvesteringar.

Begär och säkra resurser så att dina projekt alltid har tillräcklig personal.

Erbjuder värmekartor som kan användas för att snabbt identifiera överanvända och underanvända resurser så att du kan optimera dem därefter.

Begränsningar i Microsoft Project

Den är endast optimerad för enskilda projekt.

Begränsade integrationer utanför Microsoft

Priser för Microsoft Project

Microsoft Planner: Ingår i Microsoft 365

Planner Plan 1: 10,5 dollar/månad per användare

Planner Plan 3: 29,5 dollar/månad per användare

Planner Plan 5: 54 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Project

G2: 4/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 800 recensioner)

6. Confluence: Bäst för öppen kommunikation

via Confluence

Med Confluence kan du hålla ditt team samordnat kring projektplanerna från start till lansering. Confluence-whiteboards ger teamen ett samarbetsutrymme för brainstorming, visualisering och för att omvandla idéer till handling i realtid.

Denna AI-baserade plattform hjälper dig att hitta kontextuell, tillförlitlig information och snabbt översätta eller definiera företagsspecifik jargong och akronymer.

Du kan också använda mobilappen Confluence för att få tillgång till projektplaner, kunskapsartiklar, insikter om projektets framsteg och mycket mer.

Confluence bästa funktioner

Erbjuder heltäckande projektledningsfunktioner som gör det enkelt för projektledare att dela information och följa framstegen i realtid.

Bjud in användare och ändra behörigheter så att utrymmen och sidor delas med rätt personer.

Gör det möjligt för teammedlemmarna att samarbeta i realtid genom att skapa och redigera sidor och tagga andra.

Integrera med Atlassian-produkter, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart och Draw. io

Begränsningar i Confluence

Den inbyggda tidsregistreringsfunktionen är ganska grundläggande.

Det erbjuder inte Kanban-tavla eller budgeteringsverktyg.

Priser för Confluence

Gratis: För alltid för 10 användare

Standard: 4,89 $/månad per användare

Premium: 8,97 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljteamet

Betyg och recensioner av Confluence:

G2: 4,1 (över 3 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

7. Asana: Bäst för visuell projektuppföljning

via Asana

Asana är ett utmärkt verktyg som delar upp dina projekt i sektioner och underavsnitt, tillsammans med instrumentpaneler så att du kan se projektuppdateringar i realtid. Det är ett mångsidigt verktyg som är utformat för företag av alla storlekar och erbjuder många funktioner för arbetsorganisation, verktyg för resurshantering och ett attraktivt gränssnitt.

Med det här verktyget kan du också skapa att göra-listor och påminnelser så att du aldrig missar några deadlines. Dessutom kan du lägga till kommande förfallodatum, namnen på dina kollegor, instruktioner för olika uppgifter och kommentarer om olika saker.

Jag gillar särskilt Asanas integrationsfunktion, som låter mig skapa förfrågningar från e-postmeddelanden eller kommunikationskanaler som Slack och Microsoft Teams.

Asanas funktioner

Skapa anpassade rapporter för att direkt se vilka mål som är på rätt spår och vilka som inte är det.

Länka rapporteringsdata från Salesforce för att se uppdateringar i realtid om affärer, leads och mer.

Använd AI (Asana Intelligence) för att enkelt upptäcka hinder och hitta den mest effektiva vägen framåt.

Beräkna hur lång tid arbetet kommer att ta så att du kan fatta beslut baserade på data, inte gissningar.

Asanas begränsningar

Den erbjuder inte funktioner för tidrapportering.

Plattformen tillåter endast export av filer i JSON- och CSV-format.

Asanas priser

Gratis: För alltid

Startpaket: 10,99 $/månad per användare

Avancerat: 24,99 $/månad per användare

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

8. Notion: Bäst för att organisera allt ditt interna arbete och kundrelaterade arbete

via Notion

Med Notion kan du lägga till en kalendervy till vilket projekt som helst så att du inte missar några möten eller deadlines. Denna plattform gör det möjligt för användare att skapa egna prioritetsetiketter och statustaggar så att varje team kan ha ett perfekt arbetsflöde utan hinder.

Detta verktyg erbjuder olika filter. Med hjälp av dem kan du välja endast uppgifter som tilldelats dig eller objekt som markerats som brådskande. Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt för kreativa team att brainstorma, utföra, spåra och organisera allt från en och samma plattform.

Notions mallbibliotek är särskilt användbara för upptagna projektledare som jag, som inte gillar att börja om från början varje gång. Jag provade också Notion AI för att skapa projektöversikter och sammanfattningar, och det gjorde mig inte besviken!

Notions bästa funktioner

Gör det enkelt att länka till andra sidor; du behöver bara skriva @ för att länka dina anteckningar eller din roadmap i ett dokument.

Håll innehållet automatiskt uppdaterat på flera platser med hjälp av funktionen Synced Blocks, så visas ändringarna överallt.

Med hjälp av AI kan den skriva på flera språk, såsom japanska, tyska, spanska och många fler.

Dölj eller visa omfattande projektdata med funktionen Collapsing Arrows.

Begränsningar i Notion

Med den kostnadsfria versionen kan du ladda upp bilder, videor och bilagor på upp till 5 MB, vilket är mindre och saknar några av de avancerade projektledningsfunktionerna.

Exportalternativen är extremt begränsade.

Priser för Notion

Gratis: För alltid

Plus: 8 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (15 recensioner)

”Australiska företag vill reformera sin organisation för att möta utmaningar som digital transformation, brist på talang och fokus på ESG-inkludering. Det finns ett ökande behov av komplexa program, förändringshantering och organisatoriska transformationstjänster som stöder och förbättrar starkt ledarskap och interpersonella färdigheter inom projekt- och programhantering.”

via Jira

Jira är en paraplyplattform som består av Jira-programvara, Jira Core och Jira Work Management. Tillsammans erbjuder de arbetshanteringsstöd för företag av alla storlekar.

Verktyget gör det möjligt för team att skapa och anpassa arbetsflöden utifrån sina specifika behov.

Jiras utmärkande funktion är att den gör det möjligt för team att prioritera och spåra problem under hela utvecklingsprocessen, särskilt buggar och andra fel. Dess spårningsfunktioner låter dig lägga till beskrivningar, bilagor och kommentarer i felrapporter för tydlig kommunikation och kontext.

Med hjälp av dess robusta rapporterings- och analysfunktioner kan du visualisera projektets hälsa, identifiera trender och spåra teamets prestanda.

Jiras bästa funktioner

Organisera arbetet i en enda listvy där du enkelt kan uppdatera, sortera och prioritera med deras inbyggda redigeringsfunktion.

Visualisera arbetet över tid och projektets deadlines med hjälp av Jiras kalendervy.

Använd projektpaneler för att spåra statusen för dina teammedlemmars uppgifter i varje steg av arbetsflödet.

Analysera i vilken ordning projektet måste genomföras så att du kan lära känna problemet innan det blir ett hinder med funktionen Dependency Management.

Jiras begränsningar

Det har svårt att stödja vattenfallsmetoden.

Överdriven anpassning kan leda till komplexa arbetsflöden, vilket påverkar användarvänligheten.

Priser för Jira

Gratis: För alltid

Standard: 7,16 $/månad per användare

Premium: 12,48 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljteamet

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

10. Zoho Projects: Bäst för integrationer och avancerade rapporteringsfunktioner

via Zoho

Zoho Projects är ett av de bästa projektledningsprogrammen i Australien som gör det möjligt för dig att effektivisera dina projektarbetsflöden med automatisering, anpassning och integration. Det kan hantera projekt av alla storlekar och komplexitetsnivåer.

Med Gantt-diagramfunktionen kan du dela upp stora projekt i mindre, hanterbara delar och genomförbara uppgifter samt skapa uppgiftslistor som hjälper dig att planera mer noggrant. Plattformen har också en inbyggd funktion som låter dig registrera varje minut av ditt hårda arbete, antingen manuellt eller med timers.

Jag gillar dess inbyggda chattfunktion som kallas Discuss-modulen, som samlar alla projektkonversationer på den anslutna arbetsplatsen och håller all information samlad på ett ställe.

Zoho Projects bästa funktioner

Använd Zoho Invoice för att registrera projektets varaktighet och automatiskt generera fakturor från dina tidrapporter.

Använd dess dra-och-släpp-gränssnitt för att göra ny automatisering enklare att visualisera och implementera.

Definiera beroenden mellan uppgifter och tilldela dem till rätt personer med Zoho Projects.

Zoho Projects begränsningar

Zoho erbjuder inte tillgång till de mest efterfrågade programvarorna, inklusive Google och Microsoft.

Begränsade anpassningsbara fält

Priser för Zoho Projects

Gratis: 10 dagars provperiod

Premium: 3,5 $/månad per användare

Företag: 7,5 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Projects

G2: 4,5/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 300 recensioner)

Effektivisera projektledningen med ClickUp

Att välja den bästa projektledningsprogramvaran i Australien hjälper till att påskynda projektplaner och genomförande. Dessutom ger dessa verktyg företag möjlighet att arbeta flexibelt, även i svåra situationer, utan att kompromissa med produktiviteten och kommunikationen inom teamen.

Med ClickUp kan du effektivisera teamets arbetsflöde genom att möjliggöra fullständig insyn i alla dina projekt. Från att sätta upp rätt mål till att skapa en projektplan och övervaka KPI:er – ClickUp har alla verktyg du behöver för att vara produktiv. Sammanfattningsvis kan man säga att ett verktyg som ClickUp hjälper dig att aldrig tappa fokus på prioriteringarna och leverera fler projekt snabbare och inom budget.

Registrera dig gratis på ClickUp och effektivisera din projektledning för en tydligare bild av verksamheten!