Hur man skriver ett tekniskt specifikationsdokument

Fördelarna med en teknisk specifikation är för viktiga för att ignoreras. Smarta programvaruutvecklare börjar alltid med en teknisk specifikation eller ett tekniskt specifikationsblad.

Tänk på detta dokument som en färdplan för att bygga din produkt – det håller alla på rätt spår och undviker slöseri med tid och missförstånd mellan team och intressenter.

I den här artikeln undersöker vi vad en teknisk specifikation innehåller, varför projekt drar nytta av den och hur man skriver tekniska specifikationsdokument med hjälp av ClickUps verktyg för teknisk dokumentation.

⏰TL;DR: Tekniska specifikationsdokument 1. Vad är ett tekniskt specifikationsdokument inom mjukvaruutveckling?En teknisk specifikation förklarar vad en produkt kommer att göra och hur teamet kommer att bygga den, och täcker krav, arkitektur, verktyg, risker och implementering. 2. Varför är tekniska specifikationer viktiga för projekt?De samordnar intressenter, klargör omfattningen, minskar missförstånd, förbättrar uppskattningar och hjälper team att undvika kostsamma misstag. 3. Vad ska en teknisk specifikation innehålla?De viktigaste avsnitten omfattar vanligtvis omfattning, systemarkitektur, funktionella och icke-funktionella krav, integrationer, säkerhet, testning och lanseringsplaner. 4. Hur skiljer sig en teknisk specifikation från en funktionell specifikation?Funktionella specifikationer beskriver vad användarna ska uppleva; tekniska specifikationer beskriver hur ingenjörerna ska utforma och bygga systemet. 5. Hur kan team skriva och hantera tekniska specifikationer på ett effektivt sätt?Använd samarbetsdokument, mallar, visuella diagram, uppgiftsuppföljning och versionskontroll för att hålla informationen korrekt och användbar.

Vad är ett tekniskt specifikationsdokument och varför är det viktigt?

En teknisk specifikation beskriver vad en produkt kommer att göra och hur utvecklingsteamet kommer att uppnå det. Enkelt uttryckt är det en detaljerad genomgång av produktutvecklingsprocessen.

Dessa dokument, som ofta kallas ”tekniska specifikationer”, är detaljerade guider som säkerställer att alla intressenter är överens om de tekniska aspekterna av projektet. De beskriver de tekniska kraven, målen, designen och implementeringsdetaljerna som är nödvändiga för att förverkliga mjukvaruprojektet.

Ett bra tekniskt specifikationsdokument börjar vanligtvis med en gemensam brainstorming-session.

Team, såsom utvecklare, designers och experter, samarbetar för att dela idéer, ta itu med utmaningar och förstå projektets tekniska detaljer. Denna process hjälper till att förfina och forma dokumentet, så att det blir detaljerat och välplanerat.

Ett tekniskt specifikationsdokument innehåller värdefull information som kan avgöra om ditt projekt blir en framgång eller ett misslyckande. Här är några fördelar för dig:

Ger tydlighet: Ett tekniskt specifikationsdokument omvandlar abstrakta projektidéer till en tydlig plan som definierar mål och steg för utvecklingen. Det minskar förvirringen, hjälper till att hantera deadlines och prioriteringar och håller utvecklarna fokuserade på viktiga uppgifter.

Minskar eller mildrar risker: Detta dokument kan hjälpa dig att upptäcka problem och risker i ett tidigt skede, vilket gör det möjligt att proaktivt hitta lösningar för att förhindra kostsamma problem. Det tar också upp säkerhets- och integritetsfrågor, skyddar användardata och undviker juridiska risker.

Förbättrar kommunikation och samordning: Tydliga tekniska specifikationsdokument minskar missförstånd i mjukvaruutvecklingen. Genom att översätta tekniska detaljer till ett tydligt språk samordnar de alla kring projektmålen, hjälper intressenterna att bedöma projektets genomförbarhet och fastställer tydliga riktlinjer för utvecklingsteamet.

Förenklar planering och uppskattningar och besvarar öppna frågor: Tekniska specifikationer hjälper dig att identifiera osäkerheter och potentiella effekter på projektets färdplan så att du kan komma fram till lösningar under utvecklingen. Detta detaljerade dokument hjälper också till med noggranna uppskattningar av resurser, tid och kostnader.

Förstå tekniska specifikationer

Innan du skriver ett tekniskt specifikationsdokument måste du förstå detaljerna i konceptet.

Komponenter i ett tekniskt specifikationsdokument

En teknisk specifikation innehåller vanligtvis följande komponenter:

Försättsblad: Innehåller titelsidan med dokumentets titel, författare, intressenter, skapandedatum, versionsnummer och innehållsförteckning (TOC).

Inledning: Ger en översikt, mål, omfattning och antaganden.

Tekniska detaljer: Utgör dokumentets huvuddel, inklusive krav, design, dataflöde etc.

Implementeringsplan: Handlar om tidsplaner, milstolpar, resurser och strategier för riskminimering.

Slut: Slutsats av dokumentet

Tekniska specifikationer kontra funktionella specifikationer

Många blandar ihop tekniska och funktionella specifikationer, så det är viktigt att förstå skillnaderna mellan dem.

En funktionsspecifikation handlar om vad programvaran kommer att göra ur användarens perspektiv. Den beskriver de funktioner och beteenden du förväntar dig att se. Det är som en karta över vad programvaran måste åstadkomma för sina användare.

Tekniska specifikationer handlar däremot mer om hur programvaran ska byggas och vad som behövs för att den ska fungera. De omfattar detaljer som vilken hårdvara och programvara som krävs, hur data ska organiseras och vilka programmeringsspråk som ska användas för att skapa programvaran.

Medan en funktionsspecifikation fokuserar på vad programvaran behöver uppnå för sina användare, fokuserar en teknisk specifikation på hur den ska byggas och sättas ihop.

Användning av flödesscheman i tekniska specifikationer

En teknisk specifikation innehåller vanligtvis mycket skriftlig information, vilket kan vara något förvirrande (och tråkigt).

Det bästa sättet att hantera detta? Visualisering! Flödesscheman är ovärderliga för visuella representationer av komplexa processer, arbetsflöden eller systemarkitekturer.

Flödesscheman gör det lättare att kommunicera och förstå informationen genom att:

Illustrera systemarkitekturen och hur komponenterna fungerar tillsammans

Beskriva dataflöden och processer

Förtydliga beslutslogik och villkorade vägar

Presentera komplexa algoritmer eller sekvenser visuellt

Gör det enklare för intressenter att förstå och samarbeta

Förberedelser inför skapandet av tekniska specifikationer

Innan du börjar skriva din egen mall för tekniska specifikationer eller ditt specifikationsdokument finns det flera saker du behöver tänka på för att säkerställa att det uppfyller alla nödvändiga tekniska standarder och specifikationer. Dessa faktorer inkluderar:

Projektets omfattning och mål : För att skapa ett starkt tekniskt dokument måste du först förstå projektets övergripande omfattning och mål. Definiera tydligt vad systemet eller produkten ska uppnå och täcka. Denna förståelse hjälper dig att utforma det tekniska dokumentet utifrån projektets behov.

Intressenter : Involvera utvecklare, UX-designers och produktchefer för att samla in deras krav och förväntningar. Detta samarbete säkerställer att allas behov beaktas och att dokumentet anpassas därefter. Samla in feedback, ta itu med problem och få godkännande från viktiga beslutsfattare innan du slutför dokumentet.

Forskning och informationsinsamling : Gör en grundlig research för att uppnå maximal noggrannhet innan du utformar den tekniska specifikationen. Studera branschstandarder, analysera marknaden, utforska befintliga lösningar och undersöka relevanta tekniker. Samla in och analysera alla krav från intressenter (funktionella, icke-funktionella och tekniska) för att säkerställa att specifikationen korrekt fångar upp alla nödvändiga funktioner och begränsningar.

Målgrupp : Anpassa dokumentet efter målgruppens behov, som kan bestå av utvecklare, ingenjörer, projektledare, testare eller intressenter, alla med olika kunskapsnivåer. Anpassa språket, detaljerna och strukturen efter läsarna.

Begränsningar : Identifiera potentiella hinder och begränsningar som påverkar produktutvecklingen, såsom budget, tid, resurser och tekniska problem. Att känna till dessa begränsningar hjälper dig att sätta upp realistiska och uppnåbara mål. Tänk också på tekniska begränsningar som hårdvaru- eller mjukvarubegränsningar som kan påverka produktutvecklingen.

Tydligt och strukturerat format: Planera dokumentets avsnitt och underavsnitt och ordna dem logiskt med rubriker och underrubriker så att det blir lätt att navigera och förstå. En tydlig struktur och ett tydligt format förbättrar läsbarheten och säkerställer att specifikationerna kommuniceras effektivt.

Alla dessa faktorer ger en tydlig förståelse för projektet och banar oundvikligen väg för framgång.

När alla känner till projektets mål, krav och omfattning minskar riskerna, kommunikationen förbättras och resursfördelningen optimeras. Detta hjälper till att hantera förväntningar och leverera en produkt som uppfyller kundens behov, vilket ökar kundnöjdheten.

Projektets framgång beror också på kvaliteten på samarbetet i ditt team, som förmodligen består av olika medlemmar med specifika roller och ansvarsområden. Det kan bestå av:

Affärsanalytiker , som samlar in och dokumenterar krav, prioriterar uppgifter och kopplar affärsbehov till utveckling

Projektledare , som övervakar framstegen och ser till att de uppfyller intressenternas förväntningar

Utvecklare , som skriver programkoden

Kvalitetssäkringsspecialister , som testar programvaran för att säkerställa att den fungerar som den ska.

DevOps-ingenjörer, som hanterar distribution och drift med hjälp av automatisering och verktyg

Detta teamarbete säkerställer att dina tekniska specifikationer är grundliga, överensstämmer med projektmålen och uppfyller kraven för ett framgångsrikt mjukvaruutvecklingsprojekt.

Hur man skriver ett tekniskt specifikationsdokument

Är du redo att skriva ett vinnande tekniskt specifikationsdokument? Här är en steg-för-steg-guide till hur du skapar ditt dokument med hjälp av ClickUps produktledningsprogramvara och dess omfattande uppsättning tekniska skrivverktyg:

1. Definiera tydligt omfattningen och kraven

Det första steget är att definiera omfattningen och projektkraven. Omfattningen måste sätta gränser för vad som ingår (inom omfattningen) och vad som inte ingår (utanför omfattningen) i projektet.

Samtidigt bör kraven klargöra vad du bygger och varför. Du kan göra detta genom att diskutera perspektiv och förväntningar med dina intressenter, dokumentera funktionsbeskrivningar ur användarens perspektiv och prioritera produktens kärnfunktioner.

2. Skissa upp dokumentets struktur på ett logiskt sätt

När du har bestämt omfattning och krav bestämmer du hur ditt tekniska specifikationsdokument ska organiseras. Du kan använda ClickUp Docs för att ställa in det.

Skapa enkelt ett omfattande och detaljerat tekniskt specifikationsdokument med ClickUp Docs.

Skapa högst anpassningsbara dokument som gör att du kan dela upp din tekniska dokumentation i undersidor baserade på typer som förslag, stadgar och planer. Dessutom kan du enkelt lägga till avsnitt och underavsnitt, tabeller, länkar och bilder med bara några få klick.

Vanliga avsnitt inkluderar försättsblad, introduktion, systemöversikt, arkitektur, krav (funktionella och icke-funktionella), gränssnitt, datamodeller, säkerhetsöverväganden, teststrategier, riktlinjer för distribution och underhållsprocedurer.

Ladda ner denna mall Ange syftet och omfattningen av din rapport på ett effektivt sätt med ClickUps mall för tekniska rapporters omslag.

Om du behöver hjälp med att komma igång med ditt dokument kan du alltid bläddra igenom ClickUps enorma bibliotek med mallar för produktutveckling och anpassa dem efter dina önskemål.

ClickUp Technical Report Cover Template är till exempel precis vad du behöver för att skapa ett bra första intryck. Dess iögonfallande omslagssida sätter en positiv ton för dokumentet och ger en snabb inblick i innehållet.

Använd den för att inkludera alla nödvändiga detaljer och organisera dem i ett visuellt tilltalande format.

Använd ClickUp Brain för att skapa utkast och sammanfattningar på några sekunder istället för att spendera timmar på det.

För trött för att arbeta med det manuellt? Låt ClickUp Brain ta hand om det och snabba upp dokumentskapandet.

Den kan skapa utkast utifrån dina anteckningar, föreslå förbättringar och hålla allt uppdaterat. Du kan också bläddra i dess rullgardinsmenyer som erbjuder förslag på hur du kan komplettera meningar, ändra färger och justera typografin.

På så sätt kan din utvecklingsgruppsledare fokusera på strategiska uppgifter och se till att översikten täcker alla nödvändiga aspekter av projektet.

3. Skapa ett detaljerat första utkast

Detta är den viktigaste delen av hela dokumentet. Den innehåller detaljerad information om produktdesign, övergripande krav, tekniska specifikationer och riktlinjer för riskminimering. Precis som med dispositionen kan du skapa detta utkast helt och hållet med hjälp av ClickUp Docs.

Eller ännu bättre, låt ClickUp Brain göra det åt dig med hjälp av ClickUps generator för tekniska specifikationer. Den hjälper team att enkelt skapa detaljerade specifikationer för nya funktioner eller projekt.

Dokumentera krav, arkitektur, dataflöde och API:er – det tar hand om allt. Låt oss titta närmare på dessa avsnitt.

Inledning

Börja ditt specifikationsutkast med en introduktion som tydligt beskriver projektets sammanhang och bakgrund. Förklara produktens syfte, omfattning och mål och ge en översikt över dess viktigaste funktioner och målgrupp.

Skapa ett arbetsflöde för att få en översikt över den tekniska dokumentationsprocessen med ClickUp Mind Maps.

Du kan skapa ett visuellt, steg-för-steg-arbetsflöde för processen med hjälp av ClickUp Mind Maps. Om du är osäker mellan flera arbetsflöden kan du placera dem bredvid varandra och jämföra dem på samma sida.

Den gör det också möjligt för dig att skapa och tilldela uppgifter direkt till dina teammedlemmar, så att alla är på samma sida.

Systemarkitektur

Systemarkitektur avser utformningen av den produkt du planerar att bygga, inklusive dess delar, sektioner och hur de fungerar tillsammans. Det hjälper teamet att se helheten och förstå hur allt hänger ihop.

Det här är den del där du visualiserar din produkt med hjälp av illustrationer, diagram och bilder. Inbäddade diagram visar de olika delarna av systemet och hur de fungerar tillsammans.

Kombinera dem med dataflödesdiagram för att visa hur information rör sig genom systemet, med fokus på var data börjar och var den hamnar, vilket kan avslöja potentiella problem eller svagheter.

Syftet med detta avsnitt är helt enkelt att hjälpa människor att se och förstå systemets utformning.

Krav

När du börjar lista och sortera systemets mjukvarukrav kan du dela in dem i funktionella och icke-funktionella kategorier.

Funktionella krav beskriver de specifika uppgifter som produkten ska kunna utföra, till exempel datainmatning, operationer och övergripande affärsprocesser. Ett funktionellt krav för en e-postapp skulle till exempel vara att systemet måste låta användarna skicka och ta emot e-postmeddelanden.

Samtidigt omfattar icke-funktionella krav hur systemet ska fungera snarare än specifika uppgifter. Dessa inkluderar aspekter som hur snabbt det ska vara, hur väl det kan hantera tillväxt, hur säkert det behöver vara, hur lätt det är att använda och hur väl det fungerar med andra system.

Dela upp den långa dokumentationsprocessen i mindre, mer hanterbara uppgifter med ClickUp Tasks och tilldela dem till olika teammedlemmar.

Ett bra sätt att hantera kravavsnittet är att dela upp det i mindre, spårbara uppgifter och tilldela dem till olika teammedlemmar med ClickUp Tasks.

Lägg till anpassade fält för bättre uppgiftsorganisation och visa dem med hjälp av över 15 anpassningsbara vyer. Slösa inte heller tid och energi på återkommande uppgifter. Du kan istället automatisera dem.

Tekniska specifikationer

I det här avsnittet beskrivs hur ditt system ansluter till externa system, tjänster eller komponenter från tredje part. Ange dataformat, regler för informationsutbyte och de verktyg som behövs för att säkerställa en smidig drift.

Inkludera detaljer som

Verktyg och tekniker (teknikstack) som du kommer att använda, till exempel programmeringsspråk, ramverk och databaser.

API-information såsom slutpunkter, dynamik mellan begäran och svar samt felkoder

Användargränssnittsdesign, inklusive skärmlayouter, navigeringsflöde och interaktionselement (du kan använda UI-mockups eller wireframes för att visualisera dem)

Riktlinjer för säkerhet och riskminimering

Ingenting i den digitala världen är säkert förrän du skyddar det. Detsamma gäller för ditt tekniska specifikationsdokument för programvarudesign. Du måste skydda det och ha riktlinjer för riskminimering på plats.

Börja med att upprätta en stark säkerhetsplan. Välj metoder för att verifiera användarnas identitet, använd kryptering för att skydda data och implementera brandväggar och andra skyddsåtgärder.

Följ upp detta med efterlevnad genom att hålla dig till GDPR-, PCI DSS- och HIPAA-standarderna. Prioritera också integriteten genom att bestämma hur och var användardata ska lagras, fastställa tydliga regler för datatillgång och upprätta säkra procedurer för dataöverföring.

4. Planera en detaljerad teststrategi

Det räcker inte med att bara veta hur produkten fungerar för att säkerställa att den kommer att fungera. Du måste ha en noggrann plan för att testa den.

Denna plan bör omfatta olika typer av tester för olika moduler: enhets-, integrations-, system- och acceptanstester. Bestäm hur du ska genomföra dessa tester, vilka verktyg du ska använda och var du ska genomföra dem. Sätt upp tydliga mål för när systemet anses vara acceptabelt och fastställ kvalitetsstandarder.

Ett enkelt sätt att hantera testfasen är att dela upp testplanen i avsnitt som förklarar tillvägagångssättet, specifika testfall och kvalitetsmått.

Se och följ framstegen för alla pågående uppgifter via din omfattande ClickUp-instrumentpanel.

Förvandla varje testfall till en uppgift i ClickUp så att du enkelt kan tilldela och spåra dem. Om du vill övervaka deras framsteg kan du använda ClickUp Dashboards för att se och spåra ditt projekt visuellt. Detta hjälper dig att övervaka testningen och säkerställa att allt går smidigt.

5. Lägg till riktlinjer för implementering

När din produkt är testad och beprövad är det dags att fundera ut hur den ska implementeras.

Skriv ner tydliga riktlinjer, verktyg och instruktioner för dina teammedlemmar så att de kan konfigurera och starta systemet. Ange vilka programmeringsspråk, ramverk och bibliotek som ska användas, tillsammans med eventuella kodningsstandarder eller konventioner.

Ge detaljerade steg för att distribuera systemet, hantera konfigurationer och ställa in nödvändig infrastruktur och miljöer.

Integrera med GitHub och samla all din kod under ett och samma tak i ClickUp.

Organisera allt i ditt dokument och använd ClickUps över 1000 integrationer för att länka dessa riktlinjer till kodbaserade plattformar som GitHub. Om du har lagrat din kod i GitHub-arkiv kan du länka de relevanta direkt till ditt dokument på ClickUp Docs.

Om du dessutom arbetar med utvecklingsverktyg som Jira och GitLab för effektiv projektledning och kodsamarbete kan ClickUp integrera dem också! På så sätt behöver du inte växla mellan olika verktyg hela tiden. Koppla bara alla till ClickUp och hantera alla dina processer från en enda plattform.

6. Granska och förfina

Nu när alla detaljer är på plats kan du granska ditt tekniska specifikationsdokument. Kom ihåg att samarbeta med ditt team för att markera fel, samla in feedback och förfina det tekniska designdokumentet till dess bästa version.

Dela upp specifika avsnitt eller kapitel i dokumentet mellan teammedlemmarna för granskning. Tilldela uppgifter med ClickUp Tasks, sätt tydliga deadlines och kommunicera med de tilldelade personerna med hjälp av uppgiftens kommentartråd.

Under tiden kan du, för samarbete i realtid, be dina teammedlemmar att lägga till sina kommentarer direkt i dokumentet med hjälp av kommentarer eller anteckningar, så att all feedback samlas på ett ställe.

Titta igenom feedbacken för att hitta vanliga teman eller områden som behöver förbättras. Överväg de förslag som ges för att göra ändringar. Om du har ont om tid kan du helt enkelt be ClickUp Brain att sammanfatta din feedback.

Gör alla nödvändiga ändringar och revidera ditt dokument. Kom ihåg att spåra dessa ändringar med hjälp av versionshanteringssystem så att du kan jämföra eller ångra något om det behövs.

Korrekt och precis kommunikation i ett tekniskt specifikationsdokument

Ditt tekniska specifikationsdokument kommunicerar i huvudsak information till team och intressenter. När du granskar det, se därför till att du är noggrann och precis, eftersom det:

Förhindrar missförstånd och fel

Säkerställer att alla (från utvecklare till slutanvändare) förstår kraven

Förenklar testning och validering genom att hjälpa team att koppla krav till funktioner

Minskar fel och kostsamma omarbetningar

Förtydligar hur man följer lagar och regler

Ger en tillförlitlig referens för framtida uppgraderingar och underhåll

Bästa praxis för korrekturläsning av ett tekniskt specifikationsdokument

Din granskningsprocess kräver noggrann korrekturläsning. Här är några tips som är bra att tänka på när du korrekturläser ditt tekniska specifikationsdokument:

Börja med en korrekturläsningschecklista: Ha en checklista som täcker alla aspekter av dokumentet, inklusive grammatik, stavning, interpunktion, formatering, konsekvens och noggrannhet i tekniska detaljer.

Använd professionella korrekturläsningsverktyg: Professionella korrekturläsningsverktyg som Grammarly eller Hemingway Editor kan korrigera grammatiska fel.

Gör flera omgångar av granskning: Korrekturläs i flera omgångar, där varje omgång fokuserar på specifika aspekter.

Involvera ämnesexperter: Ta hjälp av ämnesexperter för att granska de tekniska detaljerna, terminologin och informationens noggrannhet.

Granska diagram och bilder: Granska noggrant alla diagram, tabeller och visuella representationer för att säkerställa att de är korrekta, tydliga och överensstämmer med det skrivna innehållet.

Gör en slutlig granskning: Efter att ha införlivat alla ändringar och korrigeringar, gör en slutlig granskning av hela dokumentet för att säkerställa att det är fullständigt och korrekt.

Viktiga avsnitt i ett tekniskt specifikationsdokument

Låt oss nu gå igenom de viktigaste delarna av ett tekniskt specifikationsdokument.

1. Försättsblad

Du börjar varje tekniskt specifikationsdokument med förordet, som innehåller viktig information om själva dokumentet.

Titelsidan visar dokumentets titel, projektnamn, versionsnummer, utgivningsdatum och ibland företagets logotyp. Den fungerar som omslagssida och ger en snabb överblick över dokumentets syfte.

Vanligtvis följer sedan en innehållsförteckning som listar alla avsnitt och underavsnitt med sidnummer för att underlätta navigeringen.

2. Inledning

I inledningen förklaras projektets bakgrund, mål och omfattning och lägger grunden för den tekniska specifikationen.

Det börjar med en kort översikt över projektets sammanhang, där du förklarar det problem eller den möjlighet som den föreslagna lösningen avser. Detta kan omfatta aktuella utmaningar, systembegränsningar eller affärsmässiga skäl för projektets omfattning.

via Vernon Systems

Vernon CMS tekniska specifikationsdokument är ett utmärkt exempel på hur en introduktion bör skrivas. Den är direkt och enkel och ger läsaren omedelbart en tydlig översikt över vad produkten är och gör.

3. Lösningar

I detta avsnitt beskrivs de föreslagna lösningarna för att uppfylla projektets tekniska krav och mål som beskrivs i inledningen.

Det börjar med en översikt över lösningen, där tillvägagångssättet, systemarkitekturen och nyckelkomponenterna förklaras. Denna översikt ger en bred förståelse för lösningens utformning innan de tekniska aspekterna beskrivs i detalj.

via BMC

BMCs tekniska dokument innehåller ofta ett avsnitt om lösningar (som kallas ”Key Concepts” i bilden) som tydligt förklarar produktens erbjudande. Avsnitten är lätta att navigera i och beskriver varje avsnitt på ett enkelt sätt.

4. Arbete

I arbetsavsnittet beskrivs de specifika uppgifter, aktiviteter och resultat som krävs för att implementera den föreslagna lösningen som beskrivits tidigare.

Det börjar med att dela upp implementeringen i faser eller steg, såsom kravinsamling, design, utveckling, testning och driftsättning. Denna uppdelning skapar en strukturerad approach och lägger grunden för att förklara enskilda uppgifter och resultat i varje fas.

via AWS

Ett klassiskt exempel på ett detaljerat arbetsavsnitt är det från AWS. Denna tekniska specifikationsguide är grundlig och komplett med prestandariklinjer och säkerhetsåtgärder.

5. Ytterligare överväganden

Detta avsnitt behandlar ytterligare faktorer, begränsningar eller krav som är väsentliga under implementeringen och som kanske inte har tagits upp tidigare. Det börjar med att belysa specifika regler, standarder eller efterlevnadsregler som lösningen måste uppfylla, såsom dataskyddslagar eller branschstandarder för säkerhet.

Ett exempel kan vara: Systemet måste uppfylla dataskyddsbestämmelser och branschens säkerhetsstandarder. Integration med befintliga ERP- och CRM-system bör övervägas för smidig datautbyte.

6. Utvärdering av framgång

Här fastställer du kriterierna och måtten för att utvärdera lösningens (dvs. din produkts) framgång.

Den definierar nyckeltal (KPI) eller framgångsmått som används för att mäta hur effektivt lösningen uppfyller projektmålen. Dessa kan omfatta mått som systemprestanda, användaracceptans, kostnadsbesparingar och användarnöjdhet.

via Tesla

Om du behöver inspiration kan du ta en titt på Teslas tekniska specifikationer för Model 3. De innehåller bland annat exakta prestandamätvärden för bilens system och andra viktiga detaljer.

7. Överläggningar

Överväganden avser alternativa lösningar eller tillvägagångssätt som övervägdes men inte valdes. Det börjar med att presentera olika alternativ som utvärderades under lösningsdesignfasen, sammanfatta fördelar och nackdelar med varje alternativ och skälen till det slutliga beslutet.

via OpenS tack

Om du tittar på OpenStacks Cyborg-tekniska specifikationer hittar du ett avsnitt där vissa lösningar godkändes men inte implementerades. Det är överläggningarna. Om du bläddrar igenom hittar du flera överläggningar som aldrig genomfördes.

8. Slutdel

Slutdelen är avslutningen på det tekniska specifikationsdokumentet. Den innehåller bilagor, ordlistor, referenser och annan kompletterande information till den tekniska specifikationen.

Bilagor kan innehålla detaljerad information som är för komplex eller omfattande för huvuddokumentet, till exempel datadictionary, specifikationer för användargränssnittsdesign, tekniska diagram och kodutdrag.

Utmaningar vid skapandet av ett tekniskt specifikationsdokument

Det är uppenbart att du kommer att stöta på vissa utmaningar när du skapar ett så detaljerat och specifikt dokument. Det är bäst att du känner till några av dem i förväg så att du är bättre förberedd.

Vanliga misstag att undvika

Otydliga krav: Ofullständiga eller otydliga krav kan leda till missförstånd och fel. Se därför till att dokumentera alla krav för systemet, även de uppenbara.

Scope creep: Detta inträffar när nya krav läggs till utan att deras inverkan beaktas. Förhindra detta genom att tydligt definiera projektets omfattning från början och hantera förändringar noggrant.

Bristande prioritering av krav: Alla krav är inte lika viktiga. Prioritera dem så att de viktigaste hanteras först.

Komplexa tekniska begrepp: Använd ett enkelt språk i den tekniska specifikationen som alla kan förstå. Involvera tekniska experter tidigt, bryt ner begrepp och använd diagram för att förklara.

Att inte involvera alla intressenter: Att inte involvera viktiga intressenter kan resultera i ett dokument som inte uppfyller deras behov. Se till att intressenterna är aktivt involverade och ger feedback under hela processen.

Versionskontrollens roll i att mildra utmaningar

Den bästa versionen av ditt tekniska specifikationsdokument kommer att innebära ändringar på flera nivåer. Och det är därför du behöver en konsekvent versionskontroll för att minimera alla fel och upprätthålla dess noggrannhet. Det gör att du kan

Spåra enkelt alla ändringar som gjorts i dokumentet, inklusive vem som gjort dem och när.

Främja samarbete genom att låta flera användare arbeta med dokumentet samtidigt utan konflikter.

Skapa en kontrollerad miljö där intressenterna kan granska specifika versioner, jämföra ändringar och ge feedback på ett effektivt sätt.

Fastställ stabila referenspunkter eller milstolpar för dokumentet och säkerställ korrekt releasehantering.

Återgå till en tidigare version om det behövs.

För en detaljerad logg över alla ändringar, författare och tidsstämplar för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet.

Överväganden vid datamigrering

Tänk dig att din programvara blir framgångsrik och du bestämmer dig för att uppgradera, men den nya versionen fungerar bara på ett mer avancerat system. I det här scenariot måste du flytta all din befintliga data till en ny plats.

För att förbereda dig för detta är det viktigt att inkludera överväganden för eventuell datamigrering i din tekniska specifikation. Några av dessa överväganden inkluderar

Lista befintliga datakällor (som databaser eller äldre system) och ange dataformat och volymer.

Förklara hur data från källsystemen kommer att matchas med det nya systemets struktur (datamappning), med hänsyn till eventuella nödvändiga omvandlingar eller rensningar.

Lägg till en steg-för-steg-guide om hur man kontrollerar datakvaliteten före migrering

Ha en migreringsstrategi (allt på en gång eller i etapper) och förklara varför den valdes.

Lista migreringsverktyg och tekniker, såsom ETL-verktyg eller anpassade skript

Beskriv hur migrerade data kommer att kontrolleras i det nya systemet, med planer för att åtgärda fel.

Detaljera en plan för att återgå till originaldata om migreringsproblem uppstår, så att data förblir säkra och tillgängliga.

Skriv ditt tekniska specifikationsdokument med ClickUp!

Din produkts framgång hänger på ett noggrant detaljerat tekniskt specifikationsdokument. Det fungerar som en ritning som samordnar intressenterna och styr utvecklingsprocessen.

Denna process kan dock vara komplex. Och ClickUp är utmärkt på att förenkla nästan vad som helst.

Docs-funktionen erbjuder en central plats för utkast och samarbete, där teammedlemmarna enkelt kan samarbeta med hjälp av kommentarer, @mentions och redigering i realtid.

ClickUps projektledningsverktyg integrerar dessutom den tekniska specifikationen i livscykeln för mjukvaruutvecklingsprojektet. Du kan tilldela och spåra flera uppgifter med hjälp av olika vyer, såsom tavlor, kalendrar och Gantt-diagram.

Registrera dig på ClickUp idag och skapa förstklassiga tekniska specifikationsdokument för alla dina framgångsrika projekt!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur skriver man tekniska specifikationer?

För att skriva tekniska specifikationer samlar du in intressenternas krav, dokumenterar användarberättelser, identifierar kärnfunktioner och definierar projektets omfattning. Därefter skissar du på systemarkitektur, dataflöde, gränssnitt, teststrategi och driftsättningsinstruktioner.

2. Hur skriver man ett specifikationsexempel?

En mall eller ett exempel på tekniska specifikationer beskriver tydligt vad ett system eller en produkt måste göra. AWS Lambda-dokumentationen är ett utmärkt exempel på tekniska specifikationer.

3. Vem ska skriva tekniska specifikationer?

Tekniska specifikationer skrivs vanligtvis av projektledare, affärsanalytiker eller tekniska chefer som förstår projektkraven och kan översätta dem till tydliga tekniska riktlinjer för utvecklingsteamen.