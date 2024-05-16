Hur den trippelhöjdpunktsdagen påverkar produktiviteten

När var senaste gången du stängde av datorn klockan 18 och avslutade din arbetsdag? De flesta yrkesverksamma idag stänger inte av alls, utan arbetar vid de tider som passar dem bäst.

Särskilt sedan pandemin, när alla arbetar på distans/hybrid, har den traditionella 9-5-dagen ersatts av vad som kallas en trippel toppdag.

Vad är en trippel toppdag?

En trippel toppdag är när en yrkesverksam person har tre tydliga produktivitetsökningar under en arbetsdag – en på morgonen, en efter lunch och en tredje sent på kvällen.

Oavsett om det handlar om att svara på e-post en gång till på kvällen eller skriva en rapport efter att barnen har lagt sig, så har den tredje toppen blivit en integrerad del av det moderna arbetslivet.

Förstå den trippelhöjdpunktsdagen på jobbet

Under pandemin såg Microsofts forskare en ökning i användningen av Teams på kvällarna. Den trenden fortsatte långt efteråt, med cirka 30 % av Microsofts anställda som hade en kvällstop i arbetet, inte bara intern meddelandehantering, enligt mätningar av tangentbordsaktivitet nedan.

Tredje produktivitetstoppen mellan kl. 21 och 23 (Källa: Microsoft )

Innan vi går in på hur du kan använda trippelpeak-dagar till din fördel, låt oss se varför trenden uppstod från första början.

Digitala verktyg: Samarbets- och kommunikationsverktyg gör det enklare att svara på meddelanden när som helst. Mobil teknik gör det enklare. Så när någon har en ledig stund på kvällen kan de arbeta.

Globala team: Idag arbetar tvärfunktionella team över olika tidszoner. Ett affärsteam i USA arbetar regelbundet med ingenjörsteam i Indien. Överlappningen av tid inträffar på kvällarna, vilket skapar nya produktivitetstoppar.

Olika behov: Dagens teammedlemmar ser arbete och privatliv som lika viktiga. Båda föräldrarna väljer att hämta barnen från skolan, titta på en fotbollsmatch eller bara se en film tillsammans. Den tredje produktivitetstoppen gör det möjligt för dem att ta en paus under produktivitetsdalarna utan att förlora tid.

När världen utvecklas mot en ny arbetsmodell, låt oss se vad de tre produktivitetstopparna är.

Att tolka dagar med tre toppar

Den traditionella arbetsdagen mellan 9 och 17 hade vanligtvis två produktivitetstoppar: en på morgonen och en på eftermiddagen. Beroende på företagets behov och de anställdas preferenser planerade de sin dag för att få arbetet gjort.

Nu när det finns en tredje topp, låt oss se hur de tre topparna ofta kombineras för att bilda en arbetsdag.

Fokuspeak

Detta är den första produktivitetstoppen som inträffar tidigt på dagen, när du ägnar dig åt djupt, fokuserat arbete och drar nytta av höga energinivåer och färre produktivitetshämmande faktorer. Särskilt om du är morgonmänniska kanske du uppskattar den tystnad och lugn som råder tidigt på dagen.

Författare skriver eller redigerar på morgnarna. Konstnärer skapar konst. Utvecklare löser problem eller kodar. Projektledare använder denna tid för att samla in data och identifiera möjligheter till förbättringar.

Samarbetstopp

Detta är den andra produktivitetstoppen, som vanligtvis inträffar vid middagstid. Strax efter lunch kanske du har tappat den koncentration du hade på morgonen, men du är ändå full av energi för att få jobbet gjort. Så du kommer att utföra de samarbetsuppgifter du behöver.

Några av de uppgifter som är bra för din produktivitetstopp är:

Svara på e-postmeddelanden

Interna samtal och samtal med kunder

Svara på teammedlemmarnas kommentarer om uppgifter

Granskningar och utvärderingar

Återhämtningstoppen

Den sista toppen inträffar sent på kvällen. Under denna period kan du avsluta ditt arbete, planera för nästa dag eller ägna dig åt kreativa uppgifter som gynnas av lugn eftertanke.

En projektledare kan till exempel granska dagens framsteg och sätta upp prioriteringar för nästa dag. En teamledare kan rensa upp e-postmeddelanden och meddelanden som kommit in under eftermiddagen.

Denna topp fungerar som en avslutning på dagen och förbereder dig för framgång nästa dag.

Hur trippelpeakdagar påverkar balansen mellan arbete och privatliv

I grund och botten förändrar konceptet med trippel toppdagar det sätt på vilket arbete har utförts i årtionden. Det utmanar 9-5-modellen, som naturligtvis väcker oro kring överarbete. Särskilt efter pandemin tenderade människor att överarbeta sig själva av olika skäl. Detta har en djupgående inverkan på balansen mellan arbete och privatliv.

Tidshantering: Den typiska åtta timmars arbetsdagen har nu tre toppar, vilket kräver att individer anpassar sina scheman därefter. För balansen mellan arbete och privatliv är det viktigt att den tredje toppen inte lägger till ytterligare två arbetstimmar till dagen. Detta innebär också att projektledare måste anpassa sig efter varje teammedlems preferenser när de planerar arbetet.

Tillgänglighet: Den tredje toppen tyder på att kunskapsarbetare är tillgängliga i ett par timmar i slutet av dagen. Ibland kan det som börjar med att snabbt kolla e-post eller ringa ett kort samtal i Microsoft Teams förlängas till långa timmar. Detta kan ta tid från någons fritid eller, ännu värre, sömn.

Mentalt utrymme: När dagen sträcker sig in på natten finns det en risk att arbetet upptar tankarna hela tiden. Detta kan ta upp onödigt mycket mentalt utrymme och hindra anställda från att fokusera fullt ut på sin familj, sina vänner och sitt privatliv. Detta kan påverka balansen mellan arbete och privatliv negativt.

Prokrastinering: Risken är stor att anställda skjuter upp de mer utmanande uppgifterna till den sista toppen på dagen. Detta kan vara särskilt sant om dagarna är fyllda med möten, vilket tvingar teammedlemmarna att göra det viktiga arbetet sent på kvällen.

Utbrändhet: De som regelbundet har tre toppdagar kanske överanstränger sig. Detta kan leda till stress och utbrändhet, vilket gör dem improduktiva på lång sikt. Att upprätthålla maximal produktivitet tre gånger om dagen kan vara stressande och nästan omöjligt.

Trots sina potentiella fallgropar är den tredubbla toppdagen extremt vanlig och måste hanteras. Chefer gör klokt i att anpassa sig till den nya modellen och leda på ett lämpligt sätt.

Chefernas roll i att ta tillvara på trippelpeak-dagar

Chefer spelar en viktig roll när det gäller att se till att teamen är produktiva och har en bra balans mellan arbete och fritid. Även om den nya trenden med trippelpeakdagar kan vara produktiv, kan den också ha negativa effekter om den inte hanteras på rätt sätt.

För att kunna hantera team som har dagar med tre toppar på ett bra sätt behöver chefer följande.

Empati: Kom ihåg att inte alla har dagar med tre toppar. Vissa arbetar fortfarande 9–17 och planerar sitt liv efter det, även om de har flexibla arbetstider. Förvänta dig därför inte att alla är tillgängliga på natten. Prova tekniker som tidsplaneringsspel för att förstå ditt teams arbetsdagar och respektera deras preferenser.

Planering: Den tredje toppen behöver inte vara en extra börda för teammedlemmar som redan har produktiva åtta timmars arbetsdagar.

Uppmuntra medarbetarna att ta regelbundna pauser för att ladda batterierna. Låt dem veta att det är okej att börja senare eller ta en paus på eftermiddagen och återvända till arbetet senare. Stöd initiativ som främjar fysiskt och mentalt välbefinnande, såsom träningsprogram, mindfulness-sessioner eller tillgång till resurser för mental hälsa.

Miljödesign: Skapa en arbetsmiljö som minimerar förväntningarna från den tredje toppen.

Eliminera distraktioner och avbrott under den första toppen eller fokusstunden.

Inför tysta timmar eller inrätta särskilda tysta utrymmen på kontoret för att förhindra att teammedlemmarna behöver nattens tystnad för att kunna koncentrera sig.

Sätt tidsgränser för möten och fokusera på dagordningen

Använd dokumentation och asynkrona arbetsmodeller för att undvika onödiga möten.

För dig som arbetar på distans kan du dra nytta av några av de bästa tipsen för hemmakontoret.

Resursfördelning: Se till att alla teammedlemmar har tillgång till de verktyg, den information och de resurser som behövs för att vara produktiva. Detta kan innebära att ge tillgång till specifik programvara eller omfördela uppgifter för att balansera arbetsbelastningen.

Anpassningsförmåga: Följ utvecklingen under trippelpeak-dagarna och var öppen för feedback från teammedlemmarna. Lyssna på vad som fungerar och vad som inte fungerar och justera därefter.

Oavsett hur din chef förbereder sig kan du observera dina produktivitetstrender och dra nytta av trippelpeak-dagarna. Låt oss se hur.

Hur man hanterar dagar med tre toppar

Till att börja med, se till att du verkligen har tre toppdagar. Att bara lägga extra tid på kvällen för att kompensera för förlorad tid är inte samma sak som tre toppdagar. För att ha tre produktivitetstoppar måste du ha tre distinkta tidsperioder under vilka du får bra arbete gjort.

Här är några tips för att lyckas med det med hjälp av ett projektledningsverktyg som ClickUp.

Planera i förväg

Om dina dagar är trippelpeak, planera därefter. Dela upp dina dagar i tre produktivitetsperioder, en för fokuserat arbete, en för samarbete och en för återhämtning.

ClickUps kalendervy hjälper dig att organisera ditt schema, vilket gör det lättare att hantera de tre topparna. Du kan också blockera vissa tidsperioder för specifika uppgifter. ClickUps mall för daglig tidsblockering tjänar detta syfte genom att visualisera de viktiga uppgifterna under timmarna med högsta produktivitet.

Visualisera dina dagliga uppgifter med ClickUps mall för daglig tidsplanering

Med sina fem olika vyer och tre olika statusar är denna mall för nybörjare ett utmärkt sätt att maximera din dagliga tidsplanering, vilket i slutändan leder till högre produktivitet.

Prioritera

Prioritera uppgifter efter hur brådskande och viktiga de är. Det hjälper dig att bestämma vad du ska göra under perioder med hög produktivitet och vad du kan delegera eller planera in senare.

Ställ in prioritetsnivån för varje uppgift med hjälp av ClickUps vy för uppgiftsprioriteringar. Detta hjälper dig och ditt team att veta vad ni ska göra och i vilken ordning, så att ni undviker förseningar i leveransen av brådskande uppgifter.

Ta regelbundna pauser

Planera in korta pauser mellan toppperioderna för att undvika utbrändhet och behålla hög energi så att du kan fokusera hela dagen. En paus kan vara gymträning, en promenad, en hobby eller en powernap. Gör det som passar dig bäst.

Se också till att din rasttid verkligen är din rasttid. Låt ingen boka möten under den tiden, eftersom det kan förstöra din produktivitet helt. Använd någon av ClickUps mallar för tidshantering för att strukturera dina dagar.

Använd ClickUps arbetsbelastningsvy och aktivitetsvy för att förstå hur mycket arbete du har. Planera dina pauser utifrån det. Använd det för att se hur andra i ditt team är upptagna ifall du behöver boka möten eller samarbetsperioder.

ClickUp Workload-vy

Kommunicera tydligt

Håll en öppen kommunikation med ditt team om hur du strukturerar dina flexibla arbetstider. Om du till exempel är som mest kreativ sent på kvällen, låt dina kollegor veta att du inte är tillgänglig för möten.

Om dina eftermiddagar ägnas åt kommentarer och e-post, använd ClickUps chattvy för att samla alla dina meddelanden på ett ställe, så att du kan svara på lämpligt sätt. Tagga dina teammedlemmar och lägg till dina kommentarer under en specifik uppgift för att meddela dem. Om de är online kan du ha snabba chattkonversationer för att reda ut hinder.

Asynkroniserat arbete med ClickUps chattvy

Anpassa

Granska regelbundet effektiviteten av dina trippelpeak-dagar med hjälp av appar för arbetsscheman. Mät dina energinivåer. Var öppen för feedback från kollegor om hur det påverkar samarbetet. Anpassa dina produktiva tider utifrån dina egna och ditt teams föränderliga behov.

ClickUp Dashboards kan hjälpa dig att se dina personliga aktiviteter över olika uppgifter och projekt för att förbättra produktiviteten.

Trippelpeak-dagen är en viktig förändring i vårt sätt att arbeta. Som allt nytt innebär den både möjligheter och utmaningar. Här är några tips på hur du kan dra nytta av de förstnämnda och övervinna de sistnämnda.

Möjligheter och utmaningar med trippelpeakdagen

Varje argument har två sidor, precis som den tredubbla toppdagen. Några av de största möjligheterna och relaterade utmaningarna är:

Det skapar nya möjligheter för produktivitet. Om det inte hanteras på rätt sätt kan det dock leda till utbrändhet.

Vissa teammedlemmar kan tvingas utnyttja den tredje toppen för att kompensera för den ojämna arbetsfördelningen.

Den extra tid som trippelspetsen ger kan leda till arbetsbelastningsförlamning.

Värst av allt är att den tredubbla toppen kan ta mer av en anställds personliga tid, vilket motverkar själva syftet.

Maximera din produktivitet med ClickUp

Även om den tredubbla toppdagen kan låta produktiv, har den också en kostnad. Om du bara ser den som extra produktivitet kan du sluta med att överarbeta dig och bli utbränd.

Särskilt för distansarbetare kan arbetsdagarna smälta samman med nätterna och bli en ändlös cykel av aktivitet. För att undvika detta behöver du rätt verktyg och processer.

ClickUps projektledningsprogramvara, överskådlighet över arbetsbelastningen och flexibla mallar ger dig allt du behöver för att dra nytta av dina trippelpeak-dagar.

Prova ClickUp gratis idag!

Vanliga frågor

1. Vad är en trippel toppdag på jobbet?

En trippel toppdag på jobbet är en produktivitetstrend som strukturerar arbetsdagen kring tre distinkta perioder med hög energi eller maximal produktivitet. Dessa är:

Fokus-toppen eller morgontoppen Samarbetstopp eller eftermiddagstopp Återhämtningstoppen eller sena kvällstoppen

2. Vad är den tredje toppen under den trippel-toppiga dagen?

Den tredje toppen under den tredubbla toppdagen kallas återhämtningstoppar eller sena kvällstoppar.

Den kännetecknas av en återuppväxt av energi och fokus, vilket gör den till en lämplig tidpunkt för att avsluta dagens uppgifter, fokusera på lättare administrativt arbete, planera för nästa dag eller ägna sig åt kreativa uppgifter som gynnas av ett mer avslappnat sinnestillstånd.

3. Vad är produktiva topptimmar?

Produktivitetstoppen avser specifika tider under dagen när energi, koncentration och total produktivitet är som högst. Dessa perioder kan variera avsevärt mellan olika personer. De vanligaste produktivitetstopparna är: