Agile Kanban-mått för att spåra och mäta effektiviteten i projekt

Kanban är en av de mest populära metoderna för lean mjukvaruutveckling, tillsammans med Agile, Scrum, extreme programming, DevOps etc. Kanban – som betyder ”skylt” på japanska – är en visuell metod för att hantera arbete från start till slut i olika stadier, som visas på en interaktiv tavla.

Kanban-tavla för att följa arbetet (Bildkälla: Wikimedia Commons )

När du tittar på en Kanban-tavla, hur vet du om du gör bra ifrån dig?

Slutför du tillräckligt många uppgifter?

Slutför du dem tillräckligt snabbt?

Är teamet produktivt?

Finns det några steg i processen som orsakar förseningar?

För att besvara dessa frågor och många fler använder mjukvaruutvecklingsteam Kanban-mått.

Kanban-mått är nyckeltal (KPI) som används av agila mjukvaruutvecklingsteam för att mäta prestanda. Det är siffror som hjälper utvecklare, testare, DevOps-experter och projektledare att förbättra sina resultat.

I det här blogginlägget diskuterar vi vanliga Kanban-mått och hur du kan integrera dem i dina projekt för att mäta teamets prestanda.

De viktigaste Kanban-mätvärdena att spåra i Agile-projekt

Beroende på projektets mål, uppgifter, varaktighet och teamstruktur kan du använda valfria mått för att utvärdera ditt arbete. Av alla dessa dimensioner anses följande fem vara centrala Kanban-mått.

Genomströmning

Genomgående är den mängd arbete du har slutfört under en given tidsperiod, till exempel en dag, en vecka eller en sprint. Vanligtvis mäts "arbete" som de uppgifter som slutförts, från den första till den sista fasen på Kanban-tavlan.

Ett mjukvaruutvecklingsteams genomströmning kan mätas som antalet användarberättelser som utvecklats i varje sprint. Denna mätvärde används för att:

Mät individuell produktivitet

Mät teamets produktivitet

Planera framtida projekt noggrant

Ledtid

I Kanban-systemet för agil projektledning mäter ledtiden tiden från det att en uppgift lades till på tavlan till dess att den markerades som slutförd. Det är arbetsflödets varaktighet.

Om det till exempel tar sex veckor från det att du lägger till en användarberättelse i backloggen till dess att den utvecklas och distribueras, är din ledtid sex veckor. Denna mätvärde används för att:

Schemalägg uppgifter

Fördela resurser

Optimera arbetsflödet

Cykeltid

Cykeltiden är en del av ledtiden och fokuserar endast på den tid som teamet arbetar aktivt med en uppgift. På Kanban-tavlan kan detta börja när någon markerar en uppgift som påbörjad/pågående och sluta när den markeras som slutförd.

I exemplet ovan, om användarberättelsen utvecklas på en dag efter att ha legat i backloggen i över fem veckor, är cykeltiden en dag. Detta mått används för att:

Mät effektiviteten

Optimera processen för att påskynda det aktiva arbetet

Pågående arbete (WIP)

Pågående arbete avser antalet uppgifter i aktiva faser på Kanban-tavlan. Dessa uppgifter är varken eftersatta eller slutförda, dvs. de anses vara under aktiv bearbetning.

Det kan handla om uppgifter i olika stadier, såsom pågående, utveckling, testning, kodgranskning etc. Projektledare använder denna mätvärde för att:

Spåra teamets arbetsbelastning

Hantera backloggen bättre och eliminera överbelastning

Identifiera flaskhalsar

Detta leder oss till nästa och sista Kanban-mått: Processflaskhalsar.

Processflaskhalsar

Som namnet antyder är flaskhalsar delar av processen som har mindre kapacitet än resten, vilket skapar trängsel i arbetsflödet.

Om du till exempel har tio utvecklare som lanserar 20 funktioner varje vecka, men bara en senior utvecklare som kan granska koden för två av dem, har du skapat en flaskhals.

Agile/Kanban-team använder flaskhalsar som ett mått för att:

Mät processeffektiviteten

Upprätta luckor och trängsel

Om du har lärt dig om Agile, DevOps, Scrum, Kanban osv. vet du att dessa mått används i olika metoder. Låt oss undersöka deras likheter och skillnader.

Scrum vs Kanban: Likheter och skillnader

Scrum är en projektledningsmetodik som delar upp arbetet i små delar mot ett mål som ska uppnås inom en viss tid, så kallad sprint. Kanban-metoden är visuell och lägger upp uppgifter i en serie steg som bildar ett arbetsflöde.

Scrum och Kanban fokuserar på att dela upp stora projekt i små, hanterbara uppgifter för att eliminera flaskhalsar, underlätta kontinuerlig förbättring och optimera arbetsflöden. Det finns dock också subtila skillnader.

Scrum Kanban Schemalägg arbetet i sprintar (1–4 veckor) Använder artefakter, såsom backloggar, produktinkrementer etc. Använder artefakter, såsom backloggar, produktinkrementer etc. Använder artefakter, såsom Kanban-tavla och uppgifter Ger fördelar i form av högre produktivitet, genomströmning och kvalitet Ger fördelar i form av bättre översikt och kontinuerlig förbättring. Processerna blir mer strikta med fördefinierade roller i Scrum-teamet , såsom Scrum-mästare, produktägare och utvecklingsteam. Processerna är anpassningsbara med en projektledare som guidar teamet. Bäst för team med tydliga prioriteringar som inte behöver förändras inom varje sprint. Bäst för team med ständigt föränderliga prioriteringar

Både Scrum- och Kanban-metoderna använder liknande nyckeltal för att utvärdera prestanda. Faktum är att de Kanban-nyckeltal som vi diskuterade ovan också kan spela en viktig roll i Scrum-projektledning. Så här fungerar det.

Genomströmning: Denna Kanban-mätvärde belyser utvecklingshastigheten hos Scrum-team. Vid retrospektiva möten och sprintplaneringsmöten kan Scrum-team använda data från detta mätvärde för att förbättra prognoser och schemaläggning.

Work-in-progress: I Kanbans kontinuerliga flöde av uppgifter avser WIP aktiva uppgifter. Detta är en utmärkt parallell till de uppgifter som åtagits i en sprint i Scrum. Med WIP kan Scrum-team beräkna utvecklingshastighet, produktivitet och effektivitet.

Cykeltid och ledtid: I Scrum är cykeltiden vanligtvis sprintens längd (1–4 veckor). Ledtiden kan dock börja den dag då affärsteamet begär en funktion och fortsätta fram till den dag då den är färdig. Genom att mäta ledtiden kan Scrum-team övervaka hur snabbt de reagerar på marknadsförändringar och affärsbehov.

Flaskhalsar: En Kanban-tavla visar tydligt hur många uppgifter som fastnat i steget precis före flaskhalsen. Scrum-team kan använda dessa data för att optimera sina processer i realtid under själva sprinten.

Om du är intresserad av att använda Kanban-mått för dina projekt kan du läsa här hur du mäter dem.

Hur man mäter Kanban-mått

Filosofin bakom alla lean management-metoder är enkelhet. I den meningen är Kanban-mått också enkla att använda. Här är en steg-för-steg-process för att mäta agila mått.

1. Identifiera de mätvärden du vill mäta

De viktigaste Kanban-mätvärdena är genomströmning, ledtid, cykeltid, WIP och processflaskhalsar. Men det är inte de enda. Team använder ofta mätvärden som arbetsbelastningsfördelning, framsteg mot mål etc.

Innan du fastställer dina KPI-mått bör du identifiera vilka som är viktiga för dig. När du väljer bör du överväga bra och dåliga mått. Bra mått är:

Begripliga: Komplexa mått är svåra att förstå, vilket gör att de är mindre benägna att accepteras. Bra mått är lätta att förstå och enkla att mäta.

Meningsfullt: För att vara betydelsefull måste ett bra mått vara meningsfullt för teamet. Till exempel är utvecklade funktioner meningsfulla för utvecklaren, identifierade buggar för kvalitetsanalytiker och distributionsfrekvens för DevOps-team.

Handlingsbar: En bra mätvärde ger insikt och möjliggör åtgärder. Om till exempel dina mätvärden för ledtid och cykeltid skiljer sig åt kraftigt kan du identifiera orsaken och göra förbättringar.

Relevant: En bra mätvärde är relevant för affärsmålen. Till exempel bidrar KPI:er för inköp till kostnaden för sålda varor, och genomströmningen mäter hur snabbt ett företag kan reagera på förändringar på marknaden.

Kontextuell: Om du mäter produktiviteten som antalet utvecklade funktioner och sätter upp ett specifikt mål kan du förlora kvalitet i jakten på snabbhet. För att vara effektiv måste din mätvärde vara kontextuell.

2. Samla in data som behövs för Kanban-mått

För att kunna mäta prestanda på ett korrekt sätt behöver du data. För att beräkna genomströmningen måste du till exempel spåra antalet uppgifter som bearbetas/slutförs under en given period, organiserade efter ansvariga teammedlemmar.

Du måste känna till start- och slutdatum för varje uppgift för att kunna beräkna ledtid eller cykeltid.

3. Benchmarking och målsättning

Mätvärden för mätvärdenas skull är meningslösa. Identifiera därför riktmärken. Du kan göra detta genom att förstå standarderna i din bransch eller i företag av liknande storlek.

Med tiden kan du använda din prestation som riktmärke och sträva efter kontinuerlig förbättring.

4. Visualisera dina projektmått

I grunden är Kanban en visuell metodik. Den hjälper till att visuellt ställa in projektmått på en Kanban-tavla.

Genom att lägga alla uppgifter på en Kanban-tavla kan du direkt se hur många uppgifter som är pågående, färdiga eller ännu inte påbörjade.

Tidslinjer hjälper dig att identifiera flaskhalsar

Arbetsbelastningsdiagram visar produktiviteten för varje teammedlem.

Visualisering av pågående arbete (Bildkälla: Wikimedia Commons )

5. Utforska djupare prestationsmätning

Grundläggande mätvärden utgör grunden för prestationsmätning. För att uppnå hög effektivitet och produktivitet måste du dock gå djupare.

Du kan till exempel spåra iterativa och inkrementella utvecklingsmått genom att koppla samman funktioner och beräkna konsoliderade cykeltider. I en online-shoppingplattform kan du dela upp kassafunktionen i olika funktioner, såsom lägg i varukorgen, önskelista, snabb kassa, köp nu, betala senare osv.

När alla dessa funktioner har utvecklats kan du spåra mätvärden för funktionaliteten för att mäta prestandan i din iterativa utvecklingspraxis.

Nu när du vet hur du mäter, här är värdet det kan ge.

Kanban-mätvärdens roll i mjukvaruutvecklingsprocessen

Kanban-mått kan vara ett utmärkt sätt att mäta, förbättra och höja din prestanda i alla lean-metoder för mjukvaruutveckling. Så här gör du.

Hastighet och fart

Kanban-mått som genomströmning, ledtid och cykeltid mäter hastigheten med vilken du slutför uppgifter. I förlängningen visar det också hur mycket arbete du kan utföra vid en given tidpunkt.

Flödeseffektivitet

Pågående arbete och genomströmning visar hur effektivt du kan slutföra ditt åtagna arbete. Genom att identifiera flaskhalsar kan du kontinuerligt förbättra effektiviteten.

Tydlighet

Tack vare sin enkelhet och relevans gör Kanban-mätvärden det möjligt för alla i teamet att tydligt förstå sina roller och mål. När teammedlemmarna vet hur de presterar blir de motiverade att göra bättre ifrån sig.

Ägarskap

Agile-, Scrum- och DevOps-metoder förväntar sig att självorganiserande team "drar" uppgifter från backloggen och samarbetar effektivt för att få arbetet gjort. Kanban-mått möjliggör självutvärdering och främjar ägarskap.

Fokus

Du kan mäta dussintals faktorer i varje projekt: antalet teammedlemmar, arbetade timmar, använda programmeringsspråk, improduktiva dagar, befordringar osv. Men dessa ytliga mätvärden har liten eller ingen betydelse för prestandan.

Bra Kanban-mått hjälper teamet att hålla fokus. Till exempel bidrar cykeltiden till anpassningsförmåga, vilket leder till affärsmässig flexibilitet, vilket i sin tur ökar intäkterna. Denna synvinkel, från deras kod till affärsresultat, hjälper varje teammedlem att hålla fokus.

Övertygad? Låt oss se hur du kan använda dem i din mjukvaruutvecklingsprocess.

Utnyttja kraften i Kanban-mått

Kanban-mått kan ge dig översikt, identifiera luckor, inspirera till idéer och optimera processer på en och samma gång. Så här kan du öka produktiviteten och effektiviteten med hjälp av Kanban-mått.

Mät det som är viktigt: Fokusera på de Kanban-mätvärden som passar ditt team. Om du är ett nystartat företag kan genomströmning och cykeltid vara viktigt för dig. Om du är ett stort företagsteam kan WIP naturligtvis vara större.

Var strategisk: Koppla dina mätvärden till affärsmålen. Genomströmning är ett utmärkt mätvärde om ditt företag strävar efter att utveckla en funktionsrik produkt. Processflaskhalsar är avgörande om du är en ensamföretagare som utvecklar en differentierad produkt.

Gör dem synliga: Skapa instrumentpaneler som alla i teamet kan komma åt. Även om du kanske inte ser prestandaförbättringar varje dag kan det vara bra att följa ledande indikatorer. Att till exempel följa tiden för varje uppgift kan hjälpa dig att förutsäga cykeltiden.

Diskutera dem regelbundet: Använd sprintplanering, retrospektiv och andra Agile/Scrum-evenemang för att diskutera prestanda på Kanban-mått. Debattera grundorsaker och hitta innovativa lösningar.

Kontinuerlig förbättring: Kontinuerlig förbättring inom agil utveckling gäller inte bara det du utvecklar utan också hur du spårar prestanda. Utvärdera dina mätvärden kontinuerligt. När din cykeltid är optimerad går du vidare till ledtiden. När ditt team växer anpassar du dina Kanban-mätvärden därefter.

Under tiden kan du stöta på utmaningar. Här är några utmaningar du sannolikt kommer att möta och hur du kan övervinna dem.

Kanban-mått: utmaningar och lösningar

Dagens mjukvaruutvecklingsprojekt är komplexa, med dussintals rörliga delar vid varje given tidpunkt. De är en matris av människor, processer och teknik som måste hanteras effektivt.

Det finns många utmaningar i den processen. Robust projektledningsprogramvara kan hjälpa till att övervinna många av dem.

1. Brist på data

För att mäta prestanda behöver du data. De flesta agila utvecklingsteam samlar in data utifrån magkänsla eller efterhandsutvärdering. Utvecklare kan till exempel säga: ”Det tog mig två dagar att utveckla den här funktionen”, vilket är en grov uppskattning.

Samla in exakta data med hjälp av agila estimeringstekniker för att lösa detta problem. ClickUp har verktyg för att samla in alla data du behöver.

Tidsspårning för att registrera varje minut som läggs på arbetet

Start- och slutdatum för varje uppgift och deluppgift för att beräkna cykel-/ledtider.

Beroenden för att identifiera flaskhalsar

Tilldela användare till uppgifter för att mäta individuell produktivitet

Samla in data effektivt med ClickUps tidsspårning för projekt.

2. Brist på insikter

Även när du har data kan det ibland vara svårt att dra slutsatser. Projektledare lägger ofta timmar på att sammanställa data i kalkylblad och göra beräkningar.

ClickUp Dashboards är utformade för att övervinna just dessa utmaningar. Spåra uppgifter, produktivitet, effektivitet och utnyttjande med anpassningsbara dashboards i realtid. Några av de mest använda rapporterna, som ingår i olika Kanban-tavlemallar, är:

Kumulativt flödesdiagram

Burnup- och burndown-diagram

Projekt-/uppgiftsstatus

Måluppfyllelse och framsteg mot målen

Få realtidsinformation om ditt projekt med ClickUp Dashboards.

3. Brist på användbar information

Låt oss säga att din genomsnittliga cykeltid är tre veckor. Vad kan du göra om du vill minska den? ClickUps rapporter är utformade för att hjälpa dig att fatta beslut.

Du kan till exempel använda vyn Arbetsbelastning för att se vem som arbetar med vad, vilka kompetenser som finns tillgängliga osv. , så att du kan fördela resurserna effektivt. Om du behöver en Python-utvecklare för att minska dina cykeltider med en vecka kan du använda vyn Arbetsbelastning för att hitta en som är tillgänglig.

ClickUp Workload-vy för effektiv resursallokering

4. Överbelastning av projektledningsadministration

Att hantera ett agilt mjukvaruutvecklingsprojekt innebär många administrativa uppgifter, såsom att tilldela uppgifter, ändra status, skicka aviseringar, tillämpa checklistor och så vidare. Att utföra alla dessa uppgifter skapar onödiga förseningar och flaskhalsar, vilket påverkar KPI:er för projektledning.

ClickUp Automations har över 100 arbetsflöden som du kan sätta på autopilot direkt.

ClickUp-automatiseringsmallar

Utnyttja Kanban-mått för framgångsrik projektledning med ClickUp

Agil teknik bygger på kontinuerlig feedback och iterativ utveckling. Produktteam bygger, lanserar, övervakar och förbättrar sina resultat i korta cykler.

Att spåra Kanban-mått är grundläggande för detta. För att få ut det mesta av Kanban-mått behöver mjukvaruutvecklingsteam robust, flexibel och funktionsrik projektledningsprogramvara som ClickUp.

Med ClickUp kan du samla in data, följa trender, visualisera insikter och skapa optimeringsstrategier där du följer dina uppgifter. Det ger projektledare en 360-graders överblick, samtidigt som varje teammedlem kan se detaljerade rapporter om sin prestation.

Vanliga frågor om Kanban-mått

1. Vilka mått används i Kanban?

Kanban-team använder flera mätvärden under hela projektledningscykeln. De viktigaste Kanban-mätvärdena är genomströmning, ledtid, cykeltid, pågående arbete och processflaskhalsar.

2. Vilka är de fem elementen i Kanban?

Enligt David Anderson, författare och Kanban-coach, är de fem elementen i en Kanban-tavla: