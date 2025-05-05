10 alternativ till RemNote för effektiv anteckning 2025

RemNote är ett anteckningsverktyg som är känt för sin unika funktion att skapa flashkort från anteckningar. Det hjälper dig att skriva anteckningar och memorera dem. Det visar också flashkort på rätt sätt för att säkerställa att du behåller informationen längre.
RemNote är utmärkt för studenter, men det finns alternativ som passar bättre för olika affärsändamål.
Oavsett om du vill ha fler funktioner eller bara vill utforska andra alternativ, kolla in vår lista över de bästa alternativen till RemNote.
Jämför deras funktioner, begränsningar och priser för att fatta ett välgrundat beslut.
Vad ska du leta efter i RemNote-alternativ?
Här är de faktorer du bör ta hänsyn till när du jämför alternativ till RemNote:
- Enkel anteckning: De bästa alternativen till RemNote gör det möjligt för dig att fånga upp idéer var som helst och när som helst. Oavsett om du surfar online och vill spara en sida eller spela in ljudanteckningar, ska det vara enkelt att fånga upp dina anteckningar.
- Organisering och sökning av anteckningar: Välj verktyg som erbjuder ett enkelt organisationssystem för att hantera dina anteckningar och enkelt komma åt dem. Leta efter verktyg som erbjuder enkla sökalternativ och visuell organisering av anteckningar med hjälp av länkar, grafer etc.
- Samarbete och delning: Ju enklare det är för dig att dela dina anteckningar med andra och be om deras åsikter, desto bättre för dig. Välj RemNote-alternativ som erbjuder robusta samarbetsfunktioner.
- Användargränssnitt och navigering: Välj ett alternativ till RemNote som har ett lättnavigerat, intuitivt gränssnitt som vem som helst kan använda utan tidigare utbildning.
- Integrationer: Välj appar som erbjuder smidiga integreringar med andra verktyg för att få tillgång till fler funktioner.
- Alternativ för dataexport: Anteckningsverktyg ska göra det enkelt att ladda ner och dela anteckningar. Välj appar som erbjuder enkla alternativ för dataexport.
- Pris: Kontrollera slutligen om verktyget passar din budget och samtidigt erbjuder alla nödvändiga funktioner du behöver.
De 10 bästa alternativen till RemNote
Här är våra tio bästa RemNote-alternativ som du kan välja mellan.
1. ClickUp
ClickUp erbjuder olika verktyg och funktioner som kan mäta sig med RemNotes anteckningsfunktioner. ClickUp Notepad-verktyget är enkelt men effektivt. Det har ett användarvänligt gränssnitt och enkel navigering som gör det enkelt för användarna att ta anteckningar. Använd det för att snabbt ta anteckningar när du är på språng, formatera dem som du vill och organisera dem för framtida referens.
Det bästa är att du kan konvertera dina anteckningar till uppgifter med ett klick. Du kan också komma åt dina anteckningar från en webbläsare och mobilappar. Vill du kolla ändringarna du har gjort tidigare? Det kan du också göra!
Ett annat sätt att ta anteckningar på ClickUp är att använda ClickUp Docs. Det är ett enkelt verktyg för att skapa dokument i samarbete, liknande Google Docs, med många formaterings- och stilalternativ.
Använd det för att skriva ner dina anteckningar eller skapa checklistor och dela dem med ditt team.
Behöver du hjälp med att skapa anteckningar eller sammanfatta långa textblock? ClickUp Brain kan hjälpa dig. Detta AI-skrivverktyg genererar automatiska projektsammanfattningar och skickar dig aktuella projektuppdateringar. ClickUp Brain skapar automatiska mötesanteckningar och sammanfattningar om du behöver konsoliderade mötesprotokoll.
Sammantaget är ClickUp den bästa anteckningsappen och ett värdigt alternativ till RemNote, som erbjuder en heltäckande lösning för att skapa och organisera anteckningar för att hantera projekt.
ClickUps bästa funktioner
- Använd AI-verktyg för mötesanteckningar och sammanfattningar
- Dra nytta av de enkla delningsalternativen för både Anteckningar och Dokument.
- Samarbeta med ditt team om anteckningar och dokument med säker versionshistorik.
- Dra nytta av det användarvänliga gränssnittet och funktionerna för snabb anteckning.
- Använd alternativet för att konvertera anteckningar till spårbara uppgifter
- Gå bortom anteckningar och använd även dess projektledningsfunktioner.
Begränsningar för ClickUp
- Det tar lite tid för nya användare att lära sig alla dess många funktioner och verktyg.
Priser för ClickUp
- Gratis för alltid
- Obegränsat: 7 dollar per månad per användare
- Företag: 12 dollar per månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
- ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (9 386 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (4 013 recensioner)
2. TiddlyWiki
TiddlyWiki är ett unikt, icke-linjärt anteckningsverktyg som gör det enkelt att organisera komplex information.
Den skiljer sig ganska mycket från traditionella anteckningsappar. Den låter dig skapa "tiddlers", som är enskilda innehållsenheter som du kan länka, tagga och organisera på olika sätt.
Använd det för att skapa en anteckningssida i Wikipedia-stil där innehållet är kopplat via hyperlänkar och taggar.
Det är en öppen källkodslösning som är gratis att använda. Använd ett konto online eller ladda ner det till din Windows-, Mac- eller Linux-enhet.
TiddlyWikis bästa funktioner
- Använd dess avancerade textredigeringsfunktioner
- Få fantastiska anpassningsalternativ för att anpassa användargränssnittet
- Ändra språk enkelt med hjälp av plugins
- Lägg till taggar och sök enkelt efter anteckningar
- Kom åt det på en rad olika enheter och plattformar
- Spåra ändringar med hjälp av versionshistorik
Begränsningar för TiddlyWiki
- Det krävs mycket initialt arbete för att förstå dess funktioner trots guider och handledningar.
- Erbjuder begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra alternativ till RemNote.
- Det ger en dålig användarupplevelse och fungerar inte bra på mobila enheter.
Priser för TiddlyWiki
- Gratis
TiddlyWiki-betyg och recensioner
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: Ej tillgängligt
3. Notion
Notion är en produktivitetsapp som erbjuder många funktioner utöver enkel anteckning. Den tillhandahåller en ansluten arbetsyta för att samarbeta med teammedlemmar och hantera uppgifter.
Använd det för att skapa dokument, att göra-listor eller wikis eller för att hantera dina uppgifter eller projekt. Det erbjuder flera vyer för att organisera information, såsom kalender-, tavel- och tidslinjevyer.
Notion har en enorm marknadsplats med mallar, både gratis och betalda. Appens användare designar och säljer också anpassningsbara mallar för olika användningsområden.
Sammantaget är det en lättanvänd, intuitiv anteckningsapp och ett av de bästa alternativen till RemNote.
Notions bästa funktioner
- Använd det stora utbudet av anpassningsbara, fördesignade mallar
- Organisera alla dina data på olika sätt, till exempel i tabell-, tavel- och kalendervyer.
- Utnyttja dess robusta, avancerade textredigeringsfunktioner
- Lägg till bilder och andra innehållsformat
- Dela anteckningar, tilldela uppgifter eller lämna kommentarer för bättre samarbete.
- Använd funktioner som kapslade sidor, taggar, filter och länkade databaser.
Begränsningar i Notion
- Har en brant inlärningskurva för avancerade funktioner
- Ger dålig upplevelse i mobilappen
- Det tar tid att installera och konfigurera arbetsytan initialt.
Notions prissättning
- Gratis
- Plus: 10 dollar per månad
- Företag: 18 dollar per månad
- Enterprise: Anpassad prissättning
- Notion AI finns att köpa separat för 10 dollar per medlem och månad.
Betyg och recensioner av Notion
- G2: 4,7/5 (5 060 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (2 057 recensioner)
4. Coda
Coda är en allt-i-ett-samarbetsplattform som kombinerar projektledningsfunktioner och anteckningsappar.
Den kombinerar funktionerna och funktionaliteten hos dokument, kalkylblad och databaser i en integrerad plattform. Den erbjuder avancerade textredigeringsverktyg, alternativ för att infoga bilder och multimediainnehåll samt samarbetsalternativ.
Coda bästa funktioner
- Organisera innehåll i oändligt många inbäddade sidor
- Välj bland många färdiga mallar som är redo att användas.
- Utnyttja över 600 inbyggda integrationer med olika appar och verktyg.
- Lägg enkelt till multimediainnehåll och använd rich text-redigering
- Kom åt det på alla enheter och plattformar
Coda-begränsningar
- Upplever fördröjningar och ibland tekniska problem
- Användarna tycker att det inte har ett intuitivt användargränssnitt.
- Kostar relativt mer än andra alternativ till RemNote
Coda-priser
- Gratis
- Pro: 12 dollar per månad per Doc Maker; redaktörer kan redigera gratis
- Team: 36 dollar per månad per Doc Maker; redaktörer kan redigera gratis
- Enterprise: Anpassad prissättning
Coda-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (422 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (88 recensioner)
5. Obsidian
Obsidian är en app för skrivande och anteckningar som är ett utmärkt alternativ till RemNote. Den är perfekt för att fånga, organisera och koppla samman relaterade idéer.
Ladda ner appen till din dator eller mobila enheter. Den låter dig komma åt dina anteckningar både online och offline.
Obsidian låter dig enkelt samla, organisera och koppla samman relaterade idéer med hjälp av länkar och grafer. Det låter dig också omvandla dina anteckningar till wikis, en kunskapsdatabas eller någon annan typ av dokumentation.
Obsidians bästa funktioner
- Integrera med hundratals plugins och appar för förbättrad funktionalitet
- Kom åt det på flera plattformar och enheter
- Spåra versionshistorik och ändringar i dina anteckningar
- Använd grafvyn för att visualisera kopplingarna mellan dina anteckningar.
- Dra nytta av enkla alternativ för datasynkronisering och säkerhetskopiering
- Använd alternativet för att automatiskt lagra data på användarnas enheter för ökad säkerhet.
Obsidian-begränsningar
- Erbjuder begränsade funktioner för teamsamarbete
- Erbjuder många viktiga funktioner som separata tillägg istället för att inkludera dem i månadsabonnemangen.
- Har förvirrande prisplaner
Obsidian-priser
- Personligt bruk: Gratis
- Kommersiell användning Licens: 50 dollar per år per användare
- Synkroniseringsprogram: 10 dollar per månad per användare
- Publish Add-On: 10 dollar per månad per användare
- Catalyst: Engångsavgift på 25 dollar för att få tidig tillgång till betaversioner
Obsidian-betyg och recensioner
- G2: N/A
- Capterra: 4,9/5 (24 recensioner)
6. Evernote
Evernote är en populär anteckningsapp som är känd för sin användarvänlighet och flexibilitet. Den låter dig spara anteckningar på olika enheter och plattformar i flera olika format.
Evernote låter dig använda olika strategier för anteckningar, spara anteckningar i text, ljud, webbklipp etc. och komma åt dem online eller offline. Det bästa är att dina anteckningar synkroniseras automatiskt mellan olika enheter.
Evernote är också användbart för att skapa att göra-listor och organisera uppgifter och scheman.
Evernotes bästa funktioner
- Spara utklipp från webbsidor och artiklar direkt i dina anteckningar
- Använd dokumentskanning för att organisera alla viktiga dokument online
- Sök efter text i PDF-filer, bilder och skannade dokument för att hitta det du letar efter.
- Anpassa din instrumentpanel med hjälp av widgets och organisera dem som du vill.
- Dra nytta av fördesignade anteckningsmallar för att spara tid och ansträngning.
- Öppna det som ett webbläsartillägg för Chrome, Firefox och Safari.
Evernotes begränsningar
- Inför flera användningsbegränsningar och restriktioner för gratispaketet.
- Lider av tillfälliga synkroniseringsfördröjningar och tekniska problem
Evernote-priser
- Gratis
- Personligt: 14,99 $ per månad
- Professional: 17,99 $ per månad
- Teams: 24,99 dollar per månad
Evernote-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (2 007 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (8 106 recensioner)
7. Hypernotes
Hypernotes är ett av alternativen till RemNote, och det är mer än en anteckningsapp; det är en mjukvarulösning för kunskapshantering. Dess grafbaserade modell gör det möjligt att skapa en kunskapshubb med sammankopplade noder.
Det låter dig skapa och organisera anteckningar, wikis, skript, artiklar och mer i ett sammanlänkat nätverk.
Hypernotes erbjuder också inbyggda funktioner för uppgiftshantering, som gör att du kan tilldela uppgifter och samarbeta med dina teammedlemmar.
Hypernotes bästa funktioner
- Skapa visuella kopplingar mellan anteckningar
- Använd olika innehållsformat som text, filer, länkar etc.
- Utnyttja dess anpassningsbara mallar för mötesanteckningar
- Länka anteckningar på ett snabbt och intuitivt sätt
- Utnyttja dess multi-plattformsfunktioner
- Dra nytta av säkerhetsfunktioner som end-to-end-kryptering och åtkomstkontroll.
Hypernotes begränsningar
- Erbjuder färre integrationer jämfört med andra alternativ till RemNote.
- Kräver en inlärningskurva för nya användare
Priser för Hypernotes
- Personligt: Gratis
- Plus: 8 dollar per månad per användare
- Företag: 19 dollar per månad per användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Hypernotes betyg och recensioner
- G2: 3/5 (1 recension)
- Capterra: 5/5 (1 recension)
8. Supernotes
Supernotes är ett anteckningsverktyg som erbjuder ett unikt sätt att skapa anteckningar – anteckningskort. Det låter dig spara anteckningar i interaktiva kort istället för tråkiga filer och dokument.
Det erbjuder omfattande alternativ för innehållsredigering och låter dig lägga till olika former av innehåll, såsom tabeller, bilder, emojis och till och med matematiska ekvationer.
Det bästa är att du kan lägga till länkar till andra kort, precis som i vilken anteckningsapp som helst. Den kan också organisera anteckningar visuellt i en hierarkisk grafvy (både 2D och 3D).
Dessutom är det enkelt att dela anteckningskort med andra. De behöver inte vara användare av Supernotes för att läsa dem, men de måste vara det för att redigera anteckningar och lämna kommentarer.
Supernotes bästa funktioner
- Spara anteckningar som anteckningskort, som är mer visuellt tilltalande än dokument.
- Använd värmekartkalendern för att spåra din anteckningsaktivitet över tid.
- Ta och öppna anteckningar i offline-läge
- Dra nytta av enkla sök- och organiseringsalternativ med hjälp av taggar och filter.
- Dela anteckningar och samarbeta med andra i realtid
- Använd dess anteckningsappar för Android-, Windows-, Mac-, Linux- och iOS-enheter.
Begränsningar för Supernotes
- Det erbjuder begränsad funktionalitet i offline-läget.
- Begränsar gratisplanen till 100 kort
Priser för Supernotes
- Starter: Gratis
- Obegränsat: ~10 dollar per månad
Betyg och recensioner av Supernotes
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: Ej tillgängligt
9. Microsoft OneNote
OpenNote är ett molnbaserat verktyg för anteckningar och organisering som ingår i Microsofts verktygssvit. Det är därför det är perfekt för dem som använder MS Office, eftersom det integreras sömlöst med andra Microsoft-appar.
Du kan ta anteckningar med en stylus för att skriva eller rita på skärmen precis som med penna och papper. Naturligtvis kan du också skriva anteckningar på tangentbordet.
OpenNotes bästa funktioner
- Ta anteckningar genom att skriva, skriva på datorn eller rita
- Utnyttja enkel sökning på nyckelord eller avancerad sökning med hjälp av taggar och indexering.
- Dra nytta av dess robusta samarbetsfunktioner, inklusive samarbete i realtid.
- Kom åt det på flera enheter och plattformar
Begränsningar för OpenNote
- Det erbjuder inte lika många formateringsalternativ för rikt innehåll som vissa andra alternativ till RemNote.
- Saknar vissa avancerade funktioner, såsom länkning och grafisk vy för anteckningar.
Priser för OpenNote
- Gratis för alla Microsoft Office-användare
OpenNote-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (1 830 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (1 513 recensioner)
10. Workflowy
Workflowy är en enkel app för anteckningar och listor med ett intuitivt användargränssnitt och minimalistisk design. Använd den för att skapa listor med flera nivåer, skriva ner viktiga anteckningar eller organisera dina idéer.
Du kan dra och släppa, infoga bilder och filer i ditt arbetsområde och organisera dem precis som du vill.
En av dess mest anmärkningsvärda funktioner är de oändligt kapslade listorna som gör att du kan lägga till så många punkter och underpunkter som du vill.
Workflowys bästa funktioner
- Skapa oändligt många inbäddade listor
- Dra nytta av ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion
- Använd den globala sökfunktionen för att hitta anteckningar från hela ditt anteckningsarkiv.
- Använd en hierarkisk struktur för att organisera anteckningar, dokument och filer
- Nämn personer med hjälp av @-tecknet och samarbeta
- Du kommer åt dem via en webbapp i webbläsaren och via mobil- och datorappar.
Workflowy-begränsningar
- Saknar avancerade alternativ för formatering av innehåll
- Det finns månatliga begränsningar för antal punkter i gratispaketet, vilket gör att man måste uppgradera efter en viss tid.
Priser för Workflowy
- Grundläggande: Gratis
- Workflowy Pro: 4,99 dollar per månad
Workflowy-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (24 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (15 recensioner)
Vilket av dessa alternativ till RemNote kommer du att välja?
Här har du vår lista över de tio bästa alternativen till RemNote. Jämför deras funktioner, fördelar och nackdelar för att välja det som bäst uppfyller dina krav.
Om du letar efter det bästa alternativet till RemNote som erbjuder mycket mer än enkel anteckning och organisering, bör du överväga ClickUp. Det är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, anteckningshantering och teamsamarbete.
Dessutom effektiviserar ClickUp Brain din anteckningshantering genom att skapa automatiska sammanfattningar och mötesprotokoll.
Registrera dig på ClickUp och utforska dess otaliga funktioner.