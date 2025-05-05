10 alternativ till RemNote för effektiv anteckning 2025

RemNote är ett anteckningsverktyg som är känt för sin unika funktion att skapa flashkort från anteckningar. Det hjälper dig att skriva anteckningar och memorera dem. Det visar också flashkort på rätt sätt för att säkerställa att du behåller informationen längre.

RemNote är utmärkt för studenter, men det finns alternativ som passar bättre för olika affärsändamål.

Oavsett om du vill ha fler funktioner eller bara vill utforska andra alternativ, kolla in vår lista över de bästa alternativen till RemNote.

Jämför deras funktioner, begränsningar och priser för att fatta ett välgrundat beslut.

Vad ska du leta efter i RemNote-alternativ?

Här är de faktorer du bör ta hänsyn till när du jämför alternativ till RemNote:

Enkel anteckning : De bästa alternativen till RemNote gör det möjligt för dig att fånga upp idéer var som helst och när som helst. Oavsett om du surfar online och vill spara en sida eller spela in ljudanteckningar, ska det vara enkelt att fånga upp dina anteckningar.

Organisering och sökning av anteckningar : Välj verktyg som erbjuder ett enkelt organisationssystem för att hantera dina anteckningar och enkelt komma åt dem. Leta efter verktyg som erbjuder enkla sökalternativ och visuell organisering av anteckningar med hjälp av länkar, grafer etc.

Samarbete och delning : Ju enklare det är för dig att dela dina anteckningar med andra och be om deras åsikter, desto bättre för dig. Välj RemNote-alternativ som erbjuder robusta samarbetsfunktioner.

Användargränssnitt och navigering : Välj ett alternativ till RemNote som har ett lättnavigerat, intuitivt gränssnitt som vem som helst kan använda utan tidigare utbildning.

Integrationer : Välj appar som erbjuder smidiga integreringar med andra verktyg för att få tillgång till fler funktioner.

Alternativ för dataexport : Anteckningsverktyg ska göra det enkelt att ladda ner och dela anteckningar. Välj appar som erbjuder enkla alternativ för dataexport.

Pris: Kontrollera slutligen om verktyget passar din budget och samtidigt erbjuder alla nödvändiga funktioner du behöver.

De 10 bästa alternativen till RemNote

Här är våra tio bästa RemNote-alternativ som du kan välja mellan.

ClickUp erbjuder olika verktyg och funktioner som kan mäta sig med RemNotes anteckningsfunktioner. ClickUp Notepad-verktyget är enkelt men effektivt. Det har ett användarvänligt gränssnitt och enkel navigering som gör det enkelt för användarna att ta anteckningar. Använd det för att snabbt ta anteckningar när du är på språng, formatera dem som du vill och organisera dem för framtida referens.

Snabbt anteckna, organisera och omvandla anteckningar till uppgifter med ClickUp Notepad

Det bästa är att du kan konvertera dina anteckningar till uppgifter med ett klick. Du kan också komma åt dina anteckningar från en webbläsare och mobilappar. Vill du kolla ändringarna du har gjort tidigare? Det kan du också göra!

Ett annat sätt att ta anteckningar på ClickUp är att använda ClickUp Docs. Det är ett enkelt verktyg för att skapa dokument i samarbete, liknande Google Docs, med många formaterings- och stilalternativ.

Använd avancerade formateringsalternativ och slash-kommandon för att formatera innehåll i ClickUp Docs.

Använd det för att skriva ner dina anteckningar eller skapa checklistor och dela dem med ditt team.

Behöver du hjälp med att skapa anteckningar eller sammanfatta långa textblock? ClickUp Brain kan hjälpa dig. Detta AI-skrivverktyg genererar automatiska projektsammanfattningar och skickar dig aktuella projektuppdateringar. ClickUp Brain skapar automatiska mötesanteckningar och sammanfattningar om du behöver konsoliderade mötesprotokoll.

Skapa automatiska trådöversikter med ClickUp AI

Sammantaget är ClickUp den bästa anteckningsappen och ett värdigt alternativ till RemNote, som erbjuder en heltäckande lösning för att skapa och organisera anteckningar för att hantera projekt.

ClickUps bästa funktioner

Använd AI-verktyg för mötesanteckningar och sammanfattningar

Dra nytta av de enkla delningsalternativen för både Anteckningar och Dokument.

Samarbeta med ditt team om anteckningar och dokument med säker versionshistorik.

Dra nytta av det användarvänliga gränssnittet och funktionerna för snabb anteckning.

Använd alternativet för att konvertera anteckningar till spårbara uppgifter

Gå bortom anteckningar och använd även dess projektledningsfunktioner.

Begränsningar för ClickUp

Det tar lite tid för nya användare att lära sig alla dess många funktioner och verktyg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (9 386 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (4 013 recensioner)

2. TiddlyWiki

via TiddlyWiki

TiddlyWiki är ett unikt, icke-linjärt anteckningsverktyg som gör det enkelt att organisera komplex information.

Den skiljer sig ganska mycket från traditionella anteckningsappar. Den låter dig skapa "tiddlers", som är enskilda innehållsenheter som du kan länka, tagga och organisera på olika sätt.

Använd det för att skapa en anteckningssida i Wikipedia-stil där innehållet är kopplat via hyperlänkar och taggar.

Det är en öppen källkodslösning som är gratis att använda. Använd ett konto online eller ladda ner det till din Windows-, Mac- eller Linux-enhet.

TiddlyWikis bästa funktioner

Använd dess avancerade textredigeringsfunktioner

Få fantastiska anpassningsalternativ för att anpassa användargränssnittet

Ändra språk enkelt med hjälp av plugins

Lägg till taggar och sök enkelt efter anteckningar

Kom åt det på en rad olika enheter och plattformar

Spåra ändringar med hjälp av versionshistorik

Begränsningar för TiddlyWiki

Det krävs mycket initialt arbete för att förstå dess funktioner trots guider och handledningar.

Erbjuder begränsade samarbetsfunktioner jämfört med andra alternativ till RemNote.

Det ger en dålig användarupplevelse och fungerar inte bra på mobila enheter.

Priser för TiddlyWiki

Gratis

TiddlyWiki-betyg och recensioner

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

3. Notion

via Notion

Notion är en produktivitetsapp som erbjuder många funktioner utöver enkel anteckning. Den tillhandahåller en ansluten arbetsyta för att samarbeta med teammedlemmar och hantera uppgifter.

Använd det för att skapa dokument, att göra-listor eller wikis eller för att hantera dina uppgifter eller projekt. Det erbjuder flera vyer för att organisera information, såsom kalender-, tavel- och tidslinjevyer.

Notion har en enorm marknadsplats med mallar, både gratis och betalda. Appens användare designar och säljer också anpassningsbara mallar för olika användningsområden.

Sammantaget är det en lättanvänd, intuitiv anteckningsapp och ett av de bästa alternativen till RemNote.

Notions bästa funktioner

Använd det stora utbudet av anpassningsbara, fördesignade mallar

Organisera alla dina data på olika sätt, till exempel i tabell-, tavel- och kalendervyer.

Utnyttja dess robusta, avancerade textredigeringsfunktioner

Lägg till bilder och andra innehållsformat

Dela anteckningar, tilldela uppgifter eller lämna kommentarer för bättre samarbete.

Använd funktioner som kapslade sidor, taggar, filter och länkade databaser.

Begränsningar i Notion

Har en brant inlärningskurva för avancerade funktioner

Ger dålig upplevelse i mobilappen

Det tar tid att installera och konfigurera arbetsytan initialt.

Notions prissättning

Gratis

Plus : 10 dollar per månad

Företag : 18 dollar per månad

Enterprise : Anpassad prissättning

Notion AI finns att köpa separat för 10 dollar per medlem och månad.

Betyg och recensioner av Notion

G2 : 4,7/5 (5 060 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (2 057 recensioner)

4. Coda

via Coda

Coda är en allt-i-ett-samarbetsplattform som kombinerar projektledningsfunktioner och anteckningsappar.

Den kombinerar funktionerna och funktionaliteten hos dokument, kalkylblad och databaser i en integrerad plattform. Den erbjuder avancerade textredigeringsverktyg, alternativ för att infoga bilder och multimediainnehåll samt samarbetsalternativ.

Coda bästa funktioner

Organisera innehåll i oändligt många inbäddade sidor

Välj bland många färdiga mallar som är redo att användas.

Utnyttja över 600 inbyggda integrationer med olika appar och verktyg.

Lägg enkelt till multimediainnehåll och använd rich text-redigering

Kom åt det på alla enheter och plattformar

Coda-begränsningar

Upplever fördröjningar och ibland tekniska problem

Användarna tycker att det inte har ett intuitivt användargränssnitt.

Kostar relativt mer än andra alternativ till RemNote

Coda-priser

Gratis

Pro : 12 dollar per månad per Doc Maker; redaktörer kan redigera gratis

Team : 36 dollar per månad per Doc Maker; redaktörer kan redigera gratis

Enterprise: Anpassad prissättning

Coda-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (422 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (88 recensioner)

5. Obsidian

via Obsidian

Obsidian är en app för skrivande och anteckningar som är ett utmärkt alternativ till RemNote. Den är perfekt för att fånga, organisera och koppla samman relaterade idéer.

Ladda ner appen till din dator eller mobila enheter. Den låter dig komma åt dina anteckningar både online och offline.

Obsidian låter dig enkelt samla, organisera och koppla samman relaterade idéer med hjälp av länkar och grafer. Det låter dig också omvandla dina anteckningar till wikis, en kunskapsdatabas eller någon annan typ av dokumentation.

Obsidians bästa funktioner

Integrera med hundratals plugins och appar för förbättrad funktionalitet

Kom åt det på flera plattformar och enheter

Spåra versionshistorik och ändringar i dina anteckningar

Använd grafvyn för att visualisera kopplingarna mellan dina anteckningar.

Dra nytta av enkla alternativ för datasynkronisering och säkerhetskopiering

Använd alternativet för att automatiskt lagra data på användarnas enheter för ökad säkerhet.

Obsidian-begränsningar

Erbjuder begränsade funktioner för teamsamarbete

Erbjuder många viktiga funktioner som separata tillägg istället för att inkludera dem i månadsabonnemangen.

Har förvirrande prisplaner

Obsidian-priser

Personligt bruk : Gratis

Kommersiell användning Licens: 50 dollar per år per användare

Synkroniseringsprogram : 10 dollar per månad per användare

Publish Add-On : 10 dollar per månad per användare

Catalyst: Engångsavgift på 25 dollar för att få tidig tillgång till betaversioner

Obsidian-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (24 recensioner)

6. Evernote

via Evernote

Evernote är en populär anteckningsapp som är känd för sin användarvänlighet och flexibilitet. Den låter dig spara anteckningar på olika enheter och plattformar i flera olika format.

Evernote låter dig använda olika strategier för anteckningar, spara anteckningar i text, ljud, webbklipp etc. och komma åt dem online eller offline. Det bästa är att dina anteckningar synkroniseras automatiskt mellan olika enheter.

Evernote är också användbart för att skapa att göra-listor och organisera uppgifter och scheman.

Evernotes bästa funktioner

Spara utklipp från webbsidor och artiklar direkt i dina anteckningar

Använd dokumentskanning för att organisera alla viktiga dokument online

Sök efter text i PDF-filer, bilder och skannade dokument för att hitta det du letar efter.

Anpassa din instrumentpanel med hjälp av widgets och organisera dem som du vill.

Dra nytta av fördesignade anteckningsmallar för att spara tid och ansträngning.

Öppna det som ett webbläsartillägg för Chrome, Firefox och Safari.

Evernotes begränsningar

Inför flera användningsbegränsningar och restriktioner för gratispaketet.

Lider av tillfälliga synkroniseringsfördröjningar och tekniska problem

Evernote-priser

Gratis

Personligt : 14,99 $ per månad

Professional : 17,99 $ per månad

Teams: 24,99 dollar per månad

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (2 007 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (8 106 recensioner)

7. Hypernotes

via Hypernotes

Hypernotes är ett av alternativen till RemNote, och det är mer än en anteckningsapp; det är en mjukvarulösning för kunskapshantering. Dess grafbaserade modell gör det möjligt att skapa en kunskapshubb med sammankopplade noder.

Det låter dig skapa och organisera anteckningar, wikis, skript, artiklar och mer i ett sammanlänkat nätverk.

Hypernotes erbjuder också inbyggda funktioner för uppgiftshantering, som gör att du kan tilldela uppgifter och samarbeta med dina teammedlemmar.

Hypernotes bästa funktioner

Skapa visuella kopplingar mellan anteckningar

Använd olika innehållsformat som text, filer, länkar etc.

Utnyttja dess anpassningsbara mallar för mötesanteckningar

Länka anteckningar på ett snabbt och intuitivt sätt

Utnyttja dess multi-plattformsfunktioner

Dra nytta av säkerhetsfunktioner som end-to-end-kryptering och åtkomstkontroll.

Hypernotes begränsningar

Erbjuder färre integrationer jämfört med andra alternativ till RemNote.

Kräver en inlärningskurva för nya användare

Priser för Hypernotes

Personligt : Gratis

Plus : 8 dollar per månad per användare

Företag : 19 dollar per månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Hypernotes betyg och recensioner

G2 : 3/5 (1 recension)

Capterra: 5/5 (1 recension)

8. Supernotes

via Supernotes

Supernotes är ett anteckningsverktyg som erbjuder ett unikt sätt att skapa anteckningar – anteckningskort. Det låter dig spara anteckningar i interaktiva kort istället för tråkiga filer och dokument.

Det erbjuder omfattande alternativ för innehållsredigering och låter dig lägga till olika former av innehåll, såsom tabeller, bilder, emojis och till och med matematiska ekvationer.

Det bästa är att du kan lägga till länkar till andra kort, precis som i vilken anteckningsapp som helst. Den kan också organisera anteckningar visuellt i en hierarkisk grafvy (både 2D och 3D).

Dessutom är det enkelt att dela anteckningskort med andra. De behöver inte vara användare av Supernotes för att läsa dem, men de måste vara det för att redigera anteckningar och lämna kommentarer.

Supernotes bästa funktioner

Spara anteckningar som anteckningskort, som är mer visuellt tilltalande än dokument.

Använd värmekartkalendern för att spåra din anteckningsaktivitet över tid.

Ta och öppna anteckningar i offline-läge

Dra nytta av enkla sök- och organiseringsalternativ med hjälp av taggar och filter.

Dela anteckningar och samarbeta med andra i realtid

Använd dess anteckningsappar för Android- , Windows-, Mac-, Linux- och iOS-enheter.

Begränsningar för Supernotes

Det erbjuder begränsad funktionalitet i offline-läget.

Begränsar gratisplanen till 100 kort

Priser för Supernotes

Starter : Gratis

Obegränsat: ~10 dollar per månad

Betyg och recensioner av Supernotes

G2 : Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

9. Microsoft OneNote

via Microsoft

OpenNote är ett molnbaserat verktyg för anteckningar och organisering som ingår i Microsofts verktygssvit. Det är därför det är perfekt för dem som använder MS Office, eftersom det integreras sömlöst med andra Microsoft-appar.

Du kan ta anteckningar med en stylus för att skriva eller rita på skärmen precis som med penna och papper. Naturligtvis kan du också skriva anteckningar på tangentbordet.

OpenNotes bästa funktioner

Ta anteckningar genom att skriva, skriva på datorn eller rita

Utnyttja enkel sökning på nyckelord eller avancerad sökning med hjälp av taggar och indexering.

Dra nytta av dess robusta samarbetsfunktioner, inklusive samarbete i realtid.

Kom åt det på flera enheter och plattformar

Begränsningar för OpenNote

Det erbjuder inte lika många formateringsalternativ för rikt innehåll som vissa andra alternativ till RemNote.

Saknar vissa avancerade funktioner, såsom länkning och grafisk vy för anteckningar.

Priser för OpenNote

Gratis för alla Microsoft Office-användare

OpenNote-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (1 830 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 513 recensioner)

10. Workflowy

via Workflowy

Workflowy är en enkel app för anteckningar och listor med ett intuitivt användargränssnitt och minimalistisk design. Använd den för att skapa listor med flera nivåer, skriva ner viktiga anteckningar eller organisera dina idéer.

Du kan dra och släppa, infoga bilder och filer i ditt arbetsområde och organisera dem precis som du vill.

En av dess mest anmärkningsvärda funktioner är de oändligt kapslade listorna som gör att du kan lägga till så många punkter och underpunkter som du vill.

Workflowys bästa funktioner

Skapa oändligt många inbäddade listor

Dra nytta av ett intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Använd den globala sökfunktionen för att hitta anteckningar från hela ditt anteckningsarkiv.

Använd en hierarkisk struktur för att organisera anteckningar, dokument och filer

Nämn personer med hjälp av @-tecknet och samarbeta

Du kommer åt dem via en webbapp i webbläsaren och via mobil- och datorappar.

Workflowy-begränsningar

Saknar avancerade alternativ för formatering av innehåll

Det finns månatliga begränsningar för antal punkter i gratispaketet, vilket gör att man måste uppgradera efter en viss tid.

Priser för Workflowy

Grundläggande : Gratis

Workflowy Pro: 4,99 dollar per månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (24 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15 recensioner)

Vilket av dessa alternativ till RemNote kommer du att välja?

Här har du vår lista över de tio bästa alternativen till RemNote. Jämför deras funktioner, fördelar och nackdelar för att välja det som bäst uppfyller dina krav.

Om du letar efter det bästa alternativet till RemNote som erbjuder mycket mer än enkel anteckning och organisering, bör du överväga ClickUp. Det är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning, anteckningshantering och teamsamarbete.

Dessutom effektiviserar ClickUp Brain din anteckningshantering genom att skapa automatiska sammanfattningar och mötesprotokoll.

Registrera dig på ClickUp och utforska dess otaliga funktioner.