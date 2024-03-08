Hur man använder DevOps-mått för att mäta projektets framgång

Du vet hur viktigt det är att snabbt leverera högkvalitativ programvara.

Men hur mäter du effektiviteten i dina DevOps-processer och prestandan hos ditt mjukvaruutvecklingsteam? Det är där DevOps-mätvärden kommer till nytta.

Det finns många DevOps-verktyg och nyckeltal (KPI) att välja mellan. Men en massa KPI:er hjälper inte i sig. Du måste veta hur du väljer de som fungerar bäst för ditt team och ditt projekt.

Detta kräver att du förstår varje viktig DevOps-mätvärde innan du använder det. Det kan vara lite utmanande. Men oroa dig inte! Vi hjälper dig.

Vi har sammanställt alla DevOps-mätvärden som kan hjälpa dig att förbättra din mjukvaruutveckling och påskynda dina DevOps-processer.

Vad är DevOps-mätvärden?

DevOps-mått är datadrivna mått som spårar den tekniska prestandan och processprestandan hos team som är involverade i mjukvaruutveckling. Dessa datapunkter mäter prestandan, effektiviteten och ändamålsenligheten hos dina DevOps-metoder.

De ger DevOps-proffs insikter i deras teams mjukvaruleveranskvalitet och hastighet. Övervakning och analys av DevOps-mått är viktigt för att optimera och förbättra teamets utvecklingspipeline och lösa leveransproblem.

DevOps-mått är inte isolerade eller oberoende. De är sammankopplade och påverkas av olika faktorer, såsom teamkultur, samarbete, automatisering, feedback och lärande.

DevOps-mått är inte heller universella, eftersom olika team och projekt kan ha olika prioriteringar och fokusområden.

I grova drag kan de klassificeras i:

Distributionsmått : De mäter hastigheten, frekvensen och framgången för mjukvarudistributioner.

Mätvärden för förändringshantering : De spårar stabiliteten och effektiviteten när du inför förändringar i ditt system.

Övervaknings- och driftsmått: De utvärderar hälsan, prestandan och drifttiden för din programvara och infrastruktur.

Vikten av DevOps-mått

DevOps handlar om att automatisera och integrera processerna mellan programvaru- och IT-driftteam.

Programvaruteam som kan leverera mer tillförlitliga versioner och distributioner snabbare – utan att kompromissa med viktiga kvalitetsparametrar – har större sannolikhet att lyckas.

Det beror på att de är mer flexibla och lyhörda för interna och externa intressenters kundfeedback och önskemål om funktioner.

Det är dock inte enkelt att implementera effektiva DevOps-mått för att säkerställa mjukvarans flexibilitet. Du måste välja rätt mått för ditt team, samla in korrekta och aktuella data och analysera resultaten för att kunna fatta välgrundade beslut.

Att säkerställa datakvalitet och konsistens är en utmaning för alla organisationer. Men oroa dig inte, vi har några tips och tricks som hjälper dig att övervinna dessa hinder och effektivisera dina DevOps-processer.

Innan vi går in på det, låt oss först lära oss om de fyra viktigaste DevOps-mätvärdena.

Detaljerad analys av centrala DevOps-mätvärden

Det finns många prestationsindikatorer som du kan spåra, men de viktigaste DevOps-mätvärdena är de fyra DORA-mätvärdena. DORA står för DevOps Research and Assessment (DORA), ett långvarigt forskningsprogram som publicerade dessa fyra viktiga mätvärden som väsentliga markörer för mjukvaruleveransprestanda.

Låt oss titta närmare på var och en av dem.

1. Ledtid för förändringar

Ledtiden för ändringar mäter tiden från det att en kodändring initieras till dess att den framgångsrikt implementeras i produktionen. Alla begäranden om kodändringar genomgår flera steg: utveckling, testning, kodgranskning, byggande och implementering. När en kodändring har implementerats i produktionen verifieras den för att validera dess avsedda funktionalitet.

Framgångsrika team mäter ledtider i timmar, jämfört med relativt lågpresterande team som beräknar ledtider i dagar, veckor eller månader. Ju kortare ledtid för förändringar, desto effektivare blir mjukvaruleveransen. DevOps-experter förespråkar vanligtvis testautomatisering, trunkbaserad utveckling och byggande i små batcher för att förkorta ledtiden.

Ledtiden för förändringar är ett utmärkt mått för att upptäcka hinder och snabbt undanröja dem. Förutom att underlätta omedelbara åtgärder bidrar optimering av ledtiden också till att teamen kontinuerligt arbetar för att förbättra sin mjukvaruleveransprocess.

2. Distributionsfrekvens

Distributionsfrekvensen mäter hur ofta kodändringar, funktionsförfrågningar och uppdateringar släpps till produktion. Det är en viktig prestationsindikator för en organisations förmåga att leverera ändringar och uppgraderingar till sin programvara och sina system.

En hög distributionsfrekvens är ett tecken på ett effektivt team. Att använda automatiseringsverktyg för att säkerställa konsekventa releaser, genomföra effektiv releasehantering, implementera automatiserade testmetoder och säkerställa pipelineeffektivitet är beprövade sätt att upprätthålla en hög distributionsfrekvens.

Högpresterande team lyckas implementera kodändringar på begäran inom en dag. Genomsnittliga eller lågpresterande team reserverar kodändringar till en längre vecko- eller månadsrytm.

Det enda du behöver tänka på är att inte tappa fokus på kvalitetsmått när du försöker maximera distributionsfrekvensen. En framgångsrik distribution kräver både tillförlitlighet och snabbhet.

3. Förändra felfrekvensen

Ändringsfelprocenten mäter andelen kodändringar som behöver omedelbar åtgärd efter att de har implementerats i produktionen. Dessa kommer vanligtvis till uttryck i form av kundärenden. De korrigeringar eller revideringar som ingår i testningen räknas inte med vid beräkningen av ändringsfelprocenten.

Andelen misslyckade förändringar hos högpresterande team varierar mellan 0 och 15 procent. Det är viktigt att regelbundet rapportera andelen misslyckade förändringar för att övervaka buggar. Metoder som trunkbaserad utveckling och byggande i små batcher kan bidra till att effektivisera andelen misslyckade förändringar. System för övervakning och varningar i realtid kan också bidra till att kontrollera andelen misslyckade förändringar.

4. Genomsnittlig tid till återställning

Median tid till återställning, eller MTTR, är ett viktigt mått för att spåra den genomsnittliga tid det tar för ett mjukvaruutvecklingsteam att återställa ett systemfel eller en incident. Att minimera MTTR är viktigt för att säkerställa en bra upplevelse för slutanvändaren. Många servicenivåavtal (SLA) med kunder har MTTR-mål.

Högpresterande teknikteam tar mindre än en timme på sig att återhämta sig från incidenter. Snabbheten ligger i deras förmåga att förebyggande lösa potentiella risker, automatiskt identifiera incidentmarkörer och sätta upp automatiska larmsystem.

När lösningen är klar genomför effektiva mjukvaruutvecklingsteam en detaljerad grundorsaksanalys (RCA) för att undvika liknande incidenter i framtiden. Övervakning och optimering av MTTR är en viktig del av DevOps-metoderna.

Ytterligare DevOps-mätvärden: Spåra för framgång

Förutom de fyra centrala DORA-mätvärdena finns det andra DevOps-mätvärden som kan hjälpa dig att övervaka och förbättra prestandan för din programvaruleverans. Låt oss utforska några av dessa ytterligare DevOps-framgångsmätvärden och hur du spårar dem.

1. Cykeltid

Cykeltid avser den tid det tar för utvecklingsteamet att slutföra ett objekt för leverans. Den mäts från den tidpunkt då utvecklarna börjar arbeta med ett objekt. Cykeltid är ett viktigt mått som underlättar projektledning och prognostisering. Kortare cykeltider är en indikator på produktiva och effektiva mjukvaruleveransprocesser.

2. Felundvikandefrekvens

Ingen mjukvarudistribution är fri från fel. Men som DevOps-proffs försöker du minimera fel efter produktionen. Det är här som ”felundvikandefrekvensen” kommer till nytta.

Det hjälper dig att mäta hur ofta fel upptäcks i förproduktionsfasen jämfört med i produktionsfasen. Det rapporteras i procent. Denna mätvärde hjälper dig att övervaka kvaliteten på din programvaruleverans.

3. Användning av applikationer och trafik

Vi vill alla att vår programvara ska lyckas hos vår målgrupp och få bred spridning. Applikationsanvändning och trafik mäter antalet användare som använder vårt system i realtid.

Baksidan av en hög användarbelastning är risken för systemfel. DevOps-experter övervakar regelbundet applikationens användning och trafikmått för att undvika detta. När de upptäcker ett brott mot en viss användningströskel håller de sina team i beredskap för att felsöka och reagera snabbt om problem uppstår.

En plötslig minskning av användning och trafik är också ett tecken på problem. Att övervaka och informera teamen om trafiken, helst i realtid, hjälper dem att lösa problem snabbare och förhindra missnöje hos användarna.

4. Felprocent

Felprocenten mäter antalet fel som uppstår i ett system under en given tidsperiod. Denna mätvärde är avgörande i kvalitetstestning, distribution och driftsfaser. En hög felprocent kan påverka dina kunders nöjdhet.

Att minimera felfrekvensen är nyckeln till att förbättra en kvalitetskultur. Håll utkik efter buggar efter driftsättningen. Även om det är normalt med några buggar här och där, ska du vara uppmärksam på ovanliga toppar och omedelbart vidta nödvändiga åtgärder med hjälp av dina team.

Övervinna utmaningar vid spårning av DevOps-mått

Att spåra DevOps-mått kan vara utmanande av många skäl.

Mätvärden är bara så bra som de data som ligger till grund för dem. DevOps-team måste säkerställa ett smidigt dataflöde efter att ha identifierat rätt källor och implementerat processer för att garantera datakvaliteten. Detta är det enda sättet som mätvärden kan mäta DevOps framgång.

En annan utmaning när det gäller att spåra DevOps-mått är transparent kommunikation. Det är mer en kulturell brist än en teknisk brist. DevOps-team förbiser ofta vikten av att kommunicera och betona värdet av de viktigaste måtten för teamen på fältet.

Teamen måste vara väl informerade om hur varje mätvärde utvärderar deras utvecklingsprestanda. De bör också ha befogenhet att påskynda eller justera utifrån förändrade KPI:er.

Även om dessa utmaningar gör det svårt att uppnå excellens inom mjukvaruleverans, är de inte omöjliga att övervinna. Lyckligtvis finns hjälp att få i form av verktyg för moderna DevOps-team.

ClickUp är en allt-i-ett-mjukvaruplattform som gör det möjligt för dina team att leverera mjukvara på ett mer tillförlitligt, effektivt och frekvent sätt samtidigt som kvalitetsstandarderna upprätthålls.

Låt oss se hur ClickUp kan förbättra dina DevOps-rutiner:

1. Skapa mjukvaruteam utan ansträngning

Med ClickUps verktyg för projektledning för mjukvaruteam kan du hjälpa ditt team att planera, bygga och leverera mjukvaruprojekt mer effektivt.

Förenkla DevOps-utvecklingsprocessen med en allt-i-ett-arbetshub genom ClickUps verktyg för projektledning för mjukvaruteam.

Detta verktyg är utformat för att vara en allt-i-ett-lösning som ersätter flera verktyg och appar som mjukvaruteam vanligtvis använder. Du kan anpassa det efter dina specifika behov och preferenser och integrera det med andra plattformar.

Använd det för att spåra buggar och problem med formulär och konvertera dem till uppgifter för enkel hantering och överskådlighet. Det hjälper också till att skapa agila arbetsflöden för dina sprintbackloggar. När för många incidenter uppstår kan det hjälpa ditt team att prioritera kritiska problem och ta betydligt mindre tid att återställa tjänsten, samtidigt som alla hålls informerade om framstegen.

2. Spåra dina framsteg

Med ClickUp slösar du inte tid och energi på att samla in data från flera källor och system. Du kan ställa in din egen anpassade ClickUp-instrumentpanel som hämtar all data från dina projektdokument, uppgifter och rapporter på en gång och sedan övervaka alla dina DevOps-mätvärden dagligen i realtid.

Använd ClickUp som en enda källa för att spåra alla dina DevOps-mätvärden.

Detta löser dina datakvalitetsproblem eftersom ClickUp blir din enda källa till information om statusen för ditt pågående projekt. Du kan också använda samma funktion för rapporteringsändamål för att hålla dina affärsintressenter uppdaterade om din organisations prestanda.

3. Samarbeta och växa snabbare

ClickUps projektledningsfunktioner hjälper dig att hålla dig på rätt spår med dina projektmål och dela dina framsteg med dina team i realtid.

Planera och prioritera dina projekt bättre med ClickUps projektledningsfunktioner.

DevOps-projektledning kan bli överväldigande när man hanterar komplexa leveranser med höga insatser. ClickUp tar bort stressen med spårning och samarbete så att du kan fokusera helt på att uppfylla dina identifierade DevOps-mått kring hastighet och kvalitet.

ClickUp erbjuder många funktioner som kan hjälpa dig att implementera banbrytande DevOps-metoder och främja ansvarskänslan hos dina teammedlemmar.

Nyckeltal (KPI ) och mål och nyckelresultat (OKR) är bara siffror tills teamet fullt ut accepterar och tar ägande över dem.

4. Främja en kultur av excellens

ClickUp Goals hjälper dig att koppla dina identifierade DevOps-mått och KPI:er till uppgifter tillsammans med deras ägare och tidsplaner. På så sätt kan teamet se hur deras arbete påverkar framgångsmåtten.

Öka transparensen och synligheten i realtid för projektmålen med ClickUp Goals.

Med ClickUp kan du också tagga och meddela personer i ditt team att hantera kundärenden, incidenter och problem på ett automatiserat sätt. På så sätt hjälper det dig att lösa problemet med att driva på teamets användning av DevOps-mått och möjliggör snabbare samarbete.

Du kan använda ClickUp för att driva på andan att få saker gjorda och att få dem gjorda på rätt sätt. Om du letar efter inspiration kring målsättning för ditt team för kommande kvartal erbjuder ClickUp även några mallar för målsättning.

Optimera din programvaruleverans med ClickUp

Kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD) är kärnan i DevOps. Genom att övervaka effektiva DevOps-mätvärden kan du kontinuerligt förbättra dina metoder för mjukvaruutveckling.

Det är också viktigt för att driva större affärsmål och strategier. Tydliga KPI:er och mätvärden underlättar tvärfunktionellt samarbete och sätter standarder för kvalitet och konkurrenskraft på marknaden.

DevOps är ett område i ständig utveckling, vars framtid formas av förbättrad automatisering och insiktsfulla rapporter.

Som DevOps- eller agil professionell kan du använda en robust plattform för programvaruprojektledning som ClickUp för att öka dina teams produktivitet.

Förbättrad automatisering och insiktsfulla rapporter i mjukvaruleveransprocessen kommer att forma framtiden för DevOps. Och ClickUp är här för att hjälpa dig att ta tillvara på den.

Med ClickUps förmåga att tilldela, spåra och mäta KPI:er kan dina driftsteam leverera programvara på ett mer tillförlitligt, effektivt och frekvent sätt samtidigt som kvalitetsstandarderna upprätthålls.

Tro inte bara på vårt ord.

Registrera dig gratis på ClickUp idag och upplev det själv!

Vanliga frågor

1. Vilka är de viktigaste DevOps-mätvärdena?

De fyra viktigaste DevOps-mätvärdena, även kända som DORA-mätvärden, är distributionsfrekvens, felprocent vid förändringar, ledtid för förändringar och genomsnittlig tid för återställning av tjänster. Dessa mätvärden utvärderar effektiviteten och prestandan hos mjukvaruutveckling och IT-drift.

Andra viktiga mätvärden är bland annat defektfrekvens, cykeltid, drifttid, kodomsättning, kostnad för förseningar, incidenthanteringstid etc. Det exakta valet av mätvärden beror på organisationens sammanhang och på projektets primära mål.

2. Vilka är de fyra viktigaste mätvärdena i DevOps?

De fyra viktigaste DevOps-mätvärdena som team använder för att mäta prestandan för sina mjukvaruprojekt är:

Distributionsfrekvens: Frekvensen med vilken kodändringar släpps till produktion.

Ledtid för ändringar: Den tid det tar från det att en utvecklingsuppgift påbörjas till dess att den slutförs och släpps till produktionsmiljön.

Andel misslyckanden : Andelen distributioner som orsakar fel och kräver ombyggnad eller korrigeringar.

Genomsnittlig återställningstid (MTTR): Den genomsnittliga tid det tar att återhämta sig från en incident eller ett problem i produktionsmiljön.

3. Vilka är KPI:erna i DevOps?

Nyckeltal eller KPI:er i DevOps avser de mätvärden som hjälper till att hålla koll på status och framsteg för kritiska mjukvaruprojekt. KPI:er är ett utmärkt sätt att snabbt få en översikt över hur teamet fortskrider med mjukvaruleveranser och omedelbart vidta korrigerande åtgärder.

Några av de KPI:er i DevOps som är nyckelelement för att definiera hela DevOps-teamets framgång är ledtid, cykeltid, genomsnittlig tid till återställning (MTTR), distributionsfrekvens, felprocent vid förändringar, drifttid, pågående arbete (WIP), feedbacktid etc.

Att välja rätt uppsättning KPI:er hjälper organisationer att leverera högkvalitativ programvara snabbt och effektivt.