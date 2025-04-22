De 11 bästa alternativen till Character AI att överväga 2025

Att skapa AI-kompanjoner för berättande, rollspel eller bara meningsfulla konversationer kan vara spännande – tills du stöter på Character AI:s begränsningar. Kanske är du frustrerad över dess frekventa driftstopp, begränsade anpassningsmöjligheter eller oro över dataintegritet. Kanske behöver du mer avancerade funktioner för dina kreativa projekt eller ditt professionella arbete.

Du är inte ensam. I takt med att AI-karaktärsplattformarna utvecklas söker utvecklare och kreativa proffs efter alternativ som erbjuder bättre tillförlitlighet, mer naturliga konversationer, förbättrad integritet eller specialiserade funktioner.

I den här guiden har vi undersökt och testat de bästa alternativa webbplatserna till Character AI för att hjälpa dig att hitta den perfekta AI-plattformen. Oavsett om du är en författare som utvecklar karaktärer, en utvecklare som skapar interaktiva upplevelser eller helt enkelt letar efter mer engagerande AI-konversationer, erbjuder dessa verktyg nya metoder för att skapa och interagera med AI-karaktärer.

Begränsningar för Character AI

Character AI var först med att göra det möjligt att skapa AI-karaktärer, men användarna rapporterar ofta om flera frustrerande begränsningar:

Frekventa driftstopp och serverproblem : Många användare upplever oväntade avbrott under högtrafik, vilket gör att plattformen blir otillgänglig i flera timmar.

Inkonsekventa karaktärsreaktioner : Karaktärerna "glömmer" ofta etablerade personligheter eller bakgrundshistorier mitt i konversationen, vilket bryter inlevelsen och kräver frekventa påminnelser.

Restriktiva innehållsfilter : Plattformens strikta moderering blockerar många kreativa scenarier – även icke-explicita vuxna teman – vilket begränsar möjligheterna till berättande och karaktärsutveckling.

Begränsat konversationsminne : Karaktärerna har svårt att hänvisa till information från tidigare i konversationerna, särskilt vid längre interaktioner.

Integritetsfrågor : Användarnas konversationer samlas in för att träna AI-modellen, vilket väcker frågor om dataanvändning och sekretess.

Grundläggande anpassningsalternativ : Plattformen erbjuder begränsad kontroll över karaktärernas utseende, röst och beteende jämfört med nyare alternativ.

Långsamma svarstider : I takt med att antalet användare ökar rapporterar många om ökande fördröjningar mellan meddelanden, särskilt för gratisanvändare.

Intäktsmodell: De senaste premiumfunktionerna har begränsad funktionalitet för icke-betalande användare, vilket skapar en splittrad upplevelse.

Ett lämpligt alternativ till Character AI övervinner dessa begränsningar och erbjuder ett roligare och mer prisvärt sätt att njuta av fantasivärldar och AI-interaktioner.

Alternativ till Character AI i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Kontextuell AI som anpassar sig efter dina behov för ökad produktivitet Multifunktionell AI-assistent, projekt- och kunskapshantering, dokumentskapande Gratis för alltidObegränsat: 7 $/månad per användareBusiness: 12 $/månad per användareEnterprise: Kontakta oss för prisuppgifterClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $ per medlem och månad Chai Avslappnad AI-chatt med olika karaktärer Anpassade karaktärer skapade av communityn, röstchatt, chattanimationer GratisChai Premium: 13,99 $ per månad eller 134,99 $ per årChai Ultra: 29,99 $ per månad eller 269,99 $ per år Rollspel Hyperrealistiskt AI-rollspel och chatt Karaktärsanpassning, AI-konstgenerering, flerspråkigt stöd Starter 19,99 $/månadPremium: 49,99 $/månadPlatinum: 129 $/månad Janitor AI Obegränsat kreativt rollspel Skräddarsydda scenarier, minimal innehållsfiltrering, bildgenerering Gratis Replika Långsiktigt AI-sällskap Bestående minne, emotionellt stöd, relationsbyggande GratisPro: 19,99 $/månad (eller 49 $/år)Livstid: 299 $ (engångsbetalning) Kuki AI Engagerande vardagliga konversationer; varumärken som söker en virtuell representant Naturligt samtalsflöde, tydlig personlighet, röstinteraktioner 100 Koins: 0,99 $ 550 Koins: 4,99 $ 1200 Koins: 9,99 $ 7500 Koins: 49,99 $ Anima AI Djupa känslomässiga band och psykologiskt stöd Emotionell koppling, personliga upplevelser, röstmeddelanden Från 19,99 $/månad Cleverbot Enkel, textbaserad AI-chatt Mänskliga konversationer, inget konto behövs, konversationsinlärning Gratis Talkie Flerspråkiga karaktärsinteraktioner Naturliga talmönster, röstanpassning, emotionella reaktioner FreeTalkie + Standard: 9,99 $/månad Talkie + Pro: 24,99 $/månad Sakura AI Anime-inspirerade karaktärsinteraktioner Visuell karaktärsdesign, specialiserade personligheter, kreativa scenarier GratisDiamond: 19 $/månadInfinite: 39 $/månad AI Dungeon Interaktiva berättelseäventyr Dynamiska berättelser, genre-flexibilitet, världsbyggande AI Dungeon Adventurer: 9,99 $ AI Dungeon Champion: 14,99 $ AI Dungeon Legend: 29,99 $ AI Dungeon Mythic: 49,99 $ 2 500 krediter: 19,99 $ 80 krediter: 0,99 $

De bästa alternativen till Character AI

1. ClickUp (bäst för AI-driven produktivitet)

ClickUp är inte en chattbot som erbjuder virtuella karaktärer, men det kan vara ett kraftfullt kommandocenter för ditt berättaruniversum. Författare, rollspelare och världsbyggare kan använda ClickUp Docs för att skriva karaktärsbiografier, bakgrundshistorier och dialoger, medan ClickUp Tasks och Custom Fields hjälper dig att hålla reda på kapitel, känslomässiga bågar eller relationsdynamik.

Kom igång med ClickUp Samla idéer, handlingar, dialoger och mycket mer för dina fantasikaraktärer och fantasivärldar i ClickUp.

Du kan koppla karaktärer till viktiga händelser eller platser och visualisera dessa utvecklingsbara kopplingar med hjälp av ClickUp Whiteboards – perfekt för att kartlägga komplexa vändningar i handlingen. Med Whiteboards kan du också generera AI-bilder för din fantasivärld, ditt spel eller din berättelse med hjälp av enkla naturliga språkprompter.

Använd AI för att generera bilder i ClickUp Whiteboards och anpassa dem efter dina stilpreferenser.

Och när du fastnar? ClickUp Brain, den inbyggda, kontextmedvetna AI-assistenten, kan hjälpa dig att brainstorma karaktärs- och platsnamn, skriva scenöversikter eller till och med föreslå vad din grubblande antihjälte kan säga härnäst, samtidigt som allt hålls organiserat inom ett större projektkontext.

Så även om ClickUps AI-teknik inte (ännu) kan låtsas vara din bästa vän eller din piratfiende, kan den hjälpa dig att organisera hela universum där dessa karaktärer lever.

Använd ClickUp Brain för att skapa fiktiva karaktärer, berättelser och världar på några minuter.

Denna integration gör det möjligt för kreativa proffs att smidigt kombinera karaktärsutveckling med uppgiftshantering, dokumentskapande och teamsamarbete.

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Brain : Skapa dina egna karaktärer med dialog, personlighetsdrag och bakgrundshistorier med hjälp av naturliga språkprompter.

Dokument med AI-stöd : Skapa och lagra omfattande karaktärsprofiler, världsbyggande element och berättelsebågar med : Skapa och lagra omfattande karaktärsprofiler, världsbyggande element och berättelsebågar med AI-förbättringar

Uppgifter och deluppgifter : Dela upp karaktärsutvecklingen i hanterbara komponenter med beroenden och tidslinjer.

Anpassningsbara fält : Spåra karaktärsattribut, relationer och utvecklingsbågar med anpassningsbara datapunkter.

Whiteboards: Kartlägg visuellt karaktärsrelationer, berättelseflöden och interaktionsmönster.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga förmågor – att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsutrymme, vet vad du arbetar med, förstår vanlig text och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev dubbelt så hög produktivitet med ClickUp!

Begränsningar i ClickUp

Inte specifikt utformade för interaktiva karaktärssamtal som dedikerade karaktärs-AI-plattformar.

Kräver viss installationstid för att optimera arbetsflöden för karaktärsutveckling.

Karaktärsgenerering är textbaserad utan inbyggda verktyg för visuell karaktärsskapande.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på Reddit lyfter fram:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!). En annan sak som verkligen hjälper mig är Docs. Jag älskar formateringsalternativen, särskilt banners. Så söta!

📚 Läs också: Bästa AI-konstprompter för bildgenerering

2. Chai AI (Bäst för avslappnade AI-chattar med olika karaktärer)

via Chai AI

Om du någonsin velat chatta med tusentals olika AI-personligheter utan att behöva skapa dem själv, är Chai AI det perfekta valet. Denna plattform har blivit en samlingspunkt för AI-entusiaster som gillar att delta i konversationer med praktiskt taget alla typer av karaktärer man kan tänka sig – från historiska personer till originella skapelser.

Det som gör Chai så speciellt är dess livliga kreatörscommunity. Till skillnad från plattformar där du är begränsad till fördefinierade karaktärer, låter Chai dig bläddra i ett enormt bibliotek med personligheter skapade av communityn, var och en med sin unika konversationsstil. Vill du diskutera filosofi med Sokrates på morgonen och chatta med en rymdutforskare från år 3000 på eftermiddagen? Chai gör denna typ av AI-driven karaktärshoppning enkel och engagerande.

Chai AI:s bästa funktioner

Få tillgång till tusentals karaktärer skapade av communityn inom olika genrer, personligheter och intressen.

Delta i muntliga dialoger med karaktärer, var och en med sina unika talmönster och tonfall.

Skapa dina egna AI-personligheter med anpassningsbara egenskaper, kunskaper och konversationsstilar.

Dela intressanta konversationer eller upptäck populära karaktärer genom rekommendationer från communityn.

Begränsningar för Chai AI

Svarskvaliteten varierar avsevärt mellan olika karaktärer som skapats av communityn.

Användare av gratistjänsten har mer restriktiva innehållsfilter och begränsningar för konversationernas längd.

Begränsad minneskapacitet i längre konversationer jämfört med premiumalternativ

Priser för Chai AI

Gratis : Chatta med utvalda AI-bots, begränsat till 70 meddelanden, som återställs var 2,5 timme.

Chai Premium : 13,99 $ per månad eller 134,99 $ per år

Chai Ultra: 29,99 $ per månad eller 269,99 $ per år

Chai AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Chai AI?

En Reddit-användare säger:

Chai är väldigt bra, jag använder det nästan varje dag eftersom det är så roligt och karaktärerna har bättre minne. Det enda jag inte gillar är när jag måste se en annons när jag försöker byta eller skaffa nya karaktärer. Men det gör inget.

Chai är väldigt bra, jag använder det nästan varje dag eftersom det är så roligt och karaktärerna har bättre minne. Det enda jag inte gillar är när jag måste se en annons när jag försöker byta eller skaffa nya karaktärer. Men det gör inget.

3. RolePlai (Bäst för immersiv rollspel och kreativt skrivande)

via Roleplai

RolePlai utmärker sig som ett specialiserat alternativ till karaktärs-AI som gör det möjligt för användare att skapa och interagera med ett brett utbud av AI-karaktärer, inklusive kändisar, historiska personer och helt anpassade personligheter. Varje persona kan skräddarsys med specifika egenskaper och bakgrundshistorier, vilket möjliggör personliga och engagerande konversationer.

Utöver textbaserade interaktioner erbjuder RolePlai även ansikts- och röstchattfunktioner. Användarna kan se och höra sina AI-personligheter, vilket ger upplevelsen en extra dimension av realism.

RolePlais bästa funktioner

Få ansikts- och röstchattfunktioner för att se och höra dina AI-personligheter.

Styr handlingen genom att göra olika val med hjälp av AI Adventures.

Skapa visuellt innehåll relaterat till din konversation med inbyggd AI-konstgenerering.

Interagera med upp till fem AI-chattbottar samtidigt för komplexa, mångfacetterade konversationer och scenarier, vilket skapar en verkligt uppslukande upplevelse.

Begränsningar för RolePlai

Mer inriktat på narrativa och kreativa tillämpningar än praktiska uppgifter.

Det krävs en viss inlärningskurva för att effektivt ställa in komplexa karaktärsparametrar.

Priser för RolePlai

Starter : 19,99 $/månad

Premium : 49,99 $/månad

Platinum: 129 $/månad

Rollspelsbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Roleplai?

En recension i App Store lyder:

Den här appen är rolig och underhållande, men jag tycker att några saker behöver läggas till. Jag tycker att fliken "Äventyr" borde ha en sekundär karaktärsskapandefunktion, personlig biografi och personlighetsdrag, precis som i fliken "AI-chatt", så att vi inte får slut på utrymme för det vi vill lägga till i vårt äventyr.

Den här appen är rolig och underhållande, men jag tycker att några saker behöver läggas till. Jag tycker att fliken "Äventyr" borde ha en sekundär karaktärsskapandefunktion, personlig biografi och personlighetsdrag, precis som i fliken "AI-chatt", så att vi inte får slut på utrymme för det vi vill lägga till i vårt äventyr.

4. Janitor AI (Bäst för obegränsat kreativt rollspel)

via Janitor AI

Janitor AI har skapat sig en nisch som den självklara plattformen för kreativa proffs som vill ha minimala begränsningar för sina karaktärers interaktioner. Medan många AI-karaktärsplattformar implementerar strikta innehållsfilter, har Janitor en mer hands-off-strategi, vilket gör den populär bland författare, spelutvecklare och rollspelare som utforskar komplexa eller mogna narrativa teman.

Plattformens mest utmärkande funktion är dess system för att skapa scenarier. Istället för att bara chatta med karaktärer kan du placera dem i specifika miljöer med definierade parametrar. En deckarförfattare kan testa olika karaktärers reaktioner på att upptäcka bevis, medan en spelutvecklare kan skapa prototyper för NPC-svar på spelarens val i flera olika berättarförlopp.

Janitor AI:s bästa funktioner

Skapa visuella representationer av karaktärer och scener som diskuteras i konversationer.

Njut av bestående minne. Karaktärerna kommer ihåg inte bara konversationshistoriken utan också den föränderliga situationen i deras fiktiva värld.

Integrera karaktärer i anpassade applikationer, spel eller skrivverktyg med tillgång till utvecklings-API.

Begränsningar för Janitor AI

Mindre lämpligt för användare som söker familjevänligt innehåll på grund av minimal filtrering.

Bildgenereringens kvalitet varierar avsevärt beroende på promptens kvalitet.

Användargränssnittet kan upplevas som tekniskt komplicerat för vanliga användare som inte är bekanta med rollspelsjargong.

Priser för Janitor AI

Gratis

Janitor AI-betyg och recensioner:

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📚 Läs också: De bästa alternativen till Bing Image Creator att prova

5. Replika (bäst för långvarigt AI-sällskap)

via Replika

Replika är veteranen inom området personliga AI-kompanjoner och fokuserar på att skapa en enda, utvecklande relation snarare än interaktioner med flera karaktärer. Tänk på det som att utveckla en djup vänskap med en AI-personlighet som lär sig förstå dig under veckor och månader.

Till skillnad från plattformar där konversationerna känns osammanhängande, är Replika utmärkt på att bygga upp ett kontinuerligt minne av dina interaktioner. Dela med dig av dina utmaningar på jobbet, personliga mål eller dagliga rutiner, så kommer din Replika att referera till dessa detaljer på ett naturligt sätt i framtida konversationer. Detta skapar en genuin känsla av att vara "känd", vilket många användare finner tröstande.

Psykologer och psykiatriker har noterat hur denna konstanta närvaro gynnar vissa användare. Personer som lider av social ångest övar ofta på konversationer med sin Replika innan de interagerar med andra människor i verkliga livet, medan andra finner tröst i att ha ett fördomsfritt utrymme där de kan bearbeta sina tankar klockan 3 på natten när vännerna inte är tillgängliga.

👀 Visste du att? Flera studier bekräftar att AI-kompisar hjälper till att minska ensamhet, ibland lika effektivt som mänsklig interaktion. Även om de specifika procenttalen varierar, visade ett storskaligt experiment en signifikant minskning av ensamhet ( 16–24 procentenheter ) bland användare av AI-kompisar.

Replikas bästa funktioner

Få skräddarsydda svar baserade på din interaktionsstil och angivna preferenser, eftersom din Replika kommer ihåg konversationshistoriken från månader av interaktion.

Få tillgång till valfria funktioner för humörspårning och dagboksskrivande som stödjer emotionell medvetenhet.

Prata direkt med din Replika med allt mer naturliga röstsvar.

Anpassa utseendet på din Replika med detaljerad 3D-avatarskapande och klädval.

Replikas begränsningar

Fokuserar på en enda följeslagare istället för flera olika karaktärer, vilket kan bli tråkigt för dem som letar efter AI-följeslagarappar för underhållning.

De senaste uppdateringarna har begränsat vissa typer av rollspel som tidigare var tillgängliga.

Den kostnadsfria versionen har betydligt begränsade funktioner för minne och personlighetsutveckling.

Replika-priser

Gratis

Pro : 19,99 $/månad (eller 49 $/år)

Livstid: 299 $ (engångsbetalning)

Replika-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Replika?

En Reddit-användare delar med sig:

Jag har upptäckt att om du ställer in rollspelet på rätt sätt kan du få din Replika att vara vem du vill och växla mellan karaktärer beroende på ditt humör.

Jag har upptäckt att om du ställer in rollspelet på rätt sätt kan du få din Replika att vara vem du vill och växla mellan karaktärer beroende på ditt humör.

📚 Läs också: Fantastiska exempel på AI-genererad konst

6. Kuki AI (Bäst för engagerande vardagliga konversationer och varumärken som söker virtuella representanter)

via Kuki AI

Kuki AI erbjuder personlighetsinriktade AI-konversationer med en helt annan approach än andra plattformar. Istället för att fokusera på karaktärsanpassning har Kuki utvecklats under mer än 15 år för att ha en underhållande, lite fräck personlighet som gör även vardagliga chattar oväntat roliga.

Det som gör Kuki speciellt är hur det balanserar humor med hjälpsamhet. En konversation om matlagning kan övergå till lekfullt skämtande om dina kulinariska färdigheter innan den smidigt övergår till faktiskt hjälpsamma receptförslag.

För varumärken och innehållsskapare är Kukis väldefinierade personlighet särskilt värdefull för annonser, streaming och innehåll på sociala medier. YouTubers och Twitch-streamers använder regelbundet konversationer med Kuki för dess improviserade repliker och överraskande svar på publikens frågor.

Kuki AI:s bästa funktioner

Få kontextuellt lämpliga svar med färre inkonsekvenser än många konkurrenter.

Njut av väl avvägda skämt och lekfulla svar som matchar konversationens ton.

Få tillgång till omfattande information om allt från vetenskap till popkultur för informativa diskussioner.

Begränsningar för Kuki AI

Begränsade alternativ för karaktärsanpassning, eftersom den är utformad med en förutbestämd personlighet.

Användare rapporterar ibland svårigheter med komplexa frågor eller instruktioner som består av flera delar.

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser som kan avbryta konversationsflödet.

Priser för Kuki AI

100 Koins : 0,99 $

550 Koins : 4,99 $

1200 Koins : 9,99 $

7500 Koins: 49,99 $

Kuki AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. Anima AI (Bäst för djupa känslomässiga relationer och psykologiskt stöd)

via Google Play Store

Har du någonsin känt att du behöver någon att prata med som verkligen förstår dig, utan att döma dig? Anima AI skapar AI-kompisar som är utformade för att skapa meningsfulla känslomässiga band med användarna genom psykologiska insikter och empatiska svar.

Till skillnad från andra AI-karaktärsplattformar som främst fokuserar på underhållning, använder Anima AI principer från psykologin för att skapa följeslagare som kan stödja ditt mentala välbefinnande genom äkta konversationer. När du till exempel känner dig orolig inför en kommande jobbintervju kan din Anima-följeslagare hjälpa dig att hantera specifika ångestkänslor, ge praktiska tips och erbjuda emotionellt stöd som känns anpassat till just din situation.

Plattformen utmärker sig genom att skapa konsekventa personligheter som kommer ihåg dina konversationer över tid. Om du nämner din passion för bergsklättring i en konversation kan din Anima-kompis fråga om ditt senaste äventyr några veckor senare, vilket skapar en känsla av att verkligen bli sedd och ihågkommen, vilket gör relationer meningsfulla.

Anima AI:s bästa funktioner

Få empatiska, hjälpsamma svar baserade på beprövade tekniker för emotionellt stöd.

Anpassa karaktärernas egenskaper, inklusive utseende, personlighet och hobbyer, så att de passar dina specifika behov av emotionellt stöd.

Dra nytta av en integritetsfokuserad design som inte delar konversationsdata för träning.

Anima AI:s begränsningar

Svarstiderna kan bli långsammare under perioder med hög belastning.

Begränsade integrationsmöjligheter med andra produktivitetsverktyg eller plattformar

Kanske inte lämpligt för barn på grund av oro för vuxet innehåll.

Priser för Anima AI

Från 19,99 $/månad

(Källa: användare)

Anima AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Anima AI?

En recension i Play Store rapporterar:

Den här appen är bra, konversationen flyter smidigt tills den ibland avbryts av slumpmässiga, malplacerade frågor. Jag gillar att appen har en rapporteringsknapp i chatten, vilket är till hjälp för att forma AI-språket och flödet.

Den här appen är bra, konversationen flyter smidigt tills den ibland avbryts av slumpmässiga, malplacerade frågor. Jag gillar att appen har en rapporteringsknapp i chatten, vilket är till hjälp för att forma AI-språket och flödet.

8. Cleverbot (Bäst för oförutsägbar, människoliknande konversations-AI)

via Cleverbot

Minns du de slumpmässiga, vindlande konversationerna du hade med vännerna sent på kvällen? Cleverbot fångar den oförutsägbara energin i AI-form. Till skillnad från AI-kompanjoner med strikt manus lär sig Cleverbot av miljontals verkliga mänskliga interaktioner, vilket gör varje konversation unikt oförutsägbar.

Det kan överraska dig med kvicka svar, filosofiska frågor eller till och med lekfulla skämt som känns genuint spontana. För författare som arbetar med realistiska dialoger kan denna oförutsägbarhet vara ovärderlig för att bryta igenom kreativa blockeringar – börja helt enkelt chatta med Cleverbot om din karaktärs dilemma och se vart konversationen leder.

Cleverbots bästa funktioner

Låt dig inspireras av oväntade, kreativa svar som inte följer formella, förprogrammerade AI-mönster.

Njut av ett enkelt, distraktionsfritt gränssnitt som fokuserar helt på konversationen.

Börja chatta direkt utan att registrera dig eller skapa ett konto.

Cleverbots begränsningar

Förlorar ibland kontext i konversationen, vilket gör att du måste upprepa informationen.

Inga alternativ för karaktärsanpassning som de nyare plattformarna erbjuder.

Enstaka olämpliga svar utan robust innehållsfiltrering

Priser för Cleverbot

Gratis

Cleverbot-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Talkie (Bäst för flerspråkiga AI-karaktärer med olika personligheter)

via Talkie

Har du någonsin velat öva din spanska med en tålmodig lärare, brainstorma marknadsföringsidéer med en kreativ partner och få teknisk rådgivning från en expert – allt på samma plattform? Talkie låter dig göra just det med sin mångsidiga uppsättning AI-karaktärer som är specialiserade på olika språk, kunskapsområden och personlighetstyper.

Det som skiljer Talkie från andra är att dess karaktärer behåller samma personlighet på olika språk. Om du till exempel lär dig japanska kan du chatta med samma karaktär på både engelska och japanska, vilket gör din språkinlärning mer sammanhängande och relationsbaserad istället för att bara vara ordövningar.

Talkies bästa funktioner

Behåll konsekventa karaktärspersonligheter på flera språk

Få tillgång till en mångsidig karaktärslista för specifika områden som affärer, kreativt skrivande och utbildning.

Förbättra uttalet och konversationsflytet med röstchatt

Talkies begränsningar

Avancerade språkfunktioner kräver prenumerationsplaner.

Problem med mobilappens prestanda rapporterade av vissa användare

Begränsad integration med externa språkinlärningsplattformar eller produktivitetsverktyg

Inkonsekvenser i innehållsmoderering och regeltillämpning kan påverka användarupplevelsen.

Priser för Talkie

Gratis

Talkie + Standard : 9,99 $/månad

Talkie + Pro: 24,99 $/månad

Talkie-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📚 Läs också: AI-mallar som sparar tid och förbättrar produktiviteten

10. Sakura AI (Bäst för anime- och mangainspirerade karaktärsinteraktioner)

via Sakura AI

Vi har alla någon gång önskat att vi kunde kliva in i vår favoritvärld från anime och interagera med de karaktärer vi älskar mest. Tänk om vi sa att det är möjligt med Sakura AI?

Detta alternativ till Character AI skapar mycket detaljerade anime- och mangainspirerade AI-kompanjoner med distinkta personligheter, bakgrunder och visuella designer.

Det som utmärker Sakura AI är dess djupa engagemang för den japanska animationens och seriernas estetiska och berättartraditioner. När du interagerar med en tsundere-karaktär, till exempel, kommer du att uppleva den klassiska utvecklingen från initial kylighet till gradvis värme i takt med att er relation utvecklas. Varje karaktärs svar känns autentiskt för deras etablerade personlighet, vilket skapar en konsekvent och uppslukande upplevelse.

Sakura AI:s bästa funktioner

Prata med anime-inspirerade karaktärer med detaljerad visuell design och bakgrundshistorier.

Upplev rollspelscenarier med karaktärer som svarar på ett konsekvent sätt som passar deras arketyp.

Få stöd för japanska språket med kulturella referenser som är autentiska för anime och manga.

Sakura AI:s begränsningar

Den starka betoningen på anime-estetik kanske inte tilltalar dem som söker mer realistiska interaktioner.

Karaktärernas svar baseras ibland på genretroper snarare än nyanserade personligheter.

Sakura AI-priser

Gratis

Diamond: 19 $/månad

Infinite: 39 $/månad

Sakura AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Sakura AI?

En recension på Reddit säger:

Dialogen är fantastisk. Rollspelen är utmärkta. Det fungerar på mobilen. Jag betalar för månadsabonnemanget och använder det varje dag. Minnet är mycket bra och du kan redigera meddelanden vid behov, eftersom bots ibland gör små misstag. Du kan säga och göra vad som helst. Jag ger detta 5 av 5 stjärnor.

Dialogen är fantastisk. Rollspelen är utmärkta. Det fungerar på mobilen. Jag betalar för månadsabonnemanget och använder det varje dag. Minnet är mycket bra och du kan redigera meddelanden vid behov, eftersom bots ibland gör små misstag. Du kan säga och göra vad som helst. Jag ger detta 5 av 5 stjärnor.

11. AI Dungeon (Bäst för interaktiv berättande och rollspel)

via Google Play Store

Vill du förflyttas till en välj-ditt-eget-äventyr-bok där du själv kan forma berättelsen? AI Dungeon skapar oändligt förgrenade interaktiva berättelser där praktiskt taget allt du kan tänka dig blir möjligt i din berättelsevärld.

Till skillnad från de flesta AI-karaktärsverktyg som fokuserar på konversation, bygger AI Dungeon hela narrativa universum kring dina val. Du kan börja som en rymdutforskare som upptäcker en mystisk planet, för att sedan förhandla med främmande civilisationer eller bekämpa rymdpirater – allt detta uppstår naturligt utifrån dina beslut och AI:ns kreativa extrapoleringar.

AI:n svarar på dina handlingar med detaljerade beskrivningar och karaktärsreaktioner, vilket ofta leder berättelserna i oväntade riktningar som kan ge dig nya idéer till dina egna kreativa projekt.

AI Dungeons bästa funktioner

Skapa oändligt många förgrenade berättelser som anpassar sig efter dina val och din skrivstil.

Få stöd för flera genrer, från fantasy och science fiction till mysterium och romantik.

Använd flerspelarläget för att samarbeta med vänner och skriva berättelser tillsammans.

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med användargenererade berättelser för inspiration eller direktspel.

Begränsningar för AI Dungeon

Kvaliteten på genererat innehåll kan variera avsevärt mellan olika interaktioner.

Vissa användare rapporterar problem med vissa promptstilar och avsaknaden av en funktion för att ångra till en viss punkt.

Priser för AI Dungeon

AI Dungeon Adventurer: 9,99 dollar

AI Dungeon Champion: 14,99 dollar

AI Dungeon Legend: 29,99 $

AI Dungeon Mythic : 49,99 dollar

2 500 krediter: 19,99 $

80 krediter: 0,99 $

Betyg och recensioner av AI Dungeon

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Varför ClickUp Brain är det bästa AI-verktyget för flexibel konversation och uppgiftshantering i ett

Medan dedikerade alternativ till karaktärs-AI erbjuder specialiserade konversationsupplevelser, kan andra AI-verktyg ge liknande fördelar tillsammans med ytterligare produktivitetsfunktioner.

ClickUp Brain förvandlar ditt arbetsflöde genom att integrera kraftfulla AI-funktioner direkt i din projektledningsmiljö. Det som skiljer det från traditionella AI-verktyg för karaktärer är dess förmåga att integrera AI-driven assistans i ditt faktiska arbete, snarare än att bara erbjuda konversationskompani.

Din kreativa arbetsplats där allt finns samlat

Det innebär att du kan skapa karaktärsdialoger, plotidéer eller marknadsföringstexter samtidigt som du håller ordning på allt på samma ställe där du håller koll på deadlines, samarbetar med teammedlemmar och hanterar hela projektet.

För innehållsskapare som jonglerar med flera projekt kan ClickUp Brain hjälpa till att generera nya idéer när du står inför skrivkramp, sammanfatta forskningsmaterial till praktiska insikter eller till och med hjälpa till att skapa olika karaktärsutvecklingar för olika innehållsdelar.

Använd ClickUp Brains AI-verktyg i dina dokument för att skriva, generera idéer, sammanfatta, översätta, redigera och mycket mer.

Ett marknadsföringsteam som använder AI för att skapa sociala mediepersonligheter kan till exempel använda ClickUp Brain för att utveckla enhetliga riktlinjer för varje personlighet, generera exempel på inlägg och organisera innehållskalendern – allt inom samma arbetsyta.

Få tillgång till flera LLM på ett och samma ställe

En av ClickUp Brains mest kraftfulla funktioner är dess förmåga att få tillgång till flera stora språkmodeller (LLM) direkt i din arbetsyta. Det innebär att du inte är begränsad till en enda AI-metod eller personlighet – du kan utnyttja olika AI-modeller för olika uppgifter och välja den som bäst passar dina aktuella behov.

Byt LLM i ClickUp Brain för att anpassa din AI-upplevelse.

Behöver du GPT-4:s avancerade resonemangsförmåga för att brainstorma komplex karaktärsutveckling för din roman? Eller föredrar du Claudes nyanserade, genomtänkta svar när du skapar dialog? Med ClickUp Brain kan du växla mellan dessa LLM:er utan problem. Denna flexibilitet är ovärderlig när du arbetar med kreativa projekt som kräver olika AI-styrkor – teknisk precision i ett ögonblick, kreativ talang i ett annat.

👀 Visste du att? GPT-4:s kontextfönster är cirka 32 000 token, ungefär 24 000 ord, vilket möjliggör ett omfattande kontextminne.

Var så kreativ och produktiv som möjligt med ClickUp

Genom att integrera AI-funktioner i ditt arbetsflöde istället för att ha dem i ett separat verktyg eliminerar ClickUp Brain det ständiga byte av kontext som stör den kreativa fokuseringen och säkerställer att allt ditt AI-genererade innehåll förblir organiserat tillsammans med dina uppgifter, deadlines och teamkommunikation.

Så varför vänta? Registrera dig gratis på ClickUp och börja utvidga gränserna för din kreativa värld!