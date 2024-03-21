Vad är giftig produktivitet? Hur man övervinner och förebygger den

Det är naturligt att sträva efter produktivitet på arbetsplatsen, och för att organisationer ska kunna blomstra bör det alltid vara en prioritet att hitta sätt att förbättra arbetsprestationen. Men det finns alltid en risk att man går för långt. När det blir giftig produktivitet avviker man inte bara från en hälsosam arbetsmiljö – man kan också allvarligt påverka hela arbetsplatsens mentala och fysiska hälsa.

Hur hittar du den balansen?

Det börjar med att förstå vad giftig produktivitet egentligen innebär. Därefter handlar det om att identifiera tecken på när dina team upplever giftig produktivitet och förstå vad som orsakar den. Och naturligtvis måste allt detta resultera i aktiva åtgärder som är specifikt utformade för att övervinna giftig produktivitet.

Vad är giftig produktivitet?

Som namnet antyder är toxisk produktivitet ett fenomen i arbetslivet där produktiviteten prioriteras så högt att den överskuggar alla andra aspekter av livet.

Det finns alltid saker på att göra-listan. Vi lever i en kultur som belönar teammedlemmar som är konstant produktiva. Men när den ständiga stressen står i vägen för ens fysiska och mentala välbefinnande kan den bli kontraproduktiv och till och med skadlig.

Tänk på anställda som jobbar hela natten för att de känner sig skyldiga inför en kommande deadline, eller distansarbetare som känner sig så skyldiga att de ägnar sin fritid åt att försöka uppfylla orealistiska förväntningar. Tänk sedan på den hektiska kultur som försöker inpränta i anställda att pauser eller tid för privatlivet hindrar karriärframgång.

Giftig produktivitet ska aldrig förväxlas med en stark arbetsmoral. Drivkraften att få saker gjorda är en beundransvärd egenskap. Problemen börjar när dessa arbetsvanor leder till oförmåga att hantera din tid och ett behov av att prioritera arbetet framför allt annat.

Planera din dag, vecka och framtiden med ClickUp-kalenderns mall för att-göra-lista.

Tecken på och orsaker till giftig produktivitet

Det är inte alltid lätt att identifiera tecken på att du eller ditt team lider av giftig produktivitet. Det gäller i ännu högre grad när företagskulturen har inpräntat att det viktigaste är att få saker gjorda. Det finns dock några tecken som kan hjälpa dig att förstå när en naturlig benägenhet att vara produktiv har blivit ohälsosam.

Bristande hänsyn till balansen mellan arbete och privatliv

Håll koll på arbetstiden för dig själv och alla teammedlemmar. Brist på balans mellan arbete och privatliv är ett av de vanligaste symptomen på giftig produktivitet.

Det finns många orsaker till detta samband. Underliggande skuldkänslor kan få anställda att ständigt kolla sin e-post, särskilt (men inte bara) när de arbetar på distans. Du kommer också att höra teammedlemmar säga att de får mer tid att arbeta utanför ordinarie arbetstid när deras kollegor inte stör dem.

Ohälsosam konkurrens och jämförelser inom ditt team

En stark arbetsmoral kan bli en farlig fälla när den blir konkurrensinriktad. En medlem som arbetar längre timmar eller prioriterar bort sitt familjeliv bara för att han eller hon vill nå toppen av listan kan allvarligt skada sin mentala hälsa.

Återigen är detta svårare att spåra och identifiera i distansarbetsmiljöer. Med distansarbete kan det vara svårare att övervaka om en teammedlem tenderar att hoppa över måltider eller raster bara för att hinna ikapp.

Leta efter de mer allmänna tecknen på denna ohälsosamma nivå av konkurrens. Du kan ofta se det i samtal vid vattenkylaren och i spontana kommentarer.

Självpåtagna förväntningar på att alla uppgifter måste lösas omedelbart

Detta fenomen, som även kallas handlingsbias, beror ofta på en oförmåga att hantera uppgifter inom en rimlig tidsram. Anställda som slutför uppgifter eller svarar på e-postmeddelanden omedelbart kan ha svårt att sätta gränser. De misslyckas med att avsätta tid för sin fritid eller långsiktiga, strategiska uppgifter.

Ofta lider dessa anställda av bristen på en mer strukturerad produktivitetsplan. Men de kan också känna press eller skuld över sin att göra-lista. Då försöker de bekämpa den pressen genom giftig produktivitet.

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

4 vanliga orsaker till giftig produktivitet

Giftig produktivitet kan ha många olika orsaker. Det är värt att ägna tid åt var och en av dem för att skapa sundare produktivitetsförväntningar för dig själv och ditt team.

1. Hustle-kulturen

När företagsledare föreslår 18-timmars arbetsdagar är det tydligt att åtminstone vissa tendenser till giftig produktivitet kommer från vår bredare företagskultur. Idén att framgångsrika människor arbetar hårdare än alla andra för att nå framgång kan göra det svårt att sätta realistiska förväntningar som uppmuntrar produktivitet samtidigt som man upprätthåller en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

2. Företagskultur

De större kulturella orsakerna till giftig produktivitet finns också på många enskilda arbetsplatser. Organisations- och teamledare som arbetar långa timmar och prioriterar att få saker gjorda framför allt annat har en nedströms effekt på sina team, som känner sig skyldiga när de inte följer efter. När din företagskultur misslyckas med att sätta gränser kan giftig produktivitet bli endemisk.

3. Distansarbete

Ökningen av antalet personer som arbetar på distans har medfört många fördelar. Men det har också lett till att fler känner sig tvungna att arbeta utanför sina ordinarie arbetstider. Att ha arbete och e-post inom räckhåll via mobiltelefonen och andra enheter har bara accelererat behovet av att känna sig produktiv hela tiden, även om det går ut över ditt välbefinnande.

4. Interna egenskaper

Slutligen kan vissa aspekter av giftig produktivitet ha sitt ursprung i personlighetsdrag. Mer konkurrenskraftiga medarbetare värdesätter till exempel oftare produktivitet framför andra delar av livet. Detsamma gäller personer med låg självkänsla som behöver känna sig produktiva för att känna sig uppskattade på arbetsplatsen.

Negativa effekter av giftig produktivitet på arbetsplatsen

Det handlar inte bara om teoretisk expertis. I värsta fall kan giftig produktivitet allvarligt påverka hela ditt team. Effekterna kan vara allt från försämrad mental hälsa till ökad personalomsättning och, paradoxalt nog, mindre produktiva team.

Utbrändhet på arbetsplatsen i hela ditt team

Utbrändhet hos anställda innebär att man känner sig fysiskt och emotionellt utmattad till den grad att man drabbas av ångest och depression. Det är det mest betydande och potentiellt skadliga resultatet av giftig produktivitet. Behovet av att arbeta hela tiden på grund av orealistiska förväntningar (internt eller externt) och oförmågan att sätta gränser kan leda till betydande psykiska problem som går långt utöver de kortsiktiga fördelarna med att få saker gjorda.

Försämrad fysisk och psykisk hälsa

Anställda som lider av toxisk produktivitet tenderar att vara mindre friska. Delvis på grund av utbrändhet (men också som ett enkelt resultat av att de prioriterar bort sitt privatliv) börjar deras mentala och fysiska hälsa försämras. Förutom allvarliga etiska konsekvenser innebär det också fler sjukdagar, behov av vila och högre sjukförsäkringsbehov.

Minskande samarbete

När ditt team arbetar i en kultur präglad av giftig produktivitet börjar de att ständigt vara på helspänn. Deras oförmåga att inse att det inte är allt som räknas att få saker gjorda leder till personliga problem och kan allvarligt hämma deras förmåga att arbeta tillsammans. De börjar isolera sig, vilket hindrar din organisation från att skörda frukterna av ett samarbetsinriktat arbetsmiljö.

Öka produktiviteten med samarbetsbaserad uppgiftshantering genom att tilldela uppgifter, tagga kommentarer och dela skärminspelningar på en och samma plattform.

Arbetsbelastningsförlamning

Arbetsbelastningsförlamning uppstår när du har så mycket att göra att du hela tiden skjuter upp det. Eftersom du ständigt är överväldigad och inte vet var du ska börja tenderar du att inte göra någonting, vilket motverkar dina produktivitetsmål. En kultur eller intern drivkraft som ständigt pressar på för en högre arbetsbelastning kan göra att ditt team inte klarar av att slutföra arbetet.

Tips och sätt att undvika giftig produktivitet

Det kanske redan har spridit sig i din organisation, eller så ser du bara de första tecknen. Oavsett vilket är det aldrig för tidigt att bekämpa giftig produktivitet.

Varje situation kan kräva en något annorlunda strategi för att ta detta steg. Ibland kan det vara nödvändigt att erbjuda varje teammedlem tillgång till en psykolog. Dessa tips kan dock tillämpas på alla insatser för att bekämpa giftig produktivitet och bidra till att säkerställa ditt teams emotionella välbefinnande, samtidigt som hela organisationen gynnas.

1. Uppmuntra en sund balans mellan arbete och privatliv

Sätt tydliga gränser mellan arbete och privatliv för dina anställda när det är möjligt. Se till att de vet att deras privatliv är lika viktigt som deras produktivitet på jobbet. Omdirigera försiktigt anställda som fortsätter att sträva efter produktivitet utan att arbeta sina fastställda timmar.

Du kan börja med att fastställa exakta tider när du förväntar dig att ditt team ska vara tillgängligt och när de istället kan fokusera på sin egen tid. Undvik att svara på alla e-postmeddelanden och meddelanden direkt för att föregå med gott exempel för ditt team. Betona fördelarna med att komma till jobbet utvilad efter att ha tillbringat lite tid borta från det på kvällen.

2. Skapa en kultur av hälsosam produktivitet

En del av kampen mot giftig produktivitet handlar om att dra tydliga gränser mellan begreppet och vad det innebär att istället vara produktiv på ett hälsosammare sätt. Detta måste åtminstone delvis vara en utbildningsfråga. Många av ovanstående punkter kan vara avgörande när du hjälper anställda att förstå hur för mycket arbete kan påverka deras fysiska och mentala hälsa.

Att bygga upp en sådan kultur innebär också att föregå med gott exempel. Alla chefer och ledare som dina team interagerar med bör leva som de lär, respektera gränser och uppmuntra positiva resultat utan att pressa för hårt.

Effektivisera arbetsuppgifter och öka produktiviteten genom att automatisera processer med ClickUp Automations.

3. Uppmuntra självmedvetenhet och självreflektion

Ibland är det bästa sättet att bekämpa giftig produktivitet att titta inåt. Hitta sätt att hjälpa dina anställda att ta sig några minuter för att undersöka om de kanske upplever det. Naturligtvis kan detta vara svårt, särskilt för dem som inte är bekanta med begreppet.

Be dem istället att undersöka sina känslor som ligger bakom giftig produktivitet, till exempel:

En ständig brådska att få mer arbete gjort

En känsla av impostorsyndrom eller ovärdighet som måste kompenseras med mer arbete.

Ett konstant inre behov av att konkurrera med andra i teamet

Känner du dig så stressad av jobbet att varje paus bara leder till skuldkänslor?

Genom att hjälpa ditt team att upptäcka dessa känslor och uppmuntra dem att ta dem på allvar kan du se till att de inte ignorerar dem eller bara arbetar hårdare för att behandla symptomen istället för orsaken.

4. Ta hand om dig själv

Att förstå de känslor som kan ligga bakom giftig produktivitet är förstås bara början. Nästa steg är att se till att alla i teamet tar hand om sig själva.

Självomsorg behöver inte vara komplicerat. En hälsosam livsstil kan hjälpa, liksom att uppmuntra hobbyer utanför arbetet. Även enkla saker som att koppla bort mobiltelefonen då och då och tillbringa lite kvalitetstid helt bortkopplad från arbetet kan göra stor skillnad.

Kom ihåg att olika underliggande känslor och orsaker till giftig produktivitet kräver olika typer och nivåer av egenvård. Tvinga inte ditt team att delta i aktiviteter som kanske inte är relevanta för dem. Ge dem istället utrymme att hitta de aktiviteter och åtgärder som passar dem bäst.

5. Uppmuntra regelbundna pauser

Forskning visar att att arbeta non-stop utan pauser skadar din hälsa och sänker produktiviteten. Det är därför bra ledare uppmuntrar hela sitt team att bygga in pauser i sitt schema, även om det kan vara ett kontraintuitivt steg för vissa att ta. Det inkluderar allt från korta pauser under en vanlig arbetsdag till att se till att dina teammedlemmar tar ut sina semesterdagar och årliga ledigheter varje år.

6. Sätt upp realistiska mål och förväntningar

Det sista du vill göra är att lägga till press från teamet eller organisationen till de interna orsakerna till giftig produktivitet. Du kan undvika just det genom att se till att dina mål och förväntningar ligger inom ett realistiskt område för vad varje teammedlem kan uppnå.

De bästa målen baseras på trender och är i sig mätbara. De bör också vara så specifika som möjligt och omfatta alla i teamet. På så sätt kan ansvaret fördelas istället för att bli en enskild teammedlems personliga ansvar.

Hantera giftig produktivitet genom att sätta upp mål och följa dina framsteg med ClickUp Goals.

7. Uppmuntra öppen kommunikation

Ibland är det enklaste och, paradoxalt nog, det svåraste för både ledare och deras team att prata igenom saker och ting. Det tenderar att identifiera orsakerna till och potentiella lösningar på giftig produktivitet. Men det är också oerhört personligt och innebär vissa hårda insikter i början.

Du kan inte få alla medlemmar i ditt team att prata om sina känslor. Du kan dock uppmuntra öppen kommunikation och låta dem veta att stressfaktorer eller skuldkänslor över att inte arbeta tillräckligt kan diskuteras öppet. Denna strategi för öppen kommunikation öppnar också nya vägar till en mer samarbetsinriktad arbetsplats, en naturlig lösning på giftig produktivitet.

Slutligen, underskatta inte kraften i produktivitetsverktyg på arbetsplatsen för att skapa ett bättre arbetsflöde. Verktyg som produktivitetsmallar och plattformar för uppgiftshantering kan standardisera arbetsflöden och hjälpa ditt team att förstå vad som behöver göras, samarbeta och upprätthålla en sund produktivitet.

Det är här ClickUp kommer in i bilden.

Det handlar inte bara om funktioner som ClickUp Tasks eller ClickUp Online To-Do Lists, som kan fastställa tydliga riktlinjer för vad som behöver göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Varje teammedlem kan också prioritera sitt arbete med ClickUp Task Priorities, vilket skapar en tydlig hierarki som upprätthåller en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Kom ihåg att du måste använda dessa produktivitetsverktyg på rätt sätt.

Uppgifter bör ingå i större projekt, kompletterade med arbetsflöden och beroenden som hjälper dina teammedlemmar att förstå det större sammanhanget för arbetet. Team bör enas om uppgiftsprioriteringar, dela prioriteringar och koppla sina mål direkt till större team- och organisationsmål. Men när du gör det rätt skapar dessa verktyg en kultur av sund produktivitet med mycket mindre risk att bli skadlig eller giftig.

Hantera giftig produktivitet med ClickUp

Se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick för att bättre delegera eller omfördela uppgifter och snabbt förstå vem som har för lite eller för mycket att göra.

Vi påstår inte att ClickUp är en magisk lösning på giftig produktivitet. Konceptet är för djupgående för att en enskild mjukvaruplattform ska kunna få bort det. Men när det kopplas till andra lösningar kan rätt teknik och färdigheter inom uppgiftshantering vara till stor hjälp i din strävan att ta itu med problemet.

Det bästa av allt är att du kan börja med rätt verktyg utan några långsiktiga åtaganden. Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag och börja bekämpa giftig produktivitet för dig själv och ditt team.