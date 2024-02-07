De 10 bästa Webhooks-integrationerna för att koppla ihop dina appar 2025

Automatisering är utvecklarens bästa vän, eller hur? Om du är programmerare, systemadministratör eller IT-proffs är chansen stor att du känner till webhooks.

Ja, de är mirakelmakarna som låter appar självständigt skicka meddelanden (webhook-meddelanden) till andra applikationer.

När din bokföringsapp får ett meddelande om en ny betalning via PayPal, dina samtal dirigeras till ditt nummer via Twilio eller du får aviseringar på Slack om nya beställningar som görs i ditt WooCommerce-konto – tack vare webhooks.

Men med så många program för automatisering av uppgifter online kan det vara svårt att hitta det som passar just ditt företag. För att förenkla har vi sammanställt de 10 bästa webhook-integrationerna för att koppla ihop dina appar 2024.

Vad ska du leta efter i Webhooks-integrationer?

När du arbetar med webhook-integrationer måste du ta hänsyn till flera faktorer för att säkerställa effektiv kommunikation och säker datautbyte mellan olika system. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

Payload-format: En av de första övervägandena är payload-formatet och innehållet. Använd webhooks som stöder vanliga dataformat som JSON eller XML, och se till att dokumentationen ger tydlig information om payload-strukturen och datafälten.

Autentisering och säkerhet: API-nycklar och datakryptering säkerställer att kommunikationen är säker med hjälp av protokoll som HTTPS. Detta skyddar inte bara data utan säkerställer också att endast behöriga parter kan interagera med Webhook-URL:erna. Välj därför webhooks som använder dem.

Omförsöksmekanism: En robust omförsöksmekanism säkerställer att dataöverföringen förblir tillförlitlig även vid tillfälliga fel.

Händelsetyper: Integrationer som låter dig ange händelsetyper och använda filter för att begränsa de data som triggar webhook-URL:en förbättrar effektiviteten genom att minska onödig dataöverföring.

Anpassningsalternativ: Det är viktigt att inkludera anpassade rubriker i förfrågningar och flexibilitet i anpassningen av nyttolasten. De ser till att dina integrationer är perfekt anpassade efter din applikations krav.

Hastighetsbegränsning: Hastighetsbegränsningspolicyer förhindrar missbruk eller överdriven användning. Att implementera hastighetsbegränsningar hjälper till att upprätthålla integriteten och prestandan hos webhook-integrationen.

Testmiljö: Det är mycket fördelaktigt att ha en dedikerad testmiljö eller sandlåda, som finns i många Det är mycket fördelaktigt att ha en dedikerad testmiljö eller sandlåda, som finns i många SMS-kampanjprogram . Det gör att du kan simulera webhook-händelser och säkerställa korrekt integration innan du implementerar i en produktionsmiljö.

Bokmärk denna lista för att utvärdera webhook-integrationer mot din applikations krav.

De 10 bästa Webhooks-integrationerna att använda

Eftersom efterfrågan på kvalitativa webhook-integrationer ökar under 2024 har vi sett till att vår lista över de 10 bästa webhook-integrationerna tillgodoser olika behov. Vi är säkra på att du kommer att hitta den perfekta lösningen för dina projekt bland dessa.

1. ClickUp

Anslut dina favoritappar med ClickUp Webhooks-integrationer för uppdateringar i realtid.

ClickUp är inte bara en heltäckande projektledningslösning, utan också ett förstahandsval för team som vill integrera webhooks i sitt arbetsflöde.

Med ClickUp Webhooks Integration kan du underlätta smidig kommunikation mellan ClickUp och dina andra appar, förbättra automatiseringen och datautbytet i realtid samt öka din förmåga att samarbeta. Det bästa av allt? Du behöver varken vara en proffs på kodning eller ladda ner några appar från tredje part för att göra detta.

ClickUp låter dig prenumerera på över 30 händelser med webhooks som ansluter direkt till ClickUps API. Denna funktion skickar dig aviseringar i realtid när ändringar görs i din hierarki, dina uppgifter eller dina mål i ClickUp.

ClickUps Universal Search gör det också möjligt för dig att snabbt hitta information i anslutna appar och till och med dina lokala filer från en centraliserad hubb. Funktionen Extend Search förbättrar processen ytterligare, så att du inte längre behöver söka i alla dina appar individuellt för att hitta en viss information.

Utöka supersnabb sökning till dina favoritappar med ClickUps universella sökning

ClickUps proaktiva projektledningsmetod och fokus på användarvänliga funktioner gör det möjligt för team att hantera projekt snabbt och med minimal ansträngning.

Anslut alla dina favoritappar på ett ställe med ClickUp

ClickUps bästa funktioner

Automatisera uppgifter och låt ClickUp kommunicera med dina favoritappar i realtid med Click Up Webhooks Integration.

Hitta appar och filer direkt i alla appar med ClickUps universella sökfunktion.

Anpassa din arbetsyta efter ditt teams unika behov och preferenser.

Upplev smidig gränssnittsnavigering med ClickUps användarvänliga design.

Prenumerera på över 30 webhooks-händelser för att hålla dig uppdaterad om dina uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta lite tid att vänja sig vid ClickUps gränssnitt på grund av dess många funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Google Sheets

via Google Workspace Marketplace

De flesta av oss har använt Google Sheets minst en gång tack vare dess användarvänliga gränssnitt för att skapa, redigera och samarbeta i kalkylblad. Det är ett kraftfullt verktyg som är praktiskt för många olika användningsområden för privatpersoner och företag.

Du kan göra allt från att planera månadsbudgeten till att spåra webbplatsens prestanda i Sheets. Användningen av webhooks ger Google Sheets ännu mer kraft.

Med hjälp av Google Apps Script eller tredjepartstjänster som Zapier kan användare skapa anpassade integrationer och arbetsflöden som reagerar på Sheet-händelser i realtid.

Anpassade webhook-URL:er kan vara ett utmärkt produktivitetsverktyg för utvecklare, eftersom de möjliggör direkt kommunikation och skräddarsydda integrationer för specifika behov. Fördelarna inkluderar ökad effektivitet, samarbete i realtid och avancerade funktioner. Detta gör Google Sheets till ett kraftfullt verktyg för datahantering och automatisering.

Google Sheets bästa funktioner

Få omedelbara datauppdateringar

Skapa händelsebaserade triggers med Webhooks

Automatisera repetitiva uppgifter

Begränsningar i Google Sheets

Beroende av externa tjänster under driftstopp, vilket påverkar tillförlitligheten i datauppdateringar

Det kan medföra säkerhetsrisker om det inte implementeras och hanteras på rätt sätt.

Priser för Google Sheets (som en del av Google Workspace)

Gratis för alltid

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 $/månad per användare

Business Plus: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 12 950 recensioner)

3. Gmail

Via Google Cloud

Gmail, den mest populära e-postplattformen, revolutionerade kommunikationen med sitt användarvänliga gränssnitt, spamdetektering och avancerade sorterings- och filtreringsfunktioner för inkorgen. Genom att integrera webhooks förvandlas Gmail till ett ännu kraftfullare kommunikationsverktyg.

Här är några av de möjligheter som öppnas för dig med Gmail-webhooks:

Få aviseringar om nya e-postmeddelanden för att vidta åtgärder

Extrahera e-postinnehåll och bilagor i en app

Automatisera arbetsflöden som kalenderhändelser från e-postmeddelanden

Integrera med andra appar som CRM med hjälp av e-postdata

Skapa chatbots som tränats med e-postmeddelanden

Synkronisera e-post mellan enheter

Säkerhetskopiera viktiga e-postmeddelanden till molnlagring

Gmails webhooks-integration underlättar snabb dataöverföring och synkronisering, vilket optimerar e-posthanteringen.

Gmails bästa funktioner

Få omedelbara aviseringar om nya e-postmeddelanden

Automatisera e-postsvar

Få tillgång till en central hubb för datasynkronisering

Utnyttja webhooks för att anpassa Gmail-arbetsflöden

Begränsningar i Gmail

Begränsad anpassning av automatisering

Det kan orsaka överbelastning av aviseringar.

Priser för Gmail

Gratis

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 $/månad per användare

Business Plus: 25 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Gmail-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 12 900 recensioner)

4. LINE

Via LINE

LINE, en gratisapp för snabbkommunikation på elektroniska enheter, använder webhook-integrationer för att förbättra sina inbyggda funktioner.

LINE:s webhook-integrationer möjliggör omedelbar avisering om nya meddelanden, interaktiva svar och smidig integration med externa system via API:er.

Utvecklare kan utnyttja dessa tekniska element för att skapa personliga upplevelser, utlösa händelser baserade på användarinteraktioner och synkronisera LINE-chattar med andra plattformar.

En app för matleveranser kan till exempel använda LINE:s webhook-integration för att skicka meddelanden till användarna när en beställning är klar, och en e-handelsapp kan göra samma sak när betalningen har mottagits, osv.

Företag kan också använda webhooks-integrationen för att skapa LINE-chatbots som interagerar med användarna när en åtgärd utlöses. Det är också möjligt att genomföra undersökningar, registreringar och leadgenerering genom att skicka LINE-meddelanden från formulärinlämningar.

LINE-webhooks förbättrar därför din förmåga att skapa innovativa, interaktiva och realtidsbaserade kommunikationsupplevelser.

Line bästa funktioner

Få omedelbara aviseringar om nya meddelanden och uppdateringar

Skapa chatbots som kan föra interaktiva konversationer med användarna

Skapa personliga användarupplevelser genom att skräddarsy interaktioner och innehåll baserat på specifika triggers.

Linjebegränsningar

Begränsad anpassning för chatbots

Linjeprissättning

Light: Gratis med upp till 500 meddelanden

Standard: 50 $ med upp till 10 000 meddelanden

Premium: 150 $ med upp till 40 000 meddelanden

Linjebetyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. TP-Link Tapo

TP-Link, ett ledande varumärke inom smarta hemprodukter, förvandlar hemautomatisering med avancerad teknik. TP-Link Tapos trådlösa kamerasystem integreras med webhooks och erbjuder oöverträffad kontroll och automatisering.

Användare kan få omedelbara aviseringar och synkronisera Tapo-enheter med externa system genom att utnyttja webhooks. Utvecklare kan använda dess tekniska funktioner för att skapa anpassade automatiseringsarbetsflöden, utlösa händelser baserat på ändringar i enhetens status och säkerställa uppdateringar i realtid.

Användare kan till exempel interagera med Tapo-enheter genom att använda IFTTT som mellanhand. IFTTT kan skicka webhook-förfrågningar till ett ”Make”-scenario som börjar med en anpassad URL. Det kan också ta emot webhooks som kommer från Make HTTP-appen.

Här är några ytterligare sätt på vilka webhooks kan användas med TP-Link Tapo smarta hem-enheter:

Få aviseringar när Tapos säkerhetskameror upptäcker rörelse

Aktivera lampor och strömbrytare när sensorerna upptäcker förhållanden som temperaturförändringar.

Skapa röstassistenter för att styra Tapo-enheter med hjälp av naturliga språkkommandon.

Skapa övervakningspaneler som hämtar live-status från Tapo-enheter

Anslut Tapo-enhetens data till prediktiva underhållssystem

TP-Link Tapo-webhooks möjliggör enkel integration för att utveckla anpassad automatisering och kontroll för att bygga ett smart hem-ekosystem.

TP-Link Tapos bästa funktioner

Få realtidsmeddelanden om statusen för smarta hem-enheter

Anslut TP-Link Tapo-enheter till externa system för smidig integration och datasynkronisering.

Övervaka strömförbrukning och energikostnader i realtid

Begränsningar för TP-Link Tapo

Vissa användare har upplevt firmwarefel.

Priser för TP-Link Tapo

30 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 39,99 $ för en kamera per år eller 144,99 $ för fem kameror per år

Premium: 4,99 $ per månad för en kamera eller 8,99 $ per månad för två kameror

TP-Link Tapo-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Reddit

Via Reddit

Reddit är en dynamisk online-community som lever på användarnas engagemang och mångsidiga diskussioner. Reddit integreras med webhooks för att erbjuda utvecklare kraftfulla verktyg för realtidsuppdateringar och automatisering.

För att göra detta måste du skapa en Reddit-utvecklingsapp, generera åtkomsttoken och konfigurera en webhook-slutpunkt på en vald plattform.

Genom att prenumerera på specifika händelser och hantera inkommande webhook-data kan du få omedelbara aviseringar om nya inlägg, kommentarer eller specifika nyckelord via Reddit-webhooks.

Denna aktiva integration underlättar skapandet av anpassade bots, automatiserar innehållsmoderering och utlöser händelser baserat på aktiviteter i communityn.

Utvecklare använder webhook-inställningar för att förbättra användarupplevelsen, redigera kod, effektivisera informationsflödet och bygga interaktiva applikationer som svarar dynamiskt på Reddits ständigt föränderliga innehåll. Implementering av säkerhetsåtgärder och noggranna tester garanterar en säker och funktionell integration.

Reddits bästa funktioner

Få omedelbara aviseringar om nya inlägg, kommentarer eller specificerade subreddit-aktiviteter.

Automatisera innehållsmoderering genom att skapa anpassade bots som triggas via webhook-URL.

Skapa interaktiva applikationer som dynamiskt svarar på aktiviteter i communityn.

Anpassa händelseutlösare och skräddarsy aviseringar för specifika interaktioner i communityn.

Reddit-begränsningar

Kan vara dyrt att underhålla

Inte lämpligt för komplexa integrationer som kräver tvåvägskommunikation eller dataradering.

Reddit-prissättning

Gratis för alltid

Reddit Premium: 5,99 $/månad per användare

Reddit-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

7. SwitchBot

Via SwitchBot

SwitchBot är ett innovativt ekosystem för smarta hem-enheter som integreras med webhooks via sitt API, vilket underlättar avancerad automatisering. Integreringen möjliggör specifikt kommunikation med plattformar som Home Assistant när enhetens status ändras.

Processen innebär att SwitchBot-sensorn detekterar en statusförändring och överför ett meddelande till SwitchBot Hub, som sedan kommunicerar med SwitchBot API-servern. Servern registrerar en webhook-URL som pekar på Home Assistant, vilket säkerställer uppdateringar i realtid.

För att använda SwitchBot API måste du skicka en specialiserad autentiseringssignatur i rubriken, som beskrivs i API-dokumentationen. För användare med HA Cloud-abonnemang optimerar inställningen av en webhook-URL integrationen ytterligare genom att minska API-anropen.

SwitchBots bästa funktioner

Utnyttja snabb och synkroniserad informationsflöde

Möjliggör kommunikation i realtid med Home Assistant, vilket underlättar dynamisk automatisering baserad på ändringar i enhetens status.

Konfigurera webhook-URL:er för att minska API-anropen för att ta emot data, vilket optimerar effektiviteten hos SwitchBot-integrationerna.

Förbättra säkerheten genom en specialiserad autentiseringssignatur i rubriken.

SwitchBot-begränsningar

Funktionen Blind Tilt i SwitchBot saknar stöd för webhook-slutpunkten.

Förlitar sig på en API-server, vilket kan påverka responsiviteten vid serverrelaterade problem.

SwitchBot-priser

SwitchBot API för MQTT-integration: 21,78 dollar

SwitchBot-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. Twitch

Via Twitch

Twitch, en framstående plattform för livestreaming, använder webhooks för kraftfull automatisering av arbetsflöden. Utvecklare kan skapa anpassade integrationer genom att använda Twitch webhooks URL för att trigga händelser för olika scenarier.

Några exempel är att publicera webhooks när streamare startar livestreamar, generera Zapier-webhook-URL-förfrågningar från nya Twitch-livestreamar och meddela webhooks om nya Twitch-följare eller streamstarter.

Twitch-webhooks integreras med tjänster som Integrately, vilket gör det möjligt för användare att skapa anpassade lösningar för icke-standardiserade användningsfall. Dessa webhooks använder HTTP POST-meddelanden med JSON-data, vilket ger flexibilitet i dataformat.

Integrationsmöjligheterna utökas ytterligare med plattformar som Onlizer Studio och IFTTT, som tillhandahåller visuella API-anslutningar för Twitch och webhooks och möjliggör omfattande automatisering.

Twitch bästa funktioner

Utlös händelser för nya livestreamar, följare eller andra specifika Twitch-aktiviteter.

Skapa anpassade integrationer för att ansluta appar genom att generera Zapier-webhook-URL-förfrågningar från nya Twitch-livestreamar.

Anpassa ett brett utbud av integrationer genom Twitchs förmåga att stödja HTTP POST-meddelanden med JSON-data.

Twitch-begränsningar

Användare kan inte använda http://localhost som återuppringning.

Det maximala antalet villkor som kan läggas till en webhook är 200.

Twitch-priser

Nivå ett : 4,99 $/månad per användare

Nivå två : 9,99 $/månad per användare

Nivå tre: 24,99 $/månad per användare

Twitch-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Alexa Actions av mkZense

Via mkZense

Alexa Actions från mkZense är en sofistikerad plattform för smart hemautomatisering som förbättrar Alexas funktioner.

Det gör att du kan skapa anpassade Alexa-funktioner och automatisera röstaktiverade åtgärder med hjälp av webhooks, vilket möjliggör personlig och komplex kontroll över anslutna enheter och tjänster inom det smarta hemmet.

Du kan också initiera kraftfull automatisering, som att utlösa åtgärden HumidityHigh eller justera hemlägen. När en kamera till exempel upptäcker en larmhändelse möjliggör integrationen att en IFTTT Trigger-åtgärd skickas till anslutna Alexa-enheter.

För att konfigurera denna integration måste du länka Alexa Actions-tjänsten till IFTTT med hjälp av Amazon-inloggningsuppgifter, skapa Alexa-rutiner och använda IFTTT-triggeralternativen i Smarthome-triggers.

Alexa Actions av mkZense bästa funktioner

Uppnå röstaktiverad automatisering för bättre smart hemkontroll

Skapa anpassade Alexa-funktioner genom webhooks

Enkel anslutning till enheter och tjänster från tredje part

Begränsningar för Alexa Actions från mkZense

Gratis om du använder tre eller färre triggers

Triggernamn får inte innehålla icke-engelska tecken.

Priser för Alexa Actions från mkZense

Gratis (upp till 3 triggare)

Betald plan: 5 $/år

Alexa Actions av mkZense betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. Telegram

Via Telegram

Telegram är en säker meddelandeapp som är känd för sina krypterade chattar och mångsidiga funktioner. Genom att erbjuda stöd för webhooks-integration för effektivt datautbyte med tredjepartsapplikationer går Telegram från att vara funktionell till att bli superkraftfull.

När en händelse inträffar och ett nytt meddelande skickas till en bot, skickar Telegram en begäran med uppdateringsobjektet till användarens server. Denna integration gör det möjligt för användare att dela data mellan en rad olika applikationer.

För att konfigurera Telegram-webhooks följer användarna en strukturerad process: skaffa en auktoriseringstoken, konfigurera ett Google-kalkylblad, skapa en laddningsdocka, lagra länkar i variabler, konfigurera webhooken, konfigurera boten och upprätta HTTP-postförfrågan.

För en lyckad integration krävs en öppen serverport med stöd för alternativen 443, 80, 88 och 8443. Detta säkerställer att boten är nåbar via sin offentliga adress.

Telegrams bästa funktioner

Konfigurera enkelt en webhook-begäran och börja använda den i din applikation genom enkel API och dokumentation.

Anpassa inbäddade meddelanden och automatiserade meddelanden

Få obegränsad serverlagring

Begränsningar för Telegram

Stöder portarna 443, 80, 88 och 8443; andra portar stöds inte för webhook-integration.

Inför en timeout för varje webhook-uppdatering; skickar om om den inte behandlas snabbt, vilket kan orsaka dubbelbearbetning.

Telegram-priser

Gratis för alltid

Premium: 4,99 $/månad per användare

Telegram-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 200 recensioner)

Välj rätt Webhooks-integration för ditt företag

Webhooks är oumbärliga verktyg för realtidsdatautbyte och automatisering. Från att förbättra kommunikationen i teamsamarbeten till att effektivisera arbetsflöden i mjukvaruutveckling – potentialen hos webhooks är oändlig.

Det bästa sättet att se vilken webhook-integration som passar dig bäst är att testa (eller kanske snarare ansluta?) den. Du kommer snabbt att upptäcka att ClickUp ligger miltals före de andra.

Att utnyttja ClickUps innovativa funktioner är avgörande för smidiga anslutningar mellan dina webbappar. Förutom att vara en databasprogramvara för småföretag, utmärker den sig som ett av de bästa produktivitetsverktygen med ett mångsidigt utbud av funktioner och användningsområden.

Upptäck hur ClickUp kan vara en one-stop-shop för alla dina integrationsbehov!