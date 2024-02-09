De bästa konferenserna och evenemangen inom byggbranschen: Din guide för 2025

Allmänheten kanske ser byggbranschen som ett yrke för arbetare, men som byggledare vet du bättre. Det här är en bransch i ständig utveckling där teknik, metoder och trender omformar vad det innebär att bygga konstruktioner.

Som yrkesverksamma inom byggbranschen är det ditt jobb att hålla dig uppdaterad om de senaste idéerna inom din bransch för en mer effektiv hantering av byggprojekt. ?️

Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om branschen är att delta i byggkonferenser. Lyckligtvis finns det många konferenser planerade under 2024. Lär dig mer om de senaste trenderna inom hållbarhet, byggteknik och allt däremellan.

I den här guiden förklarar vi varför byggkonferenser är så fördelaktiga, dyker ner i de byggmässor du inte får missa under 2024 och delar med oss av tips för att implementera det du lärt dig på konferensen.

Betydelsen av byggkonferenser

Byggkonferenser är inte bara roliga branschevenemang. De är en möjlighet att lära sig av branschledare och se de senaste trenderna inom byggkonstruktion. Förutom utbildningssessioner och seminarier erbjuder byggkonferenser också unika nätverksmöjligheter som kan ge din karriär ett lyft. Vad finns det att inte gilla?

Det finns många fördelar med att delta i byggkonferenser, bland annat:

Förbättra dina kunskaper: Även om du har 20 års erfarenhet inom branschen finns det alltid något nytt att lära sig. Delta i relevanta breakout-sessioner, seminarier och keynote-tal för att få nya insikter om den senaste tekniken och bästa praxis – man vet aldrig vad man kan upptäcka.

Delta i nätverksevenemang : Dessa evenemang är fyllda med branschproffs från alla hörn av byggvärlden. Det finns inte bara många intressanta människor att träffa, utan rätt kontakter kan också hjälpa dig att hitta mentorer eller utforska nya karriärmöjligheter.

Hitta kvalitetsleverantörer: Att hitta en kvalitetsleverantör är som att leta efter en nål i en höstack. Byggkonferenser ger dig möjlighet att prata med potentiella leverantörer i mässhallen. Kolla in dessa utställare för att hitta nya Att hitta en kvalitetsleverantör är som att leta efter en nål i en höstack. Byggkonferenser ger dig möjlighet att prata med potentiella leverantörer i mässhallen. Kolla in dessa utställare för att hitta nya byggprogramvaruverktyg , material och tekniker på kortare tid.

Viktiga byggkonferenser och evenemang 2024

Innovation sker på byggkonferenser. Om du vill vara med och forma framtiden för den byggda miljön, lägg in dessa byggkonferenser 2024 i din kalender.

World of Concrete

Datum: 22–25 januari 2024

Plats: Las Vegas, Nevada

Pris: Kontakta oss för prisuppgifter

World of Concrete fyllde 50 år i år, vilket gör den till en av de äldsta och mest ansedda byggkonferenserna i USA. Det är också den enda internationella mässan som är helt dedikerad till kommersiell betong och murverk. World of Concrete inkluderar en ny produktzon, utbildning ( inklusive certifieringar ) och lunch-och-lär-sessioner. ?

International Builders Show

Datum: 27–29 februari 2024

Plats: Las Vegas, Nevada

Pris: 175 dollar

International Builders Show är en stor årlig konferens som samlar över 60 000 byggproffs. Det tre dagar långa evenemanget inkluderar en start-up-zon, en nyproduktzon och till och med en demonstrationsscen för byggprestanda. Om du är sugen på fest finns det också Young Pro Party, Official House Party och andra mindre formella sammankomster där du kan släppa loss.

AGC årliga kongress

Datum: 19–22 mars 2024

Plats: San Diego, Kalifornien

Pris: 1 149–1 499 dollar

Associated General Contractors of America (AGC) anordnar AGC:s årliga kongress för några av de mest inflytelserika personerna inom byggbranschen. Detta gigantiska årliga evenemang omfattar spår om personalhantering, produktivitet på arbetsplatsen, riskhantering och infrastrukturbyggande.

ENR FutureTech

Datum: 3–4 juni 2024

Plats: San Diego, Kalifornien

Pris: 725–895 dollar

Letar du efter de senaste trenderna inom byggteknik? Då är ENR FutureTech rätt byggkonferens för dig. Engineering News-Record är värd för denna konferens, som fokuserar på innovationer inom arkitektur, teknik och byggande. Eftersom den lockar yrkesverksamma från flera olika discipliner är ENR FutureTech ett utmärkt tillfälle att lära sig om ny teknik och samtidigt knyta många kontakter inom branschen. Alla deltagare får tillgång till sessionernas innehåll, en utställningshall, digitala föreläsningsmaterial, måltider och nätverksmöjligheter.

Greenbuild International Conference

Datum: 12–15 november 2024

Plats: Philadelphia, Pennsylvania

Pris: Fastställs senare

Är du intresserad av hållbarhet? Greenbuild International Conference är en av de bästa byggkonferenserna för den gröna byggrörelsen. Årets program är ännu inte fastställt, men 2023 års evenemang berörde nettonollutsläpp, avkarbonisering, avloppsvattenhantering och regenerativ design.

CONEXPO-CON/AGG

Datum: 3–7 mars 2026

Plats: Las Vegas, Nevada

Pris: Fastställs senare

Okej, den här mässan återkommer inte förrän 2026, men du bör ändå ha den på din radar!

CONEXPO-CON/AGG marknadsför sig som Nordamerikas största byggmässa. Det är en gigantisk byggkonferens med över 2 000 utställare och 190 utbildningssessioner, så du kommer garanterat att få ut något av detta evenemang. Evenemanget 2026 innehåller ett spår för material och ett annat för byggledning, så sessionerna är en perfekt blandning av affärsutbildning och bygginnovation.

Nya teman 2024 Byggkonferenser

Precis som i alla branscher kommer och går trenderna inom byggbranschen. Byggbranschen utvecklas, men vissa ämnen kommer definitivt att prägla årets konferenser. Delta i de sessioner som du är mest intresserad av, men håll ett öga på dessa nya teman för att hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen inom byggbranschen.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

BIM är inte nytt, men det är ett hett ämne 2024. BIM är en typ av avancerad modelleringsprogramvara som revolutionerar hur proffs designar, bygger och förvaltar byggnader. Om det används på rätt sätt har det potential att minska kostnaderna och minimera avfallet. Årets konferenser kommer sannolikt att täcka de senaste utvecklingen inom BIM och fokusera på att använda BIM för samarbete mellan arkitekter, ingenjörer och byggproffs.

Avancerad teknik

Artificiell intelligens (AI), robotik och drönare har stor potential inom byggbranschen, från säkerhet till processkartläggning. Årets konferenser kommer att fokusera starkt på användningen av avancerad teknik och digitalisering för att göra byggandet mer effektivt och prisvärt.

Bonuspoäng: Du kommer att kunna knyta kontakter med leverantörer som erbjuder dessa avancerade tekniker på konferenserna, vilket effektiviserar din sökning och påskyndar implementeringen.

Personalhantering

Skapa tidrapporter för dina medarbetare och övervaka den tid som registreras i ClickUp.

Med allt detta prat om teknik är det frestande att glömma bort ett byggföretags största tillgång: dess medarbetare. Ingen föds som chef, så det är inte konstigt att de bästa byggkonferenserna oftast innehåller sessioner om personalhantering. Leta efter sessioner om tidrapportering för medarbetare, konflikthantering och rekrytering för mångfald.

Hållbarhet och grönt byggande

Miljöansvar är något som både konsumenter och myndigheter tänker på, så det är inte konstigt att så många konferenser (och särskilt Greenbuild International) fokuserar så mycket på hållbart byggande. Leta efter sessioner om hållbara byggmetoder, förnybara material och energieffektiva konstruktioner. ?

Modulär konstruktion

Prefabricering och modulär konstruktion blir allt populärare i takt med att byggföretag försöker påskynda sina produktionsscheman. Dessa metoder, som innebär att delar av en byggnad konstrueras utanför byggplatsen och monteras på plats, är ett annorlunda sätt att arbeta, men har potential att spara tid och pengar.

Bästa metoder för att få ut mesta möjliga av byggkonferenser

Att delta i en konferens kostar tid och pengar. Det sista du vill är att få ut lite eller ingenting av en konferens, så förbered dig för framgång innan du åker. Följ dessa bästa praxis för att maximera värdet av att delta i byggkonferenser.

Nätverka på allvar

Vi vet att du förmodligen är trött efter en lång dag på konferensen, men missa inte nätverksfesterna! Nätverkande öppnar upp en ny värld av möjligheter för din karriär och ditt företag. Följ dessa tips för att nätverka med stil:

Planera i förväg: Gör en lista över vilka deltagare, utställare och talare du vill prata med. Om du kan få deras kontaktuppgifter i förväg, boka möten med de kontakter du helst vill prata med.

Ha en hisspitch: Du behöver inte säga något häpnadsväckande, men ha en kortfattad presentation som förklarar vem du är och vad du letar efter. Det är mycket lättare att inleda en konversation med en främling när du har en presentation redo.

Uppföljning: Du kommer att samla på dig många visitkort under en byggkonferens. Planera in tid efter konferensen för att gå igenom visitkorten och följa upp dina nya kontakter.

Var uppmärksam under sessionerna

Använd ClickUp Docs för att ta anteckningar under konferensen, se vad andra teammedlemmar lär sig och brainstorma om hur ni kan implementera era kunskaper när ni återvänder till arbetet.

Du betalar bra pengar för att lyssna på branschexperter. Följ dessa bästa praxis för att få ut mesta möjliga av varje session och workshop:

Delta i olika sessioner: Visst är det frestande att hålla sig till ett konferensspår, men du får mer information genom att delta i olika typer av workshops, föreläsningar och evenemang. Även om du är materialtekniker kan du få mer kontext om hur andra delar av verksamheten fungerar genom att delta i en session om företagsledning.

Var en aktiv deltagare: Lägg undan din telefon och laptop! E-post och meddelanden distraherar dig från presentationens innehåll. Försök att vara en aktiv deltagare genom att ställa frågor under frågestunden, lämna feedback eller prata med andra deltagare efter sessionen.

Ta anteckningar: Du kanske skriver snabbare på datorn, men handskrivna anteckningar distraherar mindre. Skriv ner viktiga punkter och idéer som du kan undersöka efter konferensen. Ännu bättre är att lägga in anteckningarna på en plattform som Du kanske skriver snabbare på datorn, men handskrivna anteckningar distraherar mindre. Skriv ner viktiga punkter och idéer som du kan undersöka efter konferensen. Ännu bättre är att lägga in anteckningarna på en plattform som ClickUp Docs och dela dem med hela teamet.

Använd konferensresurser

Konferenser kan kännas lite överväldigande, vilket är anledningen till att så många deltagare ofta glömmer bort alla gratisprodukter som följer med konferensdeltagandet. Oavsett om det är databaser, gratis PDF-guider eller videohandledningar, dra nytta av allt som konferensen erbjuder. ?

Se till exempel till att du har tid i ditt schema att besöka utställningshallen. Du kanske behöver använda schemaläggningsprogramvara för att fördela vilka teammedlemmar som ska vara i utställningshallen och när, men det är ett utmärkt sätt att se nya trender med egna ögon.

Se också till att:

Få tillgång till inspelningar av sessionerna

Ladda ner deltagardata och kontaktinformation, om sådan finns tillgänglig.

Gå igenom din konferensväska för att hitta värdefulla gratisprodukter.

Att omsätta konferensinsikter i praktiken

Du har gjort det hårda arbetet med att delta i en konferens och lära dig nya saker. Men låt inte den kunskapen gå förlorad: använd den!

Följ dessa tips för att integrera det du lärt dig på byggkonferensen i dina dagliga arbetsflöden.

Utvärdering efter konferensen

Allt du lär dig på en konferens kommer inte att vara användbart. Sätt dig ner med ditt team för att gå igenom dina anteckningar och bestäm vilka idéer ni vill prova i er egen verksamhet. Ni kommer troligen att behöva prioritera, och det är okej. Vissa idéer kan ni implementera snabbt, medan andra kräver mer tid eller noggrann resursplanering för att kunna genomföras.

Använd ett verktyg för byggprojektledning

ClickUp hjälper dig att planera, hantera och följa upp byggprojekt från förförsäljning till koncept till leverans – allt på ett och samma ställe.

Vem har tid att bläddra mellan anteckningar, schemaläggningsprogram och bokföringsdata? Vore det inte enklare att hantera allt på ett och samma ställe?

Det är där ClickUp kommer in. Byggteam använder ClickUp inte bara för att planera konferenser och lagra anteckningar på ett ställe, utan också för att hantera byggprojekt. Använd dessa användbara funktioner för att integrera dina konferensinsikter i dina dagliga arbetsflöden:

Kartvy: Visst kan du visualisera projekt i listvy och kalendervy, men Visst kan du visualisera projekt i listvy och kalendervy, men kartvyn är särskilt användbar för byggföretag. Se alla dina projekt efter plats och se var dina team befinner sig vid varje given tidpunkt.

Samarbete: Oavsett om det gäller HR, marknadsföring, försäljning eller ditt fältteam måste du hålla kontakten med ditt team för att slutföra projekt. Växla till Oavsett om det gäller HR, marknadsföring, försäljning eller ditt fältteam måste du hålla kontakten med ditt team för att slutföra projekt. Växla till chattvyn för att samarbeta med ditt team i realtid, oavsett om du visar ett dokument eller bara chattar privat.

Integrationer: Det är troligt att ClickUp kan integreras med de verktyg du redan använder i din verksamhet. Samla all din programvara på ett ställe och få en helhetsbild av din verksamhet utan distraktioner.

Snabba upp allt med mallar

Oavsett om det gäller en ny databas eller ett kundregistreringsformulär behöver du inte skapa allt från grunden. Från whiteboardtavlor för brainstorming till databaser för kundrelationer – ClickUp har mallar för nästan allt. Använd våra kostnadsfria mallar för byggledning för dagliga rapporter, scheman, budgetering, nödåtgärder, ändringsorderformulär och mycket mer.

Det bästa av allt är att dessa mallar integreras med dina befintliga ClickUp-projekt, dokument, uppgifter och mer, så implementeringen är bara ett klick bort.

Granska och upprepa

Få en helhetsbild av projektstatus och återstående uppgifter i hela ditt team eller din avdelning med Dashboards i ClickUp 3. 0

Nya processer är sällan perfekta från början. Planera regelbundna teammöten för att utvärdera hur de nya processerna fungerar. Använd verktyg som ClickUp Dashboards för att visualisera dina framsteg och snabbt identifiera områden som kan förbättras.

Men låt inte dina data ligga och samla damm i en instrumentpanel. Var öppen för att göra iterativa förändringar baserat på vad du lär dig. Om saker och ting inte fungerar, var inte rädd för att skrota din nuvarande plan och prova något nytt.

Skapa något vackert i ClickUp

Samarbeta från kontoret till arbetsplatsen med ClickUp Chat-vyn, där du kan lägga till kommentarer, tagga ditt team och chatta i realtid från vilken enhet som helst.

Byggbranschen har rykte om sig att vara en tuff och praktisk bransch, och det stämmer fortfarande. Men genom att delta i byggkonferenser håller du dig uppdaterad om de senaste metoderna och teknikerna, både för fältet och kontoret.

Du kommer att lära dig mycket på dessa konferenser, men glöm inte att omsätta dina kunskaper i praktiken. Lägg in dina konferensanteckningar, uppgifter, KPI:er och strategier i ClickUp för en verkligt heltäckande byggledningsupplevelse. Du behöver inte längre växla mellan olika plattformar – allt finns på ett och samma ställe.

Se skillnaden själv: Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.

Vanliga frågor

1. Vilka är de bästa byggkonferenserna att delta i under 2024?

Några av de bästa byggkonferenserna 2024 är:

World of Concrete

International Builders Show

ACG:s årliga kongress

ENR FutureTech

Greenbuild International Conference

2. Vilka är fördelarna med att delta i byggkonferenser?

Genom att delta i en byggkonferens får du tillgång till de senaste trenderna, teknikerna och bästa praxis inom byggbranschen. Du får också möjlighet att nätverka med kollegor och experter, lära dig om nya produkter och utveckla dina färdigheter.

3. Varför bör företag delta i byggkonferenser?

Det kan vara svårt att motivera kostnaden för att delta i en konferens, men team som investerar i professionell utveckling och nätverkande tenderar att vara mer kunniga och lönsamma än team som inte gör det. Om du vill ligga steget före ger deltagande i byggkonferenser dig ett stort försprång gentemot konkurrenterna.