Projektledningskonferenser för att förbättra dina färdigheter under 2025

Projektledare är rockstjärnor som smidigt koordinerar uppgifter, resurser och tidsplaner för att uppnå specifika mål.

De är hjärnorna bakom framgångsrika projektgenomföranden, och projektledningskonferenser är platsen där de går för att höja sin kompetensnivå. ⬆️ ?

Denna artikel lyfter fram 10 evenemang du inte vill missa. Få reda på de bästa konferenserna om projektledning som 2024 har att erbjuda.

Betydelsen av projektledningskonferenser

Att ligga steget före konkurrenterna är mer än ett professionellt mål – det är en strategisk nödvändighet för projektledare. Konferenser är epicentrum där kunskap, innovation och samarbete samlas för att forma framtiden inom detta dynamiska område.

Nedan har vi lyft fram några av de många sätt på vilka projektledningskonferenser kan hjälpa dig att göra 2024 till ditt bästa år hittills.

Bygg ett vinnande nätverk

Konferenser fungerar som katalysatorer för nätverksmöjligheter. Nätverkssessioner, spontana samtal över en kopp kaffe och slumpmässiga möten med branschledare hjälper dig att knyta meningsfulla kontakter med andra projektproffs för att driva din karriär framåt.

Utveckla dina färdigheter

Projektledningskonferenser erbjuder exponering för olika perspektiv, verkliga utmaningar och praktiska workshops. Träffa likasinnade branschproffs, finslipa dina färdigheter och omvandla teori till praktisk expertis som hjälper dig att hantera projektledningsmål, tidsplaner och resurser som ett proffs.

Dela kunskap

Sammankomster med erfarna projektledare och opinionsbildare skapar förutsättningar för ett passionerat utbyte av insikter och bästa praxis. Utnyttja dessa sociala evenemang för att få tillgång till en skattkista av erfarenheter, fallstudier och metoder som du inte hittar i läroböckerna.

Håll dig steget före trenderna

Trender förändras i ett ögonblick, och projektledningskonferenser kan hjälpa dig att ligga steget före (och förbli där). Få en överblick över vad som formar branschen, från den senaste kostnadsfria projektledningsprogramvaran till djupdykningar i nya metoder.

Omfattande lista över de bästa konferenserna om projektledning 2024

Nedan har vi lyft fram sju evenemang du inte får missa och åtta hedersomnämnanden för 15 fantastiska konferenser som du kan fylla din kalender med under året. ?✨

1. Projektledningssymposium

När: 18–19 april 2024

Var: College Park, Maryland, USA

Kostnad: 525 dollar (tidig bokningsrabatt för personlig deltagande)

Personligt eller virtuellt: Det finns alternativ för personlig, virtuell och hybrid deltagande.

Projektledningssymposiet har samlat branschproffs varje år sedan 2014. Välj mellan att delta på plats, virtuellt eller hybrid, ett format som inspirerats av det enastående virtuella Projektledningssymposiet 2020 under pandemin.

Deltagarna kan få professionella utvecklingsenheter (PDU) för förnyelse av Project Management Professional (PMP)-certifieringar, plus en mängd kunskap om ämnen som:

Riskhantering

FinOps

Lean- och Agile-metoder

Federal programhantering

Projektledning 4.0

Värdet av nyfikenhet

Vill du ha mer tid att utforska Washington DC-området och nätverka med proffsen?

Njut av två konferenser i rad genom att kombinera Project Management Symposium med den 12:e årliga IPMA Research Conference som beskrivs nedan.

2. 12:e IPMA forskningskonferensen

När: 19–21 april 2024

Var: College Park, Maryland, USA

Kostnad: 499 dollar (förhandspris)

Fysiskt eller virtuellt: Fysiskt

Den 12:e årliga IPMA Research Conference är en av de största projektledningskonferenserna i Nordamerika i år. Temat är Projektledning i artificiell intelligensens tidsålder. Konferensen kommer att utforska alla aspekter av skärningspunkten mellan AI och projektledning, inklusive följande:

Samarbete

Etiska ramverk

Nya projektkompetenser

Lärandemodeller

Hållbarhet

Team

Denna tre dagar långa konferens har framstående huvudtalare som behandlar ämnen som maximering av projektvärde, mångfald i team och AI:s inverkan på projektledning.

Efter den här konferensen är det slut på evenemang i rad, men om du vill fortsätta festen kan du hoppa på ett flyg till Orlando för ProjectSummit*BusinessAnalystWorld som beskrivs nedan. ✈️?️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

När: 22–24 april 2024

Var: Orlando, Florida, USA

Kostnad: 2 209 dollar (förhandspris)

Fysiskt eller virtuellt: Fysiskt

ProjectSummitBusinessAnalystWorld eller PSBAW är 2024 års största konferens i Nordamerika för projektledare och affärsanalytiker.

Detta evenemang erbjuder fortbildningsenheter (CDU) och PDU för varje timmes utbildning. Deltagare som är med under alla fyra dagarna har möjlighet att få totalt 26 poäng.

PS*BAW är utformat för teamledare, projektledare, projektkoordinatorer, projektdirektörer, strategiska chefer, affärsanalytiker och många fler.

Det officiella evenemangsprogrammet är ännu inte fastställt när detta skrivs, men du kan vara säker på att få höra experter från alla sektorer runt om i världen.

Gör dig redo att förse dig med nya verktyg, färdigheter och tekniker som du omedelbart kan tillämpa på din arbetsplats.

4. Global Scrum Gathering

När: 19–22 maj 2024

Var: New Orleans, Louisiana, USA

Kostnad: 1 400 dollar (tidig bokningsrabatt)

Fysiskt eller virtuellt: Fysiskt

Global Scrum Gathering 2024, eller GSGNOLA24, arrangeras av Scrum Alliance i New Orleans och lovar att bli ett av årets roligaste evenemang.

Deltagarna får lära sig av globala agila ledare, fira sina framgångar och få tillgång till resurser för att accelerera sina karriärer.

GSGNOLA24 kommer att innehålla:

Personliga coachningssessioner

Karriärtjänster

Insiktsfulla föreläsningar om de senaste agila metoderna

Måndagsmingel för att hjälpa deltagarna att knyta kontakter och koppla av

Tisdagens skattjakt för att utforska historiska platser i French Quarter

Dessa sammankomster startade redan 2004 när scrum-communityn samlades för det första samarbetsarrangemanget, och de har vuxit sig större för varje år. De riktar sig till alla som är intresserade av scrum och agila metoder, oavsett bransch.

Dessutom finns det inget bättre än en konferens som avslutas med en fest och en skattjakt. ??

5. Agile2024

När: 22–26 juli 2024

Var: Grapevine, Texas (Dallas-området), USA

Kostnad: 1 849 dollar (tidig bokningsrabatt för medlemmar)

Fysiskt eller virtuellt: Fysiskt

Agile Alliances årliga konferens, Agile2024, sammanför engagerade medlemmar från agila communityn över hela världen. Tillsammans får deltagarna lära sig om de senaste idéerna, metoderna och strategierna som formar agil mjukvaruutveckling.

Få en djupgående inblick i allt som har med Agile att göra, inklusive följande:

Agila mått och mätningar

Bästa praxis

Strategier för kontinuerlig förbättring

Senaste trender och tekniker

Detta är DEN händelsen för agilister som vill nätverka och diskutera allt som rör projektledning med branschexperter.

6. PMI Global Summit

När: 18–21 september 2024

Var: Los Angeles, Kalifornien, USA

Kostnad: Kommer att meddelas (priset är vanligtvis fyra siffror; PMI-medlemmar får betydande rabatter)

Fysiskt eller virtuellt: Fysiskt

PMI Global Summit är en av de största PM-konferenserna 2024. Evenemanget arrangeras av Project Management Institute och kommer att fokusera på de bästa PM-metoderna och fördjupa sig i PMP-standarder.

När detta skrivs är anmälan till konferensen fortfarande öppen. Även om allt inte är helt klart ännu vet vi att det kommer att finnas AI-fokuserade sessioner, utbildningsmöjligheter, aktiviteter och samtal.

Vill du ha en ursäkt för att resa utomlands i år? Besök PMI Global Summit Series Europe i Berlin, Tyskland, den 10–11 april 2024, eller PMI Africa Conference i Rwanda den 18–20 november 2024.

7. FuturePMO

När: 3 oktober 2024

Var: London, England, Europa

Kostnad: 464 dollar (förhandspris)

Fysiskt eller virtuellt: Fysiskt

Med ett tema som ”The Wizardly World of PMO” kommer FuturePMO 2024 av Wellingtone garanterat att bli en succé. ?

Det är en endags PMO-konferens i London som är utformad för att samla branschledande talare och yrkesverksamma i ett engagerande och spännande evenemang.

Denna konferens är utformad för att vara inspirerande, informativ, rolig och (trumvirvel, tack) icke-försäljningsinriktad. Deltagarna kan samlas, lära sig, dela med sig och växa utan att bli påverkade av försäljning.

Om du deltar har du ju redan betalat för din biljett.

Du kommer att få ta del av insikter och diskussioner om seriösa PMO- och PPM-insikter i kombination med roliga aktiviteter som gör stämningen lättsam.

FuturePMO 2024 är det årliga flaggskeppsevenemanget som hålls varje oktober, men dessa toppmöten äger rum varje månad och arrangeras av Microsoft på deras kontor i London, Manchester och Dublin. Om du inte kan delta i det här evenemanget, håll ett öga på deras kalender för att hitta ett som passar bättre.

8. Projektledningskonferens hedersomnämnanden

Behöver du fler alternativ för att utarbeta din plan för att förbättra dina projektledningskunskaper? Kolla in en av de åtta projektledningskonferenser som fick hedersomnämnanden:

Viktiga slutsatser från konferenser för projektledningsproffs

Projektledningskonferenser kommer att öka dina kunskaper, utöka ditt nätverk och hålla dig uppdaterad om trender inom projektledning. Men vad kommer du att lära dig?

Vissa konferenser väljer ett specifikt tema varje år och organiserar sitt program kring det. Andra täcker allt du behöver veta om området.

Oavsett hur evenemanget du deltar i är uppbyggt kommer du att få innovativa idéer om ämnen som:

Agila och scrum-metoder

Portföljhantering

Förändringshantering

Riskhantering

Använda roadmaps för effektiv projektledning

Resursplanering och -hantering

Professionell utveckling

De bästa schemaläggningsapparna och teknikerna för att hålla ditt team steget före

Hantera team och intressenter

De senaste AI-verktygen för anteckningar , projektplanering, uppgiftshantering och samarbete

Projektledning inom mjukvaruutveckling och -konstruktion

Framtidsprognoser om projektledning

Detaljerna varierar mellan evenemangen, men detta är några av de vanligaste fokusområdena.

Ett evenemang kan till exempel innehålla en workshop om hur man använder mallar för mötesanteckningar med en ämnesexpert, ett annat kan ha en heldagsdjupdykning i agilitet och scrum, och ett tredje kan innehålla båda (eller ingen) av dessa!

Kolla in programmet för de evenemang du planerar att delta i så att du kan välja konferenser efter det!

Medan du väntar på det första spännande evenemanget rekommenderar vi att du fräschar upp dina kunskaper om branschens läge med hjälp av podcasts om projektledning, så att du inte missar något. Du vill ju trots allt ta anteckningar och dela med dig av dina kunskaper, inte försöka hinna ikapp.

Tillämpa kunskap från en konferens om projektledning

Att tillämpa en mängd kunskap och visdom om de senaste trenderna inom projektledning i verkliga arbetsmiljöer kan vara skrämmande. Men det behöver inte vara så!

Det finns en sista ingrediens för att maximera värdet av dessa projektledningskonferenser: projektledningsprogramvara för evenemang. ☑️

Det är där ClickUp kommer in i bilden.

Låt oss titta på hur du kan använda ClickUp effektivt före, under och efter en konferens om projektledning.

Innan en konferens om projektledning

När du planerar att delta i en konferens måste du köpa biljett, boka flyg och säkra hotellbokningar. Du kan skapa uppgifter med deadlines för dig själv i ClickUp så att du inte glömmer bort något.

Hantera och organisera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

Innan konferensen startar kan du använda ClickUp-kalendervyn för att se vilka sessioner du vill delta i, var du behöver vara och när du behöver vara där, så att du kan få ut så mycket som möjligt av konferensen.

Skapa en agenda för dig själv med de konferenssessioner och evenemang du kommer att delta i.

Kombinera kalendervyn med ClickUp-mallen för konferensagenda så har du allt under kontroll. Mallen är skapad för att organisera konferenser, men är lika användbar för deltagarna.

Under en konferens om projektledning

Du kommer att ta in mycket information under konferensen. Använd ClickUp Notepad för att anteckna diskussioner, tal och workshops. Senare kan du omvandla dessa anteckningar till organiserade dokument och spårbara uppgifter som du och ditt team kan komma åt var som helst och när som helst.

Skriv enkelt anteckningar, redigera med avancerad formatering och konvertera dem till spårbara uppgifter som är tillgängliga var som helst i ClickUp Notepad.

Efter en konferens om projektledning

Med ClickUp Meetings kan du och ditt team diskutera vad ni har lärt er och brainstorma om hur ni kan tillämpa denna kunskap i era verkliga projekt och processer. Du kan tilldela kommentarer till enskilda teammedlemmar och till och med skapa återkommande uppgifter för framtida möten.

Ställ in återkommande uppgifter för att effektivisera ditt arbete genom att välja ditt möteschema och förhandsgranska det i din kalender i ClickUp.

Men du behöver inte stanna där. ClickUp är till för projektledning, vilket innebär att du kan använda det för att göra din vardag mer organiserad och samarbetsinriktad. Samla ditt team med sammankopplade arbetsflöden, delade ClickUp Docs, realtidsdashboards och mycket mer.

Den har de verktyg du behöver för att hjälpa alla medlemmar i ditt team att arbeta snabbare, smartare och spara tid.

Dela upp mål, uppgifter, agila punkter och projektstatus i den mycket anpassningsbara ClickUp 3. 0 Dashboard.

Åh ja, nämnde vi att ClickUp är gratis att använda? För alltid? Ja. För vi är här för att hjälpa dig, inte tvärtom. #humblebrag

Vanliga frågor

Här är några svar på vanliga frågor om projektledningskonferenser.

1. Vad är en konferens om projektledning?

En konferens om projektledning är ett specialiserat evenemang som syftar till att sammanföra yrkesverksamma, experter och entusiaster inom branschen. Du samlas för att diskutera, nätverka, dela insikter och utforska de senaste trenderna inom projektledning. Konferenser brukar innehålla huvudtalare, workshops, paneldiskussioner och nätverksmöjligheter, plus bonusar som efterfester eller till och med skattjakter.

2. Vilka är fördelarna med att delta i en konferens om projektledning?

Att delta i en konferens om projektledning ger dig möjlighet att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna, metoderna och bästa praxis inom området. Konferenserna är också viktiga nav för nätverkande, där yrkesverksamma kan träffa kollegor, branschledare och potentiella mentorer. Dessutom kan deltagarna delta i workshops och sessioner för att förbättra sina färdigheter och upptäcka innovativa lösningar på vanliga utmaningar inom projektledning.

Absolut! Verktyg som ClickUp är ovärderliga under en projektledningskonferens. ClickUps mångsidiga projektledningsfunktioner är perfekta för schemaläggning, planering, anteckningar och uppföljning efter konferensen.

Inom en ClickUp-uppgift kan du enkelt skapa och organisera detaljerade checklistor med grupper av uppgifter som även kan tilldelas andra användare.

Skapa uppgifter för att sammanfatta viktiga lärdomar, sätt upp deadlines i kalendern för att implementera nya strategier och tilldela nya ansvarsområden till teammedlemmarna. Du kan också använda ClickUps integrationsfunktioner för att smidigt dela konferensinsikter mellan olika plattformar, vilket maximerar effektiviteten och samarbetet. ??

Låt nätverkandet börja

Nu när vi avslutar vår lista över årets bästa konferenser för projektledare har din resa till (och genom) dessa evenemang bara börjat.

Så kolla din kalender, boka biljetter, planera resor och ta vara på varje tillfälle att höja din kompetens inom projektledning. Det handlar om att hålla sig informerad, uppkopplad och inspirerad.

Det är upp till dig att omvandla dina insikter till praktiska framgångar. Ta det första steget genom att optimera dina projektledningsprocesser med ClickUp, det ultimata verktyget för att omvandla konferensens lärdomar till verkliga framgångar.

Är du redo att nå dina projektmål? Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis! ??