LevelUp 2020: 11 lärdomar och vad som väntar för framtidens arbete

Pssst! Om du letar efter LevelUp 2021 kan du anmäla dig här!

Och därmed är vår allra första ClickUp-konferens avslutad! 🎉

Tack till alla de över 12 000 deltagarna som kom och engagerade sig med vårt team – er medverkan gjorde detta till ett riktigt speciellt evenemang.

Vi hoppas att du fick ut lika mycket av det som vi gjorde av att vara värdar. Vi lärde oss så mycket av denna process och uppskattar din feedback så att vi kan nå en ny nivå... LevelUp 2020! 🙌

Om du missade LevelUp, oroa dig inte.

Här hittar du höjdpunkter och sessioner från LevelUp 2020. 👇

Låt oss dyka in!

1. ClickUps resa och vad som väntar 2021

ClickUps VD och arbetsvisionär Zeb Evans inledde vårt evenemang med en introduktion till dagens agenda, ett särskilt tack till vår community och en sammanfattning av det galna (och produktiva) året 2020 och vart vi är på väg under det kommande året.

”Vår mission på ClickUp har alltid varit att göra människor mer produktiva. Och vi har gjort detta tillsammans genom att lyssna på er, våra användare. Er feedback kommer att fortsätta att vägleda ClickUps inriktning under 2021.”

—Zeb Evans, VD på ClickUp

Som avslutning på året har vi utökat vår community till över 200 000 team, samlat in 35 miljoner dollar i vår serie A-finansieringsrunda för att göra världen mer produktiv och släppt en större release varje vecka, totalt:

Över 310 levererade funktioner

Över 55 förbättrade funktioner

Över 40 integrationer

Zeb berörde vikten av att fortsätta förbättra ClickUp som plattform och hur vi har sett en exponentiell tillväxt i användarantalet med ClickUp 2.0 – allt tack vare den fantastiska feedbacken från våra användare!

Man kan med säkerhet säga att Zebs betoning på att lyssna på användarna för att kontinuerligt förbättras är ett av de övergripande temana för LevelUp.

Vi fick också höra några spännande nyheter om vad som väntar under första kvartalet 2021:

ClickUp-lokalisering på över 7 språk

Förbättra befintliga funktioner , såsom Hem, Inkorg och Mål

Leverera native-appar för en blixtsnabb mobilupplevelse

Bygga tillförlitlighet med fullständig testtäckning

Utökad support dygnet runt; telefonsupport i realtid, support på andra språk än engelska och ett nytt coachingprogram 🙌

”Vår viktigaste kärnvärdering har alltid varit att erbjuda branschens bästa kundservice och den bästa kundupplevelsen som någon någonsin har haft”, säger Zeb.

”För detta ändamål utökar vi vår kundsupport till att vara tillgänglig dygnet runt i realtid. Vi introducerar också supportteam över hela världen. Slutligen kommer vi att introducera support via telefon och Zoom med ClickUps nya coachingprogram för att få hjälp med vad som helst.”

2. Hur våra utvecklare levererar supersnabbt med hjälp av ClickUp

Hur arbetar vårt banbrytande team av produktutvecklare med att iterera och leverera funktioner på veckobasis?

Alex Yurkowski, CTO på ClickUp, förklarar hur vårt team av ingenjörer tar agila utvecklingsprinciper till nästa nivå med hjälp av ClickUp.

”För att kunna leverera uppdateringar varje vecka utnyttjar vi tre kraftfulla, sammankopplade komponenter i ClickUp: åtgärdsbara punkter för att hålla oss på rätt spår, sprints för att mäta och fördela nödvändiga resurser samt interna och externa kommunikationsfunktioner för att förkorta feedbacklooparna.”

—Alex Yurkowski, CTO på ClickUp

Tre viktiga komponenter som Alex team utnyttjar varje dag är:

Små, praktiska åtgärder för att hålla koll på arbetet, såsom uppgifter, status, automatiseringar och tilldelade kommentarer.

Sprints ClickApp med hjälp av Sprint-uppskattningar, uppdelning av med hjälp av Sprint-uppskattningar, uppdelning av Sprint-poäng per ansvarig för stora projekt och omfördelning av Sprint-resurser med en agil metod.

Kommunikationsfunktioner för att överbrygga barriärer mellan avdelningar och hålla ditt distribuerade team synkroniserat över flera tidszoner

Vi lärde oss att ett snabbrörligt produktteam måste ha total samstämmighet och insyn i arbetet från alla vinklar, vilket är anledningen till att uppgiftshantering, sprints och kommentarer är avgörande för att kunna leverera veckovisa produktreleaser till användarna.

Det är viktigt att bryta ner kommunikationsbarriärer, eftersom produktteamet kan kommunicera smidigt med flera team under en kort tidsperiod för nya funktioner: QA för testning, marknadsföring för innehåll och supportteam för felsökning.

Alex berörde också kraften i ClickUp Dashboards och hur hans distansarbete använder dem för att spåra allt från arbetsbelastning till flaskhalsar, till exempel vilka uppdateringar som fastnat i kvalitetskontrollen och vilka punkter som behöver mer uppmärksamhet för att säkerställa en smidig release.

3. Nya mall- och appcenter för snabbare onboarding

Tänk om du kunde skapa, anpassa och förhandsgranska alla dina arbetsflödesmallar på ett och samma ställe? Få tillgång till alla dina appar och integrationer och aktivera dem efter team?

Det är precis vad du kommer att kunna göra med ClickUps nya mall- och appcenter!

”De nya mall- och appcentren är utformade för att ta din produktivitet till nästa nivå. Du kommer att kunna navigera och anpassa mallar med lätthet och justera dina appar på en detaljerad nivå inom ditt arbetsområde.”

—Sophia Kaminski, kundansvarig på ClickUp

Med det nya mallcentret sparar du tid, kan återanvända och redigera mallar och dela dina skapelser med alla i ditt team.

Andra höjdpunkter inkluderar möjligheten att:

Bläddra i ett bibliotek med mallar som skapats av ClickUp och ditt team.

Lägg till mallbeskrivningar

Förhandsgranska mallar innan du ansöker

Den andra funktionen som Sophia presenterade är det nya App Center.

Med ClickUp App Center har du äntligen alla dina appar och integrationer på ett och samma ställe!

Detta gör det enkelt för teamen att bläddra igenom och välja vilka tillägg som passar bäst för deras team och tillämpa dem alla på en gång.

Sophia visade också upp ytterligare funktioner där teamen kommer att kunna skapa och konfigurera sina appar efter olika teambehov i deras arbetsyta. Du kommer till exempel att kunna ställa in detaljerade behörigheter för molndelning med integrationer som Dropbox och Google Drive.

4. Hur ClickUp utnyttjar organisk marknadsföring för att generera över 12 miljoner dollar i gratis klick varje månad

Hur i hela friden startar man sin marknadsföring i världens mest konkurrensutsatta mjukvarubransch?

Det är en fråga som bara Aaron Cort, vår marknadschef, kan svara på.

”Hur vinner man över miljontals förespråkare och genererar miljontals gratis klick varje månad? Det krävs en organisk strategi som leds av produkten, användarna och strategiskt innehåll för att guida dem på deras resa.”

—Aaron Cort, marknadschef på ClickUp

Aaron delade med sig av viktiga strategier som hjälpte ClickUp att växa organiskt från grunden genom innehålls- och produktledd tillväxt, som fortsätter att driva ClickUps framgångar idag.

Dessa tre strategiska pelare omfattar:

Produktledd tillväxt: att hålla produkten i centrum för att vägleda användarens resa

Användarledd tillväxt: lyssna på och engagera dig i din community för att vinna förespråkare

Innehållsdriven tillväxt: öka din synlighet med SEO och högkvalitativt innehåll

Hur ser dessa tre pelare ut i praktiken? Aaron delade med sig av några av de strategier som stödjer ClickUps organiska tillväxt:

Veckoutgivningar som ingen konkurrent kan hålla jämna steg med

Branschledande med en Free Forever Plan

Kundsupport dygnet runt

Användarfeedback och communityengagemang via e-post, sociala medier och forum

Dominera SEO med användarcentrerat innehåll

Aaron berörde också ClickUps hemliga ingrediens: våra kärnvärden om brådska och kundnöjdhet och hur dessa driver vår marknadsföring.

... och sedan en överraskning! Alla fick träffa Melissa!

5. Ta varumärkes- och användarcentrerat innehåll till nästa nivå

Melissa Rosenthal, vår nya kreativa chef, gick upp på scenen för att presentera några stora nyheter som kommer att ta ClickUps innehåll till nya höjder!

”Vi vill att ClickUp ska kännas som en vän som hjälper dig genom dagen, förstår dina frustrationer och ger dig något tillbaka – oavsett om du är en enskild användare, ett litet företag eller ett företagsteam.”

—Melissa Rosenthal, kreativ chef på ClickUp

Det stämmer, vi håller på att ta fram några spännande nya innehållsformat som är utformade för att hjälpa människor att få ut ännu mer av de verktyg de använder varje dag.

Melissa gav en försmak av flera av dessa nya innehållsformat:

Originalpodcasts

Nytt utbildningsinnehåll

ClickUp-berättelser

Även om det för närvarande mestadels handlar om teasers, sa Melissa att det första användarna kan se fram emot är ClickUp Stories, en ny episodserie som fokuserar på hur människor får ut mer av livet genom att använda ClickUp.

Det är korta videoklipp med användare som visar hur de övervinner vardagliga utmaningar med hjälp av produktivitet och projektledning!

Känner du att du har en egen historia att dela med dig av?

Perfekt! Vi vill höra din åsikt (och kanske ge dig en roll), så fyll i vårt formulär här!

6. Hur entreprenörer använder ClickUp för att nå sina mål för distansarbete

Nästa panel innebar en stor förändring i formatet... vi fick höra från TRE olika ClickUp-konsulter och entreprenörer om några av de knep och tips de använder för att ta sina WFH-affärsprocesser till nästa nivå.

Courtney, Yvonne och Luci

Några höjdpunkter från vad vi lärde oss av våra ClickUp-power-användare är:

Dashboards och mål är populära funktioner för att mäta framsteg och hålla sig på rätt spår.

ClickUps flexibla arbetsflöden är perfekta för att skapa ett fullt fungerande CRM-system för ditt företag.

Du kan skapa mallar för nästan vad som helst i ClickUp, så spara dina mallar för anpassad status, uppgift och anpassat fält för återkommande eller liknande projekt.

Automatiseringar är ett utmärkt sätt att spara tid på repetitiva administrativa uppgifter.

Mind Maps kan hjälpa dig att visualisera din brainstorming och koppla samman viktiga affärsidéer (och uppgifter).

... och mycket, mycket mer!

Om du tycker att praktiska tips som dessa är värdefulla rekommenderar vi dig att besöka deras webbplatser och följa dem på YouTube!

7. Marknadsföringstips med Neil Patel och Dan Fleyshman

Gästtalarna fortsatte med två stora namn som har blivit kändisar inom digital marknadsföring och varumärkesbyggande: Neil Patel och Dan Fleyshman.

Dan intervjuade Neil om hur han startade sitt innehållsimperium, SEO-strategi 2021, bästa praxis för innehåll på sociala medier och YouTube, betald annonsering och mycket mer.

”Om du vill lyckas med din SEO under 2021 och framöver finns det några saker du behöver fokusera på: kvalitativa bakåtlänkar och sidupplevelse. Du vill skapa kvalitativa upplevelser och få länkar från kvalitativa webbplatser.”

—Neil Patel, marknadsföringsguru och bästsäljande författare

Neil delade med sig av värdefull kunskap för alla företagare som vill utöka sin digitala strategi, bland annat:

Vikten av att skapa innehåll där din målgrupp finns, särskilt på LinkedIn, TikTok och YouTube

Återanvänd dina innehållsidéer från sociala medier till YouTube

Var inte rädd för att spela in videor med din telefon (publiken uppskattar äkthet).

Din webbplats är nyckeln till att bygga ditt varumärke och skapa leads

Sociala kanaler som LinkedIn och Instagram har blivit viktiga för att driva konversationer som leder till nya affärer.

Underskatta inte kraften i kommentarer för att öka engagemanget

Röstsökning kommer bara att bli viktigare

Optimera ditt innehåll för utvalda utdrag

... och mycket mer! Se hela intervjun nedan.

8. Hur man skapar anpassade produktivitetsappar

Kan man skapa anpassade produktivitetsappar i ClickUp utan att kunna koda?

Svaret är ett rungande JA, bevisar Vincent Khadige, Enterprise Account Manager på ClickUp.

”Om du är som jag vill du skapa perfekta arbetsprocesser – utan att skriva en enda rad kod. Den goda nyheten är att du kan bygga otroligt kraftfulla produktivitetsappar med ClickUp för att tillgodose nästan alla behov, utan att behöva skriva kod.”

—Vincent Khadige, Enterprise Product Manager på ClickUp

Vincents presentation täcker allt från grunderna i att anpassa din arbetsstruktur med ClickUps hierarki till att anpassa uppgifter till olika användningsfall och bygga visuella instrumentpaneler för att mäta allt från felspårning till intäkter!

Några av de saker vi lärde oss att göra:

Skapa vattenfallsarbetsflöden för nästan alla teambehov, från för nästan alla teambehov, från arbetsfördelning till kapacitetsallokering.

Förvandla uppgifter till element som går utöver uppgiftshantering

Skapa Slack-liknande chattkanaler

Anpassa hierarki, kapslade deluppgifter och mer i flera listor

Skapa ett enkelt, skalbart CRM-system med anpassade fält, e-post, formulär och automatiseringar

ClickUps högst anpassningsbara natur innebär att du kan förvandla nästan alla funktioner för att ersätta din teknikstack och verkligen samla allt ditt arbete på ett ställe – den enda begränsningen är din fantasi.

Dessutom gav Vincent oss en förhandsvisning av ännu fler funktioner som kommer snart:

Nästlade deluppgifter

Uppgifts- och dokumentrelationer

E-post i ClickUp

Enkel layout

Titta på hela sessionen för att lära dig mer!

9. Hur vi löser utmaningarna inom produktivitetsbranschen

När det gäller att omdefiniera en bransch är David Sacks ingen nybörjare.

Den tidigare COO:n för PayPal och nuvarande investeraren/rådgivaren för ClickUp deltog tillsammans med Zeb och Tommy Wang, försäljningschef på ClickUp, i ett rundabordssamtal om utmaningarna och riktningen för produktivitet och samarbete.

Vi fick lära oss om hur David ser på framtiden för kategorin: en omgruppering av kraftfulla produktivitetsverktyg efter en decennielång uppdelning av Microsoft Office.

”Zebs vision för ClickUp som en heltäckande produkt, teamets snabba utvecklingstakt och den glädje som människor känner när de använder plattformen är alla indikatorer på att detta företag omdefinierar branschen.”

—David Sacks, teknikentreprenör och investerare

David förklarade också sin vision för ClickUp som den främsta plattformen som är positionerad för att stärka team genom att samla allt deras arbete på ett ställe.

Tommy ställde också frågor till Zeb om hur ClickUp hanterar branschens utmaningar:

Hur vi kan konsolidera verktyg för att spara tid och förbättra produktiviteten

Opinionated software och varför människor vill ha verktyg som kompletterar deras arbete, inte talar om för dem hur de ska arbeta

Varför snabb utveckling och passion är nyckeln till att skapa ett verktyg som möter konsumenternas efterfrågan

... och mycket mer!

Se hela sessionen nedan.

10. ClickUps produktvision för 2021

Dagens sessioner avslutades med den efterlängtade förhandsvisningen av vad användarna kan förvänta sig under det kommande året.

I denna session redogjorde Zeb för ClickUps långsiktiga vision samt den kortsiktiga planen för första kvartalet 2021.

”Vår mission idag är exakt densamma som när vi startade för tre år sedan: att samla allt ditt arbete och alla dina verktyg på ett och samma ställe.”

—Zeb Evans, VD på ClickUp

”Vårt mantra har alltid varit en app som ersätter alla andra. Och idag är vi närmare det målet än någonsin tidigare. Men vi har fortfarande en lång väg kvar innan våra kodfria produktivitetsverktyg är perfekta.”

Zeb utvecklade ClickUps produktfokus från keynote-talet och gav ytterligare en förhandstitt på vad som väntar:

Förbättra befintliga funktioner (Mål, Hem, Inkorg och mer)

Plattformens hastighet och prestanda i alla appar

Tillförlitlighet med fullständigt automatiserad testning och skalbar infrastruktur

Brian Shen, ledande produktchef, gick upp på scenen för att visa oss fler kommande funktioner!

”Även om hastighet och tillförlitlighet har varit och kommer att fortsätta vara vårt huvudfokus, utvecklar vi också banbrytande funktioner baserade på era önskemål: fler sätt att hålla ordning och integrera er kommunikation (t.ex. e-post) i ClickUp. ”

—Brian Shen, produktchef på ClickUp

Brian byggde vidare på Vincents tidigare presentation om att omvandla uppgifter till allsidiga objekt och visade hur uppgifter kan representera allt från kontakter till företag och affärer.

Snart kommer du att kunna göra ännu fler detaljerade anpassningar med flera nya funktioner som är på väg:

Uppgifts- och dokumentrelationer

Nästlade deluppgifter

E-post i ClickUp

Tvåvägssynkronisering med Google Kalender och Outlook

…och mycket mer kommer under första kvartalet 2021 (nästlade mappar, objekttyper, mål V2, för att nämna några).

Brian gav också en förhandsvisning av potentiella användningsfall (och användargränssnittet) för varje ny funktion – vi rekommenderar att du tittar på hela sessionen för att se allt i praktiken!

11. Avslutning med en smäll: nya mobilappar

Sist men inte minst fick vi en mycket speciell nyhet vid avslutningen av Nick Krekow, produktchef på ClickUp.

”Vi har lyssnat på er och beslutat att helt ombygga våra nya, inbyggda mobilappar från grunden. Nu kan ni använda ClickUp på Android och iOS med snabbhet, tillförlitlighet och ett vackert, lättanvänt mobilgränssnitt.”

—Nick Krekow, produktchef på ClickUp

Nick och produktteamet har arbetat hårt bakom kulisserna för att helt omforma ClickUp-mobilupplevelsen med hjälp av ett nytt UI-ramverk som heter Flutter.

Flutter har gjort det möjligt för vårt produktteam att:

Skapa en helt native ClickUp-upplevelse med ett mobilanpassat gränssnitt

Snabba upp utvecklingstiden för mobila enheter

Skapa en enhetlig ClickUp-upplevelse på både Android och iOS

Så hur snabba kommer dessa nya appar egentligen att vara? Nick förklarade att den genomsnittliga starttiden har gått från tio sekunder till bara en sekund tack vare förbättringarna i Flutter.

Ännu bättre, Nick gav oss också en snabb titt på hur det nya mobila gränssnittet för ClickUp ser ut:

Dessa mobilfunktioner är bara början. Nick nämnde också ännu fler webbfunktioner som snart kommer att vara helt optimerade för mobiler, till exempel:

Inbox

Anteckningsblock

Dashboards

Tidrapportering

Det bästa av allt? De nya mobilapparna kommer till appbutikerna nästa vecka!

Sammanfattning

Man kan med säkerhet säga att det fanns något för alla som deltog i LevelUp, oavsett om man letade efter praktiska strategier för att öka produktiviteten, spännande nya funktioner eller bara ville få en närmare titt på vår produkt och vision.

Viktigast av allt är att vi fick lära oss hur Zeb och teamet fortsätter att lyssna på communityn varje dag för att förbättra plattformen och göra världen till en mer produktiv plats.

”Vi vill verkligen tacka alla som kom till LevelUp. Deltagandet var enormt och överträffade våra vildaste förväntningar, och vi är oerhört glada över att ha fått chansen att träffa er. Ett stort och uppriktigt tack till alla som har följt oss under denna resa – vi hoppas att vi ses på plats vid nästa års evenemang!”

—Zeb Evans, VD på ClickUp

Håll utkik efter dessa nya funktioner och mycket mer som kommer varje vecka. Vi ser fram emot att träffa dig nästa år på LevelUp!