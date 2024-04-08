Milanote vs. Miro: Vilket verktyg är bäst 2025?

När team överskrider fysiska gränser och anammar en distribuerad arbetsmodell blir förmågan att kommunicera, komma med idéer och lösa problem visuellt mer än en preferens – det blir en strategisk nödvändighet.

Milanote och Miro är populära samarbetsprogram som hjälper individer och team att fånga upp idéer och planer visuellt. Du kan använda dem för att samarbeta kring strategiska projektplaner och kreativa marknadsföringsmaterial utan att behöva befinna dig i samma rum.

Båda verktygen har jämförbara funktioner, men det ena kan passa dina behov och preferenser bättre, beroende på användningsområde, budget, teamets storlek osv.

Om du har svårt att bestämma dig kan du läsa vår detaljerade jämförelse mellan Miro och Milanote. Vi är säkra på att den kommer att hjälpa dig att fatta rätt beslut mycket snabbare.

Vad är Milanote?

Milanote är ett lättanvänt, molnbaserat program för visuellt samarbete som innehåller anteckningar, mallar och whiteboards. Kalendrar och grafiska element ingår också i paketet. Det gör det möjligt för individer och team att samarbeta och ge feedback i realtid på sina kreativa projekt, särskilt sådana med en stor andel visuella element.

Milanotes tavlor erbjuder en visuellt tilltalande och anpassningsbar arbetsyta för att planera projekt. Det enkla dra-och-släpp-systemet gör att du kan ordna och justera tavlorna till valfri storlek. Du kan fylla dina tavlor med anteckningar, att göra-listor, bilder, videor, skisser och länkar.

Du kan enkelt dela din tavla med andra för fjärrsamarbetsprojekt och få feedback. Milanote stöder många filtyper, såsom JPG, PDF, MS Word-dokument, Excel-ark och standarddesignfiler, vilket möjliggör smidig integration i ditt dagliga arbetsflöde.

Milanote integreras också med populära projektlednings- och kommunikationsverktyg, vilket möjliggör effektivt samarbete mellan olika plattformar.

Milanote-funktioner

Låt oss utforska Milanotes viktigaste funktioner och se varför kreativa team gillar det.

1. Web Clipper

Milanote Web Clipper är ett gratis webbläsartillägg som låter dig lägga till bilder, videor och text direkt till din tavla från vilken webbplats som helst. Du kan också aktivera en genväg för textklipp som visas när du markerar en textblock med knappen Aktivera markerad textpinnare. *

2. Mallar

Så snart du skapar en ny tavla ger Milanote dig ett bibliotek med färdiga mallar som passar dina projektbehov. Det finns mer än 30 teman, såsom kreativa briefs, projektplaner, fotografi och speldesign. När du väljer ett av teman hittar du ett stort utbud av mallar.

3. Anteckningar

Anteckningar i Milanote är ett utmärkt visuellt samarbetsverktyg med ett användarvänligt gränssnitt och dra-och-släpp-funktion. Det hjälper dig att hantera flera skärmar, anteckningar, kolumner, linjer, videor, filer, länkar och uppgifter på en oändlig virtuell duk. Smarta aviseringar, varningar och alternativ för teaminteraktion, såsom kommentarer, höjer kvaliteten på anteckningarna och ökar produktiviteten genom att tillhandahålla ett gemensamt utrymme för gemensam brainstorming.

Priser för Milanote

Använd Milanote gratis

Pris per person: 9,99 $/månad per användare

Uppgradera ditt team(för 10 personer): 49 $/månad per användare(för 50 personer): 99 $/månad per användare

Vad är Miro?

Miro är ett mångsidigt digitalt och visuellt whiteboardverktyg som gör det möjligt för ett team att skapa, planera och utforma sin vision i realtid. Miros virtuella whiteboards är omfattande och samarbetsinriktade, vilket gör att du kan bygga allt från en användarresa till en komplett produktplan på din skärm.

Det har omfattande funktioner som mind mapping, inbyggd kalenderhantering och chattstöd för standardiserade produktutvecklingsprocesser. Dess realtidsdatavisualisering och agila metodikfunktioner är särskilt användbara för team som vill hantera både stora och små projekt.

Miro är idealiskt för team av alla storlekar inom teknik, marknadsföring, produktutveckling, processdesign, UX-design och andra områden för att öka produktiviteten. Med Miro kan team effektivt fatta beslut och analysera komplexa idéer med förstklassig visuell arbetsflödeshantering.

Miro-funktioner

Miro erbjuder flera funktioner för förbättrad samverkan, brainstorming och visuell kommunikation i både sin kostnadsfria version och sin teamversion. Här är några av Miros viktigaste funktioner.

1. Mind maps

Med Miros mind mapping-funktion kan du enkelt organisera dina idéer och visualisera komplexa problem. Du kan också använda den AI-drivna Miro Assist för att automatiskt skapa mind maps för nya idéer.

Verktyget hjälper dig att presentera det på det sätt du vill, dela det på flera webbplatser och använda den oändliga arbetsytan för att hålla dina idéer gränslösa.

2. Smarta möten

Med vanliga mötesformat, designsprinter, anpassningsbara mallar och automatiserade mötesöversikter kan du snabbt skapa en agenda för dina samarbetsmöten. Med Smart Meetings kan du hantera hela din verksamhet via online-möten och upprätthålla en säker online-kontorssvit.

3. Privat läge

Användare i privat läge med redigeringsbehörighet kan lägga till och redigera klisterlappar på Miro-tavlor. Redigeringarna hålls dolda tills du stänger av privatläget. Det gör det möjligt för användare att redigera dokument tillsammans och välja att vara anonyma genom att välja alternativet Gör namn anonyma.

Miro-priser

Gratis

Obegränsat: 8 $/månad per användare

Företag: 16 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Milanote vs. Miro: Jämförelse av funktioner

Den största skillnaden mellan Milanote och Miro är att Milanote lägger tonvikten på visualisering för kreativt arbete. Miro är idealiskt för integration, samarbetsverktyg och arbetshanteringsverktyg.

Här är några viktiga skillnader mellan Milanote och Miro.

1. Whiteboard

Milanote erbjuder mer flexibla och fria whiteboards, medan Miros whiteboards är mer strukturerade och organiserade.

Milanote

Milanotes visuella tavlor är mer lämpade för kreativa projekt som konceptidéer och moodboards för visuellt samarbete. De hjälper också till att granska tidigare och nuvarande uppgifter samt ge feedback.

Milanote presenterar en estetiskt tilltalande tavla som passar kreativa projekt.

Miro

Miro är en centraliserad informationsarbetsplats utformad för samarbetsinriktade team. Dess oändliga virtuella arbetsyta och anpassningsbara tavla hjälper till att organisera och spåra uppgifter på ett effektivt sätt. Det förbättrar teamsamarbete och produktivitet.

2. Anteckningar

Milanotes anteckningsfunktion fokuserar på organisation och brainstorming, medan Miros anteckningsfunktion fokuserar på realtidssamarbete och projektplanering.

Milanote

Med Milanotes anteckningsfunktion kan du ordna dina anteckningar precis som du vill, till skillnad från den linjära stilen hos konventionella anteckningar. Detta underlättar i idéstadiet, där du kan hitta mönster och samband genom att omordna anteckningarna så många gånger som behövs.

De enkla redigeringsalternativen och möjligheten att ändra storlek gör dina anteckningar lätta att förstå. Det har funktioner som aviseringar och varningar som gör att ditt team kan lämna kommentarer eller feedback.

Miro

Du kan använda Miros klisterlappar för att skriva ner snabba påminnelser. Miro har också en inbyggd anteckningsfunktion i varje tavla. Du kan lägga till mallar som att göra-listor och mötesagendor till anteckningar och samarbeta i realtid med ditt team.

För att göra dina anteckningar attraktiva kan du välja mellan flera formateringsalternativ.

3. Samarbete i realtid

Milanote är utmärkt för att dela individuellt arbete med andra, men Miro utmärker sig inom realtidssamarbete och lägger tonvikten på att arbeta tillsammans i ett delat utrymme i realtid.

Milanote

I Milanote får teamen tillgång till grundläggande redigeringsfunktioner och synlig markör. Det är utmärkt för att visa framsteg och lägga till kommentarer eller ge feedback i realtid. Samarbetet är dock mer passivt i Milanote jämfört med Miros realtidssamarbete.

Miro

Miro erbjuder ytterligare funktioner som delade markörer, videosamtal i appen, chatt och skärmdelning för att främja effektivt teamsamarbete. Dessa funktioner möjliggör analys av komplexa problem, snabb lösningsutveckling och förbättring av organisationskulturen.

4. Integration och anpassning

Milanote har enklare integration och enkla anpassningsalternativ, medan Miro erbjuder djupare integration och omfattande anpassningsalternativ.

Milanote

Milanote integrerar några populära projektledningsverktyg och anpassningsalternativ för att göra din Mind Map och Whiteboard mer visuellt tilltalande. Google Drive, Dropbox, Figma, Trello, Zoom och Slack är de främsta integrationerna som erbjuds.

Anpassningsalternativen i Milanote är mindre omfattande. Men du kan fortfarande anpassa tavlans bakgrundsfärger och teman, skapa anpassade mallar och använda kortkommandon för snabbare arbetsflöden.

Miro

Miro erbjuder många integrationssystem som täcker olika tredjepartsappar som Jira, Asana, Microsoft Teams, Google Drive och Zoom, vilket hjälper användarna med mer allmänna samarbetsaspekter.

Miro har robusta anpassningsfunktioner. Du kan anpassa tavlans bakgrunder, teman, ikoner, teckensnitt, former och kopplingar och till och med skapa dina egna widgets och integrationer med hjälp av Miros utvecklingsplattform.

Milanote vs. Miro på Reddit

Vi har sökt igenom Reddit för att ta reda på vad användarna har att säga om debatten mellan Miro och Milanote.

Många Redditors som fokuserar på kreativa projekt och endast samarbetar med ett litet team föredrar Milanote på grund av det effektiva mindmapping-verktyget och möjligheten att flytta runt uppgifter fritt på skärmen tillsammans med andra funktioner.

”Som att skapa tavlor och flytta dem var som helst på skärmen och sedan gå in i dem, och de är fulla av innehåll som är placerat över hela skärmen.”

Många användare är villiga att betala extra för Milanotes vackra användargränssnitt, även om de kan få samma funktioner gratis i Miro.

”Muse och Miro har båda gratisversioner med betalvägg, men du kan redan göra mycket i Miro gratis. Jag provade dem alla (och även Heptabase), men valde till slut Milanote på grund av den vackra användarupplevelsen och användargränssnittet.”

Andra väljer Miro eftersom det kombinerar flera verktyg och anses vara mer användbart för stora team. En annan spännande detalj om Miro är:

”Miro-tavlan ger intrycket att saker och ting är dynamiska och ännu inte fastlagda—istället för en färdig produkt eller ett urval av alternativ att välja mellan. Dessutom gör Miros oändliga vita yta det möjligt att visa ”bilder” bredvid varandra, istället för att bläddra mellan vissa bilder för att se skillnaderna.”

Slutsatsen? Det finns inget bättre verktyg, bara ett verktyg som är bättre FÖR DIG!

Möt Clickup – det bästa alternativet till Milanote vs. Miro

Milanote och Miro är populära verktyg för visuell planering i samarbete, men du har säkert insett att det förstnämnda passar bäst för små, mer kreativa team, medan det senare är idealiskt för stora team som fokuserar på samarbete.

Tänk om vi säger att det finns ett alternativ till Milanote och Miro som du kan överväga, oavsett teamets storlek och inriktning?

Vi syftar på ClickUp. ClickUp är en kraftfull projektledningsprogramvara för både privatpersoner och etablerade företag.

Förutom att hantera projekt kan du använda det för att kartlägga dina idéer och kreativa visioner och dela dem med ditt team för visuell planering i samarbete. Låt oss titta på några funktioner som gör ClickUp till ett värdigt alternativ till Milanote och Miro.

1. ClickUp Whiteboards

Visualisera din idé och hantera intelligenta crowdsourcing-processer med ClickUp Whiteboard.

En ClickUp Whiteboard är en visuell duk där team kan lägga till bilder, klisterlappar, former och mycket mer för att brainstorma koncept, precis som i Milanote eller Miro.

Inbyggda diagrammallar hjälper dig att strukturera tankarna för designsprints, processflöden och mycket mer. Med funktioner som kommentarer och versionshistorik underlättar ClickUp-whiteboards samordningen mellan team på distans.

ClickUp Whiteboards ökar produktiviteten genom att hjälpa dig att snabbare omsätta idéer i handling.

2. ClickUp Mind Maps

Planera och organisera uppgifter med ClickUp Mind Maps

ClickUp Mind Maps gör det enklare att organisera komplexa idéer och processer. Kartlägg relationer mellan ämnen och begrepp visuellt. Koppla ihop anteckningar för att skapa ett sammanlänkat nätverk av idéer som är skräddarsydda för kreativa arbetsflöden.

Du får två kartläggningsalternativ – uppgiftsbaserade tankekartor och nodbaserade tankekartor. Det förstnämnda är mer inriktat på projektledning och samarbete, medan det senare också är avsett för snabba brainstorming-sessioner.

Denna funktion hjälper dig att kartlägga arbetsflöden med dra-och-släpp-noder, redigera dem snabbt och ta bort uppgifter från din Mind Map.

Dela enkelt dina tankekartor med ditt team genom att länka dem till uppgifter, dokument och kommentarer i ClickUp. ClickUp kombinerar Milanotes fria visuella organisation med Miros teamredigeringsfunktioner.

3. ClickUp Docs

Skapa ClickUp Docs för att samarbeta med ditt team och förverkliga idéer.

Använd ClickUp Docs för att skapa dokument för samarbete med redigering i realtid. Det är en användbar funktion för att organisera dokument genom att skapa wikis för kunskapshantering. Du kan tagga dina teammedlemmar i kommentarer och tilldela dem uppgifter.

För att göra dokumenten visuellt tilltalande kan du använda sidformateringsalternativ: bädda in bokmärken, lägg till tabeller, lägg till färdplaner och skapa en allt-i-ett-arbetsyta. Kontrollera behörigheter och åtkomst för att skydda dina dokument.

Använd dokument för att samla kreativa briefs, varumärkesguider, moodboards och all annan projektdokumentation på ett ställe. Spara versionshistorik och kommentera direkt i dokumenten för att säkerställa samstämmighet.

ClickUp Docs underlättar också projektledning genom att länka dokument till uppgifter, låta dig lägga till widgets och ändra status i dokument.

4. ClickUp AI

Brainstorma bättre med ClickUps AI-assistent

ClickUps AI-drivna assistent kan enkelt fånga din vision och hjälpa dig att skapa en strukturerad plan för ditt projekt.

Använd det för att sammanfatta anteckningar och skapa åtgärdspunkter baserat på innehållet i dina dokument. Verktyget hjälper dig också att skriva konsekventa och tydliga texter för strukturerade dokument som projektrapporter och kreativa tillgångar som marknadsföringsmaterial. Använd det också för att redigera och formatera dina texter så att de blir tilltalande och felfria.

Om du letar efter en kreativ kompis när du brainstormar kan du lita på att ClickUp AI hjälper dig i varje steg.

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Det slutgiltiga omdömet?

Är fragmenterade arbetsflöden frustrerande? Om det är för kaotiskt att växla mellan Milanotes kreativa förmåga och Miros smidiga funktioner bör du överväga en enhetlig lösning.

Det är ClickUp.

Med interaktiva whiteboardtavlor, anpassningsbara dokument och mallar samt AI-driven automatisering förenar ClickUp kreativitet med leverans. Och du kan förverkliga dina idéer snabbare än någonsin.

Kompromissa inte med kreativiteten för processens skull. Och offra inte processen för kreativiteten.

Välj ClickUp. Den enda lösningen som kompletterar fantasin med organisation.

Börja din kostnadsfria provperiod av ClickUp idag!