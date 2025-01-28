De 10 bästa Drata-alternativen för compliance-team 2025

När du tänker på säkerhet och automatisering av regelefterlevnad för ditt företag är Drata ett av de första namnen som kommer att tänka på. Med ökande dataintrång och cyberattacker har det blivit ett förstahandsval för företag som kämpar för att säkra säkerheten och uppfylla strikta standarder som Systems and Organization Controls 2, vanligtvis kallat SOC 2.

Drata lovar att automatisera complianceprocesser som tidigare orsakade huvudvärk och slukade budgetar. Det underlättar förberedelserna inför revisioner, men varje företag har unika behov.

Vad händer om Drata inte är det perfekta valet för dig?

Oavsett om du söker ett mer intuitivt gränssnitt, ett mer omfattande utbud av stödda ramverk eller helt enkelt en mer kostnadseffektiv lösning, är det alltid klokt att utforska alternativ.

Vi har listat de 10 bästa alternativen till Drata, komplett med deras styrkor och begränsningar, för att hjälpa dig att välja den mest lämpliga lösningen.

Vad ska du leta efter i Drata-alternativ?

Innan du bestämmer dig för ett alternativ till Drata, låt oss ta en titt på de egenskaper som är viktiga för en bra compliance-lösning.

Omfattande compliance-täckning: Se till att alternativet täcker flera compliance-standarder och regler baserat på din bransch.

Automatisering och utvärdering: Leta efter lösningar som erbjuder automatiserad övervakning av regelefterlevnad och kontinuerliga utvärderingsfunktioner.

Användarvänlighet: Se till att verktyget är intuitivt så att det blir enklare för ditt team att navigera och hantera efterlevnadskrav.

Integrationsmöjligheter: Kontrollera om alternativet kan integreras med din IT-infrastruktur, dina verktyg och dina compliance-arbetsflöden. Integration med andra säkerhets- och övervakningsverktyg är avgörande för en heltäckande cybersäkerhetsstrategi.

Skalbarhet: Välj en lösning som kan hantera den ökande datamängden och efterlevnadskraven i takt med att ditt företag växer.

De 10 bästa Drata-alternativen att använda

Nu när du vet vad du ska leta efter i Drata-alternativ, låt oss utforska de 10 bästa alternativen som vi har listat åt dig.

1. Secureframe

via Secureframe

Detta användarvänliga alternativ till Drata har kraftfulla samarbetsverktyg och stöd för olika compliance-ramverk. Det är idealiskt för säkerhetsmedvetna organisationer.

Secureframe utmärker sig genom sin robusta automatisering som förenklar komplexa processer för att uppnå och upprätthålla certifieringar. Du kan prioritera kontinuerlig övervakning och riskminimering med hjälp av plattformens olika funktioner.

Secureframes bästa funktioner

Automatisera manuella uppgifter och insamling av bevis med AI.

Hantera bristfälliga kontroller och utvärdera risker för att snabbt förbättra din säkerhetsstatus.

Visa enkelt upp din säkerhetsstatus för att påskynda försäljningscyklerna och frigöra tillväxtpotentialen.

Spåra dina tillgångar och anställda kontinuerligt på ett och samma ställe.

Begränsningar för Secureframe

Integrationsutmaningar

Tidskrävande initial installation

Priser för Secureframe

Väsentligt: Anpassad prissättning

Tillväxt: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Secureframe-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 290 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

2. Scrut Automation

via Scrut Automation

Scrut Automation är perfekt för företag på språng och erbjuder snabba riskbedömningar och rapportering med sin allt-i-ett-plattform för styrning, risk och efterlevnad (GRC).

Med detta verktyg kan du hantera flera compliance-revisioner, upptäcka cyberresurser och visa dina kunder att du är pålitlig – allt från ett enda fönster.

Scrut Automations bästa funktioner

Automatisera din riskbedömning och övervakning

Skapa ditt eget unika riskfokuserade informationssäkerhetsprogram

Övervaka risker i din infrastruktur och applikationsmiljö i realtid och upprätthåll kontinuerligt efterlevnaden av över 20 efterlevnadsramverk.

Skapa, tilldela och övervaka uppgifter för att uppfylla efterlevnadskrav med automatiska varningar och påminnelser.

Scrut Automation-begränsningar

Användare har rapporterat om viss instabilitet i programvaran.

Användargränssnittet kan förbättras.

Priser för Scrut Automation

Anpassad prissättning

Scrut Automation-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (690+ recensioner)

3. Vanta

via Vanta

Vanta är en omfattande plattform för förtroendehantering för SaaS-företag. Den är känd för sin förmåga att ge dig kontinuerlig insyn i din organisations efterlevnadsstatus. Detta gör att du kan identifiera potentiella problem i realtid och hantera dem på ett bra sätt.

Du kan få en samlad bild av de viktigaste riskområdena i din verksamhet med Vantas förkonfigurerade integrationer eller Vanta API.

Vantas bästa funktioner

Automatisera upp till 90 % av arbetet för säkerhets- och integritetsramverk.

Få information om säkerhetsläget i realtid med tester varje timme.

Spara tid genom en smidig revisionsprocess utan onödiga fram- och återresor.

Vantas begränsningar

Behöver mer flexibilitet i riskhanteringen

Gränssnittet kan upplevas som överväldigande för vissa användare.

Vanta-priser

Kärnfunktion: Anpassad prissättning

Samarbeta: Anpassad prissättning

Skala: Anpassad prissättning

Vanta-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (10+ recensioner)

4. Wiz

via Wiz

Wiz är en molnsäkerhetsplattform som erbjuder en självbetjäningsmodell för att skala upp och påskynda din molnutveckling.

Användarna uppskattar att de kan lämna isolerade verktyg och ansluta till multicloud-miljöer. Det breda utbudet av säkerhetsfunktioner hjälper dig att skanna varje lager och täcker alla aspekter av molnsäkerhet.

Wiz bästa funktioner

Identifiera och eliminera kritiska risker i molnmiljöer

Blockera kritiska attackvägar och skydda känsliga tillgångar med hjälp av Wiz Security Graph.

Möjliggör dubbelriktad delning av säkerhetsresultat i hela molnsäkerhetsekosystemet med Wiz Integration.

Skydda dina molnmiljöer med en enhetlig, molnbaserad plattform

Wiz-begränsningar

Användare rapporterar att vissa instrumentpaneler är svåra att förstå.

Det finns ingen metod för att klona liknande åtgärder/automatiseringar över flera projekt.

Wiz-prissättning

Anpassad prissättning

Wiz-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (590+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Sprinto

Sprinto är ett Drata-alternativ med snabb implementering av regelefterlevnad och intuitiva arbetsflöden, vilket gör det idealiskt för snabbväxande startups.

Det genomför robusta säkerhetsrevisioner av dina säkerhetsprogram. Detta är ett kraftfullt verktyg för att minimera risker i hela din organisation. Användare rekommenderar Sprinto för att eliminera det manuella arbetet bakom compliancehantering.

via Sprinto

Sprintos bästa funktioner

Kartlägg kontroller på enhetsnivå, identifiera brister och implementera åtgärder som minimerar dem med hjälp av Sprintos integrerade riskbedömning.

Konfigurera kontrollåtgärder och förberedelser för specialfall redan från början.

Spåra och upprätthåll säkerhetskontrollen med ett bibliotek av automatiseringsramverk.

Kommunicera och samordna med en revisor direkt från din instrumentpanel.

Sprintos begränsningar

Nödvändiga buggfixar för vissa funktioner

Kompatibilitetsproblem med vissa webbläsare

Sprinto-priser

Anpassad prissättning

Sprinto-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. AuditBoard

via Auditboard

AuditBoard är ett robust Drata-alternativ för stora företag och erbjuder omfattande rapporterings- och analysfunktioner. Det utmärker sig genom att tillhandahålla en samarbetsplattform som hanterar efterlevnad, risker och revisioner tillsammans.

Denna samarbetsplattform för riskhantering förbättrar dina revisioner, riskhantering, IT-säkerhet och ESG-program.

AuditBoards bästa funktioner

Få en fullständig bild av riskerna i hela företaget i ett enda registersystem.

Automatisera innehållsgenerering, intelligenta insikter och interaktioner

Hjälp teamen att fokusera på att tillhandahålla strategiskt värde med en användarcentrerad upplevelse och flexibel analys utan kodning.

Öka skalbarheten med inbyggd AI, automatisering och visualiseringar.

AuditBoards begränsningar

Begränsade anpassningsmöjligheter

Begränsade rapporteringsfunktioner

AuditBoards prissättning

Anpassad prissättning

AuditBoards betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 260 recensioner)

7. Hyperproof

via Hyperproof

Detta samarbetsalternativ till Drata förenklar efterlevnaden genom att integrera populära verktyg som Slack och Gmail.

Det är känt för sin automatisering av bevisinsamling. Du kan enkelt spåra bevis med hjälp av anpassade ramverk och eliminera revisionsutmattning med automatisering.

Hyperproofs bästa funktioner

Få realtidsinsyn i dina teams arbete med hjälp av anpassade instrumentpaneler och rapporter.

Spara tid med automatiserad insamling av bevis med hjälp av Hypersyncs.

Centralisera kommunikationen med revisorer för att säkerställa att dina krav uppfylls.

Hyperproofs begränsningar

Kräver buggfixar

Utmaningar med dataimport

Hyperproofs prissättning

Anpassad prissättning

Hyperproof-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

8. Lacework

via Lacework

Lacework är en säkerhetsplattform som integrerar compliance-funktioner för en helhetsbild av din säkerhetsstatus.

Det gör det möjligt för dig att säkra hela molnet från en enda plattform, prioritera riskminimering och upprätthålla efterlevnaden. Verktyget är känt för sina automatiserade åtgärdsförslag som hjälper till att hantera sårbarheter och felkonfigurationer.

Laceworks bästa funktioner

Ge utvecklare möjlighet att åtgärda risker innan de når produktionsstadiet med hjälp av mjukvarukompositionsanalys (SCA), statisk applikationssäkerhetstestning (SAST), infrastruktur som kod (IaC) och inline-sårbarhetsskanning.

Förstå riskerna med sårbarheter i tredjeparts- och förstapartskod genom fullständig kodsynlighet.

Upptäck de mest riskfyllda sårbarheterna och felkonfigurationerna i din miljö med hjälp av attackvägsanalys och anpassad riskbedömning.

Begränsningar för Lacework

Förvirrande användargränssnitt

Utmanande navigering mellan datapunkter

Priser för Lacework

Fördel: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Lacework-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

9. OneTrust

via OneTrust

OneTrust är en molnbaserad plattform för hantering av alla aspekter av dataintegritet, styrning, risk och efterlevnad (GRC). Dess tvärfunktionella datacentralisering hjälper dig att upptäcka trender och programbrister med praktiska rekommendationer.

Det hjälper dig att förstå dina dataflöden, identifiera risker och implementera adekvata kontroller genom OneTrusts AI-drivna verktyg och analyser.

OneTrusts bästa funktioner

Samarbeta inom integritet och dataupptäckt, GRC, etik och ESG.

Minska risker proaktivt och anpassa dig kontinuerligt till den ständigt föränderliga digitala miljön.

Övervaka förändringar i dina interna, regulatoriska eller tredjepartsmiljöer med omfattande information i realtid.

Överbrygga klyftor mellan team och arbetsflöden med en central dataarkitektur.

Eliminera överflödiga uppgifter för att spara tid genom konfiguration av arbetsflöden utan kodning.

Förstå kraven och förbered dig för nya globala efterlevnadskrav med tillgång till analys av regelverk.

Begränsningar för OneTrust

Föråldrad användargränssnitt

Nödvändiga buggfixar

Priser för OneTrust

Anpassad prissättning

OneTrust-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (20 recensioner)

10. Thoropass

via Thoropass

Thoropass erbjuder en SaaS-plattform och experthjälp för att hjälpa dig att uppnå och upprätthålla efterlevnad av olika säkerhetsramverk och regler.

Det ökar din effektivitet med automatiserade uppgifter och skalar dina compliance-insatser. Du kan minska riskerna och proaktivt hantera informationssäkerheten med hjälp av plattformen. Det är ett av de Drata-alternativ som användarna älskar – de guidade kontrollerna som påskyndar implementeringen av compliance är en favoritfunktion.

Thoropass bästa funktioner

Påskynda skapandet, granskningen och godkännandet av publicerade policyer.

Samarbeta genom funktioner som taggning, kommentering och tilldelning av kontroller.

Automatisera insamlingen av bevis för compliance-revisioner

Övervaka och få varningar om compliance-relaterade problem

Anpassa integrationer för att uppfylla specifika efterlevnadskrav

Thoropass begränsningar

Plattformen kan vara mer intuitiv

Opålitlig påminnelsefunktion

Thoropass prissättning

Anpassad prissättning

Thoropass betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Traditionella complianceverktyg känns ofta som lösningar med en enda funktion, vilket gör att du måste jonglera med kalkylblad, isolerade arbetsflöden och manuella processer.

Men tänk om det finns en plattform som hanterar hela complianceprocessen, förenklar uppgifter, automatiserar arbetsflöden och ger ditt team större möjligheter?

Det är här ClickUp, en allt-i-ett-plattform för projektledning, kommer in i bilden.

ClickUp

ClickUp handlar inte bara om att hantera uppgifter – det handlar om att ge din organisation möjlighet att blomstra i en compliance-driven värld.

Mallar som ClickUps riskhanteringsmall, omfattande funktioner och automatiseringsmöjligheter gör det praktiskt för företag som söker en enhetlig plattform för att hantera komplexiteten i regelefterlevnad.

Identifiera och minska potentiella risker med ClickUps mall för riskhantering och riskregister

ClickUps automatiseringsfunktioner hjälper dig att automatisera rutinmässiga compliance-uppgifter och till och med anpassa dem. Här är några användningsfall där de kommer väl till pass:

Policyhantering : Skapa anpassade fält i ClickUp för att spåra policygranskningar och godkännanden. Ställ in automatiska påminnelser när policyer ska granskas regelbundet.

Utbildningshantering : Automatisera utbildningsuppdrag, aviseringar och bekräftelser med hjälp av ClickUps påminnelser. Spåra status för slutförda utbildningar med anpassade statusar.

Förberedelse inför revision: Använd uppgiftsberoenden och checklistor för att automatiskt sammanställa revisionsbevis och dokument när de är färdiga.

Eliminera mänskliga fel och få insyn i efterlevnaden med ClickUp Automation

Förutom automatiseringar gör följande funktioner ClickUp till ett attraktivt val för att effektivisera compliance:

ClickUp Docs : Lagra uppdaterade policyer, procedurer och riskbedömningar centralt så att alla har tillgång till den senaste informationen. Versionskontroll säkerställer att historiska register alltid är tillgängliga. Lagra uppdaterade policyer, procedurer och riskbedömningar centralt så att alla har tillgång till den senaste informationen. Versionskontroll säkerställer att historiska register alltid är tillgängliga.

Prova Docs på ClickUp för att effektivisera efterlevnaden

ClickUp Custom Workflows : Skapa automatiserade arbetsflöden för återkommande compliance-uppgifter som insamling av bevis, rapportering och påminnelser om utbildning. Skapa automatiserade arbetsflöden för återkommande compliance-uppgifter som insamling av bevis, rapportering och påminnelser om utbildning.

Prova ClickUp Custom Workflows för att automatisera repetitiva uppgifter

ClickUp Dashboards : Visualisera din efterlevnadsstatus i realtid. Spåra framsteg i uppgifter, identifiera potentiella risker och håll dig informerad om kommande deadlines. Visualisera din efterlevnadsstatus i realtid. Spåra framsteg i uppgifter, identifiera potentiella risker och håll dig informerad om kommande deadlines.

Visualisera efterlevnadsstatus med hjälp av ClickUp Dashboards

ClickUp-sökning : Hitta specifika dokument, policyer eller rapporter snabbt och slipp slösa tid på att söka igenom oändliga e-postmeddelanden och kalkylblad. Hitta specifika dokument, policyer eller rapporter snabbt och slipp slösa tid på att söka igenom oändliga e-postmeddelanden och kalkylblad.

Prova ClickUp-sökning

ClickUp-behörigheter : Kontrollera åtkomsten till känslig information för att säkerställa att endast behöriga användare kan visa och redigera viktiga dokument. Kontrollera åtkomsten till känslig information för att säkerställa att endast behöriga användare kan visa och redigera viktiga dokument.

Använd ClickUp-behörigheter för att på ett säkert sätt dela åtkomst till data

ClickUp-integrationer : Skapa ett smidigt arbetsflöde genom att koppla ClickUp till säkerhets- och complianceverktyg. Skapa ett smidigt arbetsflöde genom att koppla ClickUp till säkerhets- och complianceverktyg.

Dra nytta av ClickUps omfattande integrationer

ClickUps bästa funktioner

Skapa kraftfulla automatiseringsregler för att hantera repetitiva uppgifter, som att skicka påminnelser om utbildningsuppdateringar eller automatiskt eskalera högriskfrågor.

Kartlägg visuellt komplexa complianceprocesser, relationer mellan risker och kontroller samt beroenden mellan uppgifter med ClickUp Mind Maps.

Skydda dina data med ClickUp Security

Sätt upp och följ upp efterlevnadsmål med deadlines och milstolpar.

Skapa ett centraliserat register över alla identifierade risker, inklusive allvarlighetsgrad, åtgärdsplaner och ansvar.

Samla in specifika datapunkter relaterade till risker, såsom sannolikhet, påverkan och kontrollåtgärder med hjälp av ClickUp Custom Fields.

Skapa omfattande rapporter om dina riskhanteringsinsatser

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brant.

Priser för ClickUp

Gratis

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3900 recensioner)

Välj rätt lösning för compliance och riskhantering

Vikten av robusta cybersäkerhets- och efterlevnadsåtgärder kan inte överskattas. När du letar efter ett alternativ till Drata bör du därför noggrant utvärdera din organisations behov, skalbarhet och cyberhotens ständigt föränderliga natur.

När du har gjort ditt val kan du överväga att kombinera det med en omfattande projektledningslösning som ClickUp för att skapa en robust och säker digital miljö för din verksamhet.

Starta din kostnadsfria provperiod av ClickUp idag och upplev en helhetssyn på datasäkerhet och efterlevnad av regler. ?