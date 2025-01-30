De 10 bästa Clearbit-alternativen för att spåra B2B-data 2025

Clearbit är ledande inom försäljningsinformation, särskilt med sitt eleganta gränssnitt och kraftfulla berikningsverktyg.

Men som all bra programvara har den några begränsningar. Den kostnadsfria planen erbjuder begränsade funktioner, och personaliseringen försvinner bortom det väsentliga. Dessutom skalar prissättningen med din målgrupp, vilket gör den oöverkomlig för nystartade företag.

Lyckligtvis finns det flera alternativ som erbjuder liknande funktioner. Var och en har unika funktioner som passar olika affärsbehov. Från e-postverifiering till lead scoring – dessa alternativ tillgodoser specifika behov till överkomliga priser.

Sluta med den generella lösningen och dyka in i vår lista över de 10 bästa Clearbit-alternativen. Upptäck funktioner som passar ditt företags prioriteringar och förstå vilket verktyg som passar bäst för dina B2B-data!

Vad ska du leta efter i Clearbit-alternativ?

Data är kärnan i försäljningsprocesserna i praktiskt taget alla företag och branscher. Med massor av data som genereras från potentiella kunder och befintliga kunder måste din dataanalysprogramvara ge tydliga och användbara insikter.

Tänk på följande faktorer för att hitta det perfekta Clearbit-alternativet som kan ta dina B2B-försäljnings- och marknadsföringsinsatser till nya höjder.

Datakvalitet och täckning: Gå längre än e-postberikning. Leta efter verktyg som tillhandahåller korrekta och fullständiga data om firmografi, teknografi och avsikter.

Funktioner som driver din försäljningskanal: Prioritera verktyg som erbjuder funktioner för leadscoring, kvalificering, segmentering och kampanjpersonalisering för att vårda leads.

Sömlösa integrationer: Välj en lösning som integreras sömlöst med ditt befintliga CRM-system, din plattform för marknadsföringsautomatisering och andra försäljningsverktyg.

Skalbarhet och prisvärdhet: Välj en plattform som kan skalas upp i takt med ditt företags tillväxt utan att det kostar skjortan. Leta efter flexibla prisalternativ och undvik överdrivna avgifter per kontakt.

Användarvänligt gränssnitt och support: Prioritera ett intuitivt gränssnitt och robust kundsupport för att säkerställa en smidig onboarding och problemlösning.

AI-driven automatisering: Leta efter AI-drivna funktioner som automatisering av arbetsflöden, lead scoring och e-postcopywriting för att få en konkurrensfördel.

Om API-åtkomst är avgörande för dina integrationsbehov, kontrollera tillgängligheten och robustheten hos det API som tillhandahålls av verktyget. Utvärdera dessutom kvaliteten på dokumentationen för utvecklare.

Innan du bestämmer dig för ett alternativ bör du överväga om det underhålls aktivt och uppdateras med nya funktioner. En leverantör som investerar i innovation har större sannolikhet att förbli relevant och tillhandahålla kontinuerligt värde.

De 10 bästa Clearbit-alternativen att använda

Nu när du vet vilka funktioner och egenskaper du ska leta efter, låt oss titta på de 10 bästa Clearbit-alternativen 2024.

1. ZoomInfo

via ZoomInfo

ZoomInfos integrerade plattform utnyttjar data och teknik för att koppla ihop dig med dina ideala kunder, stärka dina sälj- och marknadsföringsteam och öka intäktstillväxten.

Dess enhetliga marknadsföringsplattform överbryggar klyftan mellan försäljnings- och marknadsföringsinsatser och driver din intäktsmotor med datadrivna insikter och smidiga kundkontakter.

ZoomInfos stack erbjuder en hög nivå av automatisering av försäljningsflödet, vilket underlättar hanteringen av ett stort säljteam. Anpassningsalternativen kan dock kräva lite arbete.

ZoomInfos bästa funktioner

Hitta dina ideala kunder med realtidsinsikter baserade på tillförlitliga affärsdata.

Skala din GTM, automatisera kundkontakter och förenkla din teknikstack.

Koppla samman dina sälj- och marknadsföringsteam med kunderna i alla kanaler på en enda, enhetlig plattform.

ZoomInfos begränsningar

Navigeringen kan vara utmanande för nya användare.

Användare har noterat felaktigheter i kontaktuppgifterna som lagras på plattformen.

Problem uppstår när du har flera flikar öppna

ZoomInfo-priser

Anpassad prissättning som passar ditt företags behov

ZoomInfo-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (7500+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (270+ recensioner)

Kolla in dessa ZoomInfo-alternativ!

2. LeadIQ

via LeadIQ

LeadIQ är en plattform för dataintegration och datahantering som är särskilt inriktad på säljteamens behov.

Det fungerar som en central knutpunkt som överbryggar klyftan mellan verktyg som används av säljteam, såsom CRM-system, plattformar för leadgenerering och verktyg för marknadsföringsautomatisering.

LeadIQ:s intelligenta plattform förbättrar datakvaliteten och ger relevanta insikter. Dessutom hjälper verktyget dig att effektivisera ditt prospekteringsarbete genom att samla alla olika försäljningsfunktioner på en enda plattform.

En annan användbar funktion är den AI-drivna e-postkomponenten Scribe, som hjälper dig att skriva personliga e-postmeddelanden och meddelanden till kvalificerade leads.

LeadIQ:s bästa funktioner

Undvik arbetsflöden med flera klick och flera verktyg som minskar dina säljares produktivitet och resultat.

Använd AI för att skapa e-postmeddelanden som är skräddarsydda efter dina värdeerbjudanden.

Förbättra inkommande arbetsflöden och dirigering med omedelbar berikning av CRM-data.

Stärk din pipeline-generering med förbättrade integrationer

LeadIQ:s begränsningar

Tillägget kräver en snabb uppdateringsinstallation för att komma igång igen.

Leadscoringsystemet kan göra felaktiga förutsägelser om vilka leads som är mest benägna att konvertera.

Vissa tekniska problem uppstår med tiden när man använder plug-in-programmet för att samla in och ladda upp eller synkronisera data.

LeadIQ-priser

Freemium : Gratis plan

Essential : 39 $/användare per månad

Pro : 79 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

LeadIQ-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

3. Apollo. io

Apollo är en allt-i-ett-plattform för försäljningsinformation och engagemang som hjälper företag att hitta, kontakta och avsluta affärer med sina ideala köpare.

Det hjälper dig att effektivisera din försäljningsprocess med automatiserade arbetsflöden för uppgifter som att hitta leads, poängsätta leads och hantera dina marknadsföringsinsatser.

Plattformen erbjuder också ett praktiskt Chrome-tillägg som gör att du kan komma åt viktig kontaktinformation och interagera med leads direkt i din webbläsare.

Apollo. io bästa funktioner

Prioritera högvärdiga företag och leads med AI

Få tillgång till konversations- och affärsinformation, användbar analys och skräddarsydd coaching för att avsluta affärer snabbare.

Använd sekvenser för att skicka e-post, ringa och ta kontakt på LinkedIn.

Få djupare insikter om din målmarknad med databerikning.

Apollo. io-begränsningar

Vissa användare har noterat en inlärningskurva för avancerade funktioner.

Navigeringen kan vara något förvirrande när man går igenom olika funktioner.

Det har rapporterats om enstaka felaktigheter.

Apollo. io-prissättning

Gratis : Obegränsat antal e-postkrediter, 60 mobilkrediter och 120 exportkrediter per år

Basic : 49 $/användare per månad

Professional : 79 $/användare per månad

Organisation: 99 $/användare per månad

Apollo. io betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

via FullContact

FullContact är en molnbaserad tjänst för att koppla samman, kombinera och berika fragmenterad användarinformation. Dess unika ”Identity Graph” låter varumärken och marknadsföringsverktyg länka samman och konsolidera bitar och delar av offline-, online-, professionella och personliga identifierare.

Med hundratals marknadsföringsrelaterade attribut som kan sökas i denna graf kan de hitta individer bland miljarder. Verktyget gynnar stora MarTech-verksamheter, där det är viktigt att extrahera och bevara användarinformation.

Samla dina data och identifiera webbplatsbesökare samtidigt som du säkerställer integriteten.

Lägg till deterministiska signaler i realtid till din hubb

Leverera personliga, integritetsfokuserade upplevelser utan cookies

Förbättra identitetsupplösningen och utöka mediernas räckvidd för gemensamma kunder.

Långsam datasynkronisering kan störa försäljningsverksamheten

Vissa data från API:et leder till för många falskt positiva resultat.

Anpassad prissättning

G2: 4,3/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (75+ recensioner)

5. UpLead

via UpLead

Noggrannhet och relevans är avgörande för att skapa en försäljningsledning. UpLead är en B2B-prospekteringsplattform som erbjuder noggranna, uppdaterade data om kontaktinformation för företag över hela världen.

Programvaran integreras med populära B2B-CRM-system, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde från upptäckt till affärsavslut. Detta hjälper dig att effektivisera ditt arbetsflöde för leadgenerering och komma i kontakt med rätt beslutsfattare, vilket i slutändan ökar försäljningsframgångarna.

Du kan utnyttja den sju dagar långa kostnadsfria provperioden för att utvärdera verktygets användbarhet.

UpLeads bästa funktioner

Använd mer än 50 sökfilter för att hitta kontakter och företag som matchar din köparprofil.

Få kontakt med riktiga, kvalificerade leads med e-postverifiering i realtid.

Få mobila och direkta telefonnummer till potentiella kunder

Identifiera och engagera köpare som har för avsikt att köpa innan dina konkurrenter hinner före.

Begränsningar för UpLead

Felaktigheter i position eller anställning för vissa kontakter

UI och UX kunde vara lite mer användarvänliga.

UpLead-priser

Essentials : 99 $/användare per månad

Plus: 199 $/användare per månad

UpLead-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (70+ recensioner)

6. Seamless. AI

Du kan skapa prospektlistor med Seamless. AI:s realtidsbaserade AI-drivna sökmotor för B2B-försäljningsleads. B2B-försäljare kan effektivisera sin leadgenereringsprocess och komma i kontakt med rätt prospekt vid rätt tidpunkt.

Seamless. AI använder artificiell intelligens för att analysera flera datapunkter och validera kontaktlistans noggrannhet. Ytterligare funktioner som köparens avsikt och jobbbyten för mer informerad kontakt är en bonus.

Chrome-tillägget är också en praktisk funktion för snabb verifiering och listskapande.

Sömlöst. AI:s bästa funktioner

Identifiera din ideala kund, ta reda på din totala adresserbara marknad och hämta korrekt kontaktinformation för specifika kunder.

Berika din lista med försäljningskontakter och fyll i saknad kontaktinformation för dina potentiella kunder.

Hitta uppdaterad kontaktinformation och skapa en lista med kvalitativa försäljningsleads med hjälp av specialiserad försäljningsprogramvara.

Sömlöst. Begränsningar med AI

Användare har rapporterat installationsfel för verktygsfältets tillägg.

Begränsade sökfilter kan vara begränsande

Sömlöst. AI-prissättning

Gratis: Gratis plan med 50 krediter per månad

Basic : Gratis plan med 250 krediter per månad

Pro : Anpassade priser för ytterligare krediter och premiumprodukter

Enterprise: Anpassad prissättning för stora team med dedikerad support

Sömlöst. AI-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1200 recensioner)

Capterra: 3,7/5 (över 140 recensioner)

7. Lead411

via Lead411

Lead411 erbjuder en omfattande och korrekt datakälla som underlättar B2B-prospektering. Verktyget ger dig tillgång till över 450 miljoner kontakter i 20 miljoner företag världen över, alla lätt sökbara med hjälp av kraftfulla filter och berikade med värdefull information.

Lead411 är inte riktigt ett alternativ till Clearbit, men dess omfattande databas hjälper dig ändå att kvalificera och berika leads.

Den enda nackdelen är att verktyget kan bli dyrt eftersom du behöver CRM-system och affärsinformationsprogramvara för att utnyttja dess fulla potential. Lead411 integreras dock enkelt med de flesta CRM-system.

Lead411 bästa funktioner

Sök och identifiera idealiska leads från en omfattande databas.

Hitta dina ideala prospekt baserat på specifika kriterier som bransch, företagsstorlek, jobbtitel och till och med köpintention med hjälp av riktade filter.

Få en avgörande fördel i dina marknadsföringsinsatser genom att identifiera företag som aktivt söker lösningar och tjänster som dina.

Anpassa dina meddelanden för maximal effekt med hjälp av data om köparnas avsikter och triggers för säljinformation.

Lead411:s begränsningar

Det tar tid att bemästra sökfunktionen

Användargränssnittet behöver förbättras.

Lead411-priser

Basic Plus Unlimited : 899 $/användare per år

Pro och Unlimited: Anpassad prissättning

Lead411-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 60 recensioner)

8. Cognism

via Cognism

Cognism är en annan försäljningsinformationsplattform som hjälper dig att komma i kontakt med potentiella kunder med hjälp av högkvalitativa data och insikter. Cognism hjälper dig att bygga en förutsägbar pipeline, hitta dolda möjligheter och övervinna globala hinder för efterlevnad.

Cognism kombinerar firmografi och teknografi med en omfattande databas för att säkerställa att ditt säljteam kan skapa korrekta listor över potentiella kunder. ✨

Verktyget har också blivit populärt tack vare sitt användarvänliga gränssnitt och intuitiva funktioner, såsom filter och exportfunktioner. Den utmärkta kundsupporten är ett plus.

Cognisms bästa funktioner

Ta dig in på lokala och globala marknader med internationell täckning

Få obegränsad tillgång till data på person- och företagsnivå för att generera leads.

Få validerade e-postadresser och telefonverifierade mobilnummer för viktiga prospekt i dina målkonton.

Kombinera triggers för anställning, finansiering och jobbbyte med avsiktsdata (drivet av Bombora).

Integrera enkelt med dina CRM- och säljengagemangsverktyg.

Cognisms begränsningar

Den otillräckliga filtreringsprocessen behöver förbättras.

Det finns utrymme för förbättringar med uppdaterade datamängder.

Användare har ofta rapporterat återkommande tekniska problem.

Cognism-prissättning

Anpassad prissättning

Cognism-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (548+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (63+ recensioner)

9. Adapt. io

Adapt.io är kanske det enklaste att använda av alla som listas här och är en one-stop-shop för att skapa riktade leads, effektivisera arbetsflöden och uppnå framgång inom försäljning och marknadsföring.

Adapt. io tillhandahåller en omfattande databas med kontakter från 30 miljoner företag världen över. Verktyget registrerar också mer än 25 attribut för varje kontakt, vilket hjälper till att skapa en mycket noggrann lista.

Adapt. io kombinerar omfattande data och kraftfulla verktyg för att generera nya potentiella kunder och anpassa dina interaktioner med dem.

Adapt. io bästa funktioner

Använd avancerade filter för att hitta det du söker på några minuter och hitta de kontakter som passar din målgrupp.

Skapa listor, exportera och anslut ditt CRM för skalbarhet på ett smidigt sätt.

Kommunicera med din målgrupp via olika medier med hjälp av exakta kontaktdataattribut.

Lägg till tillförlitliga firmografiska och demografiska data för varje kontakt i ditt CRM-system.

Adapt. io-begränsningar

Det finns begränsade dashboard-stilar och vyer.

Gränssnittet och filterfunktionen kan orsaka förvirring bland nya användare.

Adapt. io-prissättning

Anpassad prissättning

Adapt. io-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (50+ recensioner)

10. Datanyze

via Datanyze

Datanyze är perfekt för nybörjare och nya företag. Det är ett tillägg till Google Chrome som hjälper sälj- och marknadsföringspersonal att komma i kontakt med potentiella kunder.

Det ger tillgång till en omfattande databas med kontaktinformation, inklusive e-postadresser, telefonnummer och sociala medieprofiler, direkt från din webbläsare. Detta eliminerar behovet av tidskrävande manuell research och gör att du kan fokusera på att bygga relationer med potentiella kunder.

Plattformen har ett användarvänligt Chrome-tillägg och ett smidigt, intuitivt gränssnitt.

Bonusen är att detta är det enda verktyget i denna artikel som ger dig en 90-dagars gratis provperiod.

Datanyzes bästa funktioner

Utnyttja utvalda isbrytare relaterade till vad som händer i en potentiell kunds värld – samlade från personliga sociala medier, lokala nyhetspublikationer och mer.

Hitta och ta kontakt med nya kunder direkt i din webbläsare.

Exportera profiler direkt från Google Chrome med hjälp av tillägget.

Tagga kontakter och företag för att automatiskt skapa segmenterade listor – som alla kan exporteras med ett enda klick.

Datanyzes begränsningar

Användarupplevelsen är långsam och saknar avancerade funktioner.

Flera användare har klagat på felaktiga eller ofullständiga data.

Datanyze-priser

Nyze Lite : Gratis provperiod

Nyze Pro 1: 21 $/månad

Nyze Pro 2: 39 $/månad

Datanyze-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (440+ recensioner)

Capterra: 3,9/5 (över 50 recensioner)

Medan vi har utforskat verktyg för datahantering är det viktigt att komma ihåg kraften i CRM-plattformar. Även om de inte enbart fokuserar på data, ger CRM-system insikter och effektiviserar dataflöden.

ClickUp CRM -plattformen är ett utmärkt exempel. Undvik datasilos och samordna hela din dataresa från insamling till analys i ett enda intuitivt gränssnitt.

ClickUp

ClickUp är en helhetslösning för omfattande marknadsföring och försäljningshantering. Med ClickUp som ditt CRM-system kan du effektivisera dina försäljnings- och prospekteringsprocesser och skapa oöverträffad tydlighet genom hela kundresan.

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mer med den enkla CRM-mallen från ClickUp i listvyn.

Sömlös hantering av kunddata

Samarbeta kring affärer, skicka projektuppdateringar till kunder och välkomna kunder med en enda e-posthubb.

Centraliserad hubb: Säg adjö till datasilos! ClickUp sparar all kundinformation – kontakter, interaktioner, affärer, anteckningar – på ett organiserat ställe.

Anpassningsbara fält: Skräddarsy informationen efter dina specifika behov. Lägg till anpassade fält för bransch, preferenser och andra unika detaljer.

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängsförlopp, uppgifter per status och buggar per vy.

Intuitiva ClickUp-instrumentpaneler för visuella insikter

ClickUps över 50 dashboard-widgets gör det enkelt att visualisera dina kunddata på ett och samma ställe.

Enkel drag-och-släpp-funktion: Skapa dynamiska instrumentpaneler som visuellt presenterar viktiga mätvärden. Spåra försäljningspipelines, kundnöjdhetspoäng eller Skapa dynamiska instrumentpaneler som visuellt presenterar viktiga mätvärden. Spåra försäljningspipelines, kundnöjdhetspoäng eller projektframsteg – allt visuellt tilltalande och lättförståeligt.

Handlingsbara insikter: Fördjupa dig i data för att identifiera trender, mönster och förbättringsområden. ClickUps intuitiva instrumentpaneler ger dig möjlighet att vidta proaktiva åtgärder för att nå försäljningsframgångar.

Få värdefulla marknadsinsikter och visualisera ditt produkts prestanda med denna mall, och jämför det enkelt med andra.

Skapa ditt ideala system för att lagra och analysera kontakter, kunder och affärer. Lägg till länkar mellan uppgifter, dokument och mer för att spåra relaterat arbete.

Koppla ihop punkterna: ClickUp integreras sömlöst med populära verktyg som e-post, kalendrar och marknadsföringsplattformar. Eliminera datagap och arbeta med en helhetsbild av kundinteraktioner.

Automatiserade arbetsflöden: Ställ in automatiska triggers och åtgärder baserade på specifika dataförändringar. Skicka till exempel automatiskt ett välkomstmejl när en ny lead kommer in i ditt CRM-system eller starta ett projekt baserat på en avslutad affär.

Skala effektivt din innehållsproduktionsprocess med hjälp av denna specialanpassade mall i ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Leda dina kundrelationer mot framgång med hjälp av lättillgängliga och visuellt presenterade insikter.

Håll alla på samma linje och arbeta mot samma mål med delade data, smidiga integrationer och uppdateringar i realtid.

Automatisera rutinuppgifter och eliminera datasilos för att frigöra tid för att bygga starka kundrelationer.

Utnyttja ClickUps integrationer för att analysera data från externa källor och avslöja dolda trender och mönster som kan ligga till grund för dina kundstrategier.

Hantera allt från försäljningspipelines, kundengagemang och order med ClickUps mycket flexibla vyer.

Visualisera din pipeline, effektivisera kundflöden och samarbeta med ditt team kring affärsmöjligheter.

Skapa översikter på hög nivå för att övervaka kundernas livstidsvärde, genomsnittliga affärsstorlekar och mycket mer.

Välj bland en mängd fördefinierade mallar för att hantera och analysera data, generera rapporter och planera nästa steg.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brant.

Du kan behöva integrera ClickUp i ditt säljinformationsverktyg.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

Utnyttja kraften i data med rätt Clearbit-alternativ

Att hitta det mest lämpliga alternativet till Clearbit handlar inte bara om funktioner – det handlar om att tillgodose specifika behov inom hela organisationen. Nöj dig inte med fragmenterade lösningar: Sök efter en plattform som centraliserar dina data, visualiserar insikter och främjar samarbete.

ClickUp CRM:s dashboards, funktioner och integrationer gör det möjligt för dig att gå från datahantering till datakunskap. På så sätt kan du frigöra informationens sanna kraft och driva framgång för dina kunder och ditt företag.

Välj klokt och se hur dina data blir bränsle för din tillväxt. ?