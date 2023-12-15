10 certifieringar inom drift som hjälper dig att utveckla din karriär 2025

Vill du avancera i din karriär inom operations management?

När vi närmar oss 2024 söker arbetsgivare efter skickliga yrkesverksamma som kan hantera kraven inom operations management.

Verksamhetsdrift är ryggraden i alla organisationer, oavsett om det handlar om att skapa en övergripande strategi eller att gräva djupt för att hitta orsaken till ett problem som påverkar din verksamhet – driftsteamen gör allt.

Med tanke på bredden av operativa roller – hur bygger man upp expertis och trovärdighet inom detta område?

Operationscertifieringar fungerar som ett kvalitetsmärke som bevisar att du har den kompetens och expertis som krävs för att hantera flera projekt, driva verksamheten smidigt och hantera risker effektivt.

Företag tycker att det är lättare att anställa eller befordra dig när de ser att du har de färdigheter de behöver och är insatt i de senaste branschmetoderna.

För dig är det inte bara ett godkännandestämpel. Det är en chans att förfina dina färdigheter inom processoptimering, supply chain management, projektledning, kvalitetskontroll och mycket mer. Dessa certifieringar ökar din trovärdighet, skiljer dig från dina kollegor och kopplar dig till branschproffs.

Dessa certifieringar utökar inte bara dina jobbmöjligheter, utan driver också din karriärutveckling. Om du är sugen på att avancera har vi sammanställt en lista med tio certifieringar inom drift som hjälper dig att hitta den som passar bäst för dina mål.

Vad är certifieringar för verksamhetschefer?

Certifieringar för verksamhetschefer validerar dina färdigheter i att övervaka och förbättra processer för organisatorisk effektivitet och ändamålsenlighet. Dessa certifieringar, som erbjuds av professionella organisationer, visar din expertis inom utveckling och implementering av operativa strategier.

Dessa certifieringar inom drift omfattar ämnen som supply chain management, projektledning, lean och Six Sigma, programvara för driftsledning och IT-driftsledning.

De gör att du kan lyfta fram din expertis och är mycket eftertraktade av arbetsgivare för roller som driftschefer, supply chain-chefer, projektledare och kvalitetssäkringschefer.

Fördelar med att skaffa en certifiering inom drift

Att skaffa en certifiering inom drift ger många fördelar om du vill avancera inom ledarskap och relaterade områden. Här är några av dem:

Kompetensvalidering: Certifieringar för verksamhetschefer ger ett formellt erkännande av kompetens och expertis inom verksamhetsledning. Det visar arbetsgivare och kollegor att du har nödvändiga kunskaper och kompetenser Certifieringar för verksamhetschefer ger ett formellt erkännande av kompetens och expertis inom verksamhetsledning. Det visar arbetsgivare och kollegor att du har nödvändiga kunskaper och kompetenser inom affärs- och teamledning.

Karriärutveckling: Många arbetsgivare prioriterar certifierade yrkesverksamma när de fattar beslut om anställning och befordran. En certifiering inom drift kan förbättra ditt CV och göra dig till en mer konkurrenskraftig kandidat för ledande befattningar.

Ökade jobbmöjligheter: Certifieringar inom drift breddar utbudet av jobbmöjligheter. De öppnar dörrar till tjänster som specifikt kräver eller föredrar kandidater med erkända kvalifikationer inom driftsledning.

Branschens erkännande: Certifieringar inom drift är ofta högt ansedda inom specifika branscher. Att uppnå certifiering visar ditt engagemang för att hålla dig uppdaterad om branschens bästa praxis och standarder.

Professionell utveckling: Certifiering innebär att du förvärvar nya kunskaper och färdigheter. Detta kontinuerliga lärande bidrar till din professionella utveckling och håller dig informerad om de senaste trenderna och framstegen inom operations management.

Nätverksutvidgning: Certifieringsprogram erbjuder ofta möjligheter att knyta kontakter med andra yrkesverksamma inom området. Nätverkande med certifierade personer och branschexperter kan leda till värdefulla samarbeten, mentorskap och karriärinsikter.

10 certifieringar inom drift att överväga

Nu när vi förstår fördelarna med att skaffa certifieringar inom drift, här är de högst rankade rekommendationerna från experter:

1. Certifierad inom produktions- och lagerhantering (CPIM)

via Apics

Få din certifiering i produktions- och lagerhantering (CPIM) genom APICS (American Production and Inventory Control Society). Denna ansedda institution har funnits sedan 1973. Certifieringen hjälper dig att förstå grunderna i hantering av produktions- och lageruppgifter.

Fem kurser täcker viktiga områden som planering för efterfrågan, kvalitetshantering, lagerhantering, produktionsplanering etc. När du har slutfört alla fem onlinekurser blir du certifierad.

CPIM-certifieringen ökar dina karriärmöjligheter och gör det lättare att samarbeta med dina kollegor genom att förbättra dina kunskaper om logistikkedjekoncept. Denna certifiering ger dig en fördel i en värld med växande global konkurrens.

Du får också lära dig att utforma och upprätthålla standardiserade arbetsrutiner, vilket blir enklare med en mall för SOP för verksamhetsledning.

Denna certifiering är till nytta för driftschefer, produktionsplanerare, lagerkontrollspecialister, logistikspecialister och inköpsspecialister. Dessutom kan du genomföra denna kurs i driftsledning i din egen takt, från sex månader till två år, vilket ger dig den flexibilitet du behöver.

Erbjuds av: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Viktiga ämnen: Översikt över leveranskedjan, efterfrågehantering, leveransplanering och lagerhantering

Pris: 1 000–3 000 dollar, beroende på om du studerar på egen hand eller går kurser hos en ASCM-godkänd partner.

2. Certifierad verksamhetschef (COM)

via AIBMC

Certified Operations Manager eller COM administreras av American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Det är en certifieringskurs på professionell nivå inom drift som passar alla som vill avancera i sin karriär inom driftsledning.

Öka dina chanser att få en högre lön avsevärt med en branscherkänd certifiering som COM.

Den tre timmar långa tentamen har ett häfteformat med 100 flervalsfrågor (MCQ). För att anmäla dig till certifieringskursen måste du ha en kandidatexamen och minst två års erfarenhet av operations management.

Erbjuds av: American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Viktiga ämnen: Driftsstrategier och planering, produktbehovshantering och prognoser, processförbättring, programhantering och internationella frågor

Pris: Ej tillgängligt online

3. Certifierad logistikexpert (CSCP)

via APICS

Denna certifiering ger dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att hantera komplexa leveranskedjor. Oavsett om du arbetar som logistikchef, inköpschef, lagerplanerare, logistikkoordinator eller leveranskedjechef, kommer denna kurs att ge din karriär ett lyft inom din respektive roll.

Du har flera alternativ för att förbereda dig för det 150 frågor långa provet, som varar i 3,5 timmar. Välj mellan ett inlärningssystem, självstudier eller lärarledda och stödda alternativ.

Det mest budgetvänliga alternativet är självstudier, som kostar mellan 1 000 och 1 500 dollar. Detta alternativ ger tillgång till både digitala och tryckta studiematerial, inklusive guider, övningsfrågor och flashcards.

Erbjuds av: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Viktiga ämnen: Leveranskedjor, efterfrågehantering, prognoser, globala leveranskedjenätverk, risker i leveranskedjan samt intern drift och lagerhållning.

Pris: 1000–1500 dollar

4. Certifiering som projektledningsspecialist (PMP)

via PMI

Certifieringen Project Management Professional (PMP), som erbjuds av det globalt erkända Project Management Institute (PMI), ger dig kunskap och färdigheter för att leda och styra projekt inom olika branscher. Denna certifiering är idealisk om du har minst 36 månaders erfarenhet av att leda och hantera projekt.

Certifieringen omfattar fem nyckelområden: initiering, planering, genomförande, övervakning, kontroll och avslutning. En god förståelse för alla dessa aspekter av projektledning leder till förbättrade affärsprocesser. Denna certifiering är nödvändig om du siktar på högre befattningar och ledarroller!

Examen varar i fyra timmar och består av 200 flervalsfrågor. Om du klarar examen och blir certifierad måste du förnya certifieringen vart tredje år.

Erbjuds av: Project Management Institute (PMI)

Viktiga ämnen: Initiering (13 %), planering (24 %), genomförande (42 %), övervakning och kontroll (16 %) samt avslutning (5 %). Några ytterligare viktiga ämnen är intressenthantering, teamledning, agil projektledning och hybrid projektledning.

Pris: PMI-medlemmar 405 dollar, icke-PMI-medlemmar 555 dollar

5. Certifierad föreningsledare (CAE)

via ASAE

Programmet erbjuds av American Society of Association Executives (ASAE) och passar erfarna verksamhetschefer. För att delta i programmet måste du ha en kandidatexamen eller åtta års relevant erfarenhet och uppfylla ASAE:s uppförandekod.

Vissa yrkesroller som vanligtvis kräver certifieringar är VD:ar, ordförande, verkställande direktörer och personer som vill avancera i sin karriär inom föreningsledning. Du kan ansöka om CAE-examen två gånger om året, i maj och december. Examen varar i fyra timmar och består av 200 flervalsfrågor.

Dessutom måste du förnya certifieringen vart tredje år.

Erbjuds av: American Society of Association Executives (ASAE)

Viktiga ämnen: Styrning och ledarskap, marknadsföring, offentlig politik, verksamhetsledning och professionell utveckling.

Pris: 500 dollar för medlemmar, 750 dollar för icke-medlemmar

6. Certifierad anläggningschef (CFM)

via IFMA

CFM-kursen, som har erbjudits av IFMA (International Facility Management Association) i 25 år, täcker över 11 kärnområden inom fastighetsförvaltning. Den förbereder dig oavsett om du vill förbättra din kommunikation, ledarskap, ekonomi, riskhantering eller processoptimering.

Detta certifikatprogram passar redan verksamma anläggningsproffs som vill positionera sig som experter inom branschen. Minsta erfarenhetskrav är 3–5 år och en kandidat- eller magisterexamen i anläggningsförvaltning.

Även här varierar priset för medlemmar (595 dollar) och icke-medlemmar (880 dollar), och IFMA erbjuder många olika resurser som hjälper dig att förbereda dig. Ytterligare avgifter tillkommer om du är intresserad av företags- eller grupputbildning. Det finns ingen fastställd tidsgräns, och du kan göra provet när du är helt förberedd.

Erbjuds av: IFMA (International Facility Management Association)

Viktiga ämnen: Anläggningsplanering, kvalitetsledning, ledarskapsstrategi, ekonomi, projektledning, hållbarhet och riskhantering.

Pris: 595 dollar för medlemmar och 880 dollar för icke-medlemmar

7. Certifierad inköpsprofession (CPP)

via American Purchasing Society

Om materialhantering är något du vill bli bättre på är denna certifieringskurs något för dig. Den ger dig en introduktion till grunderna i inköp, supply chain management, affärssinne och global upphandling.

Programmet administreras av American Purchasing Society (APS) och är ett utmärkt sätt att utmärka sig i sin karriär. För att anmäla sig till detta certifieringsprogram krävs minst två års erfarenhet av inköp och referenser från leverantörer.

Examen är en 150 minuter lång onlineprov med 150 flervalsfrågor. Repetera dina fallstudier relaterade till ämnet!

Erbjuds av: American Purchasing Society (APS)

Viktiga ämnen: Grundläggande kunskaper om inköp, kontraktshantering, processanalys, supply chain management, kostnadsanalys, förhandlingar och leverantörshantering.

Pris: Ej tillgängligt online

8. Six Sigma Green Belt

via American Society for Quality

Six Sigma Green Belt-certifieringen är en värdefull kvalifikation för personer med minst tre års arbetserfarenhet. Den fokuserar främst på att hjälpa driftschefer att bättre eliminera ineffektivitet i processer.

Denna certifiering erbjuds av American Society for Quality (ASQ) och tillhandahåller många material och resurser, såsom studieguider, frågebanker och handböcker som stöd för din förberedelse.

Ett utmärkande drag för Sigma-metodologiprovet är dess öppna format, vilket innebär att du får ta med referensmaterial. Provet pågår i över fyra timmar och består av 100 flervalsfrågor.

Erbjuds av: American Society for Quality (ASQ)

Viktiga ämnen: Introduktion till Sigma-principer och -metoder, identifiera grundorsaker och fel, utveckla och implementera lösningar samt kontrollåtgärder.

Pris: 438 dollar för icke-medlemmar och 338 dollar för medlemmar (ASQ-certifiering)

9. PMI Risk Management Professional

via PMI

Att förstå och hantera risker i ett projekt är avgörande, och certifieringen PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) hjälper dig att utveckla denna viktiga kompetens. Certifieringen erbjuds av Project Management Institute (PMI).

Med denna certifiering för verksamhetschefer lär du dig att identifiera och planera för risker, utvärdera dem och hantera dem på ett effektivt sätt. I grund och botten blir du den riskspecialist som din organisation kan lita på för att hantera oväntade problem.

När du har slutfört certifieringen kommer de kunskaper och färdigheter du har förvärvat att göra det möjligt för dig att upptäcka problem innan de uppstår och minska deras inverkan. Denna certifiering inom drift passar projektledare, riskchefer, funktionschefer och ledande befattningshavare.

För att kunna göra provet behöver du en gymnasieexamen, 36 månaders erfarenhet av projektledning och 40 timmars utbildning i projektriskhantering.

Erbjuds av: Project Management Institute (PMI)

Viktiga ämnen: Riskstrategi och projektplanering, intressentengagemang, kvalitativ och kvantitativ riskanalys samt planering av riskhantering.

Pris: 358 dollar för medlemmar och 659 dollar för icke-medlemmar

10 Certifierad inom logistik, transport och distribution (CLTD)

via APICS

Denna certifiering inom drift som erbjuds av APICS (American Production and Inventory Control Society) är perfekt för att lära sig effektiva strategier för logistik, transport och distribution för att öka effektiviteten. Den täcker globala standarder och viktiga färdigheter och guidar dig genom allt från hantering av inkommande material till distribution av produkter och hantering av returer.

För att erhålla certifieringen måste du genomföra ett prov med 150 frågor som varar i 3,5 timmar. Du måste uppnå minst 300 poäng för att bli godkänd och visa att du har förstått materialet.

Om du väljer ASCM:s paketpris på 1865 dollar får du både studiematerial och anmälan. För dem som väljer att endast använda självstudiematerialet är kostnaden 1035 dollar.

Oavsett om du väljer det omfattande paketet eller det mer prisvärda självstudiematerialet öppnar denna kurs dörrar till global erkännande och expertis inom logistik och supply chain management.

Erbjuds av: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Viktiga ämnen: Logistiköversikt och strategi, orderhantering, lagerhantering, returlogistik, lagerhantering, global logistik och transport.

Pris: 1000–2000 dollar, beroende på dina preferenser

Förbättra din verksamhetsledning med ClickUp

Certifieringar inom drift hjälper dig att skaffa dig rätt kunskaper och färdigheter för att hantera situationer på ett effektivt sätt. Och du har listan över de bästa kurserna inom driftsledning för att göra ditt val!

Men det handlar inte bara om certifieringar; du behöver rätt programvara och verktyg som hjälper dig att utmärka dig i din roll och driva företagets effektivitet.

När du väljer programvara för verksamhetshantering bör du prioritera en skalbar, allt-i-ett-plattform som ClickUp. Denna omfattande lösning samlar alla aspekter av verksamhetshantering, från lager till personalresurser, i en användarvänlig plattform.

Skapa en tydlig arbetsordning genom att lägga till beroenden som ”blockerar” eller ”väntar på” mellan olika uppgifter och håll ditt team på rätt spår så att de vet vad de ska arbeta med först.

En av ClickUps främsta styrkor är dess förmåga att effektivisera administrativa processer. Funktioner som projektledning, resursallokering och teamsamarbete är integrerade, vilket minskar behovet av att hoppa mellan olika verktyg. Denna konsolidering bidrar till ett mer effektivt och organiserat arbetsflöde.

Förbättra ditt arbetsflöde med ClickUp Project Manager för effektiv uppgiftshantering och teamsamarbete med anpassningsbara vyer.

Med över 15 anpassningsbara vyer kan du skräddarsy ditt operativa ledningssystem efter dina behov. Oavsett om det gäller Gantt-diagram för projektets tidsplaner eller Kanban-tavlor för uppgiftsuppföljning, erbjuder ClickUp flexibiliteten att anpassa sig till olika operativa scenarier och förbättra företagets prestanda.

Se de över 15 vyerna i ClickUp för att anpassa ditt arbetsflöde och effektivisera verksamheten.

Prova ClickUp idag och lär dig hur du hanterar din verksamhet smidigt!