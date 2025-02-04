De 10 bästa MongoDB-alternativen för mjukvaruteam 2025

För inte så länge sedan sköttes alla aspekter av affärsverksamheten med hjälp av handskrivna papperskopior – men världen har förändrats. Med så många företag online genereras enorma mängder data varje dag. Tack och lov är lagringsutrymmet inte längre begränsat till dammiga arkivrum, men all data måste fortfarande lagras och hanteras säkert i en databas. ?️

Det är här MongoDB och de många MongoDB-alternativen kommer in i bilden.

MongoDB Atlas är ett säkert databashanteringssystem som lagrar data i dokument istället för i statiska kolumner och rader. Denna typ av databas är flexibel, skalbar och snabbt tillgänglig varifrån som helst eftersom dataplattformen är distribuerad över tre olika moln – AWS, Google Cloud och Azure.

Låter bra, eller hur? Men om MongoDB inte erbjuder de verktyg du behöver eller om din budget inte räcker till, finns det många andra alternativ.

Låt oss klargöra vad du ska leta efter i ett MongoDB-alternativ och sedan identifiera några möjliga kandidater som kan passa ditt företag bättre. Som en bonus delar vi också med oss av ett annat verktyg som förenklar mjukvaruutvecklingsprocesser – eftersom processförbättring alltid är rätt väg att gå. ✨

Vad ska du leta efter i ett MongoDB-alternativ?

Du har alltså bestämt dig för att undersöka några alternativ till MongoDB. Var ska du börja?

Dina specifika behov av datalager och programvaruhantering beror på din verksamhet, men här är några av de egenskaper och funktioner du bör hålla utkik efter:

Mycket prisvärt – och om du kan hitta högkvalitativ, gratis databasprogramvara är det ännu bättre.

Utmärkt datasäkerhet för att säkerställa att all din företags- och kundinformation är säker ?

Skalbarhet så att ditt system enkelt kan hantera större och mer komplexa datamängder i takt med att ditt företag växer.

Ett molnbaserat datacenter för att säkerställa hög tillgänglighet hela tiden ?️

Lagring i JSON-dokument (JavaScript Object Notation), vilket gör det enkelt att läsa och underhålla samtidigt som det är effektivt för API:er och webbapplikationer.

Antingen en relationsdatabas som Oracles MySQL (structured query language), som har en tabellbaserad design, eller en icke-relationsdatabas (NoSQL-databas), som har en dokumentbaserad design – även om vissa MongoDB-alternativ kan hantera båda.

Verktyg för projektledning inom mjukvaruutveckling som effektiviserar dina arbetsflöden

AI-verktyg som tar hand om repetitiva processer och underlättar din arbetsbelastning

Kritisk väg-programvara som hanterar uppgifter, tidslinjer och beroenden åt dig

De 10 bästa MongoDB-alternativen att använda

Nu när du har en uppfattning om några av de funktioner och egenskaper du kan behöva i ett databashanteringssystem är det dags att utforska några MongoDB-alternativ. Var och en av dessa alternativ erbjuder några fantastiska funktioner men också vissa begränsningar, och det är värt att beakta båda sidor av myntet när du gör ditt val. ⚖️

1. Redis

via Redis

Redis är en populär, öppen källkodsbaserad NoSQL-databas. Dess datastruktur i minnet stöder en rad datatyper, inklusive hashvärden, sorterade uppsättningar, strängar, listor och mer, och den flexibla datamodellen kan hantera nästan alla användningsfall. #️⃣

Detta högpresterande alternativ till MongoDB ger dig snabb åtkomst till data, så att du kan bygga realtidsapplikationer med hög genomströmning och låg latens. Det erbjuder också linjär skalbarhet så att du kan använda så många resurser du vill.

Redis bästa funktioner

Använd C, C++ eller Rust för att skapa anpassade tillägg som stöder extra funktionalitet.

Sök effektivt i dina datastrukturer och datamodeller

Använd en rad Redis-verktyg för att upptäcka bedrägerier när de inträffar

Du kan vara lugn, eftersom Redis automatiska failover-system skyddar dina data även om den primära servern skulle sluta fungera.

Redis begränsningar

Dataförbrukningen är hög eftersom Redis använder denormalisering för att förbättra läsprestandan.

Data lagras i RAM-minnet, vilket innebär att lagringskapaciteten kan begränsas av RAM-minnets tillgänglighet.

Priser för Redis

Gratis

Redis betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 60 recensioner)

2. MarkLogic

via MarkLogic

Detta MongoDB-alternativ kopplar samman och hanterar data och metadata, och hjälper dig att tolka dess betydelse, vilket ger dig insikter som du kan använda. Det använder agila principer för att påskynda dataintegrationen och förenklar din arkitektur, så att dina utvecklare kan arbeta från en enda datatjänst.

MarkLogics elastiska, multimodella databas gör det också möjligt att hantera olika typer av data – till exempel dokument, nyckelvärden, relationella data, tidsserier eller geospatiala data – från flera databaser.

MarkLogics bästa funktioner

Använd MarkLogics kodfria metadatamotor för att ge sammanhang åt dina företagsdata ?

Få snabb åtkomst till och hantera dina data och skala efter behov.

Förfina dina datamodeller och klassificeringsstrategier kontinuerligt med analys- och granskningsverktyg.

Håll dina data säkra med avancerade säkerhetsfunktioner av myndighetsklass, inklusive avancerad kryptering och rollbaserad åtkomstkontroll.

MarkLogics begränsningar

Användargränssnittet skulle behöva uppgraderas för att bli mer interaktivt.

Vissa användare önskar sig större flexibilitet när det gäller hur data organiseras och visas.

MarkLogic-priser

Kontakta oss för prisuppgifter

MarkLogic-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 5/5 (2 recensioner)

3. Cassandra

via Cassandra

Apache Cassandra är en öppen källkod, NoSQL, distribuerad databas som hanterar stora datamängder och erbjuder utmärkt feltolerans. Dess låga latens, höga tillgänglighet och linjära skalbarhet gör den till ett av de bästa alternativen till MongoDB.

Det feltoleranta systemet replikerar data över flera datacenter, vilket skyddar den från avbrott och eliminerar driftstopp. Och eftersom varje nod i replikeringsklustret fungerar individuellt blir flaskhalsar också ett minne blott. ?

Cassandras bästa funktioner

Distribuera Cassandra snabbt och enkelt över flera servrar

Få snabb åtkomst till dina data med inbyggd caching

Dra nytta av den flexibla schemadesignen för att anpassa systemet efterhand som dina appar utvecklas.

Välj mellan asynkron och synkron replikering för dina uppdateringar

Cassandras begränsningar

Cassandra erbjuder inte alla vanliga SQL-databasfunktioner.

Eftersom det handlar om så stora datamängder påverkas ibland transaktionshastigheten och minneshanteringen.

Priser för Cassandra

Gratis

Betyg och recensioner av Cassandra

G2: 4,1/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (30+ recensioner)

4. Firestore

via Firestore

Firestore är en helt hanterad NoSQL-dokumentdatabas. Den erbjuder live-synkronisering och ett offline-läge, vilket gör den idealisk för utveckling av realtidswebb- eller mobilappar.

Sökmotorn hjälper dig att köra ACID-transaktioner (en transaktion med Atomicity, Consistency, Isolation och Durability) mot dina data, vilket ger dig stor flexibilitet i hur du strukturerar dessa data.

Firestores bästa funktioner

Anpassa datavalideringsreglerna och säkerheten efter dina affärsbehov.

Skala enkelt den serverlösa databasen i takt med att du växer

Om du är ny kund får du 300 dollar i gratis krediter att spendera.

Integrera med andra verktyg som Firebase, Cloud Functions och BigQuery

Begränsningar för Firestore

Vissa användare rapporterar att dataändringar inte alltid återspeglas omedelbart.

Detta MongoDB-alternativ fungerar med ett pay-as-you-go-prissystem, vilket är ganska komplicerat och kan bli dyrt om du inte håller koll på det.

Priser för Firestore

Kontakta oss för prisuppgifter

Betyg och recensioner av Firestore

G2: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10 recensioner)

5. RethinkDB

via RethinkDB

Detta alternativ till MongoDB är en öppen källkodsdatabas som prioriterar utveckling av realtidsappar. Dess toppmoderna lagringsmotor, distribuerade arkitektur och optimerade buffertcache gör den till en högpresterande databas.

Dra nytta av RethinkDB:s sekundära indexering för att snabbt hämta data. Kör aggregeringsfunktioner på stora datamängder över flera servrar. Och skala enkelt upp till flera maskiner när ditt företag växer.

Även om företaget som startade RethinkDB lades ner 2016 ingår programvaran nu i Linux Foundation och utvecklas av communityn. ?

RethinkDB:s bästa funktioner

Kom igång snabbt med den intuitiva och lättanvända plattformen

Få omedelbara uppdateringar när data ändras, eftersom de skickas till applikationer i realtid.

Sök i JSON-dokument med valfritt frågespråk, inklusive Java, Python och Ruby.

Använd den webbaserade administratörskonsolen för att övervaka och hantera databassystemet.

RethinkDB:s begränsningar

Eftersom RethinkDB inte längre drivs av ett företag får det inte regelbundna uppgraderingar och uppdateringar.

Det finns inte många nya recensioner, vilket gör det svårt att bedöma systemets nuvarande effektivitet.

Priser för RethinkDB

Gratis

Betyg och recensioner av RethinkDB

G2: 4,3/5 (15+ recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

6. PostGreSQL

via PostGreSQL

PostGreSQL är en väletablerad relationsdatabas. Utvecklingen inleddes vid University of California, Berkeley, 1986 som en del av POSTGRES-projektet, och plattformen är nu gratis och öppen källkod.

Detta MongoDB-alternativ är utformat för utvecklare och dataadministratörer och hjälper till att hantera både strukturerade och semistrukturerade data i en feltolerant miljö. Det integreras med flera ETL-verktyg (extract, transform, load) som Panoply, Switch och Blendo för att flytta data till och från PostGreSQL-systemet.

PostGreSQL:s bästa funktioner

Använd det breda utbudet av SQL-funktioner för transaktioner, frågor och ACID-kompatibilitet ✅

Skapa enkelt tillägg för att anpassa databasen efter dina behov

Du kan vara säker på att dataintegriteten alltid upprätthålls genom triggare, begränsningar och främmande nycklar.

Kör PostGreSQL på de flesta större operativsystem, inklusive Microsoft Windows, Linux, OpenBSD och MacOS.

Begränsningar i PostGreSQL

Det är ganska komplicerat att installera och konfigurera PostGreSQL-systemet, så du kommer troligen att behöva hjälp av en expert.

På grund av deras olika strukturer är det inte lätt att migrera från en NoSQL-databas till PostgreSQL.

Priser för PostGreSQL

Gratis

Betyg och recensioner av PostGreSQL

G2: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 400 recensioner)

7. DynamoDB

via DynamoDB

Amazon DynamoDB är en helt hanterad, serverlös, icke-relationell databas som levererar hög prestanda i hög hastighet. Dina data är alltid säkra eftersom de är krypterade, oavsett om de är i vila eller i rörelse, och de säkerhetskopieras kontinuerligt så att de är lätta att återställa om det behövs.

Tack vare sin suveräna förmåga att hantera förfrågningar – och sitt pris – passar detta alternativ till MongoDB väl för storskaliga, globalt distribuerade dataapplikationer. ?

DynamoDB:s bästa funktioner

Få snabb åtkomst till data med caching i minnet

Övervaka trafiken och dina analyser för att få fram insikter som hjälper dig att finjustera dina applikationer.

Välj mellan prismodellerna On-Demand Capacity och Provisioned Capacity, och skala automatiskt upp eller ner beroende på fluktuationer i dina affärsbehov.

Integrera med andra AWS-verktyg, som Amazon Redshift eller Amazon S3, samt Panoply.

Begränsningar för DynamoDB

Det är en brant inlärningskurva om du inte är så van vid att använda SQL.

Eftersom det är en AWS-produkt måste du vara på AWS-plattformen för att kunna använda den.

Priser för DynamoDB

Kontakta oss för prisuppgifter eller använd AWS priskalkylator.

DynamoDB-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (580+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (19+ recensioner)

8. ArangoDB

via ArangoDB

Detta MongoDB-alternativ är en öppen källkod, NoSQL, grafdatabas. Den flexibla datamodellen stöder dataintegration mellan dokument, grafer och nyckelvärden på en enda motor. Det innebär att du kan arbeta smidigt med olika datatyper, vilket minskar antalet databastekniker som ditt företag behöver hantera.

ArangoDB erbjuder hög tillgänglighet och en fulltextsökmotor för effektiv dokumentsökning. Utmärkta säkerhetsfunktioner håller dina data säkra hela tiden. ?

ArangoDB:s bästa funktioner

Arbeta med det enhetliga SQL-liknande frågespråket AQL i alla integrerade datamodeller.

Använd grafikkapaciteten för att analysera och hantera komplexa, sammankopplade data från olika enheter.

Använd Docker för att enkelt leverera Arango-appar till olika plattformar

Extrahera insikter från olika typer av data för att tillföra värde till din verksamhet

Begränsningar för ArangoDB

Du måste lära dig språket AQL, men om du kan SQL bör det inte ta så lång tid.

Vissa användare anser att åtkomsthanteringen inte är så detaljerad som de skulle önska.

Priser för ArangoDB

Välj mellan On-Demand eller det förbetalda Committed-paketet, som erbjuder rabatter.

ArangoDB-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4/5 (1 recension)

9. OrientDB

via OrientDB

OrientDB är en öppen källkod, distribuerad, grafdatabas med dokument- och objektorienterad funktionalitet. Den är idealisk för att modellera komplexa datarelationer mellan olika typer av data, allt på en och samma plattform.

Detta NoSQL-alternativ till MongoDB stöds nu av SAP och är ett högpresterande och lätt skalbart alternativ.

OrientDB:s bästa funktioner

Använd SQL-liknande frågor för att hämta och hantera data

Erbjud avancerade sökfunktioner med OrientDB:s fulltextsökningsfunktioner.

Säkerställ dataintegriteten med ACID-transaktioner

Skala enkelt din databas i takt med att din trafik och dina datamängder växer ?

OrientDB:s begränsningar

Det kan ta lite tid att komma till rätta med dess True Graph-motor.

Vissa användare har upplevt kompatibilitetsproblem med andra verktyg.

Priser för OrientDB

Gratis

OrientDB-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inga recensioner ännu

10. CouchDB

via CouchDB

Apache CouchDB är utformat för att hantera databaser i alla storlekar, från små till enorma. Couch Replication Protocol gör det möjligt att använda dina data offline och att enkelt överföra dem mellan globalt distribuerade serverkluster, webbläsare och mobiltelefoner. ?

Detta dokumentorienterade MongoDB-alternativ erbjuder tillförlitlighet och hög prestanda och stöder säker datalagring samt snabb och effektiv datahämtning. Det använder JSON-dataformatet och HTTP-protokollet, vilket garanterar kompatibilitet med annan programvara som också använder dessa.

CouchDB:s bästa funktioner

Hantera enkelt stora volymer av löst strukturerade data

Lagra dina data på dina egna servrar eller hos valfri molnleverantör så att du kan komma åt dem var du än befinner dig.

Spara bandbredd och synkronisera dina data effektivt genom att endast överföra ändringar som gjorts sedan den senaste replikeringen.

Du kan vara trygg i vetskapen om att sessioner och autentisering alltid maximerar säkerheten för dina data.

Begränsningar med CouchDB

Vissa användare tycker att användargränssnittet inte är tillräckligt användarvänligt eller intuitivt.

Du kan inte göra en fullständig sökning, vilket kan vara frustrerande.

Priser för CouchDB

Gratis

CouchDB-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4/5 (3 recensioner)

Även om de är avgörande är applikationsutveckling och datalagring inte de enda elementen i mjukvaruutveckling. Du behöver också utmärkt projektledningsprogramvara – helst gratis – för att planera och hantera hela projektet.

Vilket leder oss till ClickUp.

Öka produktiviteten genom att effektivisera mjukvaruutvecklingsuppgifterna och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete.

ClickUp är inte ett direkt alternativ till MongoDB – istället tar det hand om allt annat. ClickUp är en produktivitetsplattform med exceptionella projektledningsfunktioner. Den är idealisk för att hantera mjukvaruteam, effektiviserar agila arbetsflöden och förbättrar samarbetet över hela linjen.

Kom igång direkt med ClickUp Ultimate Software Development Template Guide. Den här guiden går igenom alla aspekter av din mjukvaruutvecklingsprocess, från att skapa en roadmap till buggspårning och hantering. ?️

Skapa uppgifter automatiskt och spåra och hantera dem sedan med hjälp av flera olika format, inklusive Gantt-, tavla- eller listvyer. Håll ditt team på rätt spår med en visuell färdplan som tydligt visar prioriteringar och beroenden, och påminn alla om deadlines med automatiska aviseringar.

AI-skrivverktyg påskyndar skapandet av alla typer av dokument, såsom projektbeskrivningar, tidsplaner eller e-postmeddelanden till ditt team. De sammanfattar också mötesanteckningar, identifierar automatiskt åtgärdspunkter och hjälper dig att generera namn för de programvarufunktioner du skapar. ?

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps för att brainstorma och starta din planeringsprocess.

Välj bland en mängd anpassningsbara ClickUp-mallar som sparar dig timmar av funderingar och formatering.

Lagra all din projektdokumentation direkt på plattformen, så att allt finns på ett ställe.

Kommunicera med ditt team via delade dokument, kommentarer till uppgifter eller chattar i realtid.

Få fullständig översikt över ditt projekt med en anpassningsbar projektpanel som visar framsteg och eventuella varningssignaler, så att du snabbt kan växla om vid behov.

Beroende på dina användningsfall kan du integrera med en rad olika verktyg för mjukvaruutveckling, som ClickUp API, GitHub, Sentry och Figma.

Begränsningar i ClickUp

Eftersom det finns så många funktioner kan det ta lite tid för nya användare att lära sig.

Mobilappen är ännu inte riktigt i nivå med desktopversionen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

Hitta din perfekta kombination av databastjänst och projektledning

För att hantera ett framgångsrikt mjukvaruprojekt krävs en kombination av exceptionell projektledning, stark databasstöd och nerver av stål. Välj din databas från ett utbud av MongoDB-alternativ – eller använd MongoDB själv. Men tänk inte ens på att hantera ditt projekt utan att lägga till ClickUp i din mjukvarukombination. ?

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för produktivitet som effektiviserar alla delar av ditt projekt, från brainstorming och planering till genomförande, övervakning och framgångsrikt slutförande. ?

Registrera dig gratis hos ClickUp idag och få all den support du behöver för att enkelt uppnå dina mål inom mjukvaruutveckling.