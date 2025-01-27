De 10 bästa Hotjar-alternativen för att förstå konsumenterna 2025

Du kanske kan recitera dina unika månatliga besökartal ur minnet. Kanske tänker du ständigt på din konverteringsfrekvens. Kanske gör du A/B-testning till en konstform.

Men dessa webbplats- och mobilappsstatistik är bara början. För att få ut det mesta av dina data måste du fördjupa dig i användarupplevelsen. Att förstå hur webbplatsbesökare interagerar med varje sida på din webbplats eller hur mobilanvändare använder din app kan hjälpa dig att identifiera problemområden och möjligheter till förbättringar. Det kan också visa dig vad som fungerar för dina användare och lyfta fram dessa funktioner, vilket gör din plattform till en konverteringsmotor.

Det är enkelt att undersöka användarbeteende när du har rätt verktyg. Användaranalysverktyg som Hotjar gör det enkelt att gå bortom statistik och samla in information om användarbeteende. Hotjar är ett av de mest kända namnen inom användarbeteendeanalys, men det är inte det enda verktyget som finns tillgängligt. Här är tio Hotjar-alternativ som du bör utforska under 2024.

Vilka är alternativen till Hotjar?

Hotjar är ett av de mest kända verktygen för att mäta användarbeteende, med olika funktioner som kan hjälpa dig att samla in data och feedback för att förbättra din användarupplevelse och webbplatsens prestanda.

Du kan använda plattformens värmekartor och sessionsinspelningar för att se användarnas engagemang och analysera hur de interagerar med varje sida. Det inbyggda feedbackverktyget låter dig skapa enkäter på webbplatsen. Varje funktion inom plattformen kan hjälpa dig att fatta bättre datadrivna beslut om hur du kan förbättra din webbplats och göra den till en bättre upplevelse för dina besökare.

Hotjar må vara ett av de mer kända verktygen för webbanalys och användarfeedback, men det är inte det enda – och inte heller det bästa.

Vissa Hotjar-användare noterar att analysverktyget kan göra att webbplatsen laddas långsammare. Andra varnar för att verktyget inte tillhandahåller viktig information som trattanalys, vilket gör att du inte vet var potentiella kunder hoppar av din försäljningstratt. Det har lett till att många webbplatsägare letar efter alternativ till Hotjar för att förbättra sina webbplatser.

Vad ska du leta efter i Hotjar-alternativ?

Letar du efter alternativ till Hotjar? Här är fem saker du bör tänka på när du letar efter verktyg som hjälper dig att analysera användarbeteende:

Robust uppsättning funktioner: Hotjar erbjuder sessionsinspelningar och värmekartor, enkäter, feedbackformulär och mycket mer. Se till att alla alternativ du utforskar har de funktioner du vill ha och samtidigt ger dig användbara insikter som du kan använda för att förbättra din webbplats.

Intuitivt användargränssnitt: Data är bara till hjälp om du vet hur du kommer åt den och kan omsätta den i praktiken. Se till att det Hotjar-alternativ du väljer har ett användarvänligt gränssnitt som inte kräver en magisterexamen i datavetenskap för att fungera.

Bra integrationsalternativ: Kontrollera om de Hotjar-alternativ du överväger kan integreras med andra appar och program i din teknikstack, till exempel ditt innehållshanteringssystem, din e-handelsplattform och dina kommunikationsverktyg.

Exakta realtidsdata: Alla data är inte lika. Titta på hur webbplatsanalysverktyget samlar in data och om det sker i realtid. Exakta data är avgörande för Alla data är inte lika. Titta på hur webbplatsanalysverktyget samlar in data och om det sker i realtid. Exakta data är avgörande för att kunna fatta välgrundade beslut om din webbplats prestanda och användarnas beteende.

Priser: Jämför priserna på alternativen till Hotjar och se till att det alternativ du väljer passar din nuvarande budget. Vissa alternativ erbjuder mer kostnadseffektiva lösningar, särskilt för nystartade företag och småföretag.

När du utforskar Hotjar-alternativ, leta efter sådana som har gratis provperioder. En gratis provperiod är ett utmärkt sätt att testa en plattform och se om du gillar användarupplevelsen och funktionerna innan du förbinder dig till affärs- och företagsplaner.

De 10 bästa Hotjar-alternativen att använda

1. Smartlook

Via Smartlook

Smartlook är ett webbanalys- och kundspårningsverktyg som registrerar och analyserar användarsessioner på webbplatser och mobilappar. Det använder de registrerade sessionerna för att skapa värmekartor och händelsespårning för att ge insikt i hur besökare använder plattformen. Smartlook hjälper till att identifiera användbarhetsproblem och driva datadriven webbplatsoptimering.

Smartlooks bästa funktioner

Med alltid aktiva sessionsinspelningar kan du registrera varje besökare varje gång och använda den informationen för att identifiera problem, undersöka krascher och analysera användarbeteende.

Skapa din egen trattanalys inom plattformen för att se hur användarna rör sig genom din försäljningstratt och var de tenderar att hoppa av.

Genererar värmekartor på några sekunder med hjälp av nya eller befintliga data så att du snabbt kan förstå användarengagemanget och få omedelbar insikt i vad som fungerar och vad du behöver åtgärda på din webbplats eller i dina mobilappar.

Smartlooks begränsningar

Inget stöd för att följa en användares resa över flera sessioner

Smartlooks prissättning

Gratis plan

Pro-plan: 55 $/månad

Enterprise-plan: Kontakta oss för prisinformation

Smartlook-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (860+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

2. Lucky Orange

Via Lucky Orange

Lucky Orange är ett verktyg för webbanalys och optimering av konverteringsfrekvens som hjälper webbplatsägare att få insikt i användarnas beteende. Plattformen erbjuder många funktioner som hjälper dig att samla in feedback och lära dig mer om användarupplevelsen, samt några utmärkta integrationsalternativ för att ansluta den till Google Analytics, HubSpot och mer.

Detta alternativ till Hotjar är mest känt för sin förmåga att fungera bra för e-handelssajter som körs på Squarespace eller Shopify.

Lucky Orange bästa funktioner

Realtidsstöd för livechatt så att du kan interagera med användarna baserat på deras webbplatsinteraktioner eller trafiksegment.

Ett utmärkt visuellt gränssnitt gör det enkelt att fokusera på data och snabbt få den information du behöver.

Formuläranalysverktyget ger många viktiga mätvärden om hur användarna interagerar med dina formulär, inklusive fältordning, starttid och avbrottsfrekvens.

Begränsningar för Lucky Orange

Datalagringsutrymmet är begränsat, så du kan vara begränsad i hur långt tillbaka du kan gå om du vill referera till arkivdata.

Priser för Lucky Orange

Gratis

Bygg: 39 $/månad

Grow: 79 $/månad

Expandera: 179 $/månad

Skala: 749 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisinformation

Lucky Orange-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 160 recensioner)

3. FullStory

Via FullStory

FullStory tillhandahåller data om användarupplevelsen för webbplatser och mobilappar. Det erbjuder många av samma funktioner som Hotjar, inklusive värmekartor och sessionsinspelningar, vilket gör det möjligt för organisationer att spåra och analysera användarbeteendet på en detaljerad nivå.

Jämfört med andra Hotjar-alternativ erbjuder FullStory ett mer avancerat verktyg för att spela upp sessioner och mer robusta analysfunktioner. Det fokuserar på att tillhandahålla användbara insikter så att organisationer kan förbättra sina digitala plattformar.

FullStorys bästa funktioner

Med bra verktyg för sessionsdelning kan du dela specifika användarresor med andra team, till exempel dina utvecklare och teknikteam.

Sekretessinställningar skyddar användardata, så du behöver inte oroa dig för vad du delar och med vem.

Utmärkt support med onboarding-specialister och produktcertifieringskurser för nya användare så att de snabbare kan komma igång med att använda de djupgående analysverktygen.

FullStories begränsningar

FullStory är inriktat på företagskonton, så småföretag kan tycka att det är för dyrt jämfört med andra Hotjar-alternativ.

FullStory-priser

Kontakta oss för prisinformation

FullStory-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

4. Glassbox

Via Glassbox

Glassbox är ett analysverktyg för digitala upplevelser som hjälper dig att registrera, analysera och visualisera användarinteraktioner på webbplatser och i mobilappar.

Det registrerar varje användarsession och använder sedan dessa data för att skapa detaljerade insikter genom sessionsuppspelningar, värmekartor och beteendeanalyser. Glassbox är särskilt högt rankat som ett analysverktyg för mobilappar, som ger insikt i upplevelserna i appen så att utvecklingsgrupperna kan optimera användarupplevelsen.

Glassbox bästa funktioner

Det användarvänliga gränssnittet gör det enkelt att söka och hitta, inklusive individuella sessionsinspelningar och värmekartor.

AI-driven analys ger användbara insikter om användarupplevelsen och visar var det kan finnas friktionspunkter.

Många verktyg för kundfeedback som hjälper dig att få specifika, användbara insikter från riktiga användare.

Glassbox begränsningar

Svarstiden på supportärenden är lång, så var beredd att hitta en egen lösning eller be om hjälp i onlineforum.

Priser för Glassbox

Kontakta oss för prisinformation

Glassbox betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (570+ recensioner)

Capterra: 5/5 (40+ recensioner)

5. Contentsquare

Via Contentsquare

Contentsquare är ett webbplatsanalysverktyg som hjälper organisationer att förstå användarnas beteende på deras webbplatser och mobilappar.

Med hjälp av avancerad analys från datainsamling och visualiseringar ger ContentSquare insikt i användarbeteende, konverteringskanaler och engagemangsnivåer. Det fokuserar på att hjälpa organisationer att fatta datadrivna beslut om hur de kan optimera sin digitala närvaro.

Contentsquares bästa funktioner

Detaljerad analys av användarbeteende ger dig feedback om detaljer som scrollningsräckvidd, musrörelser och klick, så att du kan gräva djupt i hur användarna interagerar med dina plattformar.

Automatiserade insikter gör det enkelt att gräva i dina data för att hitta svar på varför användare avbryter sin resa eller vilka problem de kan stöta på.

Ett intuitivt användargränssnitt erbjuder utmärkt visuell rapportering, så att data är lätta att förstå och implementera.

Begränsningar för Contentsquare

Plattformen erbjuder visserligen integrationsmöjligheter, men dessa kan vara svåra att konfigurera och begränsar dina möjligheter att göra saker som trattanalys.

Priser för Contentsquare

Kontakta oss för prisinformation

Contentsquare-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (110+ recensioner)

6. LogRocket

Via LogRocket

LogRocket är en plattform för applikationsövervakning och sessionsuppspelning som används av utvecklare och produktledningsteam för att se hur användare interagerar med deras webbplatser och mobilappar. Den erbjuder inspelningar av användarsessioner samt felsökning och konsolloggfångst, vilket gör den till ett utmärkt felsökningsverktyg som kan leda till en mer stabil och användarvänlig upplevelse.

LogRocket bästa funktioner

Ett av de mest prisvärda alternativen till Hotjar, med upp till 10 000 sessionsinspelningar per månad för bara 69 dollar per månad (faktureras årligen), vilket gör det till ett utmärkt alternativ för mindre företag.

Nätverksloggar och Javascript-fel hjälper utvecklingsgrupper att identifiera problem och se exakt vad en användare upplevde när de felsökte buggar.

Verktyg för maskininlärning hjälper organisationer att ta sig igenom den enorma mängden insamlad data för att få insikt i problem och vad som orsakar de största problemen i deras digitala utrymmen.

Begränsningar för LogRocket

Analysverktygen använder mycket minne, vilket kan göra dina appar långsammare.

LogRocket-priser

Gratis för upp till 1 000 sessioner per månad.

14 dagars gratis provperiod på alla planer

Team: 99 $/månad

Professional: 350 $/månad

Enterprise: Kontakta oss för prisinformation

LogRocket-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (25+ recensioner)

7. Mouseflow

Via Mouseflow

Förutom det vanliga utbudet av sessionsinspelningar, värmekartor och trattanalyser erbjuder Mouseflow några fantastiska djupgående analyser som hjälper dig att få ut det mesta av dina data. Du kan snabbt identifiera användbarhetsproblem och flaskhalsar, vilket banar väg för att öka konversationerna. Plattformen är praktisk för att öka kundnöjdheten och webbplatsens prestanda.

Mouseflows bästa funktioner

Kundsupport dygnet runt hjälper dig att övervinna eventuella utmaningar du stöter på med plattformen och säkerställer att du får ut det mesta av varje funktion.

Friction scores är utmärkta för att förstå beteendet bakom användarnas frustration och hur du kan hjälpa till att övervinna den.

Smart konverteringsanalys ger dig insikt i var användarna konverterar eller hoppar av och hur du kan åtgärda eventuella problem.

Mouseflows begränsningar

Användare rapporterar begränsningar i vilka data Mouseflow spårar, till exempel svårigheter med formuläranalys och inspelningar av mobila sessioner.

Priser för Mouseflow

Gratis

Startpaket: 29 $/månad

Tillväxt: 99 $/månad

Pro: 399 $/månad

Mouseflow-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (110+ recensioner)

8. Heap

Via Heap

Heap är en digital analysplattform som erbjuder enkla verktyg för datainsamling och analys. Till skillnad från andra Hotjar-alternativ registrerar Heap alla användarinteraktioner automatiskt, så att du kan analysera beteenden i efterhand utan att behöva ställa in händelsespårning i förväg. Det gör det till en lösning som du kan ställa in en gång och sedan glömma bort, för att optimera användarupplevelsen på dina digitala plattformar.

Heaps bästa funktioner

Automatisk registrering av användarupplevelsen innebär att du kan analysera användarnas resor i efterhand med sessionrepriser av de ögonblick du är mest intresserad av.

Automatiserade datavetenskapsverktyg eliminerar gissningar om vad du ska göra härnäst och ger dig insikt i hur du kan optimera dina digitala plattformar.

Lätt att implementera och använda, så att du kan börja samla in data och analysera direkt.

Heaps begränsningar

Integrationer med populära verktyg kan vara begränsade.

Heap-priser

Kontakta oss för prisinformation

Heap-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

9. Crazy Egg

Via Crazy Egg

Över 300 000 webbplatser använder Crazy Egg som sitt föredragna Hotjar-alternativ. Det digitala analysverktyget erbjuder värmekartor, scrollkartor och sessionsinspelningar, vilket ger insikt i användarnas beteende och interaktionsmönster. Det är praktiskt för att identifiera områden av intresse och potentiella problem på dina digitala plattformar.

Crazy Eggs bästa funktioner

De är lätta att använda och konfigurera, så att du snabbt kan börja samla in data och få djupgående webbplatsanalyser.

Bra A/B-testningsalternativ hjälper dig att avgöra vilket som är det bästa alternativet för dina användare.

Påverkar inte sidladdningstiderna i någon större utsträckning, vilket är utmärkt nyheter för dem som försöker optimera den metriken.

Begränsningar för Crazy Egg

Detta är ett mycket enkelt och lättanvänt verktyg för beteendeanalys och kan vara för enkelt för användare som söker mer djupgående analyser.

Crazy Egg-priser

30 dagars gratis provperiod

Grundläggande: 29 $/månad, faktureras årligen

Standard: 49 $/månad, faktureras årligen

Plus: 99 $/månad, faktureras årligen

Pro: 249 $/månad, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta oss för prisinformation

Crazy Egg-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

10. VWO

Via VWO

VWO, eller Visual Website Optimizer, är en plattform för optimering av konverteringsfrekvens och A/B-testning. Den är särskilt användbar för A/B-tester och split-URL-testning, men erbjuder också standardverktyg för beteendeanalys, såsom värmekartor och sessionsuppspelningar. VWO är ett utmärkt verktyg om du behöver experimentera med de bästa sätten att öka konverteringsfrekvensen.

VWO:s bästa funktioner

VWO gör det mycket enkelt att ställa in split-URL-testning och A/B-tester och låter dig ställa in kriterier för framgångsrika tester eller schemalägga testtider.

Kundsupport dygnet runt med en lösningsfrekvens på 70 % vid första samtalet och en svarstid som är mindre än hälften av branschgenomsnittet.

Tack vare utmärkta dataskyddsfunktioner uppfyller denna plattform kraven i GDPR, HIPAA och andra dataskyddspolicyer.

VWO:s begränsningar

Inlärningskurvan för denna programvara är brant.

VWO-priser

Starter: Gratis för upp till 50 000 användare per månad

Tillväxt: 386 $/månad faktureras årligen för upp till 50 000 spårade användare per månad

Pro: 887 $/månad faktureras årligen för upp till 50 000 spårade användare per månad

Enterprise: 1 553 USD/månad faktureras årligen för upp till 50 000 spårade användare per månad

VWO-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 550 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Organisera tydliga webbplatshanteringsprojekt med ClickUps mångsidiga projektledningsverktyg.

För att hantera en webbplats eller utveckla en mobilapp krävs verktyg som hjälper dig att analysera användarnas beteende. Dessa verktyg kan felsöka problem, optimera konverteringsgraden och förbättra användarupplevelsen för ökad kundnöjdhet.

Om du använder Hotjar eller något av alternativen till Hotjar på denna lista kan du använda analys av användarupplevelsen för att förbättra dina digitala plattformar. Förbättra din process med hjälp av användbara visualiseringstekniker och produktivitetsverktyg.

För att få ut mesta möjliga av spårning och analys av digitalt beteende kan du integrera ditt föredragna alternativ till Hotjar med ClickUp. ClickUp kallas ofta för ett projektledningsverktyg, men är mycket mer än så: det är också en högt rankad plattform för projektledning av webbplatser.

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängsförlopp, uppgifter per status och buggar per vy.

Använd de inbyggda verktygen för att säkerställa att dina webbsidor fungerar smidigt, håller sig på rätt spår och levererar enligt KPI:er. ClickUp har ett intuitivt användargränssnitt och kraftfulla funktioner som gör teamsamarbetet enkelt så att du kan leverera exceptionella resultat i varje projekt.

Du kan också ansluta ClickUp till din favoritplattform för analys och skapa en central plats för bearbetning, lagring och analys av din webbplatsdata. På så sätt får du en mer helhetsbild av din webbplats eller mobilapps prestanda och kan fatta bättre datadrivna beslut om optimering.

Ännu bättre är att använda ett bibliotek fullt av mallar för strategisk planering. Du kan använda den kostnadsfria mallen för analysrapporter som utgångspunkt för att förstå dina data med lättförståeliga visualiseringar och KPI-spårning. Eller använd mallen för dataanalysrapporter för att snabbt jämföra trender och identifiera områden som kan förbättras inom dina digitala plattformar.

Få tydligare insikter om dina kunder med ClickUp

Genom att kombinera dina verktyg för webbplatsprojektledning och analys kan du med ClickUp hantera dina projekt på ett effektivt sätt. Med ClickUp får du också insikt i din målgrupp, användarupplevelsen och den digitala plattformens prestanda.

ClickUps allt-i-ett-lösning är kungamakaren i en värld där data är kung. Skapa ditt kostnadsfria ClickUp-konto idag för att börja fatta smartare strategiska beslut för din online-närvaro.