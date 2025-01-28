De 10 bästa verktygen för affiliate-marknadsföring för att öka intäkterna och förbättra trafiken

Har ditt företag övervägt att implementera en affiliate-marknadsföringsstrategi? Känner du till de bästa verktygen för affiliate-marknadsföring för att få jobbet gjort?

Affiliatenätverk växer snabbt. En rapport från Statista visar att företag i USA spenderade totalt 8,2 miljarder dollar på affiliate-marknadsföringskampanjer under 2022!

Affiliate-marknadsföring har blivit en av de mest populära reklamkanalerna tack vare sitt användarcentrerade och övertygande tillvägagångssätt. Det handlar inte bara om att företag når sina målgrupper bättre – denna marknadsföringsstil ökar också den passiva inkomstpotentialen för skapare av digitalt innehåll.

Med popularitet följer konkurrens – för att nå framgång inom affiliate-marknadsföring krävs betydande ansträngningar. Men om du använder rätt verktyg ökar chansen att ditt företag kommer att blomstra över förväntan. ?

Vi har valt ut de 10 bästa verktygen för affiliate-marknadsföring för att höja din webbplats ranking. Vi tittar närmare på deras bästa funktioner och priser och hjälper dig att hitta ett produkt som passar ditt varumärke.

Vad är affiliate-marknadsföring?

Affiliate-marknadsföring är en prestationsbaserad reklammodell online där en tredje part (affiliaten) marknadsför ett företag eller en tjänst. Affiliater är vanligtvis kreatörer som bloggare och influencers som säljer produkter till sina läsare/följare genom att infoga lämpliga länkar i sitt innehåll eller i sina e-postmarknadsföringskampanjer (nyhetsbrev).

Denna typ av marknadsföring är subtil och ser inte billig ut som flashiga webbplatsannonser. Företag använder affiliate-marknadsföring för att rikta in sig på specifika kundgrupper som sannolikt är intresserade av deras produkter och tillhandahåller vanligtvis en affiliate-länk. Tanken är att utnyttja affiliate-användarnas bas för marknadsföring och med en affiliate-länk kan du se exakt hur mycket trafik eller leads som kommer från dessa unika marknader.

Hantera kunddata från ditt affiliate-marknadsföringsprogram tillsammans med personliga uppgifter i ClickUp.

Som marknadsförare måste du betala en provision till dina affiliate-programpartners varje gång de genererar en lead, besökare eller försäljning. Sammantaget är det ett potentiellt kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg med hög avkastning!

För att skapa en framgångsrik affiliate-marknadsföringsstrategi måste du hitta affiliate-marknadsförare som passar din nisch, skapa SEO-optimerat innehåll, spåra prestanda och utvärdera dina konkurrenters marknadsföringskampanjer.

Lyckligtvis finns affiliate-marknadsföringsverktyg som underlättar ditt arbete.

Vad du ska leta efter i ett affiliate-marknadsföringsverktyg

När du väljer ett affiliate-marknadsföringsverktyg bör du ta hänsyn till följande viktiga faktorer:

Användarvänlighet: Verktyget ska ha smidig navigering och tillgänglighetsfunktioner för att förenkla dina marknadsföringsinsatser. Spårning och analys: Du kanske vill leta efter affiliate-marknadsföringsverktyg med spårningsfunktioner för att övervaka klick, konverteringar och provisioner. Affiliatenätverksintegrationer: Verktyget bör integreras med de specifika nätverk du planerar att använda, eftersom detta effektiviserar processen att hantera dina affiliatelänkar, spåra prestanda eller hjälpa till med sökordsforskning. Skalbarhet: Det bör kunna hantera ett ökande antal affiliate-marknadsförare eller kunder, produkter och kampanjer i takt med att ditt företag växer. Dashboards: Ett bra verktyg för affiliate-marknadsföring har dashboards som fungerar som en central knutpunkt för att spåra leads, kampanjer och annons- eller e-postmarknadsföringskampanjer.

För att säkerställa att dina affiliate-marknadsföringskampanjer lönar sig är det ett måste att använda verktyg av hög kvalitet. ⚒️

Vi har samlat de 10 bästa verktygen för affiliate-marknadsföring som kan fungera för både marknadsförare och affiliate-partners. Låt oss dyka in i deras unika funktioner!

Bäst för hantering av affiliate-marknadsföringskampanjer

Organisera ditt affiliate-marknadsföringsprogram med över 15 vyer i ClickUp, inklusive lista, tavla och kalender.

Vi presenterar ClickUp – en allt-i-ett -programvara för projektledning med en rad avancerade funktioner för att hantera och organisera dina affiliate-marknadsföringskampanjer.

Ställ in marknadsförings-KPI:er med ClickUp Goals, utnyttja ClickUp Dashboards för att identifiera hur dina affiliate-marknadsförare presterar och upptäck strategier som ökar intäkterna. Analysera dina kampanjer med hjälp av diagram, sprints, tabeller, tidsspårning och över 50 widgets. ?

Utforska över 15 vyer för att övervaka uppgifterna på instrumentpanelen. Organisera och visualisera arbetsflöden med ClickUp-kalendervyn. Planera enkelt uppgifter genom att dra och släppa och initiera möten via Google Kalender och Zoom-integrationer för att upprätthålla smidig kommunikation med affiliates och teammedlemmar.

Ge dina marknadsföringskampanjer extra fart med ClickUp AI. AI-assistenten kommer med färdiga marknadsföringsspecifika uppmaningar för uppgifter som att skapa kampanjöversikter, skriva innehållsbeskrivningar för dina affiliates, utarbeta reklam-e-postmeddelanden och sammanfatta mötesanteckningar.

Behöver du en steg-för-steg -guide för affiliate-marknadsföring? ClickUp ChatGPT Prompts For Affiliate Marketing Template hjälper dig att utnyttja AI-verktyg för att generera idéer om effektiva kampanjer och öka konverteringarna.

Använd ClickUps ChatGPT-prompts för leadgenerering för att få skräddarsydda idéer för målgrupper.

Denna mall innehåller en guldgruva av tips för målgruppssegmentering, kallmail, copywriting och kundlojalitet, som garanterat hjälper dig att genomföra effektiva kampanjer. ?

Samla din marknadsförings- och affiliatepartnerdokumentation i ClickUp Docs. Redigera objekt i realtid och samarbeta genom kommentarer och taggar. Dra nytta av ClickUp Automations för att hantera repetitiva marknadsföringsuppgifter som att uppdatera affiliate-status eller skicka e-post.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt på datorer (en mobilversion är på väg).

Det tar tid att bemästra den enorma mängden funktioner för affiliate-marknadsförare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Är du intresserad av att gå med i ClickUps affiliateprogram? Läs mer om hur vårt program fungerar!

2. CJ – Bästa verktyget för affiliate-marknadsplatser

CJ (Commission Junction) är en av de äldsta och största affiliate-marknadsplatserna med tusentals legitima, högkvalitativa annonsörer som Office Depot och Hello Fresh, samt topputgivare som BuzzFeed.

Om du är annonsör kan du bläddra igenom Recruit Partners-instrumentpanelen för att hitta kompatibla affiliate-marknadsförare baserat på nyckelordsfilter.

Utgivare som söker nya annonsörer och handlare kan begränsa sina alternativ med hjälp av filter för provisionssatser eller kategorier som resor, skönhet och teknik.

CJ:s affiliateprogram fungerar enligt en kostnad-per-försäljning-modell. Det erbjuder konkurrenskraftiga provisionssatser (affiliateintäkter) beroende på faktorer som produktkategori, kundstatus och plats. ?

Använd CJ:s benchmarkingverktyg för att ta reda på var kunderna har mest kontakt med ditt företag. Du kan också utvärdera affiliate-bidraget och se hur du presterar jämfört med dina konkurrenter.

CJ:s bästa funktioner

Övervakning av framsteg i realtid över affiliate-nätverk

Samarbetar med över 3 000 varumärken

Användarvänligt gränssnitt som passar nybörjare

Tillgängligt på mobilen för affiliate-marknadsförare på språng

CJ-begränsningar

Begränsade analysverktyg

Fastställer minimikrav på prestanda för att upprätthålla medlemskap

CJ-prissättning

Tillgängligt vid kontakt

CJ-betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (mindre än 5 recensioner)

3. ShareASale – Bästa affiliate-nätverket för bloggare

ShareASale fungerar som en affiliate-marknadsföringsplattform som underlättar upptäckten av nya samarbetsmöjligheter, främst i Nordamerika. ?

Plattformen kopplar samman publicister med annonsörer som behöver hjälp med att öka försäljningen. Ersättningen kan skalas för varje webbplatsbesökare eller telefonsamtal som genereras för annonsören.

För bloggare och influencers erbjuder ShareASale-nätverket en rad olika verktyg som är utformade för att hjälpa affiliate-marknadsförare att hitta nischgrupper för att marknadsföra produkter.

Affiliate-marknadsföringsverktyget omfattar anpassningsbara produktlänkar och banners, en sökbar databas med handlare samt möjligheten att skapa djupa länkar som leder direkt till specifika sidor på leverantörens webbplats.

Med ShareASales avancerade rapporterings- och analysverktyg kan du övervaka dina intäkter och provisioner, spåra klick och konverteringar samt optimera kampanjernas resultat. ?

ShareASales bästa funktioner

Lämpligt för bloggare, vloggare och influencers i affiliatenätverk.

Sökbar databas med filter för över 39 konsumentkategorier

Realtidsrapportering om dina affiliate-marknadsföringsinsatser

Nya program lanseras varje månad

Begränsningar för ShareASale

Skulle behöva bättre rapporteringsfunktioner för att undvika manuella provisionsberäkningar.

Onboarding-supporten kan förbättras

Priser för ShareASale

Tillgängligt vid kontakt

ShareASale-betyg och recensioner

G2 : 3,5/5 (över 30 recensioner)

Sitejabber: 2,8/5 (70+ recensioner)

4. Voluum – Det bästa verktyget för spårning av affiliate-annonser

Spåra dina annonser enkelt med Voluum, ett avancerat affiliate-marknadsföringsverktyg för att övervaka, förbättra och effektivisera reklamkampanjer.

Plattformen ger insikter om prestandan för dina annonser, sökord och målsidor genom ett omfattande utbud av rapporterings- och analysverktyg. Lita på dess kraftfulla spårningsfunktioner för att övervaka klick, konverteringar, besök från andra webbsidor eller sökmotorer och intäkter. ?

Spara tid genom att använda plattformens Automizer -funktion för att hantera konverteringar, ändra bud, pausa eller aktivera kampanjer, uppdatera trafikkostnader och få aviseringar.

Med funktionen Traffic Distribution AI dirigerar Voluum automatiskt en större del av din trafik till landningssidor och erbjudanden. Det låter dig också skapa kampanjsekvenser som ger högsta avkastning, konverteringsfrekvens och intäkter per klick för optimal prestanda.

Voluums bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt och anpassningsbara instrumentpaneler

Integreras med Google Ads, Facebook Ads och tredjepartsverktyg som WordPress och Zapier.

Rapportering i realtid

Stöder flera valutor

Spårning av annonsvisningar

Begränsningar i Voluum

Brant inlärningskurva för nybörjare

Svårt att använda med stora annonssajter utan kundsupport

Voluum Business-prissättning

Start-up : 599 $/månad

Byrå : 999 $/månad

Enterprise : 1 999 $/månad

Företag : 4 999 $/månad

Executive: 9 999 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Voluum-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

5. AffJet – Bästa verktyget för affiliate-nätverksprestanda

Om du är involverad i flera affiliate-nätverk är AffJet ett smidigt verktyg för att hålla koll på diversifierade kampanjer. ❣️

Plattformens instrumentpanel kombinerar data från över 100 affiliate-nätverk och låter dig utvärdera effektiviteten i dina kampanjer genom att analysera de kampanjer som presterar bäst. Spåra mätvärden som klick, konverteringar och visningar för att upptäcka nya trender och möjligheter. Dessutom kan du se dina intäkter från olika affiliate-nätverk presenterade i en enda rapport – skräddarsy den utifrån dina önskade mätvärden.

Förbättra din beslutsprocess och öka dina intäkter med AffJet Megatracker. Det hjälper dig att identifiera underpresterande alternativ, toppresterande alternativ och lönsamma länkar inom alla dina nätverk tillsammans.

AffJets bästa funktioner

Övervakning av kampanjresultat över flera nätverk

Enkel delning av rapporter

Alternativ för datafiltrering

Trendspårning

Mobilvänligt

AffJets begränsningar

Den kostnadsfria planen stöder endast 75 transaktioner per månad.

Ingen API-åtkomst är tillgänglig om du inte köper ett anpassat abonnemang.

AffJet-priser

Gratis för alltid

Standard : 5 $/månad per 500 transaktioner

Medium : 15 $/månad per 1 600 transaktioner

Stor : 30 $/månad per 4 500 transaktioner

Anpassad: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

AffJet-betyg och recensioner

Inga betyg finns tillgängliga ännu

6. Google Analytics – Det bästa analysverktyget

Google Analytics ger värdefull information om trafiken på din webbplats, vilket hjälper dig att optimera ditt affiliate-inriktade innehåll på ett effektivt sätt.

Genom att använda GA:s händelsespårningsfunktion kan du se vem som interagerar med dina affiliate-länkar och hur mycket tid besökarna spenderar på din webbplats. Det hjälper dig också att identifiera de inlägg som genererar mest trafik. Använd data för att skapa bättre innehållsstrategier och öka dina intäkter.

Utnyttja plattformen för att förbättra din webbplats prestanda i sökmotorerna. Den ger insikter om de sökord som besökare använder för att hitta din webbplats, vilket hjälper dig att identifiera möjligheter att förbättra dina SEO-insatser, vilket resulterar i mer organisk trafik till din webbplats. ?

De bästa funktionerna i Google Analytics

Målspårning

Inbyggda automatiseringar

Avancerad rapportering i realtid

Integreras med andra Google-lösningar som Google Ads och Google Cloud.

Anpassad dataanalys med fördefinierade rapporter

Begränsningar i Google Analytics

Begränsade anpassningsmöjligheter

Förlitar sig starkt på Google för webbplatsanalys

Priser för Google Analytics

Gratis

Betyg och recensioner på Google Analytics

G2 : 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 500 recensioner)

7. Grammarly – Bästa grammatikgranskaren

För innehållsskapare inom affiliate-marknadsföring är trovärdighet en viktig valuta, och det är avgörande att inte äventyra den med elementära skrivfel. Det är där Grammarly kommer till undsättning! ?

Använd detta verktyg för att hålla dina inlägg, e-postkampanjer eller bloggar fria från fel och stavfel. Grammarly förbättrar kommunikationen med din publik genom att finslipa ditt innehåll för att förbättra varumärkesuppfattningen, med fokus på att öka engagemanget och skapa ett språk som fångar uppmärksamheten.

Grammarly stöder skrivande som matchar övertygande tonfall och hjälper dig att infoga affiliate-länkar på strategiska platser. Verktyget uppmuntrar affiliate-marknadsförare att använda ett konsekvent språk och skriva i aktiv form.

Anpassa den inbyggda stilguiden för att skapa ett skräddarsytt arkiv med ord, termer och fraser och hålla din ordval konsekvent i alla kampanjer.

Grammarlys bästa funktioner

Plagiatkontroll

Fungerar med plattformar som LinkedIn och Workday.

Marknadsföringsvänliga, AI-assisterade förslag

Stöder alla former av innehåll

Företagsspecifik stilguide för samarbete på arbetsplatsen

Grammarlys begränsningar

Missar att upptäcka vissa slangord och fraser

Begränsade funktioner i gratisversionen

Grammarlys prissättning

Gratis

Premium : 12 $/månad per användare

Företag: 15 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Grammarly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 900 recensioner)

8. Frase – Bäst för forskning och AI-assisterat skrivande

Frase kombinerar AI-funktioner med avancerad ämnesforskning.

Detta verktyg kan vara till hjälp för både bloggare och marknadsföringsbyråer. Det erbjuder en intuitiv forskningspanel för att analysera konkurrenters innehåll, tillhandahåller viktiga SERP-mått och använder AI för att skapa omfattande, optimerade innehållsbeskrivningar.

Skapa enkelt innehållsöversikter genom att välja rubriker från SERP-resultaten eller generera en direkt med hjälp av AI. Outline Builder gör det enkelt att organisera genom att dra och släppa rubriker.

Skapa SEO-optimerat innehåll med verktyget AI Writer som hämtar inspiration från de bästa sökresultaten för ditt målnyckelord. En affiliate-marknadsförare kan använda det för att generera innehåll som bloggintroduktioner, rubriker och vanliga frågor.

Frase bästa funktioner

Sökordsoptimering

Funktion för ämnesforskning för affiliate-marknadsförare

AI-genererat innehåll

Optimerade innehållsbeskrivningar

Frase-begränsningar

AI-författare skapar ibland repetitivt innehåll

Inte särskilt användarvänligt för den genomsnittliga affiliate-marknadsföraren.

Frase-priser

Solo : 12,66 $/månad

Basic : 38,25 $/månad

Team: 97,75 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Frase-betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

9. Surfer SEO – Bästa SEO-innehållsoptimering

Surfer SEO granskar konkurrenternas sidor noggrant och erbjuder en omfattande strategi för att höja din ranking. ?

Använd Surfers verktyg för sökordsforskning för att hitta ett stort antal ämneskluster relaterade till ditt huvudsakliga sökord. Med Content Editor får du tillgång till sökord som hjälper dig att rankas bättre i SERP.

Dessutom gör Surfers tillägg Audit det möjligt för dig att övervaka, hantera och förbättra ditt innehållsflöde, oavsett om du arbetar självständigt eller som en del av ett team. Det är perfekt för att utvärdera din webbplats prestanda, undersöka dina konkurrenter, hålla gammalt innehåll uppdaterat och hitta SEO-fel.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Feedback i realtid när du skriver

Surfer AI för att skriva innehåll som ökar trafiken

Chrome-tillägg för att få skrivtips på Google Docs

Tillägg för granskning av innehållsoptimering

Begränsningar för Surfer SEO

Funktionen för sökordsanalys kan vara oflexibel.

Begränsad flexibilitet med betalningsalternativen

Priser för Surfer SEO

Essential : 69 $/månad

Avancerat : 149 $/månad

Max : 249 $/månad

Företag: Kontakta säljteamet

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 300 recensioner)

10. Pathmatics – Bästa prestationsmarknadsföringsdata

Mikroanalysera dina konkurrenter, kunder eller marknaden med Pathmatics från SensorTower. Detta verktyg täcker populära plattformar som Instagram, Facebook, TikTok och YouTube i sin jakt på gamla och aktuella trender. #️⃣

Få värdefull insikt om de största globala varumärkena, inklusive dina konkurrenter, för att planera effektiva marknadsföringsstrategier. Utöka din räckvidd i segment som presterar bra genom att analysera framgångsrika kampanjerbjudanden, marknadsegenskaper, positioneringstaktik och affiliate-marknadsföringsstrategier.

Använd Pathmatics Explorer för att identifiera marknadsföringsmöjligheter, anpassa nya affärspitchar, prioritera leads och förbättra kundrelationer. Denna strategi kan leda till fler affärer, tillväxt för befintliga kunder och förbättrad prestanda för affiliate-marknadsförare överlag.

Pathmatics bästa funktioner

Utvärdering av konkurrenters marknadsföringskampanjer

Insikter om digitala kanaler

Analys av trender inom annonsinvesteringar

Predictive Pragmatics Explorer

Pathmatics begränsningar

Begränsad sökdata och produktinformation

Navigeringen kunde vara bättre jämfört med andra affiliate-marknadsföringsverktyg.

Priser för Pathmatics

Tillgängligt vid kontakt

Pathmatics betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Optimera affiliate-marknadsföringens prestanda och främja tillväxt med ClickUp

Få ut det mesta av dina prospekt genom att använda de mångsidiga verktyg för affiliate-marknadsföring som vi har diskuterat.

Om du vill ha funktioner för allsidig marknadsföringssupport och varumärkespositionering, överväg att registrera dig för ett gratis ClickUp-konto. Dess praktiska funktioner är utformade för stressfri hantering och kommunikation med dina affiliate-partners och kunder. Kom igång och utforska plattformen själv! ?

Är du intresserad av att gå med i ClickUps affiliateprogram? Läs mer om hur vårt program fungerar!