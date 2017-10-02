A termékmenedzsment és a projektmenedzsment közötti különbség

Termékek? Projektek? Termékmenedzsment vagy projektmenedzsment?

Mit jelentenek ezek a fogalmak?

Ha a vállalata termékfejlesztéssel foglalkozik – legyen az SaaS vagy más –, akkor ezeket a kifejezéseket naponta hallani fogja, de a különbség biztos megértése elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülje a „buta” címkét a kollégái körében.

Akár úgy dönt, hogy karrierjét ezen szerepkörök egyikére összpontosítja, akár csak meg akarja érteni, miről beszélnek az emberek, tisztázzuk a projektmenedzsment és a termékmenedzsment közötti különbséget, és derítsük ki, hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

A projektmenedzserek irányítják a csapatok általános munkamenetét, hatékonyságát és kommunikációját. Céljuk egyszerűen a termékmenedzser elképzeléseinek megvalósítása. Összegyűjtik az életük során megszerzett összes készségüket, hogy a lehető leghatékonyabb folyamatot alkalmazzák, és a rendelkezésre álló erőforrásokkal a lehető legjobban végezzék el a feladatokat.

A legjobb projektmenedzserek képesek szervezeti stratégiai gondolkodásmódra és ambiciózus célok kitűzésére. Alapvetően ők azok az emberek, akiket elkerülsz, amikor társasjátékra hívnak. Érdemes lemásolni a rendszer egészének megközelítését. Gondosan összehangolják csapatukat, hogy korlátozott idő alatt elképesztő mennyiségű feladatot tudjanak elvégezni. Gondolnak a kockázatokra, a hatókörre, az időgazdálkodásra és a rendelkezésre álló erőforrásokra. És az emberekre. Igen, foglalkozniuk kell a csapattagokkal, a munkaterhelésükkel és azzal, hogyan egyeztetik össze a különböző feladatokat.

Összességében a projektmenedzsment magában foglalja a különböző készségekkel rendelkező, sok résztvevő komplex munkájának felügyeletét. A projektmenedzsert végső soron az alapján ítélik meg, hogy képes-e a projekt céljait időben és a költségvetés keretein belül sikeresen megvalósítani, ezért a cél az, hogy a legjobb embereket a megfelelő helyre helyezzék, hogy a megfelelő időben produktív munkát végezzenek.

A termékmenedzsment a termék tervezésével, kialakításával és fejlesztésével foglalkozik. A termékmenedzserek által hozott döntéseket ezután átadják a projektmenedzsereknek, akik végrehajtják az általános elképzelést. Ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak, figyelemmel kell kísérniük az iparágban létező termékeket, valamint a potenciális ügyfelek változó igényeit, hogy meghatározzák, hogyan kell változtatni a termékeken, vagy milyen új termékeket kell gyártani.

A termékmenedzser felelős a tervezési döntésekért, a márkaépítésért és annak biztosításáért, hogy a termék sikeréhez szükséges technikai feltételek megteremtésre kerüljenek.

Nézze meg ezeket a termékmenedzsmenthez elengedhetetlen készségeket és a termékmenedzser interjúkérdéseket

Szóval... Mi a különbség a termékmenedzserek és a projektmenedzserek között?

Alapvetően a termékmenedzserek elképzelik a terméket, a projektmenedzserek pedig projekttervek és projekt charták segítségével gondoskodnak arról, hogy az elképzelés időben és a költségvetés keretein belül megvalósuljon. Miért kell mindkettő? Bár sok csapatban és terméknél csak egy személy tölti be mind a termékmenedzser, mind a projektmenedzser szerepét, minden skálázható termék esetében elengedhetetlen, hogy két különálló egység legyen.

A projektmenedzsereknek a folyamatra és a hatékonyságra kell koncentrálniuk, elkerülve a rettegett „scope creep”-et, amit a termékmenedzserek néha kívánnak. A termékmenedzserek kizárólag a stratégiával, a tervezéssel és annak biztosításával foglalkoznak, hogy a kész termék valóban úgy működjön, ahogyan azt szeretnék.

Ideális esetben a termékmenedzsernek szabadon kell rendelkeznie az idejével, hogy a termékmutatókra, az ügyfélelemzésre és a termék alapvető elképzelésének meghatározására/finomítására fordíthassa. A projektmenedzsernek ezeket a meghatározott paramétereket kell felhasználnia a projektcélok kezdeményezéséhez, tervezéséhez, ellenőrzéséhez és végrehajtásához.

Hogyan működnek együtt a projektmenedzserek és a termékmenedzserek?

A kiváló projektmenedzserek szorosan együttműködnek termékmenedzsereikkel, tudatában annak, hogy a csapat közös célja a lehető legnagyobb érték létrehozása együttműködő, találékony módon. A digitális korszak hihetetlen termelékenységnövekedést eredményezett azáltal, hogy összehozta a két menedzsment stílust.

Erőforrás-menedzsment

A termékmenedzser gondoskodik arról, hogy a csapat tagjai rendelkezzenek az új termék létrehozásához és fejlesztéséhez szükséges képességekkel és készségekkel. A projektmenedzser az egyénekkel és a konkrét ütemtervekkel dolgozik, hogy kiegyensúlyozza a munkaterhelést, meghatározza a projekt mérföldköveit és kidolgozza az ütemtervet. A projektmenedzser egyeztet a termékmenedzserrel a projekt hatóköréről és költségvetéséről, hogy minden összhangban legyen.

Időgazdálkodás

Gondoljon az időre külső és belső időként. *

Gyakran előfordul, hogy a termékmenedzser felelős a külső idő menedzseléséért. Ez lehet az ügyfelek vagy a vezetőség elvárásainak teljesítése, valamint a marketinggel való együttműködés a piacra lépés időzítésének és stratégiájának kidolgozásában. Másrészt a projektmenedzser felelős a belső idő menedzseléséért, vagyis annak biztosításáért, hogy a termék fejlesztése, gyártása vagy előállítása a tervek szerint haladjon, és a projekt mérföldkövei teljesüljenek.

Bónusz: AI termékmenedzsment eszközök!

Kommunikáció projektmenedzsment szoftverrel

Történt már Önnel ilyen?

A mérnökök egy megoldást használnak a problémák, hibák és frissítések nyomon követésére.

A termékcsapat egy másik projektmenedzsment eszközt használ a kutatáshoz és a hatókör meghatározásához.

A vezetőség pedig e-mailben bombázza mindenkit kérdésekkel.

Mindazonáltal a projekt menedzsment szoftverek és a termék menedzsment szoftverek általában két különálló platformra vannak felosztva. Sok csapat azonban úgy találja, hogy szükség van a közös kommunikációra, és legalább arra, hogy figyelemmel kísérjék, min dolgoznak a többi csapatok és hogyan haladnak.

Miért hasznos ez?

Egy helyen: Az információ és a kommunikáció egy helyen van központosítva.

Semmi sem vész el: Az összes határidő és részlet megmarad, nem vész el az e-mailekben.

Rövidebb megbeszélések: Megfigyelőként a termék- és projektmenedzserek tisztában lehetnek azzal, mi történik a másik csapatában. Így a termékmegbeszéléseken nem kell a helyzetről beszámolni, hanem a valódi problémákra lehet összpontosítani.

A ClickUphoz hasonló hatékony projektmenedzsment szoftverekkel a csapatok a termék- és projektmenedzsment munkafolyamatokat egyetlen termelékenységi platformba egyesíthetik. A ClickUp különböző nézeteket kínál – táblát, dobozt vagy listát –, így a különböző szokásokkal rendelkező, többfunkciós csapatok is együtt tudnak dolgozni.

A ClickUp azonban arra törekszik, hogy a termék- és projektmenedzsment munkafolyamatokat egyetlen termelékenységi platformba egyesítse.

Írta: Technology Advice