Hogyan kezeljük a projekteket e-mailben anélkül, hogy elveszítenénk a munkák nyomon követhetőségét

A McKinsey Global Institute szerint a tudásalapú munkavállalók a munkahét körülbelül 28%-át, azaz nagyjából 11 órát töltenek e-mailekkel. Ezen órák valamelyikében rejtőzik egy jóváhagyás, egy eltolódott határidő vagy egy ügyfél megjegyzése, amely csendben eldönti, hogy a projekt időben elkészül-e.

Ez a helyzet az e-mailes projektmenedzsment esetében is: a beérkező munkákat úgy kell kezelni, hogy semmi fontos ne maradjon eltemetve a beérkező levelek között. A probléma az, hogy az e-mailek mindent érkezési idő szerint rendeznek, míg a projektek a felelősök, a határidők és a függőségek alapján működnek.

Azok a csapatok, amelyek ezt jól csinálják, egyértelmű határt húznak a kettő között. Az e-mail a beszélgetést bonyolítja, a nyomonkövető rendszer pedig a munkát, és mindkettő azt a feladatot látja el, amelyre tervezték.

Ez az útmutató végigvezeti Önt azon, hogyan húzhatja meg ezt a határt. Megtudhatja, milyen lépésekkel viheti ki a kéréseket a beérkező levelek mappájából, kaphat olyan sablonokat, amelyeket már ma is lemásolhat, valamint áttekintést kap azokról az eszközökről és automatizálásokról, amelyek megakadályozzák, hogy a munka a két terület között elvesszen.

TL;DR A kétrétegű rendszerek általában egyetlen ok miatt omlanak össze. Egy vezető folyamatosan válaszol a szálban, és mindenki más követi őt vissza a beérkező levelek mappájába. Ezt a szokást egyetlen integráció sem tudja kijavítani. De ez a szabály igen: ha egy üzenet megváltoztatja a dátumot, a felelőst vagy a hatókört, akkor azt a „Küldés” gomb megnyomása előtt a nyomonkövető rendszerbe kell helyezni. A döntéshozatal másik fele annak felismerése, hogy mikor kell mindezt kihagyni. Három ember esetében egy háromhetes projektnél az e-mail valóban jól működik, és egy második rendszer bevezetése több időt vesz igénybe, mint amennyit megtakarít. A probléma később merül fel, amikor a projekt túlél valakinek az emlékezetét, vagy amikor az a személy, aki az eredeti megkeresést fogadta, már nem az, aki a munkát elvégzi.

Mi az e-mailes projektmenedzsment?

Az e-mailes projektmenedzsment az, amikor egy csapat a beérkező levelek mappájából irányítja a projektet: feladatok kiosztása, fájlok megosztása, jóváhagyások kérése és az előrehaladás nyomon követése a levelezési szálakban. A legtöbb kis csapat itt kezdi, és erre jó okuk van. Az e-mail már megnyitva van, mindenkinek van címe, és senkinek nem kell új eszközt megtanulnia ahhoz, hogy csatlakozhasson.

Ha jól csináljuk, működik. Egy egyértelmű tárgy, a felelős személy megnevezése az első mondatban és a dátum feltüntetése a levél szövegében elég ahhoz, hogy egy kis projektet a kezdetektől a befejezésig végigvigyünk.

Képzeljünk el egy tervezőt, aki három logóváltozatot küld el e-mailben a csapatnak. Mindenki ugyanabban a szálban válaszol, az alapító a második változatot választja, és a fájl még aznap délután eljut az ügyfélhez. Nincs szükség külön eszközre.

A bökkenő az, hogy nincs beépített fogalma a felelősről, a határidőről, a függőségekről vagy az állapotról. Ezt a struktúrát jelölőkkel, mappákkal és közös szokásokkal lehet kiegészíteni, és rengeteg csapat jól boldogul ezzel. De ahogy a projekt növekszik, azt kérjük egy üzenetküldő eszköztől, hogy végezze el azt a munkát, amelyre a projektmenedzsment szoftvereket fejlesztették ki.

Miért akadnak el a projektek a beérkező levelek mappájában?

A projektek a beérkező levelek mappájában akadoznak, mert az e-mailekből hiányzik a munka kezeléséhez szükséges struktúra. A feladatok elvésznek a hosszú levelezési szálak között, a döntések elvésznek a válaszok között, és amint egy üzenet lekerül az első oldalról, a feladat feledésbe merül, még akkor is, ha még mindig nyitott.

Nincs vizuális állapotjelzés: Az e-mail nem mutatja meg, mi készült el, mi folyamatban van és mi akadt el. Minden csak üzenetek listájaként jelenik meg, így minden alkalommal a fejedben kell rekonstruálnod a projekt állapotát.

Elrejtett teendők: Egy olyan feladat, amelyet egy szál három válaszával később említenek, elkerül a figyelmet, mert senki sem olvassa újra a régi üzeneteket. Ha nem szerepel a legutóbbi e-mailben, akkor akár nem is létezhetne.

A felelősség elmosódik: Ha öt embert másolnak be (CC), mindenki azt feltételezi, hogy valaki más foglalkozik az üggyel. Ha egyetlen feladathoz sem rendelnek kijelölt felelőst, a dolgok a résbe esnek

A feladathoz magához nem kapcsolódik határidő: Az e-mail szövegében megemlített határidőt könnyű figyelmen kívül hagyni. Nincs hozzá kapcsolódó emlékeztető rendszer, ellentétben a projektmenedzsment eszközökkel, ahol a határidő értesítést vált ki.

A szálak széttöredezése: Ugyanaz a projekt végül több tárgymezőre oszlik szét, mert valaki a „Válasz” gombot nyomta meg a „Válasz mindenkinek” helyett, vagy új e-mailt írt, ahelyett, hogy folytatta volna a szálat. A kontextus szétszóródik

A döntések nem központosítottak: Egy válaszban meghozott döntést egy későbbi válaszban megcáfolhatnak vagy elfelejthetnek, és nincs egyetlen hely, ahol ellenőrizni lehetne, hogy miről állapodtak meg.

A keresés sem segít: Még ha keresni is próbálsz, egy három válasz mélyén eltemetett feladat ritkán bukkan fel egy gyors keresés során, mivel ehhez pontosan emlékezned kellene a feladóra, a tárgyra vagy a használt kifejezésre.

Profi tipp: Minden pénteken küldj magadnak egy egy soros összefoglalót a nyitott szálakról, a „Recap: [dátum]” tárgyal. Így a jövőbeli éned azonnal megkapja az állapotjelentést, anélkül, hogy át kellene kutatnia a beérkező levelek mappáját.

Miben jó az e-mail (és miben nem)

Az e-mail kiválóan alkalmas bizonyos feladatokra, például az ügyfeleknek szóló jelentésekre, viszont nem alkalmas mindarra, amit egy projektnyomkövetőnek tudnia kell. A lényeg az, hogy tudjuk, melyikre vonatkozik ez.

Tartsd az e-mailben Vedd ki az e-mailből Mindenkinek el kell olvasnia ezeket a bejelentéseket Feladatok kiosztása felelősökkel és határidőkkel Külső és ügyfélkommunikáció A projekt állapotának és előrehaladásának nyomon követése A jóváhagyások, amelyeket írásos formában szeretne rögzíteni Függőségek és átadások az emberek között Egyszeri megjegyzések, amelyek nem igényelnek további intézkedést Változó és verziószámozott fájlok Egy hivatalos döntés nyomon követése Rendszeres frissítések és rendszeres ellenőrzések

A bal oldali oszlop a kommunikációt jelenti. A jobb oldali oszlop a koordinációt jelenti, azaz azt a fajta vizuális feladatkezelést, amelyet egy nyomkövető program jól kezel.

Miért működik a kétrétegű e-mail-rendszer?

Ha az e-mailt felvételi csatornaként, a nyomonkövető rendszert pedig nyilvántartásként használjuk, a csapatok olyan konkrét előnyökhöz jutnak, amelyeket egyik rendszer sem tudna önmagában biztosítani.

A kérések már nem függenek egyetlen személy memóriájától

Amikor egy ügyfél pénteken délután 5 órakor e-mailt küld a projektvezetőnek, a kérés hétfőig egy személy beérkező levelei között marad. Ha továbbítjuk egy listára, akkor a feladatnak lesz felelőse, határideje, és mindenki láthatja, aki esetleg átveszi. Egy tíz ügyfélszámlát párhuzamosan kezelő tervezőiroda azonnal élvezheti ennek az előnyét: a munkavégzés nem áll le, ha valaki betegszabadságra megy vagy szabadságra megy.

A döntések másodpercek alatt visszakereshetők

Az e-mailek eltemetik a döntéseket a szálak között. Egy nyomon követett feladat viszont a döntést ahhoz a dologhoz köti, amit megváltoztatott. Hat hónappal később, amikor egy érdekelt fél megkérdezi, miért változott a bevezetési dátum, a válasz a feladathoz van csatolva, és nem vész el egy 47 válaszból álló láncban, amelynek tárgya „Re: Re: Gyors kérdés.”

A felelősségvállalás a burkolt formából a nyílt formába kerül

Ha egy kérésben öt embert jelölünk be másolatba, az a feladat delegálásának illúzióját kelti. Ha egy feladatnak egyetlen kijelölt felelőse van, a helyzet egyértelművé válik. Azok a csapatok, amelyek a „mindenki látta az e-mailt” szemléletből átállnak a „a feladatért egy személy felel” szemléletre, következetesen csökkentik a megbeszélt és az elvégzett munka közötti szakadékot.

A válaszidő mérhetővé válik

A beérkező levelek mappája nem árulja el, mennyi időbe telik a csapatodnak, hogy reagáljon egy ügyfél kérésére. Egy időbélyegekkel ellátott nyomonkövető rendszer viszont igen. Az operációs és ügyfélkezelő csapatok ezt használják a minták felismerésére: például egy 48 órás átlagos jóváhagyási idő egy olyan szűk keresztmetszetet tár fel, amelyet pusztán érzés alapján soha nem vennél észre.

Az ellenőrzési nyomvonal a személyi változások után is megmarad

Amikor valaki távozik, a beérkező levelei is vele együtt távoznak (vagy egy fekete lyukba kerülnek archiválásra). A megosztott rendszerben nyomon követett munkák viszont láthatók maradnak annak számára, aki átveszi a projektet. Egy tanácsadó cég, amely új ügyfélmenedzsert vesz fel, átadhatja a teljes feladatelőzményeket, ahelyett, hogy megkérné az ügyfelet, hogy újra magyarázza el a elmúlt hat hónap történetét.

Az igazi kudarc oka társadalmi, nem technikai jellegű A legtöbb útmutató ezt eszközbeli hiányosságként kezeli: telepítsd a megfelelő integrációt, és az e-mailek máris nem lesznek többé káosz. De az a minta, amely tönkreteszi a kétrétegű felépítést, semmi köze sincs a szoftverekhez. Cal Newport a A World Without Email (2021) című könyvében így fogalmaz: a tudásmunkások alapértelmezés szerint a strukturálatlan üzenetváltást választják, mert ez a legkevésbé ellenállásba ütköző út. Az ellenállás küszöbértékét pedig mindig a beszélgetés legmagasabb beosztású résztvevője határozza meg. Amikor egy alelnök a nyomonkövető rendszer frissítése helyett a szálban válaszol, ezzel mindenki másnak azt üzeni, hogy a döntések a szálban születnek. Az eszköz egy héten belül elavul. Ezért a szabályok betartatása nem szoftverprobléma, hanem a rangsor kérdése. Bármilyen átadási szabályt is állítson fel, a szálban a legmagasabb beosztású személynek kell elsőként láthatóan betartania azt, mert mindenki más az ő viselkedését figyeli, nem pedig a folyamatleírást. Figyelje meg, hová írják be a vezetői a dátumváltozást, és megtudja, melyik rétegben bízik valójában a csapata.

Hogyan kezeljük a projekteket e-mailben: lépésről lépésre

Ez a munkafolyamat szinte bármilyen környezetben működik, a szokásos Gmail-fióktól kezdve a dedikált projektmenedzsment-platformokig. Az elv minden esetben ugyanaz marad:

Az e-mail maradjon a kérések és beszélgetések kiindulópontja

Helyezze át a teendőket egy olyan rendszerbe, amely nyomon követi a felelősöket, a határidőket és az előrehaladást

Csak akkor térjen vissza az e-mailhez, ha a feladat megbeszélést, döntést vagy külső frissítést igényel

1. Minden üzenetet osztályozzunk a 4 D segítségével

Döntsd el, mit teszel az egyes e-mailekkel abban a pillanatban, amikor megnyitod őket: cselekedj, töröld, delegáld vagy halaszd el. Minden üzenetet csak egyszer dolgozz fel, és ne olvassd újra és újra, amíg döntésre nem jutsz.

Tennivaló: Végezd el a feladatot most, amikor gyorsan és önállóan elvégezhető

Törlés: Távolítsa el azokat az üzeneteket, amelyeknek nincs jövőbeli értékük

Delegálás: Küldje el a feladatot a megfelelő személynek, egyértelmű kéréssel és határidővel

Halasztás: Azokat a feladatokat, amelyek több időt igényelnek, helyezd át a feladat- vagy projektkezelő rendszeredbe

A csapda abban rejlik, hogy a „halasztás” kifejezést úgy értelmezzük, hogy „hagyjuk a beérkező levelek mappájában”, és így válik a beérkező levelek mappája egy működésképtelen teendőlistává.

Profi tipp: Ha feladatot delegálsz, továbbítsd az e-mailt, és tedd magad titkos másolatba (BCC), majd húzd a saját BCC-másolatodat egy „Várakozás” mappába. Így beépített nyomonkövetési emlékeztetőt kapsz anélkül, hogy külön emlékeztetőt kellene beállítanod.

2. Az intézkedést igénylő e-mailek nyomon követhető feladatokká alakítása

Minden olyan e-mail, amely érdemi munkát igényel, feladattá kell válnia, amelynek legalább a következőket kell tartalmaznia:

Egyértelmű cselekvés

Egy felelős tulajdonos

Határidő

Az eredeti e-mail vagy melléklet a kontextus megértéséhez

Olyan állapotok, mint „Nyitott”, „Folyamatban”, „Blokkolva” vagy „Befejezve”

A pontos folyamat az általad használt eszközöktől függ:

A Gmailben: Adja hozzá az üzenetet a Google Taskshez, halassza el a következő teendő dátumáig, vagy kapcsolja össze a Gmailt a projektplatformjával

Az Outlookban: Jelöld meg az üzenetet, add hozzá a Microsoft To Do-hoz, vagy hozz létre egy feladatot egy integrált munkakezelő eszköz segítségével

Egy projektplatformon: továbbítsd az üzenetet a projekt e-mail címére, vagy alakítsd át közvetlenül feladattá

Tegyük fel, hogy egy ügyfél e-mailben azt írja: „Cserélhetjük ki a fejléc képét a kampány elindítása előtt?” Alakítsd ezt át egy olyan feladattá, mint például: „Cseréld ki a kampány fejléc képét a kampány elindítása előtt.”

Rendelje hozzá a tervezőhöz, adja meg a bevezetési határidőt, és csatolja az eredeti e-mail-váltást. A csapat így a beérkező levelek között való keresés nélkül is láthatja, ki a felelős a kérésért, és hogy az már elkészült-e.

Rendelje hozzá a tervezőhöz, adja meg a bevezetési határidőt, és csatolja az eredeti e-mail-váltást. A csapat így a beérkező levelek között való keresés nélkül is láthatja, ki a felelős a kérésért, és hogy az már elkészült-e.

Miután a feladatot rögzítetted, archiváld az e-mailt. Az üzenet továbbra is elérhető marad bizonyítékként és háttérinformációként, de a beérkező levelek mappájának már nem kell nyomon követnie a munkát.

3. Szabványosítsa a projekthez kapcsolódó e-mailjeit sablonok segítségével

Az újrafelhasználható sablonok lerövidítik a rutin jellegű projekt-e-mailek írására fordított időt, és megkönnyítik a cselekvést. A projektindító, az állapotfrissítő és a lezáró e-mailek minden alkalommal ugyanazokat a pontokat érintik, így nincs ok arra, hogy azokat a semmiből kezdjük el megírni. Mindegyiknek más-más feladata van:

Kezdés: Határozza meg a feladat körét, az ütemtervet és a felelősségi köröket, mielőtt bárkinek is kérdése lenne

Állapotfrissítés: Kezdje azzal, hogy mi változott az előző alkalom óta, ahelyett, hogy újra összefoglalná az egész projektet

Lezárás: Megerősíti, hogy mi került átadásra és hol található, így senkinek nem kell régi e-mail-szálakat átkutatnia a végleges fájl megtalálásához

A rendszeres állapotfrissítések a leggyorsabb módja annak, hogy elárasztják a beérkező levelek mappáját, és egyben a legkönnyebben áthelyezhetők. Ahelyett, hogy hetente állapotjelentést küldene e-mailben, ami tucatnyi „mindenkinek” válaszlevelet eredményez, tegye közzé a frissítést ott, ahol a munka máris zajlik: egy megosztott irányítópulton, állapotjelentő eszközökön vagy egy feladathoz tartozó megjegyzésszálban.

Az emberek akkor olvassák el, amikor szükségük van rá, és a levél mindig kapcsolódik ahhoz, amit leír.

Ugyanez a logika vonatkozik a visszajelzésekre is. A módosítások listájának e-mailben történő elküldése helyett inkább a megosztott dokumentumon tegyen megjegyzéseket. A megjegyzés közvetlenül az érintett mondat mellett jelenik meg, így senkinek sem kell összehangolnia az e-mailt a fájllal. A kampánytervezetet áttekintő marketingcsapat tagjai közvetlenül a vázlatra tehetnek bejegyzéseket, ahelyett, hogy „lásd az alábbi megjegyzéseimet” üzenetet küldenének, és így a szerzőnek két ablakban kellene dolgoznia.

5. Határozzon meg korlátokat az e-mailek ellenőrzésére vonatkozóan

Az e-mailek állandó ellenőrzése a napodat apró, reaktív feladatok sorozatává alakítja. A megoldás az, hogy az e-maileket a szerepednek megfelelő, előre megtervezett időközönként dolgozd fel. Akinek sürgős ügyfélkéréseket kell kezelnie, annak gyakrabban kell ellenőriznie az e-mailjeit, mint egy írónak, elemzőnek vagy tervezőnek, aki megpróbálja megőrizni a koncentrált munkavégzésre szánt időt.

Egy gyakorlati rutin például így nézhet ki:

Egy ellenőrzés a munkanap kezdete közelében

Egy ellenőrzés ebéd után vagy a műszak felénél

Egy utolsó ellenőrzés a befejezés előtt

Egy külön riasztási csatorna, amelyet kizárólag az igazán sürgős üzenetek számára tartanak fenn

Az UC Irvine kutatói Gloria Marknak a megszakított munka költségeiről szóló terepkutatására alapozva megállapították, hogy egy megszakítás után több mint 20 percbe telhet, mire az ember teljesen visszanyeri a koncentrációját. Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes e-mail 20 percbe kerül, de jól szemlélteti, miért rontja a folyamatos kontextusváltás a koncentrált munkavégzést.

Két további szokás segíthet csökkenteni az elkerülhető zavaró tényezőket:

Használja az ütemezett küldést: Írja meg az üzeneteket, amikor Önnek kényelmes, de csak a címzett munkaideje alatt küldje el őket, amikor nincs szükség azonnali válaszra.

Hagyja ki az irreleváns CC-láncokat: Kérje, hogy vegyék ki a címzettek közül, ahelyett, hogy elnémítaná azt a szálat, amely továbbra is megtölti a beérkező levelek mappáját

6. Tartson fenn egyetlen megbízható forrást a projekt állapotáról

Válasszon ki egy rendszert, amelyben a projekt aktuális állapota nyomon követhető. Ez lehet egy feladatlista, egy irányítópult, egy projekttábla vagy egy munkakezelő platform.

Ennek a rendszernek a következő kérdésekre kell választ adnia:

Milyen feladatok vannak folyamatban?

Ki a felelős az egyes tételekért?

Mikor van a határidő?

Mi akadályozza ezt?

Mi változott?

Mely döntések vannak még függőben?

Hol találhatók a legfrissebb fájlok?

Legyen ez az alapértelmezett válasz, amikor valaki azt kérdezi: „Hogy áll a dolog?” Az e-mailben továbbra is be lehet jelenteni a változást, feltéve, hogy hivatkozik a nyilvántartásra: „A módosított bevezetési ütemterv már megtalálható a kampány irányítópultján. Kérjük, szerdáig tekintse át a „Döntés szükséges” jelöléssel ellátott két mérföldkövet.”

Projektmenedzsment e-mail sablonok

Négy sablon fedezi a projektkommunikáció nagy részét: projektindítás, állapotfrissítés, módosítási kérelem és lezárás. Mindegyiknek megvan a maga meghatározott feladata és felépítése, így nem kell a semmiből megírnod a levelet, hanem csak a zárójelekbe kell beírnod a szükséges információkat. Cseréld ki a zárójelek közötti szöveget, illeszd be a projektadatlapra mutató linket, majd mentsd el mindegyiket újrafelhasználható szövegrészletként.

A projekt indításáról szóló e-mail

Használd ezt a munka megkezdése előtt, hogy a csapatot összehangold a cél, az ütemterv, a felelősségi körök és a hiteles információforrás tekintetében.

Egy hatékony kezdő e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:

A projekt célja

A tervezett befejezési határidő

A projektvezető

Link a projekt munkaterületéhez

Az első lépés, amelyet minden címzettnek meg kell tennie

A projektindító megbeszélés részletei, amennyiben releváns

E-mail-sablon Tárgy: [Projekt neve] indítás: Célok, ütemterv és következő lépések Sziasztok, csapat! Elindítjuk a [projekt neve] projektet azzal a céllal, hogy [egy mondatban megfogalmazott eredmény] [célidőpont]-ig megvalósuljon. [Név] fogja vezetni a projektet. A teljes tervet, a kijelölt feladatokat, a felelősöket, a határidőket és az aktuális állapotot itt találod: [Link a projekt munkaterületéhez] Kérjük, [dátum]-ig tekintse át a hozzárendelt feladatokat, és jelölje meg a projektmunkaterületen az esetleges határidővel, kapacitással vagy függőségekkel kapcsolatos problémákat. A projektindító megbeszélésünket [dátum és időpont]-ra tervezzük. [A találkozó linkje] Köszönöm, [Név]

Használd ezt azoknak az érdekelt feleknek, akiknek világos összefoglalóra van szükségük anélkül, hogy megnyitnák a teljes projektmunkaterületet.

Az üzenet fókuszát tartsa a következőkre:

Átfogó állapot

Elvégzett munka

Folyamatban lévő munka

Kockázatok vagy akadályok

Szükséges döntések vagy intézkedések

Link a teljes projektnyilvántartáshoz

E-mail-sablon Tárgy: [Projekt neve] állapota: [terv szerint halad / kockázatos / elmarad a tervtől] [dátum]-tól Szia [név vagy csapat], Itt van a [projekt neve] legfrissebb állása. Átfogó állapot: [A terv szerint halad / Kockázatos / Elmarad a tervtől] Befejezve: [Befejezett feladat]

[Befejezett feladat] Folyamatban: [Feladat és várható befejezési dátum]

[Feladat és várható befejezési dátum] Kockázatok vagy akadályok: [Probléma, hatás és a megoldás] Tennivaló: Kérjük, [konkrét teendő] [dátum]-ig, hogy [ok vagy eredmény] lehessen. A projekt teljes állapotát itt tekintheti meg: [Link] Köszönöm, [Név]

Változáskérelem e-mailben

Ezt akkor használja, ha egy javasolt változtatás hatással van a projekt hatókörére, ütemtervére, erőforrásaira vagy költségvetésére.

Írja le a változást és annak következményeit. A címzettnek képesnek kell lennie arra, hogy megértse, mi változik, mire lesz hatással, és mikor kell döntést hoznia.

E-mail-sablon Tárgy: Módosítási kérelem: [projekt neve] [hatály/ütemterv/költségvetés] Szia [név], A következő módosítást kérem a [projekt neve] esetében: Javasolt módosítás:[Írja le világosan a módosítást] Indok:[Magyarázza el, miért szükséges a változtatás] A hatókörre gyakorolt hatás: [Új, eltávolított vagy átdolgozott teljesítési elemek] A határidőre gyakorolt hatás: [Napok vagy hetek száma, illetve a módosított befejezési dátum] A költségvetésre vagy az erőforrásokra gyakorolt hatás: [Összeg, további személyzet, vagy várhatóan nincs hatása] Megfontolandó lehetőségek: [Lehetőségek és hatások] [Lehetőségek és hatások] Kérjük, [dátum]-ig erősítse meg döntését. Az ezen időpont után érkező válasz hatással lehet [a mérföldkőre, a bevezetési dátumra, a költségvetésre vagy a kapcsolódó feladatokra]. A részletek itt találhatók: [Link] Köszönöm, [Név]

A projekt lezárásáról szóló e-mail

Ezt akkor használja, amikor a munkát már átadták és elfogadták. Az e-mailnek meg kell erősítenie, hogy a projekt lezárult, rögzítenie kell az esetleges fennmaradó átadási teendőket, és tájékoztatnia kell a résztvevőket arról, hol találják meg a végleges anyagokat.

Tartalom:

A hivatalos befejezési határidő

Végső eredmények

Eredmények vagy kimenetelek

Fennmaradó átadások

Linkek a végleges fájlokhoz és a retrospektív jegyzetekhez

Elismerés a közreműködőknek

E-mail-sablon Tárgy: [Projekt neve] befejezve: Teljesítendő feladatok, eredmények és átadás Sziasztok, csapat! A [projekt neve] [dátum]-án befejeződött. Végső eredmények: [Teljesítendő feladat]

[Teljesítendő feladat]

[Teljesítendő feladat] Eredmények: [Mutató vagy eredmény]

[Mutató vagy eredmény] Fennmaradó átadások: A [tétel] mostantól [név vagy csapat] felelősségi körébe tartozik

A [tétel] határideje: [dátum] A végleges anyagokat, a projektdokumentációt és a retrospektív jegyzeteket itt találja: [Link] Köszönet [@nevek vagy csapatok] a projektben végzett munkájukért. Üdvözlettel, [Név]

A nyomon követendő feladatok nyomon követése: Egy jól megírt e-mail is kudarcot vall, ha senki sem emlékszik elküldeni. A ClickUp „Follow Up” e-mail-sablon segítségével egy helyen nyomon követheted a függőben lévő nyomon követési feladatokat, kijelölheted a felelősöket, emlékeztetőket állíthatsz be, és figyelemmel kísérheted az egyes e-mailek állapotát. Használd ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz, jóváhagyási emlékeztetőkhöz, késedelmes válaszokhoz vagy bármely olyan üzenethez, amely később további intézkedést igényel.

E-mail-integrációval rendelkező projektmenedzsment szoftver

A beérkező levelek mappájára épülő eszközök (Gmelius, Hiver, Front) feladatokat, állapotokat és táblákat adnak hozzá a Gmailhez vagy az Outlookhoz. Az önálló nyomonkövető eszközök (ClickUp, Asana, Trello, Microsoft Planner) átviszik az e-maileket egy munkaterületre, ahol megadhatók a felelősök, a határidők és a függőségek. Válasszon aszerint, hogy a csapata hol tölti a napját.

A megosztott beérkező levelek mappa egy címet biztosít – például support@ vagy projects@ – az egész csapat számára, valamint azt a koordinációs réteget is, amely az e-mailből hiányzik. A beszélgetéseket ugyanúgy rendelheted hozzá egy személyhez, ahogyan a feladatokat is. Belső megjegyzéseket hagyhatsz egy szálon, amelyeket az ügyfél soha nem lát. Az ütközésérzékelő figyelmeztet, ha egy csapattárs már éppen válaszol, ami megoldja azt a problémát, hogy két ember egyszerre válaszol ugyanannak az ügyfélnek.

A Hiver a Gmailen belül fut, és rendelkezik ingyenes csomaggal, míg a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik, éves számlázással. A Front egy önálló alkalmazás, amely az e-maileket, SMS-eket és csevegéseket egy munkaterületbe gyűjti össze, ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik. Mindkettő jelentést készít a válaszidőről és az egy főre jutó üzenetmennyiségről, amit egy hagyományos beérkező levelek mappája nem tud megmutatni.

Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek egy közös e-mail-címet kezelnek, és ahol a legfőbb probléma annak megállapítása, hogy ki mire válaszol, valamint az ismétlődő válaszok elkerülése. Hagyja ki, ha: A munkáknak már vannak kijelölt felelősei és személyes beérkező levelesládái. Az ütközésérzékelés és a beszélgetések hozzárendelése a „túl sok szakács” problémáját oldja meg, nem pedig a projektnyomon követését.

2. A Gmail és a Zoho Mail kiegészítői

Ezek az eszközök a feladatkezelési funkciókat integrálják a csapatod által már használt e-mail szolgáltatásba. Nem kell új fiókba bejelentkezned, és pont ez a legnagyobb előnye.

A Gmelius a Gmailt és a megosztott beérkező levelek mappákat csapatmunkaterületté alakítja. Beszélgetéseket rendelhetsz hozzá, határidőt állíthatsz be, e-maileket feladattá alakíthatsz, és nyomon követheted őket egy Kanban-táblán – mindezt anélkül, hogy elhagynád a Gmailt. Leginkább akkor jön jól, ha minden üzenet önmagában egy feladat: ügyfélkérés, ügyfélszolgálati eset, értékesítési megkeresés. A csomagok ára felhasználónként havi 19 dollártól kezdődik, éves számlázással, ingyenes csomag nincs.

A Zoho Mail az eWidget panelen keresztül hasonló megoldást kínál. A Zoho Projects kiterjesztés segítségével a postafiókból belülről megtekintheti a projekteket, feladatokat hozhat létre és kezelhet, valamint e-maileket kapcsolhat a meglévő munkákhoz. A Zoho Projects legfeljebb öt felhasználó és három projekt esetén ingyenes, ezt követően havi 5 dollár/felhasználó díjat számolnak fel.

Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek könnyű feladatkezelési és Kanban-funkciókat szeretnének közvetlenül a Gmailbe vagy a Zoho Mailbe integrálni anélkül, hogy bárkinek is be kellene jelentkeznie egy külön eszközbe. Ne olvassa el, ha: olyan megosztott beérkező levelek kezelési funkciókra van szüksége, mint a beszélgetések hozzárendelése vagy az ütközésérzékelés. Ezek a kiegészítők az egyes üzenetek feladatokká alakítására összpontosítanak, nem pedig egy beérkező levelek mappájának több ember általi közös kezelésére.

3. A Microsoft Planner az Outlookkal és a Teams-szel

A Planner összevonja a személyes feladatokat, a csapatterveket és a prémium projektfunkciókat a Microsoft 365-ben. A terveket a Plannerben és a Teamsben kezelheti, saját munkáját a Microsoft To Do-ban tekintheti meg, és a megfelelő feladatokat összekapcsolhatja az Outlookkal.

Az előnye a folytonosság. Egy kérés beérkezik az Outlookba, feladattá válik, megjelenik a kijelölt munkatárs munkalátványában, és a csapat számára látható marad a Plannerben. Azok számára, akik már a Microsoft 365-ön kezelik a dokumentumaikat, értekezleteiket és naptáraikat, ez hatalmas értéket jelent anélkül, hogy új szolgáltatót kellene választaniuk.

A bökkenő az, hogy az e-mailes kapcsolódás itt lazább, mint egy igazi „e-mail-feladat” kiegészítő esetében. A funkciók emellett a csomagtól és a feladat típusától függően is változnak. Érdemes meggyőződni arról, hogy a pontos munkafolyamatodat támogatja-e a rendszer, mielőtt egy csapatot ráállítanál.

Legalkalmasabb: A Microsoft 365-re átállt vállalatok számára, amelyek a projektmunkát az Outlookba, a Teamsbe és a To Do-ba szeretnék integrálni. Hagyja ki, ha: gyors külső együttműködésre van szüksége, egyszerűbb beállításra, vagy olyan munkafolyamatra, amely az e-mailt közvetlenül teljes értékű feladattá alakítja.

4. Asana, Trello és egyéb önálló nyomonkövető eszközök

Az önálló nyomkövetők áthelyezik a munkát a beérkező levelek mappájából a saját munkaterületükre. Amikor e-mail érkezik, továbbítod vagy megnyomod egy kiegészítő gombot, és az e-mail feladattá válik, amelynek megvan a felelőse, a határideje és az állapota. Az eredeti e-mail megmarad nyugtaként, amelyet archiválhatsz.

Az Asana a Gmail- és Outlook-kiegészítői segítségével feladatokká alakítja az e-maileket. Kijelölhetünk felelős személyt, határidőt állíthatunk be, és a levelet hozzáadhatjuk egy meglévő feladathoz. Egy marketingvezető, aki átnézi a jogi javításokat, közvetlenül a kampányfeladathoz rendelheti azokat, ahelyett, hogy kétszer továbbítaná őket. A Personal csomag ingyenes, a Starter csomag ára felhasználónként havi 10,99 dollár éves előfizetés esetén, az Advanced csomagé pedig 24,99 dollár.

A Trello egyszerűbbé és táblásabbá teszi a dolgokat. Minden táblának van egy „email-to-board” címe, így egy továbbított üzenet kártyává válik, amelynek címe a tárgy, leírása pedig a szöveg. Egy kis stúdió így kezelheti az összes beérkező feladatot: továbbítás, áthúzás, kész. Az ingyenes csomag munkaterületenként legfeljebb 10 együttműködőt támogat, a Standard csomag pedig havi 5 dollárba kerül felhasználónként, éves előfizetés esetén.

Mindezekkel járó hátrány, hogy egy második helyet is karban kell tartani. Mindenkinek őszintén egyet kell értenie abban, hogy az állapot, a felelősök és a fájlok helye a projektkezelő eszközben van. Ellenkező esetben a valódi frissítések visszakerülnek az e-mailbe, és végül mindkettőt kell kezelnie.

Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek azt szeretnék, hogy az e-mailek a projektrendszert táplálják, ahelyett, hogy maguk lennének a rendszer. Hagyja ki, ha: a csapata nem tartja naprakészen egy második munkaterületet, vagy szüksége van olyan megosztott beérkező levelek funkciókra, mint a beszélgetések hozzárendelése és az ütközésérzékelés.

Hogyan rendszerezzük a projektes e-maileket a Gmailben és az Outlookban

Egy projektmappa önmagában nem biztosítja a munka rendszerezettségét. Ugyan tárolja az üzeneteket, de nem jelzi, melyek igényelnek intézkedést, melyek mások válaszára várnak, és melyek már el vannak intézve. A jobb megoldás az e-mailek projekt és következő lépés szerinti rendezése. A funkciók a Gmailben és az Outlookban eltérőek, de a felépítés ugyanaz marad.

Mappa vagy címke Mi tartozik oda Tennivaló Olyan üzenetek, amelyekkel foglalkozni kell, vagy amelyekre válaszolnia kell Várakozás Azok a kérések, amelyeket delegáltál vagy jóváhagyásra elküldtél Projekt-hivatkozás Döntések, megállapodások és hasznos háttérinformációk Befejezve Archiválásra váró lezárt beszélgetések

Projektcímkék beállítása a Gmailben

A Gmail mappák helyett címkéket használ. Egy e-mail egyszerre több címkét is hordozhat, ami akkor hasznos, ha egy üzenet egy projekthez tartozik, és egyben intézkedést is igényel. Egy ügyfél jóváhagyási kérelem például hordozhatja mind a „Projekt: Weboldal átalakítása”, mind a „Várakozás” címkét.

Hozzon létre egy fő címkét minden aktív projekthez. Szükség szerint helyezze el alatta a munkafolyamat-címkéket:

Weboldal átalakítása Tevékenység szükséges, várakozás a referenciára

Tennivaló

Várakozás

Hivatkozás

Tennivaló

Várakozás

Hivatkozás

Ne engedj a kísértésnek, hogy minden apró témát vagy feladót címkézz! A szinte azonos címkékből álló hosszú lista egy második beérkező levelek mappává válik, amit szintén kezelned kell.

Most pedig állítson be szűrőket a kiszámítható e-mailek kezelésére. A szűrő a feladó, a címzett, a tárgy vagy a kulcsszavak alapján címkét rendelhet az üzenethez, archiválhatja, megjelölheti csillaggal, törölheti vagy továbbíthatja azt.

Néhány érdemes létrehozni szűrő:

Ragasszuk a „Weboldal átalakítása” címkét minden olyan tárgyra, amely tartalmazza a [WEB-24] kódot.

Jelöld meg az ügyfél-szponzortól érkező e-maileket fontosként

Az automatizált platformértesítéseket közvetlenül egy referencia-címkére irányítsa

Alkalmazzuk a „Waiting On” funkciót az egy adott címre elküldött jóváhagyási kérelmekre

A csillagokat tartogasd azoknak az üzeneteknek, amelyekre oda kell figyelned. A Gmailben az üzeneteket el is halaszthatod egy általad választott dátumig és időpontig, ami akkor segít, ha még nincs mit tenni az ügyben. Minden elhalasztáshoz adj okot a visszatérésre, például egy jóváhagyási határidő utáni nyomon követést. Amint az e-mail feladattá válik, vagy a munka elkészül, archiváld.

Projektmappák létrehozása az Outlookban

Az Outlook mappákat használ az üzenetek tárolására, kategóriákat pedig azok csoportosítására. Kezdje azzal, hogy minden aktív projekthez létrehoz egy mappát, majd adjon hozzá egy rövid listát a munkafolyamat-mappákról:

Tennivaló

Várakozás

Projekt-hivatkozás

Befejezve

Egy üzenet egy mappában található, ezért akkor érdemes kategóriákat használni, ha egy második kontextusrétegre van szükség. Egy e-mail a „Weboldal átalakítása” mappában is elhelyezhető, és mégis hordozhat egy „Jóváhagyás szükséges” vagy „Ügyfél döntése” címkét. Az Outlook lehetővé teszi, hogy egy üzenethez több kategória is tartozzon.

A szabályok a beérkező leveleket a feladó vagy egyéb feltételek alapján mappákba helyezik át. Ez jól működik a rutin jellegű projektfrissítések, az automatikus értesítések és minden olyan tárgy sor esetén, amelyben állandó projektkód szerepel.

Jelöld meg azokat az e-maileket, amelyek utánkövetést igényelnek. A jelölés tartalmazhat határidőt és emlékeztetőt, és az összes megjelölt üzenetet egy feladatlistaként tekintheted át. A kategóriák jelzik, hogy az üzenet mire vonatkozik, míg a jelölések azt jelzik, hogy még valamit tenni kell.

Az Outlook támogatott verziói a rögzítést és a késleltetést ugyanúgy kezelik, mint a Gmail.

Használjon egy egységes tárgysor-rendszert mindkét

A mappák és a szűrők hatékonyabban működnek, ha a projekthez kapcsolódó e-mailek tárgya azonos formátumot követ.

Használata:

[Projekt neve] [Feladat]: Konkrét téma

Például:

[Weboldal átalakítás] Jóváhagyás szükséges: a kezdőlap szövege

[Weboldal átalakítása] Döntés: Végleges navigáció

[Weboldal-átalakítás] Frissítés: a fejlesztés két nappal elhalasztódott

[Weboldal-átalakítás] Befejezve: a mobil verziók elkészültek

Egy szálban csak egy témát tárgyaljunk. Amikor a beszélgetés a terv jóváhagyásáról a bevezetés ütemezésére terelődik, indítsunk új szálat új tárgycímmel.

Használja a beérkező levelek mappáját várólistaként

Miután feldolgoztál egy projekthez kapcsolódó e-mailt, azt háromféle módon kell eltávolítanod a fő beérkező levelek mappájából:

Alakítsd feladattá, és archiváld az üzenetet

Tegye át, vagy jelölje meg „Várakozás” címkével

Ha már nincs mit tenni, iktassa el referenciaként

Hogyan irányítjuk az e-mail-alapú projekteket a ClickUp-ban

A ClickUp a fenti önálló nyomkövetők kategóriájába tartozik, minden listán megtalálhatók az e-mail-feladat átalakító címek, és a feladatokon belül kétirányú e-mail-kommunikáció is lehetséges. Íme, hogyan néz ez ki a gyakorlatban az e-mail-alapú munkavégzés esetében.

Az e-mailek a feladatok közé kerülnek

A ClickUp e-mail funkciója összeköti a Gmailt, az Outlookot, a Microsoft 365-öt vagy bármely IMAP-fiókot a feladataiddal. Egy feladat belsejében a megjegyzésmező segítségével válthatsz a belső megjegyzések és a kimenő e-mailek között. Az ügyfelek válaszait és a csapatbeszélgetéseket a feladat felelőse, állapota, határideje és a mellékletek mellett láthatod. Nincs szükség a beérkező levelek között való turkálásra a kontextus rekonstruálásához.

E-mailek létrehozása és elküldése a ClickUpból

Az átirányítás az üzenetet feladattá alakítja

A ClickUp minden listájának és feladatának megvan a saját e-mail címe. Ha egy ügyfél üzenetét továbbítod egy listára, az feladattá válik: a tárgy a cím, a szöveg a leírás, a mellékletek pedig átkerülnek. Ha viszont egy meglévő feladat címére küldöd, az már folyamatban lévő munkához hozzászólásként jelenik meg.

Ez az, ami a gyakorlatban működőképessé teszi az e-mailes feladatkezelést. A kérés már nem attól függ, hogy ki kapta meg véletlenül.

Az automatizálások kezelik a rutin e-maileket

Automatizálja a munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations automatikusan elküldheti a sablonos e-maileket, amikor az állapot megváltozik vagy a határidő lejár, így nincs szükség kézi nyomon követésre. A „feladat létrehozása” eseménykiváltó azonnal visszaigazolhatja a kérést, amint az beérkezik. A dinamikus mezők, mint például a feladat neve, leírása, felelős személye, állapota, határideje és a kiválasztott egyéni mezők, a feladathoz igazítják az e-mailt.

Ezt az ügyfelek felvételekor is alkalmazzuk. A kérelem a ClickUp űrlapon keresztül érkezik be, és minden mező kitöltve, feladatként kerül a megfelelő listába. Ezután egy „feladat létrehozva” automatizálás visszaigazoló e-mailt küld a kérelmezőnek.

Ez a ClickUp-bemutató megmutatja, hogyan lehet kevesebb mint öt perc alatt automatizált munkafolyamatot létrehozni kiváltó események, feltételek és műveletek segítségével.

A ClickUp Brain segít lépést tartani a hosszú e-mail-szálakkal

Ha az e-maileket a feladatban tartjuk, megmarad a teljes előzmény, de a hosszú ügyfél-levelezéssorozatok elolvasása így is időigényes lehet. A ClickUp Brain összefoglalja a feladat tevékenységét és a megjegyzés-szálakat, kiemeli a legfontosabb pontokat, és a munkából projektfrissítéseket generál. Még a késedelmeket is jelzi, és segít üzeneteket megfogalmazni a feladatban már tárolt kontextus alapján.

Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek e-mailben kapják a projektmegbízásokat, de a tényleges munkát, az ügyfelekkel való kommunikációt, a fájlokat, a felelősöket, a határidőket, az automatizálásokat és a jelentéseket egy Workspace-ben szeretnék kezelni. Hagyja ki, ha: A csapatának csak egy közös beérkező levelesládára vagy egy egyszerű módszerre van szüksége az e-mailek kiosztásához, és nincs szüksége átfogóbb projekttervezésre, munkaterhelés-kezelésre vagy funkciók közötti nyomon követésre.

Hasznos e-mail-kiegészítők a projektmunkához

Öt e-mailes eszköz pótolja a projektkövető szoftverek hiányosságait. A FollowUpThen nyomon követi azokat az üzeneteket, amelyekre még senki sem válaszolt. A SaneBox kiszűri a beérkező levelek közül a feleslegeseket. A Mailparser kinyeri az adatokat a beérkező kérésekből. A cloudHQ PDF-fájlként menti el az e-mail-szálakat. Végül az Email Meter méri a válaszadási időket a Gmailben és a Microsoft 365-ben.

Ezek egyike sem helyettesíti a projektmenedzsment szoftvert. Csak azokat a kisebb e-mailes problémákat oldják meg, amelyek megakadályozzák a munka továbbjutását a nyomonkövető rendszerbe.

Eszköz Az e-mailes probléma, amelyet megold Hogyan segíti ez a projektmunkát Legalkalmasabb Ne feledje FollowUpThen A fontos nyomon követések a memórián múlik Ha egy e-mailbe beilleszt egy olyan címet, mint például 3days@followupthen.com, a beszélgetés a kiválasztott időpontban újraindul. A feladat-emlékeztetők addig ismétlődhetnek, amíg a feladatot befejezettként nem jelöli meg. Ügyfelek jóváhagyásai, delegált feladatok, megválaszolatlan kérések és olyan ígéretek, amelyeket újra át kell tekintened Emlékeztet a beszélgetésre, de nem követi nyomon az alapul szolgáló projekt állapotát SaneBox A projekthez kapcsolódó üzenetek versenyeznek a hírlevelekkel, értesítésekkel és az alacsony prioritású e-mailekkel Megtanulja, mely üzenetek fontosak, a kevésbé fontos leveleket áthelyezi a fő beérkező levelek mappájából, és eszközöket biztosít a megválaszolatlan e-mailek és az ütemezett emlékeztetők kezeléséhez. Olyanok, akik több projektet is egy forgalmas beérkező levelek mappából irányítanak Az automatikus szűrésnek némi kezdeti finomításra van szüksége, mielőtt megbízhatóan igazodna az Ön prioritásaihoz Mailparser A csapatok manuálisan másolják át az adatokat a strukturált e-mailekből és a mellékletekből Kivonja a mezőket az e-mailek szövegéből, valamint a csatolt PDF-ekből, táblázatokból, Word-fájlokból, CSV-fájlokból és egyéb dokumentumokból, majd elküldi a strukturált adatokat egy másik rendszerbe Megrendelési kérelmek, jelentkezési űrlapok, számlák, potenciális ügyfelek, foglalások és egyéb üzenetek, amelyek egységes elrendezést követnek Ez leginkább ismétlődő, strukturált e-mailek esetén működik jól, nem pedig kiszámíthatatlan ügyfélbeszélgetéseknél. E-mailek mentése PDF-be a cloudHQ segítségével A végleges jóváhagyásokat és döntéseket nehéz a beérkező levelek mappáján kívül megőrizni Egyedi Gmail-üzeneteket, teljes beszélgetéseket vagy e-mailcsoportokat alakít át PDF-fájlokká, amelyek a megbízások, szerződések és végleges eredmények mellé helyezhetők el Hivatalos jóváhagyások, ügyfél-aláírások, vitás kérdések, átadások és olyan projektek, amelyekről olvasható e-mailes nyilvántartás szükséges A mentett PDF egy rögzített feljegyzés. A későbbi válaszok nem jelennek meg, hacsak nem exportálja újra a levelezési szálat. E-mail-mérő A vezetők nem láthatják, hogy a lassú e-mail-válaszok késleltetik-e a munkát Méri az e-mailek mennyiségét, az első válasz idejét, a megválaszolatlan üzeneteket és a kommunikációs mintákat a Gmailben és a Microsoft 365-ben Ügyfélszolgálati, operatív és ügyfélkezelő csapatok válaszidő-célokkal A kommunikációs tevékenységet méri, nem pedig azt, hogy az alapul szolgáló projekt a terv szerint halad-e

6 gyakori hiba az e-mailes projektmenedzsmentben

Az e-mailes projektek kudarcainak nagy része néhány olyan szokásra vezethető vissza, amelyek észrevétlenül megzavarják az információáramlást az emberek között. Az alábbi táblázat egymás mellett sorolja fel az egyes hibákat és azok megoldásait, így könnyen felismerheti a saját esetében is fennálló mintát, és azonnal kijavíthatja azt.

Hiba Javítás A legfrissebb e-mail-melléklet használata hivatalos változatként, ami oda vezet, hogy az emberek észrevétlenül elavult másolatokat szerkesztenek Inkább ossz meg egy Drive-linket, így mindenki ugyanazt a fájlt nyitja meg és szerkeszti, ahelyett, hogy a három válaszral ezelőtti másolatot használná. Olyan homályos tárgymezők írása, mint a „Gyors kérdés” vagy „Frissítés”, amelyekből nem derül ki, hogy melyik projektről vagy feladatról van szó Használj egységes címkéket, például [Projektnév] vagy [Tennivaló], hogy a címek áttekintése alapján is könnyen osztályozhassák az üzeneteket Hagyni, hogy egy beszélgetésszál több témára is kiterjedjen, kezdve a költségvetéssel, majd átcsúszva az ütemezésre és a tervezésre, anélkül, hogy bárki is észrevenné Egy témát tarts egy szálban, hogy minden beszélgetés később önmagában is kereshető és hivatkozható maradjon Ha az ajánlatra adott hallgatást beleegyezésnek tekintjük, miközben valójában az emberek nem veszik észre az e-maileket, háttérbe szorítják őket, vagy válaszolni akarnak, de elfelejtik Kifejezetten erősítsd meg a megegyezést, akár egy egysoros „megerősítem, hogy folytathatjuk” üzenettel is, ahelyett, hogy azt feltételeznéd, hogy a válasz hiánya jóváhagyást jelent Ha egy megválaszolatlan kérés napokig fekszik a beérkező levelek között, anélkül, hogy lenne terv a további lépésekre Állítson be egy alapértelmezett szabályt, például hogy 48 óra elteltével a feletteshez továbbítsa az ügyet, vagy más csatornára váltson, így a kérések nem vesznek el a beérkező levelek között. Az érintettek bevonása csak a döntés véglegesítése után, ami olyan ellenállást vált ki, amelyet korábban még meg lehetett volna előzni Inkább küldj egy rövid értesítést a folyamat közepén, mivel egy plusz e-mail sokkal kevesebbe kerül, mint a már befejezett munka újra elvégzése.

Vezesse a projekteket ott, ahol szem előtt tartja őket

Az e-mailes projektmenedzsment lényege a munkamegosztás egyértelmű elhatárolása: döntsd el, mi tartozik az e-mailbe, majd a többit helyezd át egy olyan rendszerbe, amelynek feladata a nyomon követés. Az e-mail marad a beérkező kérések és frissítések fő csatornája, míg maga a munka olyan helyen található, ahol az egész csapat egy pillantásra áttekintheti.

Az eszköz kevésbé fontos, mint az átmenet. Minden kérésnek szüksége van egy egyértelmű kiváltó okra, amely alapján nyomon követhető feladattá válik, valamint egy személyre, aki felelős az átalakításért. Ha ezt a részt jól oldja meg, az e-mail már nem lesz az a hely, ahol a projektek elhalnak.

Ha a projektjeid folyamatosan eltűnnek a levelezési szálak között, akkor a megoldás egy kétrétegű felépítés és egy szigorú átadási szabály. Kezdd el ingyenesen használni a ClickUp-ot, és teremts a munkádnak egy helyet a beérkező levelek mappáján kívül!

Gyakran feltett kérdések az e-mailes projektmenedzsmentről

Mi a különbség az e-mailes projektmenedzsment és a projektmenedzsment szoftverek között?

Az e-mailes projektmenedzsment a munkát szálak mentén bonyolítja le, így a feladatok, jóváhagyások és frissítések mind az üzenetekben találhatók. A projektmenedzsment szoftver ugyanazt a munkát strukturált rekordokként tárolja, minden elemhez megadva a felelőst, a határidőt, az állapotot és a függőségeket. A gyakorlati különbség a visszakeresésben rejlik: az e-mail azt válaszolja meg, hogy „mit mondtak”, míg a nyomonkövető rendszer azt, hogy „hol tart a folyamat”. A legtöbb csapat végül mindkettőt használja: az e-mailt a beérkező feladatok csatornájaként, a nyomonkövető rendszert pedig a nyilvántartásként.

Használható-e az Outlook projektmenedzsment-eszközként?

Az Outlook kezeli a projektkommunikációt, az emlékeztetőket és az egyszerű feladatok rögzítését, de nincsenek natív mezői a függőségek, a munkaterhelés vagy a projekt szintű állapotok számára. A Microsoft saját útmutatása szerint a csapatprojekteket a Plannerbe, a személyes feladatlistákat pedig a To Do-ba kell irányítani, az Outlookot pedig front-endként kell használni.

Van-e a Gmailben beépített projektmenedzsment funkció?

A Gmail nem rendelkezik projektmenedzsment modullal. A Google Workspace biztosítja a szükséges kiegészítő eszközöket: a Google Tasks-ot az üzenetekből létrehozott teendőkhöz, a címkéket és szűrőket a feladatok osztályozásához, a halasztás funkciót a feladatok elhalasztásához, valamint a Google Chat Spaces-t a megosztott feladatlistákhoz. A felelősök, a határidők, az állapotok és a csapaton belüli függőségek nyomon követéséhez szükség van egy Gmail-kiegészítőre, például a Gmelius-ra, vagy egy a beérkező levelek mappájához kapcsolódó nyomkövetőre.

A megosztott beérkező levelek mappa megegyezik-e az e-mailes projektmenedzsmenttel?

Nem. A megosztott beérkező levelek mappa (Hiver, Gmelius, Front) lehetővé teszi, hogy egy postafióknak több tulajdonosa legyen, beszélgetések hozzárendelésével, belső megjegyzésekkel és ütközésérzékeléssel, így elkerülhető, hogy két ember ugyanazon ügyfélnek válaszoljon. Az e-mailes projektmenedzsment ennél tágabb fogalom: magában foglalja azt is, hogy egy kérés hogyan alakul át üzenetből nyomon követhető, határidővel rendelkező feladattá. A megosztott beérkező levelek mappa az üzenetek felelősségi körét rendezi. A nyomon követő rendszer pedig a munka felelősségi körét rendezi.

Mit tegyen, ha egy ügyfél nem hajlandó használni a projektmenedzsment-eszközét?

Tartsd az ügyfelet az e-mailben, és automatikusan tükrözd az üzeneteit a nyomonkövetőbe. A legtöbb platform minden listához vagy projekthez saját e-mail címet rendel, így az ügyfél kérésének továbbításával létrejön egy feladat, amelynek tárgya a levél tárgya lesz, a mellékleteket pedig átveszi. A ClickUp, az Asana és a Trello lehetővé teszi azt is, hogy a feladatból válaszolj, így az ügyfél számára az egész folyamat kizárólag e-mailben zajlik, miközben a csapatod egy helyen tartja nyilván a felelősöket, a határidőket és az állapotot.

Mikor elegendő az e-mail önmagában egy projekt lebonyolításához?

Az e-mail akkor működik, ha az egész projekt belefér egy személy munkamemóriájába: nagyjából három ember, néhány hét, és nincs átadás a különböző funkciók között. Abban a pillanatban már nem működik, amikor a projekt túllépi azt a határt, amíg valaki még emlékszik rá, vagy amikor az eredeti kérést fogadó személy már nem az, aki elvégzi a munkát. Az e-mailben nincs beépített mező a felelős személy, a határidő, az állapot vagy a függőségek számára, így ez a struktúra valakinek a fejében él, amíg meg nem szűnik.