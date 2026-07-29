A legjobb Claude MCP-csatlakozók a marketinghez: az a rendszer, amely valóban irányítja a kampányaidat

Egy délutánt azzal töltöttél, hogy összekapcsoltad a Claude-ot a CRM-mel, a hirdetési platformmal, az elemző eszközökkel és a tartalomtárral. Aztán semmi sem történt. A marketinghez használható Claude MCP-csatlakozók rendben vannak: zöld pontok, hitelesítve, készen állnak. Ami hiányzik, az maga a feladat. A Claude-nak hozzáférése van mindenhez, de nincs oka semmit sem megérinteni, akárcsak egy új alkalmazottnak, aki rendszergazdai jogokkal rendelkezik, de nem vett részt bevezető képzésen.

Ez az a rész, amelyet minden „legjobb csatlakozók” összefoglaló kihagy. A csatlakozó nem olyan dolog, amit csak úgy gyűjtögetünk. Ez egy állandó kapcsolat a Claude és egy nyilvántartási rendszer között, és minden egyes bekapcsolva hagyott csatlakozó csendben terheli az általad kezdeményezett beszélgetéseket. Három, egy valóban rendszeresen ismételt munkafolyamatba beépített csatlakozó többet ér, mint tizenkettő, amelyet telepítettél, majd elfelejtettél.

Íme, melyek érdemelnek helyet a listán, és mit kell mondani a Claude-nak, miután aktiváltuk őket.

Összefoglalás A Claude MCP-csatlakozó élő, hitelesített hozzáférést biztosít a Claude számára egy külső eszközhöz, így exportálás nélkül is lekérdezhet valós adatokat, és azok alapján intézkedhet. A marketing területén a HubSpot és a Supermetrics a CRM- és kampányadatokat fedi le. A Klaviyo kezeli az életciklus-alapú e-maileket, az Amplitude pedig a termékelemzéseket. Az Ahrefs és a Similarweb a SEO-val és a versenytársak elemzésével foglalkozik. A Canva és a Figma a kreatív feladatokat látja el, míg a Notion, a Google Drive és a Slack a briefek és az átadások kezelését végzi. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a marketinghez legalkalmasabb Claude MCP-csatlakozókat, hogy melyik mit tud olvasni és módosítani, hogyan lehet őket egyetlen kampányfolyamatba integrálni, valamint mit kell tenni, ha egy csatlakozó nem működik.

A legjobb Claude MCP-csatlakozók a marketinghez – áttekintés

Csatlakozó Fő marketingfeladat Hozzáférés Tudsz írni? Legalkalmasabb Hol ér véget HubSpot CRM és értékesítési folyamatok elemzése Kapcsolatok, üzletek, kampányok és interakciós adatok Igen Bevételi és életciklus-kezelő csapatok A tömeges műveletek számának korlátozása Supermetrics Csatornák közötti jelentéskészítés Adatok több mint 200 marketing- és értékesítési forrásból Korlátozott Teljesítményalapú marketingcsapatok A cikk négy hirdetési platformra korlátozódik Klaviyo Kampányok életciklus-kezelése Profilok, szegmensek, folyamatok, kampányok és események Igen E-kereskedelmi és ügyfélmegtartási csapatok A többfiókos beállítás több munkát igényel Amplitude Termékhasználati viselkedéselemzés Konverziós csatornák, kohorszok, kísérletek és funkcióadatok Korlátozott Növekedés és termékmarketing A pontos eseménykövetéstől függ Ahrefs SEO és tartalomkutatás Kulcsszavak, visszalinkelések, rangsorok és AI-alapú láthatóság Nem SEO- és tartalomcsapatok A lekérdezések API-egységeket fogyasztanak Similarweb Versenytársak és piackutatás Forgalom, célközönség, alkalmazás, kulcsszó és piaci adatok Nem Stratégia és versenytársi kutatás A becslések eltérhetnek az elsődleges forrásból származó adatoktól Canva Kampányeszközök készítése Tervek, sablonok, mappák és márkaeszközök Igen Tartalom- és kreatív csapatok Egyes műveletekhez Enterprise-fiók szükséges Figma Tervezés felülvizsgálata és kivitelezés Fájlok, keretek, komponensek, változók és a FigJam Igen Tervező-, web- és bevezetési csapatok A helyi szerver kevesebb funkcióval rendelkezik Notion Összefoglaló és tudásmenedzsment Oldalak, adatbázisok, kutatások és kampánynyilvántartások Igen Tartalom- és kampánykezelés A hozzáférés a munkaterület engedélyeitől függ Google Drive Kampányfájlok lekérése Dokumentumok, táblázatok, prezentációk és megosztott fájlok Nem Szétszórt forrásanyaggal rendelkező csapatok A rossz mappaszervezés rontja az eredményeket Slack Döntésrögzítés és átadások Üzenetek, beszélgetésszálak, csatornák, fájlok és munkaterületek Igen Funkciók közötti kampánycsapatok Az informális beszélgetések elavult döntéseket tartalmazhatnak

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Mik azok a Claude MCP-csatlakozók?

Az MCP működésének áttekintése

A Claude MCP-csatlakozó egy Model Context Protocol (MCP) szerver, amelyhez a Claude csatlakozik, így valós idejű hozzáférést biztosít egy külső eszközhöz, adatforráshoz vagy szolgáltatáshoz. A könyvtárban szereplő csatlakozókat az Anthropic ellenőrzi a listára való felvétel előtt. Az URL-címen keresztül hozzáadott egyéni csatlakozókat azonban nem.

Az Anthropic szerint a csatlakozók segítségével olyan szolgáltatásokat vonhat be a Claude-beszélgetésekbe, mint a Google Drive, a Slack vagy egy CRM. Ezek mindenhol működnek, ahol a Claude is: a weben, asztali számítógépen, a Claude Code-ban és az API-n keresztül. Miután egy szolgáltatást csatlakoztatott, a Claude képes adatokat lekérni belőle, és esetenként a szolgáltatáson belül is végrehajtani műveleteket anélkül, hogy Önnek egyetlen CSV-fájlt is be kellene illesztenie.

Az MCP egy nyílt protokoll, amelyet az Anthropic 2024 végén nyílt forráskódúvá tett, hogy egyetlen szabványra cserélje a széttagolt, egyszeri integrációkat. Ezt megelőzően egy AI-asszisztens HubSpotba vagy Google Adsbe történő bekötéséhez minden alkalommal egyedi API-t kellett létrehozni. Az MCP mindezt egyetlen, újrafelhasználható kapcsolattá alakítja, amelyhez bármely MCP-kompatibilis eszköz csatlakozhat.

Claude-csatlakozók, MCP-kiszolgálók és egyéni csatlakozók összehasonlítása

Ezek a kifejezések ugyanazon rendszer egymással összefüggő részeit írják le, de nem használhatók egymás helyettesítésére.

Az MCP-kiszolgáló az a technikai réteg, amely a Model Context Protocol segítségével teszi elérhetővé az adatokat, eszközöket és műveleteket. A Claude-csatlakozó pedig a felhasználó számára látható kapcsolat, amely lehetővé teszi a Claude számára, hogy együttműködjön az adott kiszolgálóval. A könyvtárcsatlakozó és az egyéni csatlakozó közötti különbség főként abban rejlik, hogy hogyan történik azok ellenőrzése, felkutatása és telepítése. Mindkettő ugyanazon az MCP-infrastruktúrán fut.

Kifejezés Miről van szó? Amikor egy marketinges használja MCP-kiszolgáló Egy szolgáltatás, amely az alkalmazás adatait és műveleteit a nyílt Model Context Protocol segítségével teszi elérhetővé Általában az alapul szolgáló technológia. Közvetlenül ezzel kell foglalkozni, amikor távoli szervert adunk hozzá, vagy belső integrációt építünk ki Katalógus-csatlakozó A Claude Csatlakozók könyvtárában szereplő, ellenőrzött MCP-integráció Az olyan eszközök, mint a HubSpot vagy a Canva esetében az alapértelmezett eljárás a következő: keresse meg a csatlakozót, csatlakoztassa fiókját, majd hitelesítse magát Egyedi csatlakozó Egy távoli MCP-kiszolgáló, amelyet manuálisan adtak hozzá a Claude-hoz az URL-je segítségével Hasznos, ha egy eszköz nem szerepel a könyvtárban, a vállalat saját szervert üzemeltet, vagy egy szolgáltató külön vállalati végpontot biztosít

Az Anthropic a biztonság, a megbízhatóság és a kompatibilitás szempontjából ellenőrzi a könyvtárban szereplő csatlakozókat, mielőtt felveszi őket a listára. Az egyedi csatlakozók ugyanazt a futási környezetet és eszközhívási infrastruktúrát használják, de nem estek át ezen a könyvtári ellenőrzésen.

Ez az áttekintés hasznos, de nem jelent általános biztonsági garanciát. Minden csatlakozószolgáltatónak továbbra is megvannak a saját felhasználási feltételei, adatvédelmi irányelvei, jogosultságai és adatkezelési gyakorlatai. Egyéni csatlakozó használata esetén a bizalomra vonatkozó döntés nagyobb mértékben a csapatodra hárul, mivel a Claude az általad megadott hozzáférés keretein belül képes lehet az adatok olvasására vagy módosítására.

A marketinghez legalkalmasabb 11 Claude MCP-csatlakozó

A megfelelő csatlakozó kiválasztása attól függ, hol tárolja marketingadatait, és mit szeretne, hogy a Claude azokkal tegyen. Egyes csatlakozók elsősorban elemzésre szolgálnak, míg mások képesek rekordokat létrehozni, kampányokat frissíteni vagy közvetlenül tartalmakat előállítani.

Az alábbi bejegyzések magán a csatlakozón találhatók: mit tud a Claude kiolvasni, mit tud módosítani, hol illeszkedik be a marketing munkafolyamatba, és mely korlátozások esetén szükséges még emberi ellenőrzés.

a HubSpot segítségével

A HubSpot-csatlakozó valós idejű CRM-adatokat tölt be a Claude-ba, beleértve a kapcsolattartókat, vállalatokat, ügyleteket, jegyeket és termékeket, valamint a kampányokat, szegmenseket és az interakciós előzményeket. Ez azt jelenti, hogy csapata anélkül kérdezhet az életciklus alakulásáról, a kampánybevételekről, a potenciális ügyfelek minőségéről vagy az e-mailes aktivitásról, hogy bármit is exportálnia kellene, és a Claude összefoglalásokkal, táblázatokkal, diagramokkal vagy grafikonokkal válaszol.

Emellett kiválasztott írási műveleteket is kezel. A Claude létrehozhat vagy frissíthet rekordokat, valamint naplózhat hívásokat, találkozókat, jegyzeteket, feladatokat és e-maileket. Ez azt jelenti, hogy megjelölheti azokat a kampánykapcsolatokat, amelyeknél nincs következő lépés, majd elindíthat utólagos feladatokat, vagy frissíthet néhány tulajdonságot.

A kész Claude-csatlakozó használatához csatlakoztassa a HubSpotot a Claude csatlakozó-könyvtárán keresztül, és hajtsa végre az OAuth-folyamatot. A csatlakozó az egyes felhasználók meglévő HubSpot-jogosultságait követi. A HubSpot azt javasolja, hogy az írási jogosultságokat állítsa Jóváhagyás szükséges értékre, így minden változást áttekinthet, mielőtt az eljutna a CRM-be.

A HubSpot emellett egy külön távoli MCP-kiszolgálót is üzemeltet azoknak a csapatoknak, amelyek egyedi kapcsolatokat hoznak létre: https://mcp.hubspot.com

Próbáld ki ezt a feladattal:

Kövessük nyomon a második negyedévi fizetett kampányaink által generált kapcsolatokat az életciklus minden szakaszában. Mutassuk meg az egyes szakaszokban eltöltött átlagos időt, azonosítsuk azokat a szegmenseket, amelyek a legminősítettebb potenciális ügyfeleket eredményezik, és hozzunk létre nyomonkövetési feladatokat azok számára, akik nemrég nyitották meg az e-mailt, de nem tettek további lépéseket.

Csomag: Fizetős Claude-csomagot igényel (Pro, Max, Team vagy Enterprise). A HubSpot-ügyfelek számára minden HubSpot-szintnél elérhető.

Legalkalmasabb: Bevételi és életciklus-kezelő csapatok számára, akik exportálás nélkül szeretnének CRM-adatokhoz jutni, valamint jóváhagyás után egyszerű adatkarbantartást igényelnek. A korlátok: Az írási hozzáférés még nyilvános béta fázisban van, a tömeges létrehozás és frissítés 10 rekordra korlátozódik, és az érzékeny adatok bekapcsolása esetén a Claude számára elérhetetlenek lesznek az interakciós előzmények.

2. Supermetrics: Csatornák közötti kampányadatok lekérdezése egy helyről

a Supermetrics segítségével

A Supermetrics egy marketingadat-platform. Csatlakozója összeköti a Claude-ot több mint 200 forrásból származó valós idejű hirdetési, elemzési, CRM-, e-kereskedelmi és értékesítési adatokkal. A lista a Google Ads-től és a Meta-tól kezdve a GA4-ig, a Shopify-ig, a HubSpot-ig és a Search Console-ig terjed. A trükk az, hogy a Claude egyetlen Supermetrics-kapcsolatot lát, nem pedig minden eszközhöz külön csatlakozót.

Kiválóan alkalmas olyan jelentésekhez, amelyek elkészítéséhez általában rengeteg exportált adat szükséges. Megkérheted a Claude-ot, hogy hasonlítsa össze a kiadásokat, a bevételeket, a CPA-t, a ROAS-t és a kampányeredményeket a különböző csatornák között. Ezen felül képes feltárni a szokatlan változásokat, és az eredményeket vezetői összefoglalóvá vagy megosztható irányítópulttá alakítani. A Supermetrics szerint a Claude képes létrehozni, szüneteltetni, elindítani vagy frissíteni a támogatott hirdetési kampányokat , és minden változtatás felkerül a sorba, hogy áttekintsd.

Egyedi MCP-beállítás: Látogasson el az mcp.supermetrics.com oldalra az önálló Supermetrics MCP-kiszolgáló konfigurálásához.

Próbáld ki ezt a feladattal:

Hasonlítsa össze a múlt heti Google Ads, Meta Ads és LinkedIn Ads teljesítményét. Mutassa be a kiadásokat, a bevételt, a ROAS-t, a CPA-t, valamint az öt legerősebb és leggyengébb kampányt. Jelölje meg a szokatlan változásokat, magyarázza el a rendelkezésre álló adatok alapján a valószínűsíthető okokat, és javasoljon költségvetési módosításokat emberi felülvizsgálatra.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető. A könyvtár-csatlakozóhoz nincs szükség Supermetrics-előfizetésre; az önálló MCP-kiszolgálóhoz viszont igen.

Legalkalmasabb: Teljesítményalapú marketingesek számára, akik több csatornáról készítenek jelentéseket, mint amennyit egyetlen platform meg tud jeleníteni. Ahol korlátokba ütközik: A Campaign írásai kizárólag a Google Ads, a Meta, a Microsoft Advertising és a TikTok platformokra terjednek ki, nem pedig az összes több mint 200 forrásra.

A Klaviyo csatlakozója közvetlen hozzáférést biztosít a Claude-nak a kampányjelentéseidhez, folyamataidhoz, profiljaidhoz, szegmenseidhez és eseményeidhez. Így az ügyfélélmény-kezelő csapatok elhagyhatják az általános szövegvázlatokat, és olyan kérdéseket tehetnek fel, amelyek az ügyfelek tényleges viselkedésén alapulnak. A Claude összehasonlíthatja a kampánybevételeket, megvizsgálhatja a kosár elhagyásának folyamatát, megtalálhatja azokat az elkötelezett ügyfeleket, akik még nem vásároltak, vagy ellenőrizheti, hogyan épül fel egy szegmens. Olvasási és írási műveleteket is kezel. A Claude képes kampányokat létrehozni, sablonokat hozzárendelni, valamint e-maileket összeállítani vagy lefordítani. Ezen felül frissíti a profilokat, módosítja a listák tagságát és kezeli a regisztrációkat. Sőt, termékvezérelt kampány előkészítésekor akár katalóguselemeket is lekérhet, és termékképeket is hozzáadhat URL-ekről. Egyetlen Klaviyo-fiók esetén csatlakozz a Claude csatlakozó-katalógusán keresztül, és hajtsd végre az OAuth-folyamatot. Azok az ügynökségek vagy csapatok, amelyek több fiókot kezelnek, a hivatalos távoli MCP-URL segítségével hozzáadhatják a Klaviyót egyéni csatlakozóként: https://mcp.klaviyo.com/mcp Próbáld ki ezt a feladattal: Hasonlítsuk össze az elmúlt két hónap elhagyott kosár-folyamatainak teljesítményét. Keressük meg azt a lépést, ahol a legnagyobb visszaesés történt, azonosítsuk azokat a nemrég aktív, de vásárlás nélkül távozó ügyfeleket, és készítsünk egy újraaktiválási kampánytervezetet erre a szegmensre a leghatékonyabb, legfrissebb tárgymező-sablonjaink felhasználásával.

3. Klaviyo: Az élő ügyféladatok életciklus-alapú kampányokká alakítása

A Klaviyo csatlakozója közvetlen hozzáférést biztosít a Claude-nak a kampányjelentéseidhez, folyamataidhoz, profiljaidhoz, szegmenseidhez és eseményeidhez. Így az ügyfélélmény-kezelő csapatok elhagyhatják az általános szövegfelkínálásokat, és olyan kérdéseket tehetnek fel, amelyek az ügyfelek tényleges viselkedésén alapulnak. A Claude összehasonlíthatja a kampánybevételeket, megvizsgálhatja a kosár elhagyásának folyamatát, megtalálhatja azokat az elkötelezett ügyfeleket, akik még nem vásároltak, vagy ellenőrizheti, hogyan épül fel egy szegmens.

Olvasási és írási műveleteket is kezel. A Claude képes kampányokat létrehozni, sablonokat hozzárendelni, valamint e-maileket összeállítani vagy lefordítani. Ezen felül frissíti a profilokat, módosítja a listák tagságát és kezeli a regisztrációkat. Sőt, termékorientált kampány előkészítésekor akár katalóguselemeket is lekérhet, és URL-ekről termékképeket is hozzáadhat.

Egyetlen Klaviyo-fiók esetén csatlakozz a Claude csatlakozó-katalógusán keresztül, és hajtsd végre az OAuth-folyamatot. Azok az ügynökségek vagy csapatok, amelyek több fiókot kezelnek, a hivatalos távoli MCP-URL segítségével egyéni csatlakozóként adhatják hozzá a Klaviyót: https://mcp.klaviyo.com/mcp

Próbáld ki ezt a feladattal:

Hasonlítsuk össze az elmúlt két hónap elhagyott kosár-folyamatainak teljesítményét. Keressük meg azt a lépést, ahol a legnagyobb visszaesés történt, azonosítsuk azokat a nemrég aktív, de vásárlás nélkül távozó ügyfeleket, és készítsünk egy újraaktiválási kampánytervezetet erre a szegmensre a leghatékonyabb, legfrissebb tárgymező-sablonjaink felhasználásával.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető, beleértve az ingyenes csomagot is.

Legalkalmasabb: E-kereskedelmi és ügyfélmegtartási csapatok számára, akiknek következő e-mailjeit az ügyfelek tényleges viselkedése alapján kell kialakítaniuk. Ahol elakad a folyamat: A Claude elkészíti a kampány vázlatát; a küldésről továbbra is egy ember dönt. A több fiókot kezelő ügynökségeknek az egykattintásos telepítés helyett az egyedi csatlakozóra van szükségük.

4. Amplitude: Tegyen fel kérdéseket a termékhasználati viselkedéssel kapcsolatban anélkül, hogy újra kellene építenie a műszerfalat

Az Amplitude egy termékelemző platform, amelynek csatlakozója ezeket a viselkedési adatokat bejuttatja a Claude-ba. A marketing- és növekedési csapatok közvetlenül a csevegőben vizsgálhatják meg diagramjaikat, irányítópultjaikat, kohortjaikat, kísérleteiket és funkciójelzőiket. Egy olyan kérdés, amely korábban azt jelentette, hogy kérelmet kellett benyújtani az adatszolgáltató csapatnak, vagy saját magunknak kellett megtanulnunk az Amplitude lekérdezés-készítőjét, most egy mondattá válik, amelyet beírunk, és egy lélegzetvétel alatt meg is kapjuk rá a választ.

A Claude összehasonlíthatja az aktiválásokat kampányforrások szerint, azonosíthatja, hol lépnek ki a felhasználók a konverziós csatornából, felismerheti a megtartáshoz kapcsolódó viselkedésmintákat, illetve kijelölheti azokat a szegmenseket, amelyeknél nagyobb a lemorzsolódás kockázata.

Az Amplitude egy távoli MCP végpontot is biztosít az egyéni beállításokhoz: https://mcp.amplitude.com/mcp. Az EU-ban tárolt fiókok esetében a következő címet kell használni: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp

A Claude az OAuth-on keresztül kezeli a hitelesítést, így nem kell API-kulcsot létrehoznia vagy tárolnia.

Próbáld ki ezt a feladattal:

Hasonlítsa össze a fizetett keresés, a fizetett közösségi média és az organikus keresés révén az elmúlt nyolc hétben megszerzett felhasználókat. Mutassa be az aktiválást, a fő konverziós csatorna teljesítését és a négyhetes megtartási arányt csatornánként. Hozzon létre egy kohortot a legerősebb szegmens számára, és készítsen egy diagramot, amely bemutatja azokat a viselkedési mintákat, amelyek megkülönböztetik ezt a szegmenst az alacsony megtartási arányú felhasználóktól.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető, beleértve az ingyenes csomagot is.

Legalkalmasabb: Növekedési és termékmarketingesek számára, akiknek konverziós csatornákra és ügyfélmegtartásra vonatkozó válaszokra van szükségük anélkül, hogy adatkérést kellene benyújtaniuk. A gyenge pont: A válasz csak annyira jó, amennyire az esemény-taxonómiád. Az inkonzisztens nyomon követés megbízható, de téves következtetésekhez vezet.

5. Ahrefs: Végezz SEO-kutatást közvetlenül a Claude-on belül

Az Ahrefs egy SEO-eszközkészlet, amelynek csatlakozója olvasási hozzáférést biztosít a Claude-nak a kulcsszó-kutatáshoz, a versenytársak elemzéséhez, a visszalinkelések ellenőrzéséhez, a rangsor-követéshez és a mesterséges intelligencia által támogatott keresési láthatósághoz. Ahelyett, hogy egyszerre csak egy jelentést töltenél le, szélesebb körű kérdést tehetsz fel, és hagyhatod, hogy a Claude több Ahrefs-ellenőrzést is beépítsen egyetlen csevegésbe. Ezután mindezt kutatási összefoglalóvá vagy tartalmi tervvé alakíthatja.

Az Ahrefs egy távoli, hosztolt MCP-kiszolgálót üzemeltet, amelyet egyéni csatlakozóként adhat hozzá a Claude-hoz, és OAuth-on keresztül hitelesíthet (vagy egy MCP-hatókörű kulccsal, amely nem azonos az Ahrefs API v3 kulccsal): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp

Próbáld ki ezt a feladattal:

Hasonlítsa össze domainünket három versenytársunkkal! Keresse meg azokat a magas vásárlási szándékú kulcsszavakat, amelyeknél ők szerepelnek a ranglistán, mi pedig nem; azonosítsa azokat az oldalakat, amelyek a legerősebb visszalinkeléseket kapják; és mutassa meg, mely márkák kapnak a legnagyobb láthatóságot az AI-alapú keresésben. Alakítsa az eredményeket prioritások szerint rendezett tartalmi tervvé!

Csomag: Valamennyi Claude-csomagban elérhető egyéni csatlakozóként. Fizetős Ahrefs-csomagot igényel (Lite vagy annál magasabb szintű).

Legalkalmasabb: SEO- és tartalomcsapatok számára, akik a feladatleírást valós rangsor-, visszalinkelés- és AI-láthatósági adatokra alapozzák. A korlátok: Csak olvasási jogosultság van, így semmi sem kerül közzétételre. A hosztolt MCP emellett kifejezetten a támogatott AI-ügyfelek számára készült, nem pedig általános célú API-ként egyéni szkriptekhez.

Legalkalmasabb: SEO- és tartalomcsapatok számára, akik a feladatleírást valós rangsor-, visszalinkelés- és AI-láthatósági adatokra alapozzák. A korlátok: Csak olvasási jogosultság van, így semmi sem kerül közzétételre. A hosztolt MCP emellett kifejezetten a támogatott AI-kliensek számára készült, nem pedig általános célú API-ként egyéni szkriptekhez.

6. Similarweb: A versenytársak forgalmának és a közönség igényeinek összehasonlítása

A Similarweb egy digitális elemző platform. A Claude-csatlakozója webes, alkalmazás-, közönség-, kulcsszó- és piaci adatokat gyűjt össze a Claude-ba. Használd ezt, ha arra vagy kíváncsi, honnan származik a versenytársak forgalma, mely csatornák hajtják a növekedésüket, és hogyan teljesít egy márka a kategóriáján belül.

Ezzel más feladatot lát el, mint az Ahrefs. Az Ahrefs a keresési rangsorokat és a visszalinkeléseket vizsgálja mélyrehatóan. A Similarweb viszont tágabb képet ad: forgalomforrások, a közönség összetétele, az alkalmazások teljesítménye és az iparági referenciaértékek. Így tesztelheted, hogy egy versenytárs növekedése a keresésből, a fizetett médiából, az ajánlásokból, a közösségi médiából vagy a közvetlen forgalomból származik-e, mielőtt eldöntenéd, hol érdemes mélyebbre ásni.

A Similarweb egy saját beállításokra alkalmas, hosztolt MCP-kiszolgálót is biztosít: https://mcp.similarweb.com

Próbáld ki ezt a feladattal:

Hasonlítsa össze weboldalunkat négy versenytársunkkal az elmúlt hat hónap adatai alapján. Bontsa le a forgalmat csatornánként és földrajzi területenként, mutassa be az egyes weboldalak legfontosabb organikus kulcsszavait, és azonosítsa azokat a közönségi vagy piaci szegmenseket , ahol a versenytársak gyorsabban növekednek, mint mi.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető, beleértve az ingyeneset is, de szükséged lesz egy API-hozzáféréssel rendelkező Similarweb-előfizetésre (csak API, Business vagy Enterprise csomagok).

Legalkalmasabb: Stratégiai és versenytársi kutatásokhoz, ahol a kérdés inkább a kategóriára vonatkozik, mint a saját webhelyre. A korlátok: A számok modellezett becslések, nem pedig versenytársak elemzései. Irányadó jellegűek, de nem olyan adatok, amelyeket egy igazgatósági prezentációban érdemes lenne alátámasztani.

7. Canva: Készítsen kampányanyagokat anélkül, hogy elhagyná a Claude-ot

A Canva egy tervezőplatform. A Claude csatlakozóján keresztül közvetlenül a Canva-fiókodból kereshetsz, készíthetsz, automatikusan kitölthetsz és exportálhatsz terveket. A marketingesek számára ez valódi termelési munkát jelent. Átalakíthatsz egy briefet prezentációvá, elkészíthetsz közösségi média grafikákat, kitölthetsz egy márkás sablont friss szöveggel, vagy előáshatsz egy munkaterületen elveszett tervet.

A hasznos része nem pusztán a képek generálása. A Claude képes együttműködni a meglévő Canva-tartalmakkal és sablonokkal. Ezáltal sokkal hatékonyabbá válik az ismétlődő kampányok előállításában. Megkérheted, hogy keresse meg az elmúlt negyedév bemutatóanyagát, foglalja össze az üzeneteket, készítsen egy új verziót egy másik célközönség számára, majd exportálja az eredményt áttekintésre.

A Canva hivatalos távoli MCP-kiszolgálót üzemeltet: https://mcp.canva.com/mcp

Próbáld ki ezt a feladattal:

Keresse meg legújabb termékbemutató prezentációnkat, foglalja össze a legfontosabb üzenetet, és készítsen egy öt diából álló partneri változatot ugyanazzal a márkaarculattal. Tartsa meg az eredeti prezentáció állításait, rövidítse le a szöveget, majd exportáljon egy áttekintésre szánt példányt.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető. A Canva bármely csomagjában lehet keresni, létrehozni és exportálni; a márkás sablonokhoz Pro, Teams vagy Enterprise csomag szükséges; az automatikus kitöltés csak az Enterprise csomagban érhető el.

Legalkalmasabb: Tartalom- és kreatív csapatok számára, amelyek meglévő sablonokból ismétlődő kampányokat hoznak létre. A korlátok: Ellenőrizd, hogy a csatlakoztatott fiók mely Canva-munkaterületekhez, mappákhoz, sablonokhoz és márkaeszközökhöz fér hozzá. Emellett a Claude nem tudja megítélni, hogy egy terv megfelel-e a márkarendszerednek, a jogi előírásoknak vagy a kampányleírásnak, hacsak ezek a szabványok nem szerepelnek a forrásanyagban.

8. Figma: Kampánytervek átvitele a koncepció, az értékelés és a gyártás fázisai között

A Figma egy tervezési és prototípus-készítő platform. A csatlakozó strukturált hozzáférést biztosít a Claude számára a Figma-fájlokhoz, a komponensektől és változóktól kezdve az elrendezésekig és a FigJam-tartalmakig. Akkor bizonyítja igazán az értékét, amikor a kampánymunka a tervezés és a fejlesztés között zajlik. Gondoljunk csak a céloldalakra, termékbemutatókra, bevezetési prezentációkra és webes élményekre.

A csatlakozó kétirányú. A Claude képes olvasni a tervezési kontextust, kódot generálni a kiválasztott keretekből, FigJam-diagramokat létrehozni, valamint szerkeszthető tartalmat írni vissza a vászonra. Így egy csapat az élő felületről átléphet a szerkeszthető Figma-rétegekre, áttekintheti a tervet, majd a jóváhagyott módosításokat beépítheti a fejlesztésbe.

A Figma által ajánlott távoli MCP végpont: https://mcp. figma. com/mcp; emellett helyi asztali végpontot is kínálnak: http://127. 0. 0. 1:3845/mcp

Próbáld ki ezt a feladattal:

Vizsgálja át a kiválasztott céloldal-vázlatokat a bevezetési briefünkben szereplő üzenetek tükrében. Jelölje meg azokat a szövegrészeket, amelyek ellentmondanak a jóváhagyott pozicionálásnak, sorolja fel a hiányzó állapotokat vagy eszközöket, és készítsen egy FigJam-diagramot, amely bemutatja a javasolt módosítási folyamatot.

Csomag: A távoli szerver minden Figma-licenc és -csomag esetében működik; az asztali szerverhez fizetős csomagban Dev vagy Full licenc szükséges.

Legalkalmasabb: Olyan tervező-, web- és bevezetési csapatok számára, amelyek a kampánymunkát a kritika és a kivitelezés között mozgatják. A korlát: Csak a Figma MCP-katalógusában szereplő ügyfelek tudnak csatlakozni, ezért érdemes ellenőrizni a saját listádat, mielőtt a tervezésbe belekezdenél.

9. Notion: alakítsd a kampányokkal kapcsolatos ismereteidet működőképes dokumentumokká

A Notion-csatlakozó olvasási és írási hozzáférést biztosít a Claude számára a munkaterület azon részeihez, amelyekhez a csatlakoztatott fiók hozzáférhet. A Claude képes oldalakat keresni, kampánykontextust lekérni, új oldalakat létrehozni, tartalmakat szerkeszteni és adatbázis-bejegyzéseket frissíteni. A marketingesek számára ez akkor hasznos, ha a briefek, a pozicionálás, a szerkesztői útmutatások, a kutatások és a kampánykövetők már a Notionban találhatók.

Így a Claude összegyűjtheti a bevezető oldalakon szétszórt döntéseket, vagy egy kész elemzést átalakíthat egy áttekinthető brief-é. És ellentétben az írásvédett csatlakozókkal, az eredményt közvetlenül visszaírja a Notionba, ahelyett, hogy a csevegésben hagyná.

Távoli MCP-szerver: https://mcp.notion.com/mcp

Próbáld ki ezt a feladattal:

Keresse meg vállalati kampányunk jóváhagyott pozicionálását, célközönség-elemzését és bevezetési megjegyzéseit. Készítsen kampányleírást, amely tartalmazza a központi üzenetet, az alátámasztó érveket, a csatornatervet, a nyitott kérdéseket és a felelős személyek nevét, majd mentse el a kampányadatbázisba.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető, beleértve az ingyenes csomagot is.

Legalkalmasabb: Tartalom- és kampánykezelő csapatok számára, amelyek feladatleírásai és nyomonkövető eszközei már ott találhatók. A korlátok: A Claude hozzáférési jogosultságai a Notionon keresztül megadott engedélyektől függenek, és az írási hozzáférés azt jelenti, hogy módosíthatja az élő oldalakat és az adatbázis-rekordokat. Ellenőrizze, mely munkaterületek és oldalak tartoznak a hatály alá, és vizsgálja át a módosítások következményeit, mielőtt a Claude frissítené a hiteles forrásként szolgáló briefet vagy a kampánykövetőt.

Legalkalmasabb: Tartalom- és kampánykezelő csapatok számára, amelyek feladatleírásai és nyomonkövető eszközei már ott találhatók. A korlátok: A Claude hozzáférési jogosultságai a Notionon keresztül megadott engedélyektől függenek, és az írási hozzáférés azt jelenti, hogy módosíthatja az élő oldalakat és az adatbázis-rekordokat. Ellenőrizze, mely munkaterületek és oldalak tartoznak a hatály alá, és vizsgálja át a módosítások következményeit, mielőtt a Claude frissítené a hiteles forrásként szolgáló briefet vagy a kampánykövetőt.

10. Google Drive: Keresés a kampány mögött álló forrásfájlokban

A Google Drive az a hely, ahol a kampánymunkák nagy része felhalmozódik. A csatlakozó segítségével a Claude átkutathatja a Drive-ot, és dolgozhat a Dokumentumok, Táblázatok és Diák alkalmazásokban. El tudja olvasni a Dokumentumokat, CSV-formátumban tudja lekérni a Táblázatok adatait, és ki tudja emelni a szöveget a Diákból. Ez akkor jön jól, ha az adatok kutatási fájlok, teljesítménytáblázatok, prezentációk és jóváhagyott szövegek között szétszóródnak.

Megkérheted Claude-ot, hogy keresse meg a legfrissebb üzenetcsomagot, hasonlítsa össze a végleges céloldal szövegével, és vonja ki az eredményeket egy táblázatból – mindezt anélkül, hogy minden egyes fájlt megnyitnál.

Próbáld ki ezt a feladattal:

Keresse meg a harmadik negyedévi bevezetéshez tartozó legfrissebb, jóváhagyott kampánytervet, pozicionálási prezentációt és teljesítménytáblázatot. Hasonlítsa össze a végleges üzeneteket a jóváhagyott állításokkal, majd csatornánként foglalja össze az eredményeket, és minden megállapításhoz hivatkozzon a forrásfájlra.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető, beleértve az ingyenes csomagot is.

Legalkalmasabb: Olyan csapatok számára, amelyek forrásanyagai dokumentumok, táblázatok és prezentációk között szétszóródva találhatók. Ahol elakad a rendszer: A Google Drive a Claude beépített Google Workspace-folyamatán és az OAuth-on keresztül kapcsolódik, és csak olvasási hozzáférést biztosít. A Google Drive-on található rendezetlen mappák és homályos fájlnevek minden választ gyengítenek, és a Claude-ban nincs olyan funkció, amely ezt helyrehozná az Ön számára.

11. Slack: A kampányokkal kapcsolatos beszélgetések döntésekké és feladatátadásokká alakítása

A Slack-csatlakozó segítségével a Claude üzeneteket, csatornákat, beszélgetésszálakat, fájlokat, felhasználókat és vásznakat kereshet, majd üzeneteket fogalmazhat meg vagy küldhet el. Ezért nagyon hasznos olyan kampánymunkákhoz, amelyek ritkán szerepelnek a hivatalos briefben. Gondoljunk csak a késői visszajelzésekre, a bevezetési megbeszélésekre, az elakadt jóváhagyásokra és a beszélgetésszálakban egyeztetett változtatásokra.

A Claude összefoglalhat egy hosszú bevezetési csatornát, elkülönítheti a döntéseket a javaslatoktól, és tiszta állapotfrissítést készíthet az érdekelt felek számára. Emellett létrehozhat egy Slack-vásznat is a végleges terv rögzítéséhez. Ezzel megakadályozható, hogy a fontos kontextus eltűnjön az üzenetelőzmények között.

Próbáld ki ezt a feladattal:

Tekintsd át az elmúlt hét #q3-launch csatornáját. Válaszd szét a végleges döntéseket, a megoldatlan kérdéseket, az akadályokat és a kijelölt teendőket. Készíts egy tájékoztatót az érintettek számára áttekintésre, majd hozz létre egy táblázatot a jóváhagyott bevezetési állapotról.

Csomag: A Claude összes csomagjában elérhető, beleértve az ingyenes csomagot is.

Legalkalmasabb: Többfunkciós kampánycsapatok számára, ahol a döntéseket beszélgetési szálakban hozzák meg. Ahol elakad a rendszer: A csevegés a már elvetett döntéseket közvetlenül a jelenlegi döntések mellett tárolja, és a Claude nem tudja megbízhatóan megkülönböztetni őket. A döntéshozatalhoz használja a briefet döntő tényezőként.

A csatlakozók egy élő rendszer, nem pedig egy katalógus Minden „legjobb csatlakozók” lista úgy kezeli a csatlakozókat, mint gyűjthető tárgyakat. Ez azonban téves megközelítés. A csatlakozó egy állandó kapcsolat a Claude és egy nyilvántartási rendszer között, és az állandó kapcsolatokat gondozni kell. Az engedélyek lejárnak. A szolgáltatók új objektumokat bocsátanak ki, a régieket pedig kivonják a forgalomból. A januárban megadott hozzáférés júliusban is nyitva marad, és észrevétlenül olyan adatokra mutat, amelyeket már nem lekérdez. Ennek mögött egy konkrét mechanizmus áll, amely minden egyes csevegésnél költségekkel jár. A csatlakozók nem projektenként, hanem fiók szinten töltődnek be, így minden egyes engedélyezett csatlakozó beépíti az eszközdefinícióit minden új, általad indított beszélgetésbe. Egyetlen nagy terhelésű csatlakozó is több tucat eszközt magában foglalhat. Ha tizenkettőt engedélyezel, a kontextusablak jelentős része már eltűnik, mielőtt egy szót is begépelnél. A Claude Code kivételt képez, mivel projektenként tudja korlátozni a szerverek hatókörét. A Claude egy „eszközök betöltése szükség szerint” beállítást kínál, amelynek célja ennek elhalasztása, bár a felhasználók arról számoltak be, hogy ez nem mindig működik, és a teljes definíciók továbbra is előre betöltődnek. Tekintsd ezt segítségnek, ne garanciának. A megoldás tehát inkább egy szokás, mint egy beállítás. Munkamenet előtt engedélyezd a feladathoz szükséges csatlakozókat, a többit pedig kapcsold ki. Negyedévente nyisd meg a csatlakozók listáját, és gondold át, melyiket használtad ténylegesen, majd a többit a forráseszközben is kapcsold le, ne csak a Claude-ban. Az OAuth-hozzáférés visszavonása ott, ahol megadtad, az egyetlen módja annak, hogy megfelelően bezárd az ajtót.

Hogyan állítsuk be a Claude-csatlakozót

Egy könyvtárcsatlakozó beállítása néhány percet vesz igénybe, és nem igényel programozást. A folyamat szinte minden hozzáadott marketingeszköz esetében ugyanaz.

A Claude-ban lépj a Testreszabás > Csatlakozók menüpontra, és böngészd át a Csatlakozók könyvtárát Keresse meg a kívánt csatlakozót, majd kattintson a Csatlakozás gombra Végezze el az OAuth-folyamatot a megnyíló böngészőfületben. Jelentkezzen be magába az eszközbe, és adjon engedélyt a Claude-nak az Ön által jóváhagyott hatókörökön belül Visszatérve a Claude-ba: a csatlakozó megjelenik a csevegésben, és bekapcsolhatod adatforrásként a beszélgetéshez

Ha egy eszköz nem szerepel a könyvtárban, akkor egyéni csatlakozót kell hozzáadni. Lépjen a Testreszabás > Csatlakozók menüpontba, kattintson a + gombra, válassza az Egyéni csatlakozó hozzáadása lehetőséget, majd adja meg a nevet és a távoli MCP-kiszolgáló URL-címét. Ha a kiszolgáló megköveteli, adja meg az OAuth-hitelesítő adatokat a speciális beállítások alatt.

Egy apró beállítási részlet órákat spórolhat meg a zavarodottságtól. Az Anthropic felhívja a figyelmet arra, hogy az egyedi csatlakozók az Anthropic felhőjéből érnek el az MCP-kiszolgálót, nem pedig a helyi gépről. Ezért a vállalati tűzfal mögötti kiszolgáló nem fog működni, hacsak nem engedélyezed az Anthropic IP-tartományait. Ez még a Claude Desktop esetében is érvényes, amely egyébként a saját gépeden fut.

Még egy megjegyzés: bármelyik csomaghoz hozzáadható egy egyedi csatlakozó, de az ingyenes felhasználók számára ez egy darabra korlátozódik. A könyvtár-csatlakozók széles körben elérhetők az összes csomagban.

MCP vagy automatizálási platform: melyikre van szükséged?

A Claude-csatlakozók úgy tűnhetnek, mintha a Zapier, a Make vagy egy natív alkalmazásintegráció újabb változatai lennének. Vannak átfedéseik, de különböző problémákat oldanak meg.

Az automatizálási platform akkor működik a legjobban, ha az útvonal rögzített. Bekövetkezik egy kiváltó esemény, ezt követi egy előre meghatározott művelet, és minden alkalommal ugyanaz a sorrend fut le. Például amikor valaki beküld egy kampányigénylő űrlapot, a rendszer létrehozhat egy feladatot, kijelölheti a marketingoperációs vezetőt, és elküldhet egy Slack-értesítést.

Az MCP akkor működik a legjobban, ha az útvonal attól függ, mit talál Claude. Megkérheted, hogy vizsgálja meg, miért csökkentek a fizetett konverziók, hasonlítsa össze a hirdetési adatokat a CRM-eredményekkel, ellenőrizze, változott-e a céloldal üzenete, és javasoljon következő lépéseket. Claude dönti el, melyik összekapcsolt forrásokat vizsgálja meg, és hogyan értelmezi azokat az általad beállított szabályok keretein belül.

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Hogyan illesszük be a csatlakozókat a kampány munkafolyamatába

Már megismerkedtél a csatlakozókkal. Az igazi haszon akkor jelentkezik, amikor ezeket egy sorozatba fűzöd össze. Egyetlen csatlakozó egy kérdésre ad választ. A munkafolyamat azonban tovább megy, és meghatározza Claude számára a feldolgozás sorrendjét, azt, hogy melyik forrás adatát vegye figyelembe, ha kettő közül az egyik ellentmond a másiknak, valamint azt, hogy hol kell szünetet tartania a jóváhagyásodra várva. A csatlakozók önmagukban soha nem kommunikálnak egymással. Claude futtatja a sorozatot, és az utasításaid jelentik azokat a működési szabályokat, amelyeket követ.

1. Kezdjük a kampányleírással

Minden utána következő lépés átveszi azt, amit itt rögzítesz, ezért kezdd azzal, hogy kijelölsz egy hiteles oldalt, amely a „valóság forrása” lesz. Amint a Claude ezt a Notion-oldalt tekinti döntőnek, minden későbbi lépés ugyanabból a pozícionálásból, célközönségből és jóváhagyott állításokból merít.

„Használja a Notionban található, jóváhagyott harmadik negyedévi kampánytervet mint hiteles forrást a pozícionálás, a célközönség, az ajánlat részletei és a jóváhagyott állítások tekintetében. Jelölje meg minden olyan későbbi forrást, amely ezzel ellentmondásban áll.”

2. A kreatív anyag áttekintése a brief alapján

Most a Claude a tervet a brief alapján értékeli, és az általad beállított korlátok határozzák meg a következő lépést. Kérd meg, hogy jelölje meg a szövegbeli ütközéseket, és ne nyúljon a fájlhoz, amíg jóvá nem hagyod. Az eltérések felismerése a csatlakozók hozzáférésének helyes felhasználása, míg a márkával kapcsolatos döntések továbbra is az ember feladata.

„Ellenőrizd a céloldal tervezetét a Notion-ben szereplő brief alapján. Jelöld meg azokat az állításokat, címsorokat, cselekvésre ösztönző felhívásokat vagy a célközönséghez szóló nyelvezetet, amelyek ellentmondanak a jóváhagyott pozicionálásnak. Ne szerkeszd a fájlt, amíg nem hagyom jóvá a javasolt változtatásokat.”

3. Hasonlítsa össze a platformok eredményeit a CRM-eredményekkel

A bevezetés után a Claude egy lépésben kiolvassa a Supermetrics hirdetési adatait és a HubSpot CRM-eredményeit. A koordinációs kihívás abban rejlik, hogy a kettőt szét kell választani. Mivel egy hirdetési platformon elért konverzió ritkán egyenlő egy minősített potenciális ügyféllel, utasítsd a Claude-ot, hogy ezeket külön mutatóként jelentsen, így a számok hitelesek maradnak.

„Töltsd le a kiadásokat, a CPA-t és a ROAS-t a Supermetricsből. Ezután használd a HubSpotot, hogy megmutasd az említett kampányokhoz kapcsolódóan létrehozott kapcsolatokat, az életciklus előrehaladását, a minősített potenciális ügyfelek listáját és a lezárt bevételeket. A hirdetési platformokon elért konverziókat és a CRM-eredményeket kezelj külön mutatóként.”

4. Az eredmények átadása a csapatnak

Végül Claude elkészíti a jelentés vázlatát, és előkészíti a Slackbe való feltöltésre. Itt egy egyértelmű jóváhagyási szabályt kell bevezetni: Claude írja meg a frissítést, mutassa meg neked, majd tartsd vissza a bejegyzést, amíg jóvá nem hagyod.

„Készíts egy Slack-bejegyzést, amely tartalmazza az összefoglalót, a három lényeges változást, a megoldatlan adathiányokat és a felelős személyek nevét. Mutasd meg nekem, mielőtt közzéteszed a #marketing-performance csatornán.”

Így a csapat teljes körű áttekintést kap:

Összefoglaló → kreatív áttekintés → teljesítményelemzés → jóváhagyott jelentés

Ezen lépések között nincs CSV-export. A hozzáférés önmagában még nem elég egy munkafolyamat kialakításához. A sorrend, a döntő tényezők, a mutatók meghatározása és a jóváhagyási pontok azok, amelyek a négy csatlakozót egyetlen, megismételhető ciklussá alakítják. A csatlakozók biztosítják a hozzáférést, a Claude gondoskodik a koordinációról, az Ön utasításai pedig meghatározzák a szabályokat.

A teljes körforgást összekötő utasítás: Használd a Notionban található, jóváhagyott harmadik negyedévi kampánytervet mint hiteles forrást a célközönség, a pozícionálás, az ajánlat részletei és a jóváhagyott állítások tekintetében. Vizsgáld át a Figma-ban a jelenlegi céloldal-tervet a brief alapján. Sorold fel az esetleges szövegbeli vagy üzenetbeli ellentmondásokat, de ne módosítsd a tervet. Ezután a Supermetrics segítségével szerezze be az elmúlt hét napra vonatkozó kiadásokat, CPA-t, ROAS-t és kampányszintű teljesítményt a Google Ads, a Meta Ads és a LinkedIn Ads platformokról. Használja a HubSpotot az említett kampányokhoz kapcsolódóan létrehozott kapcsolatok, az életciklusbeli változások, a minősített potenciális ügyfelek listája és a lezárt bevételek megjelenítéséhez. Tartsa külön a platformon belüli konverziókat és a CRM-eredményeket, és jelölje meg azokat a kampányneveket vagy rekordokat, amelyeket nem tud összeegyeztetni. Készíts egy tömör heti jelentést, amely tartalmazza a vezetői összefoglalót, a csatornák összehasonlítását, a három legnagyobb változást és legfeljebb öt ajánlott intézkedést. Ezután készíts egy Slack-bejegyzést a #marketing-performance csatornára, de a közzététel előtt várd meg az én jóváhagyásomat.

Aboli Gangreddiwar, egy életciklus-marketing vezető, aki részletes elemzést írt az MCP-kről a marketingesek számára, jól fogalmaz:

Úgy tekintek rá, mint egyfajta USB-C-re a marketinges eszköztáradhoz. Ha a Databricks-et használod CDP-ként, a HubSpot-ot pedig ESP-ként, az MCP segítségével ezek a rendszerek potenciálisan zökkenőmentesebben kommunikálhatnak egymással. Nem lenne szükséged BI-jegyre minden alkalommal, amikor új adatmezőt szeretnél. ”

Úgy tekintek rá, mint egyfajta USB-C-re a marketinges eszközkészletedhez. Ha a Databricks-et használod CDP-ként, a HubSpot-ot pedig ESP-ként, az MCP segítségével ezek a rendszerek potenciálisan zökkenőmentesebben kommunikálhatnak egymással. Nem lenne szükséged BI-jegyre minden alkalommal, amikor új adatmezőt szeretnél. ”

Ez az átmenet a marketingről beszélő mesterséges intelligenciától a marketinget irányító mesterséges intelligenciáig. Ha a bevezetés előtt átfogóbb képet szeretnél kapni arról, hogy hol illeszkedik be a mesterséges intelligencia a marketingmunkába, nézd meg ezt:

Biztonságosak-e a Claude-csatlakozók a marketingadatok kezeléséhez?

Lehetséges. A biztonság három tényezőtől függ: a választott csatlakozótól, a megadott jogosultságoktól és attól, hogy Claude milyen műveleteket hajthat végre. A legtöbb könyvtár-csatlakozó OAuth-ot használ, így a jelszó megosztása helyett a forrásplatformon keresztül jelentkezik be. Az egyedi MCP-kiszolgálók OAuth-ot, API-kulcsokat vagy más megoldásokat is használhatnak, ezért először olvassa el a gyártó útmutatóját.

A marketingadatok kezelése során kövess négy szabályt:

Inkább a könyvtári csatlakozókat vagy az elsődleges MCP-kiszolgálókat használja. Az Anthropic felhívja a figyelmet arra, hogy Az Anthropic felhívja a figyelmet arra, hogy az egyéni csatlakozók olyan szolgáltatásokhoz is összekapcsolhatják a Claude-ot, amelyeket a cég nem ellenőrzött . Csak akkor adjon hozzá egyéni végpontot, ha az a szolgáltató saját dokumentációjából származik. Ellenőrizze továbbá, ki üzemelteti a kiszolgálót, és milyen adatokhoz fér hozzá

Az írási műveleteket csak jóváhagyás után engedélyezze. A Claude segítségével minden eszközt beállíthat Mindig engedélyezve , Jóváhagyás szükséges vagy Blokkolva állapotra. Ahol lehetséges, kezdje olvasási joggal. Kérjen megerősítést, mielőtt a Claude módosítaná a költségvetéseket, frissítené a CRM-bejegyzéseket, szerkesztené a célközönséget, üzeneteket küldene vagy felülírná az élő dokumentumokat

Ellenőrizze a csatlakoztatott felhasználó jogosultságait. A Claude átveszi az adott személy hozzáférési jogosultságait a forrásplatformon, így csak azt láthatja vagy teheti meg, amit az illető már eddig is megtehetett. Az OAuth-hatókörök, a szervezeti beállítások és az egyes eszközökre vonatkozó jogosultságok tovább szűkíthetik a hozzáférést

Számítson arra, hogy bizonyos adatok nem lesznek elérhetők. A HubSpot például az „Érzékeny adatok” beállítás bekapcsolásakor A HubSpot például az „Érzékeny adatok” beállítás bekapcsolásakor minden interakciós előzményt blokkol . Ez kiterjed az e-mailekre, a hívásokra, a megbeszélésekre, a jegyzetekre és a feladatokra. Így előfordulhat, hogy a válasz szándékosan hiányos lesz

Adja hozzá ezt az utasítást az érzékeny munkafolyamatokhoz:

Sorolja fel azokat a rekordokat, mezőket, fájlokat vagy csatornákat, amelyekhez nem tudott hozzáférni. Ne becsülje ki a hiányzó értékeket.

A legbiztonságosabb út egyszerű. Adjon meg a legkisebb szükséges hozzáférési szintet, a fontosabb műveleteket tartsa emberi jóváhagyás alatt, és csak akkor bővítse a jogosultságokat, ha azt egy valódi munkafolyamat megköveteli.

Miért nem működnek a Claude-csatlakozóid?

Ha egy csatlakozó nem működik megfelelően, az oka általában néhány előre látható tényező közül az egyik. Ritkán a felhasználói parancs az oka.

A szerver nem érhető el : Az egyedi és távoli csatlakozók az Anthropic felhőjéből érnek el, nem a saját gépéről. Ha az MCP-szerver tűzfal mögött vagy magánhálózaton található, a rendszer addig hibaüzenetet fog jelezni, amíg az Anthropic IP-tartományait fel nem veszi a megengedett listára

Az OAuth-tokennak csendben lejárt az érvényessége : Az egyedi csatlakozók OAuth-tokenjei nem mindig maradnak meg az alkalmazás újraindítása után. : Az egyedi csatlakozók OAuth-tokenjei nem mindig maradnak meg az alkalmazás újraindítása után. Az Anthropic saját Claude Code-tárháza olyan csatlakozókat dokumentál, amelyek „csatlakozva” állapotot jeleznek, miközben egyetlen eszközt sem töltenek be. A megbízható megoldás a csevegésen belüli hitelesítési felugró ablak, amelyet munkamenetenként egyszer kell futtatni

A hiba a rendszer felsőbb szintjén jelentkezik : A távoli csatlakozók a szerver oldalon is meghibásodhatnak, még akkor is, ha a felhasználó oldalán semmi sem változott. Amikor egy eszköz frissítést küld az MCP-kiszolgálójára, a kapcsolatod a te hibádon kívül is megszakadhat

Csomagkorlátozások: Az ingyenes felhasználók egy egyedi csatlakozót kapnak, több csatlakozó használatához pedig fizetős Anthropic-csomagra van szükség

Hogyan tartja összekapcsolva a marketinges eszközöket a ClickUp?

Mostanra a csatlakozók már elvégezték a dolgukat. A Claude lekérdezte a hirdetési adatokat, összevetette azokat a CRM-mel, és pontos képet adott arról, mi működött. Ezután valakinek át kell másolnia ezeket az ajánlásokat egy feladatkezelő eszközbe, kijelölnie a felelősöket, hozzáadnia a briefet, és a következő értékelésen újra elmagyarázni a döntést. Egy héttel később senki sem tudja megmondani, mely ajánlásokat hagyták jóvá, melyeket hajtottak végre, és melyek akadtak el.

Ezt a hiányosságot pótolja a ClickUp. A csatlakozók a kampányadatokat a Claude-ba továbbítják. A ClickUp pedig a briefet, a döntéseket, a teljesítendő feladatokat és az utómunkát ugyanahhoz a kampányrekordhoz köti.

A Claude-ból származó információtól a saját feladatig

Amikor a Claude jelzi, hogy egy céloldal konverziót veszít, a ClickUp Brain azonnal megnyithatja a feladatot, kijelölhet egy felelős személyt, beállíthat egy határidőt, összekapcsolhatja a forrásleírást, és feloszthatja a feladatot szövegírási, tervezési és minőségbiztosítási alfeladatokra.

Használd a ClickUp Brain-t feladatok kiosztásához, határidők beállításához, a munkaterhelés felméréséhez és még sok minden máshoz

Az egyes kampányok során elvégzendő ellenőrzéseket pedig egy ClickUp Super Agent végzi el önállóan. A rendszer az új beérkező feladatokat a kritériumok alapján szűri, a jóváhagyott briefekből termelési feladatokat hoz létre, és jelzi a megakadt felülvizsgálatokat, mielőtt azok túllépnék a határidőt. Te döntöd el, mely forrásokat olvassa be a rendszer, és mely műveletekhez szükséges a jóváhagyásod, így az automatizálás soha nem haladja meg az emberi beavatkozás szintjét.

Összefoglaló, döntések és állapot egyetlen rekordban

A pozícionálásod, az állításaid és a jóváhagyási előzményeid a ClickUp Docs-ban találhatók, közvetlenül azok mellett a feladatok mellett, amelyek ezeket valósítják meg. És a Brain mindkettőt figyelembe veszi, amikor kérdést teszel fel neki. Így a döntés mögötti érvelés a munkával együtt marad, ahelyett, hogy elvészne egy régi beszélgetéssorozatban. Ugyanabban a dokumentumban megfogalmazhatod a következő briefet, és a Brain folyamatosan frissíti a kapcsolódó feladatot, így a kettő soha nem kerül szinkronból.

Ezután a ClickUp Dashboard ugyanazt a kampányt egyetlen élő nézetbe vonja össze: a munkamenetek szerinti előrehaladást, a munkaterhelést és az akadályokat, és a munka előrehaladtával frissül. Ha megkérdezzük a Brain-t, hogy mi változott, az közvetlenül az élő adatokból olvassa ki az információt, ami nagy részben felváltja a heti állapotjelentésekkel járó zűrzavart.

Készre szerkesztett sablon Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonját, hogy kampányát öt fázisra bontsa Ha nem szeretnéd ezt a struktúrát a semmiből felépíteni, a ClickUp marketingkampány-kezelési sablonja a kampányt öt fázisra osztja: tervezés, előkészítés, elindítás, értékelés és megtartás. Az egyéni mezők segítségével rögzítheted a csapatot, a csatornát, a költségkeretet és a teljesítési típust, és kapsz egy fázistáblát, egy naptárat, valamint kész elindítási és közösségi média nézeteket.

A valós korlát: Mindez nem jelenti azt, hogy a ClickUp helyettesítené azokat az eszközöket, amelyek az aktív kampányadataidat tárolják. A HubSpot, a Supermetrics és a többi eszköz továbbra is rendelkezik a nyers adatokkal, és ha munkád nagy része ezekben az eszközökben zajlik, akkor a speciális csatlakozók segítségével közelebb maradsz az adatforráshoz. A ClickUp akkor érdemli ki a helyét, amikor a döntéshozatalnak és a végrehajtásnak egy közös felületen kell megvalósulnia.

Kiknek ajánlott: Olyan marketingcsapatoknak, amelyek egyszerre több kampányt is futtatnak, ahol a prioritások folyamatosan változnak, és az érdekelt felek kérdezés nélkül is szeretnének tájékoztatást kapni az aktuális helyzetről. Egy egyedül dolgozó marketinges, aki csak alkalmanként küld le lekérdezéseket, ezt a megoldást a helyzethez képest túl bonyolultnak találhatja.

A Decimal Point Analytics a ClickUp segítségével 40%-kal csökkentette a marketingmunkát A Decimal Point Analyticsnél is hasonló volt a helyzet: a kampányok kontextusa, a kérések és a jelentések táblázatokra, űrlapokra, e-mail-szálakra és különálló AI-eszközökre voltak szétszórva. Miután több mint 800 alkalmazottat áttérítettek a ClickUpra, és a Brain-t beépítették a marketingcsapat napi rutinjába, a vállalat arról számolt be, hogy a marketingteljesítmény 40%-kal gyorsabb lett, és személyenként naponta körülbelül két órát spóroltak meg a tartalomkészítés és a kutatás terén. Az élő irányítópultok felváltották a kézzel összeállított prezentációkat a vezetői áttekintések során. Tanulság a csatlakozókat intenzíven használó csapatok számára: az adatok Claude-ba történő importálása felgyorsítja az elemzést, ami a legkönnyebben megszerethető része a folyamatnak. Az igazi előny később jelentkezik, amikor a döntések, feladatok és jelentések a csevegés lezárása után is hosszú ideig összekapcsolva maradnak.

A csatlakozók hozzáférést biztosítanak a Claude-nak. De még mindig meg kell adnod neki a feladatot.

A hozzáférés a könnyű rész. A koordinálás az igazi munka. Ami megkülönbözteti a valóban hasznos Claude-csatlakozó-készletet attól, amely csak ott áll használatlanul, az a hozzájuk írt szabályrendszer: melyik forrás dönt döntetlen esetén, hogyan definiálják az egyes mutatókat, és hol kell a Claude-nak megállnia, és megvárnia az emberi beavatkozást.

Kezdje tehát szűken! Válasszon ki egy olyan feladatot, amelyet minden héten elvégz, legyen az a hétfői teljesítményelemzés, a bevezetés előtti kreatív ellenőrzés vagy a havi versenytársi elemzés. Csak azokat a csatlakozókat kapcsolja be, amelyek a feladathoz kapcsolódnak, a szükséges sorrendben. Ezután futtassa le annyiszor, amíg a parancssor nem változik többé. Ez lesz az első munkafolyamata, és többet fog megtanítani arról, mire is van valójában szüksége, mint bármilyen telepítési roham.

Van egy rés, amelyet a csatlakozók önmagukban nem tudnak kitölteni: az a pillanat, amikor az információból cselekvésnek kell születnie. A Claude jelezheti, hogy egy céloldal konverziókat veszít, de valakinek még mindig felelősséget kell vállalnia a javításért, meg kell határoznia a határidőt, és nyomon kell követnie a feladat végrehajtását. Éppen itt térül meg, ha a döntéshozatalt és a végrehajtást egy helyen tartjuk, és itt jön képbe a ClickUp.

A ClickUp konvergens AI-alapú munkaplatformja a Claude-ajánlást kijelölt feladattá alakítja, amelyhez már csatolva van a feladatleírás, a felelős személy és a műszerfal. Szóval ne habozzon, kezdje el ingyenesen használni a ClickUp-ot!

Gyakran feltett kérdések a Claude MCP-csatlakozókról

Ez az összekötőtől függ. Az olyan, csak olvasásra szolgáló összekötők, mint az Ahrefs és a Similarweb, kizárólag adatokat töltenek le, míg a HubSpot, a Klaviyo, a Supermetrics, a Notion és a Slack írási műveleteket is támogatnak, például rekordok létrehozását, kampányok frissítését vagy üzenetek küldését. Ezt a Claude-ban eszközönként állíthatod be, az egyes összekötőket „Mindig engedélyezve”, „Jóváhagyás szükséges” vagy „Blokkolva” értékre állítva, így a fontosabb írási műveleteket jóváhagyáshoz kötheted.

Tudnom kell programozni ahhoz, hogy használni tudjam a Claude-csatlakozókat?

Nem. A Directory-csatlakozók néhány kattintással és egy OAuth-bejelentkezéssel telepíthetők, kódírásra nincs szükség. Még egy egyedi csatlakozó esetében is csak egy nevet és egy távoli MCP-kiszolgáló URL-jét kell megadni, bár magának az MCP-kiszolgálónak a felépítése fejlesztői feladat, ha az eszközöd még nem kínál ilyet.

Miben különbözik az MCP a hagyományos API-tól?

Az API egy szolgáltatásonként létrehozott egyedi integráció, így korábban a Claude és a HubSpot, illetve a Google Ads külön-külön történő összekapcsolása két külön fejlesztést jelentett. Az MCP ezt egy olyan nyílt szabvánnyal váltja fel, amelyet minden MCP-kompatibilis eszköz megért. Az Anthropic 2024-ben nyílt forráskódúvá tette, kifejezetten azért, hogy véget vessen a széttagolt, egyszeri integrációknak.

Nem dedikált, saját fejlesztésű csatlakozók segítségével, hanem a Supermetrics révén, amely egyetlen kapcsolaton keresztül összeköti a Claude-ot több mint 200 forrással, beleértve a Google Ads-t, a Meta-t, a GA4-et, a LinkedIn Ads-t és a Search Console-t. A Claude így nem platformonként egy-egy Supermetrics-csatlakozót lát, hanem egyet, és csatornák között összehasonlíthatja a kiadásokat, a ROAS-t és a CPA-t.

Ingyenesek a Claude-csatlakozók?

A legtöbb könyvtár-csatlakozó minden csomagban elérhető, beleértve az ingyeneset is, bár az ingyenes felhasználók számára csak egy egyéni csatlakozó használata engedélyezett. Néhány speciális csatlakozó, például a HubSpoté, fizetős Anthropic-csomagot (Pro, Max, Team vagy Enterprise) igényel. Maga a csatlakozó általában benne van a csomagban; a költséget a Claude-előfizetés, valamint a csatlakoztatni kívánt eszköz fizetős fiókjának díja teszi ki.

Helyettesíthetik-e a Claude-csatlakozók a Zapiert vagy a Make-et?

Nem teljesen. A Claude-csatlakozók inkább olyan rugalmas, kontextusfüggő feladatokhoz alkalmasak, ahol a következő lépés attól függ, hogy a modell mit talál. A Zapier, a Make és hasonló eszközök inkább olyan rögzített, kiváltó-akció típusú automatizálásokhoz alkalmasak, amelyeknek minden alkalommal ugyanúgy kell futniuk. Sok csapat a Claude-ot használja az elemzéshez és a döntéshozatalhoz, majd a jóváhagyott műveletet átadja egy determinisztikus automatizálásnak.