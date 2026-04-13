Az OpenClaw AI-ügynökök legfontosabb felhasználási esetei 2026-ban

A McKinsey szerint a szervezetek 78%-a ma már legalább egy üzleti funkcióban használja az AI-t, és ez a szám gyorsan emelkedik. De a legtöbb AI-eszköz még mindig csak beszél. Az OpenClaw viszont ténylegesen cselekszik.

Az emberek már használták arra, hogy több ezer dollárt alkudjanak le autóvásárlásoknál, jogi ellenkérelmeket nyújtsanak be, és teljes munkafolyamatokat automatizáljanak, mindezt egy SMS-ből.

Ha kíváncsi arra, hogy mi mindenre képes ez az eszköz, itt találja a legfontosabb OpenClaw AI-ügynökök használati eseteit, amelyeket érdemes megismernie. Azt is megvizsgáljuk, hogy a ClickUp hogyan kínál praktikusabb alternatívát a csapatok számára. 🤩

Mi az OpenClaw?

Az OpenClaw egy nyílt forráskódú keretrendszer, amely lehetővé teszi a csapatok számára olyan autonóm AI-ügynökök létrehozását, telepítését és futtatását, amelyek képesek több lépésből álló feladatokat végrehajtani különböző alkalmazásokban és adatforrásokban. Fejlesztők, üzemeltetési csapatok és egyre inkább nem technikai háttérrel rendelkező csapatok számára készült, akik olyan ügynököket szeretnének, amelyek többet tudnak, mint egyszerű parancsokra adott válaszok.

A legtöbb AI-eszköz még mindig kérés-válasz ciklusban működik. Ön kérdez, ők válaszolnak, és Ön máshová másolja a kimenetet. Az OpenClaw-ügynökök megtörik ezt a mintát azáltal, hogy összekapcsolják a műveleteket, például a böngészést, az írást, az iktatást és az üzenetküldést, anélkül, hogy várnának arra, hogy egy ember minden lépést felügyeljen.

Ez hozzáférést biztosít az ügynököknek olyan valódi eszközökhöz, mint a böngészők, az API-k és a fájlrendszerek, így nem csak tanácsot adhatnak, hanem cselekedhetnek is. Mivel nyílt forráskódú, a csapatok ellenőrizhetik, módosíthatják és saját szerverükön tárolhatják az ügynökeiket, anélkül, hogy egy adott szállítóhoz kötődnének.

Három fogalom, amit ismernie kell, mielőtt továbbhaladna. 👀

Ügynök kontra eszköz: Az ügynök maga dönti el a következő lépését; az eszköz az Ön döntésére vár.

Nyílt forráskód: A kód nyilvános, ellenőrizhető és testreszabható

Készségek: moduláris képességek (webböngészés, kódvégrehajtás és API-hívások), amelyeket az ügynök menet közben kombinálhat

Nézze meg ezt az áttekintést arról, hogyan segíthetnek az AI-eszközök abban, hogy hatékonyabban dolgozzon:

Hogyan működnek valójában az OpenClaw AI-ügynökök?

Minden OpenClaw-ügynök egy ismétlődő ciklusban fut, amelyet ügynöki ciklusnak nevezünk. Ez az a mentális modell, amelynek köszönhetően az OpenClaw AI-ügynökök használata olyan hatékony.

Cél megadása: Egy ember vagy egy másik rendszer egyszerű nyelven ad feladatot az ügynöknek Terv: Az ügynök lépésekre bontja a célt, és kiválasztja, mely készségeket használja Cselekvés: Végrehajtja az egyes lépéseket, például megnyitja a böngészőt, meghívja az API-t vagy létrehoz egy fájlt, és figyelemmel kíséri az eredményt Kiigazítás: Ha valami nem sikerül, vagy az eredmény nem tűnik helyesnek, a rendszer újratervezi és újra megpróbálja. Kézbesítés: A kész eredmény pontosan oda kerül, ahová Ön kijelölte

Ez a ciklus az, ami megkülönbözteti az OpenClaw-t az egyszeri használatú AI-eszközöktől. Az ügynök nem áll le egy válasz után. Addig folytatja a munkát, amíg az feladat be nem fejeződik, vagy el nem éri az Ön által beállított határt.

Az ügynököket manuálisan, ütemezés szerint vagy webhookokon keresztül (egy adott esemény bekövetkezésekor az alkalmazások között továbbított automatikus jelzések) indíthatja el. Ez a rugalmasság teszi ezeket az ügynököket praktikus eszközzé a termelési munkafolyamatokban.

🔍 Tudta? Az AI-ügynökök egyre inkább a kutatás partnereivé válnak. Egy tanulmányban egy AI-ügynök az esetek 85%-ában egyezett meg az emberek felmérési válaszaival, ami a társadalomtudományok és a kutatás automatizálásának lehetőségeit mutatja.

Annyi AI-ügynök-készítő eszköz létezik a piacon (nyílt forráskódúak és saját fejlesztésűek egyaránt), hogy jó tudni, hol helyezkedik el az OpenClaw. 👇

Autonómia a segítségnyújtás helyett: A legtöbb AI-eszköz parancsra vár. Az OpenClaw-ügynökök megkapnak egy célt, és maguk határozzák meg a lépéseket, beleértve a hibajavítást is

Moduláris képességrendszer: Csak a szükséges funkciókat (böngésző, e-mail, Jira és Slack) kapcsolja be, a többit pedig hagyja ki, így az ügynökök koncentráltak maradnak és ellenőrizhetők

Nyílt forráskódú átláthatóság: A logikai érvelés minden sorát elolvashatja. A szigorú adatkezelési irányelvekkel rendelkező csapatok számára ez a láthatóság elengedhetetlen.

Több eszköz összehangolása: Egyetlen ügynök egy futtatás alatt átléphet az alkalmazások között, adatokat tölthet le egy táblázatból, összefoglalót készíthet egy dokumentumban, és azt egy csatornára teheti közzé külön integrációs platform nélkül

Az OpenClaw akkor működik a legjobban, ha van egy automatizálandó, egyértelmű munkafolyamatod és rendelkezesz némi technikai ismerettel, vagy ha olyan platformmal párosítod, amely az összehangolási réteget kezeli helyetted.

Mielőtt belemennénk az OpenClaw konkrét implementációiba, nézze meg ezt az áttekintést arról, hogyan alakítják át az AI-alkalmazások a modern munkafolyamatokat:

Az 5 legjobb OpenClaw AI-ügynök felhasználási eset csapatok számára

Bármely ügynökkeretrendszer igazi próbája az, hogy időt takarít-e meg a csapatod heti munkájában. Az alábbiakban öt OpenClaw AI ügynök használati esetet mutatunk be, amelyek jelenleg a leghatékonyabb mintákat képviselik. 🛠️

1. Távoli kódvégrehajtás és felülvizsgálat

A mérnökök órákat pazarolnak el a telefon, az íróasztal és az eszközök közötti kontextusváltásra. Az OpenClaw megoldja ezt a problémát azzal, hogy lehetővé teszi a valódi shell- és böngészőműveletek indítását bármely olyan üzenetküldő alkalmazásból, amelyet a csapata már használ.

Íme egy példa a munkafolyamatra:

Egy fejlesztő üzenetet küld az OpenClaw ügynökének a Slacken: „Ellenőrizd a nyitott PR-t az auth ágon, és jelöld meg, ha valami hiányzik a tesztek közül.”

Az ügynök böngészőautomatizálást használ a GitHub megnyitásához, elolvassa a diffet, és összehasonlítja az AGENTS.md fájlban tárolt csapatkonvenciókkal.

Egy strukturált összefoglalót küld vissza a Slackbe: mit csinál a PR, mi hiányzik, mire van szükség emberi szemre

A mérnök átnézi a jegyzeteket, és jóváhagyja vagy módosításokat kér, anélkül, hogy egyetlen lapot is megnyitna

💡 Profi tipp: Korlátozza, hogy ki hozhat létre és szerkeszthet AI-ügynököket. Ellenkező esetben öt egymást átfedő botja lesz, amelyek kissé eltérő (és zavaros) feladatokat végeznek.

2. Ügyfélszolgálati triázs

A támogatási csapatok gyakran elmerülnek a munkák továbbításában, még mielőtt a tényleges támogatás megkezdődne. Az OpenClaw többcsatornás Gateway-je minden platformról egy helyre gyűjti a jegyeket, és automatikusan elvégzi a besorolást.

Ez így nézhet ki:

Az e-mailből, a WhatsAppból és a webes csevegésből beérkező jegyek mind egy egyetlen OpenClaw Gateway-be kerülnek

Az ügynök elolvassa az egyes üzeneteket, a ReAct érvelési ciklus segítségével osztályozza a sürgősséget és a témát, majd ellenőrzi a helyi Markdown fájlokban tárolt beszélgetési előzményeket

A kiemelt fontosságú jegyeket azonnal jelzik a készenléti munkatársnak a Telegramon keresztül

A rutin jellegű kérdésekre előre megfogalmazott válasz kerül sorba, vagy a megfelelő szakértő beérkező levelei közé kerülnek, a teljes kontextussal együtt.

📮 ClickUp Insight: A csapatok 44%-a azonnal megoldja a problémákat, formális triázs folyamat nélkül. A hiba gyors kijavítása produktívnak tűnik, de a sürgősség könnyen felülírhatja a csapat képességét a hatékony javításra. Szüksége van egy olyan rendszerre, amely a beérkező problémákat egy strukturált felvételi folyamaton keresztül irányítja. A ClickUp Forms előre rögzítheti a szükséges kontextust, míg egy Super Agent osztályozhatja a beérkező kérelmeket, felmérheti azok súlyosságát, és a munka megkezdése előtt a megfelelő felelősnek vagy sorba állíthatja a kérelmet.

3. Versenykörnyezet-figyelés

A legtöbb csapat havonta egyszer végez versenytársakra vonatkozó kutatást, ha egyáltalán. Az OpenClaw Heartbeat ütemezője beállított időközönként futtat ellenőrzéseket anélkül, hogy bárki is indítaná, így semmi sem marad ki.

Példa a munkafolyamatra:

Az AGENTS.md-ben meghatározza a figyelemmel kísérendő versenytársakat és jelzéseket: árváltozások, új álláshirdetések, a G2-es értékelések változásai, sajtómegjelenések

Néhány óránként a heartbeat felébreszti az ügynököt, amely böngészőautomatizálás segítségével felkeresi azokat az oldalakat, és összehasonlítja azokat az utoljára rögzített adatokkal.

Ha valami megváltozik, a rendszer egy egyszerű nyelvű összefoglalót ír, és azt elhelyezi a csapat csevegési szálában

Az összefoglaló bemutatja, mi változott, mikor, és röviden elmagyarázza, mit jelenthet ez az Ön pozicionálása szempontjából.

🧠 Érdekesség: Az AI-ügynökök a „gondolkodásról” a „cselekvésre” térnek át. Kutatások szerint az olyan ügynöki eszközök aránya, amelyek valódi műveleteket tudnak végrehajtani (például fájlok szerkesztése vagy e-mailek küldése), alig több mint egy év alatt 27%-ról 65%-ra ugrott.

4. Személyre szabott értékesítési megkeresések

A hatékony ügyfélmegkereséshez potenciális ügyfelenként 20–30 perc kutatásra van szükség. Az OpenClaw automatikusan elvégzi ezt a kutatást: a webes böngészés és a munkamenet-memória segítségével felépíti a kontextust, mielőtt az értékesítők egyáltalán hozzákezdenének a tervezetekhez.

Így néz ki a munkafolyamat:

Egy ügyfélszolgálati munkatárs Telegramon keresztül elküldi az ügynöknek a célszámlák listáját: „Vizsgálja meg ezt a 10 vállalatot, és készítsen előzetes e-maileket!”

Az ügynök átnézi a LinkedIn-t, a legfrissebb híreket és a vállalati álláshirdetéseket minden potenciális ügyfél esetében, és az eredményeket a munkamenet memóriájában tárolja.

Minden potenciális ügyfél számára személyre szabott e-mailt készít, hivatkozva egy konkrét kiváltó eseményre, például egy finanszírozási körre, egy új alkalmazott felvételére vagy egy termékváltásra.

Az ügyintéző mind a 10 vázlatot előkészíti áttekintésre, finomításra és elküldésre

🔍 Tudta? A Stanford HAI AI Index 2025 szerint a szervezetek 78%-a használ ma már mesterséges intelligenciát, azonban a fejlett rendszerek, mint például az ügynökök, még inkább csak kialakulóban vannak, mintsem teljes mértékben bevezetve.

5. Értekezleti jegyzetek és a teendők kiosztása

Az OpenClaw javítja a megbeszélések átadását azzal, hogy a hívás befejezése után azonnal automatikusan leírja, összefoglalja és elosztja a teendőket. Egy példa a munkafolyamatra:

Az ügynök a transzkripciós API-n keresztül csatlakozik a Zoom- vagy Teams-értekezletéhez, és valós időben hallgatja a beszélgetést

A hívás befejezése után a rendszer elemzi a jegyzetet, és kivonja a meghozott döntéseket, a nyitott kérdéseket és a megnevezett teendőket a felelősökkel együtt

Strukturált összefoglalót küld a Slack-csatornára, és e-mailben közvetlenül elküldi minden egyes személynek a saját feladatait.

Minden megoldatlan feladat felkerül a munkaterület nyomonkövetési fájljába, készen arra, hogy a következő standup-megbeszélésen felvegyék.

💡 Profi tipp: Szánjon hetente 30 percet a rendrakásra. Egy gyors rutin, amit érdemes bevezetni: Hibák keresése

Javítsa ki a nem egyértelmű utasításokat

A kiváltó események szigorítása

Távolítson el mindent, ami felesleges Ezzel máris előnyre tehet szert a legtöbb csapattal szemben.

Hogyan kezelje az AI-ügynökök munkafolyamatait a ClickUp-ban

Feladatai, projektjei, beszélgetései és AI-ügynökei mind a ClickUp-on belül találhatók. Így amikor a munkája megváltozik, az ügynökei is vele együtt változnak.

Ez fontosabb, mint amilyennek tűnik. Az ügynököknek tiszta kontextusra, egyértelmű feladatkörre és konkrét utasításokra van szükségük ahhoz, hogy hasznos munkát végezhessenek. A ClickUp mindháromat biztosítja Önnek, külön beállítás és kontextusváltás nélkül. Íme, hogyan építheti fel és kezelheti az ügynökök munkafolyamatait a rendszerben. 🔁

1. Kezdjük az áttekintéssel: Melyik ügynököt telepíti?

Mielőtt bármit is konfigurálna, tudnia kell, hogy melyik típusú ClickUp-ügynök felel meg a feladatnak. Két típus létezik: Super Agents és Autopilot Agents.

Rövid háttérinformáció, ha még nem ismeri a ClickUp AI-t A ClickUp Brain az egész platformon futó intelligencia-réteg. Összeköti a feladataidat, dokumentumaidat, csevegőüzeneteidet és a csapat adatait, így minden általad létrehozott ügynökbe már beépítve van a munkaterület kontextusa.

Szuper ügynökök

Végezzen el bármilyen munkafolyamatot a ClickUp Super Agents segítségével Konfigurálja ClickUp Super Agentjét az Ön felhasználási esetének megfelelő egyedi utasításokkal

Ezek adaptív, több lépésből álló AI-csapattársak. Manuálisan indíthatja el őket úgy, hogy privát üzenetet küld nekik, @megemlíti őket egy feladat megjegyzésében vagy csevegőcsatornában, vagy közvetlenül feladatot rendel hozzájuk. Összekapcsolhatja őket a ClickUp Automations szolgáltatással is, így azok önállóan is elindulnak.

Mivel gazdagabb memóriával rendelkeznek, beleértve a legutóbbi interakciókat, a mentett beállításokat és a saját maguk által tárolt információkat, a ClickUp Super Agents jól kezeli a teljes munkafolyamatokat.

Például a tartalom-pipeline-jához rendelt szuperügynök elfogadhat egy feladatot, összegyűjtheti a kontextushoz szükséges dokumentumokat, elkészítheti a vázlatot, jelölheti a hiányosságokat, és közzéteheti az összefoglalót – mindezt anélkül, hogy az egyes lépések között emberi beavatkozásra lenne szükség.

Nézze meg ezt az áttekintő videót a Super Agent beállításához:

Autopilot ügynökök

Állítsa be a ClickUp Autopilot ügynök feltételeit

Ezek meghatározott kiváltó események és feltételek alapján futnak egy adott helyen: listában, mappában, térben vagy csevegőcsatornában. Ideálisak a következetes „ha X, akkor Y” végrehajtáshoz.

Tegyük fel például, hogy a támogatási csapatod egy chat-csatornán rengeteg ismétlődő kérdést kap. Egy erre a csatornára beállított ClickUp Autopilot ügynök, a megfelelő feltételekkel és egy kapcsolódó tudásbázis-dokumentummal, minden alkalommal kezelni tudja ezeket a kérdéseket anélkül, hogy bárki is utasítaná rá.

Egy egyszerű szabály: kezdje az Autopilot ügynökökkel a jól meghatározott, ismétlődő feladatoknál. Váltson Super ügynökökre, ha a munka érvelést, több lépést vagy olyan állandó jelenlétet igényel, amellyel a csapata interakcióba léphet.

2. Munkafolyamat-tervezés: Válassza ki a feladatot, majd a kiváltó eseményt

Készítsen könnyedén ClickUp szuperügynököt az Ön egyedi felhasználási eseteihez

Mielőtt bármilyen beállítást módosítana, határozza meg, milyen eredményt szeretne elérni az ügynökkel. Ezután hagyja, hogy ez vezesse az összes többi lépést. Így nézhet ki ez a gyakorlatban:

A feladat meghatározása: „Összefoglalni az összes lejárt feladatot, és minden hétfő reggel jelentést közzétenni” – ez egy feladat; „segíteni a feladatokban” – ez nem

Döntse el, hol fut: A csevegőcsatorna-ügynökök az üzenetekre reagálnak; a helyalapú ügynökök a feladat-eseményekre reagálnak

Válassza ki a kiváltó típusát: Kezdje manuálisan (DM-ek, @említések, feladat-hozzárendelés), majd ha a logika már stabil, váltson át ütemezett vagy automatizálás-alapú kiváltókra

A G2-es értékeléshez a következő megjegyzés is tartozik:

Nagyon értékelem a ClickUp folyamatos innovációját és azt, hogy mennyire támaszkodik az AI-ra. Az AI Super Agent hatékony, és lehetővé teszi a rutin feladatok nagyon gyors konfigurálását. A sablonokat is hasznosnak találom a beállítási folyamat során, bár a megfelelő beállításhoz sok idő és erőfeszítés szükséges.

💡 Profi tipp: Indítsa el a Super Agentet egy listában vagy csatornában a mintafeladatok segítségével. Ez a kontrollált környezet segít a problémák korai felismerésében anélkül, hogy megzavarná a valódi munkafolyamatokat.

3. Feltételek: Tanítsa meg az ügynöknek, mikor kell cselekednie, és mikor kell csendben maradnia

Határozza meg a ClickUp Autopilot ügynök feltételeit, hogy biztosan csak akkor lépjen működésbe, amikor szükséges

Feltételek nélkül az ügynökök mindenre reagálnak, beleértve azt is, hogy „ki csatlakozik az ebédszüneti futáshoz?”. A feltételek ezt orvosolják:

Kulcsszófeltételek: Az ügynök válaszadása előtt meg kell adni bizonyos kifejezéseket, például „blokkolva” vagy „állapotfrissítés”.

Előtag-korlátozások: Tanítsa meg csapatának, hogy az ügynök által kezelendő üzenetek elején használják a „/help” vagy az „Agent:” előtagot.

Szándékalapú feltételek: A „Csak közvetlen kérdésekre válaszolj” beállítás megakadályozza, hogy az ügynök bekapcsolódjon az általános csatornán folyó beszélgetésekbe

Feladat alapú ügynökök esetében helyezze az automatizálási feltételeket a kiváltó esemény fölé. A „Kiváltás feladat létrehozásakor” és a „csak akkor, ha a prioritás Magas” beállítások kiküszöbölik a legtöbb téves riasztást.

Használja a ClickUp automatizálási feltételeit az ügynökök által kiváltott események testreszabásához

4. Utasítások: Írjon ügynöki eredményeket

Szerkessze a szuperügynöke készségeit és utasításait a ClickUp-ban

A homályos utasítások homályos eredményeket hoznak. Minden utasításkészletnek három dologra van szüksége:

Kimeneti formátum: Adja meg pontosan, mit szeretne, például „adjon vissza egy három oszlopos táblázatot: Feladat neve, Felelős, Határidő”

Hiányzó adatok esetén: „Ha a prioritás mező üres, jelölje meg Ismeretlenként, és jelölje meg a kimenetben”

A „kész” meghatározása: „Tegye közzé a jelentést a #updates csatornán, és zárja le a feladatot, mint teljesített”

A ClickUp Brain elkészítheti ezeket az utasításokat az Ön számára. Írja le egyszerű nyelven, mire van szüksége, és a rendszer létrehoz egy strukturált utasításkészletet, amelyet Ön finomíthat.

Kérjen segítséget a ClickUp Brain-től a ClickUp Super Agents létrehozásához és testreszabásához

💡 Profi tipp: Mielőtt bármit is automatizálna, indítsa el az AI-ügynökét egyszerű műveletekkel, például DM-ekkel vagy @említésekkel. Ezzel biztosíthatja, hogy a logika és a válaszok pontosan a várakozásoknak megfelelően működjenek.

5. Tudás és hozzáférés: Határozza meg, hogy az ügynök hova tekinthet be

Állítsa be a forrásokat a ClickUp Autopilot ügynökeihez

Határozza meg pontosan a hatókört. A túl nagy hozzáférés megbízhatatlan válaszokat eredményez. Túl kevés hozzáférés esetén az ügynök nem tudja elvégezni a feladatot:

Munkaterületi források: Dokumentumok, feladatok, csevegőüzenetek, valamint konkrét terek vagy listák; az állapotjelentőnek csak az aktív projekt listáira van szüksége, nem az egész munkaterületre

Külső források: Irányítsa az ügynököket külső forrásokhoz, például egy súgóhoz, ha az adott felhasználási eset ezt igényli

💡 Profi tipp: Legyen hitelesnek tűnő (különben senki sem fogja használni). Ha az ügynököd neve „Test Bot v2”… az emberek figyelmen kívül fogják hagyni. Adj neki egy egyértelmű nevet, egy megfelelő avatárt és egy olyan leírást, amely megválaszolja a kérdést: „Miért bízzak meg ebben?”

Vezesse véghez a feladatokat a ClickUp segítségével

Az OpenClaw megmutatja, mire képes az AI, ha folyamatos beavatkozás nélkül is képes több lépésből álló feladatokat tervezni, végrehajtani és befejezni. A támogatási triázstól a versenytársak figyelemmel kíséréséig ezek az ügynökök kezelik azokat a valós munkafolyamatokat, amelyekkel a csapatok nap mint nap szembesülnek.

Mégis, ezeknek a munkafolyamatoknak a felépítése és kezelése strukturáltságot igényel. Az ügynököknek világos utasításokra, meghatározott kiváltó eseményekre és a megfelelő adatokhoz való hozzáférésre van szükségük. Ezen alapok nélkül még a legerőteljesebb ügynökök is kaotikusak, kiszámíthatatlanok vagy nehezen skálázhatók lesznek.

A ClickUp mindent egy helyen egyesít. Olyan munkaterületet biztosít, ahol a feladatok, a dokumentumok, a beszélgetések és az AI-ügynökök összekapcsolódnak.

A Super Agents komplex, több lépésből álló feladatokat kezel, míg az Autopilot Agents automatikusan futtatja a strukturált munkafolyamatokat. Ön meghatározza az eredményt, beállítja a feltételeket, és hagyja, hogy a rendszer felügyelet nélkül kezelje a végrehajtást.

Az OpenClaw bemutatja, mire képesek az AI-ügynökök. A ClickUp pedig ezt a teljesítményt a mindennapi munkájában is hasznosíthatóvá teszi.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az OpenClaw ügynökök automatikusan létrehozhatnak Jira-jegyet egy e-mailből?

Igen, az OpenClaw egyik leggyakoribb felhasználási esete a beérkező e-mailek elemzése és strukturált jegyek generálása a Jira-ban (vagy bármely jegyrendszerben), amelyekben a prioritás, a kategória és a leírás mezők már kitöltve vannak.

Miben különbözik az OpenClaw az AI-alapú írószoftverektől?

Az AI írási eszközök egy prompt alapján generálnak szöveget, míg az OpenClaw ügynökök a szöveggel kapcsolatos teljes munkafolyamatot kezelik. Ez magában foglalja a kutatást, a vázlatkészítést, a jóváhagyásra való továbbítást és a közzétételt, így a kimenet manuális lépések nélkül éri el a célját.

Szüksége van programozási ismeretekre az OpenClaw használatához?

A testreszabott ügynökök létrehozásához némi technikai ismeret előnyös, de az előre elkészített ügynök-sablonok és a kódírás nélküli koordinációs platformok egyre inkább hozzáférhetővé teszik az OpenClaw-t a nem fejlesztők számára is.