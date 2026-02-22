Az Oracle AI használata ERP-automatizáláshoz és elemzéshez

Az ERP-rendszere az üzleti tevékenységének kulcsát jelenti, de valóban kihasználja-e annak előnyeit?

A legtöbb szervezet hatalmas mennyiségű operatív adattal rendelkezik, manuálisan készít jelentéseket, javít a munkafolyamatokon és reagál olyan problémákra, amelyeket az AI már hetekkel korábban előre jelezhetett volna.

Az Oracle AI ígéretet tesz arra, hogy ezt megváltoztatja azáltal, hogy az automatizálást és a prediktív elemzést közvetlenül beépíti a meglévő munkafolyamatokba. Ez egy hatékony eszközkészlet, de nem mindig egyszerű hatékonyan használni. Ezért mielőtt belevágna, érdemes pontosan megérteni, mivel is dolgozik.

Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan használható az Oracle AI az ERP automatizálásához és elemzéséhez, és miért lehet a ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, egy egyszerűbb, praktikusabb alternatíva, amelyet érdemes megfontolni.

Mi az Oracle AI az ERP-ben?

Az ERP-ben található Oracle AI egy beágyazott mesterséges intelligencia és gépi tanulás (ML) funkciókból álló csomag, amely közvetlenül az Oracle Cloud ERP-be van beépítve. Az Oracle meglévő moduljaiban működik, beleértve a pénzügyeket, a beszerzést, az ellátási láncot és a projektmenedzsmentet, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, felismerje a rendellenességeket és valós időben adjon adat alapú ajánlásokat.

Az eszköz AI rétege olyan technológiákra épül, mint az Oracle Digital Assistant, a gépi tanulási modellek és a természetes nyelvfeldolgozás (NLP), hogy a felhasználók intuitívabban tudjanak együttműködni az ERP-adatokkal.

Ezenkívül jelzi az ismétlődő számlákat, előrejelzi a cash flow-t, automatizálja a naplóbejegyzéseket és manuális beavatkozás nélkül készít pénzügyi jelentéseket.

Az Oracle ERP mesterséges intelligencia technológiáinak típusai

Az Oracle Fusion Cloud ERP többféle AI-t tartalmaz, amelyek mindegyike különböző feladatokra lett tervezve. Az alábbiakban egyszerű, gyakorlatias módon ismertetjük az egyes technológiákat, hogy Ön a megfelelőt választhassa ki a megfelelő feladathoz.

Gép tanulás és prediktív elemzés

Az ML a korábbi adatokból tanul, hogy előre jelezze a jövőt. Ahelyett, hogy bonyolult táblázatokat készítene, az ML algoritmusok elemzik a korábbi tranzakciókat, hogy előre jelezzék az eredményeket, például a cash flow-t, az ügyfelek igényeit vagy a készletigényeket.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:

Keresletérzékelés: A rendszer a tavalyi értékesítési adatok helyett valós idejű jelzéseket, például az aktuális értékesítési trendeket vagy a közösségi médiában megjelenő híreket használja az előrejelzések kiigazításához.

Cash flow előrejelzés: Előrejelzi, hogy az ügyfelek mikor fogják kifizetni számláikat, így pontosabb képet kaphat jövőbeli pénzügyi helyzetéről, és időben felismerheti a potenciális hiányokat.

Rendellenességek észlelése: A rendszer automatikusan azonosítja a szokatlan tranzakciókat, amelyek hibára vagy akár csalásra utalhatnak, így azonnal kivizsgálhatja azokat.

Természetes nyelvfeldolgozás és AI-ügynökök

Az NLP lehetővé teszi, hogy „beszéljen” a szoftverével. Egyszerű angol nyelven tehet fel kérdéseket az ERP-nek, és válaszokat kaphat, mintha egy kollégájával beszélgetne. Ez hatalmas időmegtakarítást jelent a végtelen menükben való navigáláshoz és a nehézkes, előre elkészített jelentések futtatásához képest.

Az Oracle AI-ügynökei egyszerű kérések alapján több lépésből álló feladatokat is képesek kezelni. Például egy pénzügyi vezető megkérdezheti: „Mutassa meg az EMEA-régió beszállítóitól származó, 30 napnál régebben esedékes számlákat”, és az AI-ügynök azonnal elkészíti és elküldi a jelentést.

Robotizált folyamatok automatizálása

Ha nagyon ismétlődő és szabályalapú feladatokkal kell megbirkóznia, akkor a robotizált folyamatok automatizálása (RPA) a megfelelő eszköz a feladatra. Az RPA szoftveres „botokat” használ, amelyek utánozzák az emberi tevékenységeket, például a kattintást, a másolást és az adatok rendszer közötti beillesztését. Ideális olyan rutinmunkákhoz, amelyek nem igényelnek bonyolult döntéshozatalt.

Az ERP szoftverek ben gyakori RPA felhasználási esetek:

Adatok kivonása a számla PDF-jéből és azok bevitele a rendszerbe

A beszállítói adatok frissítése a törzsadatok fájlban

Tranzakciók egyeztetése az ERP és a banki kivonatok között

Az Oracle AI használata ERP-automatizáláshoz és elemzéshez

Az Oracle AI ERP-automatizáláshoz és elemzéshez való használatának elsajátítása azt jelenti, hogy tudni kell, hol kell alkalmazni.

Az elemzés megmutatja, mi történik. Az automatizálás pedig azt, hogy mit tehetünk ezzel kapcsolatban. Az Oracle AI felismeri a lehetőségeket és cselekszik azok alapján, elvégezve azokat a ismétlődő, szabályalapú feladatokat, amelyek a pénzügyi, beszerzési és ellátási lánc területén a csapatunk idejét emésztik fel. Íme, hogyan lehet ezt hasznosítani. 🛠️

1. lépés: Határozza meg az automatizálni kívánt folyamatokat

Nem minden ERP-rendszer vagy folyamat érdemes azonnal automatizálni. Kezdje azzal, hogy megvizsgálja, hol fordít a csapata a legtöbb manuális erőfeszítést; az Oracle AI a leggyorsabb eredményeket a nagy volumenű, ismétlődő feladatoknál éri el, amelyek előre jelezhető szabályokat követnek.

Jó kiindulási pontok:

Számlák rögzítése és háromoldalú egyeztetés a számlák kifizetési folyamatában

Ismétlődő naplóbejegyzések és időszakzárási egyeztetések

Beszerzési megrendelések jóváhagyása a beszerzés során

Kereslet-előrejelzés és készletpótlás az ellátási láncban

Ha az AP-csapat hetente 500 számlát ad be manuálisan, akkor ez az első cél. Ha a beszerzési jóváhagyások torlódásokat okoznak, akkor inkább ott kell kezdeni.

2. lépés: Engedélyezze a megfelelő Oracle AI funkciókat az egyes modulokhoz

Az Oracle AI funkciói konkrét modulokhoz vannak kötve, ezért mindegyiket külön kell engedélyezni attól függően, hogy mit automatizál. Lépjen be az Oracle Fusion Cloud ERP adminisztrációs konzoljába, és aktiválja a megfelelő funkciókat:

Számla automatizáláshoz: engedélyezze az Intelligent Document Recognition (IDR) funkciót az Oracle Payables alatt.

Beszerzés esetén: aktiválja az AI-alapú igénylés-átirányítást az Oracle Procurement Cloud szolgáltatásban.

Az ellátási lánc esetében: kapcsolja be a kereslettervezési AI funkciót az Oracle SCM Cloud szolgáltatásban.

Pénzügyi záráshoz: engedélyezze az Oracle Account Reconciliation alkalmazást AI-támogatott tanúsítással.

Az Oracle rendszergazdája a konfigurálás megkezdése előtt megerősítheti, hogy ezek közül melyek szerepelnek az Ön jelenlegi előfizetési csomagjában.

🚀 ClickUp előnye: Míg az Oracle biztosítja az elemzéseket, az azokból származó intézkedések gyakran más eszközökben történnek, ami munkaterület-szétszóródást eredményez. Ez azt jelenti, hogy a csapatok órákat pazarolnak az alkalmazások közötti váltogatásra és a munkájukhoz szükséges információk felkutatására.

Automatizálja az incidensek kezelését a csatlakoztatott alkalmazásokban a ClickUp Super Agents segítségével

Mi történik tehát, amikor egy anomália riasztás aktiválódik? Feladatot kell létrehozni, kiosztani és nyomon követni. A ClickUp AI Super Agents segítségével automatikusan létrehozhat egy feladatot, amikor egy riasztás aktiválódik az Oracle-ben.

Például, ha az Oracle Cloud Monitoring adatbázis-késleltetésben hirtelen emelkedést észlel, az AI Super Agent azonnal létrehoz egy magas prioritású feladatot a ClickUp-ban, hozzárendeli azt az ügyeletes SRE-hez, csatolja a riasztás részleteit, és értesítést küld. Ezzel a nyers riasztás másodpercek alatt nyomon követhető, tulajdonoshoz rendelt megoldási munkafolyamatot eredményez.

További információk itt:

3. lépés: Konfigurálja az automatizálási szabályokat a korábbi ERP-adatok felhasználásával

A funkciók engedélyezése után az Oracle AI ERP-t úgy kell konfigurálni, hogy tükrözze a szervezet működését. Ezen alapok nélkül a rendszer nem működik jól.

A számlák feldolgozása során a legfontosabb döntések az egyeztetési szabályokkal kapcsolatosak: mennyire szigorúan kell az AI-nek egyeztetnie a számlákat a megrendelésekkel és az áruátvételekkel, és milyen tolerancia szintek vonatkoznak az ár- vagy mennyiségi eltérésekre?

Például egy nagy mennyiségű áruátvételt feldolgozó gyártó vállalat szigorúbb mennyiségi tűréshatárt állíthat be, mint egy szolgáltatásokat nyújtó vállalat, amely főként előfizetéses beszállítói számlákkal foglalkozik.

Az Oracle AI a korábbi tranzakciós adatait használja alapértékek megállapításához. Minél gazdagabb az adathistóriája, annál pontosabbak lesznek az eredmények az első naptól kezdve. A két vagy több évre visszamenő tiszta adatoknak köszönhetően hamar megbízható munkafolyamat-automatizálást érhet el.

4. lépés: Kísérleti üzemeltetés egy folyamaton, majd méretezése

Ahelyett, hogy mindent egyszerre automatizálna, válasszon ki egy folyamatot, és futtassa az Oracle AI-t a tranzakciók egy részén, miközben csapata párhuzamosan figyelemmel kíséri az eredményeket. A számlák egyeztetése ezért a leggyakoribb kiindulási pont.

Egy ellenőrzött kísérleti program lehetőséget ad a helytelenül konfigurált szabályok felismerésére, az AI által nem megfelelően kezelt szélsőséges esetek azonosítására, valamint a szélesebb körű bevezetés előtti belső bizalom kiépítésére. A legtöbb csapat négy-hat hétig futtatja a kísérleti programot, ami elegendő idő egy teljes számviteli ciklus lefedéséhez és érdemi visszajelzések megszerzéséhez.

5. lépés: Állítsa be a kivételek kezelését, hogy semmi ne csússzon át a rostán

Az automatizálás jól működik, amíg nem találkozik valami olyan esettel, amely kívül esik a várt paramétereken. Az Oracle Intelligent Process Automation (IPA) beállításaiban fontos meghatározni, hogy mi történik, ha az AI olyan tranzakcióval találkozik, amelyet nem tud biztosan feldolgozni.

Például egy háromoldalú egyeztetésen elbukott számla automatikusan továbbítható a megfelelő AP-elemzőnek, a jelölés okával együtt. Az előre meghatározott kiadási küszöböt meghaladó megrendelés manuális osztályozás nélkül továbbítható egy magasabb szintű jóváhagyóhoz.

Minden kivételes esetnél a valós idejű riasztások biztosítják, hogy a megfelelő személyt értesítsék, mielőtt bármi késedelmet szenvedne vagy figyelmen kívül maradna.

6. lépés: Használja az elemzéseket az automatizálás teljesítményének nyomon követéséhez

Az automatizált munkafolyamatok élesítésével azok Oracle Fusion Analytics Warehouse (FAW) rendszerhez való csatlakoztatása áttekintést nyújt azok teljesítményéről. A cél a adatok alapján történő folyamatos fejlesztés.

Nyomon követésre érdemes főbb mutatók:

Egyenes feldolgozási arány: Az emberi beavatkozás nélkül végigkezelett számlák vagy megrendelések százalékos aránya.

Kivételek aránya: Milyen gyakran jelzi az AI a feldolgozhatatlan tranzakciókat, és mi az oka ennek?

Ciklusidők: A számlák feldolgozása vagy a beszerzési jóváhagyások összehasonlítása az automatizálás előtti referenciaértékekkel

Hibaarányok: Az AI által feldolgozott tranzakciók utólagos javításokat vagy ellenőrzési jelzéseket generálnak-e?

A 70% alatti egyenes feldolgozási arány jelzi, hogy felül kell vizsgálni az egyeztetési szabályokat vagy az adatminőséget. A növekvő kivételek aránya viszont gyakran a szállítói magatartás vagy a tranzakciós minták változását jelzi, amelyhez a modell még nem alkalmazkodott.

Oracle AI az ERP-hez Használati esetek

Az Oracle AI alkalmazása az üzleti funkciótól függően eltérő. A pénzügy, a beszerzés és az ellátási lánc területén az alábbiakban bemutatjuk a szervezetek által manapság leggyakrabban és leghatékonyabban alkalmazott felhasználási eseteket. 🤩

Pénzügy és számlák kifizetése

Számlák feldolgozása: Adatok kivonása, számlák megrendelésekhez való illesztése és kivételek automatikus jelölése nagy mennyiségű adat esetén, manuális beavatkozás nélkül.

Késedelmes fizetés előrejelzése: Elemezze a korábbi fizetési szokásokat, hogy azonosítsa a kockázatos számlákat, mielőtt azok késedelmesekké válnának.

Duplikátumok felismerése: Felfedezze a duplikált számlákat még azok feldolgozása előtt, ezzel csökkentve a túlfizetéseket és a későbbi egyeztetési problémákat.

Beszerzés és források

Megrendelések továbbítása: A beszerzési kérelmek automatikus illesztése a preferált beszállítókhoz kategória, szerződési feltételek és korábbi teljesítmény alapján.

Megfelelőségi ellenőrzés: Jelölje meg a nem megfelelő vásárlásokat valós időben, még a megrendelés leadása előtt, ahelyett, hogy az ellenőrzés során tenné meg.

Kiadáselemzés: Fedezze fel a szokatlan kiadásokat és a szerződéses veszteségeket a beszállítói kategóriákban manuális jelentéskészítés nélkül.

Ellátási lánc és készlet

Kereslet-előrejelzés: Vegye figyelembe a szezonalitást, az átfutási időket és a keresleti jelzéseket a pontosabb készlet-előrejelzések elkészítéséhez.

Automatizált utánpótlás: Indítson megrendeléseket, amikor a készlet a becsült küszöbérték alá csökken, így nincs szükség a kézi utánrendelések felülvizsgálatára.

Szállítói kockázatfigyelés: Az alulteljesítő szállítókat korán azonosítsa, így a csapatoknak időben lehet cselekedniük, mielőtt zavarok lépnének fel.

Pénzügyi zárás és jelentések

Egyeztetés automatizálása: Az alacsony kockázatú egyeztetéseket automatikusan hitelesítse, és csak azokat a kivételeket jelenítsen meg, amelyeket emberi felülvizsgálatnak kell alávetni.

Eltérések magyarázata: AI által írt kommentárokkal ellátott pénzügyi jelentéseket készíthet, így csökkentve a manuális jelentéskészítéssel töltött időt.

Audit-készség: Folyamatosan figyelje a tranzakciókat rendellenességek és szabályszegések szempontjából, és jelölje meg a problémákat jóval az auditorok érkezése előtt.

Bevált gyakorlatok az ERP-folyamatok automatizálásához az Oracle AI segítségével

Az Oracle AI sok feladatot képes elvégezni, de teljesítménye nagyban függ a beállításától és karbantartásától. Ezek a bevált gyakorlatok segítenek abban, hogy az automatizálás következetes, megbízható eredményeket hozzon.

Ellenőrizze adatait, mielőtt bármilyen funkciót engedélyezne: az Oracle AI a korábbi ERP-adatokból tanul, ezért a duplikátumok, a hiányos rekordok és az inkonzisztens szállító- vagy ügyfél-mesteradatok közvetlenül befolyásolják az automatizálás pontosságát. Először tisztítsa meg adatait, majd konfigurálja a rendszert.

Rendeljen egyértelmű felelősséget a kivételekhez: Minden automatizált folyamat kivételeket eredményez. Ha nincs kijelölt felelős az egyes kivételekhez, a jelzett tranzakciók megoldatlanok maradhatnak, és további problémákat okozhatnak. A rendszer élesítése előtt rendeljen a kivételekhez konkrét szerepköröket.

Rendszeres modell teljesítményértékelések ütemezése: Az Oracle AI idővel alkalmazkodik, de továbbra is emberi felügyeletre szorul. A havi vagy negyedéves értékelések, például a közvetlen feldolgozási arányok és a kivételek mennyisége, segítenek a teljesítmény eltéréseinek korai felismerésében.

Legyen naprakész az Oracle negyedéves frissítéseivel: Az Oracle rendszeres frissítési ciklusban ad ki AI és ML fejlesztéseket. Az Ön példányának naprakészen tartásával biztosíthatja, hogy a legújabb modell logikával működik.

🚀 ClickUp előnye: Az ERP-csapatod elmerül az AI-eszközökben. A ClickUp Brain MAX megoldja ezt a problémát.

A pénzügyi osztály a ChatGPT-t használja. Az operációs osztály a Gemini-t. A projektmenedzser másolja és beilleszti a Claude-ba. Mindenki minden alkalommal újra elmagyarázza a kontextust a nulláról. Ez az AI Sprawl, és csendesen rombolja a csapat termelékenységét.

Szüntesse meg az AI-terjedést, és dolgozzon négyszer gyorsabban a ClickUp Brain MAX hangalapú termelékenységi funkciójával!

A Brain MAX egyetlen, LLM-független megoldással helyettesíti a több tucatnyi, egymástól független AI-eszközt. Egy helyen válthat a ChatGPT, a Claude és a Gemini között, anélkül, hogy elveszítené a beszélgetési előzményeket vagy a munkaterület kontextusát. És ha a keze tele van a padló üzemeltetésével, a beszállítók kezelésével vagy a könyvelés lezárásával? A ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával természetesen beszélhet, hogy frissítse naptárát, feladatokat rendeljen hozzá, üzeneteket küldjön és dokumentumokat szerkesszen – teljesen kéz nélkül.

Gyakori kihívások az AI ERP-be történő bevezetésekor

Az Oracle AI valódi értéket tud nyújtani, de a bevezetése ritkán megy zökkenőmentesen. Íme néhány a leggyakoribb akadályok közül, amelyekkel a szervezetek szembesülnek, és azok mögött általában mi áll.

Kihívás Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan lehet megoldani? Rossz adatminőség A hiányos vagy inkonzisztens ERP-adatokon képzett AI-modellek megbízhatatlan eredményeket hoznak, a helytelen számlaegyeztetésektől a pontatlan előrejelzésekig. Ellenőrizze és tisztítsa meg a mesteradatokat, mielőtt bármilyen AI funkciót engedélyezne. Magas implementációs komplexitás Az Oracle AI több modult is magában foglal, és gondos konfigurációt igényel, amihez gyakran olyan speciális Oracle-szakértelemre van szükség, amellyel sok belső IT-csapat nem rendelkezik. Tervezze meg a fokozatos bevezetést, és vonja be a tanúsított Oracle implementációs partnereket a folyamat korai szakaszában. A felhasználók ellenállása A pénzügyi és operatív csapatok gyakran ellenzik az automatizálást, ha az megváltoztatja a megszokott munkafolyamatokat, különösen akkor, ha nem értik, mit csinál az AI. Fektessen be a változáskezelésbe, és legyen átlátható azzal kapcsolatban, hogy az AI hol végzi a feladatokat, és hol van még szükség emberi felülvizsgálatra. Integrációs kihívások Az Oracle AI nem Oracle rendszerekhez vagy régebbi eszközökhöz való csatlakoztatása adathiányokat és kompatibilitási problémákat okozhat, amelyek befolyásolják az automatizálás pontosságát. A rendszer élesítése előtt térképezze fel az összes integrációs pontot, és ahol lehetséges, használja az Oracle Integration Cloud szolgáltatást. Folyamatos modellkarbantartás Az AI-modellek idővel eltérhetnek az üzleti folyamatok, a beszállítói magatartás vagy a tranzakciós minták változása miatt, ami a teljesítmény romlásához vezethet. Rendszeres teljesítményértékeléseket tervezzen, és újraképezze a modelleket, ha a kivételek aránya vagy a pontossági mutatók romlani kezdenek. Előfizetési és licencelési költségek Az Oracle AI fejlett funkciói nem mindig szerepelnek az alap ERP-előfizetésekben, és a költségek emelkedhetnek, ha több modul és felhasználó kerül hozzáadásra. A konfiguráció véglegesítése előtt tisztázza az Oracle-lel a funkciók elérhetőségét és árait.

Hogyan egyszerűsíti a ClickUp az ERP-automatizálást és az elemzéseket?

Az ERP-rendszerek nehezen boldogulnak, ha a munka egy osztályon túlra terjed. A beszerzési kérelem érint a pénzügyeket, a jogi osztályt, a beszerzést és a műveleteket. Minden átadás késedelmet, manuális ellenőrzéseket és jelentési hiányosságokat okoz.

A ClickUp egyszerűsíti az ERP-automatizálást azáltal, hogy a végrehajtást, a jóváhagyásokat, a logikát és a láthatóságot egy összekapcsolt munkaterületen tartja, ahol a munka a kontextus elvesztése nélkül halad előre. Összefogja a feladatokat, a munkafolyamatokat, a jóváhagyásokat és a jelentéseket, így a csapatok a valódi működési lépéseket automatizálják, ahelyett, hogy összefűznék a egymástól független eszközöket.

Itt részletesebben bemutatjuk, hogyan egyszerűsíti a ClickUp az ERP-automatizálást és az elemzéseket. 👀

Azonnali operatív válaszok

Az ERP-csapatok minden héten időt veszítenek azzal, hogy ugyanazokra a kérdésekre válaszolnak. Ki a kérelem jóváhagyója, miért akadt el a fizetés, és mi a következő lépés? A ClickUp Brain megoldja ezt a problémát azzal, hogy a válaszokat az élő munkafolyamat-adatokból nyeri ki.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t az ERP munkafolyamat késéseinek diagnosztizálásához

Tegyük fel, hogy egy számlákért felelős menedzsernek meg kell értenie, miért nem került feldolgozásra egy 120 000 dolláros szállítói fizetés. A munkaterületen belül közvetlenül felteszi a kérdést a ClickUp Brainnek.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Miért késik az ACME Corp számlájának kifizetése, és ki kell lépnie ezután?

A ClickUp Brain áttekinti a feladat előzményeit, a jóváhagyási mezőket, a megjegyzéseket és az állapotváltozásokat. Válaszában közli, hogy a jogi jóváhagyás még függőben van, megnevezi a jóváhagyót, és hivatkozik a késedelmet okozó konkrét feladatra. A vezető azonnal intézkedik, ahelyett, hogy manuálisan rekonstruálná a munkafolyamatot.

Nézze meg, hogyan működik ez egy élő munkaterületen. Az alábbi bemutatóban megtudhatja, hogyan működik a ClickUp Brain személyi asszisztensként:

A munkafolyamat folytonosságának fenntartása

Az ERP-munkafolyamatok megszakadnak, ha a tulajdonjog átruházásra kerül, és senki sem követi nyomon a folyamatot az elejétől a végéig. A ClickUp Super Agents biztosítja a folytonosságot a hosszú távú, csapatok közötti folyamatokban.

A ClickUp Super Agents alkalmazás hozzárendelésével többfázisú ERP-munkafolyamatok kezelése

Tegyük fel például, hogy egy vállalat negyedévente végez szállítói megfelelőségi ellenőrzéseket, amelyek a fizetési jogosultsághoz kapcsolódnak. Tehát, amikor:

Megnyílik egy megfelelőségi ellenőrzési feladat, az ügynök ellenőrzi a szállító dokumentációs mezőit.

A biztosítási tanúsítványok lejárnak, az ügynök megújítási feladatot hoz létre és beszerzési feladatot rendel hozzá.

A beszerzés feltölti a frissített dokumentumokat, az ügynök továbbítja a feladatot a megfelelőségi osztálynak.

A megfelelőségi osztály jóváhagyja, az ügynök frissíti a szállító státuszát és feloldja a fizetési feladatokat.

A Super Agent valós időben reagál a változásokra és irányítja a munkafolyamat életciklusát. A csapatoknak nem kell többé emlékeztetőkre vagy nyomon követésre támaszkodniuk, mert az agent automatikusan végrehajtja a folyamatot.

Hallgassa meg egy valódi felhasználó véleményét:

Jóváhagyási logika érvényesítése

Alkalmazzon ClickUp automatizálásokat az ERP jóváhagyási szabályok érvényesítéséhez

Az ERP-automatizálás pontos szabályoktól függ, amelyek valós küszöbértékekhez és eredményekhez kapcsolódnak. A ClickUp Automations ezeket a szabályokat közvetlenül a feladatokra alkalmazza a munka előrehaladtával. Minden automatizálás egy adott operatív műveletet indít el.

Minden lépést a feladataktivitás indít el. A csapatok következetes jóváhagyási logikát követnek, manuális útvonaltervezés vagy külső munkafolyamat-motorok nélkül. Íme néhány kipróbálható munkafolyamat-automatizálási példa:

Ha egy beszerzési kérelem meghaladja az 50 000 dollárt, az automatizálás hozzárendeli a pénzügyeket, és a státuszt „Pénzügyi felülvizsgálat”ra frissíti.

Amikor a pénzügyi osztály jóváhagyja, az automatizálás hozzárendeli a jogi osztályt, és csatolja a szerződés-felülvizsgálati ellenőrzőlistát.

Amikor a jogi osztály befejezi a felülvizsgálatot, az automatizálás frissíti a jóváhagyási mezőt és értesíti a beszerzési osztályt.

Amikor a beszerzés benyújtja a szállító adatait, az automatizálás hozzárendeli a számlákat és a státuszt „Kész a fizetésre” értékre állítja.

A működés állapotának figyelemmel kísérése

Az ERP-vezetőknek átláthatóságra van szükségük, miközben a munka még mindig végrehajtható. A ClickUp Dashboards élő betekintést nyújt a munkafolyamatokba, anélkül, hogy késleltetett jelentésekre kellene várni. A statikus exportokkal vagy a hét végi összefoglalásokkal ellentétben a Dashboards közvetlenül az élő feladat- és céladatokból merít, így biztosítva, hogy a vizuális elemek a munka előrehaladtával is pontosak maradjanak.

A ClickUp Dashboards AI Cards segítségével pontosan beállíthatja, hogy mi jelenjen meg és mikor.

A műszerfalak az ERP felügyeletében akkor válnak igazán hatékonnyá, ha AI kártyákat használnak, amelyek a ClickUp Brain intelligenciáját közvetlenül a műszerfalra helyezik. Ezek a kártyák valós idejű, AI által generált összefoglalókat és betekintést nyújtanak a csapatoknak, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az élő munkaterületi adatokhoz. Íme, mi áll rendelkezésre, és hogyan illeszkedik az egyes elemek az ERP igényeihez:

AI Brain Card: Futtasson egyedi parancsokat az élő ERP-adatokra. Kérdezze meg, miért állt le egy megrendelés, vagy melyik jóváhagyó jelent akadályt.

AI StandUp és Team StandUp kártyák: Gyors napi vagy heti összefoglalók az Ön vagy csapata által elvégzett munkáról.

AI Executive Summary Card: Áttekintő képet kaphat a munkafolyamatok állapotáról az egyes részlegekben.

AI projektfrissítési kártya: Készítsen tömör áttekintést az előrehaladásról, az akadályokról és a közelgő prioritásokról.

Egységesítse az ERP-betekintést és -végrehajtást a ClickUp segítségével

Még egy tökéletesen automatizált ERP-rendszerrel sem fejeződik be igazán a munka.

Az Oracle által nyújtott betekintés feladatok létrehozását teszi lehetővé a csapat számára. A kivételek együttműködést és problémamegoldást igényelnek. Az alkalmazottak továbbra is az ERP és a kommunikációs eszközök között váltogatnak, ami frusztráló és hatékonytalan munkafolyamatot eredményez. A valódi termelékenységet gátló tényező a nyilvántartási rendszer és a cselekvési rendszer közötti kontextusbeli eltérés.

Szüksége van a ClickUp-ra, egy olyan egységes platformra, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és az AI intelligencia együtt élnek. Ez összehozza az ERP-ből származó automatizált betekintéseket és az azok alapján történő cselekvéshez szükséges emberi együttműködést. Ezzel egyetlen helyet biztosít az emberek és az AI ügynökök együttműködéséhez. Minden beszélgetés és kontextus egy helyen marad, így a munka zökkenőmentesen folyik.

Csatlakoztassa rendszereit és csapatát egy helyen. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a különbség az Oracle Fusion AI ügynökök és a hagyományos ERP-automatizálás között?

A hagyományos automatizálás merev, előre meghatározott szabályokat követ. Az Oracle Fusion AI Agents gépi tanulást használ a kontextus értelmezéséhez, döntések meghozatalához és több lépésből álló feladatok önálló elvégzéséhez, miközben folyamatosan alkalmazkodik a helyzethez.

2. Hogyan kezeli az AI által automatizált ERP-feladatokat, amelyek emberi jóváhagyást igényelnek?

A jóváhagyási küszöbértékeket olyan tényezők alapján állíthatja be, mint a tranzakció értéke vagy a kockázati pontszám. Ha egy tranzakció meghaladja a küszöbértéket, a rendszer automatikusan továbbítja azt egy kijelölt személynek ellenőrzésre, az AI ajánlásával együtt.

Igen, az Oracle Fusion rendelkezik API-kkal, amelyek lehetővé teszik a külső rendszerekhez való csatlakozást. A csapatok gyakran összekapcsolják az Oracle-t egy olyan munkamenedzsment platformmal, mint a ClickUp, hogy követési feladatokat rendeljenek hozzá, kivételeket kezeljenek és koordinálják a munka emberi oldalát.

4. Mely ERP-folyamatokat nem szabad teljes mértékben automatizálni az AI segítségével?

Azoknál a folyamatoknál, amelyek jelentős szubjektív ítélőképességet igényelnek, szigorú szabályozási ellenőrzés alá tartoznak, vagy olyan újszerű helyzeteket tartalmaznak, amelyekről nincs korábbi adat, mindig be kell vonni az embert a folyamatba. Az AI ajánlásokat adhat, de a végső döntést embernek kell meghoznia.